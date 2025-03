Comment afficher plus de vues sur TikTok

Les gens pensent souvent qu'être un créateur de contenu est une promenade de santé. Pourtant, toute personne qui s'est frottée aux médias sociaux sait qu'il est difficile de publier des vidéos et d'afficher des vues sans y consacrer un travail sérieux.

Prenons l'exemple de TikTok. Bien sûr, il reçoit le trafic de plus d'un milliard d'utilisateurs chaque mois.

Mais avec une un taux de rebond de plus de 50% (élevé par rapport aux autres plateformes de médias sociaux), il y a de fortes chances que même si vos vidéos virales TikTok arrivent sur le fil d'actualité d'un internaute, celui-ci risque de passer son chemin si la vidéo n'est pas assez captivante.

Alors, comment créer du contenu engageant et des vidéos de haute qualité sur votre compte TikTok et vous démarquer des autres créateurs TikTok ?

Dans cet article, nous allons explorer comment obtenir plus d'affichages sur TikTok grâce à des stratégies de marketing TikTok éprouvées et à un outil génial. (Indice : c'est.. ClickUp ) qui vous aideront à réaliser votre prochaine vidéo virale.

Se préparer à la réussite sur TikTok

Très bien, avant de nous lancer, couvrons quelques bases : Qu'est-ce qui compte réellement comme une vue sur TikTok, et combien TikTok vous fait-il payer par vue sur votre compte Business ?

Sur une vidéo TikTok, une " vue " est affichée lorsque votre vidéo commence à être lue.

Si elle s'affiche automatiquement, qu'elle tourne en boucle ou que les internautes reviennent pour plusieurs visionnages, ces derniers s'additionnent (consultez vos analyses TikTok pour obtenir le détail complet).

À présent, passons aux choses sérieuses : comment faire pour afficher vos propres vidéos et capter l'attention de votre public ?

Fixer des objectifs clairs

restez concentré et sur la bonne voie pour atteindre vos objets grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et des mises à jour automatiques de la progression

Parlons des paramètres : sans eux, vous ne faites qu'afficher des TikToks dans le vide.

Pour quiconque souhaite sérieusement obtenir plus d'affichages sur TikTok, tout commence par la définition de ce que vous voulez atteindre.

C'est là que des outils comme Objectifs ClickUp sont très utiles.

Grâce à la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp, vous pouvez garder un œil sur votre progression à l'aide d'échéanciers, de cibles mesurables et d'un suivi automatique, ce qui vous permet de rester concentré sur vos objets.

Commencez par décider ce que vous attendez vraiment de votre contenu TikTok. À partir de là, suivez les tendances TikTok virales d'autres créateurs et créez du contenu vidéo en vous inspirant de ces tendances (veillez à respecter les directives de la communauté TikTok lorsque vous le faites).

📝 Rappelle-toi : Vos objectifs doivent être spécifiques et réalisables. Par exemple, dire " Augmenter le nombre d'abonnés sur TikTok " est vague.

Une meilleure cible serait "Augmenter le nombre d'abonnés TikTok de 1 000 au cours des trois prochains mois" Des objectifs spécifiques comme celui-ci vous donnent un chemin clair à suivre.

Envisagez d'utiliser le cadre des objectifs SMART pour affiner votre stratégie TikTok.

Cela signifie que vous devez paramétrer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Il est crucial d'identifier vos indicateurs clés de performance (KPI), tels que la portée, l'engagement et la croissance de l'audience sur votre plateforme de médias sociaux.

En surveillant ces indicateurs, vous pouvez évaluer votre progression vers la réalisation de vos cibles et voir où vous pourriez avoir besoin d'ajuster votre approche.

➡️ Lire aussi: 10 astuces de croissance TikTok pour rendre votre marque virale

Identifier votre public cible

Imaginez que vous organisiez un cours de cuisine pour débutants. Vous ne commenceriez pas par un plat compliqué, n'est-ce pas ?

Vous vous en tiendriez à quelque chose de simple, comme une recette de pâtes, des vidéos de danse ou des vidéos tutorielles, pour vous assurer que votre public apprécie l'expérience et apprend quelque chose de nouveau.

Créer un contenu de qualité pour un public spécifique est toujours important pour augmenter vos affichages sur votre application TikTok. Vous pouvez également utiliser des clips sonores récurrents ou d'autres clips audio populaires pour accéder à de nouveaux publics.

De la même manière, créer du contenu TikTok qui résonne nécessite de connaître les goûts et le niveau de compétence de votre public, sans quoi vous risquez de perdre son intérêt.

C'est pourquoi Le modèle de Persona de l'utilisateur de ClickUp peut vous aider.

Télécharger ce modèle Construire le profil d'un utilisateur $$a$$ vous aide à mieux comprendre votre public TikTok afin que vous puissiez créer du contenu qui se connecte vraiment avec vos spectateurs.

Avec ce modèle, vous pouvez rapidement rassembler des données essentielles sur vos spectateurs - comme leurs intérêts, leurs données démographiques et la façon dont ils s'engagent généralement avec le contenu. Cela vous aide à créer différents personas d'utilisateurs, ce qui vous permet de créer du contenu spécialisé pour votre public.

En planifiant ces personas, vous disposerez d'une orientation plus claire pour créer du contenu TikTok qui résonne, qui se démarque et qui, au final, vous aidera à augmenter le nombre d'affichages.

Stratégies pour augmenter le nombre d'affichages sur TikTok

Vous avez donc commencé à publier du contenu sur TikTok, et cela fait l'affaire pour l'instant.

Mais maintenant, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure et à booster ces affichages sur TikTok.

Voici quelques stratégies pour vous aider à afficher plus de vues sur TikTok et à augmenter la portée de votre contenu.

1. Comprendre l'algorithme de TikTok

Il faut savoir comment le système travaille pour gagner le système.

L'algorithme de TikTok est un système finement réglé qui recommande des vidéos en fonction de plusieurs facteurs. Il s'agit notamment de l'engagement de l'utilisateur, des préférences personnelles, des détails de la vidéo et même des paramètres de l'appareil

L'algorithme de TikTok apprend constamment ce que les utilisateurs de TikTok comme vous aiment pour créer un flux sur votre " page pour vous " qui vous fait défiler en permanence.

À l'instar des stories Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux populaires, TikTok analyse les interactions des utilisateurs avec le contenu pour proposer des recommandations personnalisées.

La " Page pour vous " prospère grâce à l'engagement - comme les abonnés, les interactions avec les influenceurs TikTok, et plus encore.

Voici ce que l'algorithme recherche :

🕰️ À combien de temps les internautes regardent-ils vos vidéos, car des durées de visionnage plus longues indiquent un intérêt plus fort

les mentions "j'aime", les partages et les commentaires sur les vidéos

🚶🏼‍➡️ Les comptes que vous suivez et le contenu que vous créez

vidéos achevées, placées dans les favoris ou marquées comme "sans intérêt"

Depuis peu, l'algorithme de TikTok donne également la priorité au contenu des créateurs avec lesquels vous engagez fréquemment la conversation avec leurs spectateurs plutôt qu'à ceux que vous vous contentez de suivre.

Connaître ces signaux peut vous aider à créer du contenu qui s'aligne sur l'algorithme de TikTok, augmentant ainsi vos chances d'afficher plus de vues sur TikTok et d'atterrir sur plus de " Pages pour vous ".

➡️ Lisez aussi: TikTok vs. Reels : Une comparaison pour les spécialistes du marketing des médias sociaux

2. Créer un contenu convaincant

Un bon contenu joue toujours en faveur du créateur d'une vidéo.

Mais cela ne fait pas de mal d'avoir quelques outils dans votre arsenal TikTok, comme ClickUp.

Pour mieux comprendre ses fonctionnalités, affichons-le du point de vue de l'utilisateur.

Jennifer est responsable des médias sociaux pour une marque de mode branchée. Elle a pour mission de booster la visibilité de sa marque et d'obtenir plus d'affichages sur TikTok.

Et c'est là que ClickUp Brain entre en jeu.

générez des idées de contenu adaptées à votre public en utilisant les capacités de ClickUp Brain en matière d'IA_

Jennifer commence par utiliser les fonctions IA de ClickUp Brain pour générer quelques idées pour ses prochains posts TikTok. En quelques secondes, elle dispose d'une liste de concepts engageants - des vidéos des coulisses de la dernière séance photo de la marque aux conseils de style pour la saison à venir.

ClickUp Brain lui donne des idées fraîches et l'aide à concevoir des légendes accrocheuses qui attirent l'attention en quelques secondes.

Cependant, Jennifer sait que la création de contenu TikTok est un effort d'équipe, c'est pourquoi elle se rend à Documents ClickUp pour collaborer avec ses collègues.

Elle met en place un document partagé pour présenter le forfait de contenu TikTok, dans lequel son équipe peut ajouter des idées, donner son avis via des commentaires et apporter des modifications en cours.

créez un document dédié dans ClickUp Docs pour collaborer à votre contenu sur les médias sociaux

Au cours de leur travail, Jennifer utilise les outils suivants Tâches ClickUp pour déléguer des tâches directement à partir de l'À fairec - elle confie la modification en cours de la vidéo à son créateur de contenu, les légendes à son rédacteur et l'approbation finale au responsable de la marque.

ClickUp Teams lui permet d'ajouter des sous-tâches, des niveaux de priorité, des échéances, des dépendances et bien plus encore, afin que l'équipe puisse avancer ensemble dans le cadre d'une stratégie cohérente.

Avec des tâches bien organisées dans ClickUp, il n'y a pas de confusion sur qui fait quoi.

Jennifer utilise ClickUp Discute tout au long du processus pour tenir son équipe au courant. Lorsqu'elle a besoin d'une contribution rapide sur un script, elle étiquette les membres de l'équipe concernés dans la discussion, et ils peuvent intervenir immédiatement pour apporter des modifications en cours.

améliorez le travail d'équipe et l'efficacité en utilisant ClickUp Chat pour la collaboration

Et comme ClickUp intégre des tâches à des fils de discussion spécifiques, elle peut facilement transformer tout retour d'information en élément d'action, s'assurant ainsi que chacun sait ce qu'il doit faire.

Jennifer utilise également ClickUp's Modern Social Media Calendrier Template (Modèle de calendrier moderne pour les médias sociaux de ClickUp) pour rester cohérent avec ses posts sur TikTok.

Télécharger ce modèle

Ce modèle l'aide à planifier les posts, à planifier les échéances et à s'adapter au besoin en fonction des dernières tendances. Plus besoin de se démener pour publier des vidéos TikTok de dernière minute - $$$a a un chemin clair tracé pour chaque contenu, de l'idéation à la publication.

Bien entendu, Jennifer ne se contente pas de créer du contenu pour le plaisir.

Elle sait que l'algorithme de TikTok favorise les vidéos de format court, alors elle utilise les outils de ClickUp pour l'aider à découper ses vidéos et à les optimiser pour une durée de visionnage maximale.

💡 Conseil pro: Les vidéos plus courtes ont plus de chances d'être regardées jusqu'au bout, ce qui booste vos taux d'achèvement et augmente les chances d'atterrir sur la page Pour vous. Voir la méthode que nous abonnons lors de notre travail sur la page Pour vous Contenu TikTok pour ClickUp .

Jennifer ne s'arrête pas là. Elle utilise également ClickUp Brain pour l'analyse, qui l'aide à trouver les bons mots-clés et à analyser les concurrents

Au moment de la publication, Jennifer et son équipe passent tout en revue dans ClickUp Teams, en s'assurant que les légendes et les visuels sont au point.

Avec un forfait bien planifié et les bons outils, nous pouvons produire régulièrement du contenu qui maximise la portée et recueille des milliers de likes et de commentaires.

En tirant parti des fonctionnalités de collaboration et de création de contenu de ClickUp, nous pouvons affiner notre approche et continuer à susciter l'engagement.

➡️ Lisez aussi: 10 meilleurs outils d'IA pour la gestion des médias sociaux

3. Exploiter les fonctionnalités de TikTok

Voici la chose : vous devez cesser de considérer TikTok comme une simple plateforme de partage de vidéos.

Il est en train de devenir le moteur de recherche privilégié de la génération Z, avec 40 % d'entre eux se tournent vers TikTok au détriment des moteurs de recherche traditionnels comme Google.

Donc, si vous voulez augmenter vos affichages sur TikTok, vous devez utiliser ses fonctionnalités à bon escient -ashtags, sons, légendes et superpositions- pour obtenir la plus grande portée.

Commençons par les hashtags. Ce sont de véritables fil d'Ariane qui mènent les internautes à votre contenu. Et sur TikTok, les hashtags peuvent faire des merveilles. Vous avez des hashtags spécifiques à une industrie ou à un sujet comme #beauty ou #ferrari, qui aident à catégoriser votre contenu.

Ensuite, il y a des hashtags spécifiques aux vidéos comme #skincareroutine ou #neborntips pour attirer des spectateurs de niche.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/tiktok-views-1015x1400.jpg Hashtags dans Tiktok /$$img/

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres TikTok Les hashtags spécifiques à une marque sont parfaits si vous êtes un nom connu, et vous pouvez exploiter en permanence les tendances actuelles avec l'outil Trend Discovery de TikTok pour trouver les hashtags en vogue.

Un hashtag à ne jamais négliger est #FYP, qui signifie For You Page. C'est le Saint-Graal de TikTok, la page que tout le monde voit en ouvrant l'application. Les vidéos avec #FYP ont collectivement affiché des milliards de vues.

Trending audio

Ensuite, il y a la boîte à outils créative de TikTok, à commencer par les sons. TikTok accueille certains des sons les plus reconnaissables qui soient.

Vous pouvez choisir des sons populaires pour booster votre vidéo, chaque son ayant sa propre page de résultats.

Lorsque vous utilisez un son à la mode, vous mettez votre vidéo en avant auprès d'un plus grand nombre de spectateurs potentiels, en particulier ceux qui consultent des vidéos avec le même son.

#

Légende et sous-titres

Les sous-titres des vidéos changent la donne pour ce qui est d'afficher davantage de vidéos sur TikTok.

Les sous-titres apparaissent automatiquement sous votre vidéo pour traduire les mots prononcés en texte, aide les spectateurs à retenir votre contenu

De plus, lorsque les spectateurs se souviennent de votre contenu, ils sont plus susceptibles de revenir pour en savoir plus.

Les sous-titres, quant à eux, sont intégrés directement dans la vidéo. Ils rendent votre contenu accessible aux utilisateurs dont le son est désactivé, qui parlent une autre langue ou qui sont malentendants.

En ajoutant des sous-titres, vous ouvrez donc votre vidéo à un public plus large.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Tiktok-1044x1400.jpg Sous-titres dans TikTok /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de TikTok TikTok ➡️ Lisez aussi: Comment mener un audit des médias sociaux (avec modèles)

4. Utiliser des techniques de publication stratégiques

L'affichage stratégique est la clé pour augmenter le nombre d'affichages sur TikTok, et il faut prêter attention au timing, à la cohérence et même à la mise en ligne. Des études montrent que les meilleurs moments varient d'un jour à l'autre :

Lundi : 6 heures, 10 heures, 15 heures et 22 heures

: 6 heures, 10 heures, 15 heures et 22 heures Mardi : 9 heures, 15 heures - 19 heures

: 9 heures, 15 heures - 19 heures mercredi : 7 h, 8 h, 15 h et 23 h

: 7 h, 8 h, 15 h et 23 h Jeudi : 9 h, 12 h, 15 h et 19 h

: 9 h, 12 h, 15 h et 19 h Vendredi : 5 heures, 12 heures, 13 heures et 15 heures

: 5 heures, 12 heures, 13 heures et 15 heures Samedi : 11 heures, 19 heures et 20 heures

: 11 heures, 19 heures et 20 heures Dimanche : 7 h, 8 h, 10 h et 16 h

Publier à ces heures peut vous aider à atteindre votre public lorsqu'il est le plus actif, ce qui donne à vos vidéos TikTok une meilleure chance d'être vues.

Une autre chose à noter à propos de la publication est de poster régulièrement. La fonctionnalité Live de TikTok peut être un ajout puissant à votre stratégie de contenu.

Le fait d'être en direct permet d'interagir en temps réel avec votre public par le biais de commentaires, de likes et de cadeaux virtuels, ce qui stimule l'engagement et renforce les connexions.

Pour forfaiter et organiser des sessions en direct, vous pouvez utiliser Le modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp . Ce modèle vous aide à mapper l'ensemble de votre contenu en un seul endroit, ce qui facilite la maintenance d'un calendrier de suivi régulier et vous permet de maintenir votre stratégie sur la bonne voie.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-2.png modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-content-plan-t-3338w8f Télécharger ce modèle /$$$cta/

En fait, pourquoi ne pas aller de l'avant et automatiser l'ensemble de votre calendrier et de votre contenu en matière de médias sociaux ? Automatisation de ClickUp vous permet de créer des règles personnalisées ou d'utiliser des modèles prédéfinis pour automatiser des tâches telles que l'affectation de membres de l'équipe, la mise à jour des priorités des tâches ou l'envoi de notifications.

Par instance, vous pouvez configurer l'automatisation pour vous avertir lorsqu'un article doit être publié ou lorsqu'il est temps de le mettre en ligne.

Et avec Les tâches récurrentes de ClickUp avec ClickUp, vous pouvez planifier des tâches pour qu'elles se répètent tous les jours, toutes les semaines ou même certains jours du mois, ce qui fait de la création et de la publication de contenu un processus transparent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-268.png Tâches récurrentes de ClickUp : comment obtenir plus d'affichages sur tiktok /$$$img/

planifiez des tâches récurrentes dans ClickUp pour automatiser les flux de travail répétitifs

5. Construisez et engagez votre communauté

TikTok s'apparente à une discussion permanente où l'accent est mis sur l'engagement.

Le marketing communautaire sur TikTok est une variante du marketing traditionnel. Au lieu de simplement publier du contenu, vous établissez des connexions et transformez les spectateurs passifs en participants actifs.

Voici quelques moyens clés pour construire et engager votre communauté sur TikTok :

✅ Répondre aux commentaires : L'engagement commence par le simple fait de répondre. En répondant régulièrement aux commentaires, les abonnés se sentent vus et entendus. Et lorsque vous utilisez la fonctionnalité " répondre avec une vidéo " de TikTok, cela ajoute une touche personnelle que le texte seul ne peut pas égaler

✅ Utiliser les sondages et les questions-réponses : Encouragez vos abonnés à participer par le biais de sondages et de questions-réponses. C'est un moyen facile d'inviter votre public à participer au processus et de lui montrer que sa contribution est importante

✅ Vivez en direct : Accueillir des sessions en direct vous permet de vous connecter avec votre public en temps réel. Qu'il s'agisse de dévoiler des produits, de discuter de manière informelle ou de répondre à des questions en direct, le fait d'être en direct donne à votre marque une touche humaine qui renforce la confiance et l'engagement

✅ Ride the Trend Wave : TikTok se nourrit de tendances, et sauter dessus peut vous aider à rester pertinent et à accroître votre visibilité

✅ Encourager le contenu généré par les utilisateurs : Les CGU et les duos invitent les abonnés à cocréer avec vous. Les défis et les concours impliquent votre communauté, transformant les spectateurs en collaborateurs (nous y reviendrons ⏬)

Pour vous assurer que tout votre contenu TikTok s'aligne sur l'identité de votre marque, utilisez les éléments suivants Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp .

Télécharger ce modèle

Ce modèle vous aide à définir les éléments qui composent l'aspect, la convivialité et la voix de votre marque, afin d'assurer la cohérence de tous vos contenus. Grâce à des directives détaillées sur les logos, les couleurs, les polices de caractères et bien plus encore, vous pouvez maximiser l'impact de votre contenu TikTok en restant fidèle à l'identité de votre marque.

Équipes de marketing peuvent également utiliser Vue Tableau de ClickUp de glisser-déposer les tâches pour mettre à jour leur statut instantanément, afin que tout le monde soit sur la même page. Cette structure permet de gagner du temps et d'améliorer la collaboration au sein de votre équipe.

visualisez la progression de votre projet et mettez à jour les statuts des tâches en toute simplicité grâce à la vue Tableau de type Kanban de ClickUp_

➡️ Lire aussi: Comment créer une politique des médias sociaux (+Exemples)

6. Promouvoir votre contenu TikTok

C'est simple : La promotion de votre contenu TikTok est essentielle pour atteindre un public plus large.

TikTok Promotion est un moyen facile de commencer. Il s'agit d'une fonctionnalité dans l'application qui vous permet de transformer rapidement des vidéos organiques en applications

En quelques clics, vous pouvez définir un objectif - comme obtenir plus de vues, de visites sur le site web, de followers, de messages ou de vues sur le profil -, définir votre public et fixer un budget et une durée.

TikTok Promote fournit des analyses de base pour suivre les affichages, les likes, les partages et même l'âge et le sexe des personnes qui s'engagent avec votre vidéo.

💸 Quick Money Math : Pour utiliser TikTok Promote, accédez-y à partir d'une vidéo, des Outils du créateur ou de la Business Suite. Ensuite, choisissez votre objectif de promotion, définissez votre cible, paramétrez votre budget et appuyez sur payer pour lancer votre campagne.

Les campagnes de TikTok Promote s'échelonnent de 3 $ à 1 000 $ par jour, en fonction de votre budget, ce qui en fait une option flexible pour les créateurs comme pour les marques.

Si vous choisissez de mener une campagne sur les médias sociaux ? Modèle de campagne de médias sociaux de ClickUp est parfait pour organiser les détails de votre campagne.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Social-Media-Campaign-Template-by-ClickUp.png Modèle de campagne pour les médias sociaux par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377121&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous aide à construire rapidement, à élaborer des stratégies et à planifier vos posts, ce qui vous permet de stimuler votre présence sur TikTok et de suivre les activités de promotion croisée sur les différentes plateformes.

➡️ Lisez aussi: 10 meilleurs outils d'analyse TikTok pour améliorer votre stratégie TikTok

7. Utiliser du contenu généré par les utilisateurs

Le hashtag

TikTokMadeMeBuyIt, accompagné de 10 millions d'affichages en une semaine, est la Révision de la puissance de TikTok pour stimuler l'UGC et l'engagement authentique.

Le contenu généré par les utilisateurs (UGC) offre aux petites marques une occasion en or de se connecter à leur public. Sauf que TikTok retient le bon vieux marketing du bouche-à-oreille.

Les petites marques peuvent collecter du contenu directement auprès des utilisateurs avec un retour sur investissement positif sans avoir besoin d'un gros budget marketing.

La gestion des campagnes UGC devient encore plus simple avec ClickUp : vous pouvez suivre les envois, contrôler l'engagement et organiser tous les détails de la campagne en toute simplicité.

Utilisation Affichage du Calendrier de ClickUp pour planifier l'échéancier de votre campagne, fixer des paramètres et surveiller les délais.

Par exemple, si vous menez une campagne UGC, vous pouvez planifier chaque étape sur un calendrier de contenu, assigner des tâches aux membres de l'équipe et vous assurer que tout le monde reste aligné.

Affichez clairement votre flux de travail TikTok avec le Calendrier de ClickUp

➡️ Lire aussi: 18 Meilleurs modèles gratuits pour les médias sociaux pour les posts, les campagnes et le contenu

8. Analysez vos performances

Hey, en parlant de performance, il y a beaucoup plus que ClickUp peut faire pour vous aider à analyser et à optimiser votre stratégie de contenu TikTok.

Tout d'abord, cela commence par l'établissement des bons indicateurs pour mesurer la réussite. Vos indicateurs clés de performance marketing doivent s'aligner directement sur vos objectifs. Avec Les tableaux de bord de ClickUp vous pouvez regrouper tous ces indicateurs en un seul aperçu de haut niveau.

affichez une vue d'ensemble de votre travail grâce aux tableaux de bord de ClickUp_

Si vous avez besoin d'une vision plus granulaire, nous sommes là pour vous aider ! Modèle d'indicateurs de médias sociaux de ClickUp est un outil puissant pour documenter les idées, analyser les tendances et optimiser votre stratégie, le tout en un seul endroit.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image17.png Modèle de suivi des performances des médias sociaux par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240073197&department=marketing Télécharger ce modèle /$cta/

Ce modèle est livré avec :

Vue Tableur des indicateurs pour surveiller les indicateurs clés comme les abonnés, l'engagement et les impressions

pour surveiller les indicateurs clés comme les abonnés, l'engagement et les impressions L'affichage du formulaire de rapport d'indicateurs pour évaluer vos performances et générer des rapports à partager avec les parties prenantes

pour évaluer vos performances et générer des rapports à partager avec les parties prenantes L'affichage Médias sociaux vous offre un espace dédié pour stocker et organiser toutes vos publications sur les médias sociaux

9. Favoriser une identité de marque unique

Trendspotting : conditions d'utilisation décrivant la capacité à prédire et à suivre les évolutions du marché. Le Trendspotting s'applique aux médias sociaux , également.

Il est important de suivre les tendances TikTok pour aider la marque à rester pertinente.

Voici comment nous suivons les tendances dans le bureau de ClickUp :

📌 Engagez fréquemment avec votre public : Une interaction régulière peut révéler des préférences émergentes. Par exemple, le fait de remarquer un plus grand nombre de commentaires sur les matériaux écologiques peut signaler une tendance à la durabilité dans votre secteur d'activité. ClickUp Docs peut vous aider à documenter et à analyser ces informations de manière systématique afin que vous puissiez rester informé et réactif

créer un référentiel centralisé pour les commentaires des clients

📌 Mettre en place une écoute sociale pour les mots-clés et les hashtags : Surveiller les discussions autour de mots-clés spécifiques vous permet de repérer rapidement les tendances. Intégrez les outils d'écoute sociale aux tableaux de bord ClickUp pour visualiser les tendances, le sentiment et les discussions autour des mots-clés

📌 Conduire une analyse concurrentielle régulière : En suivant les mouvements des concurrents, tels que les lancements de produits ou les tactiques marketing, vous pouvez identifier les évolutions du marché. Utilisez ClickUp Objectifs pour définir et suivre des objectifs basés sur ces informations

optimisez votre processus d'analyse concurrentielle en utilisant les objectifs ClickUp_

📌 Analysez votre propre contenu tendance : L'examen des performances de votre contenu peut mettre en évidence ce qui résonne avec votre public. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs et identifier les modèles de posts réussis

📌 Réseauter avec les influenceurs du secteur : Les influenceurs ont souvent un scoop sur les tendances émergentes. Utilisez Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming sur les idées de contenu liées aux tendances et ClickUp Docs pour garder une trace de l'évolution des tendances collaborations avec des influenceurs

gardez une longueur d'avance en lançant des idées et en suivant l'évolution de l'industrie à l'aide des tableaux blancs ClickUp

💡 Pro Tip: Utilisez les Automatisations de ClickUp pour rationaliser le suivi des tendances ! Configurez des flux de travail automatisés qui signalent et catégorisent les nouveaux insights ou les mots-clés populaires afin que votre équipe reste à jour sur les dernières tendances TikTok sans manquer un battement.

Comprendre l'aspect monétaire de TikTok en augmentant le nombre d'affichages

Tant de travail acharné, qu'en est-il des récompenses ?

Parlons d'argent.

En 2020, TikTok a lancé le Creator Fund, qui rémunère les créateurs entre 0,02 et 0,04 dollar par tranche de 1 000 affichages.

Cependant, il a été remplacé en 2023 par le Programme de récompenses pour les créateurs qui offre des revenus potentiels jusqu'à 20 fois plus élevés et se concentre sur le contenu original et plus long.

Depuis, TikTok a rapporté une augmentation de 250 % du revenu total des créateurs et une montée en puissance des créateurs à hauts revenus.

💸 Quick Money Math : Pour se qualifier pour le Programme de récompenses des créateurs pour bénéficier de ce programme, vous devez avoir au moins 10 000 abonnés, 100 000 affichages au cours des 30 derniers jours, disposer d'un compte personnel et résider dans certains pays.

Les contenus éligibles doivent afficher 1 000 vues sur la page Pour vous, éviter les Duets et les Stitches, et répondre à d'autres critères énoncés dans les lignes directrices de TikTok.

Mais il n'y a pas qu'une seule façon de gagner de l'argent sur TikTok.

💰 Partenariats de marque : Un partenariat de marque sponsorisé implique qu'un créateur mette en avant les produits ou services d'une marque dans ses vidéos TikTok. Ces partenariats aident les marques à atteindre de nouvelles audiences, à augmenter l'engagement et, potentiellement, à générer des équipes commerciales

💰TikTok shopping : Avec le lancement de TikTok Shopping, la plateforme est entrée dans l'arène du commerce social, en permettant aux créateurs d'étiqueter des produits directement dans leurs vidéos. TikTok dispose ici d'un avantage unique, car les utilisateurs sont plus enclins à acheter les produits qu'ils voient sur la plateforme, souvent de manière impulsive

💰 Cadeaux en direct : TikTok Live Gifts permet aux créateurs de collecter des diamants auprès des spectateurs qui envoient des cadeaux virtuels pendant les flux en direct. Cette fonctionnalité permet un engagement en temps réel, car les spectateurs montrent leur appréciation avec des cadeaux qui peuvent être convertis en récompenses monétaires, offrant aux créateurs une source de revenus supplémentaire

➡️ Lire aussi: Comment faire du marketing auprès des Millennials Pour gérer et suivre ces diverses sources de revenus, ClickUp peut se doubler d'un outil de suivi budgétaire. Utilisez-le pour :

Définir le projet : Commencez par un forfait de projet détaillé qui décompose chaque flux de revenus. Il peut s'agir de la création de contenu pour des partenariats avec des marques, de l'installation du merchandising et de la planification de sessions en direct

: Commencez par un forfait de projet détaillé qui décompose chaque flux de revenus. Il peut s'agir de la création de contenu pour des partenariats avec des marques, de l'installation du merchandising et de la planification de sessions en direct Dresser la liste des ressources nécessaires : Identifiez toutes les ressources dont vous aurez besoin, des outils de modification en cours pour la création de vidéos aux ressources marketing pour la promotion des produits dérivés

: Identifiez toutes les ressources dont vous aurez besoin, des outils de modification en cours pour la création de vidéos aux ressources marketing pour la promotion des produits dérivés Évaluez les coûts : Pour chaque source de revenus, estimez les coûts. Vous pouvez utiliser La vue Charge de travail de ClickUp pour allouer les ressources de l'équipe de manière efficace, en procédant à des ajustements en fonction de votre budget

: Pour chaque source de revenus, estimez les coûts. Vous pouvez utiliser La vue Charge de travail de ClickUp pour allouer les ressources de l'équipe de manière efficace, en procédant à des ajustements en fonction de votre budget Surveillez et ajustez : Avec Les tableaux de bord de ClickUp , vous pouvez facilement suivre les gains, les dépenses et la progression globale. Des vérifications régulières vous permettent d'adapter vos stratégies et de rester dans le budget, en vous assurant que vous maximisez vos efforts de monétisation TikTok

obtenez des informations en temps réel sur la progression de votre projet grâce aux indicateurs complets de ClickUp

Surmonter les défis courants

Répondre aux commentaires sur TikTok est un art, surtout lorsqu'il s'agit de gérer les commentaires négatifs. Voici cinq règles d'or pour que vos réponses restent pertinentes :

Commentaire : "On dirait une copie de ce que \N[Compétiteur] a fait la semaine dernière. Pourquoi ne pas être original ?"

Réponse : "Merci pour vos commentaires ! Nous nous efforçons toujours d'apporter notre propre touche et travaillons dur sur de nouvelles idées. Nous serions ravis de savoir ce que vous attendez de nous à l'avenir."

📀 Répondre avec une vidéo de réponse

Comment : "Honnêtement, c'était confus et ça n'a pas aidé du tout"

Réponse : (Réponse vidéo) "Désolé d'entendre cela ! J'apprécie votre honnêteté et je souhaite rendre les choses plus claires. Permettez-moi de vous l'expliquer étape par étape dans cette vidéo. Merci de nous donner une chance de nous améliorer."

🌻 Gardez le plaisir et l'authentification

Commentaire : "Wow, vous avez raté le coche sur ce coup-là. Est-ce que quelqu'un a fait le tour de la question ?"

Réponse : "Nous prenons des notes pour la prochaine fois ! Merci de nous avoir tenus en haleine - nous promettons d'apporter notre pierre à l'édifice."

🎧 Surveillez régulièrement les sentiments

Comment : "Cela donne l'impression d'être sourd au ton, compte tenu de tout ce qui se passe. Ce n'est pas une bonne image."

Réponse : "Nous vous entendons et apprécions vos commentaires. Nous prenons une étape de recul pour mieux comprendre le contexte et nous assurer que nous sommes respectueux. Nous vous remercions de nous avoir demandé de rendre des comptes."

⏰ Être cohérent et opportun

Comment : "J'ai commenté ici la dernière fois et je n'ai pas eu de réponse. Je suppose que vous ne lisez pas vraiment les commentaires."

Réponse : "Oh non ! Désolé, vous nous avez manqué la dernière fois. Nous sommes là maintenant et nous serions ravis de discuter avec vous. Vos commentaires sont importants pour nous, et nous ferons en sorte de ne pas les perdre de vue à l'avenir."

💡 Conseil de pro: Utilisez ClickUp Brain pour identifier les commentaires négatifs et y répondre rapidement. Il peut vous aider à repérer les tendances dans le sentiment, ce qui vous permet d'intervenir et de vous engager de manière réfléchie, même lorsque les commentaires sont difficiles.

Faire face à la saturation du contenu

Lorsque le contenu TikTok commence à sembler répétitif, c'est un signe que la fatigue créative pourrait être en train de se paramétrer. Voici quelques signes plus évidents de lassitude créative sur TikTok :

Taux de clics (CTR) : Si votre CTR commence à baisser, cela peut signifier que votre annonce ou votre contenu ne retient plus l'attention comme avant

: Si votre CTR commence à baisser, cela peut signifier que votre annonce ou votre contenu ne retient plus l'attention comme avant Coût par mille (CPM) : Lorsque TikTok ajuste votre CPM à la hausse, c'est généralement le signe que votre publicité perd de son étincelle

: Lorsque TikTok ajuste votre CPM à la hausse, c'est généralement le signe que votre publicité perd de son étincelle Fréquence : Cet indicateur montre la fréquence à laquelle une publicité est montrée à un seul utilisateur. Une fréquence élevée peut être synonyme de surexposition

: Cet indicateur montre la fréquence à laquelle une publicité est montrée à un seul utilisateur. Une fréquence élevée peut être synonyme de surexposition Portée : Lorsque la portée stagne ou diminue, cela signifie souvent que votre contenu n'atteint plus de nouveaux utilisateurs

Pour lutter contre ces problèmes, utilisez ClickUp Brain pendant les sessions de brainstorming. Voici comment il peut vous aider :

Campagnes de marketing

ClickUp Brain peut analyser les posts sur les médias sociaux, les avis en ligne et les sondages auprès des consommateurs pour identifier les valeurs et les préoccupations de votre public.

Cela vous permet de créer des messages qui résonnent émotionnellement, en répondant à des besoins spécifiques.

Par exemple, si vous lancez des produits de nettoyage écologiques, l'IA peut vous aider à créer des campagnes telles que "Nettoyez votre Accueil, Nettoyez la Planète", positionnant votre produit comme respectueux de l'environnement.

découvrez de nouvelles opportunités et prenez des décisions éclairées grâce aux résultats de recherche instantanés de ClickUp Brain

Création de contenu

L'IA peut rationaliser votre brainstorming de contenu en explorant les hashtags en vogue, en analysant les blogs populaires et en repérant les lacunes de contenu.

Par exemple, dans la niche des voyages, ClickUp Brain pourrait suggérer de créer des guides sur les destinations écologiques ou d'interviewer des défenseurs de l'écotourisme.

A lire aussi: Comment créer une checklist pour une campagne de marketing

TikTok à l'heure : ClickUp pour devenir viral

Faisons en sorte que cela soit court et doux - tout comme votre contenu TikTok !

ClickUp offre une suite d'outils pour vous aider à planifier, créer et suivre votre contenu TikTok sans effort, du brainstorming avec ClickUp Brain au suivi des indicateurs avec les tableaux de bord.

La dernière pièce du puzzle ? Un appel à l'action (CTA) efficace.

Guidez vos spectateurs vers une page d'atterrissage et stimulez votre engagement avec une étape suivante claire. Voici un exemple concret.

Bien que ClickUp soit votre ultime gestion de projet outil pour le contenu TikTok, il vous permet également de rester à la pointe des tendances, vous assurant ainsi de rester viral sur les fils d'actualité de vos abonnés.

Prêt à vous lancer ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp aujourd'hui et commencez à faire de vos rêves TikTok une réalité !