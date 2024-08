15 podcasts de productivité pour vous motiver

Commençons par un problème de mots. 🤓

Si vous entriez dans un Starbucks très fréquenté et demandiez à tous les clients en col roulé s'ils aiment les podcasts, combien d'entre eux répondraient par l'affirmative ?

Réponse : tous

Les podcasts sont sérieusement populaires, et tbh, vous le saviez probablement déjà ! Mais faisiez-vous qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 2 millions d'émissions et48 millions d'épisodes flottant dans l'univers des podcasts ?

Cela signifie qu'il y a plus d'épisodes de podcasts qu'il n'y a de kilomètres entre la Terre et Vénus. 👀

Heureusement, ClickUp est là pour vous aider à réduire ces nombres en une liste gérable de gagnants absolus avec une liste triée sur le volet de 15 de nos podcasts favoris - les émissions qui parlent à l'entrepreneur, au rêveur, à l'ingénieur et à la mouche du coche qui sommeille en nous. Nous avons même ajouté quelques choix de célébrités de la part d'autres membres de l'équipe ClickUp !

C'est comme si les podcasts nous connaissaient, vous savez ?

La raison pour laquelle les gens aiment les podcasts n'est pas un mystère. Que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau, pour rire ou simplement pour entendre une voix familière lors d'une promenade matinale, il y a quelque chose de spécial dans le fait d'écouter son podcast favori.

Peacock via GIPHY Le podcasting est né vers 2004, mais il suffit d'un seul épisode pour commencer à considérer un animateur comme votre nouveau $$$a. Dans les montagnes russes de ces dernières années, de nombreuses personnes en sont venues à se fier à ces voix amicales de podcast pour trouver un certain réconfort et un sentiment de connexion qu'elles peuvent attendre avec impatience, jour après jour.

Les podcasts sont également un excellent moyen d'accomplir plusieurs tâches à la fois pour les personnes qui ont envie d'effacer des choses de leur liste de choses à faire.

En effet, 43% des podcasts sont écoutés en salle de sport, 37% au travail et 37% dans les transports en commun.

Les personnes productives n'aiment pas seulement répondre aux attentes, elles veulent les dépasser. Faire la vaisselle en écoutant un épisode sur un sujet qui vous tient à cœur est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de significatif ce jour-là. Ou peut-être que cela vous donnera le coup de pouce émotionnel dont vous aviez besoin pour commencer à faire cette chose que vous avez repoussée pour une raison ou une autre.

De plus, il n'y a rien de tel que cette poussée d'excitation lorsque vous écoutez une très bonne émission pour la première fois et que vous avez hâte de commencer le prochain épisode. Nous aimons tous être accrochés ! Chez ClickUp, nous sommes pareils - nous $$$a$ons un bon podcast. En fait, nous aimons tellement les podcasts que nous en avons créé un ! Mais nous en reparlerons dans une seconde. 🤓

Pour l'instant, marchez un kilomètre avec nos AirPods et offrez-vous quelques-uns de nos podcasts favoris.

15 podcasts à mettre en file d'attente sur repeat

Considérez que le classement de ces podcasts de productivité est vague - à l'exception du numéro un, bien sûr 😉 - simplement parce que chaque émission possède une certaine qualité qui la rend différente et unique. Utilisez plutôt cette liste comme une occasion d'explorer quelque chose de nouveau ou d'élargir vos horizons !

Surtout si vous n'en avez jamais entendu parler, il y a une pépite de sagesse et d'inspiration à avoir dans chaque épisode, et c'est votre chance de comprendre ce que cela pourrait signifier pour vous. 💜

Bonne écoute, les podheads !

Abonnez-vous et écoutez When It Clicked pour découvrir des histoires inédites d'entreprises auxquelles vous ne vous attendez pas

L'un d'entre eux ClickUp's les projets créatifs les plus favoris à ce jour, Quand ça a cliqué vous fait découvrir les voix et les esprits qui se cachent derrière les produits que vous pensez connaître, en dévoilant les histoires secrètes de la façon dont tout s'est mis en place - jusqu'au moment où tout a finalement cliqué.💡

L'intérêt de When It Clicked réside en partie dans le fait qu'il met en lumière des personnes qui n'ont normalement pas droit à toute la gloire ou qui ont emprunté des chemins peu conventionnels pour faire de leurs rêves une réalité. Elle a trouvé son créneau en se plongeant dans les entreprises qui ont essuyé quelques échecs et quelques coups de théâtre à la recherche de leurs moments "aha".

Écoutez l'animatrice Ilana Strauss tisser chaque histoire avec des invités, notamment le premier directeur marketing de Shopify, Craig Miller ; cofondateurs de Scratchpad Pouyan Salehi et Cyrus Karbassiyoon ; et Parker Conrad pDG de Rippling et trois fois fondateur d'une startup. De plus, vous pouvez commencer à écouter When It Clicked dès maintenant ! Chaque épisode dure entre 20 et 30 minutes, ce qui est parfait pour votre trajet du matin. Écouter et s'abonner pour rester à l'écoute d'histoires encore plus surprenantes à venir dans la première saison. 💜

Page d'Accueil de How I Built This

via How I Built This

À la demande générale - parce qu'il est si bon - How I Built This arrive en force en deuxième position ! Plusieurs employés de ClickUp, dont notre PDG, Zeb Evans zeb Evans, grand fan de ce podcast de NPR, l'a recommandé pour cette liste !

En tant qu'analyste principal du Deal Desk, George Reed de Power Rangers à Slack, découvrez ce qui s'est passé lors de leur ascension vers le sommet. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'y connaître en matière d'entreprise pour apprécier le temps que vous passerez avec Guy. En fait, je pense que tout le monde, quelle que soit sa profession, devrait écouter au moins quelques-uns de ses épisodes."

Bien dit, George, et nous sommes d'accord ! Avec une durée moyenne de 30 à 60 minutes, il y a une histoire pour tout le monde dans les archives de How I Built This, qui durent depuis des années, mais certains de nos épisodes favoris incluent Sara Blakely de Spanx, Yvon Chouinard de Patagonia et Jonah Peretti de BuzzFeed.

Podcast StartUp de Gimlet Media

via Gimlet Media

Le principe de StartUp est plutôt sympa.

Il a commencé comme une série limitée en 2014 par son hôte, Alex Blumberg, documentant son voyage du début à la fin de la création d'une entreprise de podcast qui est finalement devenue Gimlet Media. En fait, Blumberg est encore en train d'essayer de mettre Gimlet sur pied alors qu'il enregistre le premier épisode, de sorte qu'il y a un élément excitant d'inconnu dès le départ. Nous l'avons ensuite abonné à des réunions avec des investisseurs en capital-risque.

À quelques exceptions près, la plupart des épisodes de StartUp s'en tiennent à une limite de 30 minutes, mais ce qui a commencé comme une série limitée compte maintenant huit saisons. Le sujet de chaque saison a quelque peu rebondi, mais revient souvent à Gimlet lorsqu'elle franchit des jalons importants, jusqu'à son rachat par Spotify en 2019. 🫖

Page d'accueil de Business Casual

via Business Casual

Cette recommandation provient de notre propre Ana Verduzco de l'Enterprise Assistance ! De Ana :

"J'adore le podcast Business Casual de Morning Brew ! J'aime aussi particulièrement le fait qu'ils (Morning Brew) sont une startup comme nous, et qu'ils ont connu la réussite en étant pertinents et comiques aussi."

Améliorez votre routine matinale ! Si vous utilisez les 10 premières minutes de votre journée pour lire la dernière newsletter de Morning Brew mais que vous ne passez pas une partie de votre déjeuner à écouter Business Casual, alors il est temps de faire un changement.

D'accord, ce n'est pas si extrême, mais Business Casual fera certainement bouger les muscles de votre pensée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/giphy-11.gif Un homme se tapote le cerveau comme s'il avait une idée /$$$img/

via GIPHY L'intervalle est assez large en ce qui concerne les thèmes des épisodes, avec des fonctionnalités axées sur des sujets tels que les dénonciateurs de la grande technologie ou les applications de rencontres. En gros, si une idée peut être transformée en entreprise, vous en entendrez parler sur Business Casual.

La page d'Accueil du Tim Ferriss Show

via The Tim Ferriss Show

Vous connaissez peut-être Tim Ferriss pour son best-seller, The 4-Hour Workweek, ou pour ce podcast, qui se trouve également être le nombre le plus important de tous les podcasts de la planète Apple Podcasts . 👀

Notre coordinateur éditorial, Leila Cruz leila Cruz, est également une auditrice assidue du podcast dans lequel, à chaque épisode, Tim Ferriss et ses invités décomposent les tactiques pratiquées par des personnes de classe mondiale dans des domaines éclectiques tels que l'investissement, le sport, les entreprises et l'art, afin de révéler les outils pratiques et les conseils que nous pouvons adapter à notre propre vie.

6.

Masters of Scale avec Reid Hoffman

via Masters of Scale

Un autre ajout de George sur le ClickUp Deal Desk !

"Je dois admettre que je suis un peu un fanboy de Reid Hoffman et c'est peut-être mon parti pris qui transparaît. Non seulement Reid est un plaisir à écouter en général, mais il se trouve également être l'une des personnes les plus réussies de la Silicon Valley. Si vous ne le saviez pas, il était le vice-président exécutif lorsque PayPal a été vendu à eBay et a ensuite fondé LinkedIn. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'entretenir avec un milliardaire, mais c'est désormais chose faite. Reid interroge le who's who du monde des affaires et utilise ses relations personnelles avec beaucoup d'entre eux pour créer une expérience unique."

Un épisode de Masters of Scale reste généralement entre 30min et une heure, et fait intervenir des invités incroyables ! Apprenez des conseils sur les entreprises, gestion du temps des conseils, et des discussions intéressantes avec des noms connus comme Barack Obama. 👀

Page d'accueil de Osez diriger

via Oser diriger

Ce podcast récapitulatif provient de l'éditeur en chef du ClickUp Blog, Erica Chappell ! 🥳

"Bien que ce ne soit pas nécessairement lié à la technologie, je suis un fan de Dare to Lead avec Brene Brown. J'adore les conversations honnêtes avec divers chefs d'entreprise sur ce qui fait un grand leadership et comment élever les autres, trouver un but et naviguer dans des conversations/situations parfois inconfortables avec assurance et vulnérabilité."

Et qui n'aime pas Brene Brown ?

via Spotify

Il ne s'agit peut-être pas d'un podcast sur l'entreprise ou la productivité, mais il fait référence à des sujets importants pour notre vie professionnelle, comme la recherche d'une vie professionnelle, les angoisses quotidiennes et tout ce qui se trouve entre les deux. Il explore des astuces, des stratégies et partage des histoires de personnes qui mènent leur vie dans un but précis, notamment Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant et Will Smith.

CBS via GIPHY La durée des épisodes peut être un peu imprévisible, certains restant autour de 25 minutes et d'autres durant bien plus d'une heure, mais lorsque vous entendez la voix de Shetty, l'horodatage peut ne pas avoir d'importance. Sa voix est incroyablement douce et facile à écouter. Dans ce cas, vous serez heureux d'apprendre que de nouveaux épisodes sont publiés deux fois par semaine.

via Spotify

Ce podcast hebdomadaire provient d'Andreesen Horowitz, de la célèbre société de capital-risque de la Silicon Valley, et traite en profondeur des problèmes généraux liés à l'avenir de la technologie, de la culture et de l'actualité.

Chaque épisode aborde des sujets tels que les ransomwares, l'avenir de l'audio, les NFT et la génération Z. Vous en ressortirez forcément avec une information qui impressionnera vos amis lors du prochain happy hour.

via Vox

L'un des spécialistes de l'assistance client de ClickUp, Paola Lopez est une auditrice quotidienne du podcast d'actualités de Vox, Today, Explained, du lundi au vendredi, parce que "leurs plongées profondes dans des histoires pertinentes sont fascinantes et donnent une perspective et un contexte aux plus grandes ou même aux plus petites nouvelles de la journée !"

Animée par Sean Rameswaram et Noel King, cette émission de 30 minutes traite d'un sujet d'actualité dans chaque épisode - avec généralement un titre en forme de jeu de mots pour vous mettre la puce à l'oreille. L'émission vient d'atteindre son millième épisode, alors félicitations à Today, Explained. 🎉

via Spotify

Andrew Warner interviewe des fondateurs de petites et grandes entreprises, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler !

Il se penche sur de nombreux détails inattendus, notamment en analysant les "coups de chance" que l'on peut attribuer à la réussite initiale d'une entreprise. Warner veut disséquer les moments précis, les connexions et les problèmes qui affectent les startups, et les présenter sous forme de conseils pour aider d'autres nouveaux fondateurs.

12.

Entrepreneurs on Fire

via Entrepreneurs on Fire

Ce podcast est une suggestion de notre ami George sur le Deal Desk.

" Avec 2041 épisodes déjà disponibles, vous savez que John Lee Dumas doit faire quelque chose de bien. Avec une énergie contagieuse et un barrage d'informations ininterrompu, il est difficile de s'ennuyer. Il s'agit d'un autre podcast qui utilise la forme éprouvée de l'interviewer-interviewé, mais JLD la fait vraiment sienne. La façon dont il crée un rapport immédiat avec ses invités est presque aussi importante que les informations qu'il obtient d'eux. J'aurais pu penser que la qualité se dégraderait après plus de 2000 épisodes, mais ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un podcast bien rodé qui est divertissant du début à la fin."

13.

Freakonomics

via Freakonomics

Notre responsable de la réussite des clients, Sophia Kaminski sophia Kaminski est une grande fan de Freakonomics, et nous aussi ! De Sophia :

"Comme ils le disent sur le podcast, c'est l'émission "qui explore la face cachée de tout" Vous y trouverez des tonnes d'épisodes stimulants couvrant un large éventail de sujets, mais la série de Freakonomics intitulée "The Secret Life of a C.E.O." (La vie secrète d'un PDG) est particulièrement intéressante. Vous y trouverez des discussions avec des personnes comme Indra Nooyi, PDG de PepsiCo, et Mark Zuckerburg, qui expliquent ce qu'il faut faire pour diriger une grande entreprise mondiale."

14.

Something You Should Know

via Quelque chose que vous devriez savoir Wes Brummette wes Brummette, l'architecte des programmes pour les personnes de ClickUp, nous suggère ce podcast ! Il dit :

" Celui-ci n'est pas strictement professionnel, mais il fait référence aux affaires et peut avoir un impact sur la façon dont vous menez votre entreprise. Dans Something You Should Know, l'animateur Mike se penche sur un grand nombre de questions courantes et donne des conseils pratiques, comme la façon de maximiser votre temps dans un avion, ce qu'il faut faire en cas de distraction ou comment donner des critiques. C'est pratique et cela peut vous faire penser à vos actions de routine un peu différemment."

15.

Citation du jour Show

via Quote of the Day Show

Pour compléter notre liste, Wes Brummette nous laisse un autre de ses favoris : "L'animateur Sean Croxton partage une citation du jour, puis dresse le profil d'un invité spécial qui prononce un discours, une conférence ou une interview sur le même sujet que la citation. C'est à la fois motivant et instructif et cela vous fait découvrir beaucoup de nouvelles voix et perspectives que vous n'auriez peut-être pas découvertes par vous-même."

From our ears, to yours 💜

En bref, la narration audio est vraiment cool.

L'ouïe est un sens si vif et l'audio peut donner vie à l'histoire d'une manière plus importante que vous ne l'imaginez, même si cela signifie simplement écouter deux personnes parler pendant une heure.

PeacockTV via GIPHY La raison pour laquelle nous avons créé When It Clicked est probablement très similaire à la raison pour laquelle vous placez vos favoris dans les podcasts : apprendre quelque chose de nouveau. Ce podcast est notre façon de vous tendre la main à tous, dans l'espoir de lancer de nouvelles discussions et peut-être même de susciter une nouvelle créativité.

Nous espérons que cette liste vous apportera de la joie et qu'elle vous donnera matière à réflexion dans le cadre de votre parcours professionnel. Et si vous ne savez pas par où commencer, ce n'est jamais une mauvaise idée de commencer par le haut. 😉 Écouter When It Clicked où que vous obteniez vos podcasts, et dites-nous ce que vous en pensez dans un commentaire !