10 Meilleures intégrations Dropbox pour 2024 (fonctionnalités & ; prix inclus !)

Que vous créiez, gériez et partagiez des documents dans le cadre de votre travail ou à des fins personnelles, Dropbox est l'un des meilleurs outils pour rester organisé. Ce service d'hébergement de fichiers très prisé permet de sécuriser les données, de les rendre facilement consultables et de dynamiser la collaboration au sein des équipes.

Mais comme tout service, Dropbox ne peut pas tout faire. ⚠️

Pour cela, vous aurez besoin d'intégrations Dropbox pour travailler en toute transparence avec vos outils, qu'il s'agisse d'applications de communication, des logiciels de gestion de projet ou les CRM. Heureusement, il existe des dizaines d'intégrations avec Dropbox pour assurer le bon fonctionnement de vos flux de travail.

Pour découvrir la crème de la crème, consultez cette liste des 10 meilleures intégrations pour Dropbox, avec les avantages, les inconvénients, les prix et d'autres détails incontournables. ✨

Que faut-il rechercher dans les intégrations pour Dropbox ?

Il ne suffit pas de choisir une intégration Dropbox de manière aléatoire. Vous devez prendre en compte les éléments suivants dont votre entreprise a besoin ou ce que vous souhaitez pour vos projets personnels.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les intégrations pour Dropbox :

Les éléments essentiels du système d'exploitation : Choisissez des intégrations Dropbox qui travaillent avec votre système d'exploitation préféré, que vous utilisiez MacOS, Microsoft Windows ou Linux

: Choisissez des intégrations Dropbox qui travaillent avec votre système d'exploitation préféré, que vous utilisiez MacOS, Microsoft Windows ou Linux Prix : Certaines intégrations sont gratuites si vous disposez d'abonnements à la fois à Dropbox et à l'outil, tandis que d'autres sont payantes. Choisissez l'option qui correspond à votre budget 💸

: Certaines intégrations sont gratuites si vous disposez d'abonnements à la fois à Dropbox et à l'outil, tandis que d'autres sont payantes. Choisissez l'option qui correspond à votre budget 💸 Sécurité : Si vous avez besoin de protéger les données, recherchez des intégrations qui offrent le cryptage des données et des fonctionnalités de sécurité similaires

: Si vous avez besoin de protéger les données, recherchez des intégrations qui offrent le cryptage des données et des fonctionnalités de sécurité similaires Synchronisation transparente : Les meilleures intégrations se synchronisent instantanément entre les appareils, fournissant les versions les plus récentes de tous vos fichiers

: Les meilleures intégrations se synchronisent instantanément entre les appareils, fournissant les versions les plus récentes de tous vos fichiers Notifications : De nombreuses intégrations Dropbox proposent des notifications et des rappels afin que toutes les personnes ayant un accès soient informées de l'ajout de nouveaux documents et des modifications apportées par quelqu'un

: De nombreuses intégrations Dropbox proposent des notifications et des rappels afin que toutes les personnes ayant un accès soient informées de l'ajout de nouveaux documents et des modifications apportées par quelqu'un Assistance : Les intégrations Dropbox sont inutiles si elles ne prennent pas en charge les outils ou les fonctionnalités que vous souhaitez intégrer ⚒️

Les 10 meilleures intégrations Dropbox à utiliser en 2024

Prêt à commencer à utiliser Dropbox plus efficacement avec des intégrations plaçant vos favoris outils de productivité ? Voici les 10 meilleures intégrations Dropbox, des suites logicielles complètes de gestion de projet aux outils individuels de communication, de gestion de documents et de gestion des clients. 👀

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues, et des automatisations de tâches

Il n'est pas surprenant de voir l'une des meilleurs outils de gestion de projet en tête de cette liste. Après tout, ClickUp ne se contente pas d'offrir un intervalle époustouflant de fonctionnalités pour gérer les flux de travail, rationaliser la communication et suivre les objectifs. C'est aussi votre ami Dropbox avec des avantages. 🌻 L'intégration de ClickUp à Dropbox permet de joindre facilement des pièces jointes Dropbox aux tâches. Ainsi, vous disposez de la documentation dont vous avez besoin pour faire n'importe quoi. Accédez aux fichiers ou enregistrez les pièces jointes depuis Dropbox via la description de la tâche ou déposez le fichier directement dans un commentaire pour le partager avec les membres de l'équipe concernés.

Avec l'intégration Dropbox de ClickUp, vous pouvez lier plusieurs comptes, créant ainsi des divisions claires pour les différentes équipes et stimulant l'organisation. Le stockage illimité signifie que vous pouvez stocker autant de fichiers que vous le souhaitez. Et ça, c'est pas mal pour être libre de tout stress ? 🧘

De plus, si vous travaillez avec d'autres outils de partage de fichiers que Dropbox, ce n'est pas un problème.

ClickUp présente des icônes distinctives sur chaque document afin que vous sachiez exactement dans quel outil le fichier est hébergé, qu'il s'agisse de Dropbox, Google Drive ou One Drive. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Le système de stockage cloud vous permet d'accéder à tous vos fichiers, où que vous soyez

Fonctionnalités d'apprentissage automatique intégrées, notamment Outils d'écriture IA, vous aident à automatiser les processus de partage de fichiers avec Dropbox pour rendre vos flux de travail plus fluides et plus rapides

Remplacez Dropbox Paper parClickUp Documents pour condenser vostechnologie Des intégrations étendues vous permettent de travailler non seulement avec Dropbox, mais aussi avec des applications de communication, des outils de suivi du temps et des applications de gestion de l'informationProgrammes CRM Collaboration en temps réel rend votre équipe plus efficace puisque vous pouvez travailler dans le même fichier Dropbox et voir les notifications et les mises à jour dans les espaces ClickUp concernés

Attribuez automatiquement des tâches en fonction des modifications apportées à vos fichiers Dropbox pour atteindre vos objectifs plus rapidement

Limites de ClickUp

Le stockage Dropbox illimité n'est disponible que sur les forfaits payants, mais les forfaits commencent à seulement 5 $ par mois

L'interface connecte souvent les documents sous forme de boîtes d'intégration visuelles plutôt que de simples URL, ce que certains utilisateurs n'apprécient pas

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. Dropbox pour Gmail

via Dropbox pour Gmail Le Intégration de Gmail de Dropbox vous permet d'organiser vos fichiers texte, pièces jointes aux e-mails et présentations vidéo sans quitter votre compte Gmail. Enregistrez instantanément les nouveaux fichiers des membres de votre équipe directement dans votre Dropbox, partagez un rapport de votre compte Dropbox en pièce jointe ou intégrez un lien lorsque vous composez un nouvel e-mail. 📩

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox pour Gmail

Consultez tous vos fichiers au même endroit, sans faire d'allers-retours entre différentes applications

Évitez les pièces jointes et les limites de taille dans Gmail grâce à cette intégration qui vous permet de partager des fichiers, de nouveaux dossiers et des feuilles de calcul

Utilisez l'interface d'accueil simple pour configurer cette intégrationoutil d'e-mail en quelques secondes

Contrôlez les permissions en ajoutant ou en restreignant l'accès aux fichiers et aux dossiers à chaque envoi

Limites de Dropbox pour Gmail

Pour l'instant, l'outil n'affiche pas d'aperçu des fichiers, mais le déploiement est imminent

Certains utilisateurs ont constaté que la synchronisation n'était pas toujours à jour

Prix de Dropbox pour Gmail

**Non disponible

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

3. Intégration de Dropbox et de Microsoft Office 365

via DropboxSoyez plus productif avec cette intégration de l'application Dropbox pour Microsoft Office 365. Utilisez Dropbox pour collaborer en temps réel avec votre équipe lors de la modification et de la création de fichiers Office. Travaillez de manière transparente sur les deux plateformes pour télécharger des fichiers, construire un processus d'approbation et apporter des modifications, que vous soyez dans Dropbox ou Microsoft OneDrive. ✅

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox et de Microsoft Office 365

Dropbox Capture pour Windows vous permet gagner du temps et de communiquer plus efficacement grâce à des captures d'écran, des enregistrements vidéo et des voix off sur n'importe quel fichier

L'intégration de Dropbox Sign vous permet de collecter des signatures électroniques dans un seul fichier - que vous soyez dans Microsoft Word, Google Sheets ou Dropbox - sans avoir à basculer vers une autre application

Dropbox DocuSend pour Outlook vous permet d'envoyer des fichiers et des pièces jointes sécurisés en toute simplicité

Accédez aux données qui comptent pour vous grâce à l'assistance hors ligne et en ligne pour le partage de fichiers dans les outils Microsoft Office, notamment Microsoft Teams, SharePoint et Word

les limites de Dropbox et de Microsoft Office 365

Les comptes Dropbox Team nécessitent un compte Microsoft de niveau entreprise pour que l'intégration fonctionne

Vous ne pouvez pas modifier les fichiers Microsoft Office protégés par mot de passe dans l'espace Office Online de Dropbox

Tarifs de Dropbox et de Microsoft Office 365

Vous aurez besoin d'un compte Dropbox dont le prix varie entre 9,99 $ par mois et 26 $ par utilisateur et par mois - et d'un abonnement à Microsoft 365



G2 : $$$A : N/A

: $$$A : N/A Capterra : N/A

4. Intégration de Dropbox et Slack

via Slack Que vous créiez des fichiers dans Google Docs et les stockiez dans Dropbox ou que vous gériez votre documentation directement dans l'application Dropbox, il est facile de partager votre travail avec l'application Dropbox Intégration Slack . Dans l'application Dropbox, cliquez sur le bouton de partage pour voir instantanément les moyens d'envoyer le fichier à différents canaux Slack. Utilisez la boîte de recherche astucieuse pour trier les principaux canaux Slack et trouver celui dont vous avez besoin. 🔎

Meilleures fonctionnalités de l'intégration Dropbox et Slack

Des dizaines de cas d'utilisation signifient que vous pouvez utiliser cette intégration pour partager facilement les contrats des clients avec l'équipe commerciale dans Slack ou envoyer le calendrier de contenu des médias sociaux à l'ensemble de l'équipe marketing

Les flux d'activité dans les fichiers Dropbox indiquent quand et comment un fichier a été partagé afin que vous puissiez rester informé et..gérer les forfaits de communication pour des documents spécifiques

Envoyer directement un message à un collègue dans le fichier Dropbox pour obtenir des commentaires ou simplifier les processus d'approbation

Les aperçus Slack intégrés et les fonctionnalités de recherche affichent un extrait pour que les gens sachent à quoi s'attendre et puissent facilement trouver toute la documentation envoyée

Limites de l'intégration de Dropbox et Slack

Certains utilisateurs ont constaté que l'aperçu dans Slack ne s'affiche pas toujours correctement

Comme pour de nombreuses intégrations, obtenir de l'aide peut nécessiter de contacter à la fois Dropbox et Slack pour trouver une solution aux problèmes communs

Prix de l'intégration Dropbox et Slack

Vous aurez besoin d'un compte Dropbox Business, à partir de 20 $ par utilisateur et par mois, et d'un compte Slack gratuit pour commencer

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

5. Dropbox pour Zoom

via Centre d'applications DropboxRéunions en ligne et partage de fichiers font partie intégrante de tout lieu de travail. Connectez les deux en toute transparence grâce à la solution Intégration Zoom pour Dropbox. Présentez un dossier ou un fichier Dropbox lors d'une réunion Zoom ou ajoutez instantanément la documentation de la réunion à votre compte Dropbox.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox pour Zoom

La simplicité des fonctions permet une prise en main rapide

Le flux d'activité de Dropbox indique quand les fichiers ont été partagés lors des réunions, ce qui vous permet de ne pas perdre le fil des discussions

Évitez de perdre du temps en réunion à essayer de localiser ou de partager des fichiers grâce au partage instantané en un clic 🖱️

Participez à une réunion avec les membres de l'équipe concernés en lançant Zoom à partir d'un fichier ou d'un dossier dans Dropbox

Limites de Dropbox pour Zoom

Les utilisateurs de Dropbox Business doivent contacter l'administrateur de l'équipe pour accéder à certaines fonctionnalités

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes vidéo tels que des échos sonores et des lenteurs de chargement des fichiers

Prix de Dropbox pour Zoom

Vous aurez besoin d'un compte gratuit ou payant Zoom et d'un compte Dropbox pour commencer

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. Dropbox pour Salesforce

via Salesforce App Exchange L'application Intégration de Salesforce pour Dropbox est un outil Business gratuit qui permet à toute votre équipe d'accéder à la version la plus récente des documents en quelques secondes. Grâce à la collaboration en temps réel, vous travaillez aux côtés des membres de l'équipe interne et des clients externes pour vous assurer que chacun dispose des données dont il a besoin pour prendre des décisions. 💡

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox pour Salesforce

Accédez à des fichiers et partagez-les directement dans Salesforce, qu'il s'agisse d'opportunités, de cas ou de comptes

Modifiez les documents en cours et obtenez une approbation sans quitter le CRM Salesforce

Les modifications sont instantanément synchronisées, mettant tout le monde à jour à la vitesse de l'éclair

Sans aucune limite de fichiers, partagez des vidéos, des fichiers volumineux et des discussions approfondies dans les tickets clients

Limites de Dropbox pour Salesforce

Les fichiers marqueurs sont utilisés pour lier les enregistrements Salesforce dans Dropbox, mais si vous supprimez ces fichiers, l'intégration ne fonctionnera pas

La taille des fichiers n'est pas limitée, mais il existe des limites de stockage pour certains utilisateurs

Prix de Dropbox pour Salesforce

**Free

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

7. Hive x Dropbox

via Ruche Hive est un outil de gestion de projet qui s'intègre à divers services de fichiers, notamment Dropbox, Google Drive et OneDrive. Voici comment cela fonctionne : sélectionnez Apps, activez/désactivez le lecteur cloud utilisé par votre entreprise, connectez-vous, et vous avez accès à votre documentation.

Hive x Dropbox meilleures fonctionnalités

L'application bureau et l'application mobile Hive travaillent sur tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows et Mac ainsi qu'Apple iOS et Android

Joignez des pièces jointes sur une carte d'action ou dans les commentaires et les messages de discussion

Ajouter des pièces jointes aux projets pour fournir de brefs aperçus, des livrables de projet et d'autres documents importants à l'échelle du projet

Les intégrations avec d'autres outils comme Slack en font une excellente option pour les personnes qui veulent plus de fonctions

Limites de Hive x Dropbox

L'application Hive est plus limitée que l'application de bureau

La navigation n'est pas toujours intuitive et il faut du temps pour l'apprendre

Prix de Hive x Dropbox

Free avec un compte Hive

Évaluations et critiques de Hive x Dropbox

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

8. Dropbox + Evernote

via Zapier Cette page Intégration d'Evernote de Zapier vous aide à constituer une équipe plus efficace et mieux organisée. Utilisez les deux outils de productivité pour déclencher instantanément de nouvelles actions, qu'il s'agisse de notifications, de nouveaux fichiers ou de nouvelles notes basées sur la documentation existante.

Meilleures fonctionnalités de Dropbox + Evernote

Automatisation facile grâce à des menus déroulants simples qui vous permettent de connecter divers déclencheurs et actions à la fois dans Dropbox et Evernote

Choisissez les données exactes que vous souhaitez que l'intégration automatise, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous assurer que vous disposez des informations dont vous avez besoin

L'intégration agit comme unassistant virtuel en créant automatiquement des flux de travail basés sur des entrées spécifiques

Ajouter des dates d'échéance, des assignés et des informations de suivi àgérer les flux de travail dans Dropbox et Evernote

Limites de Dropbox + Evernote

Parfois, les utilisateurs ont eu des problèmes avec les déclencheurs qui initialisaient réellement l'élément d'action

Il est facile d'obtenir de l'aide, mais cela peut prendre un certain temps une fois le ticket créé

Prix de Dropbox + Evernote

Free Forever pour les fonctionnalités de base

pour les fonctionnalités de base Essai de 14 jours pour les fonctionnalités et applications premium

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

9. Dropbox avec Adobe

via Dropbox Donnez une nouvelle dimension à votre travail créatif grâce à cette intégration pour Adobe et Dropbox. Partagez instantanément des liens vers Photoshop et Illustrator avec des aperçus haute fidélité. De plus, générez des commentaires et obtenez une approbation instantanée grâce aux commentaires et annotations in-app. ✍️

Dropbox avec les meilleures fonctionnalités d'Adobe

Paramétrez des permissions personnalisées et accordez l'accès aux PDF, vidéos et images dans Dropbox

Surlignez, annotez et révisez du texte et des supports dans Dropbox, quel que soit l'outil Adobe dans lequel le fichier a été créé

Des fonctionnalités de sécurité, telles que le cryptage 2656 bits, garantissent la sécurité de vos documents

La protection par mot de passe, le verrouillage des fichiers et les dates d'expiration vous permettent de partager vos documents comme vous l'entendez

Dropbox avec les limites d'Adobe

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans le cadre de forfaits payants, ce qui peut s'avérer coûteux

Certains utilisateurs ont constaté un décalage dans la synchronisation en temps réel, en particulier pour les fichiers volumineux

Prix de Dropbox avec Adobe

Connectez-vous Dropbox gratuitement, mais vous aurez besoin d'un compte Adobe payant

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Zoho CRM pour Dropbox

via Centre d'applications DropboxZoho est un outil de gestion de la relation client qui aide les entreprises à gérer les relations avec les clients, à créer de meilleurs produits et à générer des connaissances basées sur les données. Connectez Zoho à Dropbox avec cette intégration pour garder une trace de la documentation vitale sur les clients, des idées et plus encore. 📁

Zoho CRM pour Dropbox meilleures fonctionnalités

Ajoutez des fichiers à votre CRM et voyez-les instantanément dans votre compte Dropbox connecté

Partagez des fichiers dans Dropbox directement à partir de Zoho CRM pour gagner du temps

Stockez facilement les formulaires de rétroaction des clients, les questionnaires d'admission et les demandes de fonctionnalités recueillies par l'équipe commerciale dans Zoho et organisez-les dans des dossiers Dropbox

Mettez à jour les permissions de partage pour que chacun ait accès à la documentation dont il a besoin

Limites de Zoho CRM pour Dropbox

Le paramètre et l'authentification peuvent prendre un certain temps à naviguer et impliquer plusieurs étapes

Certains utilisateurs ont constaté un décalage dans la synchronisation

Prix de Zoho CRM pour Dropbox

L'intégration est gratuite, mais vous aurez besoin d'un compte Zoho et d'un compte Dropbox

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

Intégrez vos outils pour de meilleurs flux de travail

Grâce à ces intégrations Dropbox, vous maîtriserez mieux les flux de travail, la documentation et la communication de votre équipe. Qu'il s'agisse d'un logiciel de gestion de projet complet qui prend en charge tous les aspects du travail de votre équipe ou d'outils axés sur une meilleure communication et une meilleure gestion des fichiers, il existe une intégration qui répond à vos besoins. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à créer, stocker et partager des fichiers plus efficacement. Grâce à l'intégration de Dropbox, vous améliorerez les interactions avec les clients, simplifierez le stockage cloud et attribuerez automatiquement le travail en fonction de la documentation contenue dans Dropbox. Que diriez-vous d'une combinaison gagnante ? 🏆