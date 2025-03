Les 10 meilleurs outils de CRM en ligne à connaître en 2025

🔎 À faire? Une étonnante 40 % des données critiques pour l'entreprise sont piégées dans des silos de données !

Pensez-y : près de la moitié des informations qui pourraient permettre de prendre des décisions plus judicieuses sont bloquées dans des systèmes fragmentés, inaccessibles au moment où vous en avez le plus besoin.

Pour les propriétaires et les gestionnaires d'entreprise, il ne s'agit pas seulement d'une statistique, mais d'un casse-tête quotidien.

C'est pourquoi les logiciels de gestion de la relation client basés sur le web ont changé la donne.

En consolidant les données clients dans une plateforme unique basée sur le cloud, ces systèmes CRM brisent les silos et automatisent les tâches personnalisées tout en fournissant des informations exploitables. ⚡

Que vous souhaitiez mettre à jour votre installation actuelle ou acquérir votre premier logiciel de CRM, ce guide présente les meilleures options de CRM en ligne pour transformer la façon dont vous gérez vos relations avec vos clients.

What Should You Look for in Web-Based Customer Relationship Management Software? (Que devriez-vous rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client basé sur le Web ?)

🔎 Did You Know? Mitch Muhney et Mike Sullivan ont fait le premier logiciel de gestion de la relation client (CRM), ACT ! (Activity Control Technology), en 1987 !

Quand le choix d'un CRM basé sur le web , concentrez-vous sur les fonctionnalités qui répondent aux besoins de votre entreprise et éliminent les inefficacités. Ces plateformes de type logiciel-service (SaaS) offrent flexibilité et accessibilité, ce qui vous permet de gérer les relations avec les clients depuis n'importe où.

Voici quelques fonctionnalités clés à privilégier :

Stockage centralisé des données de l'entreprise : Simplifiez l'accès aux informations sur les clients en tirant parti de systèmes CRM basés sur le Web ou dans le cloud, en remplaçant les feuilles de calcul éparpillées par une plateforme unifiée qui organise tout en un seul emplacement sécurisé

Simplifiez l'accès aux informations sur les clients en tirant parti de systèmes CRM basés sur le Web ou dans le cloud, en remplaçant les feuilles de calcul éparpillées par une plateforme unifiée qui organise tout en un seul emplacement sécurisé Outils d'automatisation: Automatisation des tâches répétitives-comme les suivis, l'entrée de données et le suivi des clients potentiels, afin de libérer votre équipe pour qu'elle se concentre sur un travail utile

Automatisation des tâches répétitives-comme les suivis, l'entrée de données et le suivi des clients potentiels, afin de libérer votre équipe pour qu'elle se concentre sur un travail utile Accessibilité: Assurez-vous que votre équipe reste connectée où qu'elle soit grâce aux solutions de CRM en nuage qui travaillent sur n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet, ce qui facilite la collaboration télétravail

Assurez-vous que votre équipe reste connectée où qu'elle soit grâce aux solutions de CRM en nuage qui travaillent sur n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet, ce qui facilite la collaboration télétravail Tableaux de bord personnalisés: Personnalisez la façon dont vous affichez les indicateurs de votre entreprise : suivez les performances commerciales, contrôlez les prospects et évaluez la satisfaction des clients grâce à des tableaux de bord qui s'adaptent à vos besoins

Personnalisez la façon dont vous affichez les indicateurs de votre entreprise : suivez les performances commerciales, contrôlez les prospects et évaluez la satisfaction des clients grâce à des tableaux de bord qui s'adaptent à vos besoins Outils intégrés: Réunissez vos efforts de vente, de marketing et de gestion de projet sous un même toit en sélectionnant un CRM qui se synchronise de manière transparente avec votre stack technologique existantune équipe commerciale efficace Analyse en temps réel: Exploitez des rapports détaillés et actualisés pour identifier les tendances, les comportements des clients et les écarts de performance, ce qui permet de prendre des décisions fondées sur des données qui génèrent des résultats 💻

Réunissez vos efforts de vente, de marketing et de gestion de projet sous un même toit en sélectionnant un CRM qui se synchronise de manière transparente avec votre stack technologique existantune équipe commerciale efficace Suivi des prospects et des affaires: Obtenez une visibilité achevée de vos équipes commercialesProcessus CRM avec des outils qui gèrent les pistes et les affaires du premier contact à la Fermé, en s'assurant qu'aucune opportunité ne passe à travers les mailles du filet 📈

Les 10 meilleurs logiciels de CRM basés sur le Web

Avoir le bon logiciel de CRM basé sur le web peut faire gagner du temps et des efforts. Examinons de plus près les meilleurs logiciels de CRM en ligne :

1. ClickUp (La meilleure application quotidienne tout-en-un pour la gestion de la relation client et des projets)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss55-1.png ClickUp CRM https://clickup.com/teams/crm Commencez à utiliser ClickUp CRM /$$cta/ ClickUp CRM offre une solution complète pour la gestion des relations avec les clients en combinant des outils personnalisés avec des flux de travail puissants. Conçu pour répondre aux besoins des équipes de toute taille, ClickUp vous permet de personnaliser votre système CRM en fonction des besoins de votre entreprise, garantissant ainsi une expérience de gestion de la clientèle sans faille.

Avec Champs personnalisés dans ClickUp , vous pouvez créer un champ Base de données CRM qui suit tout, du statut de la piste et de la valeur de l'affaire aux coordonnées du contact et aux étapes suivantes, le tout visible en un seul endroit. Par exemple, vous pouvez créer un nouveau champ pour la source du lead et l'ajouter à une "priorité" et à une "date de suivi" pour vous assurer que votre équipe ne manque jamais une opportunité.

Utilisation de Tableaux de bord ClickUp avec les tableaux de bord de ClickUps, vous pouvez évaluer la santé de votre pipeline en temps réel, ainsi que les performances de votre équipe et tout chiffre d'affaires pertinent. Vous pouvez utiliser des diagrammes et des cartes pour évaluer des statistiques telles que "Affaires fermées ce mois-ci" ou "Représentants commerciaux les plus performants" Cela permet aux équipes de rationaliser la priorisation des tâches et d'identifier instantanément les obstacles dans le processus de vente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss56-1-1400x929.png ClickUp CRM logiciel de crm basé sur le web /$$img/

visualisez le pipeline des ventes, suivez la progression avec clarté et contrôlez les performances de l'équipe avec ClickUp CRM_

Les flux de travail personnalisés de ClickUp vous permettent de gérer visuellement votre équipe commerciale à l'aide de tableaux Kanban, de listes ou de diagrammes de Gantt. Par exemple, vous pouvez créer des étapes telles que "Nouveau prospect", "Contacté", "Négociation" et "Fermé" sur un Tableau de pipeline et glisser-déposer des affaires entre les étapes pour suivre la progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss57.gif ClickUp Docs à partir de ClickUp CRM, logiciel de gestion de la relation client basé sur le web /$$img/

collaborez et modifiez en cours en temps réel avec ClickUp Docs à partir de ClickUp CRM_

Les outils de collaboration en temps réel de ClickUp en font un outil idéal pour les équipes qui doivent rester connectées et alignées.

Des fonctionnalités telles que les commentaires sur les tâches, ClickUp Discuter et de la collaboration Documents ClickUp éliminent la nécessité de passer d'un outil à l'autre, tout étant centralisé. Cela favorise une communication efficace et réduit les erreurs potentielles. ⚡

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss58-1-1400x935.png ClickUp, logiciel de gestion de la relation client basé sur le web /$$img/

Intégrer et synchroniser plus de 1 000 applications à ClickUp en quelques secondes

Les capacités d'intégration de la plateforme constituent un autre avantage majeur, ClickUp assistant 1 000+ intégrations d'applications. Des outils d'e-mail au stockage de fichiers en passant par les logiciels de marketing, ces intégrations garantissent aux entreprises une connexion avec toutes leurs applications favorites, améliorant ainsi la productivité globale et la gestion des données. 🔗

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss59-2.png guidez l'attention de votre équipe sur le logiciel de crm basé sur le web ClickUp /$$img/

attribuez automatiquement des tâches, déclenchez des mises à jour de statut et modifiez les priorités pour guider l'attention de votre équipe sur ClickUp_

Le logiciel de gestion des ressources humaines basé sur l'IA ClickUp Brain et Automatisations ClickUp sont des pierres angulaires importantes de la fonction CRM de ClickUp.

Travaillant en tandem, ces outils permettent aux entreprises de gagner du temps en automatisant les tâches répétitives telles que les rappels de suivi, les attributions de tâches et l'entrée de données. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur des activités plus stratégiques, ce qui améliore l'efficacité. Brain fournit également des mises à jour sur la progression et des réponses intelligentes, ce qui rend la gestion de votre Flux de travail CRM plus rapidement, plus intelligemment et sans stress.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss60-1.png ClickUp CRM Template logiciel de gestion de la relation client basé sur le web https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$cta/

De plus, Le modèle de CRM de ClickUp change la donne pour la gestion des équipes commerciales, le suivi des prospects et l'organisation des données clients. Avec des statuts, des champs et des vues personnalisés, ce modèle permet aux équipes de hiérarchiser les tâches en fonction des étapes commerciales, d'éliminer les inefficacités et de découvrir des informations précieuses pour améliorer les interactions avec les clients.

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Automatisation des suivis commerciaux, des mises à jour du pipeline et des rappels

Visualisez les données commerciales et les performances de l'équipe à l'aide de tableaux de bord

Paramétrer les intégrations d'e-mails pour rationaliser la communication avec les clients

Utiliser des modèles prédéfinis pour une prise en main et une personnalisation plus rapides

Suivez le chiffre d'affaires, la taille des contrats et les informations sur les clients à l'aide de champs de formule

Limites de ClickUp

Toutes les options d'affichage ne sont pas disponibles sur les appareils mobiles

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp IA: Ajouter à tous les forfaits existants pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Ils parlent des capacités d'automatisation et de gestion de projet de ClickUp a utilisateur dit ,

ClickUp a été l'outil de gestion de projet le plus simple et le plus facile à paramétrer pour nous. Le suivi des tâches est super facile avec beaucoup de détails granulaires. Le partage avec les équipes et l'invitation de nouveaux membres à collaborer au Tableau et à la tâche sont très faciles. L'intégration avec des outils tiers est également possible avec de nombreuses applications disponibles. Les intégrations Datadog et ClickUp aident beaucoup à créer des tâches ClickUp pour les évènements qui doivent être traités et l'équipe peut alors commencer à travailler sur les incidents.

💡 Pro Tip: Économisez des heures d'installation avec modèles de plans de vente . Ces modèles sont parfaits pour prendre une longueur d'avance dans la structuration de votre stratégie commerciale. Au lieu de partir de zéro, personnalisez ces forfaits préétablis pour les adapter à vos besoins.

2. Salesforce (le meilleur pour les insights commerciaux pilotés par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss61.png Salesforce Sales Cloud logiciel de crm basé sur le web /$$img/

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts de la Commission européenne équipe commerciale Salesforce Sales Cloud CRM de Salesforce basé sur le web, L'équipe commerciale (Sales Cloud) , est conçu pour responsabiliser les équipes commerciales avec des perspectives basées sur l'IA, la vente guidée et l'automatisation rationalisée. En tant que responsable d'entreprise, vous pouvez suivre les prospects, gérer les comptes et optimiser les équipes commerciales en temps réel.

Ce logiciel CRM basé sur le cloud dispose de fonctionnalités qui vous permettent de prédire les ventes futures grâce à des prévisions détaillées, d'automatiser les flux de travail pour gagner du temps et de centraliser toutes les données clients dans une source de vérité unique. Salesforce s'intègre également de manière transparente à des outils tels que Slack et Tableau, ce qui permet une collaboration et des décisions basées sur les données au sein de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud

Automatisez le suivi des prospects, la gestion des comptes et la mise à jour des affaires pour stimuler la productivité

Unifiez et synchronisez toutes vos données grâce aux fonctionnalités Revenue Intelligence et Data Cloud

Accédez à des informations en temps réel sur le pipeline et les prévisions pour une gestion prédictive des ventes

Limites de Salesforce Sales Cloud

L'interface utilisateur peut être difficile à naviguer, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Les outils à faible code peuvent ne pas répondre entièrement aux besoins avancés de l'entreprise sans codage personnalisé

Tarification de Salesforce Sales Cloud

Starter Suite : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur

: 100 $/mois par utilisateur **Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

Unlimited: $330/mois par utilisateur

$330/mois par utilisateur Einstein 1 Sales: 500 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4.4/5 (18,000+ reviews)

4.4/5 (18,000+ reviews) G2: 4.4/5 (23 000+ avis)

3. HubSpot (Le meilleur pour les entreprises en croissance avec des outils CRM gratuits)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss62-1-1400x788.png HubSpot logiciel de crm basé sur le web /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel HubSpot pour la gestion des ressources humaines le site web de l'association est en cours de développementLe CRM en ligne de HubSpot est une solution dynamique pour les entreprises en pleine croissance. Elle combine de puissants outils de marketing, de vente et de service en une seule plateforme transparente. Grâce au suivi de l'équipe commerciale en temps réel, aux notifications par e-mail automatisées et aux rapports détaillés, vous bénéficiez d'une visibilité totale sur vos.. stratégies de gestion de la clientèle .

HubSpot permet de gérer les contacts, de suivre les affaires et d'analyser les performances des équipes. Il utilise des fonctionnalités IA comme un rédacteur d'e-mails et un chat en direct pour améliorer les interactions avec les clients. La plateforme assiste également les intégrations avec des applications tierces, ce qui garantit l'évolutivité et l'adaptabilité pour les entreprises en croissance.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Obtenez des informations exploitables grâce aux rapports et aux analyses solides de la plateforme pour aider à prendre des décisions basées sur les données

Intégration d'automatisations dans l'écosystème HubSpot pour utiliser d'excellents outils d'automatisation du marketing, d'activation des ventes et de service à la clientèle

Être alerté par des notifications lorsque les clients potentiels ouvrent les e-mails, ce qui permet d'effectuer un suivi en temps opportun

Les limites de HubSpot CRM

Les fonctionnalités avancées telles que les flux de travail d'automatisation ne sont disponibles que dans les niveaux payants

Certains utilisateurs peuvent trouver les options de personnalisation de la plateforme limitées sans intégrations supplémentaires

Tarifs de HubSpot CRM

CRM gratuit avec Sales Hub et Marketing Hub disponibles, parmi d'autres outils, sous forme d'abonnement payant

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

Que disent les utilisateurs de HubSpot ?

En parlant du CRM de HubSpot, un utilisateur travaillant dans le secteur des soins de santé a déclaré,

HubSpot Service Hub s'est distingué pour nous car il a été facile à mettre en place, très convivial lorsque nous l'avons présenté aux membres de l'équipe qui l'utiliseront tous les jours, et il possède les fonctions que l'on attend d'un CRM et bien plus encore. La mise en place de l'automatisation pour faire gagner du temps aux membres de notre équipe dans leurs flux de travail quotidiens a été très simple et toutes les ressources disponibles en ligne / par le biais du service client de HubSpot nous ont aidés à nous sentir confiants dans ce que nous faisions.

4. Zoho CRM (le meilleur pour des informations complètes sur les clients à 360°)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss63-1-1400x912.png Zoho web based crm software /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion des ressources humaines de Zoho ZohoZoho CRM est un puissant outil web conçu pour optimiser les ventes, le marketing et l'engagement des clients tout en affichant une vue complète à 360° des relations avec les clients. Une interface intuitive et un large intervalle de fonctionnalités permettent aux organisations d'automatiser les tâches commerciales quotidiennes et de convertir les visiteurs web en prospects.

Cette plateforme CRM améliore la collaboration entre les équipes, les interactions avec les clients et la prise de décision en s'intégrant harmonieusement avec différentes applications et en offrant des fonctionnalités avancées alimentées par l'IA grâce à une approche basée sur le web. En outre, elle propose des outils de gestion des leads, de gestion des contacts et de suivi des équipes commerciales pour vous aider à transformer les informations sur les clients en données exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Engagez-vous avec les prospects et les clients directement via les plateformes sociales

Accédez immédiatement aux données clients et gérez les tâches en déplacement grâce aux applications mobiles

Utilisez les connaissances alimentées par l'IA de Zoho, Zia, pour détecter les anomalies, prioriser les opportunités et créer des ébauches d'e-mails plus intelligentes

Limites de Zoho CRM

Les forfaits d'entrée de gamme peuvent restreindre le nombre de champs personnalisés, ce qui affecte la personnalisation des données

Disponibilité limitée de certaines intégrations d'applications tierces

Tarifs de Zoho CRM

**Free Forever : gratuit pour toujours

Standard: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Ultimate: 60$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2,700+ reviews)

4.1/5 (2,700+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,800+ reviews)

5. Pipedrive (Meilleur pour la gestion visuelle de l'équipe commerciale)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss64-1-1400x613.png Pipedrive logiciel de crm basé sur le web /$$$img/

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne PipedrivePipedrive le logiciel CRM basé sur le Web de Pipedrive est conçu pour les entreprises qui souhaitent organiser la gestion de leur pipeline de vente tout en se concentrant sur la conclusion d'affaires. Il vous permet de centraliser toutes vos informations clients, s'intègre à votre pile technologique et utilise l'IA pour suralimenter votre processus de vente et stimuler la productivité, tout en maintenant la sécurité des données sur une plateforme de confiance.

Cet outil CRM basé sur le cloud responsabilise vos équipes commerciales en automatisant les tâches répétitives et en fournissant des informations commerciales instantanées. En outre, Fermé offre des fonctionnalités telles que l'intégration des e-mails, les rappels d'activité et la définition d'objectifs pour que les équipes commerciales restent organisées et concentrées sur la conclusion d'affaires.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Utilisez l'interface glisser-déposer pour gérer les équipes commerciales et suivre la progression des affaires

Faites appel à l'assistant commercial IA pour obtenir des suggestions intelligentes afin d'optimiser les activités de vente et d'améliorer les performances

Enrichissez automatiquement les profils des clients avec des informations accessibles au public, ce qui permet de gagner du temps sur l'entrée des données pour les dossiers des clients

Limites de Pipedrive

Par rapport à des CRM plus complets, Pipedrive manque de fonctionnalités avancées d'automatisation du marketing

Limites des options de personnalisation plus approfondies sans intégrations supplémentaires pour les équipes commerciales et marketing

Tarifs de Pipedrive

Essentiel : 14 $/mois par utilisateur

: 14 $/mois par utilisateur Avancé : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Professionnel : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Power : 69 $/mois par utilisateur

: 69 $/mois par utilisateur Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2 : 4.3/5 (2 100+ commentaires)

: 4.3/5 (2 100+ commentaires) Capterra : 4.5/5.0 (3 000+ commentaires)

Que disent les utilisateurs réels de Pipedrive ?

En parlant du cas d'utilisation de Pipedrive pour les équipes commerciales, une représentant du développement des ventes a déclaré ,

Pipedrive a été un outil super incroyable pour moi, c'est le meilleur CRM avec lequel j'ai travaillé, et il a des fonctions qui me sont très utiles dans la partie prospection B2B, il est constamment mis à jour, il incorpore de nouvelles fonctionnalités issues des tendances du marché et cela apporte beaucoup de valeur.

6. Monday.com (Le meilleur pour un CRM personnalisable avec automatisation du travail)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss65-1.png Monday.com logiciel de crm basé sur le web /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Monday.comMonday.com 's CRM est conçu pour les entreprises qui exigent de la flexibilité et de l'évolutivité dans leurs solutions de CRM dans le cloud. Il a été développé pour s'adapter à vos processus de vente uniques et vous permet de rationaliser tout, du suivi des prospects à la gestion du pipeline de vente, grâce à une personnalisation intuitive par glisser-déposer.

Cette solution personnalisable logiciel de CRM en nuage simplifie la gestion des tâches, permettant aux équipes de centraliser les données, d'automatiser les flux de travail et de se concentrer sur le développement des relations avec les clients. Grâce à des tableaux de bord personnalisables et à diverses vues, telles que les diagrammes de Kanban et de Gantt, la plateforme permet aux équipes de visualiser leurs pipelines de vente, de suivre la progression en temps réel et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Personnalisez les flux de travail en fonction de votre processus de vente et de vos pipelines de prospects pour favoriser la réussite de l'entreprise

Automatisation des tâches répétitives telles que les suivis et les mises à jour de statut afin d'éliminer l'entrée manuelle de données

Hiérarchiser les leads en fonction de critères personnalisables afin de se concentrer sur les prospects à fort potentiel

Les limites de Monday.com

L'installation initiale et la personnalisation peuvent prendre du temps pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs peuvent être déroutés par les niveaux de prix et la répartition des fonctionnalités

Tarification de Monday.com

Ces forfaits sont basés sur 10 utilisateurs :

Basic : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Standard : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Pro : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Monday.com évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (900+ commentaires)

: 4.6/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (390+ commentaires)

7. Freshsales (Meilleur pour le CRM alimenté par l'IA pour une vente plus intelligente)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss66-1.png Freshsales, logiciel de CRM en ligne /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais FreshsalesVentes fraîches , qui fait partie de la suite Freshworks, est un CRM en ligne alimenté par l'IA conçu pour aider les entreprises à améliorer la productivité des équipes commerciales et rationaliser les processus. Les équipes commerciales utilisent cette application CRM basée sur le web pour gérer efficacement les prospects, suivre les interactions avec les clients et automatiser les tâches personnalisées, ce qui améliore l'efficacité et accélère la conclusion des affaires.

Freshsales offre également un affichage client à 360°, fournissant le contexte des interactions avec les clients à travers de multiples canaux. Ses tableaux de bord et rapports personnalisables fournissent des informations exploitables sur les performances commerciales et la santé du pipeline.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Identifiez les prospects à forte valeur ajoutée et concluez les affaires plus rapidement grâce à l'assistant Freddy alimenté par l'IA pour le scoring, les recommandations d'affaires et les ébauches d'e-mails automatisés

Organisez et gérez l'ensemble de votre cycle commercial et de votre pipeline sans effort à l'aide d'un tableau Kanban visuel avec une fonction de glisser-déposer

Engagez-vous directement avec les prospects et les clients grâce aux outils de communication intégrés, notamment l'e-mail, le téléphone et le chat

Les limites de Freshsales

Peut nécessiter des outils tiers supplémentaires ou des API pour se connecter à certaines applications

Les fonctions telles que la gestion des prospects basée sur l'IA et la personnalisation avancée ne sont disponibles que dans les forfaits plus onéreux

Tarification de Freshsales

Free : 0 $ pour trois utilisateurs

: 0 $ pour trois utilisateurs Croissance : 11$/mois par utilisateur

: 11$/mois par utilisateur Pro : 47 $/mois par utilisateur

: 47 $/mois par utilisateur Enterprise : 71$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Freshsales

G2 : 4.5/5 (1 200+ commentaires)

: 4.5/5 (1 200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (600+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de Freshsales ?

En parlant de l'UX de Freshsales, un utilisateur sur G2 a dit,

En tant qu'utilisateur de Freshworks CRM, Freshdesk pour le ticketing et Freshteam, je peux me porter garant de leur UX, de certaines des fonctionnalités intuitives et faciles à utiliser dans le CRM. La rapidité avec laquelle leurs équipes en contact avec les clients mettent en place les choses est louable.

8. Insightly (Meilleur pour les équipes ayant besoin d'une solution de gestion de projet avec CRM)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss67-1.png Insightly, logiciel de gestion de la relation client basé sur le web /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'écoleAvec perspicacité combine le CRM, l'automatisation du marketing et l'analyse de l'information gestion de projet commercial en une seule et même plateforme puissante. Il permet de gérer le pipeline de vente et de créer un système unifié dans lequel vos équipes commerciales, marketing et de service travaillent harmonieusement.

Insightly se distingue par son caractère personnalisable. Il vous permet d'adapter les objets, les champs et les flux de travail pour répondre exactement aux besoins de votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité. En outre, ce fournisseur de CRM basé sur le cloud facilite le suivi des prospects, la gestion des opportunités et la supervision des projets d'après-vente sans changer de plateforme.

Les meilleures fonctionnalités

Garantissez l'intégrité, l'exactitude et la conformité des données en mettant en œuvre des règles de validation, des permissions avancées et un accès basé sur les rôles

Créez des parcours clients personnalisés avec des outils d'automatisation du marketing

Gérer les projets et les tâches directement dans le CRM pour assurer un flux de travail transparent de l'acquisition des prospects à la livraison du projet

Limites visibles

La flexibilité de la plateforme est écrasante pour les équipes novices en matière de systèmes de gestion de la relation client

Malgré de nombreuses intégrations, certains utilisateurs peuvent trouver des limites lors de la connexion avec des applications tierces spécifiques

Prix dérisoires

Plus : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Insightly ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2 : 4.2/5 (900+ commentaires)

: 4.2/5 (900+ commentaires) Capterra : 4/5 (650+ commentaires)

💡 Pro Tip: Chaque interaction avec un client est une chance de le fidéliser - ou de le perdre. Si l'adoption d'un CRM est cruciale pour renforcer les relations avec les clients, c'est en l'utilisant correctement que la plupart des entreprises achoppent. La clé ? Donner la priorité à un stratégie de mise en œuvre de la gestion de la relation client (CRM) bien forfaitée adaptée aux besoins de votre équipe, afin que votre CRM devienne un puissant outil de croissance, et non une occasion manquée. 🛠️

9. Un CRM moins ennuyeux (meilleur pour la simplicité et les petites entreprises)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss68-1.png Less Annoying CRM logiciel de gestion de la relation client basé sur le web /$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais la gestion de la relation client moins ennuyeuseCRM moins ennuyeux (LACRM) est à la hauteur de son nom. Il est intuitif, simple et conçu spécialement pour les petites entreprises. L'accent mis par la plateforme sur la simplicité et l'assistance client dédiée garantit que les utilisateurs s'adaptent et l'intègrent rapidement dans leurs opérations quotidiennes, minimisant ainsi la courbe d'apprentissage et maximisant l'efficacité.

Il n'y a pas de liste écrasante de fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin - exactement ce qui vous aide à suivre les relations avec les clients, à gérer les tâches et à rester organisé. Avec un nombre illimité de contacts, de pipelines et de champs personnalisés, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser vos opérations sans la complexité ou les frais cachés des CRM plus importants.

Les meilleures fonctionnalités d'un CRM moins ennuyeux

Gérer un nombre illimité de contacts et de pipelines pour entretenir les relations avec les clients

Gardez le contrôle sur les tâches et les abonnements grâce aux outils de gestion des tâches et de calendrier intégrés

Recevoir des e-mails quotidiens résumant les tâches et évènements à venir, pour une gestion efficace du temps

Moins de limites ennuyeuses dans le CRM

Les intégrations d'entreprises tierces limitées peuvent restreindre l'automatisation avancée pour certains utilisateurs

Absence de certaines fonctions sophistiquées, telles que les rapports avancés et l'automatisation, que l'on trouve dans des systèmes CRM plus complexes

Prix du CRM le moins ennuyeux

Un seul niveau de prix de $$$$a par utilisateur

G2 : 4.9/5 (600+ commentaires)

: 4.9/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (600+ commentaires)

Que disent les utilisateurs réels de Less Annoying CRM ?

A Revue G2 dit :

LACRM se distingue par le fait qu'il n'est pas conçu exclusivement pour les entreprises "vendeuses". Au contraire, il s'adapte à notre approche unique, se tenant à l'écart de nos préoccupations tout en offrant un rendement fiable. Des fonctionnalités telles qu'une solide fonction d'exportation et d'importation et la capacité de fusionner les contacts et les historiques au besoin se sont avérées inestimables.

10. Copper CRM (Meilleur pour l'intégration de l'environnement de travail Google)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss69-2.png Copper CRM, logiciel de gestion de la relation client basé sur le web /$$$img/

le site web de Copper CRM est en anglais le cuivre CRMCRM cuivre est une plateforme basée sur le cloud conçue pour s'intégrer de manière transparente à l'environnement de travail de Google. Elle fournit aux entreprises une solution conviviale pour la gestion des prospects, des contacts et des processus de vente complexes.

Son intégration poussée avec Gmail et Google Agenda permet aux utilisateurs de suivre les discussions par e-mail, de programmer des évènements et d'ajouter des contacts directement depuis leur boîte réception, ce qui simplifie les flux de travail et améliore la productivité. Les fonctionnalités d'automatisation de Copper, comme la création de tâches et les suivis par e-mail, permettent de gagner du temps en éliminant les tâches répétitives. En outre, l'application mobile vous permet de rester au fait de vos affaires même en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Copper CRM

Suivez les affaires, gérez les projets et surveillez la progression des prospects de manière visuelle grâce à des pipelines personnalisables

Automatisation de la création des tâches, des suivis et des mises à jour de statut pour gagner du temps et se concentrer sur la conclusion des affaires

Capturez et organisez automatiquement les informations de contact à partir d'e-mails et d'autres interactions

Limites de Copper CRM

La fonctionnalité d'entonnoir pour les prospects peut sembler limitée et pourrait bénéficier d'une amélioration de l'affichage des listes et d'une meilleure convivialité pour la gestion des prospects

Certains utilisateurs se sont plaints du manque de réactivité de l'équipe d'assistance

Prix de Copper CRM

Démarrage : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Basic : 29$/mois par utilisateur

: 29$/mois par utilisateur Professionnel : 69 $/mois par utilisateur

: 69 $/mois par utilisateur Business : 134 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Copper CRM

G2 : 4.5/5 (1100+ commentaires)

: 4.5/5 (1100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (600+ commentaires)

Kickstart Your Web-Based CRM Journey With ClickUp (Démarrez votre parcours CRM basé sur le Web avec ClickUp)

Lorsque vous choisissez un CRM en ligne, ne vous concentrez pas uniquement sur les fonctionnalités. Pensez à l'évolutivité, à l'adoption par les utilisateurs et à la façon dont il s'intègre dans vos flux de travail existants. Votre CRM doit évoluer avec votre entreprise, simplifier les processus et fournir une feuille de route claire vers des résultats mesurables. 🚀

Si de nombreux outils figurant sur cette liste offrent des avantages uniques, tous ne sont pas conçus pour.. gérer la gestion des clients et la collaboration interne en toute transparence.

C'est là que ClickUp se paramètre. Combinant des outils de CRM et de gestion de projet, il s'agit d'une plateforme unique qui centralise vos flux de travail, automatise les tâches répétitives et donne à votre équipe les moyens de rester productive. 🏆 Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui si vous êtes à la recherche d'une solution flexible, évolutive et intuitive pour améliorer les opérations de votre entreprise !