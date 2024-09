10 meilleurs logiciels de tableaux de bord en 2024

Les indicateurs financiers sont-ils le seul moyen de mesurer la croissance de votre entreprise ?

Si oui, il est peut-être temps de revoir votre approche.

Le marché est en constante évolution. Rester à l'affût des nouvelles tendances tout en veillant à ce que chaque partie de votre organisation soit synchronisée peut être un défi, même pour les meilleurs gestionnaires.

Quel est donc le meilleur moyen de suivre la progression et de s'assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs stratégiques ?

L'outil Cadre du tableau de bord prospectif (BSC) vous permet d'afficher une vision achevée des performances de votre entreprise. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui se concentrent uniquement sur les indicateurs financiers, le cadre du tableau de bord prospectif se concentre sur les indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer les performances de votre entreprise de manière holistique.

Voici quelques indicateurs clés de performance de la méthodologie du tableau de bord prospectif pour mesurer les performances de l'entreprise :

Performance financière: _Comment vos revenus, vos bénéfices et vos coûts sont-ils suivis par rapport à vos objectifs ?

Satisfaction de la clientèle: - Dans quelle mesure répondez-vous aux besoins de vos clients ? Quelle est la valeur que vous apportez à vos clients ?

Processus internes de l'entreprise: _L'efficacité de vos opérations est-elle bonne ?

Croissance du personnel: _Les membres de votre équipe se développent-ils bien et atteignent-ils leurs objectifs ?

Choisir le bon logiciel pour mettre en œuvre la méthodologie du tableau de bord prospectif peut s'avérer décourageant. Pour simplifier le processus, nous avons effectué des recherches et dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de tableau de bord prospectif.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de tableau de bord prospectif ?

Lorsque vous choisissez un logiciel de tableau de bord prospectif, évaluez dans quelle mesure la plateforme s'aligne sur les besoins et les objectifs de votre organisation. Voici quelques facteurs dont vous devez tenir compte :

Cartographie stratégique: Le logiciel devrait inclure de solides fonctionnalités de cartographie stratégique pour aligner les objectifs, les initiatives et les processus

Le logiciel devrait inclure de solides fonctionnalités de cartographie stratégique pour aligner les objectifs, les initiatives et les processus Visualisation: Un bon logiciel BSC devrait offrir des outils de visualisation puissants qui illustrent la progression des objectifs

Un bon logiciel BSC devrait offrir des outils de visualisation puissants qui illustrent la progression des objectifs Tableaux de bord personnalisables: Les tableaux de bord sont essentiels pour surveiller et analyser les données critiques en un coup d'œil. Recherchez un logiciel qui offre des tableaux de bord personnalisables, vous permettant d'afficher les indicateurs et les KPI les plus pertinents de manière claire et organisée

Les tableaux de bord sont essentiels pour surveiller et analyser les données critiques en un coup d'œil. Recherchez un logiciel qui offre des tableaux de bord personnalisables, vous permettant d'afficher les indicateurs et les KPI les plus pertinents de manière claire et organisée Fonctionnalités de collaboration et d'annotation: Sélectionnez un logiciel qui comprend des fonctionnalités d'annotation, de pièces jointes et de collaboration, permettant aux membres de l'équipe de partager leurs idées, de discuter des objets et d'exécuter les idées plus efficacement

Sélectionnez un logiciel qui comprend des fonctionnalités d'annotation, de pièces jointes et de collaboration, permettant aux membres de l'équipe de partager leurs idées, de discuter des objets et d'exécuter les idées plus efficacement Capacités de rapports avancées: Un outil de tableau de bord prospectif doit générer des rapports complets avec des chiffres et des diagrammes pour fournir des informations qualitatives et quantitatives

Un outil de tableau de bord prospectif doit générer des rapports complets avec des chiffres et des diagrammes pour fournir des informations qualitatives et quantitatives Capacités d'exportation: Le logiciel choisi doit permettre d'exporter facilement les données dans Excel, PowerPoint, PDF ou d'autres formes couramment utilisées, afin que les rapports et les présentations soient clairs, professionnels et faciles à distribuer

Le logiciel choisi doit permettre d'exporter facilement les données dans Excel, PowerPoint, PDF ou d'autres formes couramment utilisées, afin que les rapports et les présentations soient clairs, professionnels et faciles à distribuer Automatisation et intégration: Sélectionnez un logiciel qui automatise les tâches répétitives telles que l'entrée de données. Tenez également compte de la façon dont le logiciel s'intègre aux systèmes existants au sein de votre entreprise afin d'améliorer l'efficacité et la précision des données

Les 10 meilleurs logiciels de tableau de bord prospectif

Voici les 10 meilleurs logiciels de tableau de bord prospectif pour suivre et optimiser les performances de l'entreprise :

1. ClickUp (le meilleur pour la planification stratégique)

visualisez les différents aspects de votre flux de travail à l'aide de ClickUp_

ClickUp est un logiciel tout-en-un de un forfait de planification stratégique qui unifie la planification des projets, la gestion des tâches et la communication au sein de l'équipe. Il fournit des fonctionnalités complètes pour vous aider à suivre la progression du projet, à allouer les ressources de manière efficace et à vous assurer que votre stratégie reste sur la bonne voie. Objectifs ClickUp intègre Les OKR (objectifs et résultats clés) et la méthode du tableau de bord prospectif en regroupant l'alignement des objectifs, le suivi des performances et la visualisation des indicateurs dans une seule plateforme.

utilisez ClickUp Objectifs pour définir des OKR, les lier à des tâches et suivre les progrès réalisés

Vous pouvez suivre les performances globales de l'équipe et de l'entreprise grâce à Tableaux de bord ClickUp . Il offre un aperçu puissant de la charge de travail de l'équipe, du temps passé sur les différentes tâches et de la progression des équipes commerciales.

faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Intégrations: UtiliserIntégrations ClickUp pour consolider les données provenant de diverses sources de données et de plus de 1 000 applications externes, notamment Dropbox, Harvest, Google Drive et Zoom, pour un processus de planification stratégique et un flux de travail efficaces

UtiliserIntégrations ClickUp pour consolider les données provenant de diverses sources de données et de plus de 1 000 applications externes, notamment Dropbox, Harvest, Google Drive et Zoom, pour un processus de planification stratégique et un flux de travail efficaces Automatisation: Permettre l'attribution automatisée des tâches, la gestion des tâches et la mise à jour des projets avecClickUp Automatisations *Assistance IA: Générez des résumés de tâches en temps réel, obtenez des informations contextuelles et recevez des réponses instantanées aux requêtes liées au travail avec...ClickUp Brain

générez des informations de manière transparente et connectez votre travail avec ClickUp Brain_

**Discutez en temps réel en étiquetant les membres de l'équipe ou les groupes, attribuez des éléments d'action et liez les tâches avec les outils suivantsClickUp Chat

obtenez des mises à jour en temps réel des membres de l'équipe sur les projets ou les tâches avec ClickUp Chat_

Limites de ClickUp

La nature complète du logiciel et ses nombreuses fonctionnalités peuvent rendre la courbe d'apprentissage plus longue pour les nouveaux utilisateurs

Ses fonctions sont plus efficaces sur les appareils de bureau

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Échéancier Office (Le meilleur pour créer des échéanciers et des présentations)

le logiciel de tableau de bord prospectif est un logiciel de gestion de l'information et de la communication Échéancier du bureau Office Échéancier est une excellente plateforme pour créer des échéanciers et des présentations visuellement attrayants qui transmettent clairement les objectifs stratégiques, les indicateurs de performance et la progression dans le temps.

Les modèles préconçus et un moteur de disposition intelligent organisent vos informations automatiquement, ce qui vous aide à obtenir une meilleure compréhension des données.

Grâce à ses options personnalisables, vous pouvez facilement convertir des données de projet en échéanciers et présenter des données BSC complexes aux parties prenantes dans une forme accessible.

Échéancier de bureau meilleures fonctionnalités

Gérez et personnalisez les données grâce à des fonctionnalités telles que la création de tâches, le suivi de la progression et l'affichage des dépendances

Obtenez des résumés de projet pour identifier les facteurs de blocage ou les dépendances des tâches

Exportez vos données sous forme de fichiers Excel, de diapositives PowerPoint ou d'images PNG

Collaborez en temps réel grâce à l'accès partagé et à la modification en cours par plusieurs personnes, pour une prise de décision en équipe

Limites de l'Échéancier d'Office

Absence de fonctionnalités de suivi des ressources et de budgétisation pour la gestion de projet

N'offre pas de service en ligne dédié au stockage et à la gestion des diapositives ou des modèles

Prix de l'Échéancier d'Office

Complément PowerPoint pour Windows Edition Pro: Moins de 13 $ par mois, facturé annuellement Edition Pro+: Moins de 17 $ par mois, facturation annuelle Edition Expert: Moins de 21 $ par mois, facturés annuellement

Navigateur d'outils en ligne: 149 $/utilisateur, facturation annuelle

Échéancier de l'Office évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ reviews)

3. ClearPoint Strategy (Meilleur pour les rapports d'entreprise et l'exécution)

Stratégie ClearPoint ClearPoint est un logiciel intuitif qui vous aide à gérer vos objectifs, vos initiatives et vos éléments d'action en un seul endroit. Il assiste la méthodologie du tableau de bord prospectif de Norton et Kaplan et peut s'adapter pour mettre en œuvre différentes variantes du cadre BSC.

ClearPoint combine des données provenant de diverses sources, ce qui facilite la planification et l'exécution stratégiques. Vous pouvez facilement créer des tableaux de bord personnalisés pour des équipes ou des projets individuels.

Il vous aide également à créer un rapport résumé et un plan stratégique efficaces en personnalisant les éléments pour mettre en évidence les informations pertinentes.

ClearPoint Strategy meilleures fonctionnalités

Automatisation des rapports d'entreprise avec une analyse détaillée à l'aide du moteur intégré

Suivez la progression avec les OKR, en utilisant l'IA pour définir et suivre les objectifs au niveau individuel et départemental

Modifiez le contenu directement sur la page pour plus de commodité et d'efficacité

Créer une vision partagée dans les environnements de travail collaboratifs pour améliorer le travail d'équipe et la performance

Limites de ClearPoint Strategy

Les rapports résumés ne disposent pas d'options de tri, de conservation et d'exportation compacte

À ne fait pas d'outils avancés pour la gestion des tâches assignées

Prix de ClearPoint Strategy

Forfait de base : 250 $/mois

250 $/mois Forfait professionnel: 800 $/mois

800 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

ClearPoint Strategy évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.9/5 (40+ avis)

4. Sisense (Meilleur pour la visualisation des objectifs)

le logiciel Sisense Balanced Scorecard est un logiciel de gestion de la performance des entreprises Sisense Sisense simplifie le traitement des données en combinant des informations provenant de diverses sources - bases de données hors ligne, feuilles de calcul ou services cloud - au sein d'une plateforme centralisée.

Il rationalise la préparation des données grâce à ses outils ETL (Extract, Transform, Load) faciles à utiliser, ce qui vous permet d'organiser et d'analyser les données de manière efficace. Vous pouvez également créer des rapports détaillés et des tableaux de bord interactifs avec Sisense.

Sa technologie ln-Chip vous permet d'effectuer des analyses avancées sans avoir besoin d'entrepôts de données spécialisés ou d'une équipe informatique importante. Pour une analyse avancée des données, vous pouvez appliquer des formules en un clic à partir des tableaux de bord pour exécuter des fonctions statistiques, telles que la corrélation et la covariance.

Les meilleures fonctionnalités de Sisense

Tirez parti de l'IA et de la ML pour obtenir des informations prédictives

Glissez-déposez des éléments pour connecter plusieurs sources de données de manière transparente

Créez et partagez des tableaux de bord interactifs en toute simplicité

Effectuer des requêtes sur les données en temps réel pour des insights immédiats

Les limites de Sisense

La plateforme est gourmande en ressources et nécessite une puissance de serveur et un temps d'installation importants

Les tableaux de bord sont limités à l'accès web, ce qui complique le partage hors ligne et les rapports planifiés

Prix de Sisense

Prix personnalisé

G2: 4/5 (1 000+ commentaires)

4/5 (1 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

5. Spider Strategies (Meilleur pour les tableaux de bord stratégiques)

le site web de Spider Strategies est disponible en anglais seulement Stratégies de l'araignée Spider Strategies propose une plateforme polyvalente basée sur le cloud pour la gestion des stratégies et des indicateurs clés de performance. Elle assiste un intervalle de modèles stratégiques, tels que la Balance Scorecard, la matrice d'Ansoff et les Horizons stratégiques.

Spider Strategies améliore l'exécution globale de la stratégie grâce à une automatisation avancée. Vous pouvez mettre en œuvre sans effort la méthodologie du tableau de bord prospectif en saisissant des perspectives, des objets et des mesures, puis en suivant les indicateurs mensuellement.

Spider Strategies crée également des cartes stratégiques personnalisables et visuellement attrayantes, qui vous donnent un aperçu clair de vos performances.

Spider Strategies meilleures fonctionnalités

Consolidez les indicateurs, les tableaux de bord et les rapports en un seul endroit pour générer des cahiers d'information sur les sites et simplifier l'intégration de PowerPoint pour les revues d'entreprise trimestrielles

Utilisez la fonctionnalité de connexion pour intégrer des données provenant de sources externes dans vos indicateurs clés de performance, afin de rationaliser la gestion des données et les rapports

Visualisez les forfaits et liez-les aux objectifs grâce à Spider Impact

Les limites de Spider Strategies

Les options de personnalisation des rapports et de l'expérience utilisateur sont limitées

L'outil a besoin d'une meilleure intégration avec d'autres systèmes de données

Prix de Spider Strategies

abonnements hébergés par Spider : 1+ utilisateurs : 125 $/mois, facturés annuellement * 1+ utilisateurs: 125$/mois, facturé annuellement * Teams (10+ utilisateurs): $1,000/mois, facturé mensuellement ou annuellement * Département (25+ utilisateurs): 2,250$/mois, facturé mensuellement ou annuellement * Enterprise (100+ utilisateurs): 5 000 $/mois, facturation mensuelle ou annuelle

1+ utilisateurs : 1+ utilisateurs: Teams (10+ utilisateurs): Département (25+ utilisateurs): Enterprise (100+ utilisateurs): 5 000 $/mois, facturation mensuelle ou annuelle Abonnements à Spider On-premises: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (2 commentaires)

4.3/5 (2 commentaires) Capterra: 4.6/5 (25 commentaires)

6. Corporater (Meilleur pour la gestion intégrée des performances de l'entreprise)

le logiciel de tableau de bord prospectif de l'entreprise /%img/ est en cours d'élaboration Entreprise Corporater offre une suite achevée d'outils pour la définition d'objectifs stratégiques, le suivi des KPI, la mise en œuvre d'initiatives, la visualisation et l'intégration d'outils de données, et la gestion du flux de travail.

Elle vous aide à numériser et à automatiser vos processus de gestion de la stratégie à mesure que les besoins de votre entreprise évoluent. Vous pouvez étendre votre solution pour couvrir la gouvernance, la gestion des risques et la conformité (GRC) au sein du même système.

Corporater vous permet également de créer des solutions de gestion personnalisées et des tableaux de bord personnalisés pour le suivi de la stratégie, des indicateurs clés de performance et de la performance globale.

Les meilleures fonctionnalités de Corporater

Paramétrer et gérer les paramètres et les objectifs tout en alignant les stratégies sur l'ensemble de l'organisation

Connexion aisée des sources de données et ajout de notes pour plus de clarté et de contexte

Gérer les objectifs et suivre la progression pour contrôler les performances et générer des rapports sur les résultats clés

Personnaliser l'accès des utilisateurs pour gérer la visibilité du contenu et créer des tableaux de bord spécifiques en fonction des rôles

Limites de Corporater

La création de rapports personnalisés nécessite une expertise avancée car le logiciel ne dispose pas de modèles préconstruits

L'interface utilisateur est complexe

Prix de Corporater

Prix personnalisé

Il n'y a pas assez de commentaires disponibles

7. Lucidchart (Meilleur pour la visualisation de données)

le logiciel Lucidchart est un logiciel de tableau de bord prospectif Carte lucide Lucidchart aide les entreprises à gérer efficacement leurs projets grâce à une visualisation avancée des données. Il excelle dans la schématisation des processus cruciaux pour la planification stratégique. Vous pouvez créer des diagrammes visuels détaillés des processus d'entreprise pour mettre en œuvre des cadres de gestion des performances .

Il vous permet de partager des plans stratégiques avec les parties prenantes en vue d'une mise en œuvre réussie et de l'alignement des objectifs de l'organisation.

Lucidchart offre une interface conviviale par glisser-déposer et des outils innovants qui permettent de réaliser efficacement des story-boards, des brainstormings et de créer des diagrammes, des organigrammes et des échéanciers de Gantt.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Utilisez de nombreux raccourcis clavier pour rationaliser les tâches et réduire le temps consacré aux actions répétitives

Ajoutez des indicateurs importants aux diagrammes existants en liant les données

Incorporez des éléments interactifs en liant des champs de texte ou des blocs à l'intérieur de votre diagramme afin d'alléger votre disposition

Mettez automatiquement de l'ordre dans vos diagrammes pour qu'ils soient prêts à être présentés, grâce à des fonctionnalités de conception intelligentes

Limites de Lucidchart

Il manque des fonctionnalités de conception avancées telles que des polices spécialisées, des palettes de couleurs personnalisées et le regroupement d'objets pour les bibliothèques personnalisées

Les connecteurs ne se réorientent pas automatiquement lorsque les formes sont déplacées, ce qui complique l'ajustement des diagrammes

Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Teams: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (5,000+ reviews)

4.5/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

8. Miro (Meilleur pour la cartographie des processus et la collaboration)

le logiciel Miro Balanced Scorecard est un logiciel de gestion de la performance qui permet d'améliorer la performance des entreprises Miro Miro est un environnement de travail visuel qui réunit des équipes distribuées pour concevoir et construire collectivement. Sur un Tableau Miro, vous et votre équipe pouvez facilement vous attaquer à l'élaboration de stratégies, à la conception de produits et à des flux de travail complexes. Vous verrez des curseurs nommés se déplacer sur le Tableau au fur et à mesure que les collaborateurs apportent des idées, fournissent des commentaires et cocréent à l'aide d'outils et d'informations partagés.

Le paramètre qui distingue Miro est sa suite complète de fonctionnalités conçues pour l'innovation. Il vous aide à organiser toutes les tâches et ressources de votre projet en un seul endroit pour suivre les indicateurs clés de performance. Vous pouvez également connecter les idées et les données en un seul endroit pour une planification stratégique efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Utilisez Miro pour les réunions SCRUM, les wireframes, les sessions de brainstorming, les ateliers et la gestion des idées. Son aspect en temps réel et à main levée permet une collaboration fluide et intuitive

Permettez à plusieurs utilisateurs d'afficher et de contribuer simultanément aux projets pour un meilleur suivi de la progression

Planifiez le parcours du client pour identifier les défis et améliorer l'expérience client

Les limites de Miro

Les possibilités de modification en cours pour certains outils sont limitées

À ne fait pas d'intégration avec les outils Microsoft ou Google, ce qui limite la connexion

Prix de Miro

Free

Débutant: 10 $/utilisateur/mois

10 $/utilisateur/mois Business: 20$/utilisateur/mois

20$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (6,000+ reviews)

4.8/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

9. Monday (Meilleur pour les informations en temps réel)

le logiciel de bilan mural est un logiciel d'évaluation de la performance Murale Mural est une solution de collaboration visuelle qui aide les équipes à dessiner et à organiser des idées sur un Tableau blanc numérique pour une meilleure planification de la stratégie. Vous pouvez consolider tous les éléments du projet en un seul endroit pour identifier les facteurs de blocage et faire en sorte que les choses avancent bien.

Le modèle de parcours utilisateur de Mural vous aide à mettre en œuvre la méthodologie du tableau de bord prospectif. Vous pouvez cartographier l'ensemble du parcours client pour comprendre les points de friction et améliorer l'expérience client.

Mural vous permet également de récapituler et de réfléchir à vos projets, objectifs, cibles et activités pour améliorer la productivité de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Mural

Organisez des séances de remue-méninges avec votre équipe en créant des notes numériques, en dessinant des diagrammes et en ajoutant des images pour représenter visuellement des concepts et des idées

Visualisez des données sous forme de diagrammes circulaires, de graphiques et de diagrammes pour présenter aux membres de l'équipe et aux parties prenantes des informations fondées sur des données

Évaluer les performances de l'équipe pour identifier les possibilités d'amélioration

Définir des rôles clairs pour une exécution sans faille du projet

Limites de la peinture murale

La création de tableaux ou de grilles n'est pas possible, ce qui fait perdre du temps pour organiser efficacement les informations

L'expérience mobile ne correspond pas à la version web, ce qui limite les fonctions en déplacement

Prix de Mural

Free

Teams+: 9,99 $/mois par membre

9,99 $/mois par membre Business: 17,99 $/mois par membre, facturé annuellement

17,99 $/mois par membre, facturé annuellement Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

Créez des tableaux de bord équilibrés précis avec ClickUp

Et c'est tout !

Nous avons partagé avec vous nos meilleurs logiciels de tableaux de bord prospectifs pour vous assister dans vos projets et vos besoins de planification stratégique. En évaluant soigneusement chaque option, vous pourrez trouver l'outil parfait pour vos objectifs.

Si vous recherchez une solution complète, ClickUp se distingue par son offre tout-en-un. Il s'agit d'une plateforme polyvalente conçue pour élever votre gestion de projet, offrant tout, de la gestion des tâches et de la planification stratégique à la visualisation avancée des données et à la collaboration en temps réel.

Avec ClickUp, vous pouvez mettre en œuvre de manière transparente la méthodologie Balanced Scorecard, optimiser les flux de travail et améliorer les performances de l'équipe.

Prêt à révolutionner votre forfait stratégique ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il peut transformer votre flux de travail !