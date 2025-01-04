11 modèles de formulaires d'inscription gratuits pour collecter des données

Les organisations qui tirent parti de la connaissance des données sont plus performantes que leurs homologues dans les domaines suivants 85 % dans la croissance des équipes commerciales et plus de 25 % de marge brute.

Mais comment faire pour s'assurer que vous collectez correctement les données ? Cela commence par la manière dont vous saisissez les informations.

Supposons qu'un client potentiel clique sur votre site web, désireux de s'inscrire à votre service. Il est alors confronté à un formulaire d'inscription compliqué et confus, qui semble ne pas avoir été mis à jour depuis des lustres. Que se passe-t-il ensuite ? Il abandonne.

Considérons maintenant le revers de la médaille. Vous présentez un formulaire d'inscription élégant et intuitif qui semble facile à remplir. En quelques secondes, ils l'achèvent, et voilà que vous recueillez les données dont vous avez besoin tout en laissant une impression positive.

Si vous vous demandez comment faire de cette vision une réalité, la réponse est simple : utilisez des modèles de formulaires d'inscription gratuits. Explorons quelques options !

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire d'inscription ?

Un modèle de formulaire d'inscription est un cadre préconçu qui vous aide à collecter des données auprès de nouveaux utilisateurs de manière rapide et efficace. Considérez-le comme un raccourci : au lieu de concevoir un formulaire en ligne à partir de zéro, vous commencez par une disposition professionnelle facile à personnaliser en fonction de vos besoins.

Ces modèles de formulaires gratuits sont de toutes formes et de toutes tailles, qu'il s'agisse de gérer des inscriptions à des évènements, de collecter des coordonnées ou de recueillir des candidatures à des emplois.

Le plus intéressant dans l'utilisation d'un formulaire d'inscription ? Ils permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi d'obtenir des formulaires en ligne d'une qualité irréprochable et d'une fonction irréprochable.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'inscription ?

Tous les modèles ne se valent pas. Un bon modèle de formulaire d'inscription doit répondre à quelques critères essentiels :

Fonctionnalités adaptées : Un bon modèle est adapté à son cas d'utilisation spécifique, qu'il s'agisse d'inscriptions, d'abonnements ou de l'accueil de clients

Un bon modèle est adapté à son cas d'utilisation spécifique, qu'il s'agisse d'inscriptions, d'abonnements ou de l'accueil de clients Personnalisation: Vous devez pouvoir l'adapter au style de votre marque et à vos besoins spécifiques

**Convivialité : le formulaire doit être facile à parcourir, avec des libellés clairs et un flux logique

**Réactivité : les formulaires doivent fonctionner correctement sur les ordinateurs de bureau, mais aussi être adaptés aux téléphones portables

11 Modèles de formulaires d'inscription

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher, explorons quelques modèles de formulaires d'inscription gratuits de premier ordre pour vous aider à démarrer :

1. Le modèle de formulaire d'inscription ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-669.png Le modèle de formulaire d'inscription ClickUp pour les invités https://app.clickup.com/signup ?template=t-200620549&department=operations&_gl=1*1fb5v2u*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de formulaire d'inscription ClickUp est votre référence pour recueillir toutes les inscriptions aux évènements, des webinaires d'entreprise aux ateliers locaux, en passant par les lancements de produits exclusifs.

L'une des fonctionnalités des formulaires d'inscription est leur option de personnalisation dynamique, qui vous permet d'adapter les champs personnalisés aux besoins spécifiques de votre évènement. Ce modèle s'adapte de manière transparente, de la collecte des coordonnées des participants et des adresses e-mail aux préférences ou aux détails de paiement.

De plus, son intégration avec Tâches ClickUp le rend encore plus impressionnant. Chaque envoi de formulaire génère automatiquement une tâche avec toutes les données d'inscription, ce qui vous permet d'attribuer des abonnements, de suivre les présences et de gérer les charges de travail sans effort.

Besoin de répéter l'évènement ? Il vous suffit de dupliquer le modèle, de modifier quelques paramètres et le tour est joué.

idéal pour: Les organisateurs d'évènements, les petites entreprises et tous ceux qui souhaitent un processus d'inscription à la hauteur de l'évènement

💡Quick Hack: Utilisez la logique conditionnelle de ClickUp pour créer des formulaires dynamiques. Par instance, si une personne inscrite sélectionne une option spécifique, des champs supplémentaires peuvent apparaître pour collecter des informations plus détaillées. Vous êtes ainsi assuré de ne recueillir que les détails nécessaires pour chaque personne inscrite.

2. Le modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-670.png Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205426967&department=other&_gl=1*1lshmma*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp est conçu pour la gestion des adhésions et est parfait pour les clubs, les organisations ou les services d'abonnement.

Ce modèle vous permet de :

L'adapter à vos besoins: Personnaliser le formulaire pour capturer des détails spécifiques tels que les niveaux d'adhésion, les options de renouvellement et les préférences alimentaires

Personnaliser le formulaire pour capturer des détails spécifiques tels que les niveaux d'adhésion, les options de renouvellement et les préférences alimentaires Les envois récurrents: Gérer facilement les adhésions récurrentes avec des rappels de renouvellement automatisés

Gérer facilement les adhésions récurrentes avec des rappels de renouvellement automatisés Profitez d'une intégration transparente: Déclenchez des flux de travail automatisés, envoyez des e-mails de bienvenue et assignez des tâches pour rationaliser le processus d'intégration

Déclenchez des flux de travail automatisés, envoyez des e-mails de bienvenue et assignez des tâches pour rationaliser le processus d'intégration **Une assistance en plusieurs langues pour répondre aux besoins d'un public diversifié

Ceci gestion des membres peut être personnalisé pour recueillir des informations sur les préférences ou les intérêts des membres, que vous pourrez utiliser ultérieurement pour leur offrir une expérience personnalisée.

✨Idéal pour: Les organisations qui valorisent l'intégration transparente et la tenue de dossiers détaillés pour leurs membres

3. Le modèle de formulaire ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-671.png Le modèle de formulaire ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200682106&department=other&_gl=1*5o962f*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

Pensez à la Modèle de formulaire ClickUp clickUp Form Template est l'outil universel de référence pour les modèles de formulaires. Sa conception garantit une flexibilité maximale, ce qui le rend parfait pour recueillir des commentaires, mener des sondages ou gérer les inscriptions pour une initiative d'équipe interne.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs en fonction de vos besoins, réorganiser les sections pour plus de clarté, ou encore l'habiller aux couleurs et logos de votre entreprise. Vous pouvez transformer chaque envoi en une tâche, achevée par des assignés et des échéances, ce qui garantit qu'aucune donnée n'est perdue lorsque vous recueillez des inscriptions.

Associé à des outils tels que Google Analytics, ce modèle offre une évaluation des taux de réponse et des modèles, ce qui permet aux équipes d'optimiser leurs formulaires au fil du temps.

✨Idéal pour:Les Teams qui jonglent avec de multiples besoins de collecte de données et qui recherchent une solution unique et puissante

4. Le modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-672.png Le modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-211281984&department=marketing&_gl=1*v6ljke*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzUWHphYmdCb0NIbE1RQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

L'efficacité est la clé de l'organisation d'évènements. L'efficacité est essentielle lors de l'organisation d'événements Modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp simplifie la saisie des coordonnées des participants tout en fournissant des fournisseurs, prestataires qui vous aideront à forfaiter et à exécuter votre évènement en toute transparence.

Ce modèle polyvalent simplifie le processus de collecte des informations de base, qui sont généralement capturées sur la page de connexion, et la gestion de la logistique complexe de l'évènement. Que vous organisiez un petit atelier ou une conférence de grande envergure, ce modèle vous couvre.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de ce modèle :

Capture de données complètes: Collecte de détails essentiels tels que les préférences de session, les restrictions alimentaires et les informations de paiement

Collecte de détails essentiels tels que les préférences de session, les restrictions alimentaires et les informations de paiement Suivi du temps de la capacité: Restez informé du nombre d'inscriptions et ajustez vos forfaits en conséquence

Restez informé du nombre d'inscriptions et ajustez vos forfaits en conséquence **Communication automatisée : envoyez des e-mails de confirmation personnalisés et des rappels d'évènement pour impliquer les participants

Intégration flexible : Intégration transparente avec les outils de paiement pour une vente de billets sans problème

idéal pour: Les planificateurs d'évènements ou les membres de l'équipe chargés d'organiser un webinaire, un séminaire ou une conférence en personne

💡Quick Hack: Pour guider les personnes inscrites, utilisez des titres clairs, des libellés concis et un flux logique. Pensez à utiliser un thème visuellement attrayant pour améliorer l'aspect général du formulaire.

5. Le modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-673.png Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-206428913&department=hr-recruiting&_gl=1*1p4qlj9*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp simplifie le recrutement pour les équipes RH et les managers d'équipe en organisant les envois des candidats en tâches réalisables. Il ne se contente pas de saisir les informations de base, comme les noms et les coordonnées, mais permet aux candidats de télécharger des CV, des portfolios ou des certifications directement dans le formulaire.

Vous pouvez personnaliser ce modèle pour y inclure des questions de présélection sur la disponibilité, le salaire attendu ou des compétences spécifiques.

Une fois que les candidats ont postulé, leurs coordonnées sont converties en tâche dans votre pipeline d'embauche. Il est ainsi facile de suivre leur progression, de l'examen du CV aux entretiens et à la prise de décision finale.

Au-delà de l'organisation, ce modèle offre une assistance pour système de suivi des candidats des flux de travail qui informent les membres de l'équipe concernés de l'arrivée de nouvelles candidatures.

✨Ideal for: Organizations scaling a team quickly or filling a niche role (Les organisations qui développent rapidement une équipe ou qui remplissent un rôle de niche)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-674.png Le modèle de formulaire de contact ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200650023&department=other&_gl=1*suafk0*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

Toute entreprise a besoin d'un moyen d'établir une connexion avec son public Modèle de formulaire de contact ClickUp offre professionnalisme et adaptabilité.

Ce formulaire permet de s'assurer que les questions, les commentaires ou les plaintes des clients sont immédiatement acheminés vers l'équipe appropriée.

Conçu pour être intuitif, il propose des menus déroulants ou des cases à cocher qui vous permettent de recueillir facilement des informations et de préciser la nature de votre demande, qu'elle soit liée aux ventes, à l'assistance ou à des commentaires d'ordre général.

Une fois soumises, les demandes sont automatiquement triées par ClickUp, et des étiquettes de priorité permettent de signaler les problèmes urgents pour une action immédiate. Pour tenir les clients informés, l'application modèle de répertoire assiste l'envoi d'e-mails d'accusé de réception automatisés pour rassurer les destinataires sur la réception de leur message.

idéal pour: Les équipes qui traitent un grand nombre de demandes de renseignements de la part des clients et qui ont besoin d'un outil qui concilie l'efficacité et l'attention portée à la clientèle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-675.png Modèle de formulaire de contact client ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182377072&department=support&_gl=1*qfk8cy*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzUWHphYmdCb0NIbE1RQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de formulaire de contact client ClickUp est spécialement conçu pour les équipes en contact avec la clientèle qui souhaitent recueillir des demandes, des commentaires et des préoccupations de manière structurée.

Qu'il s'agisse d'une simple demande de renseignements sur un produit ou d'un rapport détaillé sur des commentaires, ce modèle de formulaire d'accueil du client permet de s'assurer que chaque interaction est enregistrée et prise en compte. L'une de ses fonctionnalités les plus puissantes est la possibilité de créer des champs personnalisés pour capturer des informations critiques sur les clients, telles que les détails de la commande ou les catégories de problèmes.

En outre, il se synchronise avec Outils CRM qui permettent aux équipes de centraliser les interactions avec les clients et d'assurer un suivi plus efficace.

Le modèle comprend également des rappels automatisés, qui garantissent que les membres de l'équipe assurent un suivi rapide des clients et empêchent toute demande de passer entre les mailles du filet.

Vous pouvez visualiser les informations recueillies dans Tableaux de bord ClickUp pour aider les équipes à suivre les problèmes récurrents ou à évaluer les temps de réponse.

✨Idéal pour: Les professionnels du service client ou les équipes commerciales

8. Le modèle de formulaire de demande ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-676.png Le modèle de formulaire de demande ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205384045&department=it&_gl=1*lebed2*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

La gestion des demandes de service ou de projet peut s'avérer chaotique, mais la Modèle de formulaire de demande ClickUp structure le processus. Ce modèle est idéal pour recueillir des demandes de service détaillées pour L'assistance informatique , des projets créatifs ou l'affectation des ressources.

Certaines de ses fonctionnalités clés sont :

Catégorisation intelligente: Organisez les demandes par urgence, type ou complexité pour une priorisation efficace

Organisez les demandes par urgence, type ou complexité pour une priorisation efficace Approbation transparente: Intégrer les flux de travail d'approbation pour garantir un examen et une prise de décision en temps voulu

Intégrer les flux de travail d'approbation pour garantir un examen et une prise de décision en temps voulu Téléchargement de documents flexibles: Partager facilement des fichiers pertinents pour fournir un contexte et une assistance aux demandes

Partager facilement des fichiers pertinents pour fournir un contexte et une assistance aux demandes Suivi du temps réel : Surveillez la progression de chaque demande et maintenez la transparence

✨Idéal pour: Les Teams qui cherchent à rationaliser leurs opérations de services internes ou externes

9. Le modèle d'accueil du client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-677.png Modèle d'accueil du client ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182245845&department=sales-crm&_gl=1*1wgo90z*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Télécharger ce modèle /$$cta/

L'accueil du client peut donner le paramètre d'une relation à long terme, et l'accueil du client est un élément clé de la réussite de l'entreprise Modèle d'accueil du client ClickUp garantit que le processus est aussi fluide que possible.

Parfait pour les entreprises qui ont besoin d'une approche structurée de l'onboarding, ce modèle permet de capturer tous les détails clés en amont tout en automatisant les flux de travail essentiels. Tout comme Modèles de formulaires Google ce formulaire est entièrement personnalisable. Vous pouvez inclure des champs pour les objectifs du projet, les échéanciers ou les contacts clés.

Une fois soumises, les données s'intègrent de manière transparente à votre espace de travail ClickUp, déclenchant des tâches automatisées décrivant le parcours d'intégration - de la création de comptes à la programmation d'appels de démarrage.

Pour plus de commodité, le modèle inclut des options permettant de joindre des documents d'intégration, tels que des contrats, des kits de bienvenue ou des FAQ, afin que les clients disposent de tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit.

✨Idéal pour: Les entreprises qui accordent la priorité à une expérience d'accueil professionnelle et efficace

Lire aussi: Hacks, conseils et astuces pour améliorer l'efficacité des formulaires Google

10. Le modèle de formulaire d'inscription à une liste de diffusion par Visme

via Visme Le Mailing List Sign-Up Form Template by Visme est conçu pour les entreprises et les créateurs qui cherchent à augmenter leur liste d'abonnés aux e-mails tout en maintenant une apparence polie et professionnelle.

Ce modèle visuellement attrayant peut être facilement personnalisé pour s'aligner sur les couleurs, les polices et le caractère de votre marque, ce qui le rend parfait pour les sites Web, les pages d'atterrissage ou les campagnes de médias sociaux.

Ce qui paramètre ce modèle est sa conception intuitive et conviviale. Il vous permet d'ajouter des messages personnalisés, tels qu'un appel à l'action soulignant les avantages de s'inscrire à votre liste de diffusion.

Visme inclut également un suivi analytique pour mesurer les envois de formulaires et identifier les tendances. Il s'intègre parfaitement aux plateformes de marketing par e-mail populaires telles que Mailchimp et Constant Contact, ce qui vous permet d'automatiser les e-mails de bienvenue et de nourrir vos abonnés sans effort.

✨Idéal pour: Les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing ou les propriétaires de petites entreprises

Also Read: Stratégies de flux de travail pour la gestion des clients à l'intention des entreprises

11. Le modèle de formulaire d'abonnement par 123 Form Builder

via 123 Générateur de formulaires Le Modèle de formulaire d'inscription par 123 Form Builder est un outil polyvalent pour les entreprises qui veulent augmenter leur base d'abonnés rapidement et efficacement.

Quelle que soit votre offre - une newsletter, un service premium, ou des livraisons de produits récurrents - ce modèle est optimisé pour collecter et gérer les informations des abonnés avec un minimum d'effort. Ce modèle de formulaire d'inscription comprend des fonctionnalités avancées de logiciel de création de formulaires comme l'intégration d'une passerelle de paiement, qui permet aux entreprises de percevoir les frais d'abonnement directement dans le formulaire.

Une autre fonctionnalité remarquable est la capacité du formulaire à s'intégrer avec des outils tiers tels que PayPal, Stripe ou des plateformes CRM.

Ce formulaire d'inscription simple comprend également des mesures anti-spam, telles que le CAPTCHA, pour s'assurer que seuls des abonnés légitimes sont ajoutés à votre site Web logiciel de base de données .

✨Ideal for:SaaS companies, subscription box services, and digital content creators

Capturez des prospects, engagez des utilisateurs et développez votre Business avec ClickUp

Les formulaires d'inscription peuvent sembler basiques, mais ils sont la clé pour capturer des prospects, engager les clients et développer votre entreprise.

Le bon modèle peut transformer un processus fastidieux en une expérience transparente pour vous et vos utilisateurs. Grâce à l'interface intuitive de ClickUp et à ces modèles prêts à l'emploi, vous gagnerez du temps et pourrez vous concentrer sur l'essentiel : la connexion avec votre public.

Qu'il s'agisse de recueillir des commentaires, d'intégrer des clients ou de générer de nouveaux prospects, ces modèles de formulaires d'inscription vous permettent de créer des formulaires fonctionnels, visuellement attrayants et faciles à utiliser.

Ne laissez pas les formulaires encombrants vous ralentir - commencez à créer des formulaires plus intelligents et plus efficaces dès aujourd'hui !

Si vous êtes prêt à commencer, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et créez de meilleurs formulaires en quelques clics.