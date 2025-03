Comment faire un podcast avec NotebookLM

Récemment, un exemple viral des capacités de NotebookLM a fait le tour de Reddit. Le podcast mettait en scène une discussion entre deux hôtes IA si convaincante qu'elle a suscité des débats sur la capacité de l'IA à percevoir ou à ressentir des choses.

Cette impressionnante démonstration de création de contenu par l'IA a permis à de nombreuses personnes de faire l'éloge du potentiel de NotebookLM. mais quelle est la qualité de l'outil ?

et comment pouvez-vous exploiter ce puissant outil pour créer vos propres podcasts IA ?

Dans cet article, nous allons parcourir les étapes de la création d'un podcast IA avec NotebookLM, discuter des limites de l'outil et suggérer quelques bonnes pratiques pour votre parcours de podcasting.

En prime, nous vous proposerons une alternative viable et des modèles pour vous aider à intensifier vos efforts en matière de podcast IA.

Combiner l'IA, la créativité personnelle, l'analytique et le référencement pour de meilleurs podcasts

NotebookLM transforme des documents, des blogs, des diapositives et des vidéos en podcasts audio

Téléchargez jusqu'à 50 sources (PDF, vidéos YouTube, documents Google Docs) et cliquez sur Générer pour créer votre podcast

Personnalisez votre podcast avec des instructions sur le ton ou le sujet

NotebookLM a des limites comme une durée maximale de podcast de 30 minutes, des options de voix IA limitées

Pour une meilleure planification des podcasts, ClickUp Brain propose des fonctionnalités IA pour la gestion des tâches et la création de contenu

Démarrer avec NotebookLM

qu'est-ce que le NotebookLM de Google ?

Il s'agit d'un outil expérimental de bloc-notes alimenté par l'IA et conçu par Google Labs pour transformer la façon dont nous apprenons et organisons les informations grâce à une forme de discussion.

Contrairement aux modèles d'IA à grande échelle, NotebookLM crée un modèle linguistique personnalisé basé sur les documents fournis par l'utilisateur, ce qui en fait un allié puissant pour la recherche et les projets personnels.

Créer un podcast IA avec NotebookLM

Voici comment créer votre podcast IA étape par étape avec NotebookLM.

Étape 1 : Accédez à NotebookLM et créez votre Notebook

Titre notebooklm.google.com et connectez-vous avec votre compte Google. La connexion vous permet d'accéder à votre environnement de travail, où tous vos projets seront stockés et gérés.

créez votre Notebook : Comment faire un podcast avec Notebook LM

Ensuite, si vous êtes un utilisateur novice, cliquez sur "Créer un nouveau" ; sinon, sélectionnez "Nouveau carnet" Ce nouveau carnet de notes paramètre une nouvelle toile pour votre projet de podcast.

Étape 2 : Télécharger le matériel source

Télécharger le matériel source : Comment faire un podcast avec Notebook LM

NotebookLM vous permet d'ajouter jusqu'à 50 documents sources. Il peut s'agir de PDF, de sites web, de liens vers des vidéos YouTube, de Google Docs et de Slides.

Vous pouvez faire glisser et déposer des fichiers ou les choisir parmi diverses sources, notamment votre ordinateur et Google Drive.

Pourquoi télécharger autant de sources, me direz-vous ? Eh bien, en diversifiant vos entrées, vous fournissez à l'IA un riche réservoir d'informations dans lequel puiser, ce qui conduit à des discussions audio plus détaillées et plus engageantes.

Étape 3 : Examiner et organiser les sources

Revoir et organiser les sources : Comment faire un podcast avec Notebook LM

Les fichiers téléchargés apparaissent dans la barre latérale de gauche.

Vous pouvez en ajouter en cliquant sur le signe plus. Décochez les fichiers que vous ne souhaitez pas inclure dans le résumé.

De cette manière, vous pouvez affiner l'entrée de votre podcast IA afin qu'il ne soit pas "halluciné" et qu'il concentre la discussion sur les informations les plus pertinentes.

Étape 4 : Générer le podcast

Générer le podcast : Comment faire un podcast avec Notebook LM

C'est ici que la magie opère.

Naviguez jusqu'à la section "Notebook Guide" et localisez la fonctionnalité "Aperçu audio". Cliquez sur le bouton "Générer" pour transformer votre contenu en une discussion de type podcast.

L'IA de NotebookLM analysera votre matériel source et créera un nouveau script de discussion entre deux hôtes IA qui n'ont jamais été produits !

Elle distille les points clés de vos documents dans une forme audio captivante.

Étape 5 : Personnaliser le podcast (facultatif)

Personnaliser le podcast (facultatif) : Comment faire un podcast avec Notebook LM

Pour une expérience plus personnalisée, cliquez sur "Personnaliser" au lieu de "Générer"

Dans la fenêtre Personnaliser l'aperçu audio, ajoutez des instructions spécifiques pour guider l'IA dans la création de votre podcast.

Les instructions personnalisées ajoutent des "nuances" qui peuvent aider à guider l'IA. Elles vous permettent de vous concentrer sur certains sujets, d'adopter un ton particulier ou de structurer la discussion de la manière qui vous convient le mieux.

Étape 6 : Écouter et affiner

Cette dernière étape concerne le contrôle qualité et l'itération.

Écouter et affiner : Comment faire un podcast avec Notebook LM

Une fois généré, utilisez le bouton de lecture et le curseur pour contrôler la lecture. Vous pouvez mettre en pause, reprendre et avancer ou reculer dans le podcast.

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez l'évaluer et donner votre avis, puis le régénérer avec des instructions adaptées, telles que "parler comme Joe Rogan", "poser les questions comme Lex Fridman le fait dans ses podcasts", etc.

Ne vous arrêtez pas tant que vous n'êtes pas satisfait du résultat "final", et c'est tout ! Vous venez de créer votre tout premier podcast en quelques secondes avec l'aide de NotebookLM.

💡 Pro Tip : Combinez le contenu généré par l'IA à partir de NotebookLM avec des idées personnelles ou des anecdotes pour créer une voix unique qui résonne avec votre public. Alors que l'IA offre de l'efficacité, votre touche personnelle garantit l'authenticité et la connexion.

Voici un exemple de podcast

Le podcast de démonstration abonné prouve à quel point il est facile de créer des podcasts avec NotebookLM.

Comme sources, une sortie générée par ChatGPT de la question "Logique vs. intuition et comment elle s'applique à l'eau bouillante", ainsi qu'un lien vidéo YouTube sur le même sujet, ont été téléchargés.

Bonne discussion ! 😄

Limites de l'utilisation de NotebookLM pour la création de podcasts

La fonctionnalité de podcast de NotebookLM, bien qu'innovante, s'accompagne de plusieurs contraintes dont les créateurs de contenu doivent être conscients. Ces limites peuvent avoir un impact sur la qualité des podcasts générés.

1. La durée des podcasts est limitée à 30 minutes

Oui, les restrictions de longueur posent un problème important. NotebookLM limite généralement la durée des podcasts à environ 30 minutes, certains utilisateurs faisant état de limites encore plus courtes, de 3 à 15 minutes. Cette contrainte peut gêner les créateurs qui cherchent à produire des épisodes approfondis et complets sur des sujets complexes.

2. Absence de sélection et de prévisualisation des voix

Les options vocales sont un autre domaine dans lequel NotebookLM n'est pas à la hauteur. L'outil ne propose que deux voix de synthèse, l'une masculine et l'autre féminine. Cette sélection limitée peut empêcher les créateurs d'établir une identité de marque unique ou de répondre aux préférences d'un public diversifié.

De plus, en l'absence de fonctionnalité de prévisualisation des voix, les utilisateurs ne peuvent pas tester la sonorité de leur contenu avant de générer le podcast complet.

💡 Pro Tip : L'IA de NotebookLM est entraînée à minimiser les erreurs mais peut toujours "halluciner" en introduisant des inexactitudes ou en fabriquant des détails qui ne sont pas présents dans le matériel source original. C'est pourquoi il est essentiel d'examiner le contenu généré par l'IA avant de le publier.

3. Moins de personnalisation

La personnalisation est un point sensible majeur. Le générateur de scripts automatisé de NotebookLM n'offre qu'un contrôle minimal pour affiner ou ajouter des nuances créatives. Ce manque de flexibilité peut aboutir à des podcasts génériques ou à l'incapacité de capturer le ton et le style voulus par le créateur.

4. Pas d'assistance multilingue

L'assistance linguistique est une autre limite importante. Actuellement, NotebookLM n'offre qu'une assistance en anglais, ce qui exclut les non-anglophones et les créateurs ciblant un public multilingue. Cette restriction limite considérablement l'applicabilité de l'outil à l'échelle mondiale.

5. La modification en cours n'est pas disponible

Les possibilités de modification en cours de l'audio sont au mieux basiques. NotebookLM ne dispose pas d'options avancées pour ajuster l'intonation, le rythme ou les raffinements de post-production. Cela signifie que les créateurs devront peut-être faire appel à un logiciel supplémentaire pour peaufiner leurs podcasts, ce qui représente une étape supplémentaire dans le processus de production.

6. Hallucinations occasionnelles

L'exactitude du contenu peut poser problème. Bien que NotebookLM s'efforce de rester fidèle au matériel source, il introduit parfois des inexactitudes ou invente des détails qui ne figuraient pas dans le contenu original. Cela peut être particulièrement problématique pour les créateurs qui produisent des contenus factuels ou éducatifs.

7. Sorties non monétisables

Les options de monétisation sont inexistantes dans NotebookLM. L'outil ne permet pas l'insertion de publicités ou de parrainages, ce qui peut constituer un inconvénient important pour les créateurs qui cherchent à générer des revenus à partir de leurs podcasts.

8. Manque de capacités d'intégration

Enfin, le manque d'intégration avec des outils et plateformes externes peut être frustrant. NotebookLM ne se connecte pas directement aux plateformes d'hébergement de podcasts ou aux logiciels de modification en cours audio externes, ce qui nécessite des étapes manuelles pour publier et affiner le contenu.

Utilisation de ClickUp Brain pour la planification et la création de podcasts

Compte tenu des limites susmentionnées, la création d'un podcast de haute qualité peut sembler difficile.

Mais ce n'est pas le cas lorsque vous avez ClickUp pour travailler avec.

ClickUp est un outil de productivité et de gestion de projet tout-en-un qui vous aide à atteindre vos objectifs. ClickUp Brain , une fonctionnalité alimentée par l'IA au sein de la plateforme ClickUp, offre aux podcasteurs une solution achevée pour rationaliser leur processus de production. Elle combine la gestion des tâches, l'organisation du contenu et l'assistance de l'IA pour améliorer la planification et la création des podcasts.

ClickUp Brain aide à la génération d'idées en analysant les ébauches ou les plans de contenu existants et en suggérant de nouveaux sujets. Il peut vous aider à trouver des titres d'épisodes, à créer des plans et à rédiger des scripts en fonction de vos suggestions.

Associé aux fonctionnalités de gestion des tâches et de planification du contenu de ClickUp, il vous permet de gagner du temps et d'obtenir vos meilleurs résultats l'échéancier du projet vous pouvez ainsi vous assurer que votre projet est sur la bonne voie, en particulier si vous travaillez avec une équipe et que vous avez besoin d'une communication invite, instructions.

Pour une meilleure la collaboration au sein de l'équipe clickUp Brain peut identifier les goulets d'étranglement dans votre processus de production et recommander des solutions pour améliorer l'efficacité.

📌 Exemple: Vous travaillez avec une équipe pour produire une série de podcasts sur les tendances technologiques émergentes. À mi-parcours du projet, les délais ne sont pas respectés et vous soupçonnez des problèmes de flux de travail. À l'aide de ClickUp Brain, vous analysez les schémas d'achèvement des tâches et identifiez que la modification en cours du script est systématiquement achevée en raison d'un chevauchement des responsabilités. L'IA suggère de redistribuer les tâches en désignant un éditeur dédié et en décomposant les jalons de la modification en cours.

Modèle de podcast de ClickUp

Modèle de podcast de ClickUp

Les modèles personnalisables de ClickUp sont très utiles pour la planification des podcasts. Les modèles Modèle de podcast ClickUp par exemple, permet aux utilisateurs d'organiser les épisodes, de suivre la progression et de gérer les ressources de manière efficace.

Il comprend des sections pour les idées d'épisodes, les notes de recherche et les calendriers de production.

Ce modèle facilite la planification et la programmation des épisodes tout en vous aidant à gérer les ressources telles que les clips audio et les illustrations. Vous pouvez suivre la progression au fil des épisodes et des saisons, pour que tout soit sur la bonne voie.

📌 Exemple: Imaginez que vous planifiez une série de podcasts avec plusieurs animateurs et invités. En utilisant le modèle de podcast de ClickUp, vous pouvez créer des tâches pour le brainstorming, la recherche et l'enregistrement. Attribuez des délais à chaque étape et surveillez la progression à l'aide de champs personnalisés tels que "état d'enregistrement" et "état de modification en cours" Par instance, vous pouvez utiliser la vue Tableau pour visualiser quels épisodes sont forfaits, enregistrés et prêts à être diffusés - le tout en un seul coup d'œil.

Modèle de calendrier de podcast de ClickUp

Modèle de Calendrier de Podcast de ClickUp

Ce modèle affiche une vue d'ensemble des épisodes, des invités et des forfaits à venir, ce qui facilite la planification et le suivi des podcasts. Vous pouvez également surveiller le statut des transcriptions, gérer les notes d'émission et assurer le suivi des sponsors.

Ce modèle assure une production de podcast en douceur grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes et les avertissements de dépendance.

Exemple: Vous gérez une série de podcasts comprenant des interviews hebdomadaires d'invités. À l'aide du modèle de calendrier de podcast de ClickUp, vous assignez des échéances pour chaque phase de l'épisode - recherche, enregistrement, modification en cours et publication. Par exemple, le champ personnalisé "Apparition de l'invité" vous permet de suivre les calendriers des invités confirmés et en attente, tandis que l'affichage du Calendrier fournit un échéancier visuel pour s'assurer que les épisodes sont espacés de façon régulière. Grâce aux avertissements de dépendance, vous êtes alerté en cas de retard dans la préparation des transcriptions, ce qui vous permet d'ajuster les tâches et d'éviter de perturber votre calendrier de diffusion.

Voici un échantillon du processus de planification et de création d'un podcast à l'aide de ClickUp

Étape 1 - Idéation: Utilisez ClickUp Brain pour générer des idées d'épisodes et des résumés.

Étape 2 - Planification: Utilisez le modèle de podcast ClickUp pour organiser les épisodes et les tâches.

Étape 3 - Teams: Collaborez aux scripts avec votre équipe à l'aide de Documents ClickUp avec l'aide de l'IA.

Etape 4 - Enregistrement: Suivez les sessions d'enregistrement et gérez les fichiers audio dans ClickUp.

Étape 5 - Édition: Attribuez des tâches d'édition et surveillez la progression grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp.

Étape 6 - Publication: Le modèle de calendrier de podcast permet de planifier et de suivre les sorties d'épisodes.

Bonnes pratiques pour la création de podcasts par l'IA

Bien que l'IA soit un outil puissant pour maintenir votre voix unique et votre authenticité, vous devez ajouter le facteur "vous" en ajoutant des touches personnelles au contenu généré par l'IA.

Pour optimiser vos podcasts avec l'IA :

Comprendre les préférences et les comportements de votre public à l'aide d'analyses pilotées par l'IA. Ces données peuvent orienter votre stratégie de contenu et vous aider à créer des épisodes plus attrayants .

à l'aide d'analyses pilotées par l'IA. Ces données peuvent orienter votre stratégie de contenu et vous aider à créer des épisodes plus attrayants . Rationaliser les tâches de post-production , telles que la réduction du bruit, la mise à niveau audio et la suppression des mots de remplissage, grâce à l'IA à gagner du tempset améliorer la qualité.

, telles que la réduction du bruit, la mise à niveau audio et la suppression des mots de remplissage, grâce à l'IA à gagner du tempset améliorer la qualité. Stimulez la découvrabilité en générant des notes d'émission riches en mots-clés, des descriptions d'épisodes et des titres qui attirent l'attention à l'aide de l'IA. Avant d'entendre ce que dit votre podcast, vos auditeurs ont besoin d'une idée générale sur votre sujet. Vous pouvez utiliser l'IA pour générer des notes d'émission et des descriptions d'épisode convaincantes tout en intégrant des mots-clés pertinents pour stimuler votre découvrabilité en ligne.

en générant des notes d'émission riches en mots-clés, des descriptions d'épisodes et des titres qui attirent l'attention à l'aide de l'IA. Avant d'entendre ce que dit votre podcast, vos auditeurs ont besoin d'une idée générale sur votre sujet. Vous pouvez utiliser l'IA pour générer des notes d'émission et des descriptions d'épisode convaincantes tout en intégrant des mots-clés pertinents pour stimuler votre découvrabilité en ligne. Améliorez l'engagement, augmentez la visibilité et les taux de clics avec des titres qui attirent l'attention et qui incluent des mots-clés importants.... Vous pouvez également utiliserlogiciel de transcription pour obtenir un texte précis et consultable qui améliore l'accessibilité et le référencement.

📌Exemple: Après avoir généré un épisode de podcast sur les tendances marketing, vous utilisez un outil IA comme ClickUp Brain pour créer des notes d'émission détaillées. Après avoir examiné les notes, un outil de référencement suggère d'ajouter des mots-clés tels que " IA dans le marketing " et " automatisation du contenu " pour améliorer la visibilité. Ces notes sont ensuite programmées pour être publiées dans le modèle de calendrier de podcast de ClickUp, ce qui garantit une publication en temps opportun avec un impact maximal sur le référencement.

Faites en sorte que vos podcasts soient prêts à être publiés avec ClickUp !

La création de podcasts alimentée par l'IA est en train de changer la production de contenu, offrant aux créateurs une variété d'outils pour optimiser leur flux de travail.

NotebookLM et ClickUp Brain représentent le rythme effréné de ce changement, permettant aux podcasteurs de générer, de forfaiter et d'optimiser le contenu avec une efficacité remarquable dans un court laps de temps.

Bien que les outils d'IA offrent des capacités incroyables, ils ne remplacent pas la créativité humaine. Les podcasts les plus réussis sur YouTube ou Spotify mêlent la puissance analytique de l'IA à la voix et au point de vue uniques d'un créateur.

En combinant les modèles de ClickUp pilotés par l'IA et la génération audio de NotebookLM, vous pouvez réduire considérablement le temps de production et débloquer de nouvelles possibilités de productivité pour votre podcast.

Alors, mettez vos écouteurs et préparez vos outils d'IA et vos invitations. Votre public vous attend. Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement et commencez votre voyage de podcasting alimenté par l'IA.