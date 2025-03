12 modèles de formulaires de parrainage gratuits

Imaginez que vous puissiez compter sur des sponsors prêts à vous apporter leur assistance pour votre prochain grand évènement, sans avoir à échanger des e-mails ou à remplir des documents complexes ! Nous ne pouvons pas vous offrir des sponsors sur un plateau d'argent, mais nous pouvons vous proposer la meilleure solution : des modèles de formulaires de sponsoring puissants qui simplifient le processus, vous font gagner du temps et vous donnent l'image d'un pro organisé.

Que vous organisiez une collecte de fonds caritative, un gala d'entreprise ou un projet communautaire, ces modèles vous aideront à définir vos objectifs, à mettre en avant les avantages et à gagner la confiance des sponsors en un rien de temps. Prêt à vous lancer ? Découvrons les 12 modèles de formulaires de parrainage efficaces pour tous les besoins.

## Que sont les modèles de formulaire de parrainage ?

Les modèles de formulaire de parrainage sont des documents préconçus pour demander et formaliser des parrainages. Ils permettent de mettre en forme de manière structurée les conditions générales du parrainage, notamment les coordonnées du parrain, le montant de la contribution et les avantages. Ils comprennent également des sections pour les informations relatives au parrainage, les niveaux de parrainage, les détails du paiement et un espace pour les signatures confirmant l'accord. Grâce à leur disposition claire, les modèles de formulaire de parrainage d'évènements simplifient la collecte des parrainages et réduisent la communication entre l'organisateur et le parrain.

Détails de l'évènement/du projet : Brève description de l'objectif, des objectifs et de l'importance de l'évènement ou du projet à sponsoriser *Niveaux/options de parrainage : Répartition des niveaux de parrainage, avantages de chaque niveau et coûts ou contributions associés *Avantages pour les sponsors : Description claire de ce que le sponsor gagnera, comme des opportunités de promotion de la marque, une reconnaissance publique ou un accès exclusif

Appel à l'action : Invite directe encourageant les sponsors à confirmer leur participation, souvent associée à une case à cocher ou à une section de signature *Détails du paiement/de la contribution : Espace pour spécifier le mode et les conditions de paiement ou les contributions en nature *Conditions générales : Brève description des politiques, échéanciers ou clauses de non-responsabilité pertinents ## 12 modèles de formulaire de parrainage

Et quand il est temps de collaborer, les outils de collaboration (étiquettes, commentaires, documents partagés) permettent à tout le monde d'être sur la même page, au sens propre comme au figuré ! Idéal pour : les entreprises qui cherchent à établir des relations avec des partenaires et des sponsors

Uber Eats a utilisé une activation de parrainage unique lors du Super Bowl à Las Vegas /%href/ https://www.eventmarketer.com/article/super-bowl-58-uber-eats-get-almost-almost-anything-shop/ en installant une boutique éphémère à thème

en installant une boutique éphémère à thème. Les fans pouvaient passer commande via l'application en faisant la queue, puis récupérer leurs courses à la sortie. La stratégie basée sur des modèles a permis d'améliorer l'installation de l'évènement tout en maximisant l'engagement des utilisateurs. ### 3. Le modèle de parrainage ClickUp Podcast /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-657.png Modèle de parrainage de podcast ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6045668&department=other Télécharger ce modèle /%cta/ La gestion des parrainages de podcast est devenue beaucoup moins stressante avec le [Vous pouvez personnaliser des statuts tels que « En attente d'approbation », « Parrainage actif » et « Accord achevé » pour suivre la progression, ajouter des champs personnalisés pour les détails nécessaires tels que

5. Le modèle de planification d'évènements ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-659.png Modèle de planification d'évènements ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78604&department=other

Télécharger ce modèle /%cta/ Le Ce modèle de planification d'évènements ClickUp facilite la collaboration et la gestion des tâches en permettant l'utilisation de champs personnalisés pour des détails tels que le lieu et les délais. Il comprend des fonctionnalités telles que des vues Plan pour les lieux, la discussion en direct pour faciliter la communication et des outils pour attribuer des tâches, fixer des délais et suivre efficacement les progrès. Vous pouvez l'associer aux modèles de proposition d'évènements comme celui-ci offrent des fonctionnalités clés pour organiser vos évènements : suivez la progression grâce aux statuts personnalisés tels que « Approuvé » et « Achevé », organisez les détails tels que les étapes, les budgets et les délais avec les champs personnalisés, et visualisez votre plan à l'aide de la vue Gantt, de la vue Tâches de l'évènement ou des tableaux. Idéal pour : les collectes de fonds et les campagnes de sensibilisation

Best Friends Animal Society est une organisation à but non lucratif qui vise à faire des États-Unis un pays « sans euthanasie » d'ici 2025. Elle travaille avec des refuges et des communautés par le biais d'initiatives telles que No-Kill Los Angeles (NKLA) pour réduire les taux d'euthanasie et augmenter les adoptions d'animaux de compagnie. ### 9. Modèle de formulaire de demande de parrainage par Venngage Le modèle de formulaire de demande de parrainage fait la promotion de votre évènement ou de votre cause, augmentant ainsi considérablement l'engagement des sponsors. Ses couleurs vives et sa disposition simple permettent d'attirer facilement l'attention et de garder les choses claires. De plus, la conception du formulaire est très flexible : vous pouvez modifier les couleurs, redimensionner les éléments et choisir parmi une vaste sélection de photos ou d'icônes. Les bibliothèques de stock gratuites permettent de créer facilement quelque chose qui reflète le style de votre marque.

Idéal pour : les évènements d'entreprise, les projets communautaires et les entreprises créatives à la recherche d'un modèle simple

idéal pour : les entreprises et les organisateurs d'évènements qui cherchent à gérer des évènements et des parrainages. Le modèle de formulaire de parrainage d'évènements sportifs permet de communiquer efficacement avec les sponsors potentiels tout en paramétrant les attentes des deux parties. Il permet de recueillir des informations importantes telles que les coordonnées, le nom de l'évènement, les besoins de financement et les demandes de parrainage spécifiques. Cette clarté aide les deux parties à déterminer si le partenariat est adapté. *Idéal pour : les évènements professionnels et communautaires qui recherchent la perfection dans l'organisation et la gestion des parrainages.

12. Modèle de planification d'un évènement de collecte de fonds par le conseil scolaire par Twinkl Vous organisez une collecte de fonds pour votre école mais vous ne savez pas par où commencer ? Le modèle de planification d'un évènement de collecte de fonds par le conseil scolaire est excellent pour organiser des évènements scolaires et assister les efforts de collecte de fonds. N'oubliez pas d'aider les élèves à apprendre les bases de la planification d'évènements en utilisant une liste de contrôle pour la planification d'évènements tout en encourageant la responsabilité et la confiance. Avec neuf feuilles détaillées, cette ressource fournit tout ce qui est nécessaire pour mener à bien une collecte de fonds. Conçu par des enseignants, il est conforme aux normes éducatives et encourage la créativité, le travail d'équipe et l'esprit communautaire, car les élèves constatent l'impact positif de leurs efforts sur la cause choisie. Idéal pour : les écoles qui cherchent à donner aux élèves une expérience pratique dans l'organisation d'un évènement réussi en utilisant des collectes de fonds

Le stade Etihad, domicile du club de Premier League Manchester City, tire son nom d'une accord de parrainage avec Etihad Airways, montrant comment les partenariats de marque peuvent accroître la visibilité dans le sport.

