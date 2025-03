Meilleur modèle Excel de Tableau Kanban pour une meilleure gestion de projet

🔍 Did you know?

Selon l'American Psychological Association, près de 79% des employés déclarent subir un stress lié au travail dans leur rôle actuel.

Le stress lié au travail et l'épuisement professionnel découlent souvent d'une charge de travail élevée, de rôles mal définis et d'un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une communication effacée et des flux de travail définis peuvent contribuer à prévenir ces problèmes.

C'est là que les tableaux Kanban entrent en jeu ! ✅

Les tableaux Kanban utilisent des colonnes pour représenter les étapes du flux de travail comme :

À faire : tâches à commencer

En cours : Tâches en cours

Terminé : Tâches achevées

Les cartes sur le tableau représentent des tâches ou des éléments individuels. Au fur et à mesure de la progression du travail, les cartes sont déplacées sur les colonnes pour refléter leur statut actuel. Utilisation des tableaux Kanban transforme la façon dont vous organisez et visualisez votre travail, rendant le suivi des projets plus intuitif et plus efficace. Dans cet article, nous présenterons des modèles Excel de Tableau Kanban pour vous aider à stimuler la collaboration, à rationaliser les projets et à améliorer la productivité.✨

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Tableau Kanban?

🧠 Fun Fact: Le tableau Kanban et le système de cartes Kanban pour la gestion de projets ont été développés pour la première fois à la fin des années 1940 par un ingénieur industriel de Toyota, Taiichi Ohno.

Depuis la création d'un Tableau Kanban dans Excel est souvent une tâche fastidieuse, un bon modèle de Tableau Kanban devrait idéalement se concentrer sur des aspects clés comme :

Simplicité : Sélectionnez un modèle simple et intuitif, vous permettant de l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe et de gérer efficacement les ressources

Sélectionnez un modèle simple et intuitif, vous permettant de l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe et de gérer efficacement les ressources Adaptabilité: Choisissez un modèle de tableau Kanban qui est simple et intuitif, ce qui vous permet de l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe et de gérer les ressources de manière efficaceModèle de Tableau Kanban qui comporte des indicateurs tels qu'un code couleur pour les priorités, un champ pour le propriétaire de la tâche et une colonne de mise à jour du statut pour afficher plus facilement la progression de votre projet

Choisissez un modèle de tableau Kanban qui est simple et intuitif, ce qui vous permet de l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe et de gérer les ressources de manière efficaceModèle de Tableau Kanban qui comporte des indicateurs tels qu'un code couleur pour les priorités, un champ pour le propriétaire de la tâche et une colonne de mise à jour du statut pour afficher plus facilement la progression de votre projet Clarté visuelle : Optez pour des tableaux Kanban qui représentent votre flux de travail à l'aide de colonnes reflétant les différentes étapes d'un projet, de "À faire" à "Terminé

: Optez pour des tableaux Kanban qui représentent votre flux de travail à l'aide de colonnes reflétant les différentes étapes d'un projet, de "À faire" à "Terminé Facilité d'utilisation : choisissez un modèle de tableau Kanban facile à comprendre et à utiliser, en veillant à définir les tâches individuelles en fonction de plusieurs paramètres. Vous devez également pouvoir gérer les tâches et déplacer les cartes Kanban d'une étape à l'autre en toute simplicité

Top 5 Kanban Tableau Excel Templates (en anglais)

Nous avons dressé une liste des meilleurs modèles Excel de tableau Kanban pour vous aider à visualiser votre flux de travail, à suivre les étapes du projet et à rester organisé.

Qu'il s'agisse de superviser le développement d'un logiciel, de coordonner une équipe ou de gérer des tâches personnelles, ces modèles offrent la personnalisation nécessaire pour s'adapter à vos besoins uniques. 🤩

Examinons chaque modèle Kanban pour vous aider à trouver l'option parfaite pour votre projet.

1. Modèle Excel de Tableau Kanban par ProjectManager

le projet est en cours d'élaboration le gestionnaire de projet Le Modèle Excel Kanban Tableau de ProjectManager se distingue par son design épuré et intuitif, facilitant le suivi des tâches à travers les différentes étapes du flux de travail. Ce modèle gratuit offre des colonnes entièrement personnalisables, de sorte que vous pouvez l'adapter à vos processus uniques et gérer les tâches avec facilité.

Ce qui le paramètre, ce sont ses fonctionnalités de rapports intégrées. Celles-ci vous permettent de générer des rapports de progression détaillés, en tenant les parties prenantes informées des échéanciers du projet tout en fournissant des informations précieuses pour optimiser les flux de travail. Il s'agit d'un outil puissant pour rester organisé et améliorer l'efficacité, tout cela sans quitter Excel.

Pourquoi vous l'aimerez:

Clarifiez vos projets en suivant la progression des tâches à chaque étape à l'aide de cartes Kanban à code couleur

Affichez plusieurs vues de projet et des flux de travail automatisés pour améliorer le flux de travail de votre équipe

Ajoutez ou supprimez des colonnes Kanban prédéfinies pour catégoriser les tâches et commencer à suivre la progression du projet

Idéal pour:

Ce modèle convient aux gestionnaires de projet, aux chefs d'équipe ou à toute personne souhaitant gérer des projets simples à l'aide d'un outil visuel

2. Excel CFD Kanban Tableau Template by Agile-Mercurial (en anglais)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-CFD-Kanban-Tableau-Template-by-Agile-Mercurial.png Modèle Excel de Tableau Kanban CFD par Agile-Mercurial /$$$img/

la société a été créée par un groupe de travail de l'Union européenne sur le thème du développement durable Agile-Mercurial Le Modèle Excel CFD Kanban Tableau d'Agile-Mercurial adopte une approche unique du Tableau Kanban. Il intègre le puissant diagramme de flux cumulatif (CFD) dans le cadre du suivi de la progression du projet dans le temps.

L'intégration des CFD dans l'analyse de votre projet vous permet d'observer des schémas et des tendances, ce qui aide les équipes à comprendre ce qui ne fonctionne pas et à maintenir une progression cohérente. Le meilleur aspect du modèle CFD est sa facilité d'intégration dans le cadre d'Excel.

Pourquoi vous l'aimerez:

Ajustez les colonnes et ajoutez de nouvelles lignes à la feuille de données en quelques étapes simples, et tirez les bonnes données pour votre visualisation CFD

Suivez la progression avec des diagrammes de flux cumulatifs pour une analyse approfondie des données

Utilisez la méthodologie Kanban avec l'analyse de projet pour comprendre les étapes du flux de travail et épingler les zones où les tâches sont bloquées et ralentissent la progression

Idéal pour:

Ce modèle est parfait pour les équipes Agile, les scrum masters, les développeurs de logiciels et les managers qui souhaitent avoir une vision plus approfondie de la dynamique du flux de travail

3. Modèle de Tableau Kanban par You Exec

il s'agit d'un modèle de tableau Kanban par You Exec

le modèle de tableau de bord Kanban https://youexec.com/spreadsheet-templates/kanban-board-spreadsheet-in-microsoft-excel-or-google-sheets vous exécutez /%href/

Si vous avez besoin de modèles de tableaux Kanban professionnels et visuellement attrayants, le Kanban Tableau Template by You Exec est parfait. Il dispose de plusieurs fonctionnalités avancées, telles que les plans de nage, les dépendances des tâches et le suivi de la progression, ce qui le rend idéal pour la planification de votre prochain sprint.

La meilleure partie est qu'il comprend des instructions détaillées pour l'installation et l'utilisation, ce qui le rend convivial pour les débutants tout en offrant des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs chevronnés. Ce modèle est un excellent choix pour créer un Tableau Kanban plus sophistiqué dans Excel sans sacrifier la facilité d'utilisation.

Pourquoi vous allez l'aimer:

Visualisez vos tâches à l'aide d'un calendrier complet de 12 mois qui vous permet de les trier et de les classer par ordre de priorité en fonction des dates d'échéance à venir

Surveillez l'achèvement des tâches et les affectations sans effort à l'aide du tableau de bord, en suivant les tâches achevées, les tâches restantes et la distribution entre les membres de l'équipe et les étapes du projet

Idéal pour:

Ce modèle convient aux entreprises, aux chefs d'équipe et aux managers qui préfèrent un modèle Excel de tableau Kanban plus raffiné et personnalisable

4. Modèle de Tableau Excel Kanban par Vertex42

le site web de l'entreprise a été créé en 2006 et est disponible en anglais et en français

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information de l'entreprise https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/agile-kanban-board.html#google\_vignette Vertex42 /%href/

Le Modèle de Tableau Kanban par Vertex42 offre une approche rationalisée et facile à utiliser pour le suivi des projets. Ce modèle est idéal pour ceux qui découvrent Kanban, fournissant une disposition propre et intuitive pour tout utilisateur et est disponible à la fois pour Google Sheets et Microsoft Excel.

Ce modèle comporte des colonnes libellées à l'avance et des cartes à code couleur, ce qui vous permet d'ajouter facilement Cartes Kanban , assignez des dates d'échéance, mettez à jour les niveaux de priorité et personnalisez les colonnes en fonction des étapes de votre flux de travail.

Pourquoi vous l'aimerez:

Obtenez un aperçu plus détaillé de chaque tâche requise avec des sections supplémentaires pour les descriptions de tâches et les échéances

Évitez d'être distrait par les éléments en attente et concentrez-vous sur les tâches de priorité supérieure grâce à l'option "Masquer les lignes"

Obtenez un tableau de bord détaillé pour suivre la progression des tâches et identifier les blocages potentiels en utilisant le système minimaliste Kanban

Idéal pour:

Ce modèle est idéal pour les petites équipes, les freelances et tous ceux qui cherchent à gérer les tâches avec une approche sans fioritures

5. Excel Kanban Tableau Task Tracker Template by Indzara (en anglais)

le site web de l'association a été créé en 2003 et est disponible en anglais Indzara Le modèle Kanban Tableau Task Tracker Template by Indzara est conçu pour suivre les tâches avec des informations plus détaillées. Les champs de gestion de projet détaillés du Tableau Kanban, tels que la priorité de la tâche, l'assigné et le pourcentage d'achevé, le rendent idéal pour suivre la progression du projet en cours.

Un autre point fort de ce modèle est sa fonctionnalité de "dépendance des tâches", qui permet aux membres de l'équipe d'identifier les tâches interconnectées, minimisant ainsi les interruptions du flux de travail. Grâce à cet outil, les gestionnaires peuvent suivre le statut des tâches et s'assurer qu'elles sont achevées dans la bonne commande, dans le respect des échéanciers du projet.

Pourquoi vous l'aimerez:

Emplacements des tâches spécifiques et suivi de la progression grâce à des filtres et des options de recherche intégrés

Utilisez des drapeaux d'avertissement pour indiquer les dates d'échéance qui approchent et les tâches qui sont collées

Allez au-delà des bases avec la solution de saisie de données entièrement automatisée au sein d'Automatisation

Idéal pour:

Ce modèle Excel de tableau Kanban est idéal pour les personnes et les équipes qui ont besoin de tableaux Kanban détaillés et organisés pour gérer leurs tâches

Limites de l'utilisation d'Excel pour les Tableaux Kanban

Bien que les modèles de tableaux Kanban Excel constituent une solution pratique et économique, il convient de garder à l'esprit certaines limites :

Fonctionnalités de visualisation limitées: Microsoft Excel est idéalement un outil de feuille de calcul dont la représentation visuelle des tâches et des projets est limitée. Bien qu'un modèle de tableau Kanban de base soit personnalisable, il n'offre pas toujours le même niveau de clarté visuelle ou de personnalisation que les outils Kanban spécialisés

Microsoft Excel est idéalement un outil de feuille de calcul dont la représentation visuelle des tâches et des projets est limitée. Bien qu'un modèle de tableau Kanban de base soit personnalisable, il n'offre pas toujours le même niveau de clarté visuelle ou de personnalisation que les outils Kanban spécialisés **Excel a également besoin de fonctionnalités telles que la gestion des tâches par glisser-déposer, les notifications et les intégrations avec d'autres tâches (comme le suivi du temps ou les plateformes de communication), qui sont disponibles dans d'autres outils de gestion de projet

Pas de collaboration en temps réel et de flux de travail automatisés: Dans une feuille Excel, les collaborations en temps réel sont impossibles - vous devrez mettre à jour manuellement le contenu de la feuille de calcul principale, ce qui entraîne des problèmes de contrôle de version et des retards dans la mise à jour des données. À Google Sheets, cela est possible, mais cela devient un problème lorsque plusieurs membres de l'équipe sont impliqués dans différents services

Pour pallier ces limites, de nombreuses équipes se tournent vers des serveurs de feuilles de calcul dédiés des forfaits dédiés à la planification de projets qui offrent un environnement plus optimisé et plus riche en fonctionnalités pour la gestion efficace des tâches et des projets.

Modèles alternatifs de Tableau Kanban

Si vous recherchez un moyen plus dynamique et plus puissant de gérer les tâches, de nombreux Logiciel de tableau Kanban alternatifs aux feuilles Excel offrent des fonctionnalités avancées et une plus grande flexibilité. ClickUp est l'un de ces outils de gestion de projet. Il propose un intervalle de modèles de tableaux Kanban gratuits conçus pour simplifier la gestion du flux de travail, améliorer la collaboration au sein de l'équipe et suivre facilement les échéanciers du projet. Ces modèles sont préconfigurés pour différents cas d'utilisation, ce qui en fait un choix fantastique pour diverses industries et tailles d'équipes.

💡 Pro Tip: Au fur et à mesure que les équipes grandissent et que les tâches deviennent plus complexes, la maintenance de la clarté et de l'organisation devient un défi. Avec Vue Tableau Kanban de ClickUp le tableau Kanban de ClickUp permet de visualiser votre flux de travail au sein d'équipes distribuées, d'optimiser la progression de chaque tâche et d'améliorer la collaboration.

Voici quelques bonnes raisons de le faire :

Personnaliser le flux de travail de votre feuille Kanban avec des colonnes flexibles adaptées aux étapes uniques de votre projet

Glisser-déposer des tâches sans effort pour mettre à jour les statuts et hiérarchiser le travail en toute simplicité 🖱️

Automatiser les tâches répétitives avec l'assistance IA de ClickUp Brain pour gagner du temps et réduire les efforts manuels 🤖

Suivez la progression en temps réel grâce à des indicateurs visuels et des analyses complètes

Voici une liste curatée de modèles de tableaux Kanban de ClickUp :

1. Modèle de tableau Kanban de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-230.png ClickUp Kanban Tableau Template (Modèle de tableau Kanban) https://app.clickup.com/signup?template=t-102451754&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle ClickUp Kanban est une option simple et facile à utiliser, parfaite pour les débutants. Il vous permet de configurer votre flux de travail avec des colonnes personnalisables, ce qui facilite l'organisation des tâches du début à la fin.

Ce modèle de feuille de calcul pour tableau Kanban met l'accent sur la simplicité visuelle. Il vous aidera à ajouter rapidement des tâches, à définir des dates d'échéance et à suivre la progression. Que vous gériez des tâches quotidiennes ou des projets de plus grande envergure, ce modèle permet de tout faire sans compliquer les activités de gestion de projet.

Pourquoi vous l'aimerez:

Gérez des projets complexes grâce à des fonctionnalités avancées telles que l'Étiquette et les sous-tâches imbriquées pour un contrôle complet et une efficacité accrue

Personnalisez les flux de travail des tâches avec des statuts sur mesure pour contrôler précisément chaque étape de vos projets

Passez sans effort d'un affichage à l'autre pour vous adapter aux différents besoins et flux de travail de vos projets

Organiser les tâches à l'aide de champs personnalisés et de catégories, ce qui permet d'obtenir des attributs détaillés et une meilleure visualisation

Idéal pour:

Ce modèle est parfait pour les individus ou les petites équipes qui ont besoin d'un flux de travail visuel de base pour gérer efficacement les tâches

2. ClickUp Modèle de Tableau Kanban simple pour Sprints

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/simple-sprints.png ClickUp sprints simples https://app.clickup.com/signup?template=t-6692280&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de ClickUp Simple Sprints est conçu pour les équipes qui suivent les méthodologies Agile, en particulier celles qui utilisent le modèle le forfait de sprint pour gérer les tâches. Si votre équipe planifie souvent des activités de sprint d'une ou deux semaines pour vos projets, ce modèle est fait pour vous !

Il divise les tâches en colonnes personnalisables qui s'alignent sur les différentes étapes du sprint, ce qui facilite la visualisation de la progression et permet de s'assurer que toutes les tâches sont achevées dans les délais.

Pourquoi vous l'aimerez:

Utilisez des colonnes préconfigurées pour correspondre aux cycles de sprint Agile, ce qui en fait un outil idéal pour le suivi des projets qui s'appuient sur le cadre Agile

Obtenez un aperçu visuel clair des tâches de chaque sprint, en vous assurant qu'aucune tâche n'est négligée et en facilitant la collaboration de l'équipe

Suivez la progression du sprint et identifiez les goulets d'étranglement à l'aide de visualisations et de tableaux de bord

Utiliser les mises à jour intégrées du statut des tâches avec des fonctionnalités de glisser-déposer pour déplacer rapidement les tâches entre les sprints

Idéal pour:

Ce modèle convient aux équipes Agile qui ont besoin d'un moyen simple et efficace pour gérer et visualiser les activités du sprint dans la forme Kanban

3. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Kanban-View-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View https://app.clickup.com/signup?template=t-200678660&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View offre une vue d'ensemble des projets, ce qui est idéal pour les gestionnaires de projet qui souhaitent avoir une vue stratégique de chaque activité et liste de tâches dans l'organisation.

Avec ses colonnes Kanban personnalisables, ce modèle vous permet d'organiser les tâches par jalon ou par phase, ce qui vous aide à gérer facilement les projets. La fonctionnalité de feuille de route visuelle permet aux membres de l'équipe d'avoir une vue d'ensemble, ce qui améliore la coordination et la responsabilité du projet.

Pourquoi vous l'aimerez:

Personnalisez vos tâches grâce à huit options différentes Champs personnalisés ClickUp -notamment Product Area, Duration, Team et Feature Description, pour un suivi détaillé et une visualisation claire de la progression

Attribuez des cartes de tâches à des membres spécifiques de l'équipe pour une meilleure responsabilisation

Surveillez efficacement votre projet à l'aide de Statuts personnalisés dans ClickUp qui offrent une visibilité accrue de la progression de chaque tâche

Identifier et gérer les dépendances entre les tâches pour éviter les retards et s'assurer qu'aucun échéancier du projet n'est manqué

Idéal pour:

Ce modèle convient aux gestionnaires de projet qui souhaitent afficher une vue d'ensemble des échéanciers du projet et de la progression des tâches

➡️ En savoir plus: Analyse du flux de travail : 4 étapes pour améliorer les flux de travail de votre équipe

4. Modèle ClickUp Kanban pour le développement de logiciels

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/kanban-for-software-development-1.png kanban-pour-le-developpement-de-logiciels https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421790&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle ClickUp Kanban pour le développement de logiciels est conçu pour les équipes de développement de logiciels. Il permet aux développeurs de gérer des tâches telles que les revues de code, le suivi des bugs et les demandes de fonctionnalités, le tout dans un cadre Kanban rationalisé.

Le modèle simplifie le suivi des cycles de développement de logiciels et permet de s'assurer que les projets restent sur la bonne voie. L'intégration de vos tâches de développement de logiciels avec Kanban vous permet de suivre facilement les tâches de code, de gérer les sprints de développement et de résoudre les bugs de manière efficace.

Pourquoi vous l'aimerez:

Fixez une limite de travail en cours (WIP) pour éviter les goulets d'étranglement et veiller à ce que les membres de l'équipe ne soient pas surchargés

Simplifiez la réception des demandes grâce à un système organisé qui améliore la collaboration et permet à tout le monde d'être sur la même page

Suivez les durées du cycle à l'aide de tableaux de bord intuitifs, fournissant des informations en temps réel pour vous aider à surveiller la progression et à optimiser le suivi

Organisez les tâches en fonction des étapes de développement, comme le suivi des bugs, l'examen du code et les tests

Idéal pour:

Ce modèle est destiné aux équipes de développement de logiciels qui souhaitent organiser leurs tâches de code, gérer les sprints et suivre la progression dans le style Kanban

5. ClickUp Agile Sprint Planning Template (Modèle de planification de sprint Agile)

Le modèle Modèle de planification de sprint Agile ClickUp est conçu pour aider les équipes à réaliser des sprints Agile et à s'assurer que chaque cycle de sprint est bien organisé. Doté de colonnes personnalisables, le modèle vous permet de visualiser l'évolution de vos tâches à travers les différentes étapes du sprint Agile, afin de comprendre clairement la progression de votre projet.

Utilisez-le pour définir les objectifs du sprint, attribuer les tâches et suivre la progression, en fournissant un guide visuel tout au long du sprint. Pour les projets plus complexes, le modèle comporte des statuts personnalisés qui permettent de suivre la progression du sprint avec précision.

Pourquoi vous l'aimerez:

Examinez les écarts entre les heures estimées et les heures réelles pendant les Sprint Retrospectives pour améliorer la précision de la planification future et stimuler les performances de l'équipe

Améliorez l'efficacité en définissant des paramètres réalistes en tenant compte de la capacité de votre équipe lors de la planification du sprint

Utilisez des champs personnalisés uniques pour capturer les détails vitaux des tâches et obtenir des informations plus approfondies sur vos sprints

Accédez à des affichages spécialisés pour suivre la progression, en optimisant la collaboration et la productivité

Idéal pour:

Ce modèle est parfait pour les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les équipes Agile qui ont besoin d'un aperçu visuel des jalons du projet. Il est également idéal pour les équipes ou le manager d'un projet qui gère plusieurs projets en cours ou des initiatives à long terme

➡️ En savoir plus: Comment mettre en œuvre des stratégies de transformation agile

6. Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé

La méthodologie populaire de David Allen en matière de productivité inspire les Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé (GTD) . Il est conçu pour aider les individus et les équipes à garder une trace de toutes les tâches, à les classer efficacement et à donner la priorité à ce qui doit être fait.

Ce modèle de type Kanban décompose les tâches en catégories exploitables, ce qui permet de se concentrer sur les éléments les plus urgents. La catégorisation des tâches en éléments exploitables et en sous-tâches gérables permet une approche structurée et sans distraction de la productivité.

Pourquoi vous l'aimerez:

Obtenez des colonnes prédéfinies pour la catégorisation des tâches comme À faire, En cours, En attente, Annulé et Achevé

Ajoutez des spécificités comme la catégorie de tâche, le niveau d'énergie requis ou d'autres détails qui en font un outil idéal pour une utilisation personnelle

Utilisez la fonction glisser-déposer pour mettre à jour facilement les tâches et les classer par ordre de priorité

En savoir plus sur l'applicationMéthodologie GTD avec le guide de démarrage intégré

Idéal pour:

Ce modèle est parfait pour tous ceux qui cherchent à améliorer la productivité et à minimiser les distractions. C'est un outil précieux pour les freelances, les entrepreneurs et tous ceux qui veulent en faire plus avec moins de stress

7. ClickUp Modèle d'accueil du client

Le modèle Modèle d'accueil du client ClickUp fournit un flux de travail détaillé pour l'accueil de nouveaux clients. Il est conçu pour aider les équipes à s'assurer que chaque processus d'accueil est suivi, documenté et achevé de manière efficace.

Grâce à son approche structurée, ce modèle comporte des fonctionnalités qui vous aideront à entretenir les relations avec les clients dès le premier jour. Chaque étape représente une partie clé du parcours d'intégration, ce qui facilite le maintien de la progression et la mise en place d'un suivi en temps opportun pour une expérience d'intégration sans faille.

Pourquoi vous l'aimerez:

Gardez un œil sur la progression avec des colonnes étape par étape pour le suivi du parcours d'onboarding des clients

Utilisez des modèles de tâches prédéfinis pour les activités d'onboarding les plus courantes

Obtenez des rappels et des notifications pour des suivis opportuns

Attribuez des informations et une valeur à 13 champs personnalisés, y compris les commentaires du client, le POC et la valeur de l'abonnement

Idéal pour:

Ce modèle est précieux pour les équipes de réussite client, les représentants commerciaux ou toute personne chargée d'intégrer de nouveaux clients à votre service ou produit

8. Modèle de matrice de sélection pour l'embauche ClickUp

Le modèle Modèle de matrice de sélection d'embauche ClickUp offre un moyen structuré de suivre les candidats au cours du processus de recrutement. Comme le processus implique souvent plusieurs étapes et parties prenantes, ce modèle est un atout pour les équipes à la recherche d'une représentation visuelle pour le normaliser et le rationaliser.

Il donne également un aperçu visuel de chaque étape du cycle d'embauche, de la candidature initiale à la décision finale, aidant ainsi les équipes RH à gérer efficacement le recrutement.

Pourquoi vous l'aimerez:

Obtenez des colonnes prédéfinies pour chaque étape du processus de recrutement

Recueillez et catégorisez efficacement les idées de l'équipe, avec des critères d'évaluation pour noter et comparer les candidats

Exploitez les fonctionnalités de collaboration pour obtenir la contribution de l'équipe au cours du processus de sélection et identifiez les modèles pour une amélioration continue

Stockez toutes les informations sur les candidats dans un endroit centralisé grâce à l'affichage de la base de données des candidats ClickUp dans le modèle

Idéal pour:

Ce modèle convient aux équipes RH, aux managers d'équipe et aux recruteurs qui souhaitent simplifier leur processus d'embauche pour prendre des décisions basées sur des données sans parti pris

9. ClickUp Modèle de rétrospective de projet

Alors que la plupart des modèles de tableau Kanban fournissent un cadre pour suivre et planifier les activités de votre projet, ce modèle unique vous aide à utiliser un tableau Kanban pour analyser les tâches achevées. Le modèle Modèle de rétrospective de projet ClickUp est conçu pour les équipes qui suivent les méthodologies Agile et Scrum, vous permettant d'examiner et de réfléchir sur les projets achevés.

Ce modèle de style Kanban suit ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui peut être amélioré pour les projets futurs, ce qui le rend parfait pour l'analyse rétrospective. Documenter systématiquement les retours d'expérience encourage une culture d'amélioration continue et de travail d'équipe.

Pourquoi vous l'aimerez:

Utilisez des colonnes pour catégoriser les résultats de l'analyse rétrospective (ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, les leçons apprises, etc.)

Obtenez des colonnes prédéfinies pour ajouter et suivre le suivi de l'équipe au fil du temps

Accéder aux fonctionnalités de rapports pour suivre les problèmes récurrents et les améliorations

Obtenir des informations sur l'amélioration du suivi rétrospectif des projets grâce aux automatisations, à l'IA, aux dépendances et à l'étiquetage

Idéal pour:

Ce modèle est idéal pour les équipes Agile et Scrum qui souhaitent examiner systématiquement les résultats du projet et intégrer les enseignements tirés dans les projets futurs

10. ClickUp Modèle d'assistance informatique

Le modèle Modèle d'assistance informatique ClickUp est spécialement conçu pour les équipes d'IT afin de gérer les tickets, les incidents et les demandes d'assistance. C'est un excellent choix pour fluidifier les opérations informatiques et gérer les échéanciers des projets de développement de logiciels.

Les professionnels de l'informatique utilisent une vue Tableau Kanban intégrée au modèle pour suivre chaque cas d'assistance, du rapport initial à la résolution, assurant ainsi une gestion efficace des problèmes techniques. De plus, le modèle s'intègre à Tableaux de bord ClickUp pour générer des rapports qui vous permettent de mieux comprendre les indicateurs du service d'assistance client.

Pourquoi vous l'aimerez:

Gérez toutes vos demandes de ticketing dans un seul tableau de bord

Obtenez des colonnes intégrées et personnalisables pour les différentes étapes de l'assistance

Organisez et priorisez les tickets en fonction de l'urgence et du type pour une meilleure gestion de l'assistance

Améliorez le temps de réponse grâce à des notifications automatisées pour les tickets assignés

Idéal pour:

Comme son nom l'indique, ce modèle doit être utilisé par les équipes d'assistance informatique qui traitent plusieurs problèmes et ont besoin d'un flux de travail clair et organisé pour suivre et hiérarchiser les demandes d'assistance de manière efficace

💡 Conseil de pro: Peu importe que vous développiez une petite application ou un système à grande échelle, outils de gestion de projet sont essentiels pour maîtriser en toute confiance n'importe quel projet de développement logiciel qui se présente à vous. 🛠️

11. Modèle de rapports de dépenses d'entreprise ClickUp

Le modèle Modèle de rapport de dépenses d'entreprise ClickUp est un outil structuré pour le suivi et la gestion des dépenses. Il utilise une disposition Kanban pour faire passer les coûts par différentes étapes d'examen et d'approbation.

Les fonctionnalités de rapports facilitent également l'analyse des dépenses, fournissant un aperçu de l'utilisation du budget et aidant les entreprises à prendre des décisions éclairées.

En tant que gestionnaire, vous pouvez utiliser ce modèle pour identifier les domaines de réduction des coûts et de dépassement des dépenses, ce qui vous permettra de mieux contrôler les flux de trésorerie.

Pourquoi vous l'aimerez:

Des colonnes prédéfinies pour le suivi des statuts de dépenses

Suivez les dépenses pour différentes catégories et types afin de rationaliser l'entrée des données et les rapports

Approuvez et rejetez les différentes demandes de dépenses au bon moment grâce à la vue Tableau d'approbation

Identifiez les tendances dans les habitudes de dépenses de votre entreprise en visualisant les données relatives aux dépenses

Idéal pour:

Ce modèle est parfait pour les équipes financières ou les propriétaires d'entreprise qui ont besoin d'un système structuré pour gérer et suivre les dépenses de l'entreprise tout au long du processus d'approbation. Ils pourront ainsi garder un œil attentif sur les budgets et les dépenses

12. Calendrier éditorial de ClickUp Blog

Vous envisagez d'utiliser un tableau Kanban pour diagrammer le calendrier éditorial de votre blog ?

Le Modèle de calendrier éditorial du blog ClickUp est parfait pour les équipes de contenu qui ont besoin de planifier, de suivre et de gérer leur processus de création de contenu. En décrivant l'ensemble du flux de travail du contenu, de l'idéation à la publication, sur un Tableau Kanban, on s'assure que les réunions sont respectées et que le contenu est publié de manière cohérente.

Avec la possibilité supplémentaire d'intégrer des délais, d'assigner des auteurs et de gérer des tâches directement à partir du Tableau, ce modèle permet à tout le monde de rester sur la bonne voie et de s'organiser.

Pourquoi vous l'aimerez:

Suivez le contenu depuis la création de l'idée jusqu'à la publication grâce à des colonnes telles que Rédaction et Modification en cours

Ajoutez et modifiez des cartes de tâches pour chaque article avec des informations détaillées

Brainstorming et collaboration en temps réel avec les membres de l'équipe sur les publications de blog

Intégration avec le Calendrier et les outils de planification de blog tiers pour organiser facilement les mises à jour du blog

Idéal pour:

Ce modèle convient aux spécialistes du marketing de contenu, aux blogueurs et à tous ceux qui ont besoin de gérer un calendrier de contenu

Augmentez votre gestion de projet avec les Tableaux Kanban de ClickUp

Une gestion réussie des tâches est essentielle, qu'il s'agisse de diriger une équipe ou d'organiser des projets personnels. Bien qu'un modèle Excel gratuit de Tableau Kanban puisse vous aider à démarrer, il a souvent besoin de plus de flexibilité et de fonctionnalités pour être efficace gestion de projet visuelle .

ClickUp, la plateforme de productivité tout-en-un, propose des modèles de tableau Kanban gratuits et de qualité supérieure. ✅

Les modèles Kanban gratuits de la plateforme vous permettent également de visualiser facilement votre travail, d'optimiser les processus complexes, d'automatiser les tâches répétitives et de créer des forfaits exploitables. Vous gagnez ainsi du temps et stimulez la productivité et la communication au sein de l'équipe. ⚡

Prêt à élever votre gestion de projet et à laisser derrière vous les outils dépassés ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites la première étape pour découvrir le véritable potentiel des Tableaux Kanban ! 🏆