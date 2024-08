Comment faire du marketing auprès des milléniaux

Ah, les milléniaux - ceux qui sont nés entre 1981 et 1996 et qui sont passés des téléphones fixes aux smartphones et des cassettes VHS aux services de streaming. Cette génération est désormais un marché cible essentiel, et ce pour de bonnes raisons : Leur pouvoir d'achat et leur fidélité aux marques ne peuvent être sous-estimés.

Contrairement à la génération Z (née entre 1997 et 2012), qui a grandi en immersion totale dans la culture de l'internet, les millennials sont à cheval entre le passé analogique et le présent numérique, ce qui leur confère une perspective unique sur la technologie et le consumérisme.

Pour savoir comment s'adresser aux millennials, il faut d'abord comprendre leurs valeurs, telles que l'authenticité, la durabilité et les expériences significatives. Des marques comme Chipotle, Netflix et Uber ont réussi à capter l'intérêt des milléniaux, et avec la bonne stratégie, vous pouvez en faire autant !

Comprendre le public cible des milléniaux

Les milléniaux (alias la génération Y) ont connu de nombreux hauts et bas au cours de leurs années de formation : le 11 septembre 2001, la grande récession, de nombreux krachs boursiers et, plus récemment, la pandémie de COVID-19 et la crise du coût de la vie. Cette génération a vraiment tout connu. Ils ont également contracté d'énormes dettes d'études qui rendent difficile le maintien d'une stabilité financière en période d'inflation croissante.

Ces expériences les ont façonnés différemment. Leurs habitudes d'achat, leurs réflexions sur l'argent et leur vision de la vie sont très éloignées de celles de leurs prédécesseurs. Ils ont une conscience sociale et recherchent des marques qui correspondent à leurs valeurs. Ils soutiennent les entreprises qui sont durables, éthiques et qui rendent service à la communauté. Ils recherchent des achats de valeur et des expériences enrichissantes.

Voyons maintenant ce qui fait que les milléniaux sont, hum, des milléniaux.

Pourquoi sont-ils importants pour les spécialistes du marketing ?

Les milléniaux étaient déjà devenus la plus grande force de travail générationnelle aux États-Unis en 2016 , et en 2022, ils deviendront la plus grande force de travail de l'Union européennela plus grande partie de la population américaine. Avec le départ à la retraite des baby-boomers, la représentation des millénaires va continuer à augmenter. Cette simple taille démographique en fait un segment de marché important à exploiter

la plus grande force de travail générationnelle , et en 2022, ils deviendront la plus grande force de travail de l'Union européennela plus grande partie de la population américaine. Avec le départ à la retraite des baby-boomers, la représentation des millénaires va continuer à augmenter. Cette simple taille démographique en fait un segment de marché important à exploiter Les milléniaux sont plus susceptibles d'avoir un emploi, de disposer de leur propre argent et de ne dépendre de personne pour effectuer un achat important . Ils peuvent prendre des décisions d'achat rapides si la marque réussit à les impressionner

. Ils peuvent prendre des décisions d'achat rapides si la marque réussit à les impressionner Au fur et à mesure que les millennials progressent dans leur carrière et accumulent des richesses, leur pouvoir d'achat ne cesse de croître . Cibler ce groupe démographique et gagner sa loyauté permet d'obtenir des résultats significatifs à mesure qu'il avance dans la force de l'âge

. Cibler ce groupe démographique et gagner sa loyauté permet d'obtenir des résultats significatifs à mesure qu'il avance dans la force de l'âge Les millennials sont des natifs du numérique. Ils sont des adeptes précoces des nouvelles technologies et utilisent activement les plateformes de médias sociaux, ce qui permet aux spécialistes du marketing de les atteindre facilement par le biais des canaux de marketing numérique

Les préférences des milléniaux en matière d'achats et de dépenses

Voyons maintenant quelles sont les préférences de cette génération en matière d'achats et de dépenses :

1. L'expérience avant la possession matérielle

Selon une enquête d'Eventbrite, il y a près de dix ans déjà, les personnes âgées de moins de 18 ans étaient plus enclines à faire l'expérience de la vie que la possession de biens matériels, 78% des millennials préfèrent dépenser de l'argent pour un événement (concerts, spectacles humoristiques) ou une expérience (voyages, sports d'aventure) plutôt que d'acheter un objet désirable.

Cette tendance s'explique par deux raisons possibles :

La génération du millénaire a grandi dans une culture où les possessions matérielles servaient à montrer la richesse, et elle a développé une aversion pour cette pratique

Les turbulences économiques et l'endettement lié aux prêts étudiants ont rendu difficile l'acquisition d'une maison ou d'un nouveau véhicule, ce qui les pousse à investir dans des biens qu'ils peuvent s'offrir et dont ils peuvent profiter, c'est-à-dire dans des expériences enrichissantes

2. Préférence pour les achats en ligne

Le CouponFollow Millennial Shopping Habits Report indique que 80 % des milléniaux font la plupart de leurs achats en ligne .

En raison de leur nature férue de technologie et de leur expérience de survie à une pandémie, les milléniaux sont naturellement attirés par les sites de commerce électronique. Ils y prennent des décisions en fonction des offres disponibles et des avis des clients.

Un penchant pour les abonnements: Qu'il s'agisse de Netflix, d'Amazon Prime, de Spotify Premium ou de produits B2B, les millennials sont très attachés au modèle de l'abonnement numérique, car ils apprécient la flexibilité qu'il leur offre. Cependant, ils sont également conscients de la façon dont ils dépensent leur argent en période d'inflation élevée. Selon une étude Deloitte réalisée en 2023,32 % des milléniaux ont annulé un service de divertissement payant pour économiser de l'argent

Qu'il s'agisse de Netflix, d'Amazon Prime, de Spotify Premium ou de produits B2B, les millennials sont très attachés au modèle de l'abonnement numérique, car ils apprécient la flexibilité qu'il leur offre. Cependant, ils sont également conscients de la façon dont ils dépensent leur argent en période d'inflation élevée. Selon une étude Deloitte réalisée en 2023,32 % des milléniaux ont annulé un service de divertissement payant pour économiser de l'argent Une préférence pour le développement durable: Les clients du millénaire recherchent des produits éthiques et respectueux de l'environnement par souci de lutter contre le changement climatique. Selon une étude de cohorte réalisée par McKinsey aux États-Unis en 2020,75 % des personnes interrogées de la génération du millénaire déclarent prendre en compte le développement durable lors d'un achat de produits de luxe

Les habitudes de consommation médiatique des milléniaux

Moins de télévision, plus d'OTT: Les milléniaux préfèrent les services OTT tels que Netflix, Hulu et Amazon Prime à la télévision câblée traditionnelle. Selon Statista, environ88 % des milléniaux sont abonnés à un service de streaming vidéo et passent en moyenne 105 minutes par semaine à consommer du contenu vidéo via leur smartphone

Les milléniaux préfèrent les services OTT tels que Netflix, Hulu et Amazon Prime à la télévision câblée traditionnelle. Selon Statista, environ88 % des milléniaux sont abonnés à un service de streaming vidéo et passent en moyenne 105 minutes par semaine à consommer du contenu vidéo via leur smartphone Utilisation des médias sociaux: 35 % des milléniaux se tournent vers YouTube pour rechercher des produits avant d'acheter, tandis que 26 % vont sur Facebook. Cela peut sembler prometteur pour les entreprises, mais la popularité croissante des bloqueurs de publicité pousse les spécialistes du marketing à chercher d'autres moyens de commercialiser leurs produits sur les médias sociaux

35 % des milléniaux se tournent vers YouTube pour rechercher des produits avant d'acheter, tandis que 26 % vont sur Facebook. Cela peut sembler prometteur pour les entreprises, mais la popularité croissante des bloqueurs de publicité pousse les spécialistes du marketing à chercher d'autres moyens de commercialiser leurs produits sur les médias sociaux Suivre les influenceurs: Lorsque les spécialistes du marketing ne parviennent pas à exploiter les publicités en ligne, ils se tournent souvent vers les influenceurs qui disposent d'une base d'adeptes importante. Selon une étude de Statista,un tiers des milléniaux font entièrement confiance aux recommandations de marques et de produits des influenceurs des médias sociaux

Lorsque les spécialistes du marketing ne parviennent pas à exploiter les publicités en ligne, ils se tournent souvent vers les influenceurs qui disposent d'une base d'adeptes importante. Selon une étude de Statista,un tiers des milléniaux font entièrement confiance aux recommandations de marques et de produits des influenceurs des médias sociaux Affinité pour les podcasts: Un rapport d'Edison Research a révélé que50 % des milléniaux écoutent un podcast par semaine. Qu'il s'agisse de politique, d'économie, de finance ou de divertissement, le scénario actuel des podcasts offre un énorme réservoir de contenu, ce qui donne aux milléniaux le choix de consommer quelque chose qui les intéresse

Intérêts et valeurs des milléniaux

**Les milléniaux sont motivés par des objectifs dans leur vie personnelle et professionnelle. Une étude Deloitte réalisée en 2024 a révélé que pour lesmajorité (89 %) des répondants du millénairele fait d'avoir un but à atteindre est un facteur clé de la satisfaction professionnelle et du bien-être. Ils se soucient des questions sociales et environnementales et s'intéressent aux marques qui changent les choses et s'efforcent de rendre la pareille aux autres

**En tant que génération qui a vu naître les médias sociaux, les milléniaux savent comment exprimer leurs opinions sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Ils sont favorables à des conversations ouvertes sur la santé mentale, l'inclusion et l'égalité des sexes et préfèrent acheter auprès de marques dont les visions s'alignent sur ces valeurs

Rester connecté: Les Millennials passent beaucoup de temps sur leur téléphone, entretiennent des profils de médias sociaux actifs et privilégient la communication en ligne aux interactions en personne. Bien que cette évolution réduise les rencontres en personne, elle permet de communiquer plus rapidement et plus fréquemment. Pour vendre efficacement aux milléniaux, les entreprises doivent s'engager auprès d'eux sur leurs plateformes préférées

Les Millennials passent beaucoup de temps sur leur téléphone, entretiennent des profils de médias sociaux actifs et privilégient la communication en ligne aux interactions en personne. Bien que cette évolution réduise les rencontres en personne, elle permet de communiquer plus rapidement et plus fréquemment. Pour vendre efficacement aux milléniaux, les entreprises doivent s'engager auprès d'eux sur leurs plateformes préférées Conscients des enjeux financiers : Les milléniaux ont souvent la mauvaise réputation d'être irresponsables avec leur argent, mais la réalité est loin d'être celle-là. La recherche indique que78 % des milléniaux établissent un budget de dépenses et s'y tiennent (contre 59 % des baby-boomers). Les milléniaux commencent également à épargner pour leur retraite assez tôt, à 23 ans, alors que, pour les baby-boomers, l'âge moyen est de 40 ans

Cibler le profil d'utilisateur du millénaire

Pour être acceptées et aimées des milléniaux, les entreprises doivent d'abord comprendre leurs préférences et ce qui les façonne. La tranche d'âge des milléniaux étant très vaste, il peut y avoir des différences entre les souhaits et les besoins d'une personne de 28 ans et ceux d'une personne de 30 ans ou de 40 ans.

Si vous êtes un chef d'entreprise ou un spécialiste du marketing et que vous essayez d'attirer les milléniaux, créez un profil d'utilisateur clair.

Pourquoi est-ce important ?

Il vous aide à mieux comprendre votre public cible et à prendre des décisions commerciales éclairées en fonction de ses besoins, de ses objectifs, de ses comportements et de ses préférences d'achat. En concevant votre profil de client idéal (PCI), vous pourriez trouver des informations précieuses sur leur démographie que vous n'auriez pas remarquées autrement.

ClickUp, un outil de gestion de projet et de marketing, peut s'avérer utile à cet égard. Vous pouvez utiliser Le modèle de tableau blanc du Persona de l'utilisateur de ClickUp pour collecter des informations, concevoir des produits qui répondent aux besoins de votre PCI et visualiser des scénarios d'utilisation réels.

Idéation avec votre équipe et développement de profils d'utilisateurs précis à l'aide du modèle de profils d'utilisateurs de ClickUp

Voici un guide étape par étape sur l'utilisation de ce modèle pour créer des personas d'utilisateurs millénaires :

Organisez une séance de remue-méninges avec votre équipe pour définir le public cible - son âge, ses caractéristiques, ses intérêts et ses motivationsTableau blanc de ClickUp2. Remplir le modèle avec les détails du PCI tels que l'âge, le lieu, le sexe, le titre du poste et le profil de revenu Recueillir les commentaires de l'équipe et les utiliserVue du conseil d'administration de ClickUp pour revoir et ajuster les personas d'utilisateurs Finalisez les personas et intégrez-les dans votre processus de conception de produit et dans vos campagnes de marketing. UtiliserTableaux de bord ClickUp pour examiner tous les personas en un seul endroit et les comparer côte à côte

Le modèle permet de s'assurer que vos efforts atteignent le bon public millénaire et que vous gagnez leur confiance en parlant leur langue. Télécharger ce modèle

Stratégies de marketing pour atteindre les milléniaux

Pour réussir à toucher les milléniaux, il faut adopter des stratégies marketing spécifiques qui les touchent. Voici quelques-unes des stratégies qui ont été testées et approuvées :

1. Les médias sociaux dans le marketing des milléniaux 95 % des milléniaux utilisent les médias sociaux et 86 % d'entre eux les utilisent quotidiennement. Il va sans dire que les médias sociaux sont le meilleur canal numérique pour les atteindre. La question est maintenant de savoir quelles sont leurs plateformes préférées

Une étude récente de HubSpot indique que le plus grand nombre de milléniaux (68 %) choisissent YouTube comme plateforme préférée, suivi de Facebook, Instagram, TikTok et X.

via HubSpot Les médias sociaux ne se limitent plus à garder le contact avec les amis et la famille. Ils sont devenus un mode d'apprentissage informel, de divertissement, de connexion avec des personnes partageant les mêmes idées et de suivi de l'actualité et des événements. En tant que média, ils ont le pouvoir de façonner la façon dont les milléniaux pensent, agissent et prennent des décisions.

Suivez ces conseils pour mieux cibler votre stratégie de marketing sur les médias sociaux :

Offrez de la valeur inconditionnellement (par exemple, lorsque vous faites la promotion d'un produit de soins capillaires, partagez des routines de soins capillaires faciles ou offrez des produits gratuits)modèles de calendrier de contenu lors de la promotion d'une application de planification des médias sociaux)

Créez des contenus vidéo courts, utiles et humoristiques

Maintenir l'authenticité et l'uniformité de la voix de la marque

Créer des posts visuellement attrayants qui attirent immédiatement l'attention

Collaborer avec des micro-influenceurs pour étendre la portée de votre marque et renforcer sa crédibilité par le biais du marketing d'influence Stratégie de Mailchimp en matière de médias sociaux est un excellent exemple. Si vous regardez leurs comptes LinkedIn ou X, vous verrez des visuels étonnants et accueillants, un contenu vidéo net et de nombreuses ressources gratuites et utiles.

Utiliser des modèles pour la gestion des médias sociaux

Vous souhaitez créer du contenu attrayant sur les médias sociaux à grande échelle ? Utilisez Le modèle de médias sociaux de ClickUp pour planifier votre contenu par lots, maintenir la cohérence de votre contenu identité de marque sur toutes les plateformes en termes de visuels et de messages, et organisez vos posts.

Créez, planifiez et organisez vos posts sur les médias sociaux et maintenez un message cohérent sur toutes les plateformes en utilisant le modèle de médias sociaux de ClickUp

En utilisant le formulaire intégré, vous pouvez recueillir les idées des membres de l'équipe, collaborer sur de nouvelles campagnes et surveiller les performances de la campagne en un seul endroit. Grâce à la visibilité des messages passés et à venir, vous pouvez facilement repérer les messages qui s'écartent de la ligne de conduite lignes directrices de la marque et apporter des modifications pour assurer l'uniformité.

Ce modèle est idéal pour les spécialistes du marketing des médias sociaux très occupés qui gèrent plusieurs canaux et campagnes. Le modèle prêt à l'emploi permet de gagner du temps tout en laissant suffisamment de liberté pour incorporer des personnalisations propres à la marque afin qu'il corresponde bien à votre flux de travail. Télécharger ce modèle Vous pouvez également utiliser Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp une autre ressource gratuite et utile de la bibliothèque de ClickUp.

Planifiez et organisez un calendrier de contenu pour différents canaux de médias sociaux en utilisant le modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp

Ce modèle est plus adapté aux équipes de médias sociaux composées d'une seule personne, où un spécialiste du marketing doit porter plusieurs chapeaux.

Voici comment vous pouvez simplifier la gestion des projets de médias sociaux avec le modèle :

Attribuer, planifier, créer et hiérarchiser les messages pour plusieurs plateformes de médias sociaux

pour plusieurs plateformes de médias sociaux Réutiliser le contenu d'une plateforme à l'autre dans un format approprié

dans un format approprié Définir des dates d'échéance pour ne jamais manquer de publier des mises à jour sensibles au facteur temps

pour ne jamais manquer de publier des mises à jour sensibles au facteur temps Attribuez des tâches aux créatifs (si vous avez des membres de l'équipe pour vous aider) pour que le contenu soit prêt à temps, ou attribuez des tâches à vous-même pour recevoir des rappels en temps voulu Télécharger ce modèle ### 2. Le marketing mobile d'abord

Au tournant du millénaire, lorsque les téléphones portables ont fait leur apparition sur le marché, les premiers milléniaux venaient tout juste de devenir adultes, tandis que les autres étaient encore adolescents ou préadolescents. Grâce à cette exposition, ils se sont naturellement familiarisés avec les technologies mobiles, et cette affinité n'a fait que se renforcer avec le temps.

En moyenne, les milléniaux passent 3,53 heures par jour sur leur téléphone contre 2,5 heures sur un PC, un ordinateur portable ou une tablette. C'est pourquoi, en tant que spécialiste du marketing, vous devez adopter une approche "mobile-first" pour rencontrer vos clients sur le même terrain.

Voici quelques conseils rapides pour que votre stratégie de marketing mobile soit efficace :

Créer un contenu visuellement attrayant et facile à consommer sur les écrans mobiles

et facile à consommer sur les écrans mobiles Optimisez votre contenu pour l'affichage vertical il occupe plus d'espace sur l'écran et est plus attrayant pour les utilisateurs mobiles

Veillez à ce que votre site Web et vos pages d'atterrissage se chargent rapidement sur les appareils mobiles afin de maintenir un faible taux de rebond

afin de maintenir un faible taux de rebond Créez des publicités spécifiquement adaptées aux utilisateurs mobiles (par exemple, vous pouvez considérer les publicités carrousel de Facebook et Instagram, qui permettent aux utilisateurs de faire défiler plusieurs images ou vidéos dans une seule publicité)

(par exemple, vous pouvez considérer les publicités carrousel de Facebook et Instagram, qui permettent aux utilisateurs de faire défiler plusieurs images ou vidéos dans une seule publicité) Utilisez des options de ciblage basées sur la localisation pour atteindre les utilisateurs mobiles dans des zones géographiques spécifiques

pour atteindre les utilisateurs mobiles dans des zones géographiques spécifiques Incorporez les applications de messagerie telles que WhatsApp et Facebook Messenger dans votre stratégie marketing et utilisez-les pour le service client, l'assistance et la communication personnalisée

Un bon exemple de marketing mobile est L'intégration par IKEA de la réalité augmentée (RA) dans son application mobile. Les acheteurs peuvent vérifier l'aspect d'un meuble dans leur pièce à l'aide de la réalité augmentée et prendre rapidement une décision d'achat sans se rendre au magasin.

3. Marketing entrant et distribution de contenu

Créer du contenu qui attire les milléniaux plutôt que de leur imposer des publicités. Ce contenu doit correspondre à leurs intérêts, aspirations et défis. Par exemple, si vous vendez des produits écologiques, votre contenu pourrait inclure des conseils pour un mode de vie durable, des projets de recyclage ou des guides sur la réduction de l'empreinte carbone.

Essayez de susciter l'engagement sur les canaux médiatiques détenus, gagnés et payés pour atteindre un public plus large susceptible d'être intéressé par ce que vous proposez. HubSpot hubSpot, l'un des principaux éditeurs de logiciels de marketing et de vente entrants, met en pratique ce qu'il prêche en matière de marketing entrant. Grâce à son blog, ses livres électroniques, ses webinaires et ses outils gratuits, HubSpot fournit un contenu précieux sur des sujets liés au marketing, aux ventes et au service à la clientèle. Le contenu est éducatif et aborde les points de douleur et les défis auxquels est confronté le public cible, qui se compose principalement de spécialistes du marketing, de professionnels de la vente et de propriétaires d'entreprises.

4. Influence des valeurs de la marque

Communiquez les valeurs et la mission de votre marque. Qu'il s'agisse de durabilité, de diversité ou de responsabilité sociale, aligner votre marque sur des causes qui comptent pour les millennials peut avoir un impact significatif sur la perception qu'ils ont de votre marque.

Cependant, il ne suffit pas d'en parler. Vous devez soutenir vos valeurs par des actions significatives. Par exemple, si votre valeur fondamentale est la durabilité, vous devez utiliser des pratiques d'approvisionnement durables, garantir des conditions de travail éthiques tout au long de votre chaîne d'approvisionnement et vous engager dans des initiatives caritatives. Patagonia, l'une des principales entreprises de vêtements et d'équipements de plein air a construit sa marque autour de la responsabilité environnementale et sociale. Elle promeut activement le développement durable en utilisant des matériaux recyclés, en réduisant son empreinte carbone et en reversant une partie de ses bénéfices à des causes environnementales.

5. Le pouvoir du contenu généré par l'utilisateur (CGU)

Encouragez les millennials à créer et à partager du contenu en rapport avec votre marque. Par exemple, vous pouvez organiser des concours, des défis ou des campagnes UGC encourageant les utilisateurs à partager des photos, des vidéos ou des témoignages sur vos produits ou vos expériences de marque en échange d'une récompense.

En présentant des CGU sur votre site web et vos canaux de médias sociaux, vous pouvez amplifier la portée de votre marque et présenter des exemples concrets de la façon dont vos produits ou services sont utilisés et appréciés par des personnes réelles. Cette preuve sociale peut s'avérer extrêmement convaincante pour les consommateurs du millénaire qui s'en tiennent à l'expression "des images, sinon ça n'est pas arrivé"

La populaire marque de caméras d'action GoPro a su tirer parti du contenu généré par les utilisateurs pour commercialiser ses produits. Les canaux de médias sociaux, le site web et les campagnes de marketing de GoPro sont remplis de photos et de vidéos de paysages à couper le souffle, d'activités qui font monter l'adrénaline et de moments qui réchauffent le cœur.

6. Rôle de l'omni-canal et du commerce électronique dans le marketing du millénaire

Utiliser des plateformes de commerce électronique ou des applications mobiles dédiées pour offrir une expérience d'achat transparente, avec des recommandations de produits personnalisées basées sur l'historique de navigation et d'achat et un passage à la caisse sans encombre.

C'est une situation gagnant-gagnant pour les marques et les millennials. Ces derniers apprécient la commodité et l'expérience personnalisée de ces supports, et en tant que marque, vous recueillez des données précieuses sur leurs préférences et leurs comportements.

Vous devriez également recréer la même expérience dans les magasins physiques. Les magasins doivent servir de centres d'expérience où les clients peuvent s'engager avec la marque par le biais d'expositions interactives, d'essais de produits et d'événements. Lorsque l'expérience d'achat est aussi fluide d'un canal à l'autre, les millennials peuvent rapidement passer du numérique aux points de contact physiques. Nike a mis en œuvre ces stratégies avec succès en proposant une expérience d'achat unifiée sur plusieurs canaux, notamment sa plateforme de commerce électronique, son application mobile et ses magasins en dur.

Améliorez votre stratégie marketing pour les milléniaux avec ClickUp

Pour créer une stratégie de marketing efficace à l'intention des milléniaux, vous devez aller plus loin et vous mettre à la place de votre groupe cible. Utilisez un outil complet tel que Le logiciel de gestion de projets marketing de ClickUp pour mieux comprendre votre public de millénaires et vous assurer que vos efforts en matière d'image de marque trouvent un écho auprès d'eux.

Créez un plan complet pour le public du millénaire avec le logiciel de gestion de projets marketing de ClickUp

Voici comment vous pouvez tirer parti de la suite de fonctionnalités de ClickUp :

Collaborer en temps réel avec les membres de l'équipe à distance (en particulier ceux qui sont des milléniaux) pour définir la personnalité de l'utilisateur de votre marque, créer un plan d'action pour les milléniaux, créer un plan d'action pour l'audience des milléniaux, etcfeuilles de route marketingaffiner les stratégies marketing, travailler sur différents supports marketing (tels que les notifications push, les brochures, les emails, les posts sur les médias sociaux, les posts de blog, les pages d'atterrissage et les études de cas), consolider toutes les données d'études de marché pertinentes et la documentation du projet en un seul endroit, et partager/recevoir un retour d'information à l'aide deClickUp Docs

Travaillez avec votre équipe en temps réel, apportez des modifications et fournissez un retour d'information en utilisant les commentaires assignés sur ClickUp Docs

Faites un brainstorming sur les nouvelles stratégies marketing, les campagnes ciblées, les idées de contenu, et plus encore avecTableaux blancs ClickUpun canevas virtuel qui transforme les idées et les discussions en éléments d'action

Faites en sorte que vos sessions de brainstorming soient orientées vers l'action grâce aux tableaux blancs ClickUp

Gérez des projets de développement stratégique complexes et de longue haleine avecTâches ClickUp. Décomposez votre travail en éléments plus petits et plus faciles à gérer, ajoutez des sous-tâches, affectez un ou plusieurs membres de l'équipe, donnez la priorité à ce qui nécessite une attention immédiate (par exemple, les campagnes sensibles au temps, telles que la promotion des soldes du 4 juillet) et ajoutez des étiquettes personnalisées à vos tâches pour une catégorisation rapide

Mettre en place des dépendances de tâches pour identifier les obstacles dès le début des tâches ClickUp

UtiliserObjectifs ClickUp pour définir les objectifs marketing à court et à long terme que vous souhaitez atteindre. Ajoutez des échéances claires, divisez vos objectifs en objectifs de sprint, objectifs hebdomadaires ou objectifs mensuels, créez des KPI et des tableaux de bord pour mesurer les performances, et regroupez vos objectifs dans des dossiers pour avoir une vue d'ensemble de votre situation

Fixez vos objectifs et suivez leur évolution avec ClickUp Goals

Visualisez vos campagnes marketing comme vous le souhaitez grâce à plus de 15 outils personnalisablesVues ClickUp. Track the progress and conversion of marketing initiatives withTableaux de bord ClickUples tableaux de bord ClickUp permettent de mesurer la portée et l'engagement du contenu que vous publiez en ligne, de connaître le nombre de MQL que vous générez et d'évaluer leur taux de conversion en ventes

Obtenez des informations compréhensibles sur vos campagnes marketing grâce aux tableaux de bord ClickUp

Menez des recherches primaires et collectez des données auprès de vos clients, prospects, employés ou parties prenantes externes, demandez des contributions et des commentaires pour améliorer vos campagnes de marketing, et transformez les réponses en tâches traçables en utilisant les tableaux de bord ClickUpFormulaires ClickUp

Collectez des données et tirez des informations précieuses des réponses à l'aide de ClickUp Forms

Engager les Millennials par le biais d'expériences et de valeurs

Voyons comment vous pouvez engager les millennials par le biais de différentes expériences et valeurs :

Promouvoir les grandes expériences numériques plutôt que le divertissement

Les milléniaux recherchent des interactions numériques qui vont au-delà du simple divertissement ; ils ont soif d'expériences significatives qui ajoutent de la valeur à leur vie. Les entreprises devraient privilégier la création de plateformes numériques, d'applications et de contenus qui éduquent, inspirent ou responsabilisent les utilisateurs tout en restant agréables.

Prenons Duolingo comme exemple . Sa console gamifiée et son interface utilisateur visuellement attrayante incitent les apprenants à poursuivre leur apprentissage d'une nouvelle langue. En outre, la mascotte de la marque, Owl Duo, harcèle les utilisateurs avec des rappels passifs-agressifs (et souvent hilarants) sur les médias sociaux pour qu'ils poursuivent leurs cours. Mémorable, en effet !

via duoplanet.com

Donner la priorité à l'authenticité et à une image de marque authentique

Les millennials sont attirés par les marques qui n'hésitent pas à se montrer sous leur vrai jour. Les entreprises devraient s'efforcer de construire la confiance en étant transparentes sur leurs valeurs, leurs pratiques et leurs origines. Elles peuvent transmettre leur authenticité par le biais de récits, de contenus en coulisses, de témoignages générés par les utilisateurs ou en transformant les fondateurs, les PDG et les employés en ambassadeurs de la marque par le biais des médias sociaux.

Il peut sembler décourageant de concevoir un stratégie de gestion de la marque à partir de zéro, car il y a de nombreux éléments en mouvement, et vous voulez que tous soient corrects. Vous pouvez utiliser des modèles d'image de marque personnalisables pour structurer le message et l'histoire que vous souhaitez mettre en avant. Modèle de marque de ClickUp est l'un de ces cadres. Grâce à ce modèle, les entreprises peuvent créer une identité visuelle cohérente pour l'ensemble de leur matériel de marketing et de leurs canaux de distribution.

Restez au fait du développement des visuels, des messages et de la tonalité de votre entreprise et créez une expérience de marque cohérente avec le modèle de marque de ClickUp

**Le modèle vous permet de suivre les différents aspects du processus de création de marque au sein d'une plateforme unique, où vous et d'autres décideurs pouvez suivre les progrès, ajouter des suggestions et donner des approbations.

Il est facile de perdre le fil des tâches lors de l'élaboration d'une image de marque, car il y a beaucoup à faire, mais ce modèle vous permet de rester organisé. Télécharger ce modèle

Mettre en avant les causes sociales et les valeurs qui trouvent un écho auprès des millennials

Les milléniaux ont une conscience sociale et gravitent autour des marques qui soutiennent des causes qui les passionnent. Les entreprises peuvent mobiliser ce groupe démographique en alignant les causes sociales (telles que la durabilité environnementale, la diversité et l'inclusion, ou la sensibilisation des communautés) avec des actions tangibles, telles que les dons, le travail bénévole ou les initiatives écologiques. Ces efforts montrent que l'entreprise se soucie d'avoir un impact au-delà du profit.

Incorporer l'humour dans le marketing

Les milléniaux apprécient que vous les fassiez sourire - l'humour capte leur attention et rend la marque relatable. Les entreprises peuvent utiliser l'humour dans leurs campagnes de marketing, leurs messages sur les médias sociaux et leurs publicités pour créer des expériences mémorables et encourager l'engagement.

Le populaire Logiciel de référencement Semrush est passé maître dans cette stratégie. Voici l'un des nombreux messages de Semrush sur les médias sociaux qui nous a fait rire :

via Semrush

Être disponible et fournir un bon support client

Les Millennials attendent des réponses rapides et adaptées à leurs besoins gestion de la clientèle . Les entreprises doivent diversifier leurs canaux de communication, y compris le chat en direct, les médias sociaux, le courrier électronique et l'assistance téléphonique, afin de répondre aux différentes préférences. **Les entreprises doivent diversifier leurs canaux de communication, y compris le chat en direct, les médias sociaux, le courrier électronique et l'assistance téléphonique, afin de s'adapter aux différentes préférences. Tout cela transforme les milléniaux en fidèles défenseurs de la marque.

Utilisation de l'IA

Cependant, traiter des demandes à grande échelle sans affecter la qualité du service peut s'avérer écrasant. C'est là que l ClickUp Brain vient à la rescousse.

Créez une base de connaissances pour vos projets afin d'établir un lien avec votre public de jeunes avec ClickUp Brain

Les équipes de service client peuvent utiliser ce co-pilote IA pour :

Créer une base de connaissances avec des informations actualisées pour que les clients puissent trouver eux-mêmes les solutions à leurs questions

pour que les clients puissent trouver eux-mêmes les solutions à leurs questions Recommander des ressources pertinentes de la base de connaissances aux agents lors d'un chat ou d'un appel

Obtenez des réponses instantanées et précises basées sur le contexte à partir de n'importe quel travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp, en utilisant ClickUp Brain

L'analyse des interactions avec les clients pour générer des ébauches de guides pratiques, de matériel de dépannage et de FAQ

de guides pratiques, de matériel de dépannage et de FAQ Suivi de l'état des demandes de service

L'automatisation des tâches répétitives, telles que la planification des suivis, le suivi des délais de résolution des tickets , les réponses aux FAQ et les demandes de commentaires

, les réponses aux FAQ et les demandes de commentaires Personnaliser les messages de chat et les réponses aux courriels à l'aide des données des clients

à l'aide des données des clients Traduire les questions/réponses dans différentes langues pour répondre aux besoins des clients dans le monde entier

Utiliser des modèles de service client

En plus d'accélérer votre service client avec l'IA vous pouvez rendre leur flux de travail plus fluide et plus structuré grâce à des solutions prêtes à l'emploi modèles de service à la clientèle .

Donnez aux équipes du service clientèle les moyens de proposer plus rapidement des solutions de qualité en utilisant le modèle de gestion du service clientèle de ClickUp

Par exemple, Modèle de gestion du service à la clientèle de ClickUp vous aide à contrôler les tickets d'assistance entrants, à collaborer avec les équipes pour trouver des solutions et à proposer des résolutions dans les délais.

Avec quatre vues personnalisables (Liste, Tableau, Doc et Formulaire), vous pouvez facilement suivre les demandes d'assistance nouvelles, en attente, en cours et résolues et vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Les champs personnalisés prédéfinis vous permettent d'ajouter des détails importants à un ticket, tels que le type de problème, l'état d'avancement, l'e-mail de contact du demandeur et l'indice de satisfaction du client.

Facilitez le service client avec ce modèle et gagnez des points auprès de vos clients ! Télécharger ce modèle

Être créatif et résoudre des problèmes plus importants

Les milléniaux sont attirés par les entreprises qui s'attaquent à des défis sociétaux ou environnementaux plus vastes avec une touche de créativité. Le fait de donner la priorité à l'innovation et de proposer des solutions efficaces aux problèmes de la vie réelle répond au désir des milléniaux de consommer de manière utile.

La marque de produits de soin Dove a utilisé cette stratégie dans le cadre de son Project #ShowUs la campagne a été lancée en 2019. L'objectif était de remédier au manque de représentation des femmes de tous les jours dans la publicité grand public. Ils ont lancé une campagne visant à créer des images de stock diversifiées mettant en scène de vraies femmes.

Cette collection, désormais la plus importante au monde, comprend plus de 10 000 photos disponibles sur Getty Images, et 10 % des recettes des ventes d'images sont réinvestis pour soutenir le projet #ShowUs. Le projet a connu un succès retentissant et a permis à la marque d'être très appréciée.

Valoriser l'empathie et la personnalisation

La génération Y apprécie les marques qui font preuve d'empathie à l'égard de leur situation particulière et qui comprennent leurs besoins et leurs préférences. **Les techniques de personnalisation, telles que les campagnes ciblées, les recommandations personnalisées et la communication sur mesure, rendent les efforts de marketing plus attrayants et réduisent les ventes pour les milléniaux

Voici un exemple : Hôtels Hoxton cible les amateurs de voyages avec des annonces pertinentes.

via Le Hoxton

Le marketing de contenu pour les Millennials

D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, on peut en déduire que pour créer un contenu qui attire les milléniaux, il faut cocher les cases suivantes :

Divertissement: Ce type de contenu vise à captiver et à amuser les millennials, souvent par le biais de l'humour, de l'esprit ou d'une narration attrayante.

Exemple :Buzzfeedles articles et les quiz de Buzzfeed

Ce type de contenu vise à captiver et à amuser les millennials, souvent par le biais de l'humour, de l'esprit ou d'une narration attrayante. Exemple :Buzzfeedles articles et les quiz de Buzzfeed **Le contenu émotionnel évoque des sentiments d'empathie, de nostalgie ou d'inspiration, et aborde des sujets auxquels les milléniaux peuvent immédiatement s'identifier.

Exemple :Vidéos d'Upworthy partageant des histoires inspirantes ou des moments réconfortants

Exemple :Vidéos d'Upworthy partageant des histoires inspirantes ou des moments réconfortants Authentique: Elle semble authentique, relatable et transparente ; elle met souvent en scène de vraies personnes, de vraies expériences et des points de vue non filtrés.

Exemple :Glossierles campagnes de marketing de Glossier mettent en scène de vrais clients et des images non retouchées

Elle semble authentique, relatable et transparente ; elle met souvent en scène de vraies personnes, de vraies expériences et des points de vue non filtrés. Exemple :Glossierles campagnes de marketing de Glossier mettent en scène de vrais clients et des images non retouchées **Le contenu visuel s'appuie fortement sur des images, de courtes vidéos et des infographies pour faire passer des messages rapidement et efficacement.

Exemple de contenu visuel :Vidéos de cuisine de Tasty sur Facebook et Instagram, avec des vues d'ensemble captivantes et une musique entraînante

En gardant ces quatre facteurs à l'esprit, vous vous démarquerez de vos concurrents et toucherez la corde sensible de votre groupe cible, à savoir les milléniaux.

ClickUp Templates

Vous pouvez également explorer des modèles prêts à l'emploi afin de rationaliser davantage les processus de gestion du marketing de contenu :

1. ClickUp's Content Marketing Plan Template (Modèle de plan de marketing de contenu)

Suivez les progrès et les performances de vos initiatives de marketing de contenu avec le modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp

Définissez votre public cible et vos objectifs et élaborez un plan complet pour guider la création et la distribution de votre contenu sur les différents canaux. Réunissez les membres de votre équipe pour collaborer et lancer des idées à l'aide de ce modèle. Il vous permet de :

Prioriser les tâches, fixer des échéances et ajouter des assignés

Obtenir une visibilité sur les progrès ou les goulots d'étranglement

de suivre les indicateurs de performance du contenu (impressions, trafic sur le site web et prospects qualifiés) sur l'ensemble des canaux

Évaluez et améliorez votre plan de contenu

Que ce soit la première fois que vous créez une stratégie de contenu ou que vous souhaitiez adopter une approche plus structurée dans vos processus existants, ce cadre est une excellente ressource que vous devez essayer. Télécharger ce modèle 2. ClickUp's Content Management Template (Modèle de gestion de contenu de ClickUp)

Gérez de grands volumes de contenu et restez sur la bonne voie en utilisant le modèle de gestion de contenu de ClickUp

Ce modèle est votre destination unique pour planifier et gérer le contenu omnicanal, qu'il s'agisse de contenu web, de blogs, de posts sur les médias sociaux ou de bulletins d'information. Ce cadre est particulièrement utile pour les grandes équipes de contenu qui ont plusieurs parties prenantes et plusieurs canaux à gérer.

Utilisez le modèle pour demander une contribution créative aux membres de l'équipe, planifier et collaborer en temps réel, tenir à jour un calendrier éditorial et publier/livrer le contenu dans les délais impartis.

Organiser de grandes quantités de contenu

**Les membres de l'équipe de rédaction ont été invités à participer à l'élaboration de la charte graphique

Mettre à jour et réviser le contenu facilement

Configurez le modèle avec des statuts, des vues et des champs personnalisés, et restez en phase avec votre calendrier de contenu. Télécharger ce modèle

Dépasser les efforts manuels

En tant que stratège marketing, vous êtes souvent confronté à une course contre la montre. Et en période de pointe, vous risquez d'être confronté au redoutable blocage créatif. Dans ces moments-là (et tous les autres jours où vous êtes multitâches comme un pro), ClickUp Brain s'avère utile. Il peut vous aider :

Générer des idées et créer du contenu pour des articles de blog, des posts sur les médias sociaux, des e-mails, des campagnes ciblées et des publicités

Vous êtes à court d'idées ? Laissez ClickUp Brain vous concocter quelque chose pour vos besoins en marketing de contenu

Affinez les réponses de l'IA en fournissant des informations et un contexte supplémentaires

Modifier des textes ou des contenus pour des campagnes de marketing et s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'erreurs

Résumer les articles de blog en petits articles pour LinkedIn, X ou Instagram

L'IA se chargeant de ces tâches, vous pouvez vous concentrer davantage sur l'élaboration de stratégies.

Encouragez le contenu généré par l'utilisateur (CGU) en organisant des concours, des défis ou des campagnes qui invitent les milléniaux à créer et à partager leur propre contenu Élaborer des récits qui ont une résonance émotionnelle et intellectuelle, qu'il s'agisse de relever des défis, de poursuivre des passions ou de faire une différence dans le monde Restez au fait des tendances actuelles, des mèmes et des références culturelles qui trouvent un écho auprès des milléniaux Créer un sentiment d'urgence ou d'exclusivité pour exploiter la peur de manquer (FOMO) des milléniaux en utilisant des offres limitées dans le temps ou des offres exclusives

L'importance du référencement et de l'optimisation des pages d'atterrissage

Compte tenu de leurs préférences en matière de recherche numérique, il n'est pas surprenant qu'un bon classement SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) renforce la confiance des millennials, qui y voient un signe de légitimité. Le référencement avec des mots-clés pertinents peut placer votre marque au premier plan lorsque les milléniaux recherchent des solutions à leurs problèmes.

La recherche conversationnelle devenant de plus en plus populaire, l'optimisation des mots-clés à longue traîne qui imitent la parole naturelle peut aider les marques à capter les recherches vocales des milléniaux.

**Les pages d'atterrissage qui répondent directement à l'intention de recherche (la raison de la recherche) trouvent également un écho auprès des milléniaux qui accordent de l'importance à leur temps. Les milléniaux se méfient des tactiques de vente et apprécient une communication directe, comme nous l'avons déjà établi.

En vous concentrant sur le référencement et l'optimisation des pages de renvoi, vous pouvez vous assurer que vos efforts de marketing correspondent aux habitudes de recherche et aux processus de prise de décision des milléniaux.

Améliorez vos résultats grâce à une stratégie marketing réussie pour les milléniaux

La génération Y aime l'authenticité, se préoccupe des questions sociales et environnementales et a soif d'expériences personnalisées.

Pour entrer en contact avec eux, vous devez être actif sur les canaux numériques, en particulier les médias sociaux, et les tenir en haleine grâce à un contenu précieux et visuellement attrayant. Montrez-leur que votre marque représente quelque chose de significatif et que vous êtes transparent dans vos pratiques. Gardez un œil sur les tendances et soyez prêt à vous adapter.

En suivant ces stratégies, vous parviendrez à fidéliser durablement le groupe démographique le plus important, ce qui assurera à votre marque un succès à long terme. Et ayez un outil comme ClickUp à vos côtés pour faire tout cela de manière organisée. S'inscrire à ClickUp et utilisez ses fonctions complètes pour commercialiser vos stratégies commerciales auprès des milléniaux.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quel est le meilleur moyen d'atteindre les millennials ?

Pour atteindre efficacement les millennials, les marques devraient donner la priorité aux plateformes numériques et aux canaux de médias sociaux tels qu'Instagram, TikTok et YouTube, où les millennials passent une partie considérable de leur temps. L'utilisation de formats de contenu engageants tels que les vidéos, les mèmes et les posts interactifs peut aider à capter leur attention.

2. Qu'est-ce qui intéresse le plus les millennials ?

Les millennials sont connus pour leurs habitudes de consommation axées sur la valeur. Ils privilégient l'authenticité et recherchent des liens sincères avec les marques et les produits. La durabilité est une préoccupation importante, de nombreux milléniaux optant pour des produits respectueux de l'environnement et d'origine éthique.

Ils sont également des adeptes précoces de la technologie, constamment à la recherche de produits et d'expériences innovants. Les achats expérientiels, comme les voyages et les événements, prennent souvent le pas sur les possessions matérielles.

3. Quelle est la composition démographique des milléniaux ?

Les milléniaux sont des personnes nées entre 1981 et 1996, bien que les définitions exactes puissent varier. En 2024, les milléniaux les plus âgés auront une quarantaine d'années, tandis que les plus jeunes auront une vingtaine d'années.

4. Quel type de publicité les millennials préfèrent-ils ?

Les millennials réagissent bien à la publicité qui leur semble personnalisée et authentique. Ils apprécient les contenus qui s'adressent directement à leurs intérêts et à leurs valeurs, que ce soit par le biais de publicités ciblées sur les médias sociaux, de partenariats avec des influenceurs ou de contenus générés par les utilisateurs.

5. Pourquoi les marques ciblent-elles les millennials ?

Les marques ciblent les millennials parce qu'ils représentent une part importante du marché de la consommation, avec un pouvoir d'achat substantiel. Les millennials ont une forte influence sur les tendances de la consommation, façonnant souvent les préférences des générations plus âgées et plus jeunes. En s'attachant la fidélité des millennials, les marques peuvent établir des relations à long terme et s'assurer une place sur le marché.

6. Suis-je un millénaire si j'ai 26 ans ?

Si vous avez 26 ans en 2024, vous appartenez probablement à la génération Z. Mais bon, vous pouvez toujours vous rapprocher des milléniaux ou vous considérer comme tel, car les barrières d'âge pour définir ces cohortes générationnelles sont assez souples.