Comment rédiger des spécifications de produit efficaces dans le cadre de la méthode Agile ?

Votre équipe est en train de créer une nouvelle application, et la seule consigne que vous avez est la suivante : "Faites en sorte qu'elle soit conviviale"

Un développeur se concentre sur la simplification de la navigation, un autre sur la réduction des temps de chargement, tandis que le concepteur ajoute des modules complémentaires pour éveiller les utilisateurs. Au bout de trois semaines, vous avez une application techniquement fonctionnelle, mais loin des attentes des parties prenantes.

C'est ce qui se produit lorsque le processus de développement de produits Agile démarre sans spécifications produit claires. Tout le monde travaille dur, mais en l'absence d'une vision partagée, le produit final n'atteint pas sa cible.

Mais voici la bonne nouvelle : rédiger des spécifications de produit efficaces n'est pas sorcier. Il s'agit d'aligner l'équipe produit, de paramétrer des objectifs clairs et précis, et de mettre en place un système de gestion des risques objectifs et en les guidant étape par étape pour fournir ce dont les utilisateurs ont réellement besoin.

Commencer à rédiger des spécifications de produits parfaites

Voyons comment y parvenir!💡

⏰ Résumé en 60 secondes

Les spécifications du produit sont essentielles pour guider les équipes de développement, éviter les confusions et s'assurer que le produit final répond aux besoins des clients

Les éléments clés des spécifications d'un produit sont les exigences fonctionnelles, de performance, de conception et techniques

La rédaction de spécifications de produit efficaces permet de définir les problèmes, les cibles et les besoins des utilisateurs, ce qui permet aux équipes de rester alignées et sur la bonne voie

Documents ClickUp centralise toutes les spécifications de vos produits, permettant une collaboration en temps réel et un accès facile pour toute l'équipe

ClickUp Brain aide à affiner les idées, à vérifier la clarté et à générer automatiquement des spécifications de produit détaillées

Modèles ClickUp permettent de gagner du temps en fournissant des structures préconstruites pour les spécifications de produits, ce qui permet de conserver un travail organisé et cohérent

Qu'est-ce qu'un document de spécification produit ?

Voyons ce qu'est un document de spécification produit et pourquoi il permet à votre équipe de rester concentrée et sur la bonne voie.

Définition d'une spécification de produit

Une spécification de produit est l'"aide-mémoire" d'un produit. Il couvre des détails essentiels tels que la taille, les fonctionnalités, les matériaux et les fonctions, ce qui permet à votre équipe de développement de produits de répondre exactement aux attentes des clients.

Par exemple, s'il s'agit d'un téléphone, les spécifications peuvent inclure la taille de l'écran, l'autonomie de la batterie, les mégapixels de l'appareil photo et la capacité de stockage. Pour un meuble, il peut s'agir de la liste des dimensions, des matériaux, des couleurs et des instructions de montage.

Dans la plupart des entreprises, c'est le chef de produit qui est chargé de rédiger la fiche technique du produit. Bien que la forme puisse varier, une fiche technique de produit typique se présente comme suit :

Document de spécification produit pour des écouteurs sans fil intelligents

🧠 Fun Fact: La spécification de produit pour le premier ordinateur Apple était une simple page de schémas dessinés à la main.

Importance des spécifications de produit dans le développement de produits

Voici pourquoi les spécifications de produit sont les acteurs les plus précieux du processus de développement de produits processus de développement de produits en transformant les grandes idées en moments de "réussite" :

🛠️ La clarté sauve la mise: Les spécifications du produit font office de cahier des charges et permettent d'aligner les concepteurs, les ingénieurs et les spécialistes du marketing. Sans elles, les concepteurs créent un site de commerce électronique élégant, les développeurs élaborent un portfolio d'une seule page et les spécialistes du marketing essaient de le vendre comme la prochaine grande nouveauté en matière d'achats en ligne

⚠️ Repérer les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent: Ils vous obligent à réfléchir très tôt aux pièges potentiels - qu'il s'agisse d'un défaut de conception, d'un problème de coût ou d'une difficulté d'utilisation - afin que vous puissiez les résoudre avant que les choses ne se gâtent

🤝 Un travail d'équipe sans drame: Avec un forfait détaillé, il n'y a pas de place pour les accusations ou les scénarios du type "il a dit, elle a dit". Au lieu de cela, les équipes peuvent se concentrer sur l'exécution efficace de leurs rôles

Les clients vous aiment pour cela: Les spécifications du produit vous aident à construire ce que les clients veulent réellement, et non pas ce que vous pensez qu'ils veulent. Lorsque le produit est mis en vente, les clients se disent "taisez-vous et prenez mon argent !" au lieu de se gratter la tête

Bye-bye scope creep: Fatigué d'entendre "just one more change" (encore un changement) ? Un plan clair vous permet de dire non aux modules complémentaires aléatoires et aux changements de dernière minute qui font dérailler les délais et gonfler les budgets

En bref, grâce aux spécifications du produit, votre équipe ne se contente pas de construire un produit ; elle le construit de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace.

Composantes clés d'une spécification de produit

En Développement agile de produits la spécification d'un produit est solide comme le roc grâce à ses quatre composantes :

Exigences fonctionnelles: Décrit le résumé du produit et les principales fonctionnalités que le produit doit assister pour répondre aux besoins de l'utilisateur

Décrit le résumé du produit et les principales fonctionnalités que le produit doit assister pour répondre aux besoins de l'utilisateur Spécifications de performance: Définit les performances du produit dans différentes conditions, y compris la vitesse, l'évolutivité et l'utilisation des ressources

Définit les performances du produit dans différentes conditions, y compris la vitesse, l'évolutivité et l'utilisation des ressources Spécifications de conception: Se concentre sur les aspects visuels et interactifs du produit, souvent représentés par des wireframes ou des prototypes

Se concentre sur les aspects visuels et interactifs du produit, souvent représentés par des wireframes ou des prototypes Spécifications techniques : Couvre les détails techniques pour s'assurer que le produit suit les meilleures pratiques de l'industrie et s'intègre avec d'autres systèmes

Rassemblons tout cela pour un outil de gestion de projet :

📌 Exigences fonctionnelles : Gestion des tâches, collaboration au sein de l'équipe, suivi du temps

📌 Spécifications de performance : Prise en charge de 500 utilisateurs simultanés avec un temps de réponse de 3 secondes

📌 Design specifications : Thème léger avec des composants d'interface utilisateur personnalisables

📌 Technical specifications : Solution basée sur le cloud avec certification ISO 27001

Vous pouvez également utiliser les modèles de spécifications fonctionnelles pour documenter les différentes exigences d'un produit. Ces modèles comportent des champs et des sections prédéfinis, tels que des résumés de produits, des descriptions de fonctionnalités, des histoires d'utilisateurs, des cas de test et des critères de test.

Il suffit de remplir les détails nécessaires pour obtenir une spécification de produit achevée et prête à l'emploi. En outre, ils permettent à toutes les parties prenantes, telles que les développeurs, les testeurs, les concepteurs et les chefs de produit, d'être sur la même page.

Étapes de la rédaction d'une spécification de produit efficace

Rédiger une spécification de produit ne consiste pas simplement à cocher un élément dans une liste de contrôle checklist pour le développement d'un produit .

Terminée, elle permet de maintenir l'alignement de l'équipe, de réduire les moments interminables de "Attendez, sur quoi nous étions d'accord?" et de s'assurer que le produit résout le problème auquel il est censé s'attaquer.

Si vous vous trompez, vous ralentirez tout et vous sèmerez la confusion. Mon travail consiste à créer un document de spécification du produit qui fonctionne ? Suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Définir le problème à résoudre

Si votre produit ne répond pas à un problème précis, quel en est l'intérêt ?

Ainsi, au cours de la phase de découverte du produit dans la phase de découverte du produit, identifiez et formulez le problème spécifique que votre produit vise à résoudre. Cela paramètre tout le reste : le public, les fonctionnalités, la conception et les objectifs.

À faire pour bien faire:

Concentrez-vous sur le pourquoi du produit

Utilisez des données ou des commentaires d'utilisateurs pour étayer l'énoncé du problème

Restez spécifique et exploitable ; évitez les descriptions de problèmes trop vagues ou trop larges

💡Bonus: Cadrez le problème comme quelque chose que votre cible ressent profondément. Au lieu de dire "Nous avons besoin d'un meilleur outil", essayez quelque chose comme "Les utilisateurs ont du mal à suivre leurs tâches quotidiennes de manière efficace et cela les stresse"

📌 Exemple: Si vous créez un outil de communication vidéo, dites :

Les équipes à distance sont souvent confrontées à des problèmes liés aux discussions en temps réel, tels que les pépins techniques, le manque d'outils de collaboration et la nécessité de programmer des réunions complètes pour des mises à jour rapides.

Étape 2 : Connaître votre cible et vos personas

Un produit qui tente de plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne.

Soyez précis sur votre public et créez des personas de vos utilisateurs idéaux. Il ne suffit pas de connaître les informations démographiques ; comprenez leurs objectifs, leurs besoins, leurs frustrations et leurs comportements.

À faire pour bien faire:

Parlez à de vraies personnes. Les sondages, les commentaires ou les entretiens peuvent révéler des informations que vous n'auriez jamais pu deviner par vous-même

Tout le monde n'utilisera pas votre produit de la même manière. Répartissez votre public en groupes pour répondre à leurs besoins spécifiques

Rédigez des personas spécifiques qui semblent réels. Ajoutez des détails tels que les rôles professionnels, les défis et ce à quoi ressemble la réussite pour eux

💡Bonus: Créez des histoires vivantes pour vos personas qui présentent leur parcours avec votre produit. Cela aide votre équipe à visualiser leurs défis réels, leurs interactions et leur parcours émotionnel et à construire un produit plus empathique et centré sur l'utilisateur.

📌 Exemple: Pour la communication vidéo, vos personas pourraient inclure :

🧑 Nom: Alex

Rôle: Chef de produit dans une société SaaS

Point faible: Alex a besoin d'un outil qui facilite les sessions de brainstorming avec son équipe distribuée, qui s'intègre à leur logiciel de gestion de projet et qui ne laisse pas tomber les appels au milieu de la discussion.

👩 Name: Priya

Rôle: Responsable marketing dans une startup d'e-commerce

Pain point: Priya a besoin d'une plateforme fiable pour accueillir des résumés rapides d'équipes virtuelles, partager rapidement les mises à jour de campagnes et collaborer sur le contenu sans se soucier des problèmes de connexion ou des interfaces encombrantes.

Étape 3 : Mener des recherches sur la convivialité et l'expérience utilisateur

Voici maintenant la partie la plus amusante : se plonger dans la recherche.

La recherche sur la convivialité consiste à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre produit et à découvrir les points de douleur avant qu'ils ne deviennent des problèmes à part entière. La recherche sur l'expérience utilisateur vous aide à optimiser le flux, la conception et la fonction de votre produit.

À faire pour bien faire:

Observez comment de vraies personnes interagissent avec votre produit - ce avec quoi elles se débattent, où elles s'embrouillent et ce qui leur semble naturel

Testez différentes versions de fonctionnalités ou de conceptions pour voir ce qui plaît le plus aux utilisateurs

Créez des prototypes interactifs et recueillez les commentaires des utilisateurs pour améliorer l'expérience

💡Bonus: Continuez à peaufiner les spécifications de votre produit en réexaminant les recherches sur la convivialité et l'UX. Cette boucle d'itération permet de s'assurer que votre produit continue d'évoluer pour correspondre à ce dont les utilisateurs ont réellement besoin.

📌 Exemple: Dans le cas de l'outil de communication vidéo, les recherches sur l'utilisabilité et l'UX porteraient sur :

La participation et la gestion des appels

L'évaluation de la qualité vidéo et audio

L'utilisation des commandes en cours d'appel

Tester les fonctionnalités de collaboration telles que le chat et le partage de fichiers

Améliorer le flux et l'expérience de l'utilisateur en général

Étape 4 : Créer des spécifications détaillées à l'aide de wireframes et de modèles de conception

Vous avez une bonne compréhension du problème et des utilisateurs. Il est maintenant temps de traduire vos idées en forfaits concrets, à l'aide de wireframes et de modèles de conception. Ceux-ci décrivent la fonction de votre produit, guident les interactions des utilisateurs et donnent une forme à l'interface.

À faire pour bien faire:

Esquissez des dispositions pour mapper la structure et le flux du produit. Cela permet de mettre en évidence les interactions clés et les éléments de conception

Utilisez des modèles pour montrer comment les différentes fonctionnalités sont connectées, par exemple comment les boutons mènent à des formulaires ou à des fenêtres contextuelles

Incorporez des idées de convivialité pour simplifier les flux de travail et réduire les points de friction.

Veillez à ce que vos wireframes et modèles soient détaillés mais suffisamment souples pour évoluer

💡Bonus: Utilisez des outils tels que Figma, Sketch ou Adobe XD pour le wireframing. Ils sont conçus pour rendre le processus fluide et collaboratif. De plus, ils vous permettent de mettre à jour facilement les conceptions et de partager les commentaires.

📌 Exemple: Le wireframe d'une application de communication vidéo pourrait inclure des étapes pour :

Joindre une réunion avec une interface simple pour entrer l'identifiant ou le lien de la réunion

avec une interface simple pour entrer l'identifiant ou le lien de la réunion Gérer les participants avec des options pour mettre en sourdine, promouvoir ou supprimer des participants

avec des options pour mettre en sourdine, promouvoir ou supprimer des participants Le partage d'écrans avec une disposition claire permettant de passer d'un contenu partagé à un autre et d'utiliser les commandes

Étape 5 : Intégrer les tests de convivialité et le retour d'information

Une fois le prototype prêt, effectuez des tests de convivialité afin de détecter les problèmes, par exemple lorsque les utilisateurs sont bloqués ou qu'une fonctionnalité ne se déroule pas de manière aussi fluide qu'elle le devrait. De plus, les commentaires honnêtes des clients vous permettent d'affiner l'expérience utilisateur et de vous assurer que votre produit est fluide et sans effort.

Sans cela, vous risquez de créer un produit qui semble idéal en théorie, mais qui n'est pas à la hauteur lorsque les utilisateurs interagissent avec lui.

À faire pour bien faire:

Concentrez-vous sur quelques fonctionnalités clés à tester dans un premier temps. Il est plus facile de modifier les choses dès le départ que de les remanier par la suite

Votre équipe sait déjà comment les choses devraient fonctionner. Demandez donc à des utilisateurs réels de vous donner un point de vue impartial

Utilisez à la fois des tests d'utilisateurs modérés (en direct) et non modérés (autoguidés)

Recueillez les commentaires des clients, analysez-les, puis affinez-les. L'utilisabilité n'est pas une chose ponctuelle, c'est un processus continu

💡Bonus: Les tests n'ont pas besoin d'être coûteux ou compliqués. Essayez les tests A/B avec de petites modifications de l'interface utilisateur ou des fonctionnalités pour voir ce qui fonctionne le mieux avec les utilisateurs.

📌 Exemple: Pour l'outil de communication vidéo, les tests d'utilisabilité devraient porter sur :

Des notifications claires et discrètes pendant les appels

Des paramètres intuitifs pour ajuster l'audio, la vidéo et les préférences

Des performances d'appel stables avec une faible latence et un minimum d'interruptions

Un accès facile aux sessions enregistrées et à la qualité de la lecture

Outils de collaboration conviviaux, tels que la discussion et le partage de fichiers

Étape 6 : Collaborer avec les parties prenantes pour l'intégration du développement Agile

Que vous travailliez avec des développeurs, des concepteurs ou des spécialistes du marketing, la collaboration est la clé de l'exécution correcte de la vision du produit. C'est là que le développement agile s'impose, en travaillant sur des cycles courts et itératifs et en restant flexible.

À faire correctement:

Communiquer souvent et clairement avec toutes les parties prenantes, y compris les chefs de produit, les développeurs et les concepteurs

Décomposer les tâches en morceaux gérables et les classer par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur faisabilité

Rester ouvert aux changements en fonction des commentaires des utilisateurs ou des nouvelles connaissances

💡 Bonus: Organiser des check-ins réguliers (comme des standups quotidiens ou des revues de sprint) pour rester sur la bonne voie. Ces réunions permettent d'identifier les goulots d'étranglement et de garder tout le monde aligné.

Exemples de spécifications de produits

Les spécifications de produits ne sont pas des documents à taille unique. Chaque entreprise les adapte en fonction du produit, du public et de ce qu'elle souhaite mettre en avant, qu'il s'agisse des performances, de la conception ou de la compatibilité.

Ce premier exemple est simple et organisé, commençant par des détails clés tels que le nom du produit, sa description et son objectif. Il décrit également les fonctionnalités de l'application et les spécifications de conception, ce qui permet de comprendre facilement les capacités de l'application.

En bref, la présentation est simple, claire et axée sur ce que le produit offre.

via École de produits Le deuxième exemple se penche sur le contexte des tests, avec un espace pour expliquer comment et où le produit a été testé. Il comprend également un tableau de résultats pratique pour des comparaisons rapides.

Le plus beau, c'est qu'il y a de la place pour les visuels afin de présenter les produits testés Il y a de la place pour les visuels afin de présenter les images du produit, ainsi qu'un diagramme simple vous guidant sur la manière de les insérer.

via SmartDraw Le troisième exemple se distingue par sa section "Problèmes connus". Elle vous permet de noter les problèmes, de les attribuer aux bonnes personnes et de fixer des paramètres pour les résoudre. De plus, il y a de l'espace pour ajouter des images de produits, ce qui rend la fiche technique plus visuelle et plus attrayante.

via Smartsheet

Outils et ressources pour la rédaction de spécifications de produits

Dans un environnement Agile, les chefs de produit sont confrontés à plusieurs défis lorsqu'il s'agit de.. l'analyse des exigences pour les spécifications des produits :

Les exigences évolutives : Les changements constants dans les besoins des clients et les conditions du marché entraînent une modification des exigences, ce qui est source de confusion et de perturbation

: Les changements constants dans les besoins des clients et les conditions du marché entraînent une modification des exigences, ce qui est source de confusion et de perturbation La gestion de la diversité des contributions des parties prenantes : Des priorités contradictoires de la part des parties prenantes peuvent résulter en un mauvais alignement et des retards

: Des priorités contradictoires de la part des parties prenantes peuvent résulter en un mauvais alignement et des retards Assurer l'alignement entre les équipes : La mauvaise communication entre les équipes interfonctionnelles ralentit la progression et crée la confusion autour de la vision du produit

📮ClickUp Insight: 83% des travailleurs s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions en ligne pour la communication au sein de l'équipe.

Selon une étude réalisée par ClickUp la communication fragmentée, qui implique des messages dispersés sur plusieurs canaux, nuit à la productivité.

Vous avez besoin d'un outil qui vous permette de tout organiser en un seul endroit, qu'il s'agisse d'idées, de commentaires ou de modifications. Un outil qui facilite la collaboration et assure le bon déroulement du projet, de sorte que vous n'ayez pas à vous démener pour retrouver cette "idée de génie" émise lors d'une réunion qui s'est tenue il y a plusieurs semaines.

C'est là que ClickUp est disponible. Le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp vous évite de vous retrouver avec des notes éparses, des e-mails interminables ou des confusions sur les dernières mises à jour. Et lorsque tout cela est réglé, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la livraison d'un produit réussi.

En outre, La suite de gestion des produits de ClickUp offre de multiples fonctionnalités qui font de la rédaction des spécifications d'un produit une expérience organisée et sans stress.

Voyons ce qui la rend géniale.

Fiches produit centralisées avec ClickUp Docs ClickUp Documents vous permet de créer, modifier et partager des spécifications de produits dans un emplacement central où tous les membres de votre équipe peuvent collaborer en temps réel.

Commencez par rédiger un aperçu de haut niveau des exigences du produit, puis itérez au fil du temps avec des histoires d'utilisateurs, des commentaires et des résultats de tests. Ainsi, les concepteurs, les développeurs et les parties prenantes peuvent accéder à la dernière version du cahier des charges sans avoir à chercher sur plusieurs plateformes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png ClickUp Docs : Comment rédiger une spécification de produit /$$img/

Créez, modifiez et partagez sans effort les documents relatifs aux produits avec les parties prenantes et les membres de l'équipe via ClickUp Docs

De plus, vous pouvez lier vos spécifications directement aux tâches afin que toutes les personnes concernées puissent trouver instantanément ce dont elles ont besoin. Par exemple, joignez une spécification à une tâche de sprint pour vous assurer que l'équipe a les exigences exactes à portée de main pendant qu'elle travaille.

Avant ClickUp, nous travaillions avec deux outils différents. Le fait de devoir fréquemment faire des allers-retours entre un outil pour la gestion des tâches et un autre pour la documentation était inefficace pour notre équipe."

Davide Mameli, Business Unit Manager chez ICM.S

ClickUp Brain : Votre partenaire pour la rédaction des spécifications

Vous avez besoin de rédiger un cahier des charges mais vous vous sentez bloqué ? ClickUp Brain vous soutient.

Qu'il s'agisse d'affiner une idée brute ou de clarifier votre langage, cet éditeur professionnel peut vous aider. Il vérifie automatiquement la clarté, la grammaire et le ton de votre texte, sans laisser de place à l'ambiguïté.

📌 Exemples d'invitations:

Aidez-moi à rédiger une fiche de spécification de projet pour l'ajout de notifications à l'application, y compris la façon dont cela devrait fonctionner à la fois pour Android et iOS

Pouvez-vous rendre cette exigence plus spécifique : "L'application doit être facile à utiliser

Aidez-moi à rédiger une histoire d'utilisateur pour la fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe

Spécifications du produit ClickUp Brain

ClickUp Brain vous permet également de générer des modèles pour vos spécifications de produits. Cela vous permet de démarrer plus rapidement et de ne pas perdre de temps à mettre en forme ou à déterminer ce qu'il faut inclure.

Par exemple, si vous entrez "Créer une fiche produit", vous pouvez créer un modèle de fiche produit modèle de document sur les exigences du produit pour un casque Bluetooth', ClickUp Brain générera une structure qui comprendra :

Aperçu

Histoires d'utilisateurs

Critères d'acceptation

Exigences techniques

Spécifications de conception

Vous pouvez facilement modifier ou développer n'importe quelle section pour l'adapter à vos besoins spécifiques, de sorte que la spécification de votre produit donne l'impression d'avoir été conçue spécialement pour vous.

Démarrez votre travail avec les modèles ClickUp

Pourquoi partir de zéro quand ClickUp vous offre des modèles de développement de produits spécialement conçus pour les spécifications de produits ? Ces modèles sont parfaits pour les équipes qui ont besoin de cohérence et de rapidité.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle Modèle de document sur les exigences du produit ClickUp qui répond à toutes les grandes questions : qui est impliqué, ce qui est construit, pourquoi c'est important, quand c'est terminé et comment cela sera fait.

Il ne s'agit pas d'un document unique à faire. Vous devez continuer à le mettre à jour au fur et à mesure que vous recueillez des informations tout au long du processus de développement.

Modèle de document sur les exigences du produit de ClickUp

Voici un aperçu de ce qu'il contient :

L'aperçu du produit : En quoi consiste le produit ?

: En quoi consiste le produit ? Fonctionnalités : À quoi va servir le produit ou la fonctionnalité ?

: À quoi va servir le produit ou la fonctionnalité ? Jalons : Quelles sont les dates et les objectifs clés du projet ?

: Quelles sont les dates et les objectifs clés du projet ? Personnages et scénarios utilisateurs : À qui s'adresse votre produit et comment l'utiliseront-ils ?

: À qui s'adresse votre produit et comment l'utiliseront-ils ? Critères de diffusion : Que doit-il se passer pour que le produit soit mis en service ?

Qu'il s'agisse d'un brainstorming ou d'un lancement imminent, ce document évolutif permet à chacun de rester sur la bonne voie. Il vous permet également de suivre la progression, de repérer les lacunes et de vérifier chaque détail.

Gardez vos spécifications de produits organisées et accessibles avec ClickUp

Les spécifications d'un produit sont la clé de sa réussite, mais elles peuvent facilement être dispersées ou obsolètes sans les bons outils. Avec ClickUp, vous pouvez conserver vos spécifications en un seul endroit, toujours à jour et accessible à toute l'équipe.

Alors que ClickUp Docs vous aide à rédiger et à partager vos spécifications de produit avec les membres de l'équipe, ClickUp Brain affine et clarifie vos idées, pour que vos spécifications restent claires et faciles à suivre.

Et si vous avez besoin de commencer rapidement, les modèles ClickUp vous évitent de partir de zéro. Grâce aux modèles prédéfinis de spécifications de produits, vous pouvez gagner du temps sur la mise en forme et concentrez-vous sur la définition de votre produit.

