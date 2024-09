Comment créer une checklist pour le développement d'un produit ?

Vous êtes prêt à assembler l'étagère de vos rêves. La première chose que vous cherchez ? Le manuel d'instructions ! Une fois que vous l'avez trouvé, les instructions claires vous guident bien, et bientôt, votre chef-d'œuvre se dresse haut et solide.

La création d'un nouveau produit ressemble beaucoup à la construction de cette étagère.

Sans un forfait clair et structuré, même les idées les plus brillantes peuvent se solder par des frustrations et des erreurs. C'est là qu'une checklist de développement de produits entre en jeu.

Que vous lanciez une application révolutionnaire ou que vous conceviez un nouveau gadget de cuisine, une checklist bien définie est votre plan de réussite.

Voyons comment créer une checklist de développement de produits efficace qui guidera votre projet de la conception au lancement.

À faire Près de 30 000 nouveaux produits sont lancés sur le marché chaque année 95% d'entre eux échouent

Qu'est-ce qu'une checklist pour le développement d'un produit ?

Une checklist de développement de produit est un outil systématique destiné à guider les équipes tout au long des étapes d'un nouveau produit processus de développement d'un nouveau produit .

Partie intégrante de la gestion de produits et du développement de logiciels de produits, il décrit les étapes et les tâches essentielles pour amener un produit sur le marché, y compris tout ce qui va de l'étude initiale des tendances du marché et de l'analyse de la concurrence à la conception, au prototypage, aux essais et aux préparatifs du lancement final.

Cette checklist peut également être utilisée pour mettre en place les paramètres de mise à niveau d'un produit existant. Elle garantit que le processus de développement de la mise à niveau se déroule étape par étape, depuis la collecte des commentaires des clients jusqu'à la compréhension de l'évolution de leurs besoins, en passant par le prototypage et l'essai du produit mis à niveau et l'élaboration de la stratégie de marketing.

💡Pro Tip : Découvrez 30 modèles de checklist gratuits pour démarrer vos projets !

Pourquoi faire une checklist pour le développement d'un produit ?

Une checklist de développement de produit :

Garantit une approche structurée du processus de développement de produits et permet de ne négliger aucune étape cruciale

Permet de mieux gérer le temps et d'allouer les ressources en divisant le processus en tâches gérables

Aide à identifier les risques et les défis potentiels à un stade précoce, ce qui permet aux équipes de les aborder de manière proactive

Maintien d'une organisation et d'une hiérarchisation des priorités carnet de commandes du produit* Contribue à améliorer la communication et la collaboration au sein des équipes interfonctionnelles, car chacun connaît clairement son rôle et ses fonctions

En fin de compte, ces checklists permettent à tous les membres de l'équipe produit de garder les pieds sur terre, de se concentrer et d'être motivés. Elles constituent un point de repère dans la stratégie globale de l'entreprise en matière de produits.

Avantages de l'utilisation d'une checklist pour le développement de produits

À faire ? Les gestionnaires de projets passent 52% de leur temps à des activités non planifiées de "lutte contre l'incendie" .

Et si certaines de ces activités "non planifiées" pouvaient être prévues ?

L'intégration de checklists de développement de produits dans le processus de gestion des nouveaux produits de votre organisation peut vous aider à faire cela, et présente bien d'autres avantages :

Efficacité accrue

Une checklist de développement de produits qui décrit chaque phase en détail, de la création d'une Document sur les exigences du produit (PRD) au lancement du produit, réduit les temps d'arrêt et la confusion.

Il aide les équipes à éviter les tâches redondantes et à se concentrer sur ce qui compte. Le résultat ? Un achevé de projet plus rapide, plus efficace et une meilleure assurance qualité.

Gestion des risques

L'un des avantages clés d'une checklist de développement de produits est sa capacité à aider à identifier et à atténuer les risques potentiels dès le début du processus. En passant systématiquement en revue chaque étape, les gestionnaires de projet peuvent repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs.

Cette approche proactive permet d'intervenir en temps utile, par exemple en ajustant la le forfait du projet le plan de projet peut être modifié en fonction des besoins, par exemple en créant des groupes de discussion, en réaffectant les ressources ou en relevant des défis imprévus, ce qui réduit en fin de compte la probabilité de retards ou d'échecs coûteux.

Allocation des ressources

Une gestion efficace des ressources est essentielle à la réussite du développement d'un produit. Une checklist permet d'optimiser l'allocation du temps, du budget et du personnel.

En priorisant les tâches et en fixant des paramètres clairs, les équipes peuvent diriger leurs efforts là où ils sont le plus nécessaires, en veillant à ce que les tâches essentielles soient achevées sans que des ressources soient gaspillées pour des activités moins importantes.

Responsabilité

Des rôles et des responsabilités effacés favorisent la responsabilisation au sein d'une équipe. Une checklist pour le développement d'un produit attribue des tâches spécifiques à chaque membre, ce qui permet d'en préciser la propriété.

Cette transparence aide chacun à comprendre ses tâches et améliore la coordination et la communication, garantissant ainsi que l'équipe travaille de manière cohérente à la réalisation d'objectifs communs.

Cohérence

La cohérence du processus de développement de produits permet d'obtenir des résultats de meilleure qualité. Une checklist standardise les procédures, garantissant que l'équipe produit suit toutes les étapes nécessaires et que rien n'est oublié.

Cela maintient des normes élevées tout au long du développement, ce qui résulte en des produits fiables et bien conçus. En outre, elle facilite une meilleure documentation et l'amélioration des processus au fil du temps, car les équipes peuvent affiner leurs checklists sur la base de leurs expériences antérieures.

Comme le dit Nick Foster, directeur de la gestion des produits chez Lulu, la société d'édition de livres en ligne,

Avec ClickUp, nous avons regagné des heures de temps perdues sur des tâches répétitives et accéléré la sortie des produits en en améliorant le transfert entre l'assurance qualité, la technologie et le marketing .

Nick Foster, directeur de la gestion des produits chez Lulu

Création d'une checklist pour le développement de produits

Créer une checklist de développement de produits efficace, c'est comme composer un morceau de musique bien structuré, où chaque note, au bon moment, contribue à l'harmonie générale. De même, chaque étape, de l'idée initiale au lancement final du produit, joue un rôle crucial dans la réussite du développement d'un nouveau produit.

Voici une checklist pour le développement d'un nouveau produit. Ne vous inquiétez pas, nous développerons chaque étape au fur et à mesure de la progression de l'article.

Étape 1 : Étude et analyse de marché

Effectuer une analyse de la concurrence

Identifier les besoins des clients

Évaluer la demande

Étape 2 : Idéation et développement du concept

Faire un remue-méninges sur les fonctionnalités du nouveau produit

Les réduire par le biais d'une carte mentale ou d'une analyse SWOT

Étape 3 : Conception et prototypage

Finaliser la conception

Créer un prototype

Étape 4 : Essai et validation

Effectuer des contrôles de convivialité, des exercices de performance et des inspections de sécurité

Effectuer un bêta-test pour juger des performances dans des conditions réelles

Etape 5 : Production et lancement

Finaliser le processus de production

Forment la stratégie de marketing

Étape 6 : Commercialisation du produit

Augmenter la production et élargir les canaux de distribution

Utiliser des supports de marketing pour stimuler les ventes

Étape 7 : Recueillir des informations en retour

Recueillir les réactions des clients

Évaluer les indicateurs d'évaluation

Examinons maintenant chacune de ces étapes en détail.

Utilisez le Tableau Kanban de ClickUp pour suivre la progression de vos projets en cours

Intégration des checklists dans ClickUp avec d'autres fonctions

Les checklists de ClickUp peuvent être intégrées à d'autres fonctions pour améliorer le processus de développement de produits. Par exemple, vous pouvez lier les checklists à des documents ou fichiers spécifiques stockés dans Google Drive, ce qui garantit que toutes les informations pertinentes sont facilement accessibles.

Vous pouvez également mettre en place une automatisation pour déclencher des notifications ou des rappels lorsque certains éléments de la checklist sont achevés, ce qui permet à l'équipe de rester informée et de respecter le calendrier.

✨Pro Tip: Use Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des tâches et les intégrer rapidement dans la checklist de votre projet !

ClickUp propose en outre plusieurs modèles de checklist de projet qui peuvent s'avérer extrêmement utiles pour la gestion du processus de développement de produits. Les deux modèles les plus importants sont les suivants :

Modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produits de ClickUp Modèle de tableau blanc de la feuille de route de ClickUp pour le développement de produits est conçu pour vous aider à visualiser, documenter et suivre la progression du développement d'un produit de manière transparente.

Planifiez et suivez la progression de votre feuille de route de développement de produits en utilisant le modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produits de ClickUp

Ce modèle est très utile pour aligner les équipes sur ce qui est le plus important pour la réussite collective. Voici ce qu'il comprend :

Statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour les tâches afin de savoir si la progression de chaque étape de développement est en vitesse de croisière ou en train de ramper

tels que Ouvert et Achevé pour les tâches afin de savoir si la progression de chaque étape de développement est en vitesse de croisière ou en train de ramper Des champs personnalisés pour gérer vos tâches et visualiser facilement la progression du développement

pour gérer vos tâches et visualiser facilement la progression du développement Effacées pour afficher clairement la progression et l'échéancier de votre projet

pour afficher clairement la progression et l'échéancier de votre projet Gestion de projet pour améliorer le suivi avec des étiquettes, des sous-tâches imbriquées, des assignés multiples et des libellés de priorité pour que tout reste organisé et sur la bonne voie

Modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp

Le développement d'un nouveau produit peut s'avérer décourageant. À faire pour commencer ? Mais grâce à ce modèle pratique, vous disposez d'un ensemble de paramètres pour vous guider sur la voie de la création d'un produit exceptionnel. Avec un modèle de développement de produit, vous pouvez :

Vous assurer que votre équipe est sur la même page

Rationaliser le processus de développement et améliorer l'efficacité

Réduire le risque d'erreurs et d'omissions

Rester organisé et respecter l'échéancier du lancement de votre produit Modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp comprend des statuts personnalisés, des affichages personnalisés, etc., ce qui en fait le partenaire idéal pour votre projet.

Suivez la progression de chaque étape de développement avec le modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Organiser le processus de développement de produits, du concept au lancement

D'aligner les équipes sur les jalons et les produits à livrer

Gérer les tâches en un seul endroit pour une collaboration transparente

Maintenez la cohésion et l'alignement de votre équipe sur la conception et le développement de produits, rationalisez le processus pour améliorer l'efficacité et réduisez le risque d'erreurs et d'omissions.

Créez votre plan de développement de produit avec ClickUp

Avec une checklist de développement de produits claire, vous pouvez éviter le chaos des tâches manquantes, les maux de tête liés à une mauvaise gestion des ressources et les moments de "euh-oh" liés à des risques imprévus.

En un rien de temps, votre équipe passera de l'étape "Que faisons-nous ensuite ?" à l'étape "Regardez-nous partir !". Alors, mettez votre chapeau de penseur et commencez à établir votre checklist de développement de produits avec ClickUp. Donnez à votre projet de développement de produits le cadre dont il a besoin pour réussir. Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui !