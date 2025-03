Modèles gratuits de calendriers marketing pour Excel

Des campagnes désorganisées et des tâches multiples empêchent-elles votre équipe marketing d'atteindre ses objectifs en termes de chiffre d'affaires ? 55.2 % des utilisateurs d'Internet âgés de plus de 16 ans achètent quelque chose en ligne chaque semaine. Les modèles de calendrier de marketing en Excel peuvent vous aider à organiser votre pipeline sans effort pour assurer une traction maximale.

Grâce à ces modèles, vous pouvez organiser des objectifs, planifier des campagnes et gérer des échéances pour une semaine, un mois ou même une année.

Ainsi, que vous dirigiez une agence de marketing ou que vous vous occupiez de le marketing pour votre petite entreprise avec ces modèles faciles à utiliser, c'est le meilleur moment pour atteindre vos objectifs de marketing.

Préparez-vous à créer du contenu qui résonne avec votre public avec ces modèles de calendrier marketing gratuits pour Excel.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier marketing ?

La clé de la réussite d'un calendrier de calendrier marketing est sa capacité à assurer le suivi de vos campagnes de marketing tout en les planifiant. Pour choisir le meilleur modèle, voici ce qu'il faut garder à l'esprit :

Détails de la campagne: Les modèles qui comprennent des sections pour les objectifs, le public, le budget, les canaux et les échéances vous aideront à avoir une vue d'ensemble de la campagned'afficher une vue d'ensemble de votre feuille de route marketing Aides visuelles : Les modèles avec des tâches codées en couleur peuvent vous aider à repérer facilement ce qui est prioritaire, ce qui est à venir et ce qui est achevé

Les modèles qui comprennent des sections pour les objectifs, le public, le budget, les canaux et les échéances vous aideront à avoir une vue d'ensemble de la campagned'afficher une vue d'ensemble de votre feuille de route marketing Flexibilité et collaboration: Un bon Calendrier doit permettre une collaboration et une personnalisation aisées, vous permettant ainsi d'ajuster facilement et en temps réel les tâches de votre équipe programmes de marketing Facilité d'utilisation: Les modèles doivent simplifier votre planification, et non la compliquer. Si vous vous débattez avec des colonnes interminables et des dispositions compliquées, il est temps de changer

Un bon Calendrier doit permettre une collaboration et une personnalisation aisées, vous permettant ainsi d'ajuster facilement et en temps réel les tâches de votre équipe programmes de marketing

Modèles de calendriers marketing

Un bon modèle de calendrier doit être flexible et vous permettre de le personnaliser en fonction de votre flux de travail. Vous trouverez ci-dessous d'excellents modèles de calendriers marketing gratuits :

1. Modèle de calendrier de contenu Excel par Vertex42

via Vertex42.com Les Modèle Excel de calendrier de contenu par Vertex42 consiste en un calendrier annuel avec 12 calendriers mensuels séparés.

La personnalisation est facile - vous pouvez fusionner des cellules pour des campagnes étendues et modifier les thèmes pour les adapter à votre marque.

Il est idéal pour le forfait de vos initiatives de marketing longtemps à l'avance, en particulier pour l'assistance à d'autres activités de promotion telles que le forfait évènement . Vous pouvez même ajouter un peu de fun et de flair avec des autocollants de calendrier numérique !

✨Idéal pour: Les professionnels du marketing, les coordinateurs d'évènements et les organisations qui planifient un contenu annuel

2. Modèle de calendrier marketing Excel par ProjectManager

via Gestionnaire de projet Le Modèle Excel de calendrier marketing par ProjectManager affiche plusieurs projets et un tableau de bord en temps réel, ce qui vous permet de suivre facilement la progression des campagnes.

Ce modèle est entièrement personnalisable, vous pouvez donc ajouter des colonnes ou des champs en fonction des besoins de votre équipe. Vous pouvez même ajouter votre logo pour lui donner la touche personnalisée propre à votre marque !

En utilisant le modèle de calendrier marketing de ProjectManager, vous pouvez facilement organiser votre campagne marketing sur plusieurs mois, chaque mois étant visible sous forme d'onglet individuel.

✨Idéal pour: Les équipes marketing qui cherchent à attribuer des responsabilités et à suivre leur progression de manière efficace

3. Modèle de calendrier de contenu de podcast par Coefficient

via Coefficient.io Si vous travaillez avec des podcasts, l'option Modèle de Calendrier de contenu de podcast par Coefficient vous permettra de rester sur la bonne voie grâce à des rappels automatisés pour chaque étape - enregistrement, modification en cours et publication.

Vous pouvez personnaliser les biographies des invités, les titres des épisodes et les notes spéciales et adapter chaque champ aux besoins uniques de votre podcast.

Ce modèle s'intègre parfaitement à Google Agenda et à d'autres outils similaires pour unifier les flux de travail.

✨Idéal pour: Les podcasteurs et les agences qui gèrent le marketing des podcasts de bout en bout

4. Modèle de Calendrier de contenu YouTube par Coefficient

via Coefficientent.io Ce site gratuit Modèle de Calendrier de contenu YouTube par Coefficient vous aide à planifier et à programmer facilement votre contenu YouTube, en suivant chaque détail, du sujet au calendrier de publication.

Vous pouvez planifier les idées de contenu pour chaque vidéo, prévoir les dates de téléchargement pour maintenir un calendrier de publication cohérent, et même suivre les likes, les commentaires et les partages de vos vidéos !

✨Idéal pour : Les YouTubers et les gestionnaires de marques qui ont besoin d'une stratégie d'affichage cohérente

Also Read: 10 modèles gratuits de lignes directrices de marque pour les équipes de marketing

5. Modèle de calendrier de contenu mensuel par Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-357.png Modèle de calendrier de contenu mensuel /$$$img/

via Coefficient.io L'utilisation d'une modèle de forfait marketing planifier vos activités un mois à l'avance peut vous donner un avantage décisif.

En effet, ce Modèle de calendrier de contenu mensuel par Coefficient donne un aperçu de votre forfait marketing pour le mois entier, achevé avec les types de contenu, les attributions d'auteurs et de propriétaires, et les répartitions quotidiennes.

Utilisez ce modèle pour recevoir des notifications régulières sur les contenus à venir. Ce modèle de calendrier marketing mensuel permettra à votre équipe de rester en phase et à votre stratégie de rester solide tout au long du mois.

✨Idéal pour: Les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing qui planifient des stratégies mensuelles avec plusieurs éléments de contenu à livrer

💡Pro Tip: Passez en revue les trois mois à venir au début de chaque trimestre pour repérer les campagnes qui se chevauchent, les fêtes et les tendances saisonnières que vous pourriez vouloir intégrer à votre contenu.

6. Modèle de calendrier marketing Excel par Ganttpro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-358.png Modèle de calendrier de marketing Excel /$$$img/

via Ganttpro Cette page Modèle Excel de calendrier de marketing par Ganttpro est hautement personnalisable et idéal pour les les forfaits des projets de marketing dans le cadre de divers projets.

Ce modèle détaillé vous permet de commencer à travailler sur vos projets immédiatement. Il offre des fonctions faciles à personnaliser, à collaborer et à naviguer.

✨Idéal pour: Les gestionnaires de marketing, les équipes de projet et les agences qui cherchent à exécuter des campagnes en douceur

7. Calendrier éditorial de la plateforme de médias sociaux par Microsoft365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-359.png Calendrier éditorial de la plate-forme des médias sociaux /$$img/

via Microsoft.com Ce site Calendrier éditorial de la plateforme de médias sociaux par Microsoft365 vous permet de forfaiter et de gérer la publication de votre contenu sur les médias sociaux sans effort.

Gérez facilement votre contenu de médias sociaux avec des délais codés par couleur, et ajoutez des animations ou des vidéos pour rendre votre calendrier visuellement attrayant.

Il s'agit d'un modèle facilement accessible et prêt à l'emploi pour diagrammer vos calendrier du contenu sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

✨Idéal pour : Les indépendants et les petites agences qui gèrent plusieurs plateformes

8. Modèle Excel de calendrier marketing simple par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-360.png Modèle de calendrier marketing simple pour Excel /$$$img/

via Modèle.net Planifiez et planifiez les idées de contenu de votre campagne grâce à cet outil simple et entièrement personnalisable Modèle Excel de calendrier marketing simple par Template.net qui peut également servir de calendrier pour les médias sociaux ou le marketing par e-mail.\N- Le modèle de calendrier de marketing simple d'Excel par Template net /%href/ est disponible en anglais seulement

Il est disponible dans différents formats, y compris ceux assistés par Word, Google Docs, Excel, Google Sheets, Apple Pages ou Apple Numbers, ou même en tant que PDF.

✨Idéal pour: Les petites entreprises et les freelances qui souhaitent organiser leurs supports marketing

Limites de l'utilisation d'Excel pour la création de calendriers marketing

Excel est un outil très utilisé, mais il a ses limites :

Mises à jour manuelles: Les erreurs nécessitent une rétractation manuelle, ce qui peut prendre beaucoup de temps

Les erreurs nécessitent une rétractation manuelle, ce qui peut prendre beaucoup de temps Pas d'intégration: Excel n'offre pas d'assistance pour l'intégration avec des outils de marketing pour les médias sociaux, les e-mails ou l'analyse

Excel n'offre pas d'assistance pour l'intégration avec des outils de marketing pour les médias sociaux, les e-mails ou l'analyse Problèmes de collaboration: La collaboration en temps réel peut s'avérer difficile par rapport à l'utilisation d'un logiciel de gestion de contenulogiciel de calendrier marketing professionnelsurtout si plusieurs membres de l'équipe travaillent simultanément sur le même calendrier

La collaboration en temps réel peut s'avérer difficile par rapport à l'utilisation d'un logiciel de gestion de contenulogiciel de calendrier marketing professionnelsurtout si plusieurs membres de l'équipe travaillent simultanément sur le même calendrier L'absence de notifications: Excel ne peut pas envoyer d'alertes en temps réel, ce qui pourrait conduire à des délais non respectés

Modèles alternatifs de calendriers marketing

Si vous trouvez qu'Excel est encombrant ou que vous êtes confronté à certaines des limites mentionnées ci-dessus, ClickUp offre d'excellentes alternatives. Voici quelques modèles de calendriers marketing de ClickUp que vous pouvez utiliser :

1. Le modèle de calendrier marketing de ClickUp

Organisez tous vos projets marketing en un seul endroit. Le Modèle de Calendrier Marketing ClickUp facilite le suivi des lancements, des échéances et des activités de l'équipe.

Il dispose de fonctionnalités telles que l'automatisation, les affichages personnalisés et les avertissements de dépendance.

Voici ce qui fait la puissance de ce modèle :

Statuts personnalisés : Suivez la progression de chaque tâche avec des statuts tels que "Attention requise", "En cours d'examen" et "Achevé", afin de garantir que votre équipe reste alignée et que les tâches progressent sans heurts dans le pipeline

Suivez la progression de chaque tâche avec des statuts tels que "Attention requise", "En cours d'examen" et "Achevé", afin de garantir que votre équipe reste alignée et que les tâches progressent sans heurts dans le pipeline Vues personnalisées: Accédez à six vues différentes, telles que la "Vue Tableur du budget" pour contrôler les dépenses et la "Vue Liste du processus de marketing" pour décomposer les projets complexes en étapes gérables

Accédez à six vues différentes, telles que la "Vue Tableur du budget" pour contrôler les dépenses et la "Vue Liste du processus de marketing" pour décomposer les projets complexes en étapes gérables Fonctionnalités avancées: Utilisez les avertissements de dépendance pour identifier les relations entre les tâches, intégrez les e-mails pour une communication transparente et appliquez des étiquettes de priorité pour mettre en évidence les tâches critiques et vous assurer qu'aucune échéance n'est manquée

Utilisez les avertissements de dépendance pour identifier les relations entre les tâches, intégrez les e-mails pour une communication transparente et appliquez des étiquettes de priorité pour mettre en évidence les tâches critiques et vous assurer qu'aucune échéance n'est manquée Collaboration en temps réel: Laissez des commentaires, assignez des tâches et partagez des mises à jour sans effort au sein de la plateforme, améliorant ainsi la collaboration et l'efficacité de l'équipe

Idéal pour: Les professionnels des agences et les solopreneurs qui gèrent plusieurs campagnes

2. Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Gérer, forfaiter et exécuter vos campagnes de marketing avec le modèle de gestion de campagne marketing de niveau intermédiaire Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp qui assure le bon déroulement de vos projets.

Que vous meniez une campagne de marketing à long terme ou un projet à court terme, voici quelques raisons pour lesquelles ce modèle est idéal pour vous :

Avec 11 attributs personnalisés tels que "Contenu final", "Brouillon", "Référence", "Approbation" et "Équipe assignée", vous pouvez vous assurer que toutes les informations pertinentes sont facilement accessibles

Le modèle offre sept vues distinctes, dont la "Liste de la campagne de lancement de produit", la "Liste du suivi budgétaire" et la "Vue du calendrier", pour une vision globale de vos campagnes

✨Ideal for: Agences créatives et startups à la recherche d'une méthode structurée pour gérer les campagnes

3. Le modèle ClickUp pour les médias sociaux

Gérez vos posts sur les médias sociaux en les organisant par thème, par canal et par date de publication avec le modèle de média social ClickUp Modèle ClickUp pour les médias sociaux .

Voici comment vous pouvez maximiser le potentiel de ce modèle :

Optimiser les flux de travail avec l'IA et le suivi du temps : Tirez parti des outils d'IA et des fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp pour affiner vos processus et respecter efficacement les réunions

Tirez parti des outils d'IA et des fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp pour affiner vos processus et respecter efficacement les réunions Organiser le contenu de manière stratégique : Catégorisez les posts par thème, canal et hashtags, et définissez des paramètres de publication clairs pour suivre et améliorer efficacement votre stratégie de contenu

Catégorisez les posts par thème, canal et hashtags, et définissez des paramètres de publication clairs pour suivre et améliorer efficacement votre stratégie de contenu Utiliser plusieurs vues pour la planification : Passez d'une vue à l'autre, comme la vue Calendrier pour la planification et la vue Postes sur les médias sociaux pour le suivi détaillé, afin de planifier plus intelligemment

Passez d'une vue à l'autre, comme la vue Calendrier pour la planification et la vue Postes sur les médias sociaux pour le suivi détaillé, afin de planifier plus intelligemment Simplifiez la gestion grâce à des outils intégrés : Employezdes outils de flux de travail marketing comme le suivi du temps, les commentaires et les analyses intégrées pour simplifier la gestion des médias sociaux

Que vous gériez un seul ou plusieurs comptes de médias sociaux, ce modèle d'aujourd'hui est conçu pour rendre votre flux de travail des médias sociaux plus efficace et organisé.

✨Idéal pour : Les freelances et les agences de marketing qui gèrent plusieurs campagnes

4. Le modèle de calendrier éditorial de ClickUp Content Marketing

Gérez l'ensemble de votre stratégie de contenu avec le modèle de calendrier éditorial de ClickUp Modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu ClickUp .

Ce modèle rend la gestion du marketing de contenu plus facile que jamais. Voici ce que vous obtiendrez :

Ajoutez des attributs détaillés tels que Copywriter, Approver et Graphics Designer pour capturer des détails spécifiques pour chaque contenu

Suivez les échéances, contrôlez la progression et rationalisez la production pour maintenir le cap de votre stratégie de contenu

Accédez à votre calendrier éditorial grâce à quatre configurations : "Guide de démarrage", "Tableau de progression", "Calendrier de publication" et "Plan de contenu", offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion de votre stratégie de contenu

Utilisez des statuts personnalisés, des champs et des affichages conçus pour la génération de contenu, en vous dotant des outils nécessaires pour créer, planifier et suivre une stratégie de contenu réussie.

✨Idéal pour: Les gestionnaires de contenu et les blogueurs désireux de bien organiser leurs efforts de marketing

Lire aussi : 10 meilleurs logiciels de gestion des ressources marketing (MRM)

5. Le modèle de liste du calendrier éditorial de ClickUp

Le Modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp est idéal pour les éditeurs qui doivent gérer les calendriers de contenu pour les sites Web et les blogs.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-17.jpeg Modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377114&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet de :

Passer sans effort d'une vue Liste, Calendrier ou Tableau à l'autre pour afficher votre forfait éditorial de la manière qui convient le mieux à votre flux de travail

D'ajouter des éléments spécifiques tels que les délais, le type de contenu, la cible et les canaux de promotion afin de créer un aperçu complet de chaque article en un coup d'œil

Attribuez des tâches, définissez des priorités et laissez des commentaires directement dans le modèle, afin que votre équipe reste alignée et informée

Rédigez vos blogs et révisez-les avant de les publier, en utilisant les statuts personnalisés de ClickUp pour suivre la progression à chaque étape de la création de contenu

idéal pour: Les éditeurs de blogs et les responsables de campagnes qui ont besoin d'outils de planification efficaces

6. Le modèle de calendrier d'affichage ClickUp

Suivez tous vos posts sur les médias sociaux et les horaires de votre blog avec le modèle de calendrier de publication ClickUp Modèle de calendrier d'affichage ClickUp .

Attribuez des tâches, ajoutez des échéances et collaborez de manière transparente avec votre équipe.

Voici comment utiliser efficacement les fonctionnalités de ce modèle :

Suivez le parcours de votre contenu grâce à des statuts tels que "Rédaction de contenu", "Conception" et "Approbation", afin de vous assurer de la clarté de la progression de chaque tâche

Accédez aux informations grâce à différents affichages, tels que "Type de contenu" et "Calendrier", pour trouver exactement ce dont vous avez besoin

Capturez des détails clés tels que les dates de publication, les plateformes (par exemple, Instagram, LinkedIn) et les types de contenu (blog, post social, vidéo), ce qui facilite le tri et le filtrage de votre calendrier de contenu

Attribuez des tâches, laissez des commentaires et étiquetez vos coéquipiers directement dans le calendrier, ce qui garantit une communication fluide et des approbations plus rapides

✨Idéal pour: Les petites équipes et les créateurs de contenu en solo qui suivent les calendriers de publication

7. Le modèle de calendrier éditorial de ClickUp Blog

Le Modèle de calendrier éditorial du blog ClickUp aide les blogueurs à rester cohérents avec leur stratégie de contenu.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-365.png Modèle de calendrier éditorial de ClickUp Blog https://app.clickup.com/signup?template=t-205492904&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Les avantages clés de ce modèle de calendrier éditorial de blog sont les suivants :

Statuts personnalisés : Surveillez la progression de chaque article de blog avec des statuts tels que "Achevé", "En cours" et "À faire", afin de garantir la clarté à chaque étape

Surveillez la progression de chaque article de blog avec des statuts tels que "Achevé", "En cours" et "À faire", afin de garantir la clarté à chaque étape Plusieurs affichages: Accédez à votre calendrier éditorial par le biais de différentes configurations, notamment "Guide de démarrage", "Bibliothèque du blog", "Étape du blog" et "Calendrier du blog", pour une plus grande souplesse dans la visualisation et la gestion de votre calendrier de contenu

Accédez à votre calendrier éditorial par le biais de différentes configurations, notamment "Guide de démarrage", "Bibliothèque du blog", "Étape du blog" et "Calendrier du blog", pour une plus grande souplesse dans la visualisation et la gestion de votre calendrier de contenu Alignement sur les objectifs de contenu: Le modèle garantit que les posts sont opportuns, pertinents et alignés sur vos objets de contenu, facilitant ainsi une stratégie de contenu cohésive

✨Idéal pour: Les blogueurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un calendrier de contenu organisé

💡Pro Tip: Créez une vue du pipeline de contenu en paramétrant des statuts personnalisés tels que "Idéation", "Rédaction des grandes lignes", "Rédaction du contenu", "Édition", "Prêt à publier" et "Publié" pour avoir un aperçu de l'étape d'achèvement de chaque article de blog. N'hésitez pas à ajouter vos statuts si nécessaire !

8. Le modèle de calendrier de contenu ClickUp

Alignez l'ensemble de votre stratégie marketing avec le modèle de calendrier de contenu ClickUp entièrement personnalisable Modèle de calendrier de contenu ClickUp .

Planifiez, organisez, gérez et synchronisez votre pipeline de contenu avec précision grâce à ce modèle. Grâce à lui, vous pouvez :

Classer votre contenu par type, par cible ou par étape du cycle de vie de l'acheteur pour garantir une approche structurée et stratégique

Utiliser des fonctionnalités telles que l'attribution de tâches, les commentaires et les pièces jointes pour faciliter la communication et le travail d'équipe en toute transparence

Saisissez les détails essentiels de chaque contenu grâce à sept champs personnalisés : semaine, pilier de contenu, fichiers connexes, valeur, approbation du client, date de publication et notes

Adaptez ce modèle entièrement personnalisable à différentes formes, telles qu'un calendrier de marketing par e-mail ou un calendrier de marketing sur les médias sociaux, afin de répondre à vos besoins spécifiques

✨Idéal pour: Les équipes de marketing numérique qui planifient des campagnes complètes

Atteignez vos objectifs d'entreprise en un rien de temps avec les modèles de calendriers marketing de ClickUp

Aujourd'hui, vous pourriez griffonner des idées de campagne sur une serviette de table ou coder les tâches par couleur dans une feuille de calcul. Mais au fur et à mesure que vos ambitions marketing grandiront, vous aurez besoin d'un meilleur moyen d'atteindre vos objectifs d'entreprise. C'est là que les bons outils entrent en jeu.

Les modèles de calendrier marketing peuvent vous aider à maîtriser l'art de l'organisation d'une campagne. Les modèles de calendrier marketing de ClickUp fournissent la structure, la clarté et l'adaptabilité dont votre entreprise en pleine croissance a besoin. Créez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et voyez comment il peut transformer votre flux de travail. Vos campagnes, votre santé mentale et vos objectifs d'entreprise vous remercieront !