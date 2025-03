Les 11 meilleures applications mobiles de communication interne pour la collaboration en équipe

Avez-vous déjà eu l'impression que la communication au sein de votre équipe ressemblait à un jeu de téléphone sans fil chaotique, avec des messages perdus en cours de traduction et des tâches qui passent entre les mailles du filet ? Nous sommes tous passés par là ! Qu'il s'agisse de jongler avec le télétravail ou de gérer des équipes internationales, les applications de communication interne sont la clé pour que tout le monde soit sur la même page (et sain d'esprit). Nous avons rassemblé les 11 meilleures applications mobiles de communication interne pour transformer le jeu de collaboration de votre équipe.

Pensez à moins de fils d'e-mails, à des mises à jour plus rapides et peut-être même à moins de messages « urgents » tard dans la nuit. Ces applications vous feront vous demander comment vous avez pu travailler sans elles. Il s'agit de trouver l'outil de communication interne parfait. C'est parti pour la communication !

Gardez tous vos travailleurs de première ligne synchronisés grâce à une communication d'équipe en temps réel par le biais de discussions, de mises à jour et de notifications Créez et partagez rapidement des horaires et automatisez les relevés de temps avec tous vos employés Attribuez et suivez les tâches des employés, en offrant une visibilité sur les responsabilités et undefined #### Limites de Connecteam Intervalle de prix plus élevé par rapport à ses concurrents, et des fonctionnalités plus avancées ne sont disponibles que dans les forfaits de niveau supérieur Moins d'intégrations tierces par rapport aux concurrents #### Tarification de Connecteam *Le forfait Small Business : Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs *Operations Basic : 35 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs (0,6 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

Operations Advanced : 59 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs (1,8 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire) *Operations Expert : 119 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs (3,6 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire) #### Évaluations et avis sur Connecteam *G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Faire des visioconférences en haute définition avec jusqu'à 500 participants Utiliser le PBX (Private Branch Exchange) basé sur le cloud pour des appels illimités aux États-Unis et au Canada Travailler avec plus de 300 intégrations avec des applications populaires #### Limites de RingCentral Les fonctionnalités étendues peuvent prendre du temps à apprendre et à s'adapter Certains utilisateurs rapportent des difficultés avec la réactivité de l'assistance #### Tarifs de RingCentral

Core : 30 $/mois par utilisateur (jusqu'à 100 utilisateurs) *Advanced : 35 $/mois par utilisateur (jusqu'à 100 utilisateurs) *Ultra : 45 $/mois par utilisateur (jusqu'à 100 utilisateurs) #### Évaluations et avis sur RingCentral *G2 : 4,1/5 (plus de 1 000 avis)

## ⏰ Résumé en 60 secondes Voici un rapide aperçu des 11 meilleures applications de communication interne pour les employés que nous allons explorer dans ce blog :, dont Slack, Zoom, Google Drive et Microsoft Teams, via /href/ https://clickup.com/integrations Intégrations ClickUp ](TâchesrécurrentesClickUp/%href/.Qu'ils'agissedepointshebdomadairesavecl'équipe,derapportsmensuelsoudeforfaitsannuels,vouspouvezautomatiserlestâchespourgagnerdutempsetréduirelerisquedenepasrespecterlesdélaislesobjectifsdel'équipeetdesindividusdirectementsurlaplateformevia .L'applicationmobileTrellovouspermetdecréerdenouvellescartes,dedéfinirdesdatesd'échéanceetdejoindredesfichiersdirectementdepuisvosappareilsmobiles.L',garantissantquelesmodificationssontinstantanémentrépercutéessurtouslesappareilsetpourtouslesmembresdel'équipe.####LesmeilleuresfonctionnalitésdeTrello) Chanty est une application de communication interne conçue pour les petites entreprises à la recherche d'une solution tout-en-un abordable pour la collaboration en équipe. L'application mobile de Chanty,permet aux membres de l'équipe de rester connectés et de gérer efficacement leurs tâches, même lorsqu'ils sont en déplacement. L'interface intuitive de l'application vous permet de naviguer entre les discussions et les tâches, ce qui facilite une collaboration efficace et des flux de travail fluides, conformément à votre Certains utilisateurs ont rapporté des dysfonctionnements lors des visioconférences #### Tarifs de Chanty*Business : 4 $/mois par utilisateur *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Chanty *G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis) Si vous travaillez beaucoup avec des équipes de première ligne ou du personnel sur le terrain, Connecteam est un outil indispensable. Il s'agit d'une application de communication tout-en-un qui offre une suite complète d'outils pour optimiser les opérations et renforcer la communication au sein de l'équipe. L'application mobile Connecteam permet aux employés d'accéder à des outils essentiels et d'effectuer des tâches telles queet communiquer avec les membres de l'équipe directement depuis leur smartphone. #### Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

L'application fournit l'assistance pour tous les affichages de sa version de bureau, y compris Kanban et Calendrier, afin que vous puissiez visualiser vos flux de travail en fonction de vos besoins. #### Les meilleures fonctionnalités de monday.com Concevez des flux de travail qui correspondent à vos

/href/ https://clickup.com/blog/cross-functional-teams/ équipes interfonctionnelles /%href/ ' exigences du projet Utiliser des perspectives telles que les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt et les calendriers /href/ https://clickup.com/blog/visual-collaboration-software// pour la collaboration visuelle /%href/ * Réduire les efforts manuels grâce à l'automatisation des tâches répétitives

Limites de monday.com Fonctionnalités limitées sur la version mobile par rapport à la version web Nécessite le paiement pour un nombre défini d'utilisateurs, ce qui peut ne pas être rentable pour les petites équipes #### Prix de monday.com *Free *Basic : 12 $/mois par place (minimum trois utilisateurs) *Standard : 14 $/mois par place (minimum trois utilisateurs)

Pro : 24 $/mois par place (minimum trois utilisateurs) *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et commentaires monday.com *G2 : 4,7/5 (plus de 12 600 commentaires) *Capterra : 4,6/5 (plus de 5 300 commentaires)

💡 Conseil de pro : Gagnez du temps en créant des modèles de tâches pour les flux de travail fréquemment répétés, comme l'intégration de nouveaux employés ou la planification de sprints hebdomadaires. La plupart des applications vous permettent de dupliquer des tâches avec des sous-tâches et des délais prédéfinis. ### 11. Troop Messenger (Idéal pour une communication sécurisée dans les équipes ayant besoin d'interfaces simples) via /href/ https://www.troopmessenger.com/ Troop Mes /%href/ undefined La divulgation (accidentelle ou délibérée) de discussions et de messages internes à l'entreprise est le pire cauchemar de tout manager et dirigeant. Mais mieux vaut prévenir que guérir, et Troop Messenger est là pour vous aider à éviter qu'un tel scénario ne se produise. Il s'agit d'une application mobile de communication interne sécurisée, conçue pour les équipes qui privilégient la sécurité et les interfaces simples.

Vous pouvez l'utiliser pour discuter en tête-à-tête ou en groupe, partager des fichiers dans différents formats et passer des appels audio et vidéo directement depuis vos appareils mobiles. L'application mobile Troop Messenger prend également en charge des fonctionnalités telles que le partage d'écran et le suivi de l'emplacement dans un format mobile, améliorant ainsi les efforts de collaboration de votre équipe. #### Les meilleures fonctionnalités de Troop Messenger * Utilisez la fonctionnalité d'épuisement qui fournit un « minuteur d'autodestruction » pour les messages confidentiels

Envoi simultané de messages ou de pièces jointes à plusieurs utilisateurs ou groupes grâce à la fonctionnalité de partage, /href/ https://clickup.com/blog/communication-goals/// amélioration de l'efficacité de la communication /%href/ Partage d'écran pendant les visioconférences pour des présentations et des discussions efficaces #### Limites de Troop Messenger Offre moins d'intégrations tierces que ses concurrents * L'interface de l'application mobile est moins conviviale que la version web

Tarifs de Troop Messenger *Premium : 2,50 $/mois par utilisateur *Enterprise : 5 $/mois par utilisateur *Superior : 9 $/mois par utilisateur (bientôt disponible) #### Évaluations et avis sur Troop Messenger *G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis) *Capterra : Aucune évaluation disponible

➡️ À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/communication-goals/ 10 objectifs de communication SMART pour Teams avec des exemples /%href/ # Connectez-vous avec votre équipe avec ClickUp Vous vous souvenez de l'analogie du jeu du téléphone du début ? C'est exactement comme ça, une mauvaise communication peut paralyser une équipe.

Chaque outil dont nous avons parlé ci-dessus offre des fonctionnalités uniques adaptées à différents flux de travail et priorités. Mais si vous recherchez une application tout-en-un pour le travail qui intègre la gestion des tâches, les flux de travail des projets, l'IA et l'automatisation à la communication d'équipe, ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Il est polyvalent, facile à utiliser et conçu pour s'adapter aux besoins de votre équipe. Construisez un réseau d'équipe plus intelligent et connecté — undefined aujourd'hui.