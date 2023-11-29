10 meilleurs services d'hébergement web pour gérer vos sites web

Votre service d'hébergement web a un impact sur la vitesse et les performances de votre site web, et les sites performants ont tendance à mieux se classer dans les moteurs de recherche et à offrir une meilleure expérience utilisateur, ce qui se traduit par une plus grande fidélisation des visiteurs.

Il existe de nombreuses options d'hébergement, et il peut être décourageant de choisir parmi tant d'options. En fin de compte, le meilleur service d'hébergement web pour vous dépend des besoins de votre site web, de son volume de trafic, de votre budget et de vos futurs forfaits de croissance.

Ce tour d'horizon des meilleurs services d'hébergement web vous donnera des conseils sur ce que vous devez rechercher chez un fournisseur, et vous donnera une idée de ce que proposent les services d'hébergement web les plus populaires. Nous verrons également comment le bon outils de gestion de projet open-source facilitent la création d'un site web de qualité.

Que faut-il rechercher dans un service d'hébergement Web ?

Choisir le bon service d'hébergement pour votre nouveau site web est une décision importante. La bonne décision permettra à votre site d'être rapidement accessible aux utilisateurs du monde entier. Un mauvais service d'hébergement peut frustrer les visiteurs et nuire à la réputation de votre entreprise. Quel que soit le type de site que vous exploitez, vous devez vous assurer que votre hébergeur fournit :

Une assistance client: Recherchez une assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin que les problèmes soient résolus dès qu'ils surviennent

Si vous déménagez d'un autre hébergeur, les services de migration de site gratuits permettent d'économiser du temps et de la frustration Outils de backend pour les besoins du commerce électronique: Si vous gérez votre entreprise par le biais de votre site web, celui-ci a besoin de fonctionnalités essentielles telles queles outils de développement d'applications etoutils de gestion du backlog de produit. S'il ne les propose pas directement, l'hébergeur doit offrir une intégration facile avec vos plateformes favorites (y compris voslogiciel de base de données clients)

Pour une adresse e-mail professionnelle, recherchez un service d'hébergement web qui inclut l'hébergement d'e-mail Constructeur de site web: Pour ceux qui n'ont pas de compétences techniques, un constructeur de site web peut faciliter la création d'un site, surtout s'il proposedes outils sans code pour les chefs de produit et d'autres équipes

Les 10 meilleurs services d'hébergement web

Nous avons compilé une liste des meilleurs services d'hébergement Web disponibles, avec les avantages et les inconvénients de chaque hébergeur et leur évaluation actuelle sur des sites d'avis de tiers de confiance.

1. Hostinger

Via Hostinger Hostinger est connu pour avoir l'un des meilleurs rapports prix/performances du marché de l'hébergement web. Cette offre à bas prix et à haute performance est un excellent choix pour ceux qui ont besoin d'héberger plusieurs sites web. Ils offrent un nom de domaine gratuit pour la première année et une installation facile pour un site WordPress.

Les meilleures fonctionnalités de Hostinger

Offre une variété de forfaits d'hébergement pour répondre aux besoins des entreprises à différentes étapes de leur croissance

Fournit un panneau de contrôle convivial pour faciliter la gestion du site Web pour les personnes ayant des compétences techniques limitées

Assure la fiabilité du temps de disponibilité avec une garantie de 99,9 % pour que votre site reste accessible aux visiteurs

Inclut des certificats SSL gratuits avec les forfaits d'hébergement pour améliorer la sécurité et la confiance des visiteurs

Permet l'évolutivité avec des forfaits d'hébergement faciles à mettre à niveau au fur et à mesure que vos besoins augmentent

Limites d'Hostinger

L'entreprise ne propose pas d'hébergement dédié

Certains utilisateurs souhaitaient pouvoir bénéficier d'une assistance client par téléphone

Pour obtenir les meilleurs prix, vous devez valider un forfait à long terme

Prix d'Hostinger

Hébergement WordPress géré: À partir de 2,99 $/mois

À partir de 2,99 $/mois Constructeur de site Web: À partir de 2,99 $/mois

À partir de 2,99 $/mois Hébergement de sites Web : À partir de 2,99 $/mois

À partir de 2,99 $/mois Hébergement VPS: À partir de 7,99 $/mois

À partir de 7,99 $/mois Hébergement cloud : À partir de 9,99 $/mois

G2: 4.4/5 (450+ avis)

4.4/5 (450+ avis) Capterra: 4.6/5 (250+ avis)

2. HostGator

VIa HostGator HostGator propose un ensemble complet de paramètres d'hébergement web. Leurs options d'hébergement couvrent l'hébergement web partagé, l'hébergement VPS et les serveurs dédiés.

La société offre une garantie de remboursement de 45 jours afin que les clients puissent les choisir en toute confiance.

Meilleures fonctionnalités d'HostGator

Offre une assistance client réactive 24/7 pour les utilisateurs sur tous les forfaits

Offre une garantie de remboursement de 45 jours, ce qui est plus long que la plupart des services d'hébergement Web

Offre une variété de forfaits d'hébergement, y compris l'hébergement partagé, l'hébergement VPS, l'hébergement sur serveur dédié et l'hébergement WordPress géré

Inclut un constructeur de site web gratuit avec des milliers de modèles, ce qui facilite la création de votre propre site web sans compétences techniques

L'enregistrement gratuit d'un domaine pendant la première année permet de réduire les coûts de démarrage

Fournit une garantie de temps de fonctionnement de 99,9 %, assurant que les sites web sont accessibles aux visiteurs avec un minimum de temps d'arrêt

Limites d'HostGator

De nombreux modules complémentaires payants peuvent rapidement augmenter le coût de l'hébergement

Certains concurrents plus haut de gamme offrent une meilleure garantie de temps de fonctionnement

Quelques utilisateurs ont noté des temps de chargement lents sur les sites web hébergés par l'entreprise

Prix HostGator

Hébergement WordPress : À partir de 5,95 $/mois

À partir de 5,95 $/mois Hébergement VPS: À partir de 29,95 $/mois

À partir de 29,95 $/mois Hébergement dédié: À partir de 119 $/mois

G2: 3.6/5 (150+ commentaires)

3.6/5 (150+ commentaires) Capterra: 3.9/5 (54 commentaires)

3. Wix

Via Wix Wix est principalement connu pour son constructeur visuel de sites web de haute qualité, mais il offre également des services d'hébergement dans le cadre de ce package.

La nature simple du constructeur de sites web (glisser-déposer) le rend attrayant pour ceux qui souhaitent créer facilement un site personnel. Plus, la plateforme simplifie le paramètre d'une boutique en ligne ou d'un autre site d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Wix

Le constructeur de sites Web est doté d'un éditeur de type "glisser-déposer" qui facilite la création de sites Web

Offre plus de 900+ modèles de sites web gratuits et personnalisables couvrant une variété d'industries

Hébergement gratuit pour rendre le démarrage encore plus abordable

Offre un ensemble complet d'outils et de fonctions de référencement pour améliorer les performances de la recherche organique

Fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, y compris la protection DDoS et les certificats SSL automatiques, pour assurer la sécurité de votre site et des données de vos visiteurs

Des solutions de commerce électronique sont intégrées à la plateforme pour faciliter la création d'une boutique en ligne

Limites de Wix

Certains utilisateurs ont exprimé leur frustration face à la difficulté de modifier un modèle

Le forfait Free place la marque et les publicités de Wix sur votre site

Certains utilisateurs trouvent que les prix sont un peu élevés par rapport à la concurrence

Prix de Wix

Combo: 16$/mois

16$/mois Unlimited: 22$/mois

22$/mois Pro: 27$/mois

27$/mois VIP: 45$/mois

45$/mois Business Basic: 27$/mois

27$/mois Business Unlimited: 32$/mois

32$/mois Business VIP: 59$/mois

G2: 4.2/5 (1500+ commentaires)

4.2/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (9,000+ avis)

4. Namecheap

Via Namecheap Comme son nom l'indique, ce fournisseur d'hébergement web est connu pour ses prix abordables. La société offre un intervalle de services d'hébergement pour répondre aux besoins de la plupart des entreprises. Que vous choisissiez un hébergement partagé, un hébergement pour revendeurs ou un hébergement web VPS, Namecheap fournit une assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Meilleures fonctionnalités de Namecheap

Enregistrement de domaine compétitif comprenant un large intervalle de domaines de premier niveau (TLDS)

Le registre de domaine inclut la confidentialité gratuite du domaine sans frais supplémentaires

L'entreprise affirme que vous pouvez compter sur un temps de disponibilité de 100 %

Un constructeur de sites Web et une bibliothèque de modèles gratuits sont inclus dans chaque forfait d'hébergement

Hébergement WordPress géré rapide et abordable

Assistance client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas de problème ou de question

Limites de Namecheap

Les certificats SSL ne sont gratuits que pour la première année, ce qui ajoute au coût à vie de l'hébergement

Certains utilisateurs ont rapporté des temps de chargement plus lents et des pannes occasionnelles

L'ensemble des paramètres n'est pas aussi riche que ce dont certains utilisateurs ont besoin pour des besoins d'hébergement plus spécialisés

Prix de Namecheap

Stellar: À partir de 4,48 $/mois

À partir de 4,48 $/mois Stellar Business: À partir de 9,48 $/mois

À partir de 9,48 $/mois EasyWP Starter: À partir de 6,88 $/mois

À partir de 6,88 $/mois Quasar: 15,88 $/mois

15,88 $/mois Magnetar: 28,88 $/mois

28,88 $/mois Xeon E-2234: 69,88 $/mois

b 4.3/5 (90 commentaires)

Capterra: Pas de commentaires

5. Liquid Web

Via Web liquide Liquid Web est spécialisé dans l'hébergement géré. Ils proposent des options d'hébergement dédié, d'hébergement VPS et d'hébergement cloud. Chacune de leurs offres est entièrement gérée, ce qui évite aux utilisateurs les tracas liés à la mise à jour et à la sécurité des systèmes. L'entreprise met l'accent sur l'offre de services d'hébergement performants.

Liquid Web meilleures fonctionnalités

Hébergement entièrement géré disponible, ce qui supprime le besoin de connaissances en matière d'administration web

garantie de réponse initiale en 59 secondes pour l'assistance client par téléphone ou par discussion

Serveurs personnalisables qui peuvent être facilement adaptés à des besoins d'infrastructure spécifiques

Les solutions d'hébergement cloud sont conçues pour des performances élevées afin de gérer les applications exigeantes

L'hébergement WordPress infogéré facilite l'administration des sites WordPress

Limites de Liquid Web

Les prix sont plus élevés que ceux de certains concurrents

Certains utilisateurs se sont plaints que l'interface est confuse à naviguer

Comme ils sont spécialisés dans l'hébergement géré, aucune option d'hébergement partagé n'est disponible

Prix de Liquid Web

Hébergement VPS géré: À partir de 59 $/mois

À partir de 59 $/mois Serveurs dédiés cloud: À partir de 149 $/mois

À partir de 149 $/mois Hébergement de serveurs dédiés gérés : À partir de 199 $/mois

À partir de 199 $/mois Hébergement conforme à la norme HIPAA: À partir de 384 $/mois

À partir de 384 $/mois Cloud privé : À partir de 510 $/mois

G2: 4.4/5 (99 commentaires)

4.4/5 (99 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

6. InterServer

Via InterServer InterServer est un fournisseur, prestataire qui offre à ses clients une garantie de blocage des prix. Alors que d'autres hébergeurs peuvent augmenter leurs prix après la première année ou dans le cadre normal de faire des affaires, InterServer bloque les prix à ce que vous avez accepté lors de votre inscription. InterServer propose un certain nombre de forfaits d'hébergement, tant pour l'hébergement partagé que pour l'hébergement dédié.

Les meilleures fonctionnalités d'InterServer

Une variété de services d'hébergement web, tels que l'hébergement partagé, l'hébergement VPS et l'hébergement de serveurs dédiés

Assistance client 24h/24 et 7j/7 pour tous les forfaits, pour une aide immédiate en cas de problèmes liés à l'hébergement

Migration de site gratuite, facilitant le passage d'un fournisseur à l'autre

Inclut des certificats SSL gratuits pour une sécurité renforcée à un coût réduit

Garantie de blocage des prix pour tous les forfaits d'hébergement, afin que vous sachiez que vos frais n'augmenteront pas lors du renouvellement

Offre un stockage et une bande passante illimités sur leurs forfaits d'hébergement web standard

Limites d'InterServer

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes lors du processus d'inscription, ce qui a rendu difficile la création d'un compte

Les prix sont un peu élevés pour certains utilisateurs

L'interface peut être déroutante pour ceux qui n'ont pas l'habitude de gérer un compte d'hébergement web

Prix d'InterServer

VPS Spécial: $6/mois

$6/mois Dédié: $59/mois

$59/mois WordPress: $8/mois

G2: 3.9/5 (29 commentaires)

3.9/5 (29 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

7. SiteGround

Via SiteGround Ce fournisseur, prestataire d'hébergement web est bien connu dans l'industrie de l'hébergement web pour ses services d'hébergement WordPress. SiteGround propose des forfaits d'hébergement WordPress gérés avec de nombreux outils personnalisés et des services supplémentaires pour garantir une sécurité et une vitesse accrues au-delà d'une installation WordPress standard.

Les meilleures fonctionnalités de SiteGround

Les services d'hébergement Web se concentrent sur la haute performance et la fiabilité en utilisant Google Cloud Premium

Fournit des installations de serveur ultra-rapides avec des implémentations PHP et MySQL personnalisées pour une performance accrue du site Web

L'hébergement WordPress est optimisé avec une mise en cache statique et dynamique et un plugin Speed Optimizer préinstallé

Adopte rapidement les nouvelles technologies, telles que les dernières versions de PHP ou les protocoles innovants comme Brotli et HTTP/2

L'assistance client est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et affiche un taux de satisfaction de la clientèle de 98 %

Priorise la sécurité du site web avec un système de gestion 24 heures sur 24, des sauvegardes distribuées et des fonctionnalités de sécurité supplémentaires

Les limites de SiteGround

Certains utilisateurs trouvent que les limites de stockage et de bande passante sont trop restrictives

Bien qu'il y ait des options d'hébergement d'entrée de gamme et avancées, il n'y a pas d'options intermédiaires

Certaines fonctionnalités qui, selon les utilisateurs, devraient être incluses dans le prix sont des modules complémentaires payants

Prix SiteGround

Démarrage: 3,99 $/mois

3,99 $/mois GoGeek: 7,99 $/mois

7,99 $/mois Grandes entreprises: 4,99 $/mois

G2: 4.2/5 (200+ commentaires)

4.2/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (66 commentaires)

8. IONOS

Via IONOS IONOS propose plusieurs services d'hébergement web, notamment l'hébergement dédié, l'hébergement VPS et l'hébergement cloud. La société est surtout connue pour offrir des forfaits d'hébergement évolutifs qui peuvent facilement accueillir des entreprises de toutes tailles à travers chaque étape de croissance. Comme beaucoup d'hébergeurs web, ils offrent un enregistrement de domaine gratuit au cours de la première année d'hébergement.

IONOS meilleures fonctionnalités

Hébergement partagé, hébergement VPS, hébergement dédié et hébergement cloud disponibles

Le large intervalle d'offres fournit une solution évolutive pour l'hébergement de sites Web

Option d'hébergement WordPress géré pour les utilisateurs qui souhaitent créer des sites web WordPress

Nom de domaine gratuit disponible pour la première année avec la plupart de leurs forfaits d'hébergement

La plupart des packs incluent un constructeur de site web, permettant aux utilisateurs de créer facilement leur propre site web

L'accent est mis sur la sécurité, avec des certificats SSL gratuits et des centres de données dédiés

Limites de IONOS

La vitesse de réponse des serveurs est inférieure à la moyenne du secteur

L'assistance téléphonique est limitée à 14 pays

L'enregistrement des comptes est limité à certains pays

Tarifs IONOS

Essentiel : 5 $/mois

Démarrage : 7 $/mois

Plus : 6,50 $/mois

Ultimate : 13 $/mois

G2 : 3.6/5 (100+ commentaires)

Capterra : 3.5/5 (52+ avis)

9. GoDaddy

Via GoDaddy GoDaddy est l'un des noms les plus reconnus en matière d'hébergement de sites web et de services d'enregistrement de domaines. L'entreprise propose des services étendus, de l'hébergement partagé de base aux forfaits d'hébergement dédiés pour les entreprises exigeantes. Vous trouverez également des créateurs de sites web, des services d'hébergement d'e-mails et d'autres fonctionnalités dont les entreprises ont besoin pour développer leur présence sur le web.

Les meilleures fonctionnalités de GoDaddy

Connu pour ses options complètes d'enregistrement de domaine et d'hébergement web

Offre une variété de forfaits d'hébergement, y compris l'option d'hébergement WordPress géré

Assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les problèmes liés au service d'hébergement

Inclut un site web convivial permettant aux utilisateurs de créer leur propre site web

De nombreux forfaits d'hébergement incluent l'enregistrement gratuit du nom de domaine pendant la première année

Limites de GoDaddy

Les forfaits d'hébergement mutualisé les moins chers ne fournissent pas de certificat SSL gratuit

De nombreux clients ont eu l'impression qu'il y avait trop de ventes incitatives avant d'achever une commande

Il n'y a pas d'option de discussion en direct pour l'assistance client

Prix GoDaddy

Basic: $6.99/mois

$6.99/mois Deluxe: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Ultimate: $12.99/mois

$12.99/mois E-commerce: $15.99/mois

Évaluations et critiques de GoDaddy

G2: 4/5 (150+ commentaires)

4/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (1200+ avis)

10. Hostwinds

Via Vents d'accueil Hostwinds propose également plusieurs types d'options d'hébergement web. Vous trouverez de l'hébergement partagé, de l'hébergement cloud et des solutions de serveurs dédiés parmi leurs offres. L'entreprise a la réputation de fournir des services d'hébergement performants à des prix personnalisés et de mettre l'accent sur l'assistance client.

Les meilleures fonctionnalités de Hostwinds

Achevé une gamme complète de services d'hébergement web, de l'hébergement partagé aux serveurs dédiés

Met l'accent sur l'assistance personnelle avec ses solutions de niveau entreprise

L'hébergement VPS fournit un paramètre de ressources dédiées pour une meilleure performance du serveur privé virtuel

Les serveurs cloud sont facilement personnalisables grâce à une collection d'options d'installation en un clic

L'entreprise possède toute sa propre infrastructure, ce qui lui permet de proposer des prix compétitifs

Ils offrent une promesse de temps de disponibilité de 99,9999% grâce à leur réseau hautement redondant

Les limites de Hostwinds

Le constructeur de site Web inclus est plus basique que ce que certains utilisateurs souhaiteraient

Il y a quelques plaintes concernant des liens brisés et des ressources manquantes dans la base de connaissances

Le processus d'installation du compte a été frustrant pour certains utilisateurs

Prix Hostwinds

VPS Windows : À partir de 12,74 $/mois

À partir de 12,74 $/mois VPS Linux: À partir de 8,24 $/mois

À partir de 8,24 $/mois Hébergement partagé: À partir de 5,24 $/mois

À partir de 5,24 $/mois Hébergement Business: A partir de $8.99/mois

Hostwinds évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (400+ commentaires)

4.8/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (3 commentaires)

