Calendly ou Acuity Scheduling : quel outil de planification est le meilleur ?

Nos emplois du temps du matin peuvent sembler différents, mais nous partageons probablement l'habitude de consulter les calendriers pour les réunions de la journée. Une étude suggère que les cadres passent environ , sans système unifié pour capturer les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent être enfouies dans des canaux de communication tels que les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez transformer les réunions en tâches, directement à partir de la vue Calendrier de ClickUp. Vous pouvez également transformer instantanément les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

## Comparaison des fonctionnalités de Calendly et d'Acuity Scheduling Ces deux outils répondent aux besoins de planification, mais se concentrent sur des points forts différents. Voici une comparaison de leurs fonctionnalités clés :

| Fonctionnalité/forfait | Calendly | Acuity Scheduling | | ------------------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | | Types de planification | forfait Unlimited 1-1 (Free), plusieurs types | Basé sur les rendez-vous (en personne ou en ligne) |

| Intégration | Plus de 100 intégrations (Zoom, Stripe, etc.) | Stripe, Square, PayPal et autres intégrations | | Gestion des utilisateurs | Fonctionnalités de base à avancées | Outils de gestion des clients, suivi des rendez-vous | | Accès mobile et extension | Application mobile et extension de navigateur | Application mobile |

| Fonctionnalités avancées | Rapports, automatisation (Teams/Enterprise) | Paiements, gestion des clients, outils de marque | | Disponibilité de la version d'essai | Forfait de base gratuit, essai de la version premium | Essai gratuit du logiciel de planification, pas des rendez-vous | ### Fonctionnalité n° 1 : facilité d'utilisation Calendly est réputé pour sa simplicité. La plateforme offre une interface minimaliste et intuitive qui vous permet de démarrer en quelques minutes. De l'intégration de votre calendrier sur un site web à la configuration de plusieurs types d'évènements, Calendly permet une prise en main rapide. D'autre part, Acuity Scheduling s'adresse davantage aux utilisateurs qui ont besoin d'options de personnalisation avancées malgré sa simplicité. Ses fonctionnalités, telles que les formulaires d'inscription et l'auto-planification des clients, peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs, mais sont précieuses pour les entreprises.

🏆 Gagnant : l'interface simple et l'accessibilité de Calendly en font un choix évident pour les particuliers et les petites équipes. Cependant, Acuity Scheduling est préférable pour ceux qui privilégient la personnalisation à la simplicité. ### Fonctionnalité n° 2 : personnalisation et image de marque Bien que Calendly offre une assistance pour certaines options de personnalisation de l'image de marque, ses capacités de personnalisation sont limitées. Vous pouvez modifier les couleurs et ajouter un logo, mais cela ne permet pas d'interactions personnalisées avec les clients.

En matière de personnalisation de l'expérience de prise de rendez-vous, Acuity Scheduling est en tête du peloton. Il permet aux utilisateurs de personnaliser en profondeur les confirmations de rendez-vous, les rappels et les formulaires d'inscription. Les entreprises peuvent également ajouter des éléments de marque personnalisés, tels que des logos et des combinaisons de couleurs, afin d'offrir une expérience cohérente à leurs clients.

🏆 Gagnant : Acuity Scheduling pour ses fonctionnalités de personnalisation et de branding robustes, qui s'adressent aux entreprises qui souhaitent que l'expérience de réservation soit en phase avec leur identité de marque. ### Fonctionnalité n° 3 : Intégrations et automatisation Les deux outils excellent dans ce domaine, mais leur objectif varie.

Calendly s'intègre aux principales plateformes et outils de calendrier tels que Zoom, Slack et Salesforce. Si vous avez une équipe plus importante qui travaille sur plusieurs fuseaux horaires et qui nécessite une planification en rotation, Calendly facilite le travail. Cependant, Acuity Scheduling fait passer l'automatisation à un niveau supérieur avec des flux de travail tels que l'exigence de paiement des clients ou le remplissage de formulaires avant la confirmation des rendez-vous. Son intégration avec des processeurs de paiement tels que Stripe et PayPal lui donne un avantage pour les entreprises ayant des besoins transactionnels. 🏆 Gagnant : c'est une égalité. Calendly est meilleur pour la planification générale et les flux de travail en équipe. D'autre part, les intégrations et l'automatisation d'Acuity Scheduling conviennent davantage aux entreprises de services qui exigent un paiement ou des données détaillées sur les clients dès le départ. ### Fonctionnalité n° 4 : traitement des paiements

Calendly propose également le recouvrement des paiements avec Stripe et PayPal. Cependant, ses fonctionnalités sont plus adaptées aux transactions simples et sont moins polyvalentes que celles d'Acuity Scheduling. Pour les entreprises qui exigent un paiement à l'avance, Acuity Scheduling est le meilleur choix. Son intégration avec Stripe, Square et PayPal vous permet de percevoir des frais ou des acomptes lors de la prise de rendez-vous. Cette fonctionnalité est idéale pour les consultants, les thérapeutes ou tout autre professionnel du secteur tertiaire.

🏆 Gagnant : Acuity Scheduling, pour ses capacités de traitement des paiements matures et flexibles. ### Fonctionnalité n° 5 : planification et cours en groupe Acuity Scheduling offre des fonctionnalités plus avancées pour la planification de groupe, ce qui le rend parfait pour les entreprises qui organisent des cours, des ateliers ou des rendez-vous de groupe. Vous pouvez définir des limites de capacité, gérer des listes d'attente et permettre aux clients de réserver des places dans des sessions partagées.

Calendly fournit également une assistance pour les évènements de groupe, mais sous un formulaire plus basique. Il est efficace pour les évènements en équipe tels que les webinaires ou les réunions, mais il manque de la complexité nécessaire pour gérer les cours de groupe. 🏆 Gagnant : Acuity Scheduling, pour ses outils sur mesure pour la gestion des évènements et des cours de groupe ### Fonctionnalité n° 6 : Accessibilité mobile Les deux plateformes offrent des applications mobiles de planification undefined , mais leurs expériences diffèrent. L'application de Calendly est légère et se concentre sur les fonctionnalités de base, telles que la gestion des types d'évènements, des disponibilités et des notifications. Bien que l'application d'Acuity Scheduling soit un peu plus complexe, elle offre des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un gestionnaire d'informations sur les clients et l'accès aux formulaires d'inscription lors des déplacements.

🏆 Gagnant : Calendly, pour son application mobile simplifiée et conviviale ### Fonctionnalité n° 7 : Prix et valeur Calendly propose une structure de prix simple, avec un forfait de base gratuit pour les utilisateurs individuels et des forfaits payants abordables pour les équipes. Acuity Scheduling n'a pas de niveau gratuit. Cependant, même son niveau de prix de base comprend des fonctionnalités telles que la gestion des clients, undefined , et collecte des paiements. 🏆 Gagnant : Cela dépend de vos besoins. Calendly est idéal pour les utilisateurs soucieux des coûts, tandis qu'Acuity Scheduling offre un meilleur rapport qualité-prix si vous avez besoin de ses outils avancés. ## Calendly vs. Acuity Scheduling sur Reddit undefined révèlent un mélange d'éloges et de frustration pour Calendly et Acuity Scheduling.

De nombreux utilisateurs d'Acuity Scheduling apprécient ses fonctionnalités robustes, en particulier pour les entreprises qui ont besoin de rendez-vous récurrents, de traitement des paiements et d'intégration de sites web. Cependant, le manque de réactivité de l'équipe d'assistance est un thème récurrent. Un undefined :

J'utilise Acuity depuis environ 4 ans, et ça me convient. À l'époque, leur prix était d'environ 200 $/an - j'ai bénéficié de ce tarif - pour tous mes besoins. Je l'utilise sur mon site WP, et l'intégration est facile. De plus, un client peut définir des sessions récurrentes, car c'est une option lors du paramétrage des sessions. Le seul inconvénient a été le service client. Si vous posez une question à Acuity, il effectue une recherche (à plusieurs reprises) dans leur FAQ avant que vous puissiez soumettre directement une question au personnel d'Acuity. Même dans ce cas, Acuity n'est pas utile car ils travaillent pour éviter de répondre aux questions. Et, quand ils le font, c'est une réponse automatisée. Pendant ce temps, Calendly se classe plus haut sur Reddit pour sa facilité d'utilisation et son design minimaliste. Les utilisateurs qui privilégient la simplicité undefined penchent pour l'application. Dit [… Je l'ai connecté à mon calendrier sur Exchange365. Ensuite, j'ai créé un élément intitulé « Réservez 30 minutes avec moi ». Il a une URL permanente. Lorsqu'une personne le visite, il vérifie automatiquement mon calendrier pour voir si je suis disponible et lui permet de réserver automatiquement un créneau de 30 minutes avec moi pour n'importe quoi. Je reçois une invitation, je l'accepte et c'est terminé. J'ai le forfait gratuit. Je ne l'avais jamais utilisé avant cette année, mais je l'aime beaucoup._]()

Modèle de calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo Télécharger ce modèle /%cta/ Le *Suivi intégré des tâches : Liez les évènements planifiés dans le calendrier aux tâches plus larges du projet, en vous assurant qu'aucune échéance ne passe entre les mailles du filet. *Suivi de l'avancement : Visualisez les taux d'achèvement des tâches directement dans le calendrier, ce qui vous permet de suivre l'avancement en temps réel. fournit une approche holistique de la gestion du temps et des ressources. *Suivi du temps intégré : Suivez le temps passé sur des tâches ou des projets individuels, ce qui est particulièrement utile pour la facturation des clients ou la planification des ressources *Blocage du temps : Allouez des plages horaires spécifiques pour le undefined ou réunions, en vous assurant que votre journée est structurée et ciblée *Visualisation de la charge de travail : Affichez la charge de travail et la disponibilité des membres de l'équipe pour optimiser la planification et éviter de surcharger les ressources *Rappels automatisés : Recevez des alertes pour les échéances à venir, les réunions ou les tâches en retard, en vous assurant que rien n'est oublié

Le point fort n°5 de ClickUp : l'intégration ClickUp Calendly Synchroniser les rendez-vous Calendly avec la gestion des tâches et des projets ClickUp via l'intégration ClickUp Calendly

Travaillez-vous déjà avec Calendly ? Avec l'intégration de Calendly de ClickUp, vous pouvez continuer à planifier vos réunions et les intégrer dans l'écosystème de productivité de ClickUp. *Créer des tâches à partir des réservations Calendly : générer automatiquement des tâches dans ClickUp lorsqu'un nouveau rendez-vous est planifié dans Calendly

Synchroniser les plannings : reliez les évènements Calendly au calendrier ClickUp pour une vue unifiée de toutes les réunions, tâches et échéances *Automatiser les flux de travail : utilisez /href/ https://clickup.com/features/automations ClickUp Automatisations /%href/ pour déclencher des tâches de suivi ou des rappels en fonction des rendez-vous Calendly

Choisissez ClickUp plutôt que Calendly et Acuity Scheduling Calendly et Acuity Scheduling sont d'excellents outils pour la prise de rendez-vous, mais ils ne s'intègrent pas dans une vision plus large de la productivité. Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de planifier des rendez-vous, vous les intégrez dans un système plus global qui s'intègre au reste de votre travail. Vous pouvez lier chaque réunion à des tâches concrètes, visualiser chaque échéance en même temps que votre charge de travail globale et suivre chaque minute pour une efficacité maximale.

Contrairement à Calendly et Acuity Scheduling, ClickUp offre des calendriers dynamiques, des modèles de gestion du temps intégrés et des intégrations qui connectent vos calendriers à vos flux de travail.

Si vous recherchez une plateforme qui ne se contente pas de gérer votre temps, mais qui vous aide à en faire plus, ClickUp est le choix idéal. /href/ https://clickup.com/signup Pour commencer, l'inscription à ClickUp est gratuite /%href/.