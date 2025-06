les 13 meilleurs logiciels CRM pour les comptables

Les équipes marketing adorent parler de la maturation des prospects et de l'établissement de relations solides avec les clients. Mais n'oublions pas que les professionnels de la finance sont confrontés à des défis similaires.

Les comptables et les cabinets comptables ont souvent du mal à fidéliser leurs clients, à gérer leurs prospects et à naviguer dans les systèmes de gestion de la relation client, en grande partie à cause d'un manque de formation ou d'outils. Que vous souhaitiez changer de comptable, intégrer un nouveau comptable ou explorer les logiciels CRM pour la comptabilité, il existe un besoin évident de meilleures solutions.

La réponse ? Une solution CRM sur mesure pour les comptables.

Un bon système CRM ne se limite pas au respect des délais : c'est un outil tout-en-un qui permet de gérer les communications avec les clients, de rationaliser les processus comptables, d'assurer le suivi des interactions et de nourrir facilement les prospects.

Que devez-vous rechercher dans un CRM (gestion de la relation client) pour comptables ?

Soyons honnêtes : avec des piles de travail et des feuilles de calcul interminables, les comptables ont du mal à gérer les relations avec leurs clients en parallèle.

Comme le dit le dicton, « être auditeur, c'est comme être détective, mais vos seuls indices sont des documents et des nombres ». C'est un travail difficile.

Pour remédier aux difficultés des auditeurs, un bon CRM pour comptables doit donc absolument offrir les fonctionnalités suivantes :

Accès centralisé aux données clients : accédez aux informations clients et mettez-les à jour à partir d'un tableau de bord unique, sans avoir à fouiller dans vos e-mails ou vos fichiers

Outils de collaboration pour les équipes : permettez aux équipes de partager des ressources, de créer des tickets et de résoudre les problèmes à l'aide de bases de connaissances ou de tutoriels

Automatisation des flux de travail : automatisez les tâches répétitives telles que l'envoi de rappels fiscaux ou le suivi des prospects

Intégrations faciles : synchronisez-vous en toute transparence avec QuickBooks, Xero ou d'autres logiciels de comptabilité pour réduire au minimum le travail manuel

Intégration simplifiée des clients : facilitez l'intégration grâce à des outils permettant de collecter des documents, de définir des rappels et d'attribuer des tâches

Suivi du cycle de vie des clients : bénéficiez d'une visibilité sur votre pipeline commercial pour identifier les goulots d'étranglement et convertir les prospects en clients fidèles

Outils de branding intégrés : utilisez des modèles d'e-mails et la gestion des campagnes pour une communication cohérente et ciblée

Analyses et informations : des tableaux de bord visuels vous aident à suivre l'engagement des clients et à identifier les domaines à améliorer

💡 Conseil de pro : utilisez les informations issues de votre CRM pour répondre à des questions cruciales telles que : Combien de temps nos clients restent-ils chez nous ?

Les prospects se convertissent-ils efficacement ?

Les 13 meilleurs CRM pour les comptables

Préparez-vous, comptables, cela pourrait vous surprendre. Près de 39 % de vos clients de la génération Y déclarent rechercher un conseiller qui soit non seulement compétent, mais aussi « agréable à côtoyer »

Oui, agréable. Voici les 13 meilleurs CRM pour les comptables qui vous aideront à atteindre cet objectif.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets financiers et les relations clients)

Entre les longues nuits passées à faire la réconciliation des comptes et à répondre aux e-mails « Qu'est-ce que cette dépense ? », il est logique que les relations avec les clients en pâtissent.

Ici, un CRM comptable efficace comme ClickUp peut vous aider à automatiser la gestion de vos clients et à alléger votre charge de travail pour que tout soit plus organisé (et plus agréable) que jamais.

Comprenons pourquoi ClickUp est le CRM de référence pour de nombreux comptables:

🤖 Des tâches récurrentes de rapprochement qui ont du sens

Vous avez déjà perdu le compte du nombre de mois de retard d'un client parce que ses tâches disparaissent lorsqu'elles sont marquées « terminées » ?

Avec ClickUp, les tâches de rapprochement sont régénérées chaque mois, qu'elles soient fermées ou non. C'est comme si vos rappels en retard avaient un plan de sauvegarde, idéal pour garder un œil sur les clients qui ont demandé « Demander à mon comptable ».

📅 Des vues des tâches qui ne vous feront pas tourner la tête

Que vous suiviez les checklists des clients, les échéances fiscales ou les projets de l'équipe, les multiples vues de tâches de ClickUp vous couvrent.

Gérez facilement vos tâches grâce aux plus de 15 affichages polyvalents de ClickUp pour le CRM destiné aux comptables

Vous préférez les listes pour les rapprochements ? Parfait. Vous avez besoin d'une vue Calendrier pour les dates de classement ? Terminé. Vous travaillez sur un projet de type Kanban pour un audit délicat ? Facile. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre sans effort.

☂ Centralisation des données clients pour des relations plus intelligentes

ClickUp vous aide à créer un système CRM structuré avec des dossiers hiérarchiques et des sous-dossiers pour stocker les informations de contact des clients, les interactions et l'historique des transactions.

C'est comme avoir un Rolodex numérique, mais plus intelligent et moins susceptible d'être enseveli sous la paperasse.

⏩ Modèles pour démarrer rapidement vos flux de travail

Les modèles sélectionnés par ClickUp sont parfaits pour les comptables et les équipes commerciales.

Le modèle CRM ClickUp vous aide à gérer vos prospects, vos relations clients et votre pipeline commercial en un seul endroit.

💡 Conseil de pro : utilisez les modèles pour créer une base de données clients centralisée. Organisez les comptes clients de manière hiérarchique à l'aide de dossiers et de sous-dossiers, afin que tous les membres de l'équipe puissent trouver facilement les informations nécessaires.

🤝🏻 Des documents collaboratifs pour une meilleure efficacité de l'équipe

La comptabilité est rarement une activité solitaire, et ClickUp le sait bien.

Votre équipe financière a-t-elle besoin de préparer des présentations, de partager des procédures opératoires normalisées ou de stocker des contrats ?

Utilisez ClickUp Docs pour créer, modifier et collaborer en temps réel. Liez des documents à des tâches afin que votre équipe dispose de tout le contexte nécessaire, sans avoir à envoyer d'innombrables e-mails.

Collaborez en toute transparence avec votre équipe grâce à ClickUp Docs

📊 Tableaux de bord personnalisables pour une clarté financière

Suivez les budgets, gérez les paiements de factures ou planifiez les dépenses discrétionnaires avec les tableaux de bord de ClickUp. Les champs de formule vous permettent de calculer les données directement dans la plateforme, tandis que l'analyse visuelle vous offre une vue d'ensemble de votre santé financière.

ClickUp fait également office de CRM pour les comptables et vous permet de prendre le contrôle de vos finances grâce aux tableaux de bord ClickUp

💡 Conseil de pro : créez un tableau de bord financier avec le modèle de gestion financière de ClickUp pour suivre les dépenses et les performances tout en collaborant sur les budgets avec votre équipe.

⏳ Des flux de travail automatisés pour gagner du temps

Voici le meilleur de l'expérience ClcikUp.

ClickUp ne se contente pas de gérer les tâches, il les automatise pour vous faire gagner du temps.

Configurez des notifications récurrentes pour les échéances fiscales, les suivis clients ou les rappels de projet. L'outil peut instantanément convertir les envois de formulaires en tâches exploitables, afin que vous soyez toujours au courant des demandes entrantes.

⌚ Fonctionnalités de suivi du temps et de rapports

Gardez un œil sur la charge de travail de votre équipe grâce au suivi du temps intégré. L'extension Chrome ClickUp vous permet d'enregistrer le temps passé sur les tâches directement depuis votre navigateur. Générez des relevés de temps ou des rapports personnalisés pour vous assurer que les heures facturables sont toujours comptabilisées.

Enregistrez facilement le temps passé sur chaque tâche et générez des rapports détaillés

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

plus de 1 000 intégrations avec des outils tels que Google Workspace, QuickBooks et Microsoft Office

Tâches récurrentes qui se régénèrent automatiquement

Des modèles personnalisables tels que le modèle CRM et le modèle de gestion financière pour simplifier les flux de travail

Tableaux de bord avec champs de formule pour des calculs financiers et des informations en temps réel

Documents collaboratifs liés aux tâches pour un travail d'équipe fluide et une préparation plus rapide

Outils de suivi du temps et de rapports pour une facturation précise et des prévisions de charge de travail

Formulaires intégrés pour convertir instantanément les envois en tâches exploitables

plus de 50 solutions d'automatisation pour rationaliser les flux de travail répétitifs entre les services

Limites de ClickUp

Certaines vues avancées ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

La richesse des fonctionnalités peut nécessiter un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. HubSpot CRM (Idéal pour les équipes à la recherche d'une solution CRM au sein d'un écosystème)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM est un choix populaire parmi les entreprises pour la gestion des prospects, des contacts et des flux de travail. Ses outils intuitifs et sa base de données CRM complète le rendent attrayant pour de nombreuses équipes.

HubSpot permet aux utilisateurs d'établir des connexions solides avec leurs clients et d'assurer leur réussite à long terme grâce à divers outils. Il vous suffit de valider son écosystème.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Suivi des prospects et notifications : HubSpot CRM fournit des mises à jour en temps réel sur le comportement des prospects, telles que l'ouverture des e-mails et les visites sur le site web

Pipelines personnalisables : organisez et suivez visuellement les transactions, tout en assurant la coordination de votre équipe sur la progression

Modèles d'e-mails et suivi : créez des modèles d'e-mails personnalisés et recevez des notifications d'activité pour garantir une communication rapide

Planificateur de réunions et discussion en direct : connectez-vous directement avec vos clients et prospects sans changer de plateforme

Tableaux de bord de rapports : surveillez la productivité de vos équipes, les performances commerciales et les indicateurs du pipeline grâce à des rapports détaillés

Limites de HubSpot CRM

Coûts élevés pour les fonctionnalités avancées : les dépenses augmentent considérablement à mesure que des utilisateurs ou des outils sont ajoutés au forfait

Contrats annuels : la plupart des forfaits nécessitent une validation annuelle sans possibilité de résiliation anticipée

Version gratuite limitée : les fonctionnalités avancées telles que les tests A/B et les rapports personnalisés ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs HubSpot CRM

Free

Plateforme client Starter : 15 $/mois par utilisateur

Professional Customer Platform : 1 170 $/mois

Plateforme client Enterprise : 4 300 $/mois

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 11 950 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 240 avis)

3. Method CRM (idéal pour les utilisateurs de QuickBooks qui souhaitent des flux de travail personnalisables)

via Method CRM

Method CRM est un outil personnalisable conçu pour simplifier les flux de travail et améliorer les relations avec les clients, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui utilisent les intégrations QuickBooks ou Xero.

Il excelle dans l'adaptation aux besoins spécifiques des entreprises et l'automatisation de tâches telles que la facturation et le suivi.

Les meilleures fonctionnalités de Method CRM

synchronisation bidirectionnelle QuickBooks et Xero* : synchronisez automatiquement les données clients et les transactions entre votre CRM et votre logiciel de comptabilité, pour garantir l'exactitude des informations et gagner du temps

Flux de travail personnalisables : adaptez la plateforme à vos processus uniques grâce à des outils d'automatisation flexibles et une API ouverte

Portails clients en ligne : permettez à vos clients d'approuver des devis, d'effectuer des paiements et d'accéder aux détails de leur compte, améliorant ainsi votre flux de trésorerie et l'expérience client

Facile à intégrer : connectez Method CRM à des outils tels qu'Outlook, Zapier et des passerelles de paiement pour bénéficier de fonctionnalités améliorées

Facturation et suivi commercial : automatisez les tâches répétitives telles que la création de devis, la facturation et les mises à jour commerciales afin de rationaliser vos opérations

Limites de la méthode CRM

Outils marketing limités : manque de fonctionnalités avancées pour le marketing par e-mail ou les tests A/B

Ne convient pas aux grandes entreprises : la plateforme est mieux adaptée aux petites et moyennes entreprises qu'aux grandes entreprises

Difficultés de personnalisation : certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation et des coûts supplémentaires pour corriger les personnalisations

Tarification de Method CRM

Gestion des contacts : 25 $/mois par utilisateur

CRM Pro : 44 $/mois par utilisateur

CRM Enterprise : 74 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur les logiciels CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 100 avis)

4. QuickBooks CRM (le meilleur pour intégrer la gestion financière aux fonctionnalités CRM)

via QuickBooks CRM

QuickBooks CRM est personnalisé pour s'intégrer de manière transparente à QuickBooks Online, ce qui en fait une option pratique pour gérer les relations avec les clients, la facturation et les flux de travail.

🍪 Bonus : QuickBooks CRM est particulièrement adapté aux petites entreprises qui combinent la gestion financière avec des fonctionnalités CRM de base.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks CRM

synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks* : synchronisez automatiquement les données clients et les transactions entre QuickBooks et le CRM afin de réduire les erreurs d'entrée manuelle et de gagner du temps

Segmentation de la clientèle : regroupez vos clients pour mener des campagnes ciblées et rendre vos efforts marketing plus efficaces

Suivi des factures et des paiements : gérez les factures et les paiements directement via le CRM pour simplifier les processus de facturation

Rapports personnalisables : générez des rapports adaptés aux besoins de votre entreprise, fournissant des informations précieuses sur les performances financières et commerciales

Portails de collaboration avec les clients : permettent aux clients d'approuver les devis, d'effectuer des paiements et d'accéder aux détails de leur compte via des portails en ligne sécurisés

Limites de QuickBooks CRM

Courbe d'apprentissage abrupte : les utilisateurs ont souvent du mal à naviguer et à résoudre les problèmes, en particulier pendant la phase d'intégration

Coûts d'abonnement élevés : les frais d'abonnement peuvent rapidement s'accumuler, en particulier pour les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités avancées

Évolutivité limitée : la plateforme est moins adaptée aux grandes organisations ou aux entreprises ayant des besoins complexes en matière d'automatisation

Tarifs QuickBooks CRM

Démarrage simple : 19 $/mois

Essentiel : 28 $/mois

Plus : 40 $/mois

Avancé : 76 $/mois

Évaluations et avis sur QuickBooks CRM

G2 : 4,0/5 (plus de 3 350 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 7 680 avis)

🧠 Le saviez-vous : 94 % des entreprises technologiques et 71 % des petites entreprises s'appuient sur des systèmes CRM pour rationaliser leurs opérations. Encore plus impressionnant ? Les entreprises qui utilisent un CRM ont 86 % plus de chances d'atteindre leurs objectifs commerciaux que celles qui n'en ont pas.

5. Pipedrive (Idéal pour les équipes commerciales axées sur l'optimisation du pipeline)

via Pipedrive

Pipedrive est un CRM basé sur le cloud conçu pour les équipes commerciales. Il offre un moyen clair et intuitif de suivre les transactions, d'optimiser les pipelines et d'automatiser les flux de travail.

De plus, la plupart des comptables apprécient la fonctionnalité de suivi qui leur donne un aperçu des différentes étapes du tunnel de vente.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Personnalisation du pipeline commercial : visualisez votre entonnoir de vente grâce à un tableau de bord de type Kanban. Personnalisez les pipelines en fonction de votre processus commercial et suivez efficacement les transactions.

Suivi des prospects et des activités : surveillez les prospects et définissez des rappels d'activité pour assurer un suivi en temps opportun.

Assistant commercial basé sur l'IA : tirez parti de l'apprentissage automatique pour analyser les données commerciales, fournir des informations exploitables et automatiser les tâches répétitives.

Automatisation des flux de travail : gagnez du temps en automatisant les e-mails, les mouvements de transactions et autres processus commerciaux tout au long de votre pipeline.

Intégrations avec plus de 500 applications : connectez-vous en toute transparence à des outils tels que Google Workspace, Microsoft Teams et Slack pour centraliser vos opérations.

Limites de Pipedrive

Pas de forfait Free : Pipedrive ne propose pas de version gratuite, ce qui peut dissuader les petites entreprises ou celles qui découvrent les CRM.

Courbe d'apprentissage : les options de personnalisation et les fonctionnalités avancées peuvent être intimidantes pour les débutants.

Champs personnalisés et rapports limités : les forfaits d'entrée de gamme limitent le nombre de personnalisations et de fonctionnalités de rapports disponibles.

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 12 $/mois par utilisateur

Avancé : 24 $/mois par utilisateur

Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

Power : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : 79 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 080 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 020 avis)

6. Insightly CRM (Idéal pour la gestion de projets axée sur les ventes)

via Insightly CRM

Insightly est un CRM basé sur le cloud pour la gestion des équipes commerciales, marketing et de gestion de projet.

Le plus intéressant ? Il offre des outils de suivi des prospects, de gestion du pipeline et d'automatisation des flux de travail, ce qui en fait une option polyvalente pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly CRM

Gestion des prospects et des projets : suivez les prospects, les opportunités et les projets de manière transparente dans tous les forfaits afin de maintenir un pipeline commercial clair

Plus de 1 000 intégrations d'applications : connectez-vous à des outils tels que QuickBooks, Slack et Microsoft Power BI pour centraliser les flux de travail

Tableaux de bord personnalisables : créez des tableaux de bord visuellement attrayants pour afficher les données les plus pertinentes pour votre équipe

Outils de marketing par e-mail : utilisez les fonctionnalités d'envoi d'e-mails en masse incluses dans tous les forfaits, avec des options plus avancées dans les niveaux premium

Accès mobile et Web : restez connecté et gérez vos tâches où que vous soyez grâce à la plateforme cloud d'Insightly

Limites d'Insightly

Forfait gratuit limité : les limites en matière d'enregistrements et de stockage rendent la version gratuite moins pratique pour les équipes en pleine croissance

Automatisation des flux de travail dans les forfaits premium : les fonctionnalités d'automatisation ne sont accessibles que dans les forfaits supérieurs, ce qui rend les forfaits de base moins compétitifs

Service client limité : l'assistance téléphonique et les permissions avancées sont uniquement incluses dans les abonnements de niveau entreprise

Tarifs Insightly CRM

Plus : 29 $/mois par utilisateur

Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Insightly CRM

G2 : 4,2/5 (plus de 910 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 660 avis)

7. Zoho CRM (Idéal pour les start-ups et les petites entreprises)

via Zoho CRM

Zoho CRM est une plateforme évolutive et économique conçue pour les start-ups et les petites entreprises.

Avec un forfait gratuit très apprécié, il offre des fonctionnalités de base telles que le suivi des prospects et la gestion des contacts, ce qui en fait un excellent point d'entrée pour les entreprises.

Mieux encore, grâce aux outils de gestion du pipeline, les utilisateurs de Zoho peuvent découvrir, évaluer et attribuer des prospects aux équipes commerciales tout en gérant de manière transparente les transactions, les comptes et les contacts.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Forfait Free pour 3 utilisateurs maximum : idéal pour les start-ups et les petites équipes, avec des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des prospects et des contacts

Automatisation des flux de travail sur tous les forfaits : gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives, même avec les abonnements les moins chers

Intégrations faciles : connectez-vous à l'écosystème Zoho ou à des outils tiers tels que Mailchimp, QuickBooks et Google Analytics

Tableaux de bord et rapports personnalisables : obtenez des informations précises sur les performances de votre entreprise grâce à des visuels et un suivi des données sur mesure

Accès à l'application mobile : gérez vos prospects et vos contacts où que vous soyez, pour des flux de travail ininterrompus

Limites de Zoho CRM

Fonctionnalités limitées dans le forfait Free : manque d'intégrations et d'outils avancés, ce qui peut ne pas convenir aux entreprises en pleine croissance

Fonctionnalités d'IA réservées aux niveaux premium : Zia, l'assistant IA, et d'autres outils prédictifs sont uniquement disponibles dans les forfaits supérieurs

Interface utilisateur (UI) peu pratique : certains utilisateurs signalent que l'interface peut sembler obsolète et moins intuitive

Tarifs de Zoho CRM

Gratuit : 0 $/mois

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Professionnel : 23 $/mois par utilisateur

Enterprise : 40 $/mois par utilisateur

Ultimate : 52 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 690 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 860 avis)

8. Liscio (Idéal pour la communication et la collaboration avec les clients dans le domaine de la comptabilité)

via Liscio

Liscio est une plateforme CRM spécialisée et personnalisée pour les professionnels de la comptabilité. Elle met l'accent sur la sécurité des communications avec les clients, la collaboration et la gestion des tâches.

Vous pouvez compter sur ses fonctionnalités conviviales qui simplifient les flux de travail et améliorent l'expérience client.

Les meilleures fonctionnalités de Liscio

Partage sécurisé de fichiers et signatures électroniques : transférez facilement des fichiers volumineux (jusqu'à 2 Go) et recueillez des signatures électroniques en toute sécurité, tout en préservant la confidentialité des données de vos clients

Affichage complet de l'échéancier : accédez à toutes les interactions avec les clients (e-mails, textes, fichiers et demandes) dans une seule vue pour une transparence totale

Envoi et réception de SMS : communiquez avec vos clients plus rapidement et plus facilement tout en préservant la sécurité des informations sensibles

Organisateurs fiscaux personnalisables : personnalisez les flux de travail de vos clients en créant des checklists sur mesure pour la préparation des déclarations fiscales et autres tâches récurrentes

Scanner de documents mobile : les clients peuvent scanner et télécharger des documents directement depuis leur mobile, ce qui simplifie le processus de collecte des données

Limites de Liscio

Étiquetage limité des fichiers : les options d'organisation des fichiers pourraient être plus robustes pour traiter de grands volumes de documents

Coûts des modules complémentaires : les fonctionnalités telles que l'envoi et la réception de SMS entraînent des coûts supplémentaires par ligne

Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées : certains utilisateurs indiquent avoir besoin d'une formation supplémentaire pour utiliser pleinement la plateforme

Tarifs Liscio

Base : 40 $/mois par utilisateur

Pro : 60 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Liscio

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

9. Nimble (le meilleur CRM axé sur les relations et intégrant les réseaux sociaux)

via Nimble

Nimble est un CRM convivial conçu pour les professionnels et les petites entreprises qui accordent la priorité à la gestion des relations.

🍪 Bonus : la fonctionnalité phare de Nimble est sa capacité à enrichir les contacts avec des données sociales et professionnelles, offrant ainsi aux utilisateurs une vue à 360° des prospects et des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

Intégrations aux réseaux sociaux : connectez-vous en toute transparence à LinkedIn, Twitter et d'autres plateformes sociales pour améliorer les profils de vos contacts

Enrichissement des données : ajoutez automatiquement des e-mails, des numéros de téléphone et des profils sociaux à vos contacts pour obtenir une vue d'ensemble complète

Pipelines de transactions personnalisables : adaptez les pipelines à votre processus commercial et suivez facilement leur progression

Flux de travail automatisés : gérez les tâches répétitives grâce à l'automatisation des flux de travail, et gagnez ainsi du temps et des efforts

Messagerie de groupe et séquences d'e-mails : envoyez des suivis groupés ou automatisés directement depuis votre adresse e-mail pour une communication personnalisée

Limites de Nimble

Pas de forfait Free : seul un essai gratuit de 14 jours est disponible, sans offre gratuite pour une utilisation continue

Limite de stockage : limité à 2 Go de stockage, ce qui peut être restrictif pour les grandes équipes ou les entreprises traitant de grandes quantités de données

Pas d'assistance 24 h/24, 7 j/7 : l'assistance client est limitée, ce qui peut retarder l'aide dans les moments critiques

Tarification flexible

Mensuel : 24,90 $/mois par utilisateur

Annuelle : 19,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Nimble

G2 : 4,5/5 (plus de 1 080 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 870 avis)

10. Accelo (Idéal pour les équipes de services professionnels qui ont besoin d'une solution d'automatisation tout-en-un)

via Accelo

Accelo est une plateforme complète d'automatisation des services professionnels (PSA) idéale pour les entreprises qui gèrent des projets clients complexes, des tickets et des contrats de services.

Il relie l'ensemble du parcours client, du devis à l'encaissement, simplifiant les opérations et fournissant des informations exploitables sur le suivi du temps, la rentabilité et la gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Accelo

Plateforme unifiée : centralise les équipes commerciales, les projets, les tickets et la facturation dans une seule solution pour une gestion fluide

Fonctionnalités d'automatisation : rationalise les flux de travail, l'attribution des tâches et le suivi du temps pour améliorer la productivité de l'équipe

Modules personnalisables : adaptez les processus commerciaux, de gestion de projets et de gestion des tickets aux besoins spécifiques de votre entreprise

Équipe d'assistance mondiale : disponible 24 h/24, 6 jours/7, avec diverses ressources, notamment des guides, des webinaires et un chat en direct

Suivi de la rentabilité : suit le temps, les heures facturables et les dépenses pour fournir des informations sur l'utilisation des ressources et la rentabilité

Limites d'Accelo

Complexité pour les petites équipes : les fonctionnalités étendues peuvent sembler excessives pour les entreprises ayant des besoins plus simples

Capture du temps difficile : certains utilisateurs signalent une charge supplémentaire liée au suivi du temps et à la gestion des projets

Fonctionnalité de proposition : les évaluateurs ont noté des limites dans les processus de devis et de proposition

Tarifs Accelo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Accelo

G2 : 4,4/5 (plus de 515 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 170 avis)

11. Keap (Idéal pour les petites entreprises à la recherche d'une automatisation avancée)

via Keap

Keap est une plateforme CRM et d'automatisation marketing conçue pour les petites entreprises. Son objectif est de simplifier les opérations et d'améliorer l'engagement client.

Reconnu pour ses capacités d'automatisation étendues, Keap aide les entreprises à tout gérer, de la capture de prospects au marketing par e-mail et SMS.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Automatisation avancée : offre une automatisation hautement personnalisable pour le marketing, la gestion des prospects et les flux de travail des équipes

Outils de capture de prospects : recueille automatiquement les prospects via des formulaires, des pages de destination et des intégrations aux réseaux sociaux

Processeurs de paiement intégrés : simplifiez le recouvrement des paiements directement depuis la plateforme

Étiquetage et segmentation des contacts : étiquette et organise automatiquement les contacts pour des campagnes marketing ciblées

Marketing par e-mail et SMS : permet aux entreprises d'atteindre leurs clients grâce à une communication personnalisée et multicanale

Limites de Keap

Coûts élevés : forfaits à partir de 299 $ par mois, avec des frais supplémentaires pour la mise en œuvre et la mise à l'échelle en fonction des listes de contacts

Frais d'intégration : de nombreuses intégrations nécessitent des coûts supplémentaires, qui peuvent s'accumuler pour les entreprises qui dépendent d'outils tiers

Assistance linguistique limitée : actuellement, la documentation n'est pas disponible en espagnol, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs non anglophones

Tarifs Keap

Annuelle : 224 $/mois

Évaluations et avis sur Keap

G2 : 4,2/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 1 200 avis)

12. Capsule (Idéal pour les start-ups à la recherche d'un CRM abordable et évolutif)

via Capsule

Capsule est un CRM simple mais hautement personnalisable pour les startups et les petites entreprises.

Il excelle dans la centralisation des interactions avec les clients, offre une visibilité claire sur le pipeline commercial et propose des intégrations avec des outils tels que Xero, Zendesk et Mailchimp.

Si vous êtes prêt à investir un peu dans votre CRM, les forfaits payants de Capsule offrent une excellente évolutivité, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises en expansion.

Les meilleures fonctionnalités de Capsule

Gestion centralisée des clients : offre une vue unique des interactions avec les clients, garantissant une communication et une gestion des tâches fluides

Pipelines commerciaux personnalisables : gérez efficacement vos transactions grâce à des tableaux de bord de pipeline par glisser-déposer

Forfaits abordables : prix d'entrée de gamme à partir de seulement 15 € par utilisateur et par mois

Intégrations Premium : fonctionne de manière transparente avec des outils tels que QuickBooks, Slack, Xero et Mailchimp

Forfaits évolutifs : fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des flux de travail, le contrôle d'accès des équipes et l'enrichissement commercial à mesure que vous évoluez

Limites de Capsule

Restrictions du forfait Free : rapports limités et aucune intégration avancée, ce qui le rend moins utile pour les équipes en pleine croissance

Rapports de base : les forfaits d'entrée de gamme ne fournissent pas d'analyses détaillées des ventes et des performances

Pas d'outils marketing : assistance native limitée pour les campagnes marketing, dépendance à des intégrations tierces

Tarification forfaitaire

Starter : 18 $/mois par utilisateur

Croissance : 36 $/mois par utilisateur

Avancé : 54 $/mois par utilisateur

Ultimate : 72 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Capsule

G2 : 4,7/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis)

13. TaxDome (Idéal pour les cabinets comptables gérant des flux de travail complexes)

via TaxDome

TaxDome est un logiciel de gestion de cabinet tout-en-un conçu pour les cabinets fiscaux, comptables et d'expertise comptable.

Il centralise la gestion des clients, le suivi des projets et les flux de travail internes, offrant des fonctionnalités de collaboration et d'automatisation transparentes.

Les meilleures fonctionnalités de TaxDome

Portail client personnalisé : fournit un portail élégant et personnalisable pour les interactions avec les clients, incluant le partage sécurisé de documents et les signatures électroniques

Automatisation des flux de travail : automatise les tâches répétitives telles que les rappels aux clients, la facturation et les suivis, permettant ainsi de gagner jusqu'à 40 heures par mois

Facturation et CRM intégrés : combine le suivi du temps, la facturation et les outils CRM sur une seule plateforme pour une gestion efficace des tâches administratives

Mises à jour dynamiques : des mises à jour fréquentes des fonctionnalités basées sur les commentaires des utilisateurs garantissent que la plateforme évolue en fonction des besoins des utilisateurs

Accessibilité mondiale : plateforme multilingue avec applications mobiles pour les cabinets et les clients, pour une utilisation nomade

Limites de TaxDome

Courbe d'apprentissage abrupte : la plateforme peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs qui ne bénéficient pas d'une formation adéquate

Notifications limitées : les utilisateurs signalent des lacunes dans les systèmes de notification pour les mises à jour ou les modifications de l'organisateur

Peu de modèles prédéfinis : les options de personnalisation sont nombreuses, mais les modèles prédéfinis pour les pipelines et les flux de travail sont limités

Tarifs TaxDome

Abonnement de 3 ans : 700 $/an par utilisateur

Abonnement de 2 ans : 750 $/an par utilisateur

Abonnement d'un an : 800 $/an par utilisateur

Évaluations et avis TaxDome

G2 : 4,7/5 (plus de 590 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Ne laissez pas les relations avec vos clients passer à la trappe grâce à ClickUp

Steve Jobs a dit un jour : « Rapprochez-vous plus que jamais de vos clients. Soyez si proches qu'ils vous disent ce dont ils ont besoin avant même qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes. »

Toutes les entreprises s'accordent sur un point : il est bien plus difficile de fidéliser ses clients que d'en acquérir de nouveaux.

Au-delà d'un service d'excellence, la fidélité à long terme des clients repose sur un service client irréprochable. Et avec une charge de travail déjà débordante, un CRM pour comptables est la clé pour garder une longueur d'avance.

ClickUp vous offre les outils nécessaires pour automatiser les flux de travail, suivre les interactions avec les clients et centraliser toutes vos données.

Des tâches récurrentes aux tableaux de bord personnalisables, en passant par une intégration fluide avec les outils existants, ClickUp vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : établir des relations durables.

Prêt à prendre le contrôle de vos relations avec vos clients ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !