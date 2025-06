Les 11 meilleures applications mobiles de communication interne pour la collaboration en équipe

Avez-vous déjà eu l'impression que la communication au sein de votre équipe était un jeu chaotique du téléphone arabe, avec des messages perdus dans la traduction et des tâches qui passaient à la trappe ? Nous sommes tous passés par là !

Que vous jongliez entre le télétravail et la gestion d'équipes internationales, les applications de communication interne sont essentielles pour que tout le monde reste sur la même page (et garde la tête froide).

Nous avons sélectionné les 11 meilleures applications mobiles de communication interne pour transformer la collaboration au sein de votre équipe.

Imaginez moins de fils d'e-mails, des mises à jour plus rapides et peut-être même moins de messages « urgents » tard le soir. Ces applications vous feront vous demander comment vous avez pu travailler sans elles.

Tout est question de trouver l'outil de communication interne idéal. Commencez à communiquer !

Que rechercher dans les applications mobiles de communication interne ?

Choisir la bonne application de communication interne est essentiel pour améliorer la productivité de votre équipe. Mais avec les innombrables options disponibles sur le marché, comment décider quelle application est la mieux adaptée à votre organisation ?

Voici les critères à privilégier lorsque vous évaluez les différentes options :

Fonctionnalités de communication en temps réel : recherchez la messagerie instantanée, les visioconférences et les discussions de groupe qui facilitent la communication. Les outils qui prennent en charge la messagerie audio et le partage d'écran sont particulièrement utiles pour les équipes à distance ou hybrides

Intégration de la gestion des tâches et des projets : trouvez des applications qui intègrent la gestion des tâches et les tableaux Kanban, aidant les équipes à synchroniser leurs objectifs tout en gérant efficacement les tâches

Interface simple : optez pour une application suffisamment intuitive pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Une interface simple minimise le temps d'apprentissage et garantit que l'application devient un booster de productivité plutôt qu'un obstacle

Sécurité et conformité : recherchez des applications de communication d'équipe dotées d'un cryptage avancé, de connexions sécurisées telles qu'Azure Active Directory et conformes aux normes du secteur

Fonctionnalités personnalisables : utilisez des applications qui offrent le partage de fichiers, le partage d'écran, des listes de tâches ou tout autre outil de communication dont vous pourriez avoir besoin pour vos employés à distance ou vos travailleurs de première ligne

Alors, où trouver toutes ces fonctionnalités à la fois ?

Les 11 meilleures applications mobiles de communication interne

Voici une liste complète d'applications de communication interne qui répondront aux besoins de votre équipe, favoriseront la collaboration et soutiendront vos objectifs commerciaux à long terme :

1. ClickUp (Meilleure application tout-en-un pour la gestion de projet et la collaboration)

ClickUp est plus qu'un simple outil de gestion de projet ; c'est une application de messagerie tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp Chat est la superstar intégrée de votre équipe en matière de messagerie. Contrairement aux outils de discussion tiers, il garde toutes les discussions liées aux projets directement liées aux tâches.

Plus besoin de fouiller dans vos e-mails ou de jongler entre différentes plateformes pour trouver des informations cruciales.

Essayez ClickUp Discutez Centralisez la communication de votre équipe et connectez-la aux flux de travail grâce à ClickUp Chat

Avec Chat, vous pouvez discuter des mises à jour d'un projet, réfléchir à des idées ou partager des informations rapidement, tout en liant directement les messages aux tâches ou projets concernés.

Épinglez les messages importants pour pouvoir les consulter facilement et assurez la fluidité des discussions en un seul endroit.

Vous souhaitez documenter ces points de discussion quelque part ? ClickUp Docs améliore la collaboration sur les documents. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et partager des documents directement dans ClickUp, en les liant à des tâches ou à des projets pour un accès facile.

Créez, modifiez et partagez en quelques clics avec ClickUp Docs

La modification en temps réel permet aux membres de l'équipe de contribuer simultanément, et la possibilité d'intégrer des tâches dans des documents comble le fossé entre la planification et l'exécution.

Que ce soit pour rédiger une proposition ou définir les grandes lignes d'un projet, ClickUp Docs garantit à votre équipe un travail plus intelligent, grâce à l'historique des versions qui assure la transparence totale.

Lorsque les mots ne suffisent pas, ClickUp Clips vient à la rescousse. Cette fonctionnalité d'enregistrement d'écran vous permet de capturer votre écran, de commenter des processus ou de fournir des instructions visuelles pour vos tâches.

Partagez et enregistrez votre écran pour faciliter la collaboration avec ClickUp Clips

C'est l'outil idéal pour partager des mises à jour, expliquer des flux de travail complexes ou intégrer de nouveaux membres de l'équipe sans longs e-mails ni réunions. Enregistrez, partagez et laissez vos visuels parler pour vous.

La fonctionnalité Collaboration Detection de ClickUp permet à votre équipe de rester synchronisée en temps réel. Elle informe les utilisateurs lorsque quelqu'un d'autre modifie la même tâche ou le même document, ce qui évite les conflits et améliore la coordination.

Modifiez des documents et collaborez sur du contenu en temps réel avec ClickUp Collaboration Detection

Qu'il s'agisse d'un projet, d'un forfait ou d'un document partagé, vous saurez toujours qui travaille sur quoi, ce qui favorise le travail d'équipe et la transparence.

La flexibilité est un autre facteur clé qui contribue à une gestion de projet efficace, et les vues personnalisées de ClickUp vous offrent précisément cela. Choisissez parmi les vues Liste, Tableau, Calendrier, Échéancier et bien d'autres encore pour visualiser les tâches de la manière qui convient le mieux à votre équipe.

Collaborez avec les membres de votre équipe en partageant des informations comme vous le souhaitez grâce aux vues ClickUp

Les tableaux offrent un flux de travail de type Kanban, tandis que les vues Gantt permettent de suivre les dépendances et les échéanciers. La possibilité de passer d'une vue à l'autre garantit que tous les membres de votre équipe restent synchronisés, quel que soit leur style de travail.

Fini le temps des longues chaînes d'e-mails décousues. Les fonctionnalités @Mentions et Assign Comments de ClickUp vous permettent d'étiqueter les membres de l'équipe directement dans les tâches, d'attribuer des responsabilités ou d'attirer l'attention sur les mises à jour.

Communiquez plus intelligemment et collaborez mieux avec les commentaires et mentions ClickUp

Utilisez les commentaires en fil pour organiser les discussions et les rendre exploitables, afin que chacun sache exactement ce qu'on attend de lui, sans confusion possible.

Que votre équipe ait besoin de discuter, de planifier ou de réfléchir, ClickUp rassemble tout en un seul endroit pour une collaboration fluide.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez sans effort les tâches répétitives grâce grâce aux tâches récurrentes de ClickUp . Qu'il s'agisse de points hebdomadaires avec l'équipe, de rapports mensuels ou de la planification annuelle, vous pouvez automatiser les tâches pour gagner du temps et réduire le risque de manquer des échéances

Définissez, suivez et visualisez les objectifs individuels et collectifs directement sur la plateforme grâce à les objectifs individuels et collectifs directement sur la plateforme grâce à ClickUp Goals . Divisez les objectifs généraux en cibles plus petites, liez-les à des tâches et suivez leur progression en temps réel

Intégrez plus de 1 000 outils , dont Slack, Zoom, Google Drive et Microsoft Teams, via , dont Slack, Zoom, Google Drive et Microsoft Teams, via les intégrations ClickUp . Ces intégrations vous permettent d'importer vos applications favorites dans la plateforme, ce qui améliore les flux de travail et réduit le besoin de passer d'un outil à l'autre

Visualisez et gérez les relations entre les tâches grâce grâce aux dépendances de tâches de ClickUp . Vous pouvez marquer les tâches comme « bloquées », « en attente » ou « liées », afin que tout le monde sache ce qui doit être achevé avant de passer à l'étape suivante

Mesurez le temps passé sur les tâches directement dans la plateforme grâce directement dans la plateforme grâce au suivi du temps dans ClickUp . Que vous gériez les heures facturables ou optimisiez la productivité, cette fonctionnalité vous donne un aperçu de la répartition du temps

Limites de ClickUp

ClickUp a une courbe d'apprentissage importante. Par conséquent, son large intervalle de fonctionnalités peut parfois être intimidant pour les nouveaux utilisateurs, qui ont besoin d'un peu de temps pour s'y habituer

Bien que très fonctionnelle, l'application mobile doit encore ajouter certaines fonctionnalités disponibles dans la version de bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

🧠 Le saviez-vous ? ClickUp a récemment été nommé logiciel n° 1 dans 18 catégories du rapport G2 2024 Winter Report ! Deux des 18 catégories dans lesquelles il a été classé en tête sont la collaboration sur des projets et la gestion des flux de travail.

2. Slack (Idéal pour la messagerie instantanée et la communication en équipe)

via Sla ck

Slack est une application de communication interne de premier plan, connue pour ses capacités de messagerie en temps réel et ses nombreuses intégrations. Elle est idéale pour les équipes qui souhaitent améliorer la communication et la collaboration entre leurs employés.

L'application mobile Slack offre une navigation conviviale, avec une barre d'onglets qui permet d'accéder rapidement aux fonctions essentielles. Vous pouvez ainsi consulter vos messages, répondre aux mentions directes et gérer vos tâches depuis votre mobile.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez les discussions dans des espaces dédiés à des projets et des équipes spécifiques, afin de garantir une communication structurée au sein de l'équipe

Facilitez les discussions privées et individuelles entre les membres de l'équipe

Participez à des discussions audio ou vidéo légères grâce à Huddles et partagez des messages vidéo préenregistrés à l'aide de Clips

Partagez des documents, des images et d'autres fichiers directement dans les discussions

Limites de Slack

L'abondance des canaux et des messages peut entraîner un excès de notifications

Le chiffrement de bout en bout n'est pas toujours disponible, ce qui présente des risques pour les données

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Grille Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 33 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 500 avis)

3. Workvivo (Idéal pour renforcer l'engagement des employés et la culture d'entreprise)

via Workvivo

Combinez des outils traditionnels avec des fonctionnalités qui favorisent l'engagement des employés grâce à Workvivo.

Avec l'application mobile Workvivo, vous pouvez rester informé grâce à un fil d'activité personnalisé, partager des publications avec des images et des vidéos et reconnaître les réalisations de vos collègues à l'aide de messages.

Elle est conçue pour aider les employés à se sentir plus connectés à leur travail et à la mission de l'organisation, quel que soit leur emplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo

Publiez des mises à jour, partagez des actualités et participez à des discussions sur le hub central

Combinez les fonctionnalités traditionnelles de l'intranet avec des fonctionnalités sociales, permettant aux employés d'accéder aux documents et aux applications

Créez des groupes en fonction des intérêts ou des projets, afin de favoriser la collaboration

Mesurez l'engagement, le sentiment et le comportement de vos employés

Limites de Workvivo

La structure tarifaire peut être source de confusion pour certains utilisateurs

Certains utilisateurs signalent des difficultés d'intégration avec des applications tierces, ce qui peut perturber les flux de travail

Tarifs Workvivo

Forfait Business : tarification personnalisée

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workvivo

G2 : 4,8/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

via Microsoft

Microsoft Teams propose une application mobile de communication interne qui s'intègre parfaitement à la suite Microsoft Office. Elle offre une plateforme unifiée pour la communication, la collaboration et la visioconférence en équipe, avec des fonctionnalités très intéressantes.

L'application mobile Microsoft Teams permet aux utilisateurs de rejoindre des réunions d'un simple geste, de partager du contenu directement depuis leur mobile et de collaborer en temps réel à l'aide d'autres applications Office.

L'application prend également en charge les notifications push, qui informent rapidement les utilisateurs des messages importants.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Créez et partagez sans effort des documents, des feuilles de calcul et des présentations dans Microsoft Office

Organisez les discussions par canaux et par équipes

Organisez des visioconférences et des réunions de haute qualité grâce à des fonctionnalités telles que le partage d'écran et l'enregistrement des réunions

Discutez en privé ou en groupe avec cette application de messagerie professionnelle, qui offre des fonctionnalités telles que les mentions et les discussions par fils

Limites de Microsoft Teams

Les équipes peuvent être très exigeantes en matière d'appareils, ce qui affecte les performances des systèmes plus anciens

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour comprendre toutes les fonctionnalités avancées

Tarification de Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4,00 $/mois par utilisateur (abonnement annuel)

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/mois par utilisateur (abonnement annuel)

Microsoft 365 Personnel : 6,99 $/mois

Microsoft 365 Famille : 9,99 $/mois

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur par mois (abonnement annuel)

Note : Microsoft Teams est disponible dans le cadre de la suite Microsoft 365. Les prix indiqués correspondent à la suite Microsoft 365.

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (plus de 15 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 700 avis)

💡 Conseil de pro : évitez la surcharge de notifications en personnalisant les alertes afin de ne recevoir que les mises à jour les plus pertinentes. Par exemple, configurez Slack ou Microsoft Teams pour être averti uniquement en cas de mentions directes ou de mises à jour importantes sur un canal.

5. Trello (idéal pour la gestion visuelle des tâches avec des tableaux Kanban)

via Trello

Vous recherchez une application de communication interne conviviale qui excelle dans les tâches visuelles et la gestion d'équipe? Trello offre une solution solide avec ses tableaux Kanban intuitifs.

Elle permet aux équipes d'organiser visuellement leurs projets et leurs tâches, favorisant ainsi la communication collaborative.

L'application mobile Trello vous permet de créer de nouvelles cartes, de définir des dates d'échéance et de joindre des fichiers directement depuis vos appareils mobiles. L'application prend en charge la synchronisation en temps réel, garantissant que les modifications sont instantanément répercutées sur tous les appareils et pour tous les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez des tableaux avec des listes et des cartes représentant les tâches, pour visualiser clairement le flux de travail

Intégrez des outils tels que Slack, Google Drive et Jira pour améliorer les fonctionnalités

Automatisez les tâches répétitives sans avoir besoin de code avec l'automatisation Butler

Limites de Trello

Dépend fortement des Power-Ups pour des fonctionnalités supplémentaires, ce qui peut s'avérer coûteux

Il manque des fonctionnalités avancées telles que les dépendances, qui sont nécessaires pour les projets complexes

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $ par utilisateur et par mois

Premium : 12,50 $/utilisateur par mois

Enterprise : À partir de 17,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 300 avis)

📮ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir envoient en moyenne 25 messages par jour à la recherche d'informations et de contexte. Cela indique qu'un temps considérable est perdu à faire défiler, rechercher et déchiffrer des discussions fragmentées dans des e-mails et des chats. 😱 Si seulement vous disposiez d'une plateforme intelligente qui relie les tâches, les projets, les discussions et les e-mails (avec l'IA en prime !) en un seul endroit. Mais c'est le cas : essayez ClickUp!

6. Chanty (Idéal pour les petites entreprises à la recherche d'une application de communication tout-en-un abordable)

via Chanty

Chanty est une application de communication interne conçue pour les petites entreprises à la recherche d'une solution abordable et tout-en-un pour la collaboration en équipe.

L'application mobile Chanty, disponible sur iOS et Android, permet aux membres d'une équipe de rester connectés et de gérer efficacement leurs tâches, même lorsqu'ils sont en déplacement.

L'interface intuitive de l'application vous permet de naviguer entre les discussions et les tâches, facilitant ainsi une collaboration efficace et des flux de travail fluides, conformément à votre stratégie de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Communiquez en temps réel avec votre équipe grâce à des discussions publiques et privées

Passez des appels audio et vidéo de haute qualité avec partage d'écran

Créez des tâches à partir de messages et suivez leur progression à l'aide d'un tableau Kanban

Limites de Chanty

Moins d'intégrations tierces par rapport à la concurrence

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes techniques lors des visioconférences

Tarifs Chanty

Free

Business : 4 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Chanty

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

7. Connecteam (Idéal pour gérer efficacement les employés sans bureau et ceux en contact direct avec la clientèle)

via Connecteam

Si vous travaillez beaucoup avec des équipes de première ligne ou du personnel sur le terrain, Connecteam est indispensable. Il s'agit d'une application de communication tout-en-un qui offre une suite complète d'outils pour optimiser les opérations et renforcer la communication au sein des équipes.

L'application mobile Connecteam permet aux employés d'accéder à des outils essentiels et d'effectuer des tâches telles que pointer, accéder aux plannings et communiquer avec les membres de leur équipe directement depuis leur smartphone.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Synchronisez tous vos employés de première ligne grâce à une communication d'équipe en temps réel via le chat, les mises à jour et les notifications

Créez et partagez rapidement des plannings et automatisez les relevés de temps avec tous vos employés

Attribuez et suivez les tâches des employés, offrez une visibilité sur les responsabilités et comblez les lacunes en matière de communication

Limites de Connecteam

Prix plus élevé que ses concurrents, et fonctionnalités plus avancées uniquement disponibles dans les forfaits les plus chers

Moins d'intégrations tierces par rapport à la concurrence

Tarifs Connecteam

Le forfait Small Business : Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs

Operations Basic : 35 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs (0,6 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

Operations Advanced : 59 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs (1,8 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

Expert en opérations : 119 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs (3,6 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 340 avis)

👀 Le saviez-vous ? Pour les travailleurs sans bureau, la fonctionnalité de géorepérage de Connecteam garantit des pointages précis en autorisant les employés à pointer uniquement lorsqu'ils se trouvent à un emplacement spécifique.

8. RingCentral (idéal pour des vidéoconférences robustes et une communication basée sur le cloud)

via RingCentral

RingCentral est une application de communication fiable qui connecte votre équipe grâce à des outils de visioconférence robustes et basés sur le cloud. Elle est idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une solution évolutive.

Cette application mobile est conçue pour les utilisateurs en déplacement, vous offrant ainsi qu'à votre équipe un flux de travail cohérent et connecté. Les utilisateurs de l'application peuvent participer à des réunions vidéo, envoyer et recevoir des messages, et gérer leurs appels téléphoniques directement depuis leur mobile.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Passez des visioconférences haute définition pouvant accueillir jusqu'à 500 participants

Utilisez le Private Branch Exchange (PBX) basé sur le cloud pour bénéficier d'appels illimités aux États-Unis et au Canada

Travaillez avec plus de 300 intégrations avec des applications populaires

Limites de RingCentral

Les nombreuses fonctionnalités peuvent prendre du temps à maîtriser et à s'y adapter

Certains utilisateurs signalent des problèmes liés à la réactivité de l'assistance

Tarifs RingCentral

Core : 30 $/mois par utilisateur (jusqu'à 100 utilisateurs)

Avancé : 35 $/mois par utilisateur (jusqu'à 100 utilisateurs)

Ultra : 45 $/mois par utilisateur (jusqu'à 100 utilisateurs)

Évaluations et avis sur RingCentral

G2 : 4,1/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 200 avis)

via Staffbase

Diffusez des mises à jour à l'échelle de l'entreprise et des newsletters internes, et veillez à ce que vos employés restent informés et engagés grâce à Staffbase.

L'application mobile Staffbase garantit aux employés un accès immédiat aux actualités, mises à jour et ressources de l'entreprise, même lorsqu'ils travaillent à distance.

Les employés peuvent accéder à des documents importants via l'application mobile et participer à des fonctionnalités interactives telles que des sondages et des mécanismes de feedback.

Les meilleures fonctionnalités de Staffbase

Transmettez les informations et actualités essentielles directement sur les appareils mobiles de vos employés

Créez des newsletters automatisées et visuellement attrayantes avec des indicateurs détaillés

Tirez parti d'un hub centralisé pour la communication entre les équipes et l'accès aux ressources de l'entreprise

Limites de Staffbase

Il peut être difficile de séparer les pages d'accueil et les pages d'actualités

Conçues pour les entreprises de grande taille, elles peuvent s'avérer coûteuses pour les petites organisations

Tarifs Staffbase

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Staffbase

G2 : 4,6/5 (plus de 220 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

10. monday. com (Idéal pour la gestion de projet et la personnalisation des flux de travail)

monday. com est une plateforme dynamique qui offre des outils de gestion de projet et de personnalisation des flux de travail. Elle est idéale pour les équipes qui cherchent à optimiser leurs processus, visualiser leurs tâches ou collaborer efficacement.

Avec l'application mobile monday.com, vous pouvez créer et modifier des tableaux, attribuer des tâches, définir des évènements importants et suivre la progression de votre équipe en temps réel.

L'application prend en charge toutes les vues de sa version de bureau, y compris Kanban et Calendrier, afin que vous puissiez visualiser vos flux de travail en fonction de vos besoins.

monday. com meilleures fonctionnalités

Concevez des flux de travail qui correspondent aux exigences des projets de vos équipes interfonctionnelles

Utilisez des perspectives telles que les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt et les calendriers pour une collaboration visuelle

Réduisez les efforts manuels en automatisant les tâches répétitives

limites de monday.com

Fonctionnalités limitées sur la version mobile par rapport à la version web

Nécessite un paiement pour un nombre défini d'utilisateurs, ce qui peut ne pas être rentable pour les petites équipes

tarifs monday.com

Free

Basique : 12 $/mois par place (minimum trois utilisateurs)

Standard : 14 $/mois par place (minimum trois utilisateurs)

Pro : 24 $/mois par place (minimum trois utilisateurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 300 avis)

💡 Conseil de pro : gagnez du temps en créant des modèles de tâches pour les flux de travail fréquents, comme l'intégration de nouveaux employés ou la planification de sprints hebdomadaires. La plupart des applications vous permettent de dupliquer des tâches avec des sous-tâches et des échéances prédéfinies.

11. Troop Messenger (idéal pour une communication sécurisée au sein d'équipes ayant besoin d'interfaces simples)

via Troop Messenger

Les fuites d'informations internes (accidentelles ou délibérées) sont le cauchemar de tous les managers et dirigeants. Mais mieux vaut prévenir que guérir, et Troop Messenger est là pour vous aider à éviter que ce scénario ne devienne réalité.

Il s'agit d'une application mobile de communication interne sécurisée, conçue pour les équipes qui privilégient la sécurité et les interfaces simples.

Vous pouvez l'utiliser pour discuter en tête-à-tête ou en groupe, partager des fichiers sous différents formats et passer des appels audio et vidéo directement depuis vos appareils mobiles.

L'application mobile Troop Messenger prend également en charge des fonctionnalités telles que le partage d'écran et le suivi de l'emplacement dans un format mobile, améliorant ainsi les efforts de collaboration de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Troop Messenger

Utilisez la fonctionnalité « burnout » qui fournit un « chronomètre d'autodestruction » pour les messages confidentiels

Envoyez des messages ou des pièces jointes à plusieurs utilisateurs ou groupes simultanément grâce à la fonctionnalité forkout, qui améliore l'efficacité de la communication

Partagez vos écrans pendant les visioconférences pour des présentations et des discussions efficaces

Limites de Troop Messenger

Offre moins d'intégrations tierces que ses concurrents

L'interface des applications mobiles est moins conviviale que celle de la version web

Tarifs de Troop Messenger

Premium : 2,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 5 $/mois par utilisateur

Supérieur : 9 $/mois par utilisateur (bientôt disponible)

Évaluations et avis sur Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Aucune évaluation disponible

Connectez-vous avec votre équipe grâce à ClickUp

Vous vous souvenez de l'analogie avec le jeu du téléphone au début ? Tout comme dans ce jeu, une mauvaise communication peut paralyser une équipe.

Chaque outil présenté ci-dessus offre des fonctionnalités uniques adaptées à différents flux de travail et priorités. Mais si vous recherchez une application tout-en-un pour le travail qui intègre la gestion des tâches, les flux de travail des projets, l'IA et l'automatisation avec la communication d'équipe, ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Il est polyvalent, facile à utiliser et conçu pour s'adapter aux besoins de votre équipe.

Créez un réseau d'équipes plus intelligent et plus connecté : inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit.