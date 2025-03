Meilleurs modèles Excel de tableau de bord prospectif

Malgré l'accès aux meilleurs outils de productivité et aux meilleures équipes de gestion des performances disponibles aujourd'hui, 93% des organisations déclarent avoir besoin de plus de productivité.

Pourquoi ? De nombreuses entreprises s'appuient fortement sur des outils traditionnels, sans parvenir souvent à obtenir de véritables informations sur les performances des équipes et les indicateurs de productivité. 😟

Entrez dans Balanced Scorecard Reports ou BSC ! Ce système de gestion de la performance de la stratégie vous affiche une vue d'ensemble des indicateurs clés qui comptent le plus.

**L'importance de la BSC dans l'amélioration continue des organisations s'est accrue au cours de la pandémie de COVID-19, avec près de 88% des cadres l'utiliseront en 2020 !

Vous avez besoin d'aide pour adapter le tableau de bord prospectif à vos besoins spécifiques ? Ne vous inquiétez pas ! Nous avons dressé une liste des meilleurs modèles de tableau de bord prospectif pour Microsoft Excel, tous facilement personnalisables pour répondre aux besoins uniques de votre équipe. ✨

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau de bord prospectif?

Un rapport de tableau de bord équilibré est votre arme secrète pour aligner votre équipe, suivre les indicateurs clés de performance et favoriser une croissance durable. Ce rapport simple vous aide à traduire vos objectifs en indicateurs exploitables, ce qui permet à votre équipe de comprendre clairement ses performances.

Cependant, si vous effectuez une recherche en ligne, vous trouverez des tonnes de rapports de tableau de bord équilibré Modèles de tableaux de bord prospectifs . Mais à faire pour savoir lequel vous convient le mieux ? 🤔

La réponse réside dans le choix d'une option qui va au-delà de l'entrée de données de base pour fournir des aperçus clairs et structurés de vos données de performance et de vos objectifs stratégiques. Le meilleur modèle de tableau de bord prospectif qu'Excel a à offrir devrait avoir :

une structure et un cadre effacés : Sélectionnez un modèle de tableau de bord prospectif qui comprend des sections dédiées à la définition des objectifs stratégiques, au suivi des indicateurs clés de performance (ICP) et à la définition de cibles mesurables dans des domaines clés tels que les finances, les relations avec la clientèle, les processus internes et l'apprentissage/la croissance ✅

: Sélectionnez un modèle de tableau de bord prospectif qui comprend des sections dédiées à la définition des objectifs stratégiques, au suivi des indicateurs clés de performance (ICP) et à la définition de cibles mesurables dans des domaines clés tels que les finances, les relations avec la clientèle, les processus internes et l'apprentissage/la croissance ✅ Colonnes personnalisables: Optez pour un modèle de tableau de bord prospectif adaptable aux besoins uniques et aux valeurs fondamentales de votre organisation, y compris la possibilité de modifier les domaines clés et les objectifs de l'entreprise pour qu'ils correspondent à vos besoins et à vos valeursinitiatives stratégiques ✅

Optez pour un modèle de tableau de bord prospectif adaptable aux besoins uniques et aux valeurs fondamentales de votre organisation, y compris la possibilité de modifier les domaines clés et les objectifs de l'entreprise pour qu'ils correspondent à vos besoins et à vos valeursinitiatives stratégiques ✅ Facilité d'utilisation : Choisissez des modèles de tableau de bord prospectif avec le cadre nécessaire pour vous aider à saisir rapidement les données et à visualiser les aperçus sans tracas ✅

: Choisissez des modèles de tableau de bord prospectif avec le cadre nécessaire pour vous aider à saisir rapidement les données et à visualiser les aperçus sans tracas ✅ Capacités de visualisation : Optez pour des modèles de tableau de bord prospectif qui devraient idéalement inclure des diagrammes, des graphiques ou des tableaux de bord intégrés pour vous aider à suivre l'objet de l'entreprise, à obtenir des projections financières, à élaborer une carte stratégique et à surveiller la progression facilement ✅

**Robert Kaplan et David Norton sont crédités d'avoir inventé la stratégie de gestion du tableau de bord prospectif en 1992.

Top 5 Balanced Scorecard Templates in Microsoft Excel (5 modèles de tableau de bord prospectif dans Microsoft Excel)

Alors qu'un Tableau de bord équilibré vous aide à comprendre clairement vos objets, mais tous les modèles ne se valent pas.

Chaque modèle couvre une exigence de planification stratégique, du modèle de base du tableau de bord prospectif pour la gestion des objets stratégiques de l'organisation aux modèles spécialisés pour les perspectives financières et la gestion des parties prenantes.

Examinons quelques modèles de tableau de bord prospectif pratiques qui vous aideront à optimiser vos priorités stratégiques et vos activités d'entreprise.

1. Modèle complet de tableau de bord prospectif par Procurement Journey

il s'agit d'un modèle de tableau de bord prospectif excel le parcours de l'approvisionnement Le Modèle complet de tableau de bord équilibré de Procurement Journey offre un cadre complet pour la définition et le suivi des objectifs stratégiques, leur alignement sur les indicateurs de performance clés de votre entreprise et le suivi de la progression dans les principaux paramètres de l'entreprise.

Divisée en sections couvrant les quatre perspectives - qualité, coût, durabilité et service - chaque section comprend des indicateurs clés de performance et des objets prédéfinis, ce qui facilite l'organisation et la visualisation des indicateurs de performance.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Affiche une vue d'ensemble des performances de l'organisation, avec des sections définies pour les objectifs stratégiques et les indicateurs clés de performance

Permet une personnalisation facile pour répondre aux besoins uniques des différents départements ou équipes

Offre une disposition structurée qui simplifie le suivi de plusieurs domaines de performance

🎯 Cas d'utilisation idéal : Le modèle convient aux gestionnaires et aux analystes qui ont besoin d'un modèle de carte de pointage complet pour aligner et surveiller les objectifs stratégiques à différents niveaux de l'organisation.

2. Modèle de tableau de bord équilibré par Stratexhub

_ESM Le Modèle de tableau de bord prospectif d'ESM est conçu pour aider les organisations à intégrer la planification stratégique et la mesure des performances dans une forme cohérente et conviviale. Ce modèle comporte des sections permettant de définir des objets, de fixer des paramètres et d'en assurer le suivi à l'aide du tableau de bord prospectif.

Il propose également des instructions intégrées pour guider les utilisateurs dans le paramétrage et la maintenance du tableau de bord prospectif, ce qui en fait un outil idéal pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs expérimentés. Il comprend également des éléments visuels, tels que des barres de progression, qui donnent un aperçu rapide des performances actuelles par rapport aux cibles, en veillant à ce que chaque indicateur soit directement lié aux forfaits stratégiques de l'organisation.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Inclut les données réelles et les cibles sur plusieurs années, mois ou trimestres

Affiche des barres de progression et d'autres éléments visuels permettant d'évaluer rapidement les performances

Simplifie la définition des objectifs et le suivi des performances dans les quatre perspectives du tableau de bord prospectif : Financier, Client, Interne, et Talent et Technologie

Le cas d'utilisation idéal : Ce modèle convient mieux aux organisations qui recherchent un modèle de tableau de bord prospectif avec des conseils sur l'installation et un accent mis sur l'alignement des indicateurs avec la stratégie de l'entreprise.

4. Modèle de tableau de bord prospectif par Microsoft

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Balance-Sheet-Template-by-Microsoft-365.png Modèle de tableau de bord prospectif excel par Microsoft 365 /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise Microsoft Le Modèle de tableau de bord équilibré de Microsoft offre un cadre simple pour la gestion et le suivi des données financières dans le cadre d'une approche de tableau de bord équilibré.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle traditionnel de tableau de bord prospectif, ce modèle de feuille Excel aide les équipes à intégrer les données financières dans leur forfait stratégique en offrant une disposition structurée pour les indicateurs financiers tels que l'actif et le passif.

Adaptez les données financières aux objectifs de votre organisation grâce à une disposition intuitive facile à personnaliser.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Fournit une structure détaillée composée de quatre feuilles de calcul par défaut (Résumé, Actif, Passif, Catégories) pour le suivi des données financières dans le cadre d'une stratégie de tableau de bord prospectif

Utilise la disposition familière de Microsoft, ce qui la rend accessible aux utilisateurs ayant des connaissances de base d'Excel

Intègre des informations financières dans des efforts plus larges de gestion de la performance

**Le modèle est idéal pour les entreprises qui se concentrent sur la gestion de la performance : Ce modèle est idéal pour les entreprises axées sur la perspective financière, car il permet de suivre les revenus, les dépenses et les allocations budgétaires. Il est bénéfique pour les équipes et les managers qui veulent un modèle financier spécialisé à incorporer dans leur approche de tableau de bord prospectif pour un meilleur suivi budgétaire et financier.

5. Modèle de tableau de bord prospectif par ClearPoint Strategy

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Balanced-Scorecard-Template-by-ClearPoint-Strategy-1400x848.png Modèle de tableau de bord prospectif excel par ClearPoint Strategy /$$img/

il s'agit d'un modèle de tableau de bord équilibré excel par ClearPoint Strategy la stratégie des points clairs Si vous souhaitez mettre en œuvre un cadre stratégique réussi dans l'ensemble de votre organisation, le Modèle de tableau de bord prospectif de ClearPoint Strategy est une excellente option. Il fournit un cadre simple et facile à utiliser pour rationaliser le suivi des performances avec des options de personnalisation avancées. Il comprend des champs supplémentaires pour les échéanciers et les responsabilités, ce qui facilite la gestion de la responsabilité de l'équipe parallèlement aux indicateurs de performance.

Le plus intéressant avec ce modèle, c'est qu'il comprend des instructions détaillées sur l'alignement du tableau de bord prospectif sur vos objectifs stratégiques, l'ajustement des stratégies en fonction des différentes perspectives et l'attribution des responsabilités pour améliorer la productivité globale.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Contient des champs dédiés aux mesures et aux initiatives qui permettent d'atteindre les objectifs au fur et à mesure

Offre une intégration facile avec les outils de visualisation d'Excel pour un suivi des performances en temps réel

Permet de lier les initiatives stratégiques à des objectifs mesurables dans les quatre perspectives du tableau de bord prospectif

Le cas d'utilisation idéal : Ce modèle est une excellente option pour les petites équipes et les startups qui ont besoin d'un tableau de bord prospectif détaillé et personnalisable pour suivre les performances et les aligner sur leur forfait stratégique.

💡 Pro Tip: L'intégration de votre modèle Excel de tableau de bord prospectif avec des outils de rapports est un excellent moyen de suivre la progression et d'avoir une vue d'ensemble. Pour obtenir une feuille de route claire du point de vue de la croissance, de nombreuses organisations utilisent également des rapports automatisés au sein d'Automatisation .

Limites de l'utilisation des modèles Microsoft Excel pour les rapports du tableau de bord prospectif

Si vous avez créé un rapport de tableau de bord prospectif dans Excel, vous remarquerez plusieurs limites lors de la mise en œuvre de ce cadre à grande échelle.

Étant donné que la plupart des organisations utilisent un tableau de bord prospectif ou d'autres modèles connexes pour définir leur objet stratégique et comprendre les perspectives de croissance, elles ont besoin de contributions et d'une collaboration à l'échelle de l'entreprise. Faire cela dans Excel s'avère difficile en raison de son :

manque de fonctionnalités avancées : Microsoft Excel ou toute autre solution de tableur ne dispose pas des fonctionnalités avancées requises pour un tableau de bord prospectif sophistiqué, telles que l'analyse avancée et l'intégration avec des outils de collaboration

: Microsoft Excel ou toute autre solution de tableur ne dispose pas des fonctionnalités avancées requises pour un tableau de bord prospectif sophistiqué, telles que l'analyse avancée et l'intégration avec des outils de collaboration Capacités de visualisation limitées : bien que vous puissiez créer des diagrammes de Gantt et d'autres graphiques de base dans Microsoft Excel, il n'est pas toujours facile de créer des tableaux de bord interactifs et visuellement attrayants

: bien que vous puissiez créer des diagrammes de Gantt et d'autres graphiques de base dans Microsoft Excel, il n'est pas toujours facile de créer des tableaux de bord interactifs et visuellement attrayants Défis en matière de collaboration : Les fonctionnalités collaboratives d'Excel, en particulier dans les versions hors ligne, sont basiques. La collaboration en temps réel et les mises à jour de données sont moins fluides par rapport aux plateformes conçues spécifiquement pour le travail en équipe

: Les fonctionnalités collaboratives d'Excel, en particulier dans les versions hors ligne, sont basiques. La collaboration en temps réel et les mises à jour de données sont moins fluides par rapport aux plateformes conçues spécifiquement pour le travail en équipe Difficultés liées au contrôle des versions : la gestion de plusieurs versions de votre tableau de bord prospectif est fastidieuse, en particulier lorsque vous collaborez avec différents membres de l'équipe

: la gestion de plusieurs versions de votre tableau de bord prospectif est fastidieuse, en particulier lorsque vous collaborez avec différents membres de l'équipe Problèmes de sécurité: Si vous ou votre organisation traitez des données sensibles, Excel n'est peut-être pas l'option idéale, compte tenu de ses contrôles d'accès et de ses fonctionnalités de sécurité limités

6 Modèles alternatifs de tableaux de bord prospectifs

Bien qu'il existe de nombreuses options gratuites de tableau de bord prospectif sur Excel, elles présentent des fonctions limitées, comme nous l'avons vu plus haut. Spécialisé Logiciel de tableau de bord prospectif comme ClickUp comble cette lacune en offrant une visualisation améliorée, une collaboration en temps réel et une intégration plus aisée avec d'autres outils. 🌟

Pour les utilisateurs avancés qui ont besoin de fonctionnalités de personnalisation et de collaboration supplémentaires, ClickUp propose un intervalle de modèles de tableau de bord prospectif qui permettent de définir sans effort la stratégie des objectifs d'une entreprise et de suivre les indicateurs de performance clés. Ces modèles simplifient la mise en place et le suivi des indicateurs de performance la maintenance des objets à l'aide d'un tableau de bord prospectif et s'intègrent parfaitement à d'autres outils de gestion de projet. 🤩

Voici une liste de modèles de tableaux de bord prospectifs gratuits de ClickUp :

1. Modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp

Le modèle Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent suivre et gérer efficacement leurs objectifs stratégiques et financiers. Il comprend des sections pour les quatre perspectives - financière, client, processus interne et apprentissage et croissance - vous permettant d'ajouter et de suivre facilement des objets et des indicateurs clés de performance.

Le plus intéressant est qu'il se synchronise facilement avec les autres fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, ce qui vous permet de collaborer avec vos équipes en temps réel, d'attribuer des tâches, d'allouer des ressources, de fixer des dates d'échéance et de veiller à ce que vos employés comprennent leurs contributions respectives aux objectifs de votre organisation.

Les visualisations intégrées facilitent également la détection des tendances et le suivi des indicateurs clés de performance, le tout au sein de la plateforme ClickUp.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Décomposez les objectifs et les résultats clés en étapes simples et déléguez les responsabilités à chaque membre de l'équipe pour qu'ils restent sur la même page

Utilisez des checklists pour faciliter le processus de hiérarchisation des tâches et faire avancer les choses dans la bonne direction

Ajoutez des éléments interactifs tels que des boutons, des liens et des bannières pour créer des informations visuellement attrayantes qui facilitent l'amélioration de la communication

Prenez des décisions fondées sur des données pour votre entreprise grâce aux informations actualisées sur ClickUp

🎯 Ideal use case : Ce modèle est idéal pour les équipes qui recherchent un outil de tableau de bord prospectif intégré et collaboratif avec des fonctionnalités de suivi et de visualisation avancées.

2. ClickUp Modèle de bilan

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-482.png Modèle de bilan ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6143144&department=finance-accounting Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous souhaitez incorporer des informations financières dans votre approche du tableau de bord prospectif, le modèle de bilan de l Modèle de bilan ClickUp est une option fantastique. Il offre une structure exhaustive pour le suivi des actifs, des passifs et des capitaux propres, ce qui vous permet de surveiller la santé financière de votre entreprise en fonction de vos objectifs stratégiques.

Le modèle est également livré avec des champs personnalisés, des checklists et des attributions de tâches, ce qui facilite la collaboration sur les objectifs financiers. Suivez les indicateurs clés de performance financière, définissez des paramètres exploitables et partagez facilement la feuille avec les parties prenantes.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Personnalisez les champs de l'actif, du passif et des capitaux propres en fonction des besoins de votre entreprise

Utilisez plusieurs vues, notamment la vue diagramme de Gantt, la vue Charge de travail et la vue Calendrier

Ajouter l'intégration Documents ClickUp et d'autres liens ainsi que des tâches pour le suivi des ventes de produits individuels

Améliorez la gestion de votre bilan grâce aux commentaires, aux automatisations, à la modification collaborative et à l'IA

🎯 Ideal use case : Ce modèle est parfait pour les équipes financières des entreprises ou les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un outil complet pour suivre la santé financière et la performance en alignement avec leur stratégie de tableau de bord prospectif.

3. Modèle de matrice de grande stratégie ClickUp

Supposons que vous cherchiez un moyen de créer et de gérer les stratégies d'entreprise de votre organisation. Dans ce cas, le Modèle de matrice de grande stratégie ClickUp vous aidera à créer un plan stratégique pour la position relative de votre organisation sur le marché et ses concurrents.

Le modèle utilise une approche par quadrant pour aider les équipes à évaluer leur progression en matière de croissance, de stabilité et de part de marché. Il vous permet de tracer vos stratégies en fonction des conditions du marché et des objets externes, en les liant directement aux objectifs mesurables du tableau de bord prospectif.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Utilisez la grille deux par deux, qui présente le rythme de croissance du marché d'un côté et la position concurrentielle de l'autre, et déterminez votre valeur et celle de votre organisation sur le marché

Étudier les différentes stratégies à l'aide de l'analyse coûts-avantages

Améliorez le suivi de votre grande stratégie grâce aux libellés de priorité, aux assignés multiples, aux sous-tâches imbriquées et à l'étiquette

Suivez la progression de chaque objectif en créant des tâches avec des statuts personnalisés tels que "Ouvert" et "Achevé"

🎯 Ideal use case : Ce modèle est idéal pour les chefs d'entreprise et les stratèges qui doivent évaluer la position de leur organisation sur le marché et aligner les stratégies sur les indicateurs de performance du tableau de bord prospectif.

4. Modèle de stratégie de gestion financière de ClickUp

La gestion financière est un processus complexe qui nécessite un suivi et un forfait minutieux, et le bon modèle pourrait faire la différence entre la réussite et l'échec. C'est ici que le Modèle de stratégie de gestion financière ClickUp intervient dans la gestion et l'amélioration des performances financières des entreprises dans le cadre d'un tableau de bord prospectif.

Il fournit une structure détaillée pour le suivi des objets financiers, le contrôle des indicateurs clés de performance tels que le retour sur investissement, et l'identification des domaines de réduction des coûts ou d'investissement. Ce modèle se distingue par le fait qu'il permet d'intégrer les stratégies financières aux autres objets de l'entreprise, garantissant ainsi l'alignement de tous les départements.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Organisez vos finances grâce à des outils complets de gestion des ressources, des projets et des tâches, ainsi qu'à des fonctionnalités de budgétisation efficaces

Obtenez une meilleure visibilité des flux de trésorerie qui vous aidera à prendre des décisions éclairées pour votre organisation

Suivez sans effort le montant des dépenses par rapport à votre budget pour certaines initiatives

Collaborez en temps réel avec vos coéquipiers pour modifier et définir des objectifs financiers

🎯 Ideal use case : Comme son nom l'indique, ce modèle est idéal pour les équipes financières, les directeurs financiers ou les chefs de projet qui ont besoin de gérer et de suivre les performances financières en s'alignant sur leurs objectifs stratégiques.

💡 Pro Tip: En plus d'utiliser les modèles ClickUp pour comprendre les rapports du tableau de bord prospectif, utilisez le logiciel intégré Tableaux de bord fonctionnalité. Accédez aux données en temps réel, définissez des indicateurs, détectez les goulets d'étranglement dans le flux de travail, et bien plus encore grâce à la fonction Tableaux de bord dans ClickUp .

5. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp

Supposons que vous recherchiez un cadre technique qui vous aide à comprendre comment dialoguer avec les parties prenantes et gérer la satisfaction des clients. Dans ce cas, le Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp est votre solution.

Ce modèle aide les équipes à évaluer l'influence et l'intérêt de toutes les parties prenantes, ce qui permet de mettre en place des stratégies de communication et d'engagement efficaces pour atteindre les objectifs de l'organisation. En planifiant les parties prenantes sur une matrice, vous identifiez les personnes à cibler pour chaque objectif stratégique, ce qui améliore la collaboration et la prise de décision au sein des différents services.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Hiérarchisez les parties prenantes en fonction de leur influence et de leur intérêt pour les initiatives stratégiques

Utilisez des champs personnalisables pour suivre les forfaits de communication et d'engagement de chaque partie prenante

Écouter les commentaires des parties prenantes à travers le modèle pour enrichir l'expérience client

Régler les conflits potentiels entre tous les acteurs impliqués dans un projet ou un produit

🎯 Ideal use case : Ce modèle est idéal pour les gestionnaires de projet, les analystes d'entreprise ou les équipes de stratégie qui doivent gérer les relations avec les parties prenantes avant et pendant les initiatives visant à développer l'entreprise.

6. Modèle de Business Model Canva de ClickUp ##

Le modèle Modèle de Business Canva de ClickUp est une option fantastique pour les équipes à la recherche d'un outil de management visuel pour les aider à développer un nouveau modèle d'entreprise.

Bien que le modèle soit basé sur la stratégie de gestion du modèle Business Canvas, il peut compléter votre rapport de tableau de bord prospectif. En d'autres termes, ce modèle Model Canvas vous aide à concevoir votre modèle d'entreprise, en particulier les segments de clientèle et la proposition de valeur, tandis que le Business Scorecard mesurera les performances de votre entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Veillez à ce que tous les domaines de votre entreprise correspondent à vos objectifs et indicateurs stratégiques

Suivre et organiser les taux de progression au cours des sessions d'innovation produit

Ajuster et visualiser votre modèle d'entreprise en fonction des besoins

Identifier les domaines à forte croissance et à fort potentiel dans le cadre de la stratégie de votre entreprise

🎯 Cas d'utilisation idéal : Ce modèle aide les entrepreneurs, les stratèges d'entreprise et les gestionnaires de projet qui cherchent à construire leurs modèles d'affaires pour de meilleurs Rapports de tableau de bord prospectif.

Get Performance Insights With a Balanced Scorecard in ClickUp (Obtenez des informations sur les performances avec un tableau de bord équilibré dans ClickUp)

Vous améliorez considérablement les performances et la productivité de votre organisation en utilisant le tableau de bord prospectif adapté à vos objets stratégiques. Cependant, en ce qui concerne la gestion des tableaux de bord prospectifs et la mise à jour des données de performance, Excel peut donner l'impression d'essayer de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond en raison de ses diverses limites.

C'est là que ClickUp entre en scène. ✅

Grâce à des modèles de tableau de bord prospectif prêts à l'emploi et construits pour des besoins spécifiques, votre équipe travaille plus intelligemment, et non plus difficilement. De la collaboration en temps réel à l'intégration transparente avec d'autres outils, ClickUp fait passer votre gestion et votre évaluation des performances au niveau supérieur.