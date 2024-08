Le guide de la gestion du projet Infinity (avantages, limites)

Qu'il s'agisse de crème glacée ou de logiciel de gestion de projet, il peut être difficile de décider ce que l'on veut, surtout lorsqu'il existe des tonnes d'options fantastiques parmi lesquelles choisir. 🍦

Heureusement, vous avez l'intuition que la gestion de projet Infinity est peut-être la bonne saveur pour votre entreprise.

Mais vous voulez vérifier qu'Infinity correspond bien à vos goûts et aux besoins de votre entreprise. Vous ne voulez pas prendre une bouchée et avoir le cerveau gelé, n'est-ce pas ? 🥶

Pour vous aider à tester Infinity, nous avons créé un guide complet sur la gestion de projet qui couvre les aspects suivants fonctionnalités clés , avantages et cinq limites majeures (avec solutions) .

C'est parti !

Qu'est-ce que l'infini ?

Infinity est un logiciel de gestion de projet et un outil de collaboration qui peut vous aider à collaborer avec votre équipe et à stocker les informations relatives au projet en un seul endroit.

La plupart des équipes et des individus utilisent Infinity parce qu'il offre des fonctionnalités telles que le diagramme de Gantt une vue formulaire et s'affiche en fonction des besoins de votre équipe.

Mais voilà : vous pourriez avoir les meilleures chaussures de jogging du monde, si vous ne savez pas courir, vous n'irez pas bien loin. 🏃

De même, vous pourriez avoir besoin d'une formation adéquate avant de pouvoir utiliser une outil de gestion de projet à son plein potentiel.

Heureusement pour vous, Infinity dispose d'un programme d'intégration comprenant plusieurs tutoriels et guides. Ainsi, vous pouvez commencer à utiliser l'outil même si vous n'avez pas une grande expérience des applications de gestion de projet.

3 fonctionnalités essentielles de l'infini

Voici trois bonnes raisons pour lesquelles Infinity est un outil de gestion de projet utile :

1. Plusieurs affichages du projet

Un excellent logiciel de gestion de projet vous offre multiples façons de visualiser les données liées au projet. Vous pouvez ainsi afficher et gérer les tâches comme vous le souhaitez.

Voici les six affichages différents qu'Infinity vous propose :

a. Vue Tableur

Vous devez parfois traiter plusieurs éléments de données, et vous aurez probablement besoin de feuilles de calcul.

Heureusement, vous n'aurez pas besoin de recourir à la fonction les tableurs comme Google Sheets lorsque vous avez Infinity.

Infinity vous permet d'importer des fichiers CSV ou de créer une feuille de calcul à partir de zéro. Grâce à sa fonctionnalité de formule, vous disposerez d'un tableur intégré tout à fait convenable.

B. Affichage des colonnes

La gestion manuelle des flux de travail peut s'avérer compliquée.

Les projets comportent plusieurs étapes et des tonnes de tâches différentes pour chacune d'entre elles.

En plus de cela, vous devrez suivre la progression, et le faire manuellement peut s'étirer à l'infini. 😫

Mais ne vous inquiétez pas, l'affichage colonnes d'Infinity (une tableau kanban ) peut vous aider.

Cette fonctionnalité peut vous aider à gérer vos données avec facilité, d'autant plus que le travail avec les blocs visuels est intuitif. Grâce à la fonction "glisser-déposer", l'organisation des tâches devient facile.

C. Vue Liste

Les listes À faire sont assez simples à utiliser.

Sans mentionner qu'il peut être super satisfaisant de cocher des choses sur une longue liste à faire. 📝

Infinity dispose d'une fonctionnalité de vue liste qui vous donne un aperçu rapide de vos tâches. Vous pouvez filtrer les tâches en fonction de leur achèvement et même les regrouper en fonction de libellés, de dates, de membres, etc.

D. Affichage du Calendrier

Grâce à la vue calendrier d'Infinity, vous pouvez fixer des échéances, gérer vos tâches personnelles et créer des paramètres de flux de travail pour aider les membres de votre équipe à rester sur la bonne voie.

Cette vue est particulièrement utile pour scrum et les équipes agiles qui travaillent dans des cycles de durée du cycle. Elles ont besoin d'une d'échéanciers de projets clairs pour respecter les délais.

E. Vue Gantt

La vue Gantt d'Infinity est un excellent outil pour le forfait des projets.

Vous pouvez définir des échéanciers et créer des feuilles de route ce qui peut s'avérer utile dans le cadre d'un travail sur un projet à long terme comportant plusieurs objectifs. Vous pouvez aussi facilement définir des dates de début et de fin et afficher vos paramètres pour le jour, la semaine, le mois et l'année.

F. Affichage du formulaire

Qu'y a-t-il de plus ennuyeux que de remplir des formulaires ? En créer un. 😴

C'est pourquoi la plupart des applications de gestion de projet disposent d'une intégration tierce avec des outils de création de formulaires .

Mais avec Infinity, vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur des intégrations pour créer des formulaires.

Son affichage de formulaire intégré vous permet de créer des formulaires et de les partager avec votre équipe. Vous pouvez également intégrer le lien vers votre site Web et le partager avec vos contacts.

2. Attributs personnalisés

Infinity vous offre de nombreux attributs personnalisés pour ajouter plus de détails à plusieurs projets afin que vous puissiez les gérer efficacement.

Dates, libellés, cases à cocher, textes, formules... il existe un attribut pour tout ce dont vous avez besoin !

Ainsi, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour vous lancer dans une personnalisation détaillée en fonction des besoins uniques de votre projet.

3. Assigner des tâches à plusieurs utilisateurs

Infinity dispose d'un attribut membre permettant d'assigner plusieurs utilisateurs à une tâche spécifique afin d'améliorer la collaboration et le travail d'équipe.

Pour que votre équipe de projet soit très productive, chaque membre de l'équipe doit être conscient de ses responsabilités. C'est pourquoi Infinity vous permet d'attribuer des rôles spécifiques aux membres de l'équipe avec différents niveaux de permission.

2 Avantages clés de l'utilisation d'Infinity pour la gestion de projet

Voici deux avantages majeurs que vous tirerez de l'utilisation d'Infinity pour la gestion de vos projets :

1. Assistance à différents modèles pour répondre à tous vos besoins

Pour la plupart d'entre nous, la mise en place de projets à partir de zéro peut être un véritable cauchemar.

Heureusement, Infinity vous offre de nombreux modèles dans différents domaines pour vous donner une longueur d'avance.

Que vous ayez besoin d'un tableau kanban de projet ou un système de tickets d'assistance, vous pourriez trouver un modèle approprié.

Et si vous êtes un #fitnessaddict, vous pourriez utiliser le modèle de planificateur d'entraînement d'Infinity pour garder une trace de vos routines d'exercice et de vos objectifs.

2. Stocker et structurer les données du projet à l'infini

Les grands projets traitent de nombreuses données qui peuvent être difficiles à organiser et à travailler.

Une solution consiste à diviser le projet en petites unités et à les organiser dans une hiérarchie.

Infinity peut vous aider à cet égard.

Le logiciel vous permet d'organiser des projets complexes en hiérarchies composées d'environnements de travail, de tableaux, de dossiers, de sous-dossiers, d'onglets, de listes et d'éléments.

De cette façon, vous pouvez étendre vos projets presque à l'infini, ce qui fait de l'organisation un jeu d'enfant.

5 Limites majeures de la gestion de projet à l'infini (avec solutions)

Multiples affichages de projets, modèles, hiérarchies, personnalisations.... Infinity semble être une véritable affaire.

Cependant, Infinity n'est pas que soleil et arc-en-ciel.

Les choses vont devenir houleuses lorsque vous vous rendrez compte qu'Infinity comporte plusieurs limites gestion de projet . ☔

En outre, ClickUp fournit les services suivants Rôles personnalisés qui vous permettent de créer de nouveaux rôles en fonction de vos besoins spécifiques !

B. Les administrateurs et les propriétaires peuvent paramétrer et modifier les permissions des autres utilisateurs

Contrairement à Infinity, ClickUp donne cette possibilité aux administrateurs et au propriétaire du compte.

Ainsi, une tâche est effectivement partagée entre certains membres de l'équipe.

Vous éviterez les goulets d'étranglement dans les flux de travail puisque l'administrateur ne devra pas attendre le retour du propriétaire pour modifier les paramètres de permission.

3. Manque de fonction de rappel

À défaut de rappels de projets, vous risquez d'attendre la dernière minute pour faire des tâches importantes, comme la préparation des réunions avec les clients, la mise à jour des rapports de projet et bien d'autres choses encore.

Ce n'est pas parce qu'on attend la dernière minute qu'il ne faut qu'une minute pour le faire !

Quoi qu'il en soit, l'application Infinity ne vous propose aucun rappel de projet.

Solution ClickUp : personnalisable Rappels les CReminders ont quelques superpouvoirs qui leur sont propres.

Voici comment ils peuvent vous aider à ne pas dévier de votre forfait :

Ajoutez des pièces jointes à vos Rappels

Personnaliser les notifications de vos rappels

Attribuer des Rappels à un membre spécifique de l'équipe

à un membre spécifique de l'équipe Paramétrez les rappels pour qu'ils soient récurrents

Créer un calendrier de répétition pour les rappels dans ClickUp

4. Pas d'affichage personnel

Parfois, vous avez besoin d'un espace personnel et privé pour publier des liens et d'autres informations liées à votre tâche ou à votre projet. Cela vous permet de travailler mieux et plus vite.

La solution ClickUp : l'affichage personnel

Avec L'affichage personnel de ClickUp, vous pouvez vous créer un espace séparé auquel vous êtes le seul à avoir accès.

Vous pouvez même dupliquer une vue publique et la transformer en vue personnelle. De cette façon, vous pouvez travailler comme vous le souhaitez sans altérer la vue originale pour les membres de votre équipe.

5. Intégrations limitées

Avec Infinity, vous finirez probablement par passer d'une application à l'autre juste pour faire une tâche terminée.

Cependant, Infinity ne s'intègre qu'à une poignée d'applications.

Par exemple, il ne s'intègre pas à des outils populaires tels que Zoom , Twilio et Dropbox. Cela limite fortement la fonction globale de l'application.

La solution ClickUp : des tonnes de intégrations ClickUp offre de nombreuses intégrations qui vont de

Slack pour Zoom .

vérifier *[_Nos coups de cœur](https://clickup.com/fr-FR/blog/27393/meilleures-integrations-clickup/)* dans cet article !

Vous pouvez ainsi déplacer des données dans vos applications favorites sur le lieu de travail sans avoir à ouvrir d'innombrables onglets et fenêtres.

En plus des Intégrations, ClickUp offre également une fonctionnalité d'importation automatique qui vous permet d'importer vos données à partir de d'autres logiciels de gestion de projet , tels que Basecamp et Jira .

De cette façon, vous pouvez passer à ClickUp sans problème !

Voici encore plus de raisons pour lesquelles ClickUp est meilleur qu'Infinity :

A l'infini et au-delà avec ClickUp

Bien qu'Infinity soit très performant grâce à ses différents modèles et affichages, il lui manque certaines fonctionnalités de base qui l'affaiblissent. 🥊

Des fonctionnalités telles que les rappels et les affichages personnels, qui sont communes à la plupart des logiciels robustes, ne sont pas disponibles gestion des tâches ne se trouvent pas dans Infinity.

Un outil de gestion de projet flexible comme ClickUp dispose d'une fonction intégrée de Bloc-notes , estimation de durée et d'une modification en cours en collaboration une fonctionnalité qui vous aide à gérer et à travailler efficacement sur des projets.

Bien sûr, choisir un parfum de glace est difficile, mais avec ClickUp, la sélection du bon logiciel de gestion de projet est un jeu d'enfant. Essayer ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir Tout ce que vous pouvez attendre d'une plateforme de gestion de projet ! 🍨