5 modèles de documents Dropbox innovants pour améliorer le travail d'équipe

À faites-vous que les équipes qui collaborent efficacement sont 50% plus productives que ceux qui travaillent en solo ?

Si des outils comme Dropbox Mon travail aident les équipes à collaborer, le véritable changement de donne réside dans l'utilisation des bons modèles pour structurer votre travail.

Explorons cinq modèles Dropbox Paper essentiels qui peuvent transformer votre travail, des notes de projet aux revues de conception. Ensuite, nous vous aiderons à naviguer entre les limites de Dropbox Paper et vous présenterons 12 alternatives avancées qui offrent des fonctionnalités de planification de projet, de prise de notes et de collaboration d'équipe plus robustes.

À la fin, vous aurez tout ce qu'il faut pour choisir les modèles parfaits pour votre flux de travail, qu'il s'agisse de gérer des projets complexes, de documenter les processus de l'équipe ou de construire votre.. deuxième cerveau .

Que sont les modèles de papier Dropbox ?

Les modèles Dropbox Paper sont des documents préformatés qui s'intègrent parfaitement à l'écosystème de gestion documentaire de Dropbox. Ils constituent des points de départ prêts à l'emploi pour répondre à divers besoins des entreprises et favoriser la collaboration au sein des équipes.🤝

Ces modèles proposent des dispositions structurées avec des sections prédéfinies, une mise en forme et un texte d'insertion que les utilisateurs peuvent personnaliser en fonction de leurs besoins.

Leur profondeur intégration avec Dropbox permet aux équipes d'organiser, de stocker, de partager et de mettre à jour leurs documents modifier en cours de manière efficace dans le cadre de leur flux de travail existant, en créant des notes de réunion, des forfaits de projet et de la documentation.

Ces modèles contribuent à la maintenance de la cohérence de la documentation de l'équipe tout en optimisant l'ensemble du processus de travail gestion des documents en éliminant la nécessité de créer des documents à partir de zéro.

Modèles de documents gratuits pour Dropbox

Avec 92% des professionnels déclarent que les modèles stimulent leur productivité. Il n'est donc pas surprenant que les équipes qui réussissent s'appuient sur des formes standardisées. Voici cinq modèles essentiels de Dropbox Paper qui transforment les tâches quotidiennes en processus standardisés.

Ces modèles personnalisables vous aident à capturer les informations relatives aux réunions, documenter les processus de planifier des lancements de produits et de gérer des projets créatifs tout en maintenant une structure cohérente qui permet à votre équipe de rester en phase.

1. Le modèle de notes de réunion sur papier Dropbox

Le Modèle de notes de réunion sur papier Dropbox vous aide à organiser les détails des réunions de manière transparente et à synchroniser votre équipe. La disposition prévoit des espaces prestataires pour tout, des documents de référence aux ordres du jour, en passant par les comptes rendus de réunion et les éléments d'action.

via Papier Dropbox Suivez l'agenda de la réunion et attribuez les tâches en temps réel avec une propriété claire. Grâce à ce modèle, il n'est plus nécessaire de parcourir des chaînes d'e-mails ou des versions de documents éparses, ce qui vous permet de saisir tous les détails. Conservez toutes les informations relatives aux réunions en un seul emplacement afin d'améliorer la responsabilisation et les suivis.

effaces pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui organisent régulièrement des réunions, les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une communication claire, et tous ceux qui cherchent à transformer les réunions qui font perdre du temps en sessions de travail productives.

2. Le modèle de plan de lancement du papier Dropbox

Suivez le lancement de votre projet à l'aide de la fonction Modèle de plan de lancement d'un projet sur papier Dropbox qui organise les jalons, l'attribution des tâches et les points de contrôle d'approbation.

via Papier Dropbox Ce modèle aide les équipes interfonctionnelles à collaborer efficacement en établissant des responsabilités et des échéanciers clairs.

✨Idéal pour: Les managers d'équipes de produits et de marketing qui orchestrent des lancements complexes à travers plusieurs départements, en particulier lorsqu'il s'agit de coordonner des livrables et des délais simultanés.

3. Le modèle de remue-méninges en papier Dropbox

Transformez vos sessions créatives en capturant, organisant et développant efficacement vos idées à l'aide du modèle de brainstorming papier Dropbox Modèle de remue-méninges sur papier Dropbox .

via Dropbox Paper Ce modèle aide les équipes à s'inspirer de Pinterest et de vidéos YouTube, créant ainsi un environnement de brainstorming dynamique et visuel.

✨Idéal pour: Les équipes créatives et les spécialistes du marketing qui souhaitent stimuler la collaboration et transformer des idées éparses en concepts exploitables.

4. Le modèle de brief créatif Dropbox Paper

Optimisez les détails du projet et la communication avec le client en un seul document complet : le Modèle de briefing créatif sur papier Dropbox .

via Papier Dropbox Ce modèle organise toutes les informations essentielles du projet, aidant votre équipe et vos clients à rester alignés sur les objets, les livrables et les boucles de rétroaction.

✨Idéal pour: Les équipes créatives et les agences qui doivent maintenir une vision claire du projet et renforcer les relations avec les clients tout au long du processus de création.

5. Le modèle de plan de projet Dropbox Paper

Le Modèle de plan de projet papier Dropbox peut guider votre équipe à chaque phase du projet grâce à une feuille de route claire, du début à la fin.

via Papier Dropbox Ce modèle organise les échéanciers, les listes à faire et l'attribution des tâches, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe comprenne ses responsabilités et ses échéanciers. Suivez la progression en un coup d'œil, maintenez la maintenance et facilitez les flux de travail grâce à cet aperçu complet du projet.

✨Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui ont besoin de conduire des projets complexes tout en maintenant une visibilité claire et la responsabilité de l'équipe.

Limites de l'utilisation de Dropbox Paper

Récents Commentaires sur Dropbox Paper dressent un tableau clair : si ces modèles offrent une approche simple et claire de la collaboration, ils ne sont pas toujours en mesure d'apporter une assistance complète aux flux de travail d'équipes complexes. De nombreux commentaires d'utilisateurs mettent en évidence plusieurs limites clés à prendre en compte :

Personnalisation limitée : L'approche minimaliste couvre les besoins de base mais manque de fonctionnalités avancées telles que le suivi des dépendances et les champs personnalisés, ce qui rend difficile l'adaptation des modèles à des flux de travail spécialisés

: L'approche minimaliste couvre les besoins de base mais manque de fonctionnalités avancées telles que le suivi des dépendances et les champs personnalisés, ce qui rend difficile l'adaptation des modèles à des flux de travail spécialisés Intégrations limitées : Bien que Dropbox Paper se connecte à votre compte Dropbox et à Slack, il n'est pas adapté aux équipes qui ont besoin d'intégrations plus poussées avec des systèmes CRM, des outils de suivi du temps ou des plateformes d'automatisation

: Bien que Dropbox Paper se connecte à votre compte Dropbox et à Slack, il n'est pas adapté aux équipes qui ont besoin d'intégrations plus poussées avec des systèmes CRM, des outils de suivi du temps ou des plateformes d'automatisation Pas d'analyse intégrée : L'absence de tableaux de bord et d'outils de rapports intégrés signifie que les équipes doivent suivre la progression des projets manuellement, ce qui rend difficile la mesure des performances et la détection rapide des goulets d'étranglement

: L'absence de tableaux de bord et d'outils de rapports intégrés signifie que les équipes doivent suivre la progression des projets manuellement, ce qui rend difficile la mesure des performances et la détection rapide des goulets d'étranglement Problèmes d'accessibilité hors ligne : Les équipes travaillant dans des régions où l'Internet n'est pas fiable sont confrontées à des difficultés, car Dropbox Paper nécessite une connexion permanente pour la plupart des fonctions

: Les équipes travaillant dans des régions où l'Internet n'est pas fiable sont confrontées à des difficultés, car Dropbox Paper nécessite une connexion permanente pour la plupart des fonctions Options visuelles de base : Bien qu'efficace pour la prise de notes et le brainstorming, Dropbox Paper ne dispose pas d'outils visuels de gestion de projet tels que les tableaux Kanban, les échéanciers et les diagrammes de Gantt, qui aident les équipes à gérer des flux de travail complexes

les outils de gestion de projet visuels comme les tableaux Kanban, les calendriers et les diagrammes de Gantt, qui aident les équipes à gérer des flux de travail complexes, font défaut à Dropbox Paper Alternatives à Dropbox Paper qui offrent une personnalisation améliorée, des intégrations plus approfondies et des fonctionnalités de gestion de projet avancées pour faire passer la collaboration de votre équipe au niveau supérieur.

Alternatives aux modèles Dropbox Paper

Les modèles Dropbox Paper sont idéaux pour la collaboration, mais n'offrent pas forcément la profondeur et la flexibilité nécessaires aux projets dynamiques et multiformes. ClickUp clickUp, la plateforme de productivité tout-en-un qui aide les équipes à gérer les projets, les documents et les tâches de manière transparente, propose des alternatives que vous allez adorer.

exemple : Les équipes chargées des produits et du développement chez Lulu Press, une plateforme mondiale d'auto-édition lulu Press, une plateforme mondiale d'autoédition, se débattait avec des processus compliqués et des outils inefficaces. Ils se sont tournés vers ClickUp pour améliorer leur flux de travail. le résultat ? Une augmentation de 12% de l'efficacité du travail, le remplacement réussi de plusieurs outils de gestion de projet et l'accélération de la sortie des produits.

Nos ingénieurs et nos chefs de produit s'enlisaient dans les mises à jour manuelles du statut entre Jira et d'autres outils. Grâce à ClickUp, nous avons regagné des heures de temps perdues sur des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré la sortie des produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing_.

Nick Foster, directeur de la gestion des produits chez Lulu Press

Explorons ces puissants modèles ClickUp qui peuvent transformer la productivité de votre équipe :

1. Le modèle de notes de réunion ClickUp

Transformez vos réunions en sessions productives grâce au modèle de notes de réunion ClickUp Modèle de notes de réunion ClickUp . Ce modèle basé sur des documents centralise toute la documentation de votre réunion tout en se connectant de manière transparente avec les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp.

Créez, organisez et suivez les résultats des réunions à l'aide d'un système intuitif de pages et de sous-pages pour différents types de réunions.

Voici quelques avantages que vous apprécierez :

Collaborer en temps réel pour que tout le monde reste aligné pendant les discussions

Convertir instantanément les commentaires ou les décisions en tâches réalisables

Organisez le contenu avec des sections personnalisables pour l'agenda, les notes et les abonnements

Générer des résumés de réunion automatisés à l'aide des éléments suivants ClickUp Brain ✨Idéal pour: Les équipes, les gestionnaires de projet et les professionnels qui ont besoin d'un système organisé pour documenter les réunions, attribuer les tâches et renforcer la collaboration tout en améliorant la productivité de l'équipe.

2. Le modèle de notes de cours ClickUp

Fini les dossiers encombrés et les notes désorganisées ! Le modèle Modèle de notes de cours ClickUp transforme prise de notes avec une approche structurée de la gestion des cours. Créez un hub centralisé pour vos notes de cours, vos devoirs et vos documents de référence, éliminant ainsi la frustration liée à la recherche d'informations dispersées.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-609.png Modèle de notes de cours ClickUp https://clickup.com/templates/class-notes-t-38266262 Télécharger ce modèle /$cta/

Voici quelques fonctionnalités clés :

Paramétrez des catégories personnalisées par matière pour optimiser vos sessions d'étude

Naviguer dans les notes instantanément grâce à des sections à accès rapide

Convertir les points importants en tâches pour assurer le suivi des travaux

Ajoutez des commentaires contextuels pour clarifier les concepts et partager des idées

Saisissez rapidement vos pensées et vos idées à l'aide du bloc-notes intégré

Code couleur des sujets pour une organisation visuelle et une référence facile

✨Idéal pour: Les étudiants et les éducateurs à la recherche d'un système complet pour améliorer la prise de notes, le suivi des devoirs et la maintenance de dossiers académiques organisés dans une plateforme accessible.

3. Le modèle de note Cornell de ClickUp

Boostez votre prise de notes à l'aide de l'outil Modèle de note Cornell ClickUp clickUpell Note Template est un modèle de note, conçu autour du célèbre système de prise de notes Cornell du Dr. Walter Pauk. Ce modèle transforme les informations complexes en sections structurées pour les points cruciaux, les indices et les résumés, ce qui facilite l'organisation, la révision et la rétention des connaissances.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-610.png ClickUp Cornell Note Template : modèles de papier Dropbox https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6056968&department=other Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les fonctionnalités clés comprennent :

Organiser l'information en utilisant la structure éprouvée de la méthode Cornell

Transformer les points clés en tâches exploitables avec des statuts personnalisés

Visualiser la progression à travers plusieurs vues (Liste, Gantt, Calendrier)

Collaborer avec des coéquipiers grâce à des notes et des commentaires partagés

Générer des résumés rapides pour des sessions de révision efficaces

Suivez les échéances du projet en même temps que vos notes

✨Idéal pour: Les professionnels et les étudiants qui doivent gérer des informations complexes tout en maintenant une organisation claire et des aperçus exploitables pour la collaboration en équipe.

4. Le modèle de notes de mise à jour ClickUp

Le modèle Modèle de notes de mise à jour de ClickUp rationalise la documentation des mises à jour et des changements de produits en s'inspirant de l'approche interne de l'équipe produit ClickUp. Ce modèle crée une source unique de vérité pour toutes les informations sur les versions, assurant une communication claire entre les équipes et les parties prenantes.

Voici quelques-uns des meilleurs avantages et fonctionnalités du modèle :

Documenter les changements avec des champs personnalisés pour les fonctionnalités, les correctifs et les améliorations

Distribution automatique des mises à jour aux parties prenantes concernées

Contrôler le statut de la version grâce à des étapes de flux de travail personnalisables

Passer d'une vue Liste à une vue Calendrier ou Charge de travail pour afficher l'échéancier

Étiqueter et catégoriser les mises à jour pour faciliter les références

Générer instantanément des résumés complets des versions

effacées pour: Les équipes de production et les développeurs qui doivent assurer la maintenance d'un système d'information clair documentation technique des versions tout en tenant les parties prenantes informées de l'évolution et des améliorations du produit.

5. Le modèle de notes quotidiennes ClickUp

Simplifiez votre journée avec le Modèle de notes quotidiennes ClickUp -ClickUp est votre hub central pour le suivi des tâches, la capture des pensées et l'amélioration de la productivité. Ce modèle Modèle ClickUp transforme des notes éparses en un système organisé, vous aidant à maintenir une concentration claire et à atteindre vos objectifs quotidiens grâce à des statuts personnalisables tels que À faire, Achevé et Révisé.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Organiser les activités quotidiennes à l'aide d'affichages personnalisés (Notes quotidiennes, Guide de démarrage, Liste des notes)

Suivi du temps passé sur les tâches pour améliorer la productivité

Contrôler les dépendances des tâches pour éviter les goulets d'étranglement dans le flux de travail

Étiquette et catégorisation des éléments pour une récupération rapide

Partager les mises à jour avec les membres de l'équipe en temps réel

Personnalisez les sections pour qu'elles correspondent à votre flux de travail unique

idéal pour: Les professionnels, les étudiants et les équipes très occupés qui ont besoin d'un système flexible pour suivre les tâches quotidiennes, obtenir des informations et maintenir une productivité constante.

6. Le modèle de notes pour formateurs ClickUp

Améliorez vos sessions de formation avec le modèle de notes de formation ClickUp Modèle de notes de formation ClickUp ! Cet outil complet aide les formateurs à normaliser, documenter et améliorer les sessions de formation tout en maintenant un partage cohérent des connaissances au sein de l'organisation. Créez des agendas structurés, saisissez les commentaires en temps réel et suivez la progression des participants, le tout dans un emplacement centralisé.

Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

Structurer le contenu de la formation à l'aide de modèles de session personnalisables

Suivre la progression des sessions grâce à des statuts personnalisés (programmé, en cours, achevé)

Documenter instantanément les commentaires des participants et les résultats de l'évaluation

Planifier les programmes de formation à l'aide des vues Liste, Calendrier et Gantt

Contrôler les résultats de l'apprentissage avec des outils de suivi de la progression

Collaborer avec d'autres formateurs en partageant des notes et des commentaires

idéal pour: Les formateurs et les professionnels du développement de l'apprentissage qui doivent offrir des expériences de formation cohérentes tout en suivant la progression des participants et en recueillant un retour d'information exploitable.

7. Le modèle de document de planification ClickUp

Le modèle Modèle de document de planification ClickUp transforme la planification de projets complexes en un processus normalisé. Ce modèle modèle de documentation de projet aide les équipes à développer des bases de projet solides en fournissant une approche prestataire pour documenter les objets, les jalons et les risques potentiels. Créez des forfaits d'action détaillés tout en gardant tout le monde aligné sur la vision de votre projet.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Décomposer les projets complexes en segments gérables

Suivre la progression à l'aide de flux de travail de statut personnalisables

Identifier et documenter les risques potentiels et les stratégies d'atténuation

Planifier les jalons et les dépendances du projet

Personnaliser les champs pour saisir les détails spécifiques au projet

Passer d'un affichage à l'autre pour s'adapter aux différents besoins de planification

✨Idéal pour: Les managers et les équipes de projet qui ont besoin d'une approche systématique pour planifier, documenter et exécuter des projets réussis tout en maintenant des canaux de communication clairs.

8. Le modèle de rapport d'activité ClickUp

Améliorez le suivi de vos projets avec le modèle de rapport d'activité ClickUp Modèle de rapport d'activité ClickUp clickUp Activity Report Template est la solution idéale pour convertir des données brutes en informations utiles. Cet outil complet permet aux équipes de suivre et d'analyser systématiquement les résultats des projets, ce qui permet à votre organisation de rester alignée sur ses objectifs tout en repérant les domaines à améliorer.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Générer des rapports d'activité complets avec une collecte de données automatisée

Contrôler la progression de l'équipe grâce à des flux de travail de statut personnalisables

Visualiser les données de performance à l'aide de plusieurs options d'affichage

Suivi du temps passé sur les différentes activités de manière automatique

Paramétrage d'alertes automatiques pour les indicateurs de performance clés

Créer des champs personnalisés pour capturer des indicateurs spécifiques

✨Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui doivent maintenir un suivi détaillé des activités tout en générant des informations exploitables pour une amélioration continue.

9. Le modèle d'agenda de réunion ClickUp

Prenez le contrôle du chaos des réunions avec le modèle d'agenda de réunion ClickUp Modèle d'agenda de réunion ClickUp clickUp Meeting Agenda Template, votre solution pour organiser des sessions ciblées et productives. Qu'il s'agisse d'une réunion du personnel ou d'une discussion au sein du Tableau, ce modèle vous aide à définir les sujets et à aligner les discussions sur vos objets.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Structurer les points de discussion dans une séquence claire et logique

Attribuer la propriété à des éléments spécifiques de l'agenda et à des points d'action

Définir des blocs de temps pour chaque sujet afin de maintenir le flux de la réunion

Suivre les résultats des discussions grâce à des options de statut personnalisables

Partager les agendas à l'avance pour aider les participants à se préparer

Documenter les décisions et les étapes suivantes en temps réel

idéal pour: Les chefs d'équipe et les animateurs de réunions qui souhaitent organiser des réunions structurées et efficaces pour obtenir des résultats significatifs et maintenir l'engagement des participants.

10. Le modèle de récit agile ClickUp

Maîtrisez votre flux de travail agile avec le Modèle de récit agile ClickUp clickUp Agile Story Template est un modèle de récit agile qui donne vie aux récits des utilisateurs dans une forme structurée et visuelle. Ce modèle comble le fossé entre les développeurs et les parties prenantes en organisant les exigences, les commentaires et les demandes de fonctionnalités en récits clairs et exploitables qui font avancer le développement du produit.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Structurer les histoires d'utilisateurs en utilisant des cadres agiles éprouvés

Suivre la progression des histoires grâce à des flux de travail de statut personnalisables

Organiser les exigences avec des systèmes de catégorisation intuitifs

Visualiser la progression du sprint à travers plusieurs affichages

Assigner et prioriser les histoires pour une livraison efficace

Collaborer grâce à des sous-tâches imbriquées et des commentaires en temps réel

✨Idéal pour: Les équipes agiles qui doivent maintenir des histoires d'utilisateurs claires tout en favorisant la collaboration entre les équipes de produit et de développement tout au long du cycle de sprint.

11. Le modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Utilisez le modèle de plan de gestion du changement de Modèle de plan de gestion du changement ClickUp pour guider en toute confiance votre organisation dans les transitions. Cet outil complet apporte une structure à chaque phase du changement organisationnel, du forfait initial à la mise en œuvre finale, tout en gardant toutes les parties prenantes alignées et informées tout au long du voyage.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Planifier les initiatives de changement à l'aide de feuilles de route personnalisables

Suivre l'engagement des parties prenantes grâce à des forfaits de communication détaillés

Contrôler la progression de la mise en cours grâce à des flux de travail de statut

Documenter le retour d'information et les points de résistance en temps réel

Mesurer les taux d'adoption à l'aide d'indicateurs personnalisés

Automatisation des communications et des mises à jour de routine

✨Idéal pour: Les managers d'équipes de gestion du changement qui doivent orchestrer des transitions organisationnelles complexes tout en maintenant une communication claire et l'adhésion des parties prenantes.

12. Le modèle de plan de communication ClickUp

Améliorez la communication de votre projet avec le modèle de plan de communication ClickUp Modèle de plan de communication ClickUp . Cette solution basée sur des documents vous aide à élaborer et à coordonner des stratégies de messagerie qui tiennent les parties prenantes informées et alignées, qu'il s'agisse de gérer des mises à jour internes ou des communications externes.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Concevoir des stratégies de communication ciblées pour différents publics

Programmer des messages sur plusieurs canaux et échéanciers

Suivi de la diffusion des messages et des taux d'engagement

Coordonner les responsabilités de l'équipe pour chaque communication

Ajuster les forfaits à l'aide d'affichages de flux de travail flexibles

Contrôler l'efficacité de la communication à l'aide d'indicateurs personnalisés

idéal pour: Les équipes de projet et les professionnels de la communication qui ont besoin de délivrer des messages clairs et opportuns tout en maintenant un engagement cohérent à travers tous les groupes de parties prenantes.

Du bon à l'excellent : Choisir la bonne solution de modèle

Si les modèles Dropbox Paper offrent des outils précieux pour améliorer le travail d'équipe, ClickUp propose une solution plus robuste avec des flux de travail personnalisables, une gestion avancée des tâches et des intégrations transparentes adaptées aux divers besoins des équipes.

La différence clé réside dans le niveau d'intégration et de personnalisation : alors que Dropbox Paper fournit des outils de collaboration de base, les modèles ClickUp offrent un écosystème d'espace de travail achevé qui s'adapte aux besoins uniques de votre équipe.

Qu'il s'agisse de gérer des notes de réunion, de planifier des projets ou de documenter des processus, le choix du bon modèle peut avoir un impact significatif sur la productivité et la réussite de votre équipe. En adoptant l'écosystème complet de modèles de ClickUp, vous ne vous contenterez pas d'affiner votre documentation, mais vous améliorerez également l'ensemble de votre processus de gestion du flux de travail.

