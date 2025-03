10 modèles de script de podcast gratuits pour les podcasteurs en 2025

À faire des classiques et des podcasts de haut niveau ? Un scénario qui fait mouche.

Un script peut faire ou défaire votre podcast. Les scripts sont les héros méconnus des podcasts, car ils apportent une structure aux épisodes et vous aident à enregistrer un épisode qui accrochera vos auditeurs.

Il y a plus d'une façon d'écrire un script de podcast convaincant. Les genres varient, de sorte que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. À fait le style d'écriture des scripts. Vous pouvez aimer un script détaillé, tout comme une autre personne peut préférer des listes à puces de points de discussion.

Outre le style et la substance, la seule chose qui vous aide à produire régulièrement d'excellents scénarios est un modèle. Cependant, un modèle unique ne peut pas tout couvrir, étant donné les nombreux types de podcasts et les variations que l'on veut y voir.

Nous avons dressé une liste de 10 modèles qui peuvent vous aider à enregistrer d'excellents podcasts à chaque fois, quel que soit le type de podcast que vous hébergez. Avec ces 10 modèles de script gratuits, vous avez tout ce qu'il faut pour enregistrer une émission géniale ! 🎙️

Qu'est-ce qu'un modèle de script de podcast ?

Un modèle de script de podcast est un aperçu de la structure d'un épisode, qui comprend les différentes sections, les thèmes, les points de discussion, l'ouverture ou l'introduction, les remarques de clôture, le message du sponsor, etc. Le cadre préconçu garantit une structure cohérente d'un épisode à l'autre et permet d'accélérer le processus d'écriture du script.

Le niveau de détail ou les informations contenues dans le modèle de script dépendent de plusieurs facteurs, tels que le thème, le contenu, la complexité du contenu, la forme, les invités et le ton.

Avec des scripts pour guider vos épisodes de podcast, vous pouvez :

Organiser vos pensées: Ils gardent vos idées en ordre afin que vous ne vous éloigniez pas du sujet

Gagner du temps : ils accélèrent le processus de planification et de rédaction des scripts. Grâce aux modèles, vous n'avez pas à repartir de zéro à chaque fois

Améliorer le flux: Ils permettent de s'assurer que votre épisode se déroule de manière fluide, ce qui le rend plus agréable pour les auditeurs

Assurer la cohérence: L'utilisation d'un modèle pour chaque épisode permet de maintenir le style de votre podcast cohérent, ce qui peut aider à fidéliser les auditeurs qui s'identifient à votre podcast

L'utilisation d'un modèle pour chaque épisode permet de maintenir le style de votre podcast cohérent, ce qui peut aider à fidéliser les auditeurs qui s'identifient à votre podcast Améliorer la qualité: Avec une structure claire, vos épisodes sont susceptibles d'être plus attrayants et plus professionnels Modèles de podcasts sont un outil incroyablement utile pour créer des épisodes convaincants et organisés. Avec un modèle pour votre script de podcast, vous pouvez couvrir toutes vos bases, ce qui vous aide à garder votre podcast intéressant et facile à suivre.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de script de podcast ?

Un bon modèle de script de podcast offre clarté et structure et vous aide à rationaliser et à cibler vos épisodes.

Voici les caractéristiques clés d'un bon modèle :

Simplicité : Un modèle simple évite toute complexité inutile et se concentre sur les éléments essentiels du podcast

Un modèle simple évite toute complexité inutile et se concentre sur les éléments essentiels du podcast Flexibilité: Un modèle qui s'adapte aux différents styles de podcast, qu'il s'agisse d'une interview, d'un solo ou d'une narration, tend à être plus facile à utiliser

Un modèle qui s'adapte aux différents styles de podcast, qu'il s'agisse d'une interview, d'un solo ou d'une narration, tend à être plus facile à utiliser **Clarté : des titres et des sections effacées dans un modèle facilitent le suivi et le remplissage

**Cohérence : un bon modèle présente généralement une structure d'épisode uniforme

**Les modèles qui suggèrent des invitations, des instructions ou des questions qui engagent le public

**Préparation : ils devraient inclure des segments pour la recherche et l'introduction de l'invité

Personnalisation : La possibilité de personnaliser le modèle pour qu'il corresponde à la voix unique de votre podcast

10 modèles de scripts de podcast gratuits à utiliser en 2024

Les podcasts se développent plus rapidement que la plupart des autres formulaires d'avenues d'infotainment numérique. Et de nouveaux thèmes, styles et catégories apparaissent chaque jour. Un seul modèle de script de podcast a peu de chances de répondre aux besoins croissants des podcasteurs .

Nous avons compilé une liste de 10 modèles gratuits. Quel que soit le sujet de l'épisode, ces modèles de script peuvent vous aider à lancer votre podcast.

1. Modèle de script de podcast ClickUp

Veillez à ce que votre contenu soit clair et bien modifié grâce au modèle de script de podcast ClickUp

Le Modèle de script de podcast ClickUp est un modèle convivial pour les débutants qui garantit que tous vos épisodes de podcast sont bien organisés.

Il vous permet de rédiger des scripts rapidement et efficacement. Vous pouvez organiser tous les aspects de votre podcast, du début à la fin. De plus, il dispose d'un champ pour vous permettre de prendre des notes pour chaque épisode afin que vous restiez sur la bonne voie.

Créez des tâches et ajoutez des statuts personnalisés pour surveiller chaque étape par laquelle passe votre script de podcast. Effectuez des modifications en cours en collaboration avec vos coéquipiers, par exemple votre coanimateur ou vos producteurs. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour ajouter des champs pertinents au modèle.

De plus, vous pouvez utiliser l'outil de création de podcasts alimenté par l'IA ClickUp Brain en Documents ClickUp pour rédiger des scripts et trouver des idées pour votre épisode de podcast.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-19-1400x788.gif ClickUp Brain dans ClickUp Docs /$$img/

Faites un brainstorming de vos idées de podcast en utilisant ClickUp Brain dans ClickUp Docs

Idéal pour : Les personnes qui cherchent à lancer leur premier podcast

| ------------------------------------------------------------------- |

2. ClickUp Modèle de plan de podcast vierge

Obtenez des mises à jour régulières sur votre podcast grâce au modèle ClickUp Blank Podcast Outline Template

Le ClickUp Modèle de plan de podcast vierge est le plus simple à utiliser parmi tous les modèles et plans listés ici. Remplissez les détails de votre épisode de podcast et ajoutez des champs pour lui donner une structure détaillée et voila! C'est bon à prendre.

Commencez par ajouter le nom du podcast dans le titre, puis ajoutez les animateurs, la date d'enregistrement et le lien vers le script. Vous pouvez également ajouter des invités au podcast. Le champ de mise à jour de la progression vous informera de l'étape à laquelle vous vous trouvez dans la création de votre podcast.

Après avoir achevé les champs, vous pouvez ajouter des tâches et des sous-tâches aux listes de tâches. Celles-ci dépendent de vos besoins, comme par exemple "le forfait du sujet et des invités", "l'enregistrement du podcast", "la production du podcast", etc.

| La liste des tâches à accomplir est très simple et facile d'utilisation : Parfait pour les nouveaux podcasteurs qui ne veulent pas être submergés de choix

3. Modèle de plan de podcast ClickUp

Planifiez toutes vos activités de podcast avec le modèle de plan de podcast ClickUp

Ce modèle Modèle de plan de podcast ClickUp est idéal pour les animateurs qui souhaitent forfaiter chaque épisode de podcast en détail.

Les champs d'état personnalisés vous aident à suivre la progression de votre podcast. Vous pouvez marquer le statut comme Achevé, Achevé, En cours, En attente ou À faire. La barre de progression illustre visuellement à quel point vous êtes sur le point d'achever votre podcast.

Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des détails pour chaque épisode, tels que le sujet, les auditeurs, les abonnés, le titre de l'épisode, etc. Le champ "Type de podcast" vous permet d'indiquer si votre podcast est en solo ou avec des invités.

Ce modèle intermédiaire riche en fonctionnalités est prêt à l'emploi et entièrement personnalisable.

| Il est prêt à l'emploi et entièrement personnalisable : Les podcasteurs qui publient des épisodes régulièrement et qui ont besoin de programmer les épisodes plusieurs semaines avant l'enregistrement

4. Modèle de podcast ClickUp (avec invités)

Assurez la cohérence de vos podcasts avec le modèle ClickUp Podcasting Template (With Guests)

Ce modèle Modèle de podcast ClickUp (avec invités) est particulièrement utile pour organiser et gérer la liste des invités de votre podcast.

Créez des statuts personnalisés pour suivre la progression de vos invitations. En fonction de la situation, paramétrez-les sur Invité à contacter, Invité invité ou Invité achevé.

Les sections Suivi des épisodes et Flux de travail vous permettent de garder un onglet sur la progression de votre calendrier de publication de podcasts. Vous pouvez marquer chaque épisode comme " Enregistrement ", " Modification en cours ", " Modification achevée " et " Publié "

Vous pouvez également paramétrer plusieurs assignés pour chaque projet de podcast, créer des délais et marquer chaque podcast en fonction de sa priorité.

| Idéal pour **L'équipe de production des podcasts L'équipe de production des podcasts

5. Modèle de podcast ClickUp (sans invités)

Simplifiez les flux de travail des podcasts avec le modèle ClickUp Podcasting (sans invités)

Vous vous lancez en solo ? Cette Modèle de podcast ClickUp (sans invités) est un modèle facile à utiliser pour les débutants, qui permet aux animateurs de podcast de forfaiter les épisodes, les invités et les parrainages.

Définissez 19 statuts modifiables, tels que "Achevé", "En cours de modification", "Modifications achevées", etc. Ce modèle comporte des statuts prédéfinis pour des objectifs spécifiques, tels que la promotion des affiliés, la promotion des listes d'e-mails et la promotion des nouveaux cours.

Il comprend également six affichages personnalisables que vous pouvez paramétrer en fonction de la taille de votre produit et de tout autre besoin spécifique. Vous pouvez afficher votre modèle en vue Liste, Documents, Tableau, Calendrier ou Tableur.

Le niveau élevé de fonctions de ce modèle le rend adapté aux hôtes de podcasts qui gèrent des podcasts aux besoins variés.

| Il est idéal pour : Les nouveaux podcasteurs ou ceux qui mettent en forme leurs podcasts selon le principe de la narration

6. Modèle de description de podcast ClickUp

Rédigez une description précise de vos épisodes avec le modèle de description de podcast ClickUp

Ce modèle n'est pas axé sur les flux de travail et la gestion des podcasts. Il a été spécialement conçu pour vous aider à rédiger des descriptions de podcast qui mettent en évidence les éléments clés de votre épisode.

Ce modèle Modèle de description de podcast ClickUp vous permet de créer des descriptions de podcast attrayantes et informatives pour attirer votre public ! Créez des projets distincts pour vos épisodes de podcast, notez les sujets clés de chaque épisode, puis commencez à rédiger la description.

Vous pouvez également utiliser l'incroyable capacité de l'IA à créer des descriptions de podcasts ClickUp Brain pour générer des descriptions de podcasts qui résonnent avec votre groupe cible.

| Idéal pour : L'équipe de production des podcasts

7. Modèle de parrainage de podcast ClickUp

Obtenez plus de sponsors pour votre podcast grâce au modèle de parrainage de podcast ClickUp

Les parrainages et les endossements font partie intrinsèque de la gestion d'un podcast à succès. Ce modèle Modèle de parrainage de podcast ClickUp est spécialement conçu pour vous aider dans ce domaine.

Le modèle fournit un guide informatif sur la façon de créer des propositions de parrainage de podcast pour augmenter vos chances d'obtenir des parrainages. Suivez les sponsors potentiels et dressez la liste des avantages de leur assistance. Vous pouvez également conserver vos discussions avec les sponsors dans le modèle.

Suivez la progression de vos pistes de parrainage grâce à des marqueurs de statut personnalisables. Grâce à des options de vue personnalisées telles que Document, Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier, vous pouvez accéder au modèle comme vous le souhaitez.

Idéal pour : Les équipes de podcasts qui travaillent avec des sponsors et des marques pour produire leurs épisodes

| ----------------------------------------------------------------------------------------- |

8. Modèle de planification de podcast ClickUp

Organisez vos forfaits en profondeur avec le modèle de planification ClickUp Podcast

Qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou les femmes dans la technologie, ou tout autre sujet, ce guide complet de l'intelligence artificielle Modèle de planification de podcast ClickUp vous aide à garder une trace de tous les sujets potentiels.

Vous pouvez commencer le modèle à partir de zéro et ajouter des tâches et des sous-tâches au fur et à mesure que vous avancez dans le flux de travail de votre podcast (idées, planification, programmation, enregistrement, production et publication).

Le modèle est également hautement personnalisable. Ajoutez des dates d'enregistrement, un type de podcast, des listes d'invités, etc. Vous pouvez également télécharger des pièces jointes telles que des documents, des fichiers audio et d'autres ressources utiles.

Idéal pour : Les podcasteurs solos ou les animateurs qui publient des épisodes régulièrement

| ---------------------------------------------------------------------- |

9. Modèle de podcast ClickUp

Visualisez le processus de planification de votre podcast avec le modèle ClickUp Podcast

Un autre modèle facile à utiliser pour les débutants, le modèle Modèle de podcast ClickUp vous aide à conserver le script et les épisodes de votre podcast dans un seul répertoire.

Triez les projets en fonction de leur statut, par exemple Planifié, Enregistré, Modifié et Publié, ou créez des groupes personnalisés d'épisodes en fonction de leur thème ou de leur style. Utilisez le modèle pour suivre les dates de publication, les ressources musicales et d'autres ressources pertinentes.

L'option permettant d'activer/désactiver les vues Liste et Tableau le rend facilement accessible. Vous pouvez également ajouter des dates d'échéance pour éviter tout retard dans la file d'attente de production des podcasts.

| Idéal pour : Les nouveaux podcasteurs qui explorent différents types de thèmes et de styles

10. ClickUp Podcast Calendrier Modèle

Programmez vos podcasts grâce au modèle de calendrier ClickUp Podcast

Ce modèle entièrement personnalisable Modèle de Calendrier ClickUp Podcast est parfait pour rester sur la bonne voie avec votre calendrier de publication de podcast. Avec ce modèle préconstruit de style Calendrier, vous pouvez surveiller les épisodes à venir, les sujets, les invités et les échéanciers dans le pipeline.

Avec 18 champs personnalisés, vous pouvez définir des libellés personnalisés qui classent chaque épisode par attributs uniques, tels que le budget, la production audio, la photo de l'invité, la bio de l'invité, le sponsor, et plus encore.

Les étiquettes à code couleur facilitent le suivi de l'étape de production de chaque épisode, comme le concept, la sensibilisation, la programmation, l'enregistrement, la production, etc.

| Idéal pour Les équipes de production de podcasts ainsi que les podcasteurs qui publient des épisodes chaque semaine

Les calendriers, les modèles, les thèmes, la sensibilisation et le parrainage sont, bien sûr, importants, mais il reste encore une chose importante à aborder : l'écriture du podcast le script.

Rédiger un bon script de podcast, attrayant et susceptible de captiver votre public, n'est pas une mince affaire. Il ne s'agit pas simplement de prendre des notes : de nombreux éléments entrent en jeu dans la rédaction d'un contenu de qualité pour chaque épisode.

Voici quelques bonnes pratiques et conseils pour la rédaction d'un script de podcast que vous pouvez suivre pour créer un script à la fois attrayant et efficace :

1. Des présentations convaincantes

Tous les podcasts percutants attirent l'attention de leurs auditeurs dès qu'ils commencent. Vous devez rédiger une ouverture percutante pour chaque épisode.

Cette ligne d'ouverture peut aller d'une question accrocheuse à un fait inattendu, en passant par un aperçu de ce qui va suivre. En faisant cela, vous donnez le paramètre pour le reste de l'épisode et vous accrochez votre public dès le départ.

2. Des détails et encore des détails

La complexité du script de votre podcast peut varier considérablement. Si votre podcast traite de sujets complexes (par exemple, l'éducation ou les soins de santé), un script mot à mot fonctionne mieux.

En revanche, si votre podcast est plus léger et axé sur la discussion, vous n'aurez besoin que d'une ébauche, ce qui est parfait pour un épisode comportant de nombreux échanges entre les animateurs et les invités.

3. Délivrer votre message

Soyez vous-même - il ne s'agit pas seulement d'une citation motivante, mais d'une information utile à retenir lors de la rédaction de votre script. Souvent, ce n'est pas ce que vous dites mais la façon dont vous le dites qui compte.

Ne réfléchissez pas trop. Concentrez-vous simplement sur la simplicité du langage et sur la discussion. Il est également conseillé de partager des histoires et des anecdotes pour rendre votre contenu plus facile à comprendre et à mémoriser.

4. Outro et appel à l'action

Tout comme dans l'aviation, il est important de réussir l'atterrissage dans les podcasts. Vous devez conclure votre épisode par un résumé, en remerciant vos invités et vos auditeurs. Faites allusion aux prochains épisodes ou partagez des nouvelles, en dirigeant les auditeurs vers des ressources supplémentaires.

N'oubliez pas d'inclure un appel à l'action, comme s'abonner ou suivre votre chaîne sur les médias sociaux.

5. Rester flexible

Bien qu'un script soit un guide, soyez prêt à vous adapter et à embrasser les moments spontanés, surtout si vous avez un invité. Cela ajoute de l'authentification et de l'engagement à votre podcast.

La rédaction de scripts à partir de zéro a tendance à ressembler à un processus long et minutieux. À l'inverse, quand vous avez envie d'un gâteau, le faites-vous à partir de zéro ? Bien sûr, c'est faisable, mais ce n'est probablement pas la meilleure façon d'utiliser votre temps.

Disposer d'un assistant fiable et intelligent pendant que vous rédigez le script de votre podcast peut faire toute la différence. Voici comment ClickUp Brain entre en scène.

ClickUp Brain est cet assistant intelligent avec lequel vous pouvez cocréer un excellent script de podcast. L'outil d'IA peut vous aider à rédiger votre script, à organiser vos idées, transcrire des notes et même de faire jaillir vos flux créatifs si vous êtes bloqué.

Surtout, avec un Assistant d'écriture alimenté par l'IA , vous pouvez vous concentrer sur la création d'un contenu de premier ordre pour vos auditeurs sans perdre de temps et d'énergie sur les choses insignifiantes.

Devenez un as de la baladodiffusion avec ces modèles de script de baladodiffusion gratuits

Plus que tout, les modèles de scripts de podcast vous font gagner du temps. Avec une structure prête à l'emploi, vous pouvez vous concentrer sur la création d'un contenu de qualité au lieu de vous préoccuper de la forme.

Ces modèles pratiques de ClickUp offrent une solution à 360 degrés à vos besoins en matière de planification et de rédaction de scripts de podcast. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et lancez votre podcast en un rien de temps !