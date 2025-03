les 10 meilleurs logiciels de recherche pour les entreprises en 2025

Chaque lieu de travail est confronté à son lot d'obstacles à la productivité, et pour de nombreuses équipes, ne pas trouver la bonne information au bon moment arrive en tête de liste.

Des études récentes montrent que . Des fonctionnalités telles que l'IA sensible aux émotions améliorent l'engagement des clients, tandis que l'intégration avec les plateformes de recherche IA et les outils d'entreprise garantit que la recherche guide directement les décisions. En évaluant ces caractéristiques clés, vous pouvez sélectionner une solution qui répond aux besoins actuels et qui pérennise les capacités de recherche de votre entreprise pour une innovation et une efficacité à long terme.

💡Conseil de pro : Bien sûr, gardez à l'esprit que le logiciel que vous choisissez doit également offrir une expérience utilisateur supérieure et s'inscrire dans le budget de votre organisation. En outre, recherchez un service client cohérent et accessible, dont vous aurez besoin au cours des premiers mois. ## Le top 10 des meilleurs logiciels de recherche d'entreprise à utiliser en 2024 Voici ma liste des dix meilleurs logiciels de recherche d'entreprise.

1. ClickUp (Idéal pour la recherche et la gestion des flux de travail basées sur l'IA) Le favori de la maison, undefined

dans notre organisation. Grâce à des fonctionnalités telles que est une plateforme centralisée de gestion de documents dotée de puissantes fonctionnalités de recherche. Grâce à des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, le contrôle des versions et les paramètres de confidentialité, ClickUp Docs constitue une base de connaissances interactive et sécurisée. Avec ClickUp Docs, vous pouvez : *Collaborer sur des propositions de projets entre les services : Rédiger et partager des propositions de projets avec la contribution de plusieurs équipes

Archiver les contrats des clients avec accessibilité par mot-clé : Organiser et télécharger les contrats des clients dans ClickUp Docs. Ses capacités de recherche permettent à chaque équipe de trouver instantanément des termes, des clauses ou des noms de clients spécifiques dans Docs, éliminant ainsi le besoin de passer au crible les fichiers manuellement. Créer des hubs de connaissances pour les FAQ inter-équipes : Construire un hub de connaissances en utilisant ClickUp Docs pour répondre aux requêtes récurrentes des équipes. Gérez l'accès aux documents sensibles avec ClickUp Docs Les utilisateurs de l'entreprise peuvent rechercher et récupérer des tâches, des wikis et d'autres documents connexes à partir du undefined , permettant de garantir que tous les membres de l'équipe peuvent facilement accéder aux dernières ressources. #### Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Utiliser undefined toutes les données, y compris les tâches, les fichiers PDF undefined avec l'outil *Q&R contextuel de ClickUp Brain Fournir des résumés concis générés par l'IA des mises à jour des tâches et des détails du projet Récupérer uniquement les données les plus pertinentes adaptées à vos besoins en utilisant des options de filtrage avancées pour filtrer par projet, priorité ou paramètres assignés Contrôler qui accède à un contenu spécifique en utilisant *l'accès à la recherche basé sur les autorisations pour maintenir la sécurité et l'accessibilité pour le traitement des informations sensibles au sein des grandes organisations​

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois #### Évaluations et avis sur ClickUp *G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis) Voici ce que Victoria Berryman, /%href/ , à la recherche d'informations et de contexte. Cela indique une perte de temps considérable à faire défiler, rechercher et déchiffrer des discussions fragmentées dans des e-mails et des discussions. 😱 Si seulement vous disposiez d'une option de recherche avancée pour passer au crible vos données à travers les tâches, les projets, les discussions et les e-mails grâce à l'IA. Mais vous l'avez : undefined ! ### 2. Glean (Meilleur moteur de recherche d'entreprise avec des intégrations à grande échelle) J'ai trouvé que Glean était très efficace pour combiner diverses sources de données en un seul centre de recherche. J'ai pu facilement localiser des documents, des e-mails et des discussions sur des outils tels que Slack, Google Workspace et Microsoft 365.

Ses capacités de recherche sémantique, basées sur le traitement du langage naturel, ont donné des résultats précis et pertinents, même pour les requêtes complexes. via undefined #### Glean meilleures fonctionnalités Recherche dans les applications connectées et les sources de données pour un accès efficace à l'aide d'un *hub de recherche unifié Obtention de résultats personnalisés en fonction de l'historique et des intentions de l'utilisateur grâce aux recommandations de l'IA Alignement des équipes grâce à la mise en évidence des mises à jour pertinentes et des informations sur les tendances Fourniture de réponses et de suggestions pertinentes aux requêtes des utilisateurs grâce à des *informations contextuelles

Intégration avec plus de 100 applications, dont Slack, Google Workspace et Microsoft 365 #### Limitations de Glean Personnalisation limitée pour les contrôles et configurations de recherche spécifiques Installation supplémentaire requise pour certaines intégrations de données, systèmes personnalisés ou de niche Fonctionnalités avancées nécessaires pour être plus efficace avec des ensembles de données plus importants #### Tarifs de Glean Tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Glean

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis) À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/spotlight-search-alternatives// 4 Pleins feux sur les alternatives et les concurrents de Search /%href/ ### 3. Guru (Idéal pour créer un système de gestion des connaissances) Guru est conçu pour servir de système interne de gestion des connaissances Ce logiciel de recherche d'entreprise basé sur l'IA extrait des données de nombreuses sources, telles que Google Drive, OneDrive, Slack, etc., ce qui me permet de trouver tout ce que je veux sans quitter leur plateforme. Les fonctionnalités d'alerte et de réponse de Guru sont un bonus qui m'aide à garder les informations à jour et accessibles, en m'assurant d'avoir les derniers détails. #### Les meilleures fonctionnalités d'Amazon OpenSearch Service Gérez les coûts en fonction des besoins d'accès aux données avec les niveaux de stockage Hot, UltraWarm et Cold Intégrez facilement les services, applications et ensembles de données AWS Utilisez la recherche vectorielle et ML pour les applications d'IA et la recherche k-nearest neighbors (k-NN) pour une plus grande pertinence #### Limites d'Amazon OpenSearch Service Les dépenses peuvent augmenter si elles ne sont pas optimisées, en particulier pour les besoins en calcul intensif ou en données à grande échelle

: 4,5/5 (plus de 1 000 avis) /href/ https://clickup.com/blog/spotlight-search-alternatives// 4 Pleins feux sur les alternatives et les concurrents de Search /%href/ ### 3. Guru (Idéal pour créer un système de gestion des connaissances) Guru est conçu pour servir de système interne de gestion des connaissances Ce logiciel de recherche d'entreprise basé sur l'IA extrait des données de nombreuses sources, telles que Google Drive, OneDrive, Slack, etc., ce qui me permet de trouver tout ce que je veux sans quitter leur plateforme. Les fonctionnalités d'alerte et de réponse de Guru sont un bonus qui m'aide à garder les informations à jour et accessibles, en m'assurant d'avoir les derniers détails. #### Les meilleures fonctionnalités d'Amazon OpenSearch Service Gérez les coûts en fonction des besoins d'accès aux données avec les niveaux de stockage Hot, UltraWarm et Cold Intégrez facilement les services, applications et ensembles de données AWS Utilisez la recherche vectorielle et ML pour les applications d'IA et la recherche k-nearest neighbors (k-NN) pour une plus grande pertinence #### Limites d'Amazon OpenSearch Service Les dépenses peuvent augmenter si elles ne sont pas optimisées, en particulier pour les besoins en calcul intensif ou en données à grande échelle La flexibilité peut diminuer si l'on se limite aux versions OpenSearch et Elasticsearch avec assistance AWS La portabilité peut diminuer si l'on passe d'une infrastructure AWS à une infrastructure non AWS #### Tarification du service Amazon OpenSearch Paiement à l'utilisation en fonction de l'utilisation des instances EC2 et des besoins de stockage Niveau gratuit AWS #### Évaluations et avis sur le service Amazon OpenSearch G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

: 4,2/5 (plus de 90 avis) Capterra : Pas assez d'avis ## Le meilleur outil de recherche d'entreprise du marché : ClickUp Si vous travaillez pour une organisation qui génère de vastes ensembles de données, le choix du bon logiciel de recherche d'entreprise pourrait s'avérer crucial pour accéder aux informations et les gérer efficacement. Chaque outil que j'ai examiné ici, de la recherche d'entreprise basée sur l'IA de Glean à l'intégration AWS d'Amazon OpenSearch Service, offre des fonctionnalités uniques pour améliorer la recherche et l'analyse des données.

Parmi toutes ces options, ClickUp est une solution achevée, combinant de puissantes capacités de recherche avec l'automatisation des flux de travail, la gestion des tâches et /href/ https://clickup.com/blog/document-collaboration-software// la collaboration documentaire /%href/.

Et avec des outils tels que ClickUp Brain, nous allons au-delà de la recherche pour améliorer l'ensemble des flux de travail. Cela fait de ClickUp un choix idéal pour nos équipes axées sur la productivité. Prêt à découvrir une plateforme unifiée qui optimise à la fois la recherche et la gestion de projet ? /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui !