Les 12 meilleurs gestionnaires de fichiers pour 2026

Selon Gartner, près de 50 % des travailleurs numériques sont confrontés quotidiennement au problème de la perte de temps due à des systèmes de fichiers désorganisés. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas ?

Découvrez les gestionnaires de fichiers modernes : des outils conçus pour améliorer votre environnement de travail numérique, en rendant la navigation parmi vos fichiers plus rapide et plus intuitive.

Que vous jongliez avec les briefs des clients, gériez des bibliothèques multimédias ou coordonniez des projets d'équipe, ces logiciels d'organisation de fichiers sont là pour vous sauver la mise (et préserver votre santé mentale).

De la recherche assistée par IA à l'automatisation, cette liste présente les meilleurs gestionnaires de fichiers pour vous aider à vous organiser au travail et à rester productif.

Que faut-il rechercher dans un gestionnaire de fichiers ?

Le choix du bon gestionnaire de fichiers peut avoir un impact considérable sur votre flux de travail quotidien et votre productivité. Les meilleurs gestionnaires de fichiers allient une conception intuitive à des fonctionnalités puissantes qui simplifient la gestion complexe des fichiers et vous aident à mettre de l'ordre dans vos données numériques.

Voici les principales fonctionnalités à prendre en compte :

Fonctionnalités de recherche : Recherchez des outils qui permettent d’obtenir rapidement l’emplacement des fichiers grâce à des filtres de recherche avancés, notamment la recherche par contenu et le filtrage par métadonnées

Flexibilité de l'interface : personnalisez votre affichage grâce à plusieurs panneaux, onglets et affichages détaillés des informations sur les fichiers afin d'améliorer considérablement l'efficacité de votre flux de travail

Opérations sur les fichiers : Recherchez des gestionnaires proposant des opérations par lots, des outils de renommage avancés et des fonctionnalités de comparaison de fichiers allant au-delà des simples fonctions de copie et de déplacement.

Intégration au cloud : Utilisez des outils qui s'intègrent facilement aux services cloud, car les systèmes de fichiers modernes s'étendent souvent sur plusieurs plateformes

Fonctionnalités de sécurité : assurez-vous de disposer de fonctionnalités de chiffrement des fichiers, de suppression sécurisée et de gestion des permissions pour protéger vos données sensibles

Assistance pour les formats : Recherchez une assistance complète pour les formats de fichiers, y compris des fonctionnalités de prévisualisation pour divers types de documents et de fichiers multimédias

En vous concentrant sur ces fonctionnalités essentielles, vous pourrez effectuer une sélection de gestionnaires de fichiers qui répondent à vos besoins actuels et s'adaptent à l'évolution de vos exigences. Découvrons les meilleurs gestionnaires de fichiers qui excellent dans ces domaines cruciaux.

À lire également : Comment organiser les manuels d'utilisation et les garanties pour les utilisateurs

Les meilleurs gestionnaires de fichiers en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide pour commencer :

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Recherche basée sur l'IA, Docs & Wiki, recherche connectée, automatisations, hiérarchie, intégrations cloud Équipes et particuliers ayant besoin d'une gestion de fichiers axée sur les projets Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $ par utilisateur et par mois Total Commander Double volet, gestionnaire de file d'attente, FTP, renommage multiple, assistance pour les plugins Utilisateurs expérimentés, administrateurs informatiques 42 € (46 $ US) tarif standard ; 31,50 € (34 $ US) tarif étudiant Directory Opus Fenêtres multiples, script visuel, renommage par lots, filtres de métadonnées, outils d'image Utilisateurs avancés de Windows, gestionnaires de médias 89 AUD (58 USD) pour une licence simple ; 129 AUD (84 USD) pour une licence double xplorer² Double volet, sélection fixe, recherche de doublons, code de couleur, interface à onglets Professionnels Windows, créateurs de contenu Pro : 29,95 $ ; Ultimate : 49,95 $ Q-Dir Jusqu'à 4 volets, filtres de couleur, signets, portable, léger Utilisateurs ayant besoin d'une vue multi-dossiers Free Double Commander Double volet, assistance pour les archives, synchronisation des répertoires, plugins, open source Amateurs de solutions multiplateformes et open source Free X-plore Double volet, cloud et réseau, accès root, carte du disque, visionneuses intégrées Utilisateurs expérimentés d'Android Gratuit ; version Premium via don FreeCommander Double volet, portable, renommage par lots, archivage, visionneuse de fichiers Gestion de fichiers portable sous Windows Free (32 bits) ; à partir de 10 $ pour la version 64 bits/pro Explorer++ Interface à onglets, signets, portable, fractionnement/fusion de fichiers, open source Gestion de fichiers Windows légère Free Fichiers Interface utilisateur moderne, intégration au cloud, onglets, étiquettes, aperçus Utilisateurs Windows à la recherche d'un design moderne Free Dolphin Affichage en double vitre, onglets, actions personnalisées, recherche sémantique, priorité à Linux Utilisateurs de Linux (KDE) Free Gestionnaire de fichiers Windows Double volet, Léger, Interface utilisateur classique, Open source Gestion de fichiers Windows de base, pour les fans de rétro Free

Les 12 meilleurs gestionnaires de fichiers

Un gestionnaire de fichiers ne doit pas se contenter de déplacer vos fichiers. Les meilleures solutions allient de puissantes fonctionnalités d'organisation à des interfaces intuitives et des fonctionnalités innovantes qui s'adaptent à votre façon de travailler.

Ces gestionnaires de fichiers de premier plan représentent la pointe de la technologie en matière d'organisation numérique.

1. ClickUp (Idéal pour créer, organiser et partager des fichiers)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Il révolutionne les systèmes de fichiers traditionnels grâce à ses fonctionnalités intelligentes d'organisation et de collaboration. Considérez-le comme votre quartier général numérique où fichiers, tâches et collaboration d'équipe s'intègrent de manière transparente.

Au cœur du système de gestion de documents de ClickUp se trouve ClickUp Docs. Ici, les équipes peuvent collaborer sur des documents en temps réel, créer des hiérarchies de documents imbriquées pour des bases de connaissances organisées et intégrer des fichiers depuis Google Drive ou Dropbox.

Gérez mieux vos documents avec ClickUp Docs Créez facilement un nouveau document ClickUp depuis n'importe quel emplacement de votre environnement de travail

La possibilité de créer des modèles de documents garantit la cohérence, que vous rédigiez des procédures opératoires normalisées ou que vous développiez un wiki d'entreprise.

Le guide de hiérarchie ClickUp fournit une structure organisationnelle logique qui complète cette fonctionnalité de collaboration sur les documents. Les environnements de travail regroupent l'ensemble de votre organisation, tandis que les espaces la divisent en départements ou en équipes.

Au sein de chaque Espace, les dossiers regroupent les projets connexes, les listes organisent les éléments similaires et les tâches détaillent les livrables spécifiques.

Organisez tous vos fichiers sans effort grâce à la hiérarchie de projets ClickUp, qui vous garantit un accès facile quand vous en avez besoin.

Cette progression intuitive aide les équipes à organiser naturellement leurs fichiers tout en conservant suffisamment de souplesse pour s'adapter à différents flux de travail.

Trouver rapidement des fichiers devient essentiel à mesure que votre environnement de travail s'agrandit, et c'est là que ClickUp Connected Search fait toute la différence.

Plus besoin de cliquer et de fouiller dans des dossiers sans fin : qu'un fichier se trouve dans un commentaire de tâche, en pièce jointe d'un document ou stocké dans un service cloud intégré, Connected Search le trouve instantanément.

Retrouvez les informations importantes en quelques secondes grâce à ClickUp Connected Search

Mieux encore, il apprend de vos habitudes de recherche pour vous proposer des résultats de plus en plus pertinents.

ClickUp Brain améliore l'intelligence de recherche en fournissant des réponses en temps réel basées sur les informations de votre espace de travail, qu'il s'agisse de vos tâches, de vos documents ou de votre équipe.

Accédez à vos fichiers dans les applications connectées et obtenez instantanément des liens avec ClickUp Brain sans jamais quitter votre environnement de travail

Il vous aide à comprendre et à tirer des enseignements de vos fichiers, plutôt que de simplement les localiser. Vous pouvez résumer le contenu des documents, analyser les données provenant d'applications intégrées ou obtenir des réponses rapides à partir des différents outils intégrés à votre environnement de travail.

Les intégrations natives de ClickUp avec Google Drive, Dropbox et Microsoft Office garantissent que vos outils existants fonctionnent de manière transparente au sein de ce système amélioré.

Gemma Kuenzi, directrice artistique chez Kredo Inc., souligne l'incroyable polyvalence des intégrations de ClickUp :

Nous utilisons l'intégration Toggl pour le suivi du temps. Nous utilisons également l'intégration Sharepoint pour le partage de fichiers. Les intégrations disponibles sont nombreuses et nous permettent de gérer l'ensemble de notre productivité via une seule interface.

Nous utilisons l'intégration Toggl pour le suivi du temps. Nous utilisons également l'intégration Sharepoint pour le partage de fichiers. Les intégrations disponibles sont nombreuses et nous permettent de gérer l'ensemble de notre productivité via une seule interface.

Et ce n'est pas tout ! Les automatisations ClickUp vous permettent d'automatiser la gestion de vos fichiers et de gagner du temps pour vous concentrer sur le travail qui fait vraiment la différence, sans avoir besoin de compétences en codage. Configurez des validations automatiques de fichiers, personnalisez les notifications de mise à jour et créez des modèles de tâches qui organisent automatiquement les pièces jointes à l'aide de simples séquences « si-alors ».

Idéal pour

Les particuliers et les équipes qui souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis des solutions de stockage cloud distinctes ou des gestionnaires de fichiers traditionnels pour les fichiers directement liés à leur travail et à leurs projets

Cas d'utilisation idéal

Centralisez tous les fichiers, documents et ressources liés à vos projets (par exemple, maquettes de conception, contrats, rapports, notes de réunion, bases de connaissances) directement au sein des tâches et des projets auxquels ils appartiennent

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez vos documents en tâches concrètes en un seul clic pour rationaliser la mise en œuvre de vos projets

Protégez vos informations sensibles en définissant des permissions d'accès personnalisées au niveau des documents, des dossiers ou des espaces de stockage

Suivez les modifications apportées à vos documents grâce à un historique complet des versions et à des comparaisons côte à côte

Créez des statuts de document personnalisés pour visualiser l'avancement du contenu (brouillon, en révision, approuvé)

Générez des intégrations riches pour inclure des vidéos, des blocs de code et du contenu provenant d'applications externes dans vos documents

Exportez vos documents dans plusieurs formats (PDF, Word, HTML) tout en conservant leur mise en forme

Avantages

Centralisez vos fichiers de projet, vos documents et vos communications sur une seule plateforme afin de réduire potentiellement le recours à plusieurs outils de stockage ou de partage de fichiers disparates

Créez des wikis internes flexibles et puissants, des notes de réunion détaillées et des bases de connaissances complètes directement dans le système à l'aide de ClickUp Docs

Effectuez la maintenance des connexions avec les services de stockage cloud externes les plus courants, tels que Google Drive et Dropbox, afin de garantir un accès plus large aux fichiers et une intégration avec vos archives existantes

ClickUp est la meilleure solution pour gérer un projet au sein d'une grande équipe comptant de nombreux collaborateurs. Auparavant, nous utilisions Excel et Word pour gérer des projets de 5 à 6 mois avec beaucoup de personnes autour de la table, mais désormais tout est sur ClickUp, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Et honnêtement, la mise en place est tellement simple que l'équipe a très vite pris en main l'application. C'est vraiment très facile à utiliser.

ClickUp est la meilleure solution pour gérer un projet au sein d'une grande équipe comptant de nombreux collaborateurs. Auparavant, nous utilisions Excel et Word pour gérer des projets de 5 à 6 mois avec beaucoup de personnes autour de la table, mais désormais tout est sur ClickUp, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Et honnêtement, la mise en place est tellement simple que l'équipe a très vite pris en main l'application. C'est vraiment très facile à utiliser.

Inconvénients

Ces outils ne sont pas conçus pour remplacer l'explorateur de fichiers local de votre ordinateur ni le stockage cloud dédié à vos fichiers personnels ou à l'organisation générale des fichiers à l'échelle du système.

Les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation, notamment celles liées à l'organisation des pièces jointes et des documents, peuvent sembler intimidantes au premier abord

Bien que puissant, ClickUp peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs en raison de sa complexité et de la courbe d'apprentissage qu'il implique

Bien que puissant, ClickUp peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs en raison de sa complexité et de la courbe d'apprentissage qu'il implique

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

➡️ À lire également : Pourquoi le contrôle des versions des documents est-il important ?

2. Total Commander

Total Commander se distingue par son approche unique des opérations sur les fichiers en masse et par ses performances de traitement élevées. Contrairement aux gestionnaires de fichiers classiques, il propose un gestionnaire de file d'attente de niveau militaire qui permet aux administrateurs système et aux utilisateurs expérimentés de gérer plusieurs transferts de fichiers volumineux sans surcharger le système.

Ses fonctionnalités FTP robustes permettent jusqu'à 10 connexions simultanées et la reprise automatique des transferts interrompus, ce qui en fait un outil indispensable pour la gestion des serveurs distants.

L'outil de renommage multiple transforme les tâches fastidieuses d'organisation des fichiers en opérations simples basées sur des règles. Ses fonctionnalités de gestion de fichiers à grande échelle le distinguent : la vérification automatisée, les contrôles d'intégrité et les opérations mises en file d'attente éliminent le besoin de surveiller manuellement les transferts.

Ces fonctionnalités se traduisent directement par une augmentation de la productivité pour les équipes qui gèrent quotidiennement des opérations sur des volumes importants de fichiers.

Idéal pour

Utilisateurs expérimentés, administrateurs système et professionnels de l'informatique qui ont besoin de fonctionnalités avancées de gestion de fichiers et préfèrent un flux de travail piloté par le clavier

Cas d'utilisation idéal

Effectuez des opérations rapides et complexes sur vos fichiers dans plusieurs répertoires et sur plusieurs disques simultanément grâce à l'interface à double volet

Gérez directement divers formats d'archives (ZIP, RAR, GZ, TAR, etc.), ce qui permet aux utilisateurs de parcourir, d'extraire et de créer des archives

Les meilleures fonctionnalités de Total Commander

Naviguez dans des structures de fichiers complexes grâce à une interface à double volet avec navigation par onglets

Configurez les opérations de fichiers en arrière-plan avec des limites de vitesse de transfert personnalisables

Recherchez du contenu de texte dans les fichiers PDF et les archives

Extrayez simultanément des fichiers spécifiques à partir de plusieurs archives

Comparez le contenu des fichiers entre les répertoires pour identifier les doublons et les différences

Avantages

Prend en charge une vaste gamme de plugins qui étendent ses fonctions pour afficher différents types de fichiers, effectuer des connexions à des services cloud et gérer diverses archives

Offre un haut niveau de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter l'interface, la barre d'outils et les commandes à leurs besoins et préférences spécifiques

Traite un grand nombre de fichiers et des opérations complexes avec des performances fiables, ce qui le rend adapté aux tâches exigeantes

Il remplace donc mon Explorateur Windows et l'améliore à bien des égards. Par exemple : il affiche beaucoup plus de miniatures (je suis graphiste, il m'est donc utile de voir les miniatures de fichiers tels que PSD, EPS, PDF, etc.) avec des extensions si nécessaire ; il intègre des fonctionnalités FTP ; il est configurable d'un nombre inimaginable de façons ; sa fonction de recherche est également bien plus efficace. Par exemple, j’utilise beaucoup la fonction qui permet, lorsque l’on se trouve dans un répertoire, de taper une ou deux lettres du nom du fichier recherché, ce qui masque tous les fichiers qui ne contiennent pas les lettres saisies… C’est le logiciel que j’utilise le plus depuis que j’étais à l’école, il y a 10 à 15 ans.

Il remplace donc mon Explorateur Windows et l'améliore à bien des égards. Par exemple : il affiche beaucoup plus de miniatures (je suis graphiste, il m'est donc utile de voir les miniatures de fichiers tels que PSD, EPS, PDF, etc.) avec des extensions si nécessaire ; il intègre des fonctionnalités FTP ; il est configurable d'un nombre inimaginable de façons ; sa fonction de recherche est également bien plus efficace. Par exemple, j’utilise beaucoup la fonction qui permet, lorsque l’on se trouve dans un répertoire, de taper une ou deux lettres du nom du fichier recherché, ce qui masque tous les fichiers qui ne contiennent pas les lettres saisies… C’est le logiciel que j’utilise le plus depuis que j’étais à l’école, il y a 10 à 15 ans.

Inconvénients

Présente une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui ne sont pas familiarisés avec les gestionnaires de fichiers classiques, en raison de ses nombreuses fonctionnalités et de son interface obsolète

Présente une fonctionnalité d’interface utilisateur obsolète qui peut sembler peu attrayante visuellement ou moins intuitive pour les utilisateurs habitués aux designs contemporains

Manque d'une intégration native et poussée avec les services de stockage cloud modernes (tels que Google Drive ou OneDrive) sans avoir recours à des plugins tiers, ce qui peut nuire à la fluidité de l'expérience

L'interface utilisateur est un peu vieillotte et son apprentissage est assez difficile, mais c'est là que réside sa puissance : vous pouvez faire pratiquement tout ce que la gestion de fichiers exige.

L'interface utilisateur est un peu vieillotte et son apprentissage est assez difficile, mais c'est là que réside sa puissance : vous pouvez faire pratiquement tout ce que la gestion de fichiers exige.

Tarifs de Total Commander

Licence étudiant : 31,50 € (~34 $ US)

Licence standard : 42 € (~46 $ US)

(Note : les prix en USD sont approximatifs et peuvent varier en fonction des taux de change en vigueur)

Évaluations et avis sur Total Commander

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : La NASA a utilisé des systèmes de gestion de fichiers personnalisés pour organiser les données essentielles à ses missions lors de projets d'exploration spatiale.

3. Directory Opus

Si vous recherchez un gestionnaire de fichiers haut de gamme, ne cherchez pas plus loin que Directory Opus. Il réinvente complètement les opérations de gestion de fichiers sous Windows.

Ce puissant outil allie des performances de haut niveau à une personnalisation inégalée, ce qui en fait la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler entièrement leur expérience de gestion de fichiers.

Le système de script visuel effectue l'automatisation des tâches répétitives sans nécessiter de connaissances en programmation, tandis que les dossiers intelligents organisent automatiquement les fichiers selon des règles et des critères personnalisables.

Les outils de traitement d'images intégrés gèrent les conversions par lots en toute fluidité, ce qui les rend indispensables pour gérer de vastes collections multimédias. La mémoire spécifique aux dossiers du logiciel conserve les vues personnalisées et les préférences de tri, ce qui simplifie la navigation dans les structures de projet complexes.

Idéal pour

Les utilisateurs qui travaillent beaucoup avec un grand nombre de fichiers ou d'archives, ou qui ont besoin de fonctionnalités avancées telles que le renommage par lots, la synchronisation et la création de scripts

Cas d'utilisation idéal

Gérez et manipulez efficacement vos fichiers sur plusieurs disques, emplacements réseau et sites FTP/SFTP grâce à son interface à plusieurs volets et onglets

Automatisez les tâches répétitives de gestion de fichiers grâce à des fonctionnalités de script étendues et à la création de commandes personnalisées

Organisez et traitez vos fichiers multimédias grâce à des fonctionnalités intégrées de conversion d'images, de modification en cours de métadonnées et de prévisualisation avancée

Les meilleures fonctionnalités de Directory Opus

Créez des barres d'outils personnalisées grâce à la configuration des commandes par glisser-déposer

Concevez des flux de travail complets pour la gestion de fichiers grâce au mode « Remplacement de l'Explorateur ».

Configurez des filtres de fichiers conditionnels en fonction des métadonnées et des propriétés des fichiers

Effectuez plusieurs opérations sur des fichiers simultanément grâce à une architecture multithread

Personnalisez les modes d'affichage, des simples listes aux dispositions détaillées à plusieurs volets

Avantages

Offre des possibilités de personnalisation exceptionnelles, permettant aux utilisateurs d'adapter l'interface et les fonctions pour qu'elles correspondent exactement à leur flux de travail et à leurs préférences

Offre un ensemble complet et puissant de fonctionnalités de gestion de fichiers qui surpassent largement celles proposées par les explorateurs de fichiers standard des systèmes d'exploitation

Il dispose d'une interface utilisateur moderne et attrayante, alliant des fonctionnalités avancées à un design plus intuitif que celui des gestionnaires de fichiers traditionnels.

Je n'ai jamais eu à gérer autant de fichiers, mais j'ai tout un tas de PDF que je dois renommer chaque mois. Avec Directory Opus, je peux régler le tri sur « Manuel », puis commencer à renommer les fichiers par le haut sans qu'ils ne se déplacent au fur et à mesure. Et il dispose d'une fenêtre d'aperçu, ce qui m'évite d'ouvrir chaque fichier. Il prend également en charge vos propres libellés (si vous utilisez NTFS), ce qui vous permet probablement de marquer les dossiers comme achevés. Et il dispose d'un raccourci clavier pour placer rapidement tous les fichiers sélectionnés dans un dossier daté. Il prend en charge les archives RAR.

Je n'ai jamais eu à gérer autant de fichiers, mais j'ai tout un tas de PDF que je dois renommer chaque mois. Avec Directory Opus, je peux régler le tri sur « Manuel », puis commencer à renommer les fichiers par le haut sans qu'ils ne se déplacent au fur et à mesure. Et il dispose d'une fenêtre d'aperçu, ce qui m'évite d'ouvrir chaque fichier. Il prend également en charge vos propres libellés (si vous utilisez NTFS), ce qui vous permet probablement de marquer les dossiers comme achevés. Et il dispose d'un raccourci clavier pour placer rapidement tous les fichiers sélectionnés dans un dossier daté. Il prend en charge les archives RAR.

Inconvénients

Son prix est élevé par rapport aux alternatives gratuites, ce qui pourrait dissuader les utilisateurs occasionnels ou ceux qui ont des besoins basiques en matière de gestion de fichiers

Il est disponible exclusivement sur la plateforme Windows, ce qui limite son utilisation pour les particuliers ou les équipes travaillant sur des systèmes macOS ou Linux

Il convient de noter que la multitude d'options et de fonctionnalités peut sembler intimidante au premier abord. Il faut un peu de temps pour se familiariser avec les bases. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, le logiciel devient incroyablement intuitif et convivial.

Il convient de noter que la multitude d'options et de fonctionnalités peut sembler intimidante au premier abord. Il faut un peu de temps pour se familiariser avec les bases. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, le logiciel devient incroyablement intuitif et convivial.

Tarifs de Directory Opus

Version simple : 89 AUD (~58 USD)

Dual : 129 AUD (~84 USD)

Five : 249 AUD (~162 USD)

Note : Les prix en dollars américains sont approximatifs et peuvent varier en fonction des taux de change actuels.

Évaluations et avis sur Directory Opus

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Directory Opus permet de créer des dossiers virtuels dans lesquels les fichiers sont regroupés en fonction de leurs métadonnées plutôt que de leur emplacement, vous offrant ainsi de nouvelles façons d'organiser vos informations les plus importantes.

4. xplorer²

xplorer² s'adresse aux professionnels qui ont besoin de plus de puissance que ce qu'offrent les explorateurs de fichiers standard. Son interface à double volet et ses fonctionnalités de recherche avancées sont particulièrement utiles pour les créateurs de contenu et les professionnels de l'informatique.

En tant que gestionnaire de fichiers avancé, xplorer² comble le fossé entre la gestion traditionnelle des fichiers et l'expérience utilisateur moderne.

Ce qui distingue xplorer², c'est son savant mélange de fonctionnalités innovantes et d'un système de fichiers efficace. Sa fonctionnalité unique « Sticky Selecting » empêche la désélection accidentelle de fichiers lors d'opérations en masse, tandis que la détection intégrée des fichiers en double aide à maintenir l'organisation du disque.

Idéal pour

Les utilisateurs Windows qui souhaitent disposer d'un gestionnaire de fichiers plus puissant et plus efficace que l'Explorateur intégré, sans pour autant renoncer à une interface familière

Cas d'utilisation idéal

Parcourez et gérez vos fichiers dans tous les espaces de noms du shell Windows, y compris les disques locaux, les partages réseau, les dossiers Zip, WebDAV, FTP et les appareils connectés tels que les appareils photo et les téléphones

Effectuez des transferts de fichiers efficaces (copier, déplacer, supprimer) grâce à des options avancées telles que le contrôle de l'écrasement, la mise en file d'attente des opérations et la gestion des erreurs, pour une gestion robuste

Les meilleures fonctionnalités d'xplorer²

Affichez et gérez simultanément des fichiers dans différents répertoires, pour des comparaisons et des transferts ultra-rapides

Activez/désactivez l'interface moderne à ruban et l'interface classique à menus pour une expérience de gestion de fichiers personnalisée

Utilisez un code de couleur pour classer visuellement vos fichiers, ce qui simplifie la navigation et l'organisation de votre contenu numérique

Explorez rapidement les structures de répertoires grâce aux colonnes Miller et à la navigation par onglets pour une gestion améliorée des fichiers

Avantages

Offre des fonctions avancées de gestion de fichiers, notamment des options puissantes de copie/déplacement, la suppression sécurisée (effacement définitif) et une détection approfondie des fichiers en double

Prend en charge une large intégration au shell, garantissant la compatibilité avec la plupart des extensions du shell Windows, les dossiers virtuels et divers services de stockage cloud

Il utilise peu de ressources système, garantissant un démarrage rapide et des performances fluides, même lors de la gestion de dossiers volumineux

Je suis un fidèle utilisateur de zabkat File Search depuis un certain temps déjà. J'ai installé la version gratuite sur tous mes appareils informatiques, car je n'avais besoin que des fonctionnalités de base. Cependant, en tant qu'étudiant, je me rends compte que j'ai besoin de la version professionnelle, car de nombreuses options ne sont accessibles qu'aux utilisateurs ayant acheté le logiciel.

Je suis un fidèle utilisateur de zabkat File Search depuis un certain temps déjà. J'ai installé la version gratuite sur tous mes appareils informatiques, car je n'avais besoin que des fonctionnalités de base. Cependant, en tant qu'étudiant, je me rends compte que j'ai besoin de la version professionnelle, car de nombreuses options ne sont accessibles qu'aux utilisateurs ayant acheté le logiciel.

Inconvénients

Certaines fonctionnalités avancées et options de personnalisation peuvent nécessiter un certain temps d'adaptation pour les utilisateurs habitués uniquement aux fonctionnalités de base de l'Explorateur Windows.

Conçu principalement pour Windows, il ne propose pas de versions natives pour macOS ou Linux, ce qui limite son déploiement multiplateforme

La version « Lite » (gratuite) présente des fonctionnalités considérablement réduites, ce qui incite les utilisateurs à opter pour les versions payantes afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Vraiment pas terrible… tout ce que vous vouliez essayer vous est bloqué, tant pis pour la gratuité

Vraiment pas terrible… tout ce que vous vouliez essayer vous est bloqué, tant pis pour la gratuité

Tarifs d'xplorer²

Pro : 29,95 $

Ultimate : 49,95 $

Évaluations et avis sur xplorer²

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et le chat pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions se retrouvent tous au même endroit !

5. Q-Dir (Idéal pour afficher des panneaux multiples)

Adoptez une approche unique de la gestion de fichiers grâce à Q-Dir (Quad Directory Explorer), qui offre jusqu'à quatre volets pour afficher des fichiers simultanément.

Cette alternative gratuite et légère à l'Explorateur de fichiers Windows offre une vue d'ensemble de plusieurs dossiers à la fois, idéale pour les utilisateurs qui travaillent fréquemment dans différents répertoires.

Ce qui distingue Q-Dir, c'est son système Quadro-view, à la fois efficace et portable. Le programme ne nécessite aucune installation et peut être exécuté depuis n'importe quel emplacement, ce qui en fait un excellent choix pour les professionnels de l'informatique qui passent d'un système à l'autre.

Idéal pour

Les utilisateurs qui travaillent fréquemment avec plusieurs répertoires simultanément et qui ont besoin de comparer, copier ou déplacer rapidement des fichiers entre eux

Cas d'utilisation idéal

Identifiez rapidement des types de fichiers spécifiques grâce à un code de couleur personnalisable, ce qui rend les recherches visuelles plus efficaces dans les dossiers encombrés

Enregistrez et récupérez instantanément les dispositions et combinaisons de dossiers que vous utilisez fréquemment, afin de simplifier l'accès aux répertoires spécifiques à un projet ou à ceux auxquels vous accédez souvent

Les meilleures fonctionnalités de Q-Dir

Créez des signets de dossiers instantanés pour accéder rapidement aux répertoires que vous utilisez fréquemment

Appliquez des filtres de couleur aux fichiers et dossiers pour améliorer l'organisation visuelle et faciliter l'identification des fichiers

Affichez instantanément des informations complètes sur la taille des dossiers, ce qui vous aide à gérer efficacement l'espace disque

Ajoutez les dossiers que vous consultez souvent à vos signets pour y accéder rapidement

Transférez des fichiers en toute simplicité d'un volet à l'autre grâce à la fonction intuitive de glisser-déposer

Avantages

Permet une gestion extrêmement efficace des fichiers en offrant la possibilité d'afficher et de manipuler simultanément jusqu'à quatre emplacements de répertoires différents

Propose une application légère et portable qui ne nécessite aucune installation, ce qui la rend idéale pour une utilisation nomade ou pour un impact minimal sur le système

J'ai utilisé beaucoup de gestionnaires de fichiers différents au fil du temps, mais je reviens toujours à celui-ci, encore aujourd'hui. Il fait bien plus que ce dont j'ai besoin, mais il fait toujours ce que j'attends de lui. Le seul problème que je n'arrive pas à comprendre, c'est que j'utilise principalement l'affichage en double volet, mais que le volet de droite ne garde pas en mémoire la façon dont j'ai trié les éléments. Je trie toujours par ordre alphabétique de A à Z. Essayez-le pendant un moment et voyez si c'est juste moi ou s'il s'agit réellement d'un problème. J'ai appris à m'y faire et je clique simplement sur le bouton de tri tous les jours, mais ça reste un gestionnaire génial !

J'ai utilisé beaucoup de gestionnaires de fichiers différents au fil du temps, mais je reviens toujours à celui-ci, encore aujourd'hui. Il fait bien plus que ce dont j'ai besoin, mais il fait toujours ce que j'attends de lui. Le seul problème que je n'arrive pas à comprendre, c'est que j'utilise principalement l'affichage en double volet, mais que le volet de droite ne garde pas en mémoire la façon dont j'ai trié les éléments. Je trie toujours par ordre alphabétique de A à Z. Essayez-le pendant un moment et voyez si c'est juste moi ou s'il s'agit réellement d'un problème. J'ai appris à m'y faire et je clique simplement sur le bouton de tri tous les jours, mais ça reste un gestionnaire génial !

Inconvénients

Il manque certaines fonctionnalités avancées présentes dans les gestionnaires de fichiers haut de gamme, telles qu'un client FTP intégré (bien qu'il gère les emplacements FTP via le shell Windows), des scripts avancés allant au-delà des commandes de base, ou une assistance étendue pour les plugins

Ils ne bénéficient peut-être pas du même niveau d'assistance de la communauté ni d'une documentation aussi complète que certaines alternatives commerciales mieux établies

J'ai essayé pas mal de gestionnaires de fichiers ces dernières années, mais je reviens toujours à Q-dir. Je n'ai eu aucun problème à utiliser les versions portables et installables sous Windows XP, Windows 7, Windows 8 et maintenant sous Windows 10. Les paramètres du programme peuvent être un peu compliqués, mais pour un programme gratuit, je ne peux pas me plaindre.

J'ai essayé pas mal de gestionnaires de fichiers ces dernières années, mais je reviens toujours à Q-dir. Je n'ai eu aucun problème à utiliser les versions portables et installables sous Windows XP, Windows 7, Windows 8 et maintenant sous Windows 10. Les paramètres du programme peuvent être un peu compliqués, mais pour un programme gratuit, je ne peux pas me plaindre.

Tarifs de Q-Dir

Free

Évaluations et avis sur Q-Dir

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Pour les gestionnaires de fichiers prenant en charge le mode double volet, réservez un volet aux répertoires auxquels vous accédez fréquemment et l'autre à vos tâches en cours. Cela réduit le temps de navigation et améliore votre efficacité.

6. Double Commander

Double Commander est une solution open source inspirée de Total Commander qui offre des fonctionnalités avancées de gestion de fichiers sous Windows, Linux et macOS.

Ce gestionnaire de fichiers à double volet combine de puissantes fonctions en ligne de commande avec une interface graphique intuitive, rendant les opérations complexes sur les fichiers accessibles aux utilisateurs de tous niveaux.

Ce qui distingue Double Commander, c'est l'accent mis sur les fonctionnalités pratiques. Chaque élément du menu a une utilité précise, offrant un accès direct à des opérations avancées telles que la création de liens symboliques, le renommage en masse et la comparaison de fichiers — des tâches généralement réservées à la ligne de commande.

Idéal pour

Les utilisateurs de Windows, Linux et macOS qui préfèrent un gestionnaire de fichiers gratuit, open source, à double volet et doté d'une interface hautement personnalisable

Cas d'utilisation idéal

Parcourez et manipulez différents types d'archives (ZIP, TAR, GZ, 7Z, RAR, etc.) comme s'il s'agissait de dossiers classiques, ce qui permet une gestion directe des fichiers

Comparez et synchronisez des répertoires pour identifier les différences et garantir la cohérence entre les ensembles de fichiers répartis sur différents emplacements de stockage

Les meilleures fonctionnalités de Double Commander

Créez et gérez des liens symboliques et des liens physiques sur plusieurs systèmes de fichiers

Extrayez et gérez tous les formats d'archives en un seul clic

Effectuez une connexion et transférez des fichiers en toute sécurité à l'aide des protocoles FTP, SFTP et SSH

Effectuez des opérations sur les fichiers en arrière-plan sans interrompre vos tâches du flux de travail principal.

Effectuez instantanément des recherches en texte intégral dans plusieurs répertoires et types de fichiers

Modifiez vos fichiers à l'aide d'un éditeur de texte intégré avec mise en évidence de la syntaxe pour des modifications rapides

Avantages

Intègre un ensemble complet de fonctionnalités avancées de gestion de fichiers, notamment des outils puissants de recherche, de renommage groupé et de synchronisation des répertoires

Offre l'assistance pour les plugins Total Commander, ce qui étend considérablement ses capacités en matière de gestion des archives, d'affichage du contenu et d'accès au système de fichiers

Fonctionne comme un logiciel gratuit et open source sous licence GNU GPL, offrant une alternative puissante sans aucun coût

J'ai essayé Double Commander pendant une minute et le résultat a été que j'ai immédiatement supprimé OneCommander pour passer à Double Commander. Les logiciels libres, c'est génial.

J'ai essayé Double Commander pendant une minute et le résultat a été que j'ai immédiatement supprimé OneCommander pour passer à Double Commander. Les logiciels libres, c'est génial.

Inconvénients

Bien qu'il s'inspire de Total Commander, il n'a peut-être pas encore atteint la même maturité ni n'offre la même gamme de fonctionnalités spécialisées que son homologue bien établi.

Les utilisateurs qui migrent depuis l'Explorateur Windows pourraient rencontrer une courbe d'apprentissage en raison du modèle à double volet et des nombreux raccourcis clavier

Juste un conseil : lorsque j'ai essayé de télécharger le fichier d'installation avec le navigateur Brave, celui-ci a été rejeté. J'ai ensuite testé avec Malwarebytes et cela a fonctionné. J'ai donc téléchargé le fichier avec Firefox et tout s'est bien passé. Le programme semble très performant, mais il propose tellement d'options qu'il est impossible de tout tester d'un seul coup.

Juste un conseil : lorsque j'ai essayé de télécharger le fichier d'installation avec le navigateur Brave, celui-ci a été rejeté. J'ai ensuite testé avec Malwarebytes et cela a fonctionné. J'ai donc téléchargé le fichier avec Firefox et tout s'est bien passé. Le programme semble très performant, mais il propose tellement d'options qu'il est impossible de tout tester d'un seul coup.

Tarifs de Double Commander

Free

Évaluations et avis sur Double Commander

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Les meilleurs logiciels de partage de fichiers sécurisés pour les entreprises

7. X-plore (Idéal pour la gestion de fichiers sur Android)

Naviguer dans des répertoires de fichiers volumineux sur un téléphone peut s'avérer particulièrement difficile. X-plore révolutionne la gestion des fichiers sur mobile grâce à son interface complète à double volet, ce qui en fait un outil puissant pour les utilisateurs d'Android.

Ce gestionnaire de fichiers mobile riche en fonctionnalités, développé par Lonely Cat Games, offre des capacités de gestion de fichiers dignes d'un bureau sur les smartphones et les tablettes.

Ce qui distingue X-plore, c'est sa fonctionnalité étendue combinée à des capacités d'accès root.

L'interface à double volet avec arborescence rend la navigation intuitive, tandis que l'assistance pour les services cloud, l'USB OTG et divers formats de fichiers en fait une solution complète de gestion de fichiers mobile.

Idéal pour

Utilisateurs expérimentés d'Android qui ont besoin d'un contrôle total sur le système de fichiers de leur appareil, y compris un accès root facultatif pour effectuer des modifications au niveau du système

Parcourez le contenu des fichiers d'archive (ZIP, RAR, 7zip) comme s'il s'agissait de dossiers classiques, ce qui facilite l'extraction et la manipulation directes des fichiers

Cas d'utilisation idéal

Gérez vos fichiers sur le stockage interne, les cartes SD, les périphériques USB OTG et les lecteurs réseau connectés grâce à une interface à double volet familière

Transférez des fichiers en toute sécurité vers et depuis des serveurs distants à l'aide des protocoles FTP, FTPS et SFTP intégrés

Les meilleures fonctionnalités de X-plore

Les visionneuses intégrées pour les images, les fichiers audio et les PDF améliorent la commodité et l'accessibilité

L'intégration du stockage cloud avec Google Drive et OneDrive simplifie la gestion des fichiers

L'assistance USB OTG permet d'accéder facilement à des périphériques de stockage externes lors de vos déplacements

La fonctionnalité « Disk Map » permet de visualiser l'allocation du stockage pour une gestion efficace de l'espace

Les fonctionnalités d'accès root permettent d'explorer et de modifier les fichiers système

L'assistance pour le transfert de fichiers SSH permet des transferts de fichiers sécurisés et efficaces (fonctionnalité premium)

Avantages

Offre une assistance étendue pour divers protocoles réseau et les services de stockage cloud les plus courants, centralisant ainsi l'accès à diverses sources de fichiers

Comprend des fonctionnalités puissantes telles que Disk Map, l'accès root (pour Android) et des visionneuses intégrées qui améliorent la gestion des fichiers et la compréhension du système

Fort d'une longue expérience en matière de développement, il est très apprécié au sein de la communauté Android pour sa fiabilité et son ensemble complet de fonctionnalités.

C'est un gestionnaire de fichiers simple qui offre des fonctionnalités réseau utiles que je n'ai pas vues dans d'autres applications. L'interface à double volet est également pratique. L'interface en général est parfois un peu frustrante. Vous pouvez payer un montant raisonnable pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, mais beaucoup de fonctionnalités sont gratuites et il n'y a pas d'abonnement.

C'est un gestionnaire de fichiers simple qui offre des fonctionnalités réseau utiles que je n'ai pas vues dans d'autres applications. L'interface à double volet est également pratique. L'interface en général est parfois un peu frustrante. Vous pouvez payer un montant raisonnable pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, mais beaucoup de fonctionnalités sont gratuites et il n'y a pas d'abonnement.

Inconvénients

Conçus principalement pour Android, ils nécessitent un émulateur pour fonctionner sur les systèmes d'exploitation du bureau (Windows/macOS), ce qui peut limiter leurs performances natives.

Bien que l'application de base soit gratuite, certaines fonctions avancées ou la suppression des publicités peuvent être débloquées via des dons ou des achats intégrés à l'application.

Gestionnaire de fichiers haut de gamme. Veuillez noter qu'il n'est pas destiné aux utilisateurs lambda. Son interface est un peu complexe, mais très utile et conçue pour les utilisateurs chevronnés. Il vous offre deux volets, ce qui est très pratique pour transférer/comparer des fichiers et des dossiers. Il vous propose de nombreux raccourcis pratiques tels que renommer, supprimer, copier-coller, etc. Il dispose également de nombreux autres outils intégrés utiles comme un lecteur audio, un lecteur vidéo, un graphique de taille, le partage de fichiers, etc. Mise à jour : la version de septembre 2023 vous permet de lire des fichiers dans d'autres applications comme VLC, etc.

Gestionnaire de fichiers haut de gamme. Veuillez noter qu'il n'est pas destiné aux utilisateurs lambda. Son interface est un peu complexe, mais très utile et conçue pour les utilisateurs chevronnés. Il vous offre deux volets, ce qui est très pratique pour transférer/comparer des fichiers et des dossiers. Il vous propose de nombreux raccourcis pratiques tels que renommer, supprimer, copier-coller, etc. Il dispose également de nombreux autres outils intégrés utiles comme un lecteur audio, un lecteur vidéo, un graphique de taille, le partage de fichiers, etc. Mise à jour : la version de septembre 2023 vous permet de lire des fichiers dans d'autres applications comme VLC, etc.

Tarifs X-plore

Free

Fonctionnalités premium disponibles grâce aux dons via le Google Play Store

Évaluations et avis sur X-plore

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. FreeCommander (Idéal pour la gestion de fichiers sur Windows portable)

FreeCommander offre une alternative flexible à l'Explorateur Windows, en mettant l'accent sur la portabilité et des fonctionnalités pratiques de gestion des fichiers.

Cette application de gestion de fichiers légère et portable combine les fonctionnalités essentielles de Windows avec des fonctionnalités avancées qui répondent aux besoins des utilisateurs occasionnels et des professionnels de l'informatique.

FreeCommander offre une véritable portabilité ; le programme peut être exécuté directement depuis une clé USB ou un CD, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités de gestion de fichiers cohérentes sur différents ordinateurs Windows.

Idéal pour

Les utilisateurs qui préfèrent une approche de la gestion de fichiers centrée sur le clavier et apprécient des fonctionnalités telles que les visionneuses intégrées, l'archivage et le renommage par lots

Cas d'utilisation idéal

Organisez et libérez de l'espace disque en recherchant les fichiers en double, en calculant la taille des dossiers et en effaçant de manière sécurisée les données sensibles

Travaillez directement avec les archives depuis l'interface, ce qui facilite la navigation, l'extraction et la création de fichiers ZIP

Les meilleures fonctionnalités de FreeCommander

Prévisualisez instantanément des types de fichiers complexes grâce à une visionneuse multiformat complète

Dépassez facilement les limites traditionnelles de 255 caractères pour la longueur des chemins d'accès

Appliquez un filtrage puissant basé sur les expressions régulières pour effectuer des recherches de fichiers avancées et précises

Organisez vos fichiers efficacement grâce à une interface flexible à double volet pour afficher l'arborescence

Accédez directement aux dossiers système cachés et aux interfaces du Panneau de configuration Windows

Effectuez facilement la connexion et gérez vos fichiers sur plusieurs plateformes d'appareils mobiles

Synchronisez efficacement vos dossiers entre différents emplacements de stockage locaux et en réseau

Récupérez les fichiers supprimés par inadvertance grâce à des mécanismes de restauration intégrés sophistiqués

Avantages

Il s'agit d'une fonction légère et portable, ce qui la rend pratique à utiliser sur différents ordinateurs sans installation permanente.

Fonctionne comme un logiciel gratuit, offrant des fonctionnalités robustes sans aucun coût, tant pour un usage personnel que professionnel

Intègre une visionneuse de fichiers et une fonctionnalité de gestion des archives, réduisant ainsi le recours à des applications externes pour les tâches courantes

Toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un gestionnaire de fichiers. Une grande liberté de personnalisation.

Toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un gestionnaire de fichiers. Une grande liberté de personnalisation.

Inconvénients

Bien qu'il prenne en charge le FTP, son intégration au stockage cloud est moins native ou complète que celle de certaines alternatives modernes et payantes, nécessitant souvent des plugins tiers.

Il est principalement développé pour Windows, ce qui limite la compatibilité multiplateforme pour les utilisateurs de macOS ou Linux sans émulation.

L'interface graphique est peut-être un peu démodée, mais cela dit, elle reste meilleure que celle de la plupart des autres gestionnaires de fichiers gratuits que j'ai vus.

L'interface graphique est peut-être un peu démodée, mais cela dit, elle reste meilleure que celle de la plupart des autres gestionnaires de fichiers gratuits que j'ai vus.

Tarifs de FreeCommander

Gratuit (version 32 bits)

Téléchargement unique : 10 $ (version 64 bits)

Accès d'un an : 20 $ (versions 32 bits et 64 bits)

Accès de deux ans : 28 $ (versions 32 bits et 64 bits)

Évaluations et avis sur FreeCommander

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Comment effectuer une recherche rapide dans des fichiers PDF

9. Explorer++ (Idéal pour une gestion de fichiers légère)

Si vous êtes un utilisateur Windows à la recherche d'une alternative compacte et efficace au système de gestion de fichiers par défaut, ne cherchez pas plus loin qu'Explorer++.

Cette alternative open source offre des fonctionnalités essentielles de gestion de fichiers et met l'accent sur la rapidité et la simplicité, en ajoutant des fonctionnalités utiles qui vont au-delà des fonctionnalités de base de Microsoft Explorer.

Son interface à onglets et son traitement en arrière-plan garantissent un fonctionnement fluide même lors d'opérations intensives sur les fichiers, ce qui en fait l'outil idéal pour les utilisateurs qui préfèrent un gestionnaire de fichiers léger mais performant.

Idéal pour

Les utilisateurs de Windows qui recherchent un gestionnaire de fichiers gratuit, portable et léger, doté d'une navigation par onglets pour faciliter leurs opérations quotidiennes sur les fichiers

Cas d'utilisation idéal

Effectuez des opérations avancées sur vos fichiers, comme le fractionnement de fichiers volumineux pour faciliter leur transfert ou le processus de fusionnement des fichiers précédemment fractionnés.

Supprimez en toute sécurité les informations sensibles en effaçant complètement l'espace disque après la suppression des fichiers

Les meilleures fonctionnalités d'Explorer++

Mettez en place un système de signets pour accéder rapidement aux répertoires fréquemment utilisés et gagner en efficacité

Effectuez des opérations avancées sur les fichiers pour permettre leur fusion et leur fractionnement, afin de bénéficier d'une gestion polyvalente

Exécutez le gestionnaire de fichiers directement depuis des clés USB ou d'autres supports grâce aux options de configuration portable

Personnalisez vos préférences utilisateur grâce à des options de stockage dans le registre ou dans des fichiers de configuration, pour plus de commodité

Avantages

Offre une portabilité totale, permettant aux utilisateurs d'exécuter l'application directement depuis une clé USB sans installation ni traces dans le registre

Il s'agit d'un logiciel libre et gratuit, ce qui en fait une alternative économique mais puissante pour les utilisateurs de Windows

Excellent gestionnaire de fichiers. Il y a toutefois un bug assez gênant : chaque fois que l'on clique avec le bouton droit dans la zone libre de la liste, le programme plante.

Excellent gestionnaire de fichiers. Il y a toutefois un bug assez gênant : chaque fois que l'on clique avec le bouton droit dans la zone libre de la liste, le programme plante.

Inconvénients

Ses fonctions de recherche ne sont pas toujours aussi performantes ou complètes que celles que l'on trouve dans certains autres gestionnaires de fichiers avancés

Peut occasionnellement rencontrer des plantages, notamment lors de l'interaction avec certaines extensions de shell ou au cours d'opérations spécifiques, ce qui peut être gênant

Il y a encore des améliorations à apporter, mais dans l'ensemble, c'est une application solide. Concernant le plantage lors du clic droit (du moins sous Windows 10) : si vous exécutez l'application avec des privilèges élevés (en tant qu'administrateur), le problème est résolu.

Il y a encore des améliorations à apporter, mais dans l'ensemble, c'est une application solide. Concernant le plantage lors du clic droit (du moins sous Windows 10) : si vous exécutez l'application avec des privilèges élevés (en tant qu'administrateur), le problème est résolu.

Tarifs d'Explorer++

Free

Évaluations et avis sur Explorer++

G2 : Pas assez d'avis

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10. Fichiers

Files réinvente la gestion des fichiers sous Windows grâce à un design contemporain et des fonctionnalités de productivité améliorées. Ce gestionnaire de fichiers tiers allie une esthétique moderne à des fonctionnalités robustes, offrant une nouvelle approche de la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs fichiers et dossiers.

Ce qui distingue Files, c'est son approche axée sur Windows, tout en ajoutant des fonctionnalités qui manquent à l'Explorateur natif. L'intégration du cloud, la navigation par onglets et les aperçus détaillés des fichiers offrent une expérience de gestion de fichiers moderne qui semble naturelle aux utilisateurs de Windows.

Idéal pour

Les utilisateurs de Windows qui recherchent une alternative moderne, esthétique et riche en fonctionnalités à l'Explorateur de fichiers Windows standard

Cas d'utilisation idéal

Accédez et gérez en toute simplicité les fichiers stockés sur divers services de stockage en cloud tels que OneDrive, Google Drive et iCloud, directement depuis le gestionnaire de fichiers

Naviguez rapidement entre les différents niveaux du système de fichiers grâce à la disposition en colonnes, similaire à celle du Finder de macOS, pour une navigation hiérarchique améliorée

Les meilleures fonctionnalités des gestionnaires de fichiers

Profitez d'une interface épurée et moderne avec des dispositions personnalisables pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et la personnalisation

Accédez à l'assistance intégrée pour l'aperçu pour les documents, les fichiers multimédias et le code afin de les afficher rapidement sans ouvrir les fichiers

Intégrez des services cloud tels que OneDrive, Google Drive et iCloud pour rationaliser la gestion de vos fichiers sur toutes les plateformes

Mettez en place un système de balisage personnalisé avec un code couleur pour faciliter l'organisation, la recherche et l'identification de vos fichiers

Profitez de l'assistance pour Markdown et de la coloration syntaxique pour améliorer la convivialité pour les développeurs et les rédacteurs

Avantages

S'intègre parfaitement à un large éventail de services de stockage cloud populaires, centralisant l'accès aux fichiers locaux et en ligne

Offre l'assistance pour le marquage des fichiers et l'affichage en colonnes, offrant des méthodes d'organisation avancées qui vont au-delà des explorateurs de fichiers standard

Fonctionne comme un logiciel libre, bénéficiant d'un développement communautaire et d'améliorations continues

Inconvénients

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de performances, notamment des temps de chargement plus longs pour les dossiers ou des ralentissements occasionnels par rapport à l'Explorateur de fichiers natif de Windows.

L'application est principalement destinée à la plateforme Windows et ne dispose pas de versions natives pour macOS ou Linux.

Certaines fonctionnalités avancées, telles que la prise en charge de QuickLook ou de SeerPro, nécessitent l'installation de logiciels tiers supplémentaires.

Tarifs des fichiers

Free

Évaluations et avis sur les fichiers

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

11. Dolphin File Manager

Gestionnaire de fichiers par défaut de la célèbre communauté de logiciels gratuits KDE, Dolphin allie légèreté et performances à de nombreuses options de personnalisation.

Ce gestionnaire de fichiers polyvalent permet de parcourir et de gérer efficacement les fichiers sur divers périphériques de stockage, tout en offrant aux utilisateurs une grande flexibilité dans la manière dont ils interagissent avec leur contenu.

Ce qui distingue Dolphin, c'est sa flexibilité combinée à des fonctionnalités axées sur la productivité. L'équilibre entre simplicité et puissance en fait l'outil idéal pour les utilisateurs de Linux qui recherchent un gestionnaire de fichiers avancé capable d'évoluer au rythme de leurs besoins.

Idéal pour

Les utilisateurs de Linux, en particulier ceux qui utilisent KDE Plasma, qui recherchent un gestionnaire de fichiers puissant, hautement personnalisable et convivial, doté d'excellentes capacités de réseau et d'accès à distance

Cas d'utilisation idéal

Parcourez des hiérarchies de fichiers étendues et gérez vos fichiers efficacement grâce à sa barre latérale personnalisable, à la navigation par fil d'Ariane et aux vues fractionnées

Les meilleures fonctionnalités de Dolphin

Utilisez plusieurs modes d'affichage (grille, détail et arborescence) pour faciliter la navigation et l'organisation de vos fichiers

Activez l'assistance pour l'affichage en deux volets et la navigation par onglets pour accéder simultanément à plusieurs répertoires

Accédez à un menu contextuel complet avec des actions personnalisables pour une gestion rapide des fichiers

Utilisez la fonction glisser-déposer entre les vues pour simplifier le déplacement ou la copie de fichiers en toute simplicité

Utilisez des options simples de compression et de partage de fichiers pour faciliter la collaboration et la gestion des fichiers

Personnalisez la configuration de l'interface modulable pour adapter votre environnement de travail à vos besoins

Connectez-vous à divers périphériques de stockage (disques durs, clés USB, cartes SD) pour garantir une gestion polyvalente de vos fichiers

Avantages

Comprend de puissantes fonctionnalités de recherche et une intégration avec des fonctionnalités de bureau sémantique telles que les étiquettes et l'ajout de commentaires, pour une organisation et une récupération optimales des fichiers

Bénéficiez d'un développement actif dans le cadre de l'ensemble d'applications KDE, garantissant des améliorations continues, des mises à jour et l'assistance de la communauté

Après avoir utilisé Windows pendant très longtemps et essayé Windows 11 sur un nouvel ordinateur, je ne pouvais tout simplement plus continuer avec Windows. Alors, en essayant Linux et KDE pour la première fois, Dolphin est une véritable bouffée d'air frais, et l'Explorateur de fichiers Windows fait pâle figure en comparaison.

Après avoir utilisé Windows pendant très longtemps et essayé Windows 11 sur un nouvel ordinateur, je ne pouvais tout simplement plus continuer avec Windows. Alors, en essayant Linux et KDE pour la première fois, Dolphin est une véritable bouffée d'air frais, et l'Explorateur de fichiers Windows fait pâle figure en comparaison.

Inconvénients

Certaines fonctions avancées ou options de personnalisation étendues peuvent nécessiter un certain temps d'adaptation pour les débutants, qui devront s'y habituer pour exploiter pleinement leur potentiel.

Bien qu'il existe des versions non officielles pour Windows, Dolphin est principalement conçu pour Linux (KDE Plasma), et ses performances ou sa stabilité sur d'autres systèmes d'exploitation peuvent être inégales.

Tarifs de Dolphin

Free

Évaluations et avis sur Dolphin

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➡️ En savoir plus : Comment trouver facilement des fichiers sur Mac

12. Gestionnaire de fichiers Windows

Windows File Manager est un retour aux sources. Microsoft l'a ressuscité depuis ses origines sous Windows 3.x et en a fait un projet open source sur GitHub.

Cet outil classique s'adresse aux amateurs d'informatique rétro et à ceux qui apprécient la simplicité de la gestion de fichiers à l'ancienne.

Avec son interface emblématique à double volet et ses fonctionnalités simples, Windows File Manager est une alternative fonctionnelle et nostalgique aux explorateurs de fichiers modernes. Conçu à l'origine au début des années 1990, Windows File Manager a été modernisé pour fonctionner sur les systèmes Windows actuels.

Même s'il ne dispose pas des fonctionnalités tape-à-l'œil des outils actuels, ce gestionnaire de fichiers basique offre des performances solides pour les opérations de base et se distingue comme une fenêtre sur les débuts de l'informatique Windows.

Idéal pour

Les utilisateurs quotidiens qui ont besoin d'outils simples et intuitifs pour parcourir, organiser et gérer leurs fichiers et dossiers sur leur ordinateur local et leur disque réseau

Cas d'utilisation idéal

Parcourez les disques durs locaux, les périphériques de stockage externes et les emplacements réseau pour localiser et ouvrir des fichiers et des dossiers

Effectuez des opérations de base sur vos fichiers, telles que la copie, le déplacement, la suppression, le renommage et la création de nouveaux dossiers

Accédez rapidement aux dossiers fréquemment utilisés et aux fichiers récemment ouverts via la section « Accès rapide » ou « Accueil ».

Les meilleures fonctionnalités du gestionnaire de fichiers Windows

Naviguez et gérez vos fichiers dans deux volets, ce qui facilite les opérations telles que la copie et le déplacement de fichiers entre les répertoires

Téléchargez et utilisez facilement cette application open source et légère sans surcharger les ressources système

Copiez, déplacez, renommez et supprimez des fichiers efficacement et simplement, comme au début des années 1990

Avantages

Offre une intégration poussée avec le système d'exploitation Windows et ses services, y compris un accès transparent à OneDrive et à Windows Search

Bénéficie de mises à jour et d'améliorations continues dans le cadre du cycle de développement du système d'exploitation Windows, y compris des ajouts récents tels que les onglets

Il fonctionne exactement comme le gestionnaire de fichiers classique utilisé à l'époque de Windows 3.x. Ce gestionnaire de fichiers était toujours disponible, mais caché, sous Win9x ; il a toutefois été supprimé lors de la sortie de Win2000. Il inclut même certaines des nouvelles fonctionnalités de Win10 dans ses menus, comme la possibilité de lancer un shell Bash ou PowerShell dans le répertoire actuel.

Il fonctionne exactement comme le gestionnaire de fichiers classique utilisé à l'époque de Windows 3.x. Ce gestionnaire de fichiers était toujours disponible, mais caché, sous Win9x ; il a toutefois été supprimé lors de la sortie de Win2000. Il inclut même certaines des nouvelles fonctionnalités de Win10 dans ses menus, comme la possibilité de lancer un shell Bash ou PowerShell dans le répertoire actuel.

Inconvénients

Il ne dispose pas des fonctions sophistiquées telles que la navigation par onglets, la recherche avancée ou l'intégration au cloud que l'on trouve dans les gestionnaires de fichiers modernes

Le design rétro peut sembler inhabituel ou dépassé aux utilisateurs habitués aux explorateurs de fichiers modernes

La cible principale est constituée des passionnés plutôt que des professionnels qui ont besoin de flux de travail avancés

Tarifs des gestionnaires de fichiers Windows

Free

Évaluations et avis sur les gestionnaires de fichiers Windows

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : associez un gestionnaire de fichiers comme Windows File Manager, pour des opérations légères, à ClickUp, pour une gestion de projet avancée, afin de couvrir tous vos besoins.

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