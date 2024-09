Comment mettre en œuvre efficacement la gestion par objectifs ?

Si la gestion d'une équipe est difficile, celle d'une organisation entière peut représenter un défi monumental ! Il y a tellement de pièces mobiles à gérer. Pour rendre les choses encore plus complexes, chaque pièce affecte ou est affectée par d'autres.

Comment faire en sorte que chacun s'aligne sur les objectifs de l'organisation alors qu'il peut vouloir donner la priorité à ses propres résultats ? À faire en sorte qu'ils restent motivés et engagés malgré la monotonie qui s'installe avec le travail de routine ? Quelle est la meilleure façon de les guider à travers les défis sans empiéter sur leur autonomie ou les faire se sentir moins compétents ?

Le défi du leadership est d'être fort, mais pas impoli ; d'être gentil, mais pas faible ; d'être audacieux, mais pas tyrannique ; d'être réfléchi, mais pas paresseux ; d'être humble, mais pas timide ; d'être fier, mais pas arrogant ; d'avoir de l'humour, mais pas de folie.

Jim Rohn, entrepreneur et auteur américain

Cela peut sembler être une commande de taille pour n'importe qui. Mais la bonne nouvelle, c'est que la maîtrise du management peut être facile et amusante si l'on dispose des bonnes compétences, des bons systèmes et des bons outils !

Dans ce guide complet, nous explorerons les tenants et les aboutissants du management par objectifs (MBO), la façon dont il peut révolutionner votre approche de la définition des objectifs et de la gestion des performances, et nous fournirons des étapes pratiques pour mettre en œuvre cette stratégie dans votre organisation.

Que vous soyez un cadre chevronné ou un chef d'équipe en devenir, la compréhension du MBO peut contribuer efficacement à la réussite de votre équipe et aligner les efforts individuels sur la vision de votre entreprise.

Qu'est-ce que le management par objectifs (MBO) ?

Le management par objectifs (MBO) est une technique de management stratégique qui se concentre sur la définition d'objectifs clairs et mesurables à tous les niveaux de l'organisation. Ce style de management permet aux organisations de définir des objectifs individuels et d'équipe qui sont alignés sur les objectifs plus larges de l'organisation.

Ce style de gestion permet aux organisations de fixer des objectifs individuels et d'équipe qui sont alignés sur les objectifs plus larges de l'organisation. La fixation d'objectifs par le biais de cette méthode promeut un sens de l'objectif et de l'orientation chez les employés. Lorsque les membres de l'équipe comprennent et valident des objectifs spécifiques et réalisables alignés sur les Objectifs généraux de l'organisation, ils deviennent plus engagés, plus productifs et se concentrent sur les résultats qui comptent vraiment pour la réussite de l'entreprise.

Le MBO a été introduit pour la première fois par le gourou du management Peter Drucker dans son livre de 1954 La pratique du management. Depuis lors, il a évolué et influencé d'autres paramètres de fixation d'objectifs qui lui ont succédé.

Parmi les ramifications notables et les approches connexes, on peut citer

Balanced Scorecard (BSC): Développé au début des années 1990, le BSC est devenu le cadre de référence pour la fixation des objectifs des années 1990 par Robert Kaplan et David Norton cette technique de planification stratégique et de gestion s'inspire du MBO en prenant en compte plusieurs aspects de l'entreprise pour définir la stratégie et la progression : les finances, le service à la clientèle, les processus internes et l'apprentissage/la croissance.

Apple utilise le tableau de bord équilibré

avec cinq critères pour améliorer les performances à long terme : la satisfaction du client, les compétences de base, l'engagement et l'alignement des employés, la part de marché et la valeur pour l'actionnaire.

Gestion par exception (MBE): Cette approche s'attaque aux écarts par rapport aux normes financières et opérationnelles établies. Elle met en évidence les différences entre le temps, le budget et les autres ressources prévus pour achever un projet et les ressources réelles qu'il a nécessitées. Cela permet aux responsables de concentrer leur énergie sur les domaines où ils peuvent économiser du temps et de l'argent

Cette approche s'attaque aux écarts par rapport aux normes financières et opérationnelles établies. Elle met en évidence les différences entre le temps, le budget et les autres ressources prévus pour achever un projet et les ressources réelles qu'il a nécessitées. Cela permet aux responsables de concentrer leur énergie sur les domaines où ils peuvent économiser du temps et de l'argent Objectifs et résultats clés (OKR): Les OKR suivent l'approche descendante de la définition des objectifs dans laquelle les organisations fixent 1 à 3 objectifs SMART qui sont ensuite décomposés en objectifs et tâches pour l'équipe et les membres de l'équipe. Comme ces tâches sont liées aux objectifs de l'organisation, il est plus facile d'aligner tout le monde et de s'assurer que chacun peut contribuer à la réussite de l'entreprise.Les OKR ont été popularisés par Intel et Google

Bonus: Si vous êtes une startup utilisant le cadre OKR, voici une liste de

10 logiciels OKR

que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui.

MBO vs. autres paramètres de fixation d'objectifs

Si la gestion par objectifs partage des similitudes avec d'autres paramètres de fixation d'objectifs, elle s'en distingue par plusieurs paramètres :

le MBO se distingue des autres cadres de fixation d'objectifs par plusieurs aspects : - Différence MBO MBE OKR BSC BSC BSC L'approche de la gestion des risques de l'entreprise consiste à : - fixer des objectifs spécifiques et mesurables à tous les niveaux de l'organisation ; - traiter les écarts par rapport aux normes de performance établies ; - fixer des objectifs ambitieux et des résultats mesurables (résultats clés) ; - prendre en compte les perspectives financières, de clientèle, de processus internes et d'apprentissage/de croissance ; - mettre en place un système de gestion des risques de l'entreprise ; - mettre en place un système de gestion des risques de l'entreprise ; - mettre en place un système de gestion des risques de l'entreprise L'approche est descendante et ascendante, avec la participation des employés à la définition des objectifs. L'approche est descendante, les responsables n'intervenant que lorsque les performances sortent d'un intervalle prédéterminé. L'approche est descendante et ascendante, avec la participation des employés à la définition des OKR Les cadres n'interviennent qu'en cas d'exception. Les OKR font l'objet de contrôles fréquents et d'ajustements continus. Examen périodique (généralement trimestriel ou annuel) du tableau de bord L'alignement des objectifs individuels et de l'équipe sur les objectifs de l'organisation est une priorité absolue. L'accent est mis moins directement sur l'alignement, les managers n'intervenant qu'en cas d'exception

A lire aussi:

Objectifs vs. buts : Ce qu'ils sont et comment les utiliser

Guide étape par étape pour la mise en œuvre du MBO

La mise en œuvre efficace du MBO nécessite une approche structurée. Nous allons donc décomposer le processus en étapes gérables. Nous vous donnerons également des conseils pour mettre en œuvre ces étapes dans votre organisation avec l'assistance de

ClickUp

-votre compagnon de gestion de projet !

1. Définir les objets de l'organisation

La première étape du processus MBO consiste à définir clairement les objectifs de votre organisation. Il se peut que vous les ayez déjà en place ou que vous puissiez en élaborer de nouveaux à partir de la mission et des valeurs de votre organisation.

Par exemple, une entreprise peut se fixer pour objectif "d'augmenter les paramètres de satisfaction de la clientèle de 15 % au cours des 12 prochains mois "

Vous pouvez utiliser l'outil

Objectifs ClickUp

est une fonctionnalité qui permet de créer et de suivre les objectifs de votre organisation. Définissez des cibles spécifiques, désignez les membres de l'équipe responsables, ajoutez un échéancier et liez toutes les tâches connexes à chaque objectif.

Utilisez les Objectifs ClickUp pour suivre la progression avec des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et devises sur des jours, des semaines, des mois ou des trimestres

Vous pouvez facilement accéder à tous vos objectifs sur le tableau de bord en créant des dossiers distincts. Avec ClickUp Objectifs, suivez les cycles de sprint, les OKR et les tableaux de bord hebdomadaires des employés, le tout à partir d'un seul endroit.

ClickUp propose également des modèles de gestion des objectifs gratuits pour vous aider à démarrer.

Modèle d'OKR et d'Objectifs de l'entreprise de ClickUp

est un modèle personnalisable et convivial pour les débutants, qui propose des échantillons d'objectifs pour chaque département afin de vous aider à démarrer.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer et suivre vosobjectifs du projet* Établissez des priorités pour la réalisation de vos objectifs afin d'obtenir un impact maximal

Aligner les équipes sur les mêmes objets

Pour que tout soit bien organisé, ajoutez des pièces jointes, des documents de planification, des statuts, des commentaires, des départements, des assignés et des priorités au modèle.

2. Partager les objectifs avec les employés

Une fois les objectifs organisationnels définis, l'étape suivante consiste à décliner ces objectifs au niveau des départements, des équipes et des objectifs individuels. Ceux-ci doivent être

Des objectifs SMART

-spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Par instance, l'un de vos

objectifs marketing

peut être "Augmenter le nombre de SQL de 15% dans les 6 prochains mois." Dans ce cadre, votre

Objectif de référencement

peut être "Augmenter le temps sur la page de 20%."

Encouragez chaque employé à créer ses propres objectifs et à

objectifs mesurables

.

Utilisez ClickUp Objectifs pour décomposer visuellement les objectifs de l'organisation en objectifs du département, de l'équipe et de l'individu. Cette représentation visuelle aide les employés à voir comment leurs objectifs personnels s'alignent sur les objectifs de l'entreprise et les influencent directement.

La transparence organisationnelle est l'un des avantages les plus significatifs obtenus depuis le déploiement de ClickUp au sein de l'équipe. Maintenant, dans ClickUp, n'importe qui dans l'organisation peut voir chacun des OKR de notre équipe, qui les détient, et leur progression. Avec le recul, avant ClickUp, nous n'avions pas ce niveau de transparence et tous nos départements étaient déconnectés.

Andrea Park, coordinatrice des opérations commerciales,

Spekit

Décomposez ces objectifs en tâches individuelles et assignez-les directement sur la plateforme ClickUp. Adoptez un code couleur ou classez vos tâches par ordre de priorité pour savoir lesquelles sont urgentes.

Tâches ClickUp

vous permet d'identifier et d'accomplir facilement toutes vos tâches avant de manquer de temps.

Collaborez de manière transparente avec votre équipe en attribuant directement des tâches, des commentaires et plus encore sur ClickUp

ClickUp propose un autre modèle pour vous aider à vous assurer que vos objectifs sont toujours des objectifs SMART.

Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

est un modèle gratuit, facile à utiliser pour les débutants et hautement personnalisable, qui propose des questions détaillées et une checklist.

Une fois que vous avez fixé un objectif, vous pouvez passer en revue les questions et la checklist pour vous assurer que chaque objectif est spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et limité dans le temps.

💡Pro Tip: You can even ask

ClickUp Brain

pour suggérer des objectifs SMART pertinents pour vous et votre équipe. Cet assistant IA intégré peut fournir des recommandations personnalisées en fonction des besoins et des priorités propres à votre équipe. Il peut même vous aider à créer un forfait détaillé pour atteindre vos objectifs, notamment en suggérant des échéances, des jalons et des tâches pour y parvenir.

3. Surveiller la progression

Au cours de cette étape, les managers doivent suivre les performances de l'équipe par rapport aux tâches et aux objectifs qu'ils ont paramétrés au cours des étapes précédentes.

Cela permet aux responsables et aux employés de suivre la progression, d'identifier les obstacles potentiels et d'ajuster leurs objectifs.

C'est à ce stade que

Tableaux de bord ClickUp

entrent en scène. Créez des tableaux de bord personnalisés avec de multiples diagrammes et indicateurs pour suivre la progression d'une tâche ou d'un projet, mesurer le temps qu'il prend, les revenus qu'il génère, ses dates d'échéance, les goulots d'étranglement, et bien plus encore.

Visualisez clairement chaque projet sur votre tableau de bord ClickUp, et ne manquez jamais une échéance ou un objectif

Vous pouvez configurer des widgets personnalisés pour visualiser la progression des objectifs clés et assurer une distribution équilibrée des tâches entre les membres de l'équipe.

Vous pouvez également choisir parmi plus de 15

Affichages ClickUp

-Calendrier, Tableau, Liste, Tableau, Kanban, Diagramme de Gantt, etc. - pour afficher votre travail d'une manière qui vous convient.

4. Évaluer les performances

Au fur et à mesure que les objectifs sont atteints, il est important de prendre le temps d'évaluer les performances de l'entreprise par rapport aux objectifs fixés. Cette évaluation doit être objective, basée sur des critères mesurables et axée sur les résultats plutôt que sur les activités.

Utilisez les fonctionnalités de rapports de ClickUp pour générer des rapports de performance. Vous pouvez générer des rapports individuels et des rapports de projet pour voir comment chacun s'est comporté et comment vous pouvez mieux fixer les objectifs la prochaine fois.

Suivi et rapports des heures passées, de l'argent dépensé ou gagné, et des ressources utilisées sur la plateforme ClickUp

Ce tableau de bord

Logiciel KPI

vous permet d'utiliser des champs personnalisés pour intégrer des indicateurs clés dans vos rapports. Utilisez-le pour suivre les indicateurs de performance clés (KPI) et créer des visualisations qui montrent clairement votre progression vers vos objets.

**A lire également

51 exemples et modèles d'indicateurs clés de performance (ICP)

5. Fournir un retour d'information

Un retour d'information continu est le lien vital entre la définition des paramètres et la réalisation des objectifs. Il permet aux employés de rester sur la bonne voie, de reconnaître leurs réalisations et d'identifier les domaines à améliorer.

Dans le cadre du MBO, le retour d'information est un processus continu qui maintient les objectifs au premier plan des activités quotidiennes.

En fournissant régulièrement un retour d'information constructif, on s'assure que les objectifs restent pertinents, que les employés restent motivés et que des corrections peuvent être apportées rapidement, si nécessaire. Vous pouvez choisir de fournir le feedback en privé ou de le consolider pour l'équipe.

ClickUp permet aux managers de commenter directement la progression des objectifs de n'importe quel employé. Cette interaction en temps réel maintient la discussion sur les objectifs et permet des ajustements ou des clarifications rapides.

Ajoutez des champs personnalisés pour personnaliser vos tableaux de bord et rapports en fonction de vos besoins sur ClickUp

Vous pouvez utiliser

Champs personnalisés de ClickUp

pour créer un système de notation du feedback. Les gestionnaires peuvent ajouter un champ personnalisé aux tâches ou aux objectifs pour la note de retour d'information ou l'évaluation de la progression. Cela permet d'obtenir un retour d'information rapide et quantifiable qui peut être facilement suivi dans le temps.

Par exemple, un responsable peut évaluer la progression sur une échelle de 1 à 5, avec des commentaires expliquant l'évaluation. Cela permet d'obtenir un retour d'information clair, directement lié à des objectifs ou des tâches spécifiques, ce qui facilite la discussion sur la progression et les améliorations lors de l'évaluation des performances.

Mise en œuvre du MBO dans différents domaines d'activité de l'entreprise

Le MBO peut être facilement adapté à différentes fonctions de l'entreprise. Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer :

Marketing: Fixez des paramètres relatifs à la génération de leads, aux taux de conversion ou aux indicateurs de notoriété de la marque. Exemple : Améliorer la notoriété de la marque en obtenant une augmentation de 25 % de l'engagement sur les médias sociaux, toutes plateformes confondues, au cours du prochain trimestre Ressources humaines: Se concentrer sur les taux de rétention des employés, l'achèvement de la formation ou les objectifs de délai d'embauche. Exemple : Améliorer la rétention des employés en réduisant le taux de rotation volontaire de 15 % à 10 % au cours de la prochaine année fiscale grâce à des programmes améliorés d'intégration et de développement professionnel Ingénierie logicielle: Établir des objets pour la qualité du code, les échéanciers de livraison des fonctionnalités ou la réduction des bugs. Exemple : Améliorer la qualité des logiciels en réduisant de 30 % le nombre de bugs critiques signalés en production au cours des six prochains mois grâce à l'amélioration des processus de test et des pratiques de révision du code Ventes: Fixer des cibles pour la croissance du chiffre d'affaires, l'acquisition de nouveaux clients ou les paramètres de fidélisation de la clientèle. Exemple : Accroître la part de marché en augmentant de 20 % l'acquisition de nouveaux clients au cours du prochain trimestre, en se concentrant sur le segment des petites et moyennes entreprises Service à la clientèle: Se concentrer sur les temps de réponse, les taux de satisfaction de la clientèle ou les taux de résolution des problèmes. Exemple : Augmenter la satisfaction des clients en améliorant la moyenne du Net Promoter Score de 7,5 à 8,5 au cours des six prochains mois grâce à une formation ciblée et à des améliorations de processus

Les avantages et les inconvénients du MBO

La mise en œuvre du système MBO dans votre organisation présente des avantages et des inconvénients certains. Voyons quels sont ces avantages et inconvénients :

Avantages du management par objectifs

1. Augmentation de la gestion des performances de l'entreprise

En alignant les objectifs sur les efforts individuels, le MBO crée une ligne de visibilité claire entre les objectifs personnels et les objectifs de l'entreprise. Le résultat de cet alignement est que les entreprises voient souvent amélioration de la productivité une meilleure allocation des ressources et une réalisation plus efficace des objectifs stratégiques.

2. Amélioration de l'engagement des employés

Lorsque les employés participent à la définition de leurs objectifs personnels, ils ont un sentiment de propriété et d'utilité dans leur travail. La compréhension de la contribution de leur rôle à l'ensemble de l'entreprise est souvent un facteur de motivation augmente la motivation et la validation des employés envers leur travail et leur employeur.

Les employés engagés sont plus susceptibles de se surpasser dans leur rôle, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction au travail et des taux de rotation plus faibles.

3. Amélioration de la communication

La gestion des objectifs garantit un dialogue régulier entre les responsables et les employés sur les objectifs, les progressions et les défis. Cette communication permanente contribue à éliminer les cloisonnements au sein de l'organisation et garantit que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les priorités et les attentes.

4. Effacées

Le MBO fournit aux employés une feuille de route des objectifs à atteindre, ce qui les aide à hiérarchiser leurs tâches et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette clarté réduit le temps perdu dans des activités non essentielles et aide les employés à mieux affecter leur temps et leurs ressources aux objectifs stratégiques. En conséquence, les équipes deviennent plus efficaces et plus performantes dans la poursuite des objets les plus importants de l'organisation.

5. Évaluation objective des performances

En définissant clairement les objectifs, les évaluations des performances deviennent plus objectives et plus justes, basées sur des résultats mesurables plutôt que sur des opinions subjectives. Cette objectivité réduit les préjugés dans les évaluations et fournit une base claire pour les discussions sur les performances, les promotions et les besoins de développement.

Les employés sont également plus enclins à accepter un retour d'information et des évaluations basées sur des objectifs mesurables convenus à l'avance, ce qui rend les processus d'évaluation des performances plus productifs.

Inconvénients de la gestion par objectifs

1. Prend du temps

La mise en œuvre du processus de gestion par objectifs nécessite beaucoup de temps et d'efforts pour fixer les objectifs, procéder à des examens réguliers et fournir un retour d'information continu. Ce processus peut s'avérer particulièrement difficile pour les grandes organisations ou celles dont la structure est complexe.

💡 Comment y remédier: Utilisez des paramètres de gestion tels que ClickUp pour automatiser et rationaliser le processus de définition des objectifs.

2. Risque de privilégier la quantité au détriment de la qualité

Il existe un risque de privilégier des objectifs facilement mesurables au détriment d'objectifs plus complexes et qualitatifs. Cela peut conduire à une focalisation étroite sur la réalisation de cibles numériques au détriment d'autres aspects importants de la performance, de la stratégie à long terme ou même de l'épanouissement personnel de l'employé.

💡 Comment y remédier: Équilibrer les objectifs quantitatifs et qualitatifs et utiliser plusieurs indicateurs pour évaluer les performances.

3. Inflexibilité

S'il n'est pas géré correctement, le MBO peut conduire à la fixation d'objectifs rigides qui ne s'adaptent pas à l'évolution des circonstances. Cette inflexibilité peut avoir pour résultat la poursuite d'objectifs dépassés ou non pertinents dans un environnement business dynamique.

💡 Comment l'atténuer: Mettre en place des cycles de révision réguliers (par exemple, trimestriels) pour réévaluer la pertinence et la faisabilité des objets. Prévoir des ajustements d'objectifs si nécessaire.

4. Risque d'augmentation du stress

Le fait de se concentrer sur des objectifs et des cibles spécifiques peut créer une pression excessive sur les employés, pouvant conduire à l'épuisement professionnel, à des comportements contraires à l'éthique pour atteindre les cibles, ou à une baisse du moral au travail.

💡 Comment atténuer ce risque: Créer un environnement d'assistance qui valorise l'apprentissage et la croissance en même temps que la réussite. Veiller à ce que les objets soient ambitieux mais réalisables, et fournir les ressources et l'assistance nécessaires aux employés pour qu'ils atteignent leurs objectifs.

Stratégies pour assurer la réussite de la gestion par objectifs

Si vous êtes novice en matière de MBO, ne vous inquiétez pas ! Nous vous proposons quelques bonnes pratiques de gestion et stratégies de réussite qui feront de vous un pro du MBO en un rien de temps !

Créer un environnement d'assistance: Créer une culture qui affiche le MBO comme un outil de croissance et d'amélioration, et non comme une simple évaluation Fournir une formation adéquate: S'assurer que tous les managers et employés comprennent le processus de MBO et ses avantages Encourager la participation: Impliquer les employés dans la définition de leurs paramètres afin d'accroître l'adhésion et la validation Maintenir une communication ouverte: Organiser des réunions régulières pour discuter de la progression, des défis à relever et des ajustements éventuels à apporter aux objets Aligner les récompenses sur les réalisations: Récompenser les employés qui atteignent ou dépassent leurs objectifs Utiliser la technologie de manière efficace: Utiliser des outils tels que ClickUp pour rationaliser le processus de MBO et fournir une visibilité en temps réel sur la progression des objectifs Améliorer continuellement le processus: Révisez et améliorez régulièrement la mise en œuvre de votre MBO en fonction du retour d'information et des résultats

Réussissez la gestion de vos équipes avec le MBO et ClickUp

La gestion par objectifs est une excellente approche pour aligner les efforts individuels sur les objectifs de l'organisation, stimuler les performances et créer une culture de la réussite. En mettant en œuvre le MBO de manière efficace, les organisations peuvent créer une voie claire vers la réussite organisationnelle, renforcer l'engagement des employés et améliorer les performances de l'entreprise.

Comme nous l'avons vu dans ce guide, la clé d'une MBO réussie réside dans une communication claire, un suivi régulier et une validation de l'amélioration continue. Que vous dirigiez une petite équipe ou une grande entreprise, les principes du MBO peuvent vous aider à créer une organisation plus ciblée, plus motivée et plus performante.

Avec l'état d'esprit et les outils adéquats, le MBO peut être une force de transformation dans votre parcours de leadership. Laissez ClickUp vous assister dans votre parcours MBO de la bonne manière.

Essayer

ClickUp aujourd'hui gratuitement

!