Comment créer une feuille de route agile

vous est-il déjà arrivé d'avoir une feuille de route parfaite pour un produit, mais de la voir s'effondrer face à des changements de marché inattendus ou à des demandes changeantes de la part des clients ?

C'est un défi auquel beaucoup sont confrontés. Plus de 60 % des stratégies de produits échouent parce que les feuilles de route traditionnelles ne parviennent pas à relever ces défis.

C'est là qu'interviennent les feuilles de route agiles. Contrairement aux forfaits statiques, une feuille de route flux de travail agile s'adapte en temps réel, ce qui permet aux équipes de pivoter rapidement tout en restant alignées sur leur vision à long terme.

Découvrons comment vous pouvez créer une feuille de route agile qui peut vous aider à rester compétitif et à offrir une valeur client constante.

Qu'est-ce qu'une feuille de route agile ?

Une feuille de route Agile est un forfait flexible de haut niveau qui décrit la vision, la direction et les objectifs d'un produit tout en permettant de l'adapter tout au long du processus de développement

Contrairement aux feuilles de route traditionnelles, une feuille de route agile n'est pas liée à un échéancier strict ou à un ensemble de paramètres. Au fur et à mesure que l'équipe recueille les exigences dans les environnements agiles et tire des enseignements des sprints en cours, leur feuille de route Agile évolue.

C'est ainsi qu'un développement agile permet aux équipes de rester concentrées sur les priorités tout en réagissant aux changements du marché, aux réactions des clients et à l'évolution des objectifs de l'entreprise.

💡Fun Fact: La feuille de route agile est basée sur le processus de développement agile Manifeste Agile , qui a été créé par un groupe de développeurs de logiciels lors d'un voyage au ski en 2001 ! 🏔️

Besoin d'une feuille de route agile

Une feuille de route agile est essentielle pour les équipes qui veulent rester compétitives et réactives. En l'utilisant, vous pouvez :

Vous adapter à l'évolution des demandes des clients et des tendances du marché

Maintenir l'attention sur les objectifs à long terme tout en permettant une certaine flexibilité dans l'exécution

Encourager la compréhension et la collaboration de l'équipe à travers les sprints et les itérations

Donner la priorité à la fourniture continue de valeur plutôt qu'au respect de délais rigides

Assister la prise de décision en fournissant une vision claire, même si les détails spécifiques changent au fil du temps

Feuille de route agile et feuille de route traditionnelle

Les feuilles de route agiles et traditionnelles guident toutes deux le développement de produits, mais leurs approches diffèrent. Voici les principales différences :

Flexibilité: Les feuilles de route agiles sont dynamiques et peuvent être adaptées en fonction du retour d'information ou de l'évolution du marché. Les feuilles de route traditionnelles ont tendance à suivre un plan forfaitaire

Les feuilles de route agiles sont dynamiques et peuvent être adaptées en fonction du retour d'information ou de l'évolution du marché. Les feuilles de route traditionnelles ont tendance à suivre un plan forfaitaire **Les feuilles de route agiles se concentrent sur des cycles itératifs à court terme qui permettent des ajustements. Les feuilles de route traditionnelles sont souvent liées à des échéances à long terme

**Les feuilles de route agiles donnent la priorité au retour d'information des clients et aux améliorations itératives. Les feuilles de route traditionnelles se concentrent davantage sur la réunion de livrables prédéfinis, parfois au détriment des besoins du client

**Gestion des risques : les feuilles de route agiles permettent aux équipes d'identifier et de traiter les risques plus tôt grâce à une mise à jour continue du forfait. Les feuilles de route traditionnelles peuvent repousser l'identification des risques à plus tard, ce qui rend plus difficile le pivotement

Le processus de construction d'une feuille de route agile

L'élaboration d'une feuille de route agile ne consiste pas seulement à dresser une liste de fonctionnalités ou d'échéanciers, mais aussi à créer un forfait souple et évolutif axé sur la stratégie et les objectifs de votre produit.

Voici un guide étape par étape pour la création d'une feuille de route pour les méthodologies agiles :

Étape 1 : Définir la stratégie et les objectifs du produit

Votre stratégie produit est le fondement de votre feuille de route agile.

Posez-vous la question :

Que construisons-nous et pourquoi s'en préoccuper ? Quels objectifs ce produit permettra-t-il d'atteindre ?

Améliorons-nous la satisfaction des clients ?

Entrons-nous sur un nouveau marché ?

Essayons-nous de réduire le taux de désabonnement ?

Quelle que soit la réponse, vos objectifs doivent être spécifiques et mesurables. Sinon, votre feuille de route du produit risque de devenir une liste chaotique de fonctionnalités sans finalité.

Comprenons mieux cela à l'aide d'un exemple de feuille de route de produit agile.

📌Si votre entreprise vise à accroître sa part de marché mobile, votre feuille de route devrait se concentrer sur l'amélioration de l'expérience utilisateur mobile et l'introduction de nouvelles fonctionnalités telles que les modes de paiement. Hiérarchisez les objectifs axés sur les résultats, tels que "améliorer la rétention des utilisateurs de 15 %" ou "réduire le taux de désabonnement de 10 %", afin de donner un but à chaque sprint. ClickUp est un logiciel Agile plate-forme de gestion de projet adaptée à une planification efficace des sprints. L'une des fonctionnalités clés est la suivante Objectifs ClickUp qui vous permet de définir, de suivre et de mesurer la réussite avec plusieurs types de cibles, y compris des objectifs numériques, monétaires et basés sur les tâches.

Définissez, suivez et atteignez des objectifs spécifiques avec ClickUp Objectifs pour garantir une progression ciblée et des paramètres mesurables

Vous pouvez regrouper des objectifs connexes dans des dossiers pour faciliter l'organisation, visualiser la progression entre les objectifs et lier les tâches aux objectifs pour un suivi automatique de la progression. ClickUp offre également une grande souplesse dans la gestion de l'accès des équipes et la définition des paramètres.

$$$a étape 2 : Formuler une vision du produit

Dans la méthode Agile, le chef de produit et la vision évoluent en fonction des commentaires des clients, des conditions du marché ou des nouvelles opportunités qui se présentent. Une vision claire et flexible aide votre équipe produit à rester concentrée tout en s'adaptant.

Si vous avez formulé votre vision du produit, il est temps de la documenter efficacement à l'aide des outils suivants ClickUp Documents .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-34.gif ClickUp Docs : feuille de route agile /$$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour une vision claire et centralisée du produit et pour stimuler la collaboration au sein de l'équipe

ClickUp Docs vous aide à :

La clarté et l'engagement : Rédigez votre vision du produit dans ClickUp Docs pour la rendre claire et visuellement attrayante. Utilisez du texte en gras, des bannières, des boutons et des séparateurs

: Rédigez votre vision du produit dans ClickUp Docs pour la rendre claire et visuellement attrayante. Utilisez du texte en gras, des bannières, des boutons et des séparateurs Espace centralisé : Utilisez ClickUp Docs pour centraliser toutes vos notes de recherche, vos résultats et vos idées. Cela fournit un point de référence accessible à tous

: Utilisez ClickUp Docs pour centraliser toutes vos notes de recherche, vos résultats et vos idées. Cela fournit un point de référence accessible à tous Alignement des tâches : Liez des dates spécifiques dans votre document sur la vision du produit à des documents individuels Tâches ClickUp Vous pouvez également enregistrer tous vos insights sur une plateforme collaborative telle que Tableaux blancs ClickUp . Incluez du texte, des images, des connexions, des notes autocollantes, etc. Après avoir créé un projet, invitez toutes les parties prenantes clés à le réviser et à faire part de leurs commentaires.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées aux côtés de votre équipe dans ClickUp Whiteboards ClickUp Brain est un outil puissant pour améliorer la productivité et la prise de décision. Il intègre l'IA pour fournir des réponses instantanées basées sur des informations provenant de tâches, de documents et de membres de l'équipe. Il permet aux chefs de produit d'accéder rapidement à des données et des idées pertinentes, essentielles pour prendre des décisions éclairées et s'adapter feuilles de route des projets en temps réel.

ClickUp Brain permet de générer une infinité de types de documents, y compris des notes de projet et des énoncés de vision

ClickUp Brain automatise les tâches de gestion de projet telles que les mises à jour et les rapports de statut, réduisant ainsi les efforts manuels et aidant les équipes agiles à garder les objectifs évolutifs de la stratégie produit au premier plan. Il peut également être utilisé pour rédiger des déclarations de vision, effectuer des recherches et lancer de nouvelles idées, améliorant ainsi le processus de création de la vision.

Lecture bonus: _Vous êtes prêt à maîtriser le développement agile de produits ? Guide ultime du développement agile de produits et faites passer l'efficacité de votre équipe au niveau supérieur

Étape 3 : Transformer les objectifs en initiatives stratégiques

Une fois que vous avez établi la vision de votre produit et fixé des objectifs de haut niveau, l'étape cruciale suivante consiste à transformer ces objectifs d'aperçu de haut niveau en initiatives stratégiques exploitables qui guident le travail quotidien de votre équipe. Pour mettre en place une approche agile, le logiciel de feuille de route produit que vous choisissez doit fournir des outils permettant de visualiser ces objectifs et initiatives, de les lier directement aux tâches liées au développement et de s'assurer qu'ils sont conformes aux objets plus larges de l'entreprise.

Utilisez le logiciel Modèle de feuille de route stratégique ClickUp pour diviser vos objectifs stratégiques de haut niveau en initiatives gérables, essentielles à une progression continue.

Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Utilisez ce modèle pour :

Attribuer des tâches, fixer des échéances claires et gérer des paramètres en utilisant des Affichage du Calendrier ClickUp Coordonner les efforts entre les départements pour tisser des initiatives avec le retour d'information et les objectifs de l'entreprise, en évitant les goulets d'étranglement



Étape 4 : Définir les fonctionnalités du produit et les lier aux initiatives stratégiques

Commencez par identifier les initiatives clés, telles que l'amélioration de la convivialité, la réduction du taux de désabonnement ou la promotion de la collaboration entre les services. ClickUp Gestion des tâches les fonctionnalités de ClickUp offrent des outils dynamiques pour exécuter des projets complexes, ce qui permet aux équipes de respecter les délais sans perdre de vue les priorités.

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec des tâches qui s'adaptent à n'importe quel flux de travail ou type de travail

comment Atrato a redéfini la flexibilité Atrato atrato, une startup en pleine croissance, a été confrontée à des difficultés pour gérer le développement de ses produits au fur et à mesure qu'elle s'étendait. Utilisant initialement des outils tels que Google Drive et Notion, l'équipe s'est heurtée à une visibilité limitée des projets, à l'organisation des tâches et à la collaboration entre les services. Au fur et à mesure que l'équipe s'agrandissait, le recours à Slack devenait chronophage.

Atrato a trouvé une solution dans ClickUp. La flexibilité de la plateforme tout-en-un a permis à l'équipe d'organiser, de suivre et de gérer les tâches de manière efficace. Les Teams et les équipes de produits ont été les premiers à adopter ClickUp, mais aujourd'hui, leur équipe de 80 personnes a cliqué dessus.

ClickUp me permet non seulement de maintenir les projets sur la bonne voie et de détecter les risques à un stade précoce, mais il m'aide également en tant que collaborateur individuel dans mes tâches quotidiennes.

Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato

Lire aussi: Comment créer un forfait de projet agile : Une approche étape par étape

Étape 5 : Forfaitiser les versions du produit

Quand le forfait des mises à jour de produits agiles l'objectif principal est d'apporter une valeur ajoutée tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux exigences du marché. ClickUp facilite cette tâche en décomposant les objectifs du produit en sprints exploitables, ce qui permet une progression incrémentale tout en s'adaptant à l'évolution des priorités.

1. Définissez vos objectifs de publication

Décomposez votre vision du produit en une série d'objectifs SMART spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Ces objectifs serviront de point d'ancrage à chaque version.

2. Établissez des priorités dans votre carnet de commandes

Toutes les fonctionnalités n'ont pas le même poids. Dans ClickUp, la priorisation du backlog peut être gérée avec la fonction Feuille de route Agile Sprint où les équipes peuvent se concentrer sur les tâches à fort impact et reporter les éléments de moindre priorité.

Un exemple pourrait être celui d'une équipe travaillant sur une application mobile qui donne la priorité aux mises à jour de sécurité plutôt qu'à des ajustements mineurs de l'interface utilisateur, en fonction de la demande des utilisateurs et des risques potentiels. Vous pouvez calculer les story points dans ClickUp afin d'estimer l'effort nécessaire pour chaque tâche, ce qui rend la priorisation du backlog plus informée et transparente.

3. Visualiser les échéanciers avec les diagrammes de Gantt ClickUp diagrammes de Gantt sont essentiels à la planification et au suivi des cycles de publication. Ils offrent une visibilité sur les dépendances des tâches et la progression globale.

Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

Créez, liez et ajustez facilement les dépendances des tâches pour éviter les goulets d'étranglement et assurer un flux de projet fluide, permettant une collaboration transparente entre les équipes comme le marketing, le développement et les tests

Affichez un code couleur complet des Espaces, Dossiers, Listes, tâches et sous-tâches, afin de faciliter le suivi de tous les éléments du projet en un seul endroit et d'identifier les jalons critiques

Surveillez l'avancement du projet grâce à des mises à jour en temps réel et des pourcentages de progression, afin de vous assurer que vous respectez les délais et que vous célébrez les jalons

Suivez la progression en temps réel avec les diagrammes de Gantt de ClickUp - ajustez les délais, collaborez, etc

4. Ajuster en temps réel

Grâce aux mises à jour en temps réel de ClickUp, les équipes produit peuvent s'adapter rapidement si un sprint prend du retard. Les Modèle de feuille de route produit ClickUp permet aux gestionnaires de projet d'ajuster les délais, de réaffecter les ressources ou de reporter les fonctionnalités non essentielles sur les versions ultérieures. Cette souplesse permet de s'assurer que les versions des produits restent sur la bonne voie et correspondent à leurs objectifs stratégiques.

Modèle de feuille de route produit de ClickUp

Ce modèle offre :

Le plan visuel : Un aperçu clair des échéanciers et des dépendances des tâches

: Un aperçu clair des échéanciers et des dépendances des tâches L'alignement des équipes : L'alignement de l'équipe : Assurez-vous que l'équipe de marketing et l'équipe de développement se synchronisent pour éviter les goulots d'étranglement

: L'alignement de l'équipe : Assurez-vous que l'équipe de marketing et l'équipe de développement se synchronisent pour éviter les goulots d'étranglement Capacité d'adaptation : Ajustement en temps réel des échéanciers et des tâches en fonction des besoins

Vous pouvez également utiliser le modèle Modèle de feuille de route du projet ClickUp le modèle de feuille de route ClickUp est un outil puissant qui simplifie la planification de produits complexes.

Modèle de feuille de route du projet ClickUp

Conçu pour les équipes de développement de produits, ce modèle comprend des vues organisées telles que Liste, Tableau, Calendrier, Charge de travail et Gantt, aidant les équipes à suivre la progression et à visualiser les échéanciers sans effort. Les champs personnalisés capturent les détails essentiels tels que les statuts de production, les parties prenantes clés et les dates de sortie, tandis que les listes trimestrielles organisent les priorités.

Also Read: Planification agile des mises en production : 5 bonnes pratiques pour les développeurs

Mesurer la réussite de la feuille de route agile

Vous avez probablement entendu le vieil adage : "On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas." Il en va de même pour le roadmapping Agile. Sans les bons indicateurs de performance, vous conduisez essentiellement à l'aveuglette.

**Les indicateurs clés tels que la vélocité, la durée du sprint et la durée du cycle offrent des indications précieuses sur la réussite de votre projet transformation agile et l'efficacité globale de la feuille de route.

1. Vélocité

La vélocité est le compteur de vitesse de votre équipe. Elle mesure le travail achevé au cours d'un sprint, généralement quantifié en points de sprint. Plus vous achevez de sprints, plus vos prévisions de vélocité deviennent précises, ce qui vous permet de prévoir en toute confiance les performances futures.

Formule:

Vélocité=Σ(Story Points des histoires d'utilisateurs achevées dans un sprint)

2. Sprint burndown

Vous souhaitez visualiser la progression de votre sprint ? Le diagramme d'avancement du sprint est votre meilleur ami. Il permet de suivre le travail restant sur la durée du sprint et de savoir si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Composants :

Axe horizontal : Jours restants dans le sprint

: Jours restants dans le sprint Axe vertical : Total de l'effort restant

: Total de l'effort restant Ligne de tendance : Taux d'épuisement idéal

3. Durée du cycle

Dans le monde Kanban, la durée du cycle est comme une horloge sur votre tableau de bord : elle suit le temps que mettent les tâches à passer du début à la fin. Cette mesure donne des indicateurs sur l'efficacité du flux de travail et met en évidence les goulets d'étranglement auxquels il faut prêter attention.

Formule:

Durée du cycle = Nombre d'éléments de travail achevés / Délai de production des éléments de travail achevés

4. Net promoter score (NPS)

À quoi vos clients pensent-ils de votre produit ? Le NPS mesure la fidélité et le sentiment des clients, fournissant des commentaires précieux qui peuvent éclairer votre feuille de route.

Catégories :

Excellent : NPS > 70

: NPS > 70 Positif : NPS entre 50 et 69

: NPS entre 50 et 69 Négatif : NPS < 20

5. Débit

Vous souhaitez mesurer la productivité de votre équipe ? L'Achevé suit le rythme auquel vous achevez les tâches, ce qui vous donne une idée de votre capacité d'exécution.

Formule:

Rendement = Période / Nombre de tâches achevées

6. Âge de l'élément de travail

Gardez l'onglet sur la durée de vie des éléments de travail dans votre carnet de commandes. Un âge élevé des éléments de travail peut signaler des goulets d'étranglement qui doivent être résolus pour permettre à votre équipe de continuer à travailler sans heurts.

Formule:

WIA=Date actuelle-Date à laquelle l'élément de travail a été ajouté au carnet de commandes

Maintenant que nous avons exploré les indicateurs essentiels qui peuvent vous aider à mesurer la réussite - tels que la vélocité, la durée du cycle et la satisfaction du client - nous allons nous pencher sur la façon dont vous pouvez utiliser les indicateurs suivants Tableaux de bord ClickUp pour visualiser efficacement ces indicateurs.

Les tableaux de bord ClickUp sont personnalisables avec plus de 40 types de cartes, ce qui vous permet d'adapter chaque indicateur à vos besoins.

Créez un tableau de bord en quelques secondes pour hiérarchiser les tâches, suivre la progression et vous concentrer sur ce qui compte le plus

Les indicateurs de vélocité peuvent être visualisés avec Cartes de sprint les cartes de sprint, qui indiquent à quelle vitesse votre équipe achève le travail au cours de chaque sprint.

Parallèlement, la durée du cycle peut être suivie à l'aide de Calculation Cards, ce qui vous permet d'avoir un aperçu rapide de l'efficacité du processus.

Les indicateurs de satisfaction client peuvent être représentés par des cartes de statut et de priorité, ce qui vous permet de donner la priorité aux tâches à fort impact qui contribuent directement à la satisfaction du client.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-349-1400x841.png Tableau de bord ClickUp Sprint /$$img/

Boostez vos équipes avec le modèle de tableau de bord de sprint pré-construit de ClickUp, qui affine la planification et le suivi du sprint

Teams, chef de l'équipe de marketing entrant chez STX Suivant en cours, il a été confronté à une faible visibilité, à une communication décousue et à des inefficacités dans le suivi de la progression du projet. Il a transformé le flux de travail de son équipe en utilisant la fonctionnalité Marketing Sprints de ClickUp.

Grâce à ClickUp, Jakub a pu suivre facilement les étapes du projet, les dépendances et les obstacles sous une forme visuelle. En utilisant les cartes Sprint sur les tableaux de bord, il a surveillé la vitesse et l'efficacité de son équipe en temps réel, ce qui l'a aidé à hiérarchiser les tâches et à gérer le travail interdépartemental.

Mon travail est devenu une telle partie intégrante de notre travail que tout doit y vivre, sinon il n'existe pas ! En mettant notre travail sur ClickUp et en l'organisant en Sprints, nous avons facilité le travail entre les départements sans nous surcharger de réunions et de fils d'e-mails

Teams, chef d'équipe, STX Next

Défis et astuces pour la feuille de route agile

L'élaboration de feuilles de route de produits agiles efficaces est un véritable défi, qui oblige souvent les chefs de produit à équilibrer les priorités, à tenir les parties prenantes au courant et à maintenir la productivité. Bien que ces feuilles de route et les feuilles de route agiles soient des outils essentiels pour les équipes, plusieurs obstacles courants peuvent compliquer le processus de planification :

Hiérarchisation des fonctionnalités

Chaque département peut avoir ses priorités. Les équipes commerciales peuvent insister sur les fonctionnalités demandées par les clients pour conclure des affaires, tandis que l'ingénierie peut préconiser des améliorations techniques qui promettent une stabilité à long terme.

En tant que chef de produit, il est essentiel de trouver un équilibre entre les gains à court terme et la croissance à long terme. Vous pouvez utiliser ClickUp pour définir les éléments suivants les niveaux de priorité des tâches afin de mieux connecter les demandes de fonctionnalités aux objectifs stratégiques et de maintenir l'attention de votre équipe.

Connexion des données aux décisions

Les données sont les meilleures alliées d'une feuille de route, mais seulement si elles sont pertinentes, exploitables et contextualisées.

Les chefs de produit ont besoin d'informations quantitatives (comme les taux d'adoption des fonctionnalités) et qualitatives (comme les commentaires des utilisateurs) pour faire des choix éclairés. La difficulté consiste souvent à rassembler efficacement toutes ces données et à les distiller en points clairs et exploitables.

Maintenir la flexibilité

Les équipes doivent disposer d'une structure claire qui leur permet de s'adapter en fonction des performances, des commentaires des utilisateurs et de l'évolution du secteur.Supposons que votre équipe développe une nouvelle fonctionnalité, mais qu'un défi technique inattendu retarde sa sortie. Au lieu de faire dérailler l'ensemble de la feuille de route, les feuilles de route agiles de ClickUp vous permettent de réaffecter les ressources de manière dynamique, de modifier les échéanciers sans perturber le flux global et de communiquer les changements instantanément.

Pour éviter ces obstacles, vous pouvez utiliser les outils suivants des modèles agiles pour une approche plus structurée mais flexible.

Défis de la feuille de route selon la taille de l'entreprise

Les défis liés à la création de feuilles de route de développement de produits Agile varient en fonction de la taille de l'entreprise :

Création d'entreprise : La simplicité est la clé. Trop compliquer la feuille de route peut être contre-productif, il faut donc se concentrer sur l'adaptabilité et le développement de produits essentiels

: La simplicité est la clé. Trop compliquer la feuille de route peut être contre-productif, il faut donc se concentrer sur l'adaptabilité et le développement de produits essentiels Les PME : Au fur et à mesure que les entreprises se développent, leurs défis en matière de feuille de route deviennent plus complexes. Il est important de visualiser clairement les stratégies et de comprendre la dynamique des équipes internes

: Au fur et à mesure que les entreprises se développent, leurs défis en matière de feuille de route deviennent plus complexes. Il est important de visualiser clairement les stratégies et de comprendre la dynamique des équipes internes Entreprises : Les grandes organisations doivent suivre l'évolution du marché et éviter la stagnation. Il est essentiel de mettre l'accent sur l'innovation et l'autodiscipline pour rester compétitif.

Les ClickUp Modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produits offre une approche très visuelle et adaptable pour relever ces défis.

ClickUp Feuille de route pour le développement de produits Modèle de tableau blanc

Idéal pour les équipes collaboratives, ce modèle de tableau blanc vous permet de planifier et de visualiser chaque étape du développement, de fixer des objectifs clairs et d'aligner les équipes interfonctionnelles sur les priorités du produit.

Avec des fonctionnalités telles que les statuts personnalisables, les champs et les vues visuelles de la feuille de route, ce modèle aide les managers de produits et les équipes à suivre la progression et à identifier les dépendances, ce qui facilite l'ajustement des forfaits en temps réel.

Il est parfait pour ceux qui préfèrent une approche flexible et visuelle de la planification de la feuille de route.

Maîtriser les feuilles de route agiles avec ClickUp pour une réussite inégalée des projets

"Ne pas prévoir, c'est prévoir d'échouer"-et la gestion des feuilles de route Agile ne fait pas exception.

Avec ClickUp, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour maintenir vos efforts de développement sur la bonne voie, depuis la planification de l'horizon de priorisation des fonctionnalités jusqu'à la mesure de la réussite à l'aide d'indicateurs exploitables.

Que vous naviguiez dans le chaos d'une startup, d'une planification agile, d'une mise à l'échelle des opérations d'une PME, ou que vous équilibriez l'innovation d'une entreprise, les diagrammes de Gantt, la planification des sprints et les mises à jour en temps réel de ClickUp vous permettent de garder une longueur d'avance. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et prenez le contrôle de vos feuilles de route Agile dès aujourd'hui pour conduire votre équipe vers la réussite, un sprint à la fois.