Modèles de plans marketing gratuits pour Google Docs

Le lancement de votre produit est dans quelques semaines. Et votre équipe n'a pas encore trouvé ses marques parmi les tâches, les e-mails et les notes éparses. Les délais se ferment, la confusion s'installe et, soudain, une chose certaine semble presque impossible à réaliser.

Et si un document bien structuré pouvait rassembler tout le monde et éviter que votre lancement ne soit retardé, ou pire, qu'il n'ait lieu ?

C'est ce que promet un modèle de plan de marketing dans Google Docs. Il s'agit d'un moyen souple et collaboratif de planifier vos stratégies de marketing et d'aligner votre équipe sur une vision commune. Qu'il s'agisse de lancer une campagne, de gérer la production de contenu ou de planifier un évènement, le bon modèle garantit que chaque détail est pris en compte, ce qui vous permet d'exécuter le plan en toute confiance et avec précision.

Explorons les meilleurs modèles qui simplifient le processus et vous mettent sur la voie de la réussite.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan marketing dans Google Docs ?

Un bon modèle de plan marketing Google Docs doit offrir structure, clarté et facilité d'utilisation pour aider les équipes à planifier efficacement leurs objectifs marketing et à exécuter leurs stratégies marketing.

Il comprend des éléments essentiels tels que :

L'étude de marché pour comprendre les tendances du secteur, les concurrents et les besoins des clients

pour comprendre les tendances du secteur, les concurrents et les besoins des clients L'analyse de l'audience cible pour identifier vos clients idéaux et savoir comment les atteindre

pour identifier vos clients idéaux et savoir comment les atteindre **Des objectifs effacés pour définir des objectifs spécifiques et mesurables objectifs marketing qui s'alignent sur votre stratégie d'entreprise

L'allocation du budget pour distribuer efficacement les ressources entre les campagnes et les canaux

pour distribuer efficacement les ressources entre les campagnes et les canaux Échéanciers pour fixer des paramètres réalistes et maintenir les projets sur la bonne voie

pour fixer des paramètres réalistes et maintenir les projets sur la bonne voie Indicateurs de performance pour mesurer la réussite et ajuster les stratégies en fonction des données

Cette structure permet aux entreprises de planifier efficacement leurs campagnes, de suivre la progression et d'ajuster leurs stratégies en fonction des données indicateurs clés de performance marketing .

Modèles de plans de marketing gratuits dans Google Docs

La création d'un forfait Business peut faire la différence pour n'importe quelle entreprise, mais tous les modèles ne se valent pas. Les startups ont besoin d'un modèle différent de celui des entreprises de plusieurs millions de dollars ; une équipe de marketing de logiciels ne pourrait pas travailler avec le même modèle qu'une marque de chocolat, et vous aurez probablement besoin de modèles distincts pour le marketing d'évènements et le marketing de contenu.

C'est pourquoi nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs modèles gratuits modèles de forfaits de marketing -comprend des fonctionnalités, des conseils et des outils essentiels pour donner un coup de fouet à votre stratégie de marketing, quel que soit votre secteur d'activité ou vos Objectifs.

1. Modèle de plan marketing par CoSchedule

via CoSchedule Simplifiez le flux de travail de votre équipe avec Le modèle de plan marketing de CoSchedule . Il est conçu pour organiser chaque forfait, garantir une collaboration sans faille et faciliter l'alignement des projets - parce que la planification du marketing ne devrait jamais être une corvée.

Vous pouvez réduire le temps passé à coordonner les détails et les délais grâce à des formulaires d'admission personnalisés et partageables qui rassemblent toutes les exigences du projet au moment de l'envoi. Ces formulaires recueillent tout ce qui est nécessaire en amont afin que votre équipe puisse achever le travail plus rapidement et avec des spécifications claires.

Garantissez la qualité et la conformité en ajoutant les approbations requises aux flux de travail, en veillant à ce que les projets soient conformes aux normes de l'entreprise et du secteur avant d'être publiés.

De plus, le tableau de bord de CoSchedule vous permet d'afficher en temps réel les listes de tâches et les projets en cours de chaque employé, ce qui facilite la délégation et l'ajustement du travail en fonction des priorités de l'équipe.

🌟Ideal for: Les équipes marketing qui cherchent à simplifier le forfait et à garder les projets sur la bonne voie

2. Modèle de rapport sur les médias sociaux par HubSpot

via HubSpot Prêt à obtenir plus de résultats avec les médias sociaux ? Modèle de rapport sur les médias sociaux de HubSpot offre un moyen structuré et convivial de suivre vos indicateurs. Disponible en plusieurs formes, il vous aide à garder le contrôle de vos données et à diagrammer facilement votre progression.

Pour chaque plateforme que vous utilisez, qu'il s'agisse de Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, ce modèle vous aide à documenter les points de données essentiels, notamment la taille de l'audience, les posts de la marque, l'engagement total et les taux d'engagement. De plus, suivez les changements d'un mois à l'autre (MoM) pour mieux comprendre les tendances clés et les domaines de croissance.

Le modèle de HubSpot comprend également des sections pour les rapports sur les médias gagnés, tels que les mentions, la portée potentielle et les impressions potentielles pour chaque canal, ainsi que des comparaisons MoM. Cette fonctionnalité est parfaite pour évaluer l'exposition organique de votre marque et la visibilité de la plateforme.

Grâce à ce rapport structuré, votre équipe peut prendre des décisions éclairées, optimiser les efforts sur les médias sociaux et présenter des résultats mettant en évidence votre progression et votre impact.

🌟Ideal for: Social media managers tracking performance across multiple platforms

3. Modèle de communiqué de presse d'évènement par HubSpot

via HubSpot Annoncez votre évènement en utilisant Modèle de communiqué de presse d'évènement de HubSpot . Créez des titres qui attirent l'attention, partagez les points forts de l'évènement et assurez-vous que votre message atteigne votre marché cible, le tout dans une forme soignée que vous pouvez adapter à vos besoins.

Téléchargez ce modèle au format Microsoft Word, Google Docs ou PDF pour l'utiliser facilement. Vous pouvez également transférer le communiqué de presse sur le papier à en-tête de votre entreprise pour lui donner une touche professionnelle.

Commencez par un titre captivant qui attire l'attention. Ensuite, indiquez la date de diffusion et la ville où se déroulera l'évènement. Enfin, présentez l'évènement en soulignant les détails du quoi, du quand et du où.

Vous pouvez développer l'évènement dans deux ou trois paragraphes, en abordant des aspects ou des activités uniques. N'oubliez pas d'indiquer les coordonnées de votre responsable de la communication.

🌟Idéal pour: Les équipes de relations publiques qui cherchent à rédiger des annonces d'évènements qui captivent et transmettent les détails clés de manière efficace

🧠 Fun Fact : Les études montrent que le meilleur jour pour envoyer un communiqué de presse sur un évènement est le suivant Le mardi matin, lorsque les boîtes de réception sont moins encombrées, et que les lecteurs sont plus concentrés.

4. Modèle de plan de marketing de contenu par Backlinko

via Backlinko Vous avez du mal à développer une stratégie de contenu cohérente ? Modèle de plan de marketing de contenu de Backlinko fournit une approche étape par étape pour découvrir des idées de contenu, analyser les concurrents et forfaiter vos campagnes pour un impact maximal.

Commencez par trouver des idées de contenu en utilisant des invites, des instructions et des outils pour engager votre public. Ensuite, analysez vos concurrents pour repérer les lacunes en matière de contenu et forfaiter votre stratégie. Enfin, utilisez les conseils de promotion pour transformer votre contenu en aimant à trafic et augmenter sa portée.

Vous pouvez également réaliser une analyse concurrentielle du marché pour vous aider à comprendre comment différencier votre.. stratégie de communication marketing de vos concurrents.

🌟Ideal for: Les équipes de contenu pour générer des idées de contenu, analyser les concurrents et booster la portée

💡Pro Tip: Utilisez la fonctionnalité Smart Compose de Google Docs pour accélérer votre rédaction. Elle suggère des phrases achevées au fur et à mesure que vous tapez, ce qui vous aide à rester concentré et à stimuler votre productivité - surtout pendant les longues sessions de brainstorming !

Bien que ces modèles promettent de vous libérer du temps et de vous donner plus de marge de manœuvre, ils ne sont que le point de départ d'un flux de travail marketing bien structuré.

Limites de l'utilisation des modèles de plans marketing pour Google Docs

Google Docs est peut-être l'un des gestionnaires de documents les plus populaires, mais c'est la seule chose qu'il fait bien. Et les spécialistes du marketing chevronnés comme vous savent qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg pour un travail de marketing efficace gestion de projet marketing .

Voici quelques limites à prendre en compte :

Pas de gestion centralisée des tâches: Vous devrez passer de Docs à d'autres plateformes pour assigner des tâches, suivre les délais et gérer les flux de travail marketing

Vous devrez passer de Docs à d'autres plateformes pour assigner des tâches, suivre les délais et gérer les flux de travail marketing **Les modèles de Google Docs sont quelque peu rigides et peuvent nécessiter des ajustements manuels importants pour répondre aux besoins spécifiques de vos objectifs de marketing

**Absence d'options d'intégration : Google Docs ne s'intègre pas de manière transparente à d'autres outils de marketing, ce qui limite votre capacité à gérer et à suivre vos efforts de marketing sur plusieurs plates-formes

Pas de gestion de projet visuelle: Google Docs comporte beaucoup de texte, ce qui signifie que vous n'avez pas accès aux outils visuels tels que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban ou les vues de progression des tâches, qui sont essentiels pour les grandes équipes afin d'obtenir une meilleure visibilité des activités de marketing

Alternatives pour les modèles de plans marketing pour Google Docs

Les limites des modèles de Google Docs mettent en évidence le besoin de meilleures alternatives qui peuvent affiner vos processus de forfait marketing . ClickUp est l'application Tout pour le travail, permettant aux équipes marketing de planifier, d'exécuter et d'optimiser les campagnes à partir d'un seul environnement de travail.

Le plus beau ? Elle est suffisamment polyvalente pour être utilisée à la fois par des équipes marketing composées d'une seule personne et par de grands départements marketing dans le cadre d'initiatives marketing telles que les médias sociaux et le marketing produit. Il s'adapte en toute transparence à tous les secteurs d'activité et à tous les objets marketing.

Cela semble trop beau pour être vrai ?

Voici ce qu'un utilisateur de ClickUp a à dire sur ses capacités :

_Un logiciel de gestion des tâches entièrement personnalisable dans lequel vous pouvez évoluer au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le logiciel. Je l'ai adapté pour l'utiliser dans mes activités de marketing, de gestion de projet, de planification des médias sociaux et d'élaboration de procédures opératoires normalisées Avis vérifié de G2 Les Logiciel de gestion de projet marketing ClickUp offre des outils pour le suivi des campagnes, les calendriers de contenu, la collaboration entre équipes et l'analyse des performances, aidant les entreprises à aligner leurs efforts de marketing sur des objectifs mesurables.

Consultez ces modèles de planification marketing gratuits de ClickUp pour une planification marketing sans faille, du début à la fin.

1. Le modèle de plan marketing ClickUp

Le Modèle de plan marketing ClickUp élimine le stress lié au forfait marketing et le transforme en un processus fluide. Grâce à ce modèle, vous pouvez définir des objectifs clairs et réalisables (comme doubler les inscriptions aux webinaires trimestriels au deuxième trimestre) et les décomposer en étapes réalisables (comme mener des campagnes sur LinkedIn, offrir des incitations à la participation et créer des cohortes ciblées pour les promotions par e-mail), en veillant à ce que votre équipe soit organisée et se concentre sur ce qui compte le plus, à savoir la réussite.

Ce modèle offre des vues de tâches flexibles, y compris une Vue Liste pour organiser et filtrer les tâches, une Vue Tableau pour visualiser la progression par statut ou priorité, et une Vue Échéancier pour l'ordonnancement et le forfait.

Des champs personnalisés tels que Trimestre, Effort et Progression permettent un suivi détaillé des priorités des tâches et des taux d'achèvement. Grâce à ces fonctionnalités, les équipes peuvent organiser efficacement les stratégies marketing et suivre précisément les résultats.

Idéal pour : Les équipes marketing qui s'attachent à transformer des concepts de haut niveau en stratégies pratiques et exploitables

2. Le modèle de plan d'action marketing ClickUp

Lorsqu'il s'agit de s'assurer que vos efforts de marketing sont toujours sur la bonne voie, le modèle de plan d'action marketing ClickUp est la solution idéale Modèle de plan d'action marketing ClickUp est votre meilleur allié. Il permet de décomposer votre stratégie en actions spécifiques, d'attribuer les tâches aux bons membres de l'équipe et de responsabiliser tout le monde, en veillant à ce que rien ne soit oublié.

Vous pouvez suivre vos tâches de manière efficace grâce à des échéances et des rappels intégrés, ce qui permet à votre équipe de respecter le calendrier et de se concentrer sur la réalisation des objectifs clés.

Le modèle présente également les fonctionnalités suivantes Statuts de tâches ClickUp personnalisés de ClickUp, les champs personnalisés et les affichages personnalisés vous permettent d'ajuster votre forfait et de vous assurer qu'il s'aligne parfaitement sur vos objectifs de marketing.

🌟Ideal for: Teams that want to transform bold marketing goals into a clear, action-driven roadmap that delivers measurable outcomes (Les équipes qui veulent transformer des objectifs marketing audacieux en une feuille de route claire et orientée vers l'action qui produit des résultats mesurables)

3. Le modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Vous cherchez un outil qui vous aide à découvrir de nouvelles opportunités de marché et à aligner les efforts de votre équipe ? Le modèle de plan marketing stratégique ClickUp vous couvre. Ce modèle vous aide à cartographier des forfaits réalisables, à suivre la progression et à utiliser des données pour respecter les délais et le budget lors de la mise en œuvre de votre stratégie de marketing stratégique stratégie de mise sur le marché .

Enrichissez davantage votre forfait de marketing de contenu avec les fonctionnalités de personnalisation avancées de ClickUp telles que :

Statuts personnalisés : Suivez efficacement la progression avec des statuts tels que À faire, En cours, Pour approbation, Achevé et Rejeté

: Suivez efficacement la progression avec des statuts tels que À faire, En cours, Pour approbation, Achevé et Rejeté Champs personnalisés : Enregistrez des détails essentiels tels que les canaux, les dates de publication, les piliers de contenu, et plus encore dans 15 Champs personnalisés dans ClickUp pour faciliter la visualisation et la gestion

: Enregistrez des détails essentiels tels que les canaux, les dates de publication, les piliers de contenu, et plus encore dans 15 Champs personnalisés dans ClickUp pour faciliter la visualisation et la gestion Affichages personnalisés : Accédez à votre forfait par le biais de sept vues uniques Affiches personnalisées dans ClickUp telles que les dates de publication, l'échéancier du ministère et la vue contenu, ce qui permet de s'assurer que tout est bien organisé et accessible

🌟Ideal for: Les entreprises qui cherchent à améliorer leur approche marketing, que ce soit en construisant une stratégie à partir de zéro ou en affinant une stratégie existante pour une performance maximale

4. Le modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Le modèle de plan de marketing de contenu ClickUp facilite la transformation de vos idées en un contenu qui trouve un écho auprès de votre public. Il vous aide à aligner votre contenu sur vos objectifs marketing, à définir des données démographiques cibles et à vous assurer que votre équipe fournit constamment un contenu engageant et précieux qui se traduit par des résultats réussis tels que l'augmentation de l'engagement, des conversions et des prospects qualifiés.

Le modèle affiche des tâches polyvalentes telles que les suivantes :

Vue Liste pour regrouper et trier les tâches

pour regrouper et trier les tâches Affichage du calendrier pour visualiser les calendriers de publication

pour visualiser les calendriers de publication Échéancier pour le suivi de la production de contenu par type ou par département et

pour le suivi de la production de contenu par type ou par département et Vues Tableau pour organiser les tâches par statut ou par étape du contenu

Les champs personnalisés incluent les détails des tâches avec des options telles que Type de contenu, Canaux, Date de publication et Reviseur pour un suivi efficace. Les fonctionnalités telles que les champs d'évaluation pour évaluer la qualité des résultats, les champs de site Web pour les liens de contenu et les menus déroulants pour les étapes d'approbation garantissent que chaque détail est géré avec précision.

🌟Ideal for: Les créateurs de contenu, les équipes marketing et les Business qui cherchent à renforcer leurs connexions avec leur public grâce à des stratégies de contenu réfléchies et ciblées

5. Le modèle de plan de contenu ClickUp

Un solide forfait de contenu est la clé pour maintenir vos efforts de marketing sur la bonne voie et atteindre votre public. Avec le Modèle de plan de contenu ClickUp , vous pouvez organiser, programmer et accorder à chaque contenu l'attention qu'il mérite, sans effort, ce qui garantit un engagement fort et vous aide à atteindre vos objectifs d'entreprise.

Ce modèle organise tous vos supports marketing et activités de recherche pour vous aider à atteindre les objectifs de votre stratégie de contenu. Il vous aide également à planifier les objectifs, à organiser les tâches et à suivre chaque étape de la planification du contenu.

Plus, Documents ClickUp facilite la collaboration en regroupant les notes, les idées et les ressources de votre équipe en un seul endroit.

🌟Idéal pour: Les créateurs de contenu, les managers des médias sociaux et les équipes marketing pour créer une stratégie de contenu cohérente et percutante

👀 À faire? Le premier cours de marketing a été proposé à l'université du Michigan en 1902.

6. Le modèle de plan marketing d'évènement ClickUp

Le ClickUp Modèle de plan de marketing d'évènement élimine les tracas liés à la gestion de vos évènements. De la planification à l'exécution, il conserve tout en un seul endroit, ce qui vous permet de suivre la progression, de hiérarchiser les tâches et de fixer des objectifs clairs pour atteindre vos cibles de performance.

Décomposez les activités de planification de vos évènements en créant Tâches ClickUp pour chaque élément d'action, en les assignant aux membres de l'équipe et en suivant la progression en temps réel.

Le modèle vous aide à gérer votre calendrier en suivant le temps passé sur chaque tâche et en ajustant les échéanciers si nécessaire. Il vous donne également une vue Effacées des responsabilités de chacun, ce qui permet à votre équipe de rester alignée et de se concentrer sur la réussite de l'évènement.

🌟Ideal for : Les managers d'évènements et les équipes marketing qui cherchent à affiner la coordination des évènements et à assurer une exécution fluide du début à la fin

7. Le modèle de plan de vente et de marketing ClickUp

Pour générer des revenus et rester compétitif, vous devez aligner vos efforts de vente et de marketing sur vos objectifs d'entreprise globaux. Le modèle de plan de vente et de marketing ClickUp vous aide à organiser efficacement les ressources, à fixer des objectifs et à suivre la progression pour que le marketing et les ventes travaillent ensemble.

Ce modèle permet de :

Créer Objectifs ClickUp et définissez des objectifs et des indicateurs de performance clés pour mesurer la réussite

Visualiser les tâches et les processus à l'aide de Tableaux de bord ClickUp , qui favorisent la collaboration entre les équipes

Suivi des résultats en temps réel afin de procéder à des ajustements fondés sur les données si nécessaire

Grâce au modèle de plan de vente et de marketing ClickUp, votre équipe peut se concentrer sur des stratégies cohérentes et efficaces qui assistent vos objets d'entreprise globaux et stimulent la croissance.

Idéal pour: Les équipes commerciales et marketing qui cherchent à se concentrer sur des stratégies qui stimulent directement la croissance de l'entreprise

8. Le modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Avec le Modèle de plan de campagne marketing ClickUp avec ClickUp, la gestion de vos campagnes marketing devient beaucoup plus facile. Il vous permet de tout suivre dans une seule et même fenêtre - les dépenses, les performances et les créations - afin de vous assurer que vos campagnes sont bien organisées et optimisées pour la réussite.

Ce modèle comprend un champ Progression Auto pour l'automatisation du suivi de l'achèvement des tâches et un champ Menu déroulant pour la segmentation des publics.

Le champ Site Web capture les URL, tandis que le champ Monnaie permet d'établir un budget en mettant en forme des valeurs telles que les dépenses, le CPC et le CPM dans n'importe quelle devise. Les champs numériques gèrent les indicateurs tels que les clics, les conversions et les impressions.

Le champ Formule facilite les calculs avancés, en calculant des indicateurs clés tels que le CTR, le CPA et le budget marketing restant gestion des campagnes de marketing sans effort et axée sur les données.

🌟Ideal for: Les équipes marketing à la recherche d'une solution complète pour gérer et mesurer chaque détail de leurs campagnes en toute simplicité

👀 Le saviez-vous ? D'après un sondage de McKinsey, seulement 37% des responsables marketing déclarent avoir mis en place des méthodes de collaboration efficaces au sein de l'équipe marketing et avec d'autres secteurs de l'entreprise tels que l'e-commerce, le développement de produits et les ventes. Il y a là un énorme potentiel d'amélioration !

9. Le modèle de plan marketing pour les médias sociaux de ClickUp

Selon Statista, plus de 5 milliards de personnes utilisaient les médias sociaux en 2024 et ce nombre devrait atteindre près de 6 milliards d'ici 2027. Cette croissance rend une forte présence sur les médias sociaux - et un solide forfait contenu - essentielle pour que les entreprises s'engagent efficacement.

Avec l'arrivée des Modèle de plan de marketing des médias sociaux ClickUp , vous pouvez simplifier l'idéation et la création de vos Teams, ce qui en fait une ressource inestimable pour toute équipe de marketing des médias sociaux.

Ce modèle vous donne les moyens de planifier, de créer et d'organiser tout votre contenu en un seul endroit. Il vous aide à :

Rédiger un résumé pour présenter vos objectifs en matière de médias sociaux

Élaborer une approche stratégique pour atteindre les objectifs définis dans votre business plan

Planifier et gérer efficacement les posts sur plusieurs plateformes

🌟Ideal for: Les équipes de médias sociaux qui veulent organiser leurs idées de contenu, rester au top des calendriers, et s'assurer que chaque post est aligné avec leurs objectifs de marketing

🧠 Fun Fact: Gen Z is the only demographic that donne la priorité à la qualité de la production vidéo (52 %) à la fiabilité et à l'authentification (48%).

10. Le modèle de calendrier marketing ClickUp

La planification du contenu et des campagnes est devenue beaucoup plus facile avec le modèle de calendrier marketing ClickUp Modèle de Calendrier Marketing ClickUp . Ce modèle vous aide à planifier l'ensemble de votre stratégie de contenu et à garantir le respect de toutes vos réunions.

Utilisez-le pour :

Suivre l'avancement des travaux grâce à des statuts tels que Annulé, Achevé, En cours, En révision et A surveiller

Gérer les délais et les budgets grâce à des attributs supplémentaires

Accéder à différentes vues comme Liste des processus de marketing et Vue Tableur du budget pour faciliter l'accès aux informations

et pour faciliter l'accès aux informations Améliorer les fonctionnalités de suivi du temps du projet, les étiquettes et les avertissements de dépendance

🌟Ideal for: Les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing qui veulent un moyen simple d'organiser, de planifier et de garder une trace de leurs campagnes et de leur contenu en un seul endroit

Améliorez le forfait de votre stratégie marketing avec ClickUp

Alors que les modèles de plan marketing gratuits dans Google Docs fournissent un cadre de base, ClickUp va plus loin en combinant des modèles flexibles avec des fonctionnalités de gestion de projet robustes - le tout dans une seule plateforme.

Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de créer un forfait marketing, vous construisez un plan dynamique et exploitable stratégie de promotion qui évolue en fonction de vos objectifs.

Voici ce qui différencie ClickUp :

Modèles personnalisables : Adaptez chaque détail pour répondre à vos besoins uniques en matière de marketing

: Adaptez chaque détail pour répondre à vos besoins uniques en matière de marketing Outils intégrés : Suivez vos campagnes, gérez vos budgets et alignez vos équipes en toute transparence

: Suivez vos campagnes, gérez vos budgets et alignez vos équipes en toute transparence Des informations en temps réel : Surveillez les performances et modifiez vos stratégies instantanément pour garder une longueur d'avance

Arrêtez de jongler avec les outils et commencez à centraliser vos efforts ! Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !