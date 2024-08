Qu'est-ce qu'une exigence technique ? Un guide avancé

En tant que gestionnaire de projet, vous devez estimer et gérer les nombreuses variables impliquées dans un projet. Il s'agit notamment de définir les exigences de l'entreprise afin de les traduire en tâches spécifiques du projet.

Les exigences du projet définissent la référence "minimale" qu'un produit doit atteindre pour résoudre efficacement les points de douleur de l'utilisateur final. Les exigences relatives aux fonctionnalités et aux aspects techniques du projet (caractéristiques, fonctions et capacités du produit final) sont appelées exigences techniques dans le cadre de l'évaluation des risques les termes de la gestion de projet .

Dans ce guide complet sur les exigences techniques dans la gestion de projet, nous aborderons les différents types d'exigences techniques auxquels vous pouvez être confronté, ainsi que la manière de les collecter et de les gérer efficacement.

**Qu'est-ce que les exigences techniques ?

Dans la gestion de projet, les exigences techniques sont le plan directeur qui décrit les fonctions, les fonctionnalités et les aspects techniques auxquels un projet doit répondre.

Elles comprennent également toutes les contraintes techniques qui doivent être surmontées pour assurer la réussite du projet.

Du point de vue d'un produit logiciel, les exigences techniques exigences du projet se réfèrent à la manière dont un produit est construit. Par conséquent, ces exigences couvriront les aspects matériels, logiciels, de performance, de fiabilité et de sécurité.

Imaginons que vous souhaitiez créer un outil d'entreprise télétravail qui permette à votre équipe de travailler depuis son domicile.

Les éléments clés à prendre en compte sont la manière dont les utilisateurs seront authentifiés, la manière dont ils auront accès aux données, le type de fonctionnalités de communication dont ils devraient disposer (services tels que discussion, e-mails, vidéoconférence, etc.

Vos exigences techniques viseront à garantir une communication, une collaboration et une accessibilité sans faille, ainsi qu'à répondre à vos exigences en matière de sécurité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/System-Requirements-Template-1400x887.png

/$$$img/ le modèle prêt à l'emploi des exigences du système de ClickUp est une aubaine pour les projets de développement de logiciels

Les exigences et fonctionnalités suivantes formeront le formulaire technique de ce projet:

Compatibilité avec les appareils (ordinateurs portables, bureaux, mobiles, etc.) et les systèmes d'exploitation

Exigences en matière de logiciels et de matériel

Langage de programmation à utiliser

VPN (Virtual Private Network) pour un accès sécurisé au réseau et aux ressources de l'entreprise

Capacités multilingues pour la programmation de logiciels

Systèmes de stockage et de gestion des documents basés sur le cloud

Protocoles de chiffrement et authentification multifactorielle (MFA) pour la sécurité

Connexion internet à haut débit pour l'assistance aux vidéoconférences, au partage de fichiers, etc.

Logiciel de bureau à distance pour que l'assistance informatique puisse résoudre les problèmes sur les appareils des employés

Conformité aux réglementations en matière de protection des données, telles que le GDPR, le CCPA, etc.

La source des exigences techniques peut varier, y compris les directives réglementaires, les tendances actuelles du marché, etc.

Les exigences techniques répondent à des questions essentielles dans le processus de gestion de projet, telles que :

Comment le produit répondra-t-il aux besoins et aux attentes de l'utilisateur final ?

Comment le produit sera-t-il conforme aux normes techniques approuvées ?

Que font les utilisateurs finaux lorsqu'ils interagissent avec le produit ?

Quel type de ressources techniques permettra de répondre aux demandes de l'utilisateur final ?

Comment le produit s'intégrera-t-il aux systèmes et infrastructures existants ?

Quelles sont les exigences en matière de performance et d'évolutivité ?

Quelles mesures de sécurité permettront de protéger les ressources et les données du système ?

Comment le produit traitera-t-il les erreurs, les exceptions et les cas limites ?

Y a-t-il des exigences de conformité et de réglementation à respecter ?

Quelles sont les exigences en matière de maintenance et d'assistance ?

Comment le produit sera-t-il testé pour s'assurer qu'il répond aux exigences techniques spécifiées ?

Quelles sont les exigences en matière de déploiement et de mise en œuvre du produit ?

Il n'y a pas deux bordereaux d'exigences techniques qui se ressemblent - tout dépend des objectifs finaux de votre produit et de votre projet.

Importance des exigences techniques dans la gestion de projet 71% des projets échouent purement et simplement ou sont "remis en question", la cause principale étant qu'ils ne fournissent pas les fonctionnalités et les fonctions attendues par le client.

La création d'un charte de projet est l'une des solutions possibles.

Toutefois, pour les produits logiciels, un cahier des charges technique améliore la compréhension mutuelle entre vos équipes et vos clients, de sorte que chacun sache à quoi s'attendre.

Il permet également de s'assurer que les problèmes techniques et les pépins n'entravent pas la progression du projet.

Se concentrer sur les exigences techniques le forfait de gestion des exigences est un choix judicieux :

apporte une approche systématique à la planification du projet

Dans les projets complexes, les exigences peuvent se superposer. Un document de spécification technique aide à créer une liste de priorités de sous-tâches et traite chaque sous-tâche comme un projet plus petit. Cela permet d'améliorer l'efficacité, la clarté et l'organisation du processus de planification du projet

Prévient le glissement de périmètre

Cimenter le la portée du projet concernant les fonctionnalités et les fonctions du produit peut épargner à l'équipe beaucoup d'efforts et de temps. Le document relatif aux exigences techniques met en évidence toutes les fonctionnalités du produit nécessaires d'un point de vue technique

Doublement comme point de référence pour l'utilisation des ressources techniques

Un document de spécifications techniques partageable met en évidence le volume et le type de ressources techniques à utiliser. Les gestionnaires de projet peuvent ainsi plus facilement estimer les coûts et respecter le budget prévu

Met les équipes en mode "focus "

Les retards imprévus, l'indisponibilité des ressources, l'évolution des attentes du client, etc. freinent l'élan de l'équipe. Le fait de disposer d'un document pratique aide l'équipe à rester concentrée sur le produit final souhaité, avec toutes les fonctionnalités attendues

Favorise une prise de décision éclairée

Grâce à des informations fiables sur les performances de votre produit, l'affectation des coûts, des ressources, de l'infrastructure, etc. devient un jeu d'enfant

Permet des tests d'utilisateurs en douceur

Chaque fonctionnalité de votre produit doit faire l'objet de tests rigoureux auprès des utilisateurs afin de s'assurer qu'elle répond aux attentes du client, et un document de spécifications techniques permet de s'assurer que rien n'a été oublié lors de la phase de test

Différents types d'exigences techniques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Project-Management-Requirements-Template-1400x717.png

/$$$img/

lancez rapidement vos projets grâce à l'outil_

le projet de l'entreprise est en cours de réalisation https://clickup.com/templates/project-management-requirements-t-200549854 ClickUp Gestion de projet - Modèle d'exigences /%href/

Les exigences techniques diffèrent selon la nature du produit développé.

Les différents types d'exigences techniques

Les exigences fonctionnelles

Elles spécifient ce que le produit doit réaliser pour compléter un comportement spécifique de l'utilisateur. Elles mettent en évidence les fonctions que le produit doit réaliser à l'aide de cas d'utilisation, d'histoires d'utilisateurs, etc.

Exigences non fonctionnelles

Celles-ci spécifient des critères clés tels que la performance, la sécurité, la fiabilité, la facilité d'utilisation, etc. pour juger de la performance du produit

Exigences du système

Elles définissent les spécifications techniques que le produit doit avoir pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et comprennent les exigences matérielles, les exigences logicielles, etc

Exigences de l'utilisateur

Elles dressent la liste de ce que les utilisateurs attendent du produit et les descriptions correspondantes des fonctionnalités spécifiques demandées

Exigences des entreprises

Ces exigences représentent les objectifs de haut niveau que le produit doit atteindre pour satisfaire les besoins de l'organisation et justifier l'investissement.

Exigences d'interface

Elles précisent comment le produit interagira avec les systèmes et les composants existants, et couvrent les exigences relatives aux API, aux formats de données, aux protocoles de communication, etc

Exigences juridiques et de conformité

Il s'agit des exigences essentielles pour se conformer aux lois, réglementations et normes industrielles pertinentes en matière de confidentialité des données, de sécurité, d'accessibilité, etc.

Il existe une autre façon de différencier les divers aspects des exigences techniques.

Un aperçu des dix types d'exigences techniques à prendre en compte lors du développement d'un logiciel

Disponibilité: Se réfère au "temps" dont disposent vos utilisateurs/équipes pour interagir avec le logiciel et l'utiliser ; elle est exprimée en pourcentage et est définie par l'indicateur de "temps de fonctionnement". Plus vous vous rapprochez de 100 %, mieux c'est

Se réfère au "temps" dont disposent vos utilisateurs/équipes pour interagir avec le logiciel et l'utiliser ; elle est exprimée en pourcentage et est définie par l'indicateur de "temps de fonctionnement". Plus vous vous rapprochez de 100 %, mieux c'est Fiabilité : Indique la durée moyenne pendant laquelle le logiciel fonctionne sans défaillance - plus la durée est longue, plus le logiciel est fiable. Plus la durée est longue, plus le logiciel est fiable. Vous connaissez peut-être aussi cet indicateur sous le nom de MTBF (temps moyen entre deux pannes)

: Indique la durée moyenne pendant laquelle le logiciel fonctionne sans défaillance - plus la durée est longue, plus le logiciel est fiable. Plus la durée est longue, plus le logiciel est fiable. Vous connaissez peut-être aussi cet indicateur sous le nom de MTBF (temps moyen entre deux pannes) Qualité des données : Qualité des données : Indique dans quelle mesure les données sont utilisables et de haute qualité

: Qualité des données : Indique dans quelle mesure les données sont utilisables et de haute qualité Sécurité de l'information : garantit que le partage des données est sécurisé et que les données sensibles sont protégées à tout prix

: garantit que le partage des données est sécurisé et que les données sensibles sont protégées à tout prix Performance : Indique le temps de chargement du produit

: Indique le temps de chargement du produit Accessibilité : garantit que les informations critiques sont disponibles pour tout le monde, à tout moment et avec un minimum d'effort

: garantit que les informations critiques sont disponibles pour tout le monde, à tout moment et avec un minimum d'effort Maintenance : décrit la rapidité avec laquelle la marque résout les problèmes techniques - elle est mesurée par le MTTR (temps moyen de réparation), le nombre magique étant inférieur à 60 minutes

: décrit la rapidité avec laquelle la marque résout les problèmes techniques - elle est mesurée par le MTTR (temps moyen de réparation), le nombre magique étant inférieur à 60 minutes Disponibilité du service : Se réfère à la vitesse à laquelle les équipes effectuent des mises à jour, des changements, etc. sur le logiciel sans interrompre l'utilisation

: Se réfère à la vitesse à laquelle les équipes effectuent des mises à jour, des changements, etc. sur le logiciel sans interrompre l'utilisation Erreur humaine : Cela signifie que le logiciel ou le produit doit être capable d'identifier lorsqu'un utilisateur fait une erreur, et de l'en informer.

Quel que soit le type d'exigences techniques que vous devez recueillir, suivez un processus abonné pour obtenir des exigences correctes (plus d'informations à ce sujet ci-dessous).

La collecte des exigences techniques est un processus simple et linéaire. Nous l'avons décomposé en cinq étapes simples.

Etape 1 : Recueillir des informations auprès de toutes les sources pertinentes

Lors de la collecte des données, assurez-vous qu'aucune partie prenante ni aucun groupe d'utilisateurs importants ne manquent à l'appel. Dans le même temps, ne recueillez des informations qu'auprès de sources pertinentes qui ont une compréhension et une expérience du produit. Conseils à suivre:

Consultez les personnes qui interagissent directement avec le produit, comme les utilisateurs finaux, les clients, les parties prenantes, les chefs de produit, les développeurs, etc.

Créez des sondages personnalisés et menez des entretiens personnalisés sur les "attentes minimales" vis-à-vis du produit

Organisez une réunion interne avec l'équipe pour valider la liste des paramètres techniques recueillis

Etape 2 : Procéder à une analyse de l'utilisation

Déterminer les exigences de performance de votre produit nécessite de sortir de votre zone de confort.

Il s'agit notamment de réaliser des sondages auprès de parties prenantes externes, de consulter des experts sur le terrain et de parler à vos clients par tous les moyens possibles.

Conseils à suivre:

Réalisez des études de marché pour comprendre les tendances actuelles

Établissez le profil de vos utilisateurs finaux pour mieux comprendre leurs comportements

Combinez les résultats pour connaître les performances de votre produit et la satisfaction de vos clients.

Etape 3 : Créer des cas d'utilisation et se concentrer sur le prototypage

Une fois que vous avez mis en place un cadre de référence, il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de construire un prototype.

Tips to follow:

Créez un ensemble de cas d'utilisation variés pour tester votre cadre

Menez des interactions directes avec les utilisateurs pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Rédigez un rapport approfondi, comprenant des diagrammes de cas d'utilisation

Etape 4 : Inclure les qualités techniques

Il est important de quantifier les composants matériels et logiciels.

Les paramètres standard à quantifier comprennent la performance, l'évolutivité, la disponibilité des ressources, la latence du système, la sécurité, etc.

Continuez à effectuer des vérifications et à organiser des réunions avec l'équipe pour déterminer les caractéristiques techniques requises.

Par exemple, les exigences techniques pour le développement d'une application comprennent le temps de disponibilité, la réactivité de l'application, le protocole de sécurité, la facilité d'utilisation, la fréquence des sauvegardes, l'évolutivité, la maintenance, etc.

Etape 5 : Valider le document relatif aux exigences techniques

Le travail de base étant terminé, vous pouvez créer le document relatif aux exigences techniques.

Vous voulez justifier chaque exigence fonctionnelle et technique que vous mettez sur papier.

Pour ce faire, incluez les éléments suivants et rendez votre document infaillible :

Utilisateurs finaux mappés sur la facilité d'utilisation du produit

Jalons et délais correspondants

La structure de l'équipe, ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires

Le cycle de vie du produitdéveloppement du projet y compris la portée du projet, la planification, la gestion du changement, les ressources, les flux de travail et les plans d'urgence

Détails du produit, de la recherche initiale aux fonctionnalités identifiées dans le cadre de la planification du projet

Protocoles et résultats correspondants attendus par les clients

Exigences du système etl'atténuation des risques les mesures

Considérations externes telles que l'environnement, les réglementations, etc.

Spécifications telles que la taille, le poids, la hauteur, la couleur, la forme, etc., dans le cas de biens matériels et systèmes d'exploitation, interface, etc., dans le cas de produits numériques

Conseils à suivre:

Collaborer avec les membres de l'équipe, les clients et les autres parties prenantes pour obtenir leur avis

Consulter les cadres et l'équipe de direction pour obtenir leur feu vert final

Rédigez des exigences techniques précises et détaillées avec ClickUp

le modèle de rapport sur les exigences du projet vous permet d'enregistrer les exigences du projet sans omettre les détails cruciaux avec le modèle de rapport sur les exigences du projet

le modèle de rapport d'exigences est un modèle de rapport d'exigences https://clickup.com/templates/report-requirements-kkmvq-6108924 modèle de rapport sur les exigences de ClickUp __Href/ /%href/_

Lors de la planification d'un projet, les gestionnaires de projet doivent évaluer de multiples facteurs pour s'assurer que le forfait final répond à tous les besoins techniques et d'entreprise. Selon le type de projet dont il s'agit, les seules exigences techniques peuvent représenter des dizaines de points.

Il n'est pas nécessaire de prendre de nombreuses notes pour ne pas perdre de vue ces points : il suffit d'utiliser le logiciel gratuit modèles de documentation technique dans ClickUp.

ClickUp est un logiciel robuste d'aide à la rédaction de documents outil de gestion de projet robuste qui vous achève en vous permettant de collecter et de gérer les exigences techniques d'un simple clic sur un bouton.

Voici un aperçu des fonctionnalités utiles que ClickUp offre pour la gestion de vos exigences techniques :

ClickUp Form View pour l'administration de sondages en temps réel

affichage du formulaire ClickUp avec champs personnalisés_

Que faire si vous souhaitez réaliser une interview de dernière minute avec le PDG pour promouvoir votre nouveau produit dans un magazine numérique réputé, mais qu'il est pressé par le temps ?

Utilisez des formulaires pour permettre au PDG de répondre aux questions à son heure et à sa convenance.

Tirez parti Affichage du formulaire ClickUp pour réaliser des sondages, des interviews, des enquêtes, etc., auprès des parties prenantes, des gestionnaires, des développeurs, etc.

L'une de nos fonctionnalités les plus demandées, ClickUp Forms dispose d'une logique conditionnelle qui vous permet de créer des formulaires intelligents et dynamiques pour obtenir des commentaires sur les produits, gérer les demandes de productivité, acheminer les équipes commerciales, etc.

mon travail avec la logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp

Vous ne manquerez jamais d'obtenir des informations urgentes et des commentaires critiques de la part des utilisateurs.

Cette fonction vous permet de :

Enregistrer les réponses et acheminer le travail à la bonne équipe au bon moment instantanément

Convertir les réponses en tâches traçables et les intégrer directement dans votre flux de travail pour des instructions invitées

Personnaliser les questions et capturer les informations pertinentes

Voici comment les formulaires ClickUp s'adaptent aux scénarios de la vie quotidienne :

Permettre aux utilisateurs de soumettre des demandes de fonctionnalités, de signaler des bugs ou de suggérer des améliorations UX, leurs rapports étant convertis en tâches traçables pour le backlog produit de votre équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Product-Feedback-Intake-Form-1400x928.png

/$$$img/

formulaire de retour d'information sur un produit dans ClickUp

Création de formulaires de prise en charge informatique pour les rapports d'incidents, la gestion des changements, les demandes d'équipement, etc

Création de formulaires personnalisés qui se mettent à jour en temps réel en fonction des besoins du client pour une expérience hautement personnalisée

ClickUp Docs et IA pour l'analyse de la qualité des données et l'extraction d'insights

Recueillir les commentaires des clients est certes une excellente chose, mais ces informations ne servent à rien si vous ne pouvez pas générer des insights à partir de ces données et les utiliser pour améliorer les performances.

Entrer dans l'entreprise Documents ClickUp et ClickUp AI .

Les ClickUp Docs sont parfaits pour créer et modifier le document d'exigences techniques en temps réel avec votre équipe. Étiquettez les autres avec des commentaires, assignez des éléments d'action et convertissez le texte en tâches traçables.

commentaires assignés à ClickUp

Créer des spécifications techniques complètes qui décrivent clairement la portée et les objets du projet.

Documenter et communiquer les exigences du produit telles que les fonctionnalités indispensables, les fonctions critiques et l'expérience utilisateur attendue.

Transformer les objectifs et les exigences en tâches et en sous-tâches, et en assurer le suivi en un seul endroit.

exemple de document d'exigences produit dans ClickUp_

Pour gagner en précision et en rapidité, générez des documents d'exigences techniques à l'aide de ClickUp AI, qui propose plus de 100 invitations entièrement modélisées et adaptées à vos besoins. Voici un exemple de document d'exigences techniques Modèle de page de couverture de rapport technique ClickUp prêt à l'emploi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Technical-Report.png

/$$$img/

modèle de page de couverture de rapport technique _ClickUp

L'un des outils d'IA basés sur les rôles les plus populaires de ClickUp est l'outil Générateur de documents de spécifications techniques qui permet de générer des documents de spécifications techniques, d'analyser les données des clients en fonction de facteurs tels que les profils des utilisateurs finaux, les modèles de comportement, etc., de rationaliser les processus et d'améliorer la productivité.

Gagnez un temps précieux qui serait autrement consacré à mettre en forme et à structurer le document de spécifications techniques. Ajoutez les informations nécessaires (considérations de conception, détails de mise en œuvre, etc.) et laissez le générateur prendre le relais !

Exigences techniques clairement formulées pour Fermé l'écart de fonction et de performance

Les exigences techniques ne doivent pas être traitées après coup : elles sont aussi importantes pour votre projet que la reine dans un jeu d'échecs !

Les exigences techniques sont des descriptions concrètes des spécifications techniques du projet, y compris les exigences matérielles et logicielles, les normes de codage.. la normalisation des processus procédures d'essai, etc.

Articulées de manière claire et détaillée, elles guident le projet vers la réussite.

Cela dit, la véritable marque d'un document d'exigences techniques digne de ce nom est qu'il est visuellement orienté, factuellement correct, rédigé en collaboration et facile à comprendre.

Un outil de gestion de projet tel que ClickUp répond à tous les comptes de gestion technique et de planification de projet - de la définition des exigences techniques de votre projet à la gestion des attentes des clients, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui !