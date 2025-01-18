Qu'est-ce qu'un wiki d'entreprise ? Comparaison avec la base de connaissances

Certaines informations sont censées rester secrètes, comme le légendaire mélange d'épices secret de KFC, qui est la pierre angulaire de son empire du poulet frit depuis des décennies.

C'est là tout le pouvoir de l'information : préserver ce qui fonctionne pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Votre entreprise n'est peut-être pas la gardienne d'un secret commercial composé de 11 herbes et épices, mais elle est probablement assise sur un trésor de stratégies et de connaissances qui ont été à l'origine de ses réussites passées.

À faire, donc, de toutes ces connaissances essentielles ? Idéalement, dans un wiki d'entreprise.

Alors que les wikis traditionnels sont souvent considérés comme une simple base de connaissances, un wiki d'entreprise offre bien plus en classant les informations spécialisées en fonction des besoins de votre équipe.

Dans cet article, nous verrons en quoi les wikis d'entreprise diffèrent des bases de connaissances et comment votre entreprise peut tirer parti des solutions modernes de wiki d'entreprise.

⏰ Résumé en 60 secondes

Comprendre ce qu'est un wiki d'entreprise : Commencez par définir l'objectif de votre wiki d'entreprise : Vous voulez permettre aux équipes de collaborer en créant, modifiant et partageant des connaissances internes

: Commencez par définir l'objectif de votre wiki d'entreprise : Vous voulez permettre aux équipes de collaborer en créant, modifiant et partageant des connaissances internes Explorez une base de connaissances : Fournir un accès structuré aux FAQ, aux guides et à la documentation produit pour les utilisateurs internes et externes

: Fournir un accès structuré aux FAQ, aux guides et à la documentation produit pour les utilisateurs internes et externes Mettre en œuvre les bonnes pratiques : Mettez en place progressivement votre système de wiki d'entreprise, établissez des politiques claires et reconnaissez les collaborateurs pour une amélioration continue

: Mettez en place progressivement votre système de wiki d'entreprise, établissez des politiques claires et reconnaissez les collaborateurs pour une amélioration continue Utiliser les wikis d'entreprise : Les wikis d'entreprise sont essentiels à de nombreux processus au sein d'une organisation. Les wikis d'entreprise sont essentiels à de nombreux processus au sein d'une organisation, qu'il s'agisse d'améliorer l'intégration, de rationaliser les processus internes ou d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe

: Les wikis d'entreprise sont essentiels à de nombreux processus au sein d'une organisation. Les wikis d'entreprise sont essentiels à de nombreux processus au sein d'une organisation, qu'il s'agisse d'améliorer l'intégration, de rationaliser les processus internes ou d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe Choisissez ClickUp Docs : Combinez les wikis et les bases de connaissances avec des outils de création et d'organisation dynamique des connaissances

: Combinez les wikis et les bases de connaissances avec des outils de création et d'organisation dynamique des connaissances Collaborez efficacement : Utilisez les mises à jour en temps réel, l'attribution de tâches liées et les commentaires dans ClickUp

: Utilisez les mises à jour en temps réel, l'attribution de tâches liées et les commentaires dans ClickUp Accès sécurisé : Gérer le partage de documents avec des rôles et des permissions personnalisables dans ClickUp

: Gérer le partage de documents avec des rôles et des permissions personnalisables dans ClickUp Optimiser le contenu : Utilisez ClickUp Brain pour la création, la traduction et les mises à jour alimentées par l'IA afin d'améliorer la clarté et l'efficacité de notre wiki d'entreprise

Qu'est-ce qu'un wiki d'entreprise ?

Un wiki d'entreprise, également appelé wiki d'entreprise, wiki de société ou wiki interne, est un outil collaboratif qui permet aux utilisateurs internes d'une entreprise - employés, équipes ou départements - de créer, modifier et maintenir du contenu sur divers sujets.

Il s'agit d'un référentiel centralisé pour les connaissances de l'entreprise, qui permet de s'assurer qu'aucune information vitale ne se perd dans l'abîme des chaînes d'e-mails ou des notes de réunion oubliées.

Si vous connaissez le travail de Wikipédia, vous êtes déjà familiarisé avec le concept de wiki d'entreprise.

La différence clé : Un wiki d'entreprise est strictement réservé à un usage interne et sert d'espace sécurisé permettant aux employés de contribuer, de rechercher et de partager des informations de manière efficace

De nombreuses entreprises ont adopté les wikis d'entreprise avec des résultats remarquables. teams utilise le sien pour faciliter la production de films, en permettant aux équipes d'accéder facilement aux détails et aux mises à jour des projets.

la société Carbon Five va encore plus loin en utilisant un wiki pour le partage des connaissances en interne et la collaboration avec les clients par le biais d'un extranet.

sony Ericsson_, quant à elle, propose un wiki pour les développeurs, qui fournit des informations détaillées sur les projets de l'entreprise une documentation technique détaillée sur les technologies de leurs téléphones.

🧠 Le saviez-vous : S'il est tentant de créditer les wikis d'entreprise à l'influence de Wikipédia, la véritable histoire d'origine remonte à plus loin. Le programme HyperCard d'Apple, vestige de la fin des années 1980, permettait aux utilisateurs de créer des "piles de cartes" virtuelles contenant des informations liées. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est parce qu'il a jeté les bases des wikis modernes. Wikipédia l'a rendu public, et les entreprises ont décidé de le garder privé.

Qu'est-ce qu'une base de connaissances ?

Maintenant, plongeons dans le concurrent souvent confondu avec un wiki d'entreprise : la base de connaissances.

Une base de connaissances est un coffre au trésor bien organisé, conçu pour stocker, récupérer et partager des informations sur des produits, des services ou des sujets propres à l'entreprise.

Il existe deux types principaux de bases de connaissances :

Base de connaissances interne : Il s'agit de votre réserve privée, réservée aux employés. C'est là que se trouvent les politiques de l'entreprise, les supports de formation et les détails des projets, ce qui garantit que tout le monde est sur la même page (littéralement)

: Il s'agit de votre réserve privée, réservée aux employés. C'est là que se trouvent les politiques de l'entreprise, les supports de formation et les détails des projets, ce qui garantit que tout le monde est sur la même page (littéralement) Base de connaissances externe : La version publique, personnalisée pour les clients et les clients potentiels. Elle répond aux questions fréquemment posées, explique les produits et permet aux utilisateurs de s'aider eux-mêmes

Bien qu'une base de connaissances fournisse un certain nombre de fonctions, voici les plus importantes que vous devez connaître : Les capacités de recherche permettent aux utilisateurs de trouver des informations en quelques secondes, évitant ainsi le défilement interminable de pages non pertinentes. Pendant ce temps, l'analyse fournit des informations précieuses, aidant les entreprises à identifier les informations manquantes et à améliorer le contenu.

Si tout cela ressemble étrangement à un wiki d'entreprise, vous n'êtes pas le seul à le penser. Cependant, les différences entre ces deux outils sont plus profondes que la première impression.

Wiki d'entreprise vs. base de connaissances

Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les entreprises du classement Fortune 500 perdaient au moins 31,5 milliards de dollars par an en raison d'un mauvais partage des connaissances.

Depuis, la situation a radicalement changé.. 90 % des organisations reconnaissent aujourd'hui la valeur indéniable d'un bon système de gestion des connaissances pour améliorer la productivité des employés, affiner la prise de décision et élever le niveau du service à la clientèle.

Dans ce contexte, il est essentiel d'examiner les deux principaux acteurs dans le domaine du partage et du stockage des connaissances : le wiki d'entreprise et la base de connaissances.

Explorons ces systèmes et leurs différences pour voir comment ils s'intègrent dans l'assistance aux entreprises.

Aspect Wiki d'entreprise Base de connaissance Aspect Aspect Base de connaissance Aspect Aspect **Base de connaissance Une plateforme collaborative permettant aux employés de contribuer, de modifier et de gérer les connaissances internes de l'entreprise Un référentiel centralisé d'informations conçu pour être accessible en libre-service par les clients ou les employés Une base de connaissances pour les entreprises Le but principal est de faciliter le partage des connaissances et la collaboration au sein d'une entreprise, de fournir des réponses et des informations facilement accessibles aux clients et aux employés, et d'améliorer la qualité de l'information Les utilisateurs internes (employés, équipes et parties prenantes) et les utilisateurs externes (clients et consommateurs) sont les premiers à pouvoir accéder au contenu de la plateforme Contribution au contenu : modification en cours par les employés de tous les services, création et gestion du contenu par des équipes désignées ou des experts en la matière Recherche avancée et prédictive optimisée pour la collaboration interne Recherche robuste avec auto-suggestions, filtres et FAQ pour un libre-service client rapide Capacités d'intégration Connexion avec les outils de gestion de projet, les CRM et les plateformes internes Intégration avec les CRM, les outils d'assistance client et d'autres systèmes en contact avec l'extérieur Fournit des informations sur les requêtes des clients, l'engagement des utilisateurs et identifie les possibilités d'amélioration /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/220709/domaines-d'amelioration/areas de la qualité de service Assistance pour l'intégration des nouveaux employés, la documentation des processus internes, les guides techniques et les connaissances sur les projets Les portails de support client, la documentation technique, les mises à jour de produits et les supports de formation sont autant d'éléments qui permettent de personnaliser les portails La base de connaissances de Zendesk permet aux clients de résoudre leurs problèmes par le biais de portails en libre-service

📌 Exemple : Imaginez Pixar et une société de SaaS comme HubSpot.

Pixar s'appuie sur son wiki d'entreprise pour gérer les détails de production de ses films. C'est un espace interne où les membres de l'équipe contribuent et accèdent à des informations sur les échéanciers, les scripts et les flux de travail de la production.

De son côté, HubSpot utilise une base de connaissances pour assister ses clients. Cette base de connaissances propose des FAQ, des guides de dépannage et des tutoriels sur les produits qui permettent aux clients de trouver des solutions de manière autonome, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des équipes d'assistance.

Avantages et inconvénients potentiels de l'utilisation d'un wiki d'entreprise

Avantages de l'utilisation d'un wiki d'entreprise

1. Améliorer la collaboration

Les wikis d'entreprise sont une mine d'or pour stimuler l'engagement des employés. En fournissant une plateforme partagée, ils encouragent les équipes à travailler ensemble plus efficacement.

Exemple : Une équipe marketing travaillant sur une campagne peut utiliser le wiki pour partager des briefs, des mises à jour et des fichiers de conception, ce qui permet à tout le monde de rester aligné sans fils d'e-mails interminables.

2. Conserver davantage de connaissances

Un wiki d'entreprise fait office de référentiel centralisé, évitant ainsi la perte de connaissances critiques lorsque les employés quittent l'entreprise.

Avec un bon système en place, les entreprises sauvegardent la mémoire institutionnelle, en veillant à ce que les réussites passées et les enseignements tirés restent accessibles.

📌 Exemple : Lorsqu'un ingénieur senior part, ses processus de dépannage documentés dans le wiki restent disponibles pour l'équipe, évitant ainsi les temps d'arrêt lors d'opérations critiques.

3. Réduire l'attrition des employés

Lorsque les employés peuvent accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin, les niveaux de frustration diminuent et l'engagement augmente. Un wiki d'entreprise favorise un environnement dans lequel les employés se sentent assistés, ce qui peut réduire les taux de rotation du personnel.

📌 Exemple : Les nouveaux embauchés peuvent se référer au wiki pour les guides d'intégration et les FAQ, ce qui réduit leur dépendance à l'égard des managers pour les informations de base.

Inconvénients de l'utilisation d'un wiki d'entreprise

1. Structure limitée

Sans système d'organisation clair, les wikis d'entreprise peuvent se transformer en un véritable chaos. L'absence de hiérarchie du contenu complique la navigation des utilisateurs et la recherche d'informations pertinentes, ce qui est source de confusion et de perte de temps.

2. Mauvaise fonction de recherche

Les wikis manquent souvent de fonctionnalités de recherche, ce qui rend difficile la recherche rapide d'informations spécifiques. Le résultat peut être que les employés perdent des heures à chercher quelque chose dont ils ont besoin de toute urgence.

3. Mauvais contrôle de la qualité

Lorsque tout le monde peut modifier le contenu, des inexactitudes et des informations obsolètes peuvent se glisser. Cela peut conduire à la diffusion d'informations erronées et à des inefficacités potentielles.

📌 Exemple : Un guide de dépannage obsolète sur le wiki pourrait conduire un agent d'assistance à donner des conseils erronés à un client, ce qui aurait pour effet d'escalader le problème au lieu de le résoudre.

4. Personnalisation limitée

Le manque d'options de personnalisation peut rendre le wiki difficile à utiliser. Une interface mal conçue peut décourager les employés de s'approprier pleinement l'outil.

Avantages et inconvénients d'une base de connaissances

Avantages d'une base de connaissances

1. Contrôle de la qualité du contenu

L'un des principaux avantages d'une base de connaissances est sa capacité à maintenir le contrôle de la qualité du contenu. Contrairement aux wikis d'entreprise, où tout le monde peut apporter sa contribution (parfois désastreuse), une base de connaissances est gérée par des rédacteurs spécialisés ou des experts en la matière

Ces experts suivent une stratégie de contenu définie, garantissant la cohérence, l'exactitude et l'alignement sur la marque et la voix de l'entreprise

2. Une bonne organisation

Les bases de connaissances excellent dans l'organisation et l'accessibilité. Le contenu est créé avec une structure claire et une hiérarchie de l'information, ce qui facilite l'emplacement et la navigation. Des fonctionnalités telles que l'étiquette, la catégorisation et les menus intuitifs permettent aux utilisateurs de trouver exactement ce dont ils ont besoin, sans devoir partir à la chasse au trésor.

📌 Exemple : Une équipe commerciale à la recherche d'une comparaison détaillée de produits peut la trouver instantanément, grâce à une catégorisation et une étiquette appropriées, ce qui leur permet de conclure des affaires plus rapidement.

3. Analyse intégrée

Avec une base de connaissances, vous pouvez mesurer l'impact de vos connaissances organisationnelles. **Les analyses intégrées suivent le contenu auquel les utilisateurs accèdent, leurs comportements de recherche et les lacunes de votre système en matière de connaissances

📌 Exemple : Une entreprise constate que ses FAQ sur l'accueil des nouveaux arrivants sont le contenu le plus recherché. Fortes de ces informations, les entreprises peuvent créer des guides plus approfondis, améliorant ainsi l'expérience d'intégration et la satisfaction des employés.

4. Une fonction de recherche performante

Grâce à l'Étiquette, aux métadonnées et aux outils avancés comme l'IA et l'apprentissage automatique, les bases de connaissances permettent aux employés de trouver rapidement des réponses précises. Cela est particulièrement utile dans les grandes organisations où la surcharge d'informations est fréquente.

📌 Exemple : Un client à la recherche d'instructions d'installation sur un produit peut effectuer une recherche dans une base de connaissances à l'aide de mots-clés et trouver un guide facile à suivre étape par étape, réduisant ainsi le besoin de tickets d'assistance à la clientèle.

Inconvénients d'une base de connaissances

1. Nécessite un investissement initial en matière de contenu

Contrairement à un wiki d'entreprise qui se développe organiquement grâce aux contributions de l'équipe, une base de connaissances exige une fondation structurée dès le départ. Vous devrez consacrer des ressources à la création d'une documentation essentielle avant de la développer.

📌 Exemple : Une startup qui lance une base de connaissances risque de passer des semaines à élaborer des guides pratiques et des FAQ pour chaque produit, ce qui retardera le déploiement.

2. Recours à des experts en la matière

La maintenance d'une base de connaissances de haute qualité implique de s'appuyer fortement sur des experts en la matière. Ceux-ci doivent constamment créer, mettre à jour et affiner le contenu pour que la base de connaissances reste pertinente et utile.

📌 Exemple : Une base de connaissances techniques pour une entreprise SaaS peut nécessiter des mises à jour régulières pour refléter les nouvelles fonctionnalités, ce qui peut devenir gourmand en ressources si le produit évolue rapidement.

Mise en œuvre d'un wiki ou d'une base de connaissances d'entreprise

Comprenons ce qu'il faut pour intégrer un système de gestion des connaissances dans votre flux de travail.

Choisir le bon logiciel : considérations et conseils

Qu'il s'agisse d'intégrer un nouvel employé, de résoudre les problèmes des clients ou d'améliorer la productivité au quotidien, la gestion des connaissances peut vous faire gagner du temps, de l'argent et des maux de tête.

**Le partage inefficace des connaissances coûte aux grandes entreprises américaines près de 47 millions de dollars par an .

Choisir le bon logiciel wiki ou logiciel de base de connaissances est essentiel pour relever ces défis. Voici ce qu'il faut rechercher dans une solution :

Facilité d'utilisation : Sélectionnez un outil intuitif, afin que les employés puissent commencer à contribuer et à accéder au contenu sans avoir un doctorat en informatique

: Sélectionnez un outil intuitif, afin que les employés puissent commencer à contribuer et à accéder au contenu sans avoir un doctorat en informatique Fonctionnalité de recherche : Des outils de recherche avancés comme l'étiquetage et les recommandations basées sur l'IA garantissent que les utilisateurs trouvent rapidement ce dont ils ont besoin

: Des outils de recherche avancés comme l'étiquetage et les recommandations basées sur l'IA garantissent que les utilisateurs trouvent rapidement ce dont ils ont besoin Intégration : Choisissez un logiciel de wiki d'entreprise qui se connecte de manière transparente aux outils existants tels que les CRM, les plateformes de gestion de projet, les processus de l'entreprise et les systèmes d'assistance client

: Choisissez un logiciel de wiki d'entreprise qui se connecte de manière transparente aux outils existants tels que les CRM, les plateformes de gestion de projet, les processus de l'entreprise et les systèmes d'assistance client Évolutivité : Pensez à long terme. Votre système doit évoluer avec les besoins de votre entreprise

🧠 Le saviez-vous : Slack a intégré sa base de connaissances interne à Confluence pour permettre aux employés d'effectuer des recherches directement dans les fils de discussion, économisant ainsi des heures de productivité chaque semaine.

Étapes pour créer et maintenir un système de gestion des connaissances efficace

Étape #1. Rechercher l'information

Commencez par identifier les connaissances qui ont besoin d'être documentées. **Examinez les FAQ, les demandes répétitives des clients et les défis internes les plus courants

Étape 2 : Organiser l'information Organiser l'information

Structurez votre système avec des catégories claires et une navigation logique. **Répartissez le contenu en sections gérables et veillez à ce que les liens internes guident les utilisateurs vers des ressources connexes

📌 Exemple : Google organise son centre d'aide en catégories conviviales telles que "Gmail", "Drive" et "Environnement de travail Google", ce qui permet aux utilisateurs de trouver facilement des solutions en un coup d'œil.

Étape n° 3. Analyser et optimiser

Suivez les indicateurs tels que les taux de réussite des recherches, les taux de rebond et les commentaires des utilisateurs. Ces données mettent en évidence les lacunes du contenu et les domaines à améliorer.

4ème étape. Tenez-le à jour

La gestion des connaissances est un marathon, pas un sprint. Surveillez les tendances, mettez à jour les informations obsolètes et ajoutez continuellement du nouveau contenu pour rester pertinent.

📌 Exemple : Shopify met à jour sa documentation sur les commerçants tous les trimestres, en intégrant les commentaires des équipes du service client pour résoudre les problèmes émergents.

Bonnes pratiques pour l'onboarding et l'amélioration continue

Comprendre le personnel et la culture de votre organisation : Évaluez le style de collaboration, l'expertise et les compétences techniques de votre équipe. Personnalisez votre approche de la gestion des connaissances pour répondre à leurs besoins et encourager la participation

: Évaluez le style de collaboration, l'expertise et les compétences techniques de votre équipe. Personnalisez votre approche de la gestion des connaissances pour répondre à leurs besoins et encourager la participation Mettre en œuvre par étapes forfaitaires : Mettez votre système en place progressivement. Commencez par la documentation essentielle, analysez les difficultés d'adoption et affinez le processus au fur et à mesure

: Mettez votre système en place progressivement. Commencez par la documentation essentielle, analysez les difficultés d'adoption et affinez le processus au fur et à mesure **Effacées : définissez des paramètres clairs : Définissez des niveaux d'accès pour protéger les informations sensibles. Utilisez des permissions basées sur les rôles pour équilibrer l'ouverture et la sécurité

Reconnaître les collaborateurs : Récompensez les employés qui contribuent activement à votre système. La reconnaissance peut prendre la forme d'un coup de chapeau lors des réunions d'équipe ou de récompenses tangibles telles que des cartes-cadeaux

: Récompensez les employés qui contribuent activement à votre système. La reconnaissance peut prendre la forme d'un coup de chapeau lors des réunions d'équipe ou de récompenses tangibles telles que des cartes-cadeaux Se concentrer sur l'amélioration continue : Examinez régulièrement les performances du système à l'aide d'indicateurs de retour d'information et d'utilisation. Abordez les contenus peu performants et adaptez vos stratégies pour combler les lacunes en matière de connaissances

Utilisation de ClickUp pour les wikis et les bases de connaissances d'entreprise

Si vous hésitez entre une base de connaissances et un wiki d'entreprise, ClickUp vous couvre.

Combien de fois les projets, les connaissances et la communication sont-ils dispersés entre plusieurs outils dans une entreprise ? Cela ralentit tout le monde et fait passer à côté d'informations importantes.

ClickUp combine tout dans une seule application, y compris les projets, les connaissances et l'assistance en ligne alimentée par l'IA pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement. Explorons comment ClickUp peut vous aider à créer le wiki d'entreprise idéal.

🚀 ClickUp Documents

Commençons par Documents ClickUp .

ClickUp Docs vous permet de télécharger des documents existants ou d'en créer de nouveaux, de forfaiter et d'attribuer des tâches, et de suivre le temps passé à rédiger ou à réviser des documents. En outre, les options de mise en forme de texte enrichi - titres, tableaux et images de couverture - contribuent à rendre votre contenu plus lisible et plus professionnel.

clickUp Docs vous permet de créer ou de télécharger des documents, d'assigner des tâches et de suivre l'emploi du temps

🚀 ClickUp Brain

Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour élaborer le contenu, ClickUp Brain prend le relais.

Qu'il s'agisse de rédiger des notes de projet ou de peaufiner une documentation existante, ses invitations spécifiques à chaque rôle et ses fonctionnalités telles que Traduire et Résumer garantissent la clarté et l'accessibilité pour tous les employés.

clickUp Brain aide à la création de contenu, en proposant des invitations spécifiques à chaque rôle, des instructions pour rédiger des notes de projet

🚀 Intégration du logiciel wiki dans ClickUp

La meilleure partie de l'utilisation de ClickUp est qu'il peut s'intégrer de manière transparente dans vos flux de travail existants.

Grâce à des rôles d'utilisateurs personnalisables et à des environnements de travail, vous pouvez gérer qui voit ou modifie quoi dans votre wiki d'entreprise. Le partage des documents est simple, qu'il s'agisse de liens privés, d'URL publiques sécurisées ou d'invitations d'utilisateurs invités.

le logiciel wiki de ClickUp s'intègre sans effort dans les flux de travail, offrant des rôles d'utilisateurs personnalisables

Cette flexibilité le rend idéal pour les équipes internes et les collaborateurs externes.

🚀 Fonctionnalités de collaboration en direct dans ClickUp

C'est dans le domaine de la collaboration que ClickUp brille véritablement.

ClickUp permet des mises à jour en temps réel et une collaboration instantanée et en direct, permettant aux équipes de revoir les modifications et de commenter directement les éditions.

Pour les tâches nécessitant une discussion plus approfondie, vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe à l'aide de la fonction ClickUp Attribuer des commentaires ou même assigner des tâches directement dans le wiki.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Live-collaborative-features-in-ClickUp.gif Fonctionnalités de collaboration en direct dans ClickUp : Wiki d'entreprise /$$$img/

clickUp excelle dans la collaboration avec des mises à jour en temps réel et l'édition en direct

En outre, l'ajout d'aides visuelles telles que des vidéos pédagogiques, des organigrammes ou des diagrammes améliore la clarté. Des outils comme ClickUp Clips vous permettent de créer des enregistrements d'écran rapides à intégrer directement dans votre wiki, ce qui facilite la compréhension des processus complexes par les équipes.

📌 Exemple : Les équipes marketing qui documentent le flux de travail d'une campagne peuvent centraliser toutes les ressources telles que les tutoriels, les échéanciers et les FAQ, au sein d'un seul et même document ClickUp accessible, afin de s'assurer que tout le monde reste sur la même page.

ClickUp 🤝🏻 Lulu

Le meilleur exemple de la façon dont ClickUp peut être utilisé comme source unique de vérité est le suivant L'étude de cas de Lulu .

Lulu, une société d'édition comptant plus de 500 employés, s'est tournée vers ClickUp pour remédier aux inefficacités dans le développement de produits et le marketing. Leur objectif était d'améliorer la transparence, de rationaliser les processus et de permettre aux équipes de collaborer efficacement.

Défi: Les outils encombrants et les processus manuels ralentissaient l'innovation et créaient des inefficacités entre les départements.

✅ Solution: ClickUp est devenu leur source unique de vérité, les aidant à rationaliser les cycles de sortie des produits, à créer des flux de travail marketing itératifs et à améliorer la visibilité de l'organisation.

Résultat: Mon travail a augmenté de 12 %, son personnel a été unifié sur une seule plateforme et deux outils hérités ont été supprimés.

Nos ingénieurs et nos chefs de produit s'enlisaient dans des mises à jour manuelles de statut entre Jira et d'autres outils. Grâce à ClickUp, nous avons regagné des heures de temps perdues sur des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré la sortie des produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing.

Nick Foster, directeur de la gestion des produits chez Lulu Press

Offrez à votre wiki d'entreprise une amélioration par ClickUp

Sans wiki d'entreprise, vous risquez de gaspiller votre ressource la plus précieuse : le temps. Imaginez les heures perdues à rechercher des documents, à déchiffrer des notes périmées ou à recréer des informations qui existent déjà.

ClickUp permet de récupérer cette durée - les employés peuvent gagner environ 1 heure par jour, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail. Cela équivaut à ajouter quelques jours productifs supplémentaires à chaque mois de travail, sans prolonger les heures de bureau.

De la création et l'organisation du contenu avec ClickUp Docs à la collaboration transparente avec des fonctionnalités en temps réel comme le lien entre les tâches et la modification en cours, ClickUp s'assure que votre wiki d'entreprise est prêt pour votre entreprise.

Ajoutez des outils IA comme ClickUp Brain pour la rédaction, la traduction et l'optimisation du contenu, et vous obtenez une solution de gestion des connaissances qui change la donne. S'inscrire sur ClickUp et découvrez la puissance d'un wiki d'entreprise qui travaille aussi dur que votre équipe le fait.