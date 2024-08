Dropbox Paper Review pour la prise de notes en 2024

Vous avez besoin d'une nouvelle application de prise de notes ? Vous envisagez peut-être d'opter pour Dropbox Paper, mais vous voulez savoir si elle remplit toutes les conditions. Vous êtes au bon endroit.

Dans cet avis sur Dropbox Paper, nous examinerons les avantages et les inconvénients, les fonctionnalités les plus appréciées et (surtout) les commentaires d'utilisateurs réels sur la convivialité de l'application. Vous trouverez également des informations sur une alternative au cas où Dropbox Paper ne vous conviendrait pas.

Qu'est-ce que Dropbox Paper ?

Dropbox Paper est une solution de gestion de documents application de prise de notes qui fait partie de Dropbox, une plateforme populaire de stockage cloud et d'hébergement de fichiers.

À l'instar de Microsoft Word, Dropbox Paper est un éditeur de documents et un outil de traitement de texte.

Mais ce n'est pas tout ! Dropbox Paper est un environnement de travail collaboratif en ligne qui vous permet de créer, de partager et de modifier des documents et des notes avec votre équipe. Il est disponible sous forme d'application mobile, d'application bureau et d'extension navigateur.

Que vous ayez besoin de prendre des notes pour un cours, de travailler sur une proposition de projet aux côtés des membres de votre équipe ou d'organiser l'agenda de votre réunion, vous pouvez utiliser Dropbox Paper pour y parvenir.

Clé Dropbox Paper fonctionnalités

Vous stockez des fichiers dans le dossier Dropbox ? Allez désormais plus loin que le simple stockage. Dropbox Paper est un outil de partage et de modification de fichiers doté de fonctionnalités de collaboration, de listes de tâches, de notifications et bien plus encore.

1. Collaboration en temps réel

via Dropbox Grâce à Dropbox Paper, plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur un même document et le modifier simultanément, pour une collaboration plus rapide et plus facile. Les modifications apportées par un membre de l'équipe sont instantanément visibles par les autres, que vous travailliez ensemble au bureau ou à distance, à travers le monde.

En outre, des fonctionnalités telles que les commentaires et les @mentions facilitent la connexion de votre équipe et son travail en tant qu'unité.

2. Gestion des tâches

Dropbox Paper est conçu pour la création de documents et la collaboration, mais cette plateforme possède également d'excellents éléments essentiels à la gestion des tâches. Les utilisateurs peuvent créer et attribuer des tâches, ajouter des dates d'échéance et suivre la progression pour rationaliser la gestion de projet.

Les paramètres de rappel des tâches permettent également à tous les membres de l'équipe de ne pas perdre de vue les échéances de chaque tâche.

3. Intégration avec d'autres outils Intégration de Dropbox Paper avec d'autres outils comme Slack, Zoom, HubSpot, Trello et Google Drive pour faciliter la gestion des tâches et rationaliser les projets qui s'étendent sur plusieurs plateformes. Il y a aussi (bien sûr) une intégration avec les comptes de stockage Dropbox.

4. Assistance multimédia

via Dropbox Paper

Les documents Dropbox Paper assistent la personnalisation multimédia, ce qui signifie que vous pouvez télécharger des fichiers, intégrer des images, des vidéos et des GIF. ✨

Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser des documents, des présentations et des listes visuellement attrayants. Vous pouvez ajouter des vidéos tutorielles à un document de formation de base, insérer des images dans un récapitulatif de brainstorming sur la conception graphique, et bien plus encore.

5. Accessibilité

L'une des fonctionnalités les plus essentielles de Dropbox Paper est son accessibilité. Elle permet aux utilisateurs de travailler ensemble et d'accéder à des documents à partir de différentes plateformes et appareils sans problème, en stockant tout dans le cloud pour plus de commodité et de sécurité. Qu'il s'agisse de l'interface web ou de l'application Dropbox, l'expérience est familière si vous avez utilisé Dropbox pour le stockage cloud.

6. Historique des versions

Dans Dropbox Paper, vous pouvez consulter un journal des révisions du document et revenir aux versions précédentes de votre document si nécessaire - les paramètres de synchronisation sont fiables.

Par exemple, vous pouvez restaurer votre version précédente si vous avez apporté plusieurs modifications à un forfait de projet en fonction d'une directive d'annulation ultérieure. Cela vous évite de devoir tout recommencer ou d'essayer de vous souvenir de tout ce que vous avez modifié lorsque vous annulez manuellement les changements.

Dropbox Paper prix

Dropbox Paper est inclus gratuitement dans tous les comptes Dropbox. Voici un aperçu des forfaits de Dropbox :

Basic: Free

Free Plus (pour un usage personnel): 11,99 $/mois par utilisateur

11,99 $/mois par utilisateur Essentials (pour les professionnels): 22 $/mois par utilisateur

22 $/mois par utilisateur Business (pour les Teams): $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Business Plus (pour les entreprises): 32 $/mois par utilisateur

32 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Avantages de l'utilisation de Dropbox Paper

via Dropbox

Dropbox Paper est un excellent choix pour les équipes qui ont besoin d'un outil de création de documents simple et collaboratif.

Voici quelques-uns de ses avantages :

Convivialité interface: Dropbox Paper est épuré, simple et convivial pour les personnes de tous niveaux de compétences ✨

Dropbox Paper est épuré, simple et convivial pour les personnes de tous niveaux de compétences ✨ Haute compatibilité: Dropbox Paper dispose d'une application mobile, d'une application web et d'une extension de navigateur pour presque tous les systèmes

Dropbox Paper dispose d'une application mobile, d'une application web et d'une extension de navigateur pour presque tous les systèmes Personnalisable: Dropbox Paper vous permet de personnaliser les documents avec des couleurs, des polices et des médias intégrés pour les rendre interactifs et attrayants

Dropbox Paper vous permet de personnaliser les documents avec des couleurs, des polices et des médias intégrés pour les rendre interactifs et attrayants Raccourcis simples: Du téléchargement de fichiers par glisser-déposer aux raccourcis clavier pour l'ajout d'émojis, la création de nouveaux documents et l'insertion d'en-têtes, Dropbox Paper facilite le travail rapide

Mais ce n'est pas tout :

Tous vos fichiers sont facilement accessibles et se synchronisent automatiquement au sein de Dropbox

Les utilisateurs de Dropbox bénéficient d'un espace de stockage cloud gratuit dans le cadre du forfait Free

La structure des fichiers et des dossiers est familière à tous ceux qui ont déjà utilisé l'application

La version et l'application web sont dignes d'une entreprise

Synchronisez vos fichiers en temps réel et partagez-les en déplacement

Tous ces avantages s'ajoutent à la collaboration en temps réel et à tout ce que nous avons abordé dans cet examen de Dropbox.

Common Pain Points Dropbox Paper Users Face

Comme tous logiciel de modification en cours dropbox Paper n'est pas parfait. Voici quelques-uns des problèmes les plus fréquents relevés dans les commentaires sur Dropbox Paper :

F options de mise en forme : Malgré une assistance multimédia fantastique, certains utilisateurs trouvent que les options de mise en forme de Dropbox Paper sont moins étendues qu'ils ne le souhaiteraient. Par exemple, certains rapports font état d'un manque d'options pour les styles, les tailles et les couleurs des polices

Malgré une assistance multimédia fantastique, certains utilisateurs trouvent que les options de mise en forme de Dropbox Paper sont moins étendues qu'ils ne le souhaiteraient. Par exemple, certains rapports font état d'un manque d'options pour les styles, les tailles et les couleurs des polices Fonctionnalité de recherche : Certains utilisateurs trouvent que la fonction de recherche de Dropbox Paper est difficile à utiliser ou à parcourir, et qu'ils peuvent avoir des difficultés à trouver des documents spécifiques ou des sections de documents

Certains utilisateurs trouvent que la fonction de recherche de Dropbox Paper est difficile à utiliser ou à parcourir, et qu'ils peuvent avoir des difficultés à trouver des documents spécifiques ou des sections de documents Espace de stockage : La version gratuite de Dropbox Paper, alias le forfait de base de Dropbox, est limitée à 2 gigaoctets de stockage, ce qui peut s'avérer insuffisant, même pour une poignée de documents riches en multimédia

La version gratuite de Dropbox Paper, alias le forfait de base de Dropbox, est limitée à 2 gigaoctets de stockage, ce qui peut s'avérer insuffisant, même pour une poignée de documents riches en multimédia Expérience utilisateur : Dropbox Paper fait quelques bonnes choses, mais certains pensent que son interface utilisateur pourrait bénéficier de plus de fonctionnalités conçues pour améliorer la facilité d'utilisation, comme la possibilité de stocker un document Paper à plusieurs emplacements à la fois

Ces points douloureux sont des obstacles pour certains et ne posent pas de problèmes pour d'autres. Tout dépend de ce que vous attendez de votre application de prise de notes.

Dropbox Paper Reviews sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour obtenir de véritables avis sur Dropbox Paper, rédigés par des personnes partageant honnêtement leur opinion sur l'outil. Le consensus parmi les Redditors varie en fonction de ce qu'ils attendent de la plateforme, beaucoup d'entre eux donnant des avis mitigés.

Par exemple , un Redditor qui a du mal avec le système d'organisation de Paper, a commenté : "Mon équipe de conception au travail est une grande utilisatrice de Dropbox Paper et nous partageons tout sous forme de liens vers le document. Dropbox Paper n'a pas un bon système d'organisation en soi et je commence à m'enfouir en signetant chaque document dans mon navigateur Chrome ou en l'épinglant dans une discussion Slack." _L'un d'entre eux, sur Reddit, a commenté : "_Mon équipe de conception au travail est une grande utilisatrice de Dropbox Paper et nous partageons tout sous forme de liens vers les documents

Dans un autre fil de discussion, une personne s'est interrogée sur les alternatives à Dropbox Paper. L'une des avait ceci à dire en comparant Dropbox Paper à des programmes tels que Google Docs et Evernote :

"Je trouve que [Dropbox Paper] n'est pas très bien pour un usage personnel, mais qu'il peut être formidable si l'on a besoin de toutes les fonctions de partage."

Outils de prise de notes alternatifs à utiliser à la place de Dropbox Paper

Ne vous inquiétez pas si Dropbox Paper ne répond pas à toutes vos attentes. D'autres solutions s'offrent à vous.

Si vous êtes comme nous, vous voulez un outil de prise de notes qui fonctionne comme un.. deuxième cerveau (concept introduit dans le livre de Tiago Forte, " Construire un deuxième cerveau ") mais aussi de faire passer votre gestion de projet au niveau supérieur. ClickUp fait les deux.

ClickUp Docs

Quand il s'agit de prendre des notes, ClickUp Documents contient tout ce dont vous avez besoin. Bien entendu, vous disposerez des fonctionnalités de mise en forme standard que vous attendez d'un traitement de texte, comme le gras, l'italique, le barré, le surlignage, les titres, les différentes couleurs de texte et les liens.

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash pour un travail plus efficace.

En ajoutant des tableaux, des colonnes, des signets, des listes de contrôle, des sous-pages, des @mentions, des blocs de code et des citations, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, des simples notes aux agendas de réunion en passant par les wikis et.. documentation sur les processus . De plus, vous pouvez joindre des pièces comme des images ou des PDF et les intégrer à partir de sites web, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY, et bien plus encore.

La collaboration est clé avec ClickUp 3.0 Docs, vous pouvez donc rapidement partager, définir des paramètres de permission ou exporter vers des utilisateurs internes ou externes

Les documents ClickUp assistent également la collaboration en temps réel, peuvent être catégorisés pour une organisation et une recherche optimales, et peuvent être partagés en toute sécurité avec des contrôles de confidentialité et d'édition. De plus, vous pouvez connecter vos documents à vos flux de travail et transformer le texte en tâches.

ClickUp IA

Vous pouvez optimiser vos documents grâce à ClickUp AI . ClickUp Brain est le premier réseau neuronal au monde qui utilise l'IA pour connecter les tâches, les documents et les membres de l'équipe tout en vous faisant gagner du temps à chaque instant.

Résumer des notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

La gestion des connaissances par IA permet aux membres de l'équipe de poser des questions et de trouver des réponses parmi vos documents, tâches et projets. La gestion de projet par IA résume les projets, les rapports de statut et même les documents. Enfin, l'IA Writer permet de rédiger des devoirs, de créer des transcriptions, de vérifier l'orthographe, etc.

Modèles ClickUp

ClickUp dispose d'une bibliothèque de modèles avec plus de 1 000 options conçues pour vous faire gagner du temps et vous permettre de vous concentrer sur les choses qui comptent. Vous trouverez tout, de modèles de documentation technique à des schémas de brainstorming créatif.

Les modèles suivants sont conçus spécifiquement pour la prise de notes dans ClickUp Docs. Ils sont parfaits lorsque vous ne voulez pas partir de zéro.

Modèle de notes de réunion ClickUp

Gardez votre discussion sur le suivi avec le modèle de notes de réunion de ClickUp

Vous souhaitez que les discussions de votre équipe restent sur la bonne voie et capturer facilement des notes, des éléments d'action et des ordres du jour ? Le modèle de notes de réunion ClickUp Modèle de notes de réunion ClickUp vous couvre.

Qu'il s'agisse d'une discussion détaillée au sein de l'équipe ou d'un rapide compte rendu quotidien, ce modèle présente tout ce dont vous avez besoin pour que la réunion reste productive et bien documentée.

Modèle de notes ClickUp pour la classe

Organisez vos notes et vos devoirs avec le modèle de notes de classe de ClickUp

La prise de notes en classe présente de nombreux défis des deux côtés de la barrière, mais la Modèle de notes de cours ClickUp simplifie les choses. La disposition est conçue pour les enseignants et les étudiants afin de garder les notes de classe, les matières et les devoirs organisés pour trouver ce dont vous avez besoin en quelques secondes.

ClickUp Modèle de notes de publication

Partagez les notes de produit en interne ou en externe avec le modèle de notes de version de ClickUp

La création et le partage des notes de mise à jour sont plus rapides avec Le modèle de notes de version de ClickUp . Utilisez-le pour suivre les fonctionnalités, les corrections, les rapports de bug et les changements dans une forme organisée que vous pouvez partager avec les parties prenantes.

ClickUp Modèle de note Cornell

Utilisez facilement le système de prise de notes Cornell avec le modèle de notes Cornell de ClickUp

Nous sommes des adeptes du système de prise de notes Cornell Système de prise de notes Cornell développé par Walter Pauk de l'Université de Cornell, nous avons donc créé un modèle pour ce système ! Modèle de note Cornell de ClickUp offre un moyen convivial et numérisé d'apprendre cette méthode et d'améliorer la façon dont vous restez organisé et retenez l'information. Il comporte des fonctionnalités de collaboration, de visualisation et bien plus encore pour vous faciliter la vie.

Autres fonctionnalités de ClickUp

ClickUp dispose de centaines d'outils puissants regroupés en une seule plateforme pratique. Il offre des fonctions dans plusieurs domaines différents et le fait bien. G2 a nommé ClickUp n°1 dans 18 catégories dans son rapport sur l'hiver 2024. 🙌🏆

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

Voici quelques-unes des autres fonctionnalités offertes par ClickUp :

Intégrations: ClickUp s'intègre (soit nativement, soit via Zapier) avec plus de 1 000 autres outils pour rassembler tout ce dont vous avez besoin dans un seul tableau de bord personnalisable

ClickUp s'intègre (soit nativement, soit via Zapier) avec plus de 1 000 autres outils pour rassembler tout ce dont vous avez besoin dans un seul tableau de bord personnalisable Flexibilité : La plateforme offre des options de personnalisation étendues afin que vous puissiez personnaliser les environnements de travail, les documents, les statuts des tâches, et plus encore, en fonction de vos besoins et de vos préférences

La plateforme offre des options de personnalisation étendues afin que vous puissiez personnaliser les environnements de travail, les documents, les statuts des tâches, et plus encore, en fonction de vos besoins et de vos préférences Assistance client : Outre des tonnes de vidéos de formation gratuites et des FAQ complètes, ClickUp dispose d'un service client réactif et compatissant, disponible pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Outre des tonnes de vidéos de formation gratuites et des FAQ complètes, ClickUp dispose d'un service client réactif et compatissant, disponible pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 historique des versions : Vous pouvez afficher l'historique des versions de vos tâches et de vos documents dans ClickUp à tout moment, et restaurer les versions précédentes si nécessaire

Vous pouvez afficher l'historique des versions de vos tâches et de vos documents dans ClickUp à tout moment, et restaurer les versions précédentes si nécessaire Communication en temps réel : ClickUp est axé sur la collaboration et la communication - depuis les @mentions, les mentions et les réactions jusqu'à la vue Discussions, vous pouvez interagir avec les membres de l'équipe comme vous le souhaitez

: ClickUp est axé sur la collaboration et la communication - depuis les @mentions, les mentions et les réactions jusqu'à la vue Discussions, vous pouvez interagir avec les membres de l'équipe comme vous le souhaitez Gestion de la relation client (CRM): ClickUp CRM vous permet de tout gérer, des équipes commerciales et des commandes à l'engagement des clients, grâce à des vues et des outils flexibles

ClickUp CRM vous permet de tout gérer, des équipes commerciales et des commandes à l'engagement des clients, grâce à des vues et des outils flexibles Compatibilité: ClickUp est l'un des meilleurs logiciels de gestion de la relation clientapplications de prise de notes pour AndroidiOS, Windows, Mac et Linux sur le marché ; elle offre également une fonctionnalité d'extension pour navigateur si vous préférez rester 100% web

ClickUp est l'un des meilleurs logiciels de gestion de la relation clientapplications de prise de notes pour AndroidiOS, Windows, Mac et Linux sur le marché ; elle offre également une fonctionnalité d'extension pour navigateur si vous préférez rester 100% web Suivi du temps: ClickUp dispose d'une fonctionnalité polyvalente de suivi du temps pour Android /%href/ , iOS, Windows, Mac et Linuxoutil polyvalent de suivi du temps d'un projet qui permet d'enregistrer, de surveiller et de gérer le temps que vous et votre équipe passez sur les tâches et les projets

ClickUp dispose d'une fonctionnalité polyvalente de suivi du temps pour Android /%href/ , iOS, Windows, Mac et Linuxoutil polyvalent de suivi du temps d'un projet qui permet d'enregistrer, de surveiller et de gérer le temps que vous et votre équipe passez sur les tâches et les projets **Vous pouvez afficher votre travail sous n'importe quel angle grâce à plus de 15 vues, dont Liste, Tableau, Box, Calendrier, Gantt et Échéancier

Pré-intégréemodèles de prise de notes ### ClickUp prix

À l'instar de Dropbox Paper, ClickUp propose un intervalle de forfaits. En voici la répartition :

Free Forever

Unlimited: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Business: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Faites le meilleur choix pour votre équipe

Que vous recherchiez la création de documents ou la collaboration en temps réel, Dropbox Paper est une excellente plateforme de prise de notes qui permet une intégration transparente au sein de l'écosystème Dropbox.

Aucun outil n'est cependant parfait pour chaque personne et chaque équipe. Malgré les points positifs de cet avis Dropbox Paper, il existe de nombreuses alternatives fantastiques, et vous pourriez en trouver une qui réponde mieux à vos besoins.

ClickUp se distingue comme la meilleure option sur le marché. Il regroupe une solide gestion des tâches, de puissantes capacités de prise de notes, des options de personnalisation étendues et des fonctionnalités de collaboration complètes au sein d'une plateforme unique et intuitive.

Vous ne pouvez pas faire mieux.

Constatez la différence par vous-même. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui, c'est gratuit.