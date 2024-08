10 meilleures applications de prise de notes pour Android en 2024

La prise de notes est essentielle dans votre travail quotidien, qu'il s'agisse de rédiger des notes de réunion, de capturer des idées lors de réunions quotidiennes de réflexion ou simplement de noter votre dernière inspiration. Ou peut-être êtes-vous récemment tombé sur des articles d'actualité en ligne intéressants que vous souhaitez conserver pour les consulter ultérieurement.

Dans ce cas, la dernière chose dont vous avez besoin est un système de notes manuscrites peu fiable et désorganisé. Au lieu de cela, vous avez besoin d'un application de prise de notes qui permet de rédiger des notes à la volée, de les organiser en catégories efficaces et de les transformer en idées exploitables.

Si vous êtes un utilisateur Android, certaines des meilleures applications de prise de notes pour Android offrent des fonctionnalités et des avantages uniques, spécifiques à Android, qui vous permettront d'améliorer votre jeu de prise de notes.

Qu'est-ce qu'une application de prise de notes ?

Une application de prise de notes est un moyen numérique d'écrire, de stocker et d'organiser toutes vos notes importantes. Dans certains cas, elle peut même inclure le stockage et l'organisation de notes manuscrites, grâce à la possibilité de numériser des documents pour les ajouter à votre système de classement.

La plupart des applications Android de prise de notes ne sont pas de simples éditeurs de texte auxquels est joint un système de dossiers. Au lieu de cela, elles offrent des fonctionnalités avancées, telles que la possibilité de :

Organiser les notes en groupes, en fonction de leur objectif et de leur origine

Stocker des notes vidéo, vocales et textuelles

Partager des notes entre différents appareils, ce qui vous permet de prendre des notes sur votre téléphone et de les consulter plus tard sur votre tablette

Intégrer des images ou des notes audio et joindre des pièces à vos notes pour les mettre en contexte

Les meilleures applications de prise de notes pour Android disposent également de fonctions avancées allant au-delà de toutes les fonctionnalités de base listées ici, comme la possibilité de créer des notes autocollantes pour les activités de brainstorming. Leur objectif principal reste cependant le même : les applications de notes permettent de noter des idées ou des informations de manière plus simple et plus directe.

Ce qu'il faut rechercher dans une application de prise de notes pour Android

Si les options sont nombreuses, toutes les bonnes applications de prise de notes ont tendance à partager quelques fonctionnalités qui méritent d'être examinées plus en détail. Prêtez une attention particulière aux fonctionnalités ci-dessous lorsque vous prendrez vos stratégies de prise de notes à un niveau supérieur avec votre application Android.

Convivialité: Plus il est facile de rédiger des notes, de les gérer et de les partager avec d'autres appareils ou utilisateurs, mieux c'est

Plus il est facile de rédiger des notes, de les gérer et de les partager avec d'autres appareils ou utilisateurs, mieux c'est Free or low price: Vous serez probablement confronté à des achats in-app ou à des niveaux premium pour accéder à toutes les fonctionnalités. Mais une excellente application de prise de notes devrait proposer une version gratuite qui vous permet de créer des notes rapides et des listes à faire

Vous serez probablement confronté à des achats in-app ou à des niveaux premium pour accéder à toutes les fonctionnalités. Mais une excellente application de prise de notes devrait proposer une version gratuite qui vous permet de créer des notes rapides et des listes à faire Organisation Effacée: Il ne s'agit pas seulement de la possibilité d'accéder aux notes. Votre application doit plutôt faciliter l'organisation de vos notes par sujet ou par catégorie

Il ne s'agit pas seulement de la possibilité d'accéder aux notes. Votre application doit plutôt faciliter l'organisation de vos notes par sujet ou par catégorie Recherche intuitive : Plus il est facile de trouver des fichiers de notes récentes ou même du texte dans ces notes, plus l'application est utilisable, ce qui est particulièrement important à mesure que les processus de votre organisation deviennent plus complexes au fil du temps

Fonctionnalités avancées: Par exemple, la fonctionl'application de prise de notes inclut-elle des outils d'IA ?? À peut-on exporter des notes dans d'autres applications, et comment l'appli interagit-elle avec d'autres services Google ?

10 meilleures applications de prise de notes pour Android 2024

En gardant ces nuances à l'esprit, il est temps de passer à la liste. Découvrons les meilleures applications de prise de notes pour Android qui vous aident à améliorer votre organisation et votre mémorisation.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec des outils de prise de notes comme ClickUp Bloc-notes et Docs. Grâce à son paramètre de fonctionnalité étendu et convivial, c'est même l'un des meilleurs outils de productivité meilleures alternatives à Google Keep sur le marché. ClickUp Bloc-notes tient tête à toutes les autres applications de prise de notes de cette liste. L'application Documents ClickUp cette fonctionnalité permet de stocker votre travail à l'aide d'un éditeur de texte enrichi et permet à une collaboration en temps réel avec votre équipe, et la fonction Tableau blanc est parfaite si vous aimez travailler avec des notes autocollantes.

Mais ce sont les fonctionnalités avancées autour de ces deux fonctionnalités qui brillent vraiment. Par exemple, que se passerait-il si un assistant IA pouvait résumer vos notes et les transformer dynamiquement en tâches ? Et si ces tâches s'intégraient dynamiquement à des flux de travail plus importants pour vous permettre de respecter à chaque fois les échéances du projet ? ClickUp vous couvre !

Avec Applications ClickUp pour tous les appareils grâce à l'application ClickUp pour tous les appareils, y compris Android, vous pouvez facilement partager vos notes récentes sur votre PC, votre téléphone et votre tablette. C'est la solution idéale pour tous ceux qui ne recherchent pas seulement une application dédiée aux notes, mais une suite complète d'applications applications de productivité combinées en une seule plateforme.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Bloc-notes : Un moyen facile de prendre rapidement des notes, d'ajouter des images et de transformer des notes de texte de base en tâches et éléments à faire

Documents : L'outil idéal pour catégoriser et collaborer sur des notes matérielles qui vont au-delà des simples textes qui remplacent Google Docs et d'autres traitements de texte

L'assistant ClickUp IA : Un assistant IA qui génère des résumés de réunions et de notes en quelques minutes, transforme les notes en éléments d'action et met en forme ou modifie vos notes automatiquement pour un meilleur partage et une meilleure publication

Des intégrations étendues : La possibilité de s'intégrer à tous les outils nécessaires à la productivité, notamment Google Agenda, Outlook et Dropbox

Limites de ClickUp

Son riche ensemble de paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

L'application mobile présente des fonctions limitées pour les utilisateurs qui souhaitent profiter pleinement de l'expérience ClickUp via leurs applications Android

Prix de ClickUp

free Forever : Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. OneNote

Via Microsoft OneNote OneNote de Microsoft fait partie des meilleures applications gratuites de prise de notes, grâce à sa simplicité et à son intégration avec d'autres outils de productivité courants. Elle s'intègre directement dans des applications telles que Microsoft Outlook, Excel et Word, mais fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation Apple, Windows et, bien sûr, Android.

C'est à bien des égards la norme en matière de prise de notes sur les appareils Windows, et nombreux sont ceux qui considèrent que ses concurrents dans la même catégorie sont les suivants Alternatives à OneNote .

Les meilleures fonctionnalités de OneNote

Possibilité de clipser des notes et des captures d'écran à partir de pages web externes et d'autres outils afin d'ajouter vos propres notes et gribouillis

Assistance multimédia pour les images, les enregistrements audio et les notes manuscrites

Scanner intégré pour ajouter des feuilles manuscrites ou d'autres documents à vos listes à faire et autres types de notes

Catégorisation des notes en fonction de leur importance, ce qui peut faciliter la recherche et l'obtention de ce dont vous avez besoin

Limites de OneNote

Les notes s'enregistrent dans Microsoft OneDrive par défaut, ce qui peut poser des difficultés aux utilisateurs d'autres solutions de stockage cloud

Intégration complète avec d'autres applications dans la base de données de Microsoftde Microsoft nécessite un abonnement à Microsoft Office 365

Prix de OneNote

Free

Certaines fonctionnalités premium incluses dans les abonnements à Microsoft Office 365

Évaluations et critiques de OneNote

G2 : 4.5/5 (1,800+ critiques)

Capterra : 4.6/5 (1,300+ reviews)

3. Evernote

via Evernote Un outil de travail populaire Le concurrent de Google Keep , Evernote fait partie des meilleures applications de prise de notes pour Android, grâce à sa polyvalence. Elle propose un éditeur de texte robuste, un éventail de modèles et une synchronisation transparente entre les appareils, ce qui la distingue des autres apps de prise de notes.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Une bibliothèque étendue deModèles Evernote allant du forfait de réunion aux notes de cours en passant par les journaux de bord quotidiens

Une fonction de recherche puissante, qui facilite la recherche de notes audio, de clips Web et d'autres contenus dans l'application

Des raccourcis clavier, qui permettent de créer ou de verrouiller des notes, de les partager ou de les mettre en forme selon les besoins

L'assistance du stylet pour les applications mobiles, qui permet de prendre des notes en forme libre

Limites d'Evernote

Contrairement à d'autres applications de prise de notes, la version gratuite présente quelques limites, notamment un espace de stockage réduit, l'absence de modèles personnalisés et d'options de gestion des tâches

Certains utilisateurs ont rapporté des temps de chargement lents sur le bureau et l'application web par rapport aux applications mobiles natives

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 10,83 $/mois

Professionnel : 14,17 $/mois

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

4. Calmar

Via Calmar Si vous ne voulez pas vous éloigner complètement des notes manuscrites, Squid - anciennement connu sous le nom de Papyrus, qui a fait peau neuve en 2015 - pourrait être votre meilleure option. Contrairement à d'autres applications Google, l'expérience tourne autour de l'utilisation de votre doigt ou d'un stylet pour noter vos pensées directement dans l'interface.

Meilleures fonctionnalités de Squid

Éditeur papier infini, permettant de créer autant de notes que vous le souhaitez sur un seul écran

Ajustements dynamiques de l'écriture, améliorant la lisibilité de vos notes à l'écran

Fonction d'importation de PDF, vous permettant d'annoter manuellement des documents volumineux

Options d'arrière-plan multiples et possibilité d'insérer des images et des partages, améliorant les possibilités de créativité lors de la création de notes à présenter à d'autres personnes

Limites de Squid

Le système de classement et d'organisation n'est pas aussi convivial que certaines des autres options de cette liste

Le logiciel n'est pas idéal pour ceux qui préfèrent taper leurs notes ou créer des notes audio

Prix de Squid

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : Aucune critique à ce jour

Capterra : Pas d'avis à ce jour

5. Google Keep

via Google Keep Google Keep est un outil de gestion de documents très populaire Alternative à Evernote mais c'est bien plus que cela. Elle fait partie des applications de prise de notes les plus populaires pour Android, en grande partie grâce à un ensemble étendu de fonctionnalités qui vous permettent de faire n'importe quoi, de la création d'une note rapide à la construction de minutes et de documents multimédias étendus.

Meilleures fonctionnalités de Google Keep

Une fonctionnalité de rappel que vous pouvez également paramétrer de manière récurrente afin de ne plus jamais oublier de créer des notes

La possibilité d'ajouter facilement des images à toutes les notes, y compris une intégration directe de votre rouleau d'appareils photo dans l'application

Une fonctionnalité de liste à faire avec des cases à cocher qui se transforment automatiquement en tâches

La possibilité d'utiliser le logiciel gratuitement, car toutes les fonctionnalités sont disponibles gratuitement

Les limites de Google Keep

Aucune permission pour verrouiller vos notes ; les destinataires peuvent modifier toutes les notes que vous partagez via l'application

Options de mise en forme limitées par rapport à certaines autres applications de prise de notes gratuites de cette liste

Prix de Google Keep

Free

G2 : Aucune critique à ce jour

Capterra : 4.7/5 (150+ avis)

6. ColorNote Bloc-notes Notes

Via Note de couleur ColorNote est peut-être l'application de prise de notes la plus populaire du Google Play store pour une bonne raison, avec une évaluation de 4,9 sur plus de 3 millions d'avis. Elle gagne grâce à une interface utilisateur simple et intuitive et permet la création de notes soit par le biais d'une checklist, soit par du texte simple.

Les meilleures fonctionnalités de ColorNote

Les rappels et les notifications facilitent la gestion des tâches de base de votre liste de choses à faire quotidienne

Une fonctionnalité de widget vous permet d'ajouter et de créer des notes matérielles sur l'écran d'Accueil de votre appareil

La fonction de recherche vous permet de rechercher des notes par le biais d'une recherche textuelle ou vocale

La protection par code d'accès vous permet de garder vos notes privées

Limites de ColorNote

Uniquement disponible pour Android, vous ne pouvez donc pas partager ou créer des notes sur des appareils de bureau

Le système de classement limité peut avoir du mal à maintenir l'organisation au fur et à mesure que le nombre de fichiers augmente

Prix de ColorNote

Free

G2 : Aucune critique à ce jour

Capterra : Aucune critique à ce jour

7. Simplenote

Via Simplenote Si vous recherchez des applications de notes qui privilégient la simplicité, Simplenote est votre meilleur choix. Elle se débarrasse de toute la poudre aux yeux et se concentre sur l'essentiel : organiser vos pensées de manière simple (et numérique).

Les meilleures fonctionnalités de Simplenote

Synchronisation en temps réel sur toutes les plateformes, y compris la possibilité d'aller au-delà d'Android

Les fonctionnalités d'étiquette et d'épingle par mot-clé facilitent la recherche et le classement de vos notes

Fonctionnalité de partage public, permettant à toute personne disposant d'un lien d'afficher vos notes

Assistance Markdown, qui vous permet de mettre en forme vos notes sans utiliser d'éditeur WYSIWYG

Limites de Simplenote

Pas d'assistance pour les images, le son ou les dessins

Pas de fonctionnalité d'annulation, ce qui peut rendre difficile la correction des erreurs

Prix de Simplenote

Free

Forfait Sustainer : 19,99 $$$a par mois, que l'entreprise considère comme un don destiné à couvrir les frais de maintenance et de développement de l'application

G2 : 4.2/5 (plus de 30 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (10+ avis)

8. Note Nimbus

Via Note Nimbus Avec Nimbus Note, vous pouvez créer ce que le créateur appelle des super notes - audio, vidéo, texte, checklists interactives, feuilles de calcul et tableaux - le tout dans la même application. Ajoutez-y des clips web annotés et vous obtenez ce qui est peut-être l'option la plus avancée de cette liste.

Les meilleures fonctionnalités de Nimbus Note

Outil de découpage Web avancé pour les PDF et les pages individuelles, y compris les options d'annotation

L'assistance multimédia la plus avancée de toutes les applications de cette liste

Interface utilisateur intuitive et hautement consultable qui simplifie la prise en main de l'application

Modèles pour les types de notes courants qui minimisent le temps passé à préparer la prise de notes

Limites de Nimbus Note

Un ensemble de fonctionnalités très limité dans la version gratuite, qui est en grande partie un essai pour les paramètres payants

Fonctionnalités limitées pour les feuilles de calcul et les tableaux par rapport à des alternatives telles que Microsoft Excel et Google Sheets

Prix de Nimbus Note

Free

Plus : 9 $/mois par utilisateur

Teams : 12 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Nimbus Note évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (70+ avis)

Capterra : 4.5/5 (150+ avis)

9. Notes groupées

Via Notes groupées Comme son nom l'indique, Bundled Notes permet de classer les notes que vous prenez au cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois. Mais cela ne signifie pas que son éditeur doive se cacher, avec une interface intuitive et élégante qui facilite le processus de prise de notes.

Meilleures fonctionnalités de Bundled Notes

Classez vos notes dans des Tableaux de type Kanban pour une meilleure association visuelle

Regroupez et étiquetez vos notes pour les classer et les retrouver plus facilement par la suite

Paramétrer les regroupements de la manière qui leur convient le mieux grâce à des fonctionnalités de personnalisation améliorées

Limites des notes groupées

Pas d'option de partage des notes avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier

Les notes illimitées et l'assistance pour les navigateurs Web ne sont disponibles que dans le cadre du forfait d'abonnement

Prix des notes groupées

Free

Offre groupée Pro : 1,89 $/mois

G2 : Aucune critique à ce jour

Capterra : Aucune critique à ce jour

10. Notes standard

Via Notes standard Standard Notes est une application open source, ce qui la rend plus flexible que beaucoup d'autres options de cette liste. Personnalisable par nature, elle peut néanmoins s'appuyer sur un ensemble de fonctionnalités avancées pour devenir l'une des meilleures applications de prise de notes disponibles.

Meilleures fonctionnalités de Standard Notes

Le chiffrement avancé de bout en bout et l'authentification à deux facteurs garantissent que vos notes privées restent privées

Le processus simple de transfert des notes d'autres plateformes vers Standard Notes facilite la migration depuis ces plateformes

La synchronisation des notes en temps réel avec une barre de statut claire vous tient informé du processus de synchronisation et de téléchargement

Synchronisation illimitée sur toutes les plateformes, y compris iOS et les appareils de bureau

Limites de Standard Notes

Limité aux notes en texte simple sans abonnement

Synchroniser et synchroniser les notes peut être lent, en particulier sur les appareils mobiles note connectés au Wifi

Prix des notes standard

Free

Productivité : 15 $/mois

Professionnel : 18 $/mois

G2 : 3.9/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (10+ avis)

Passez à la vitesse supérieure en matière de prise de notes sur Android avec ClickUp

Trouver un vainqueur parmi les meilleures applications Android de prise de notes est loin d'être simple. Et pourtant, une fois que l'on prend en compte tout le contexte plus large et les intégrations, ClickUp doit remporter le gâteau.

Vous pouvez facilement créer autant de notes que vous le souhaitez. Tirez parti de fonctionnalités telles que le bloc-notes, les documents et les résumés de réunion compatibles avec l'IA. Liez vos gribouillis directement à la gestion des tâches pour rendre votre liste de tâches plus actionnable.

Mieux encore, elle est entièrement gratuite, ce qui vous permet de tester ses capacités en tant qu'application Android avant de valider certaines des fonctionnalités les plus achevées.

Prêt à commencer ? Créer un compte gratuit aujourd'hui !