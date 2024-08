10 modèles de service à la clientèle pour organiser les opérations de soutien

Sur un marché concurrentiel, la qualité du service à la clientèle est souvent le facteur de différenciation entre les marques. Il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions ou à des préoccupations ; la façon dont vous communiquez donne le ton à la satisfaction et à la fidélité des clients.

La normalisation des modes d'interaction avec les clients permet aux équipes du service clientèle d'offrir une expérience cohérente. Les modèles de service client sont inestimables pour les équipes qui gèrent la communication avec les clients à grande échelle.

Ces modèles d'e-mail de service client sont essentiels pour répondre et prévoir les besoins des clients en tandem avec les outils d'assistance client .

Conçus pour couvrir de nombreuses interactions avec les clients - des salutations amicales aux réclamations formelles - ces modèles permettent à votre équipe chargée de la réussite des clients de maintenir une touche personnelle.

Ils sont particulièrement utiles pour fournir un fournisseur, prestataire qui reflète l'empathie et la compréhension, que vous ayez affaire à des clients en colère ou que vous cherchiez à les fidéliser.

Ce guide présente dix modèles de service client indispensables, conçus pour les équipes de service client en quête d'efficacité et de flexibilité. Chaque modèle est une feuille de route vers un excellent service à la clientèle, où chaque client se sent écouté et valorisé.

Qu'est-ce qu'un modèle de service client ?

Les modèles de service client sont des formes préétablies qui servent de cadre aux équipes de service client pour s'engager efficacement avec les clients.

Ces modèles couvrent l'ensemble des domaines suivants client ou cliente les interactions. En les incorporant dans votre Logiciel de gestion de la relation client peuvent encore améliorer l'efficacité de ces engagements, en comblant le fossé entre les entreprises et leurs clients.

Votre entreprise peut traiter de manière professionnelle chaque plainte ou interaction avec un client grâce à des modèles de réponse personnalisés et adaptés à divers scénarios.

De plus, ces modèles d'e-mails de service à la clientèle offrent une grande flexibilité, que ce soit pour répondre aux demandes d'assistance technique des clients ou pour transformer un client frustré en un client heureux.

L'avantage des modèles d'e-mails du service clientèle est la cohérence du message dans toutes les communications. Cette uniformité permet d'établir des relations solides avec les clients et de stimuler l'engagement.

En outre, ces modèles permettent des temps de réponse plus rapides, ce qui permet à vos équipes de service client de consacrer moins de temps à l'élaboration de réponses individuelles et plus de temps à la résolution des questions ou des problèmes des clients.

Cette approche permet non seulement de réduire la probabilité d'erreurs, mais aussi de garantir une qualité de service constante. Elle permet aux marques de faire preuve d'empathie envers leurs clients et d'aborder chaque interaction avec compréhension.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de service à la clientèle ?

Un modèle d'e-mail de service client exceptionnel est adaptable, de sorte que vos équipes peuvent envoyer des réponses personnalisées mais structurées à toutes sortes d'e-mails.

Un bon modèle d'e-mail de service client doit présenter les caractéristiques clés suivantes :

Conception adaptable : Modèles personnalisables peuvent aider votre équipe d'assistance client à créer des communications plus personnalisées et pertinentes au lieu de réponses génériques. Cela permet à chaque client de se sentir valorisé et écouté

: Modèles personnalisables peuvent aider votre équipe d'assistance client à créer des communications plus personnalisées et pertinentes au lieu de réponses génériques. Cela permet à chaque client de se sentir valorisé et écouté Des conseils complets : Permet une communication efficace avec les clientsgestion de la communication avec les clients en incluant les étapes de dépannage, les informations de contact et les actions de suivi. C'est essentiel pour répondre efficacement aux requêtes des clients tout en améliorant l'efficacité des agents de votre service clientèle

: Permet une communication efficace avec les clientsgestion de la communication avec les clients en incluant les étapes de dépannage, les informations de contact et les actions de suivi. C'est essentiel pour répondre efficacement aux requêtes des clients tout en améliorant l'efficacité des agents de votre service clientèle Un ton engageant et personnalisé : Aide votre équipe à rédiger des e-mails de service client contenant des messages appropriés sur un ton équilibré, avec le bon dosage d'amabilité et d'informativité. Adopter le bon ton dans la communication avec les clients est un aspect essentiel d'un service client de qualité

: Aide votre équipe à rédiger des e-mails de service client contenant des messages appropriés sur un ton équilibré, avec le bon dosage d'amabilité et d'informativité. Adopter le bon ton dans la communication avec les clients est un aspect essentiel d'un service client de qualité Politesse et considération : Traite chaque problème du client avec politesse et respect, en mettant en avant la validation de votre marque en matière d'empathie et de service client inégalé

: Traite chaque problème du client avec politesse et respect, en mettant en avant la validation de votre marque en matière d'empathie et de service client inégalé Intégration dans les systèmes: Le modèle de service à la clientèle préféré doit pouvoir être intégré dans vos autres systèmes, tels que votre système de gestion de la relation client (SGC)Outil de gestion de la relation clientla plateforme ERP, le logiciel de gestion des tickets, le système de discussion, etc

L'ajout de ces éléments à vos modèles de service client facilite la communication et améliore la qualité de votre service client. Cela permet d'établir avec vos clients des relations solides qui durent longtemps.

a lire également modèles de profils de clients

10 modèles de service client à utiliser en 2024

Un bon service client repose sur des interactions invitées, fiables et utiles. Le bon modèle vous aide à vous assurer que ces qualités sont réunies lors de chaque échange avec un client.

Vous trouverez ci-dessous dix modèles de réponse au service client que votre équipe de service client peut utiliser. Chacun d'entre eux est conçu pour rationaliser la communication, résoudre les questions ou les problèmes et fidéliser les clients.

1. Modèle d'assistance client ClickUp

Améliorez le suivi de l'assistance client avec le modèle d'assistance client ClickUp

Pour améliorer l'expérience client, essayez le modèle Modèle d'assistance client ClickUp . Qu'il s'agisse d'une simple requête ou d'un problème complexe, ce modèle vous aide à classer chaque plainte ou interaction client par urgence et par sujet.

Les modèles d'e-mail de service client de ClickUp sont riches en fonctionnalités, facilement adaptables et prêts à l'emploi. Il existe une vue Formulaire que vous pouvez mettre à jour pour capturer les informations dont votre équipe de service client a besoin pour répondre à toutes les assistances et demandes.

Ce format vous aide en outre à classer les demandes des clients par catégorie et par ordre de priorité, à attribuer des tickets aux membres de l'équipe d'assistance pour suivre la progression, à contrôler la satisfaction des clients et à apporter des améliorations.

Vous pouvez créer des statuts personnalisés (tels que En cours, En attente et Non attribué) pour suivre la progression de chaque demande. Vous pouvez facilement gérer vos tâches d'assistance client en ajoutant des champs personnalisés (tels que le numéro de téléphone, le nom, le nom de la société, l'adresse e-mail, le gestionnaire de compte et la demande de renseignements).

De même, les vues personnalisées (telles que Tâches dépassant la date d'échéance, Toutes les tâches de la semaine et Liste) vous permettent d'afficher plusieurs vues dans différentes configurations ClickUp afin de trouver rapidement les données dont vous avez besoin.

2. Modèle de gestion du service client ClickUp

Contrôlez les tickets d'assistance client entrants avec le modèle de gestion du service client de ClickUp

Gardez le cap sur chaque demande de client en utilisant le modèle de gestion du service à la clientèle de ClickUp Modèle de gestion du service client ClickUp .

Ce modèle facilite la collaboration avec les équipes d'assistance sur les tickets, les problèmes et les solutions. L'organisation du retour d'information, la mise en place d'un suivi cohérent et le suivi des évaluations de satisfaction sont trois autres avantages de l'utilisation de cette forme.

Imaginez un scénario dans lequel un client rapporte un bug. Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser ces rapports, attribuer des e-mails aux membres de l'équipe, paramétrer les mises à jour de statut et suivre la demande de service jusqu'au bout.

Ce processus permet à votre équipe de service à la clientèle d'aborder les questions ou les préoccupations ensemble, en veillant à ce que vos clients se sentent informés tout au long du processus.

De plus, grâce aux champs personnalisés prédéfinis dans ce modèle, vous pouvez ajouter des détails importants à un ticket, tels que le type de problème, le statut achevé, l'e-mail de contact du demandeur et l'évaluation de la satisfaction du client.

De plus, son affichage sous forme de formulaire vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts !

3. Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp

Améliorez le suivi du parcours client avec l'enregistrement d'écran, la modification collaborative, les automatisations, l'IA, et plus encore avec le ClickUp Customer Journey Map Template

Le Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp vous permet de visualiser le parcours d'un client avec votre marque. Il vous permet d'utiliser plusieurs fonctionnalités, telles que le suivi avec enregistrement d'écran, l'édition collaborative, l'automatisation et l'IA, pour améliorer l'ensemble gestion du cycle de vie du client. Vous pouvez également créer des statuts, des champs et des affichages personnalisés dans ce modèle afin de mapper facilement les interactions avec vos clients.

Ce modèle vous aide à mieux comprendre les facteurs de fidélisation ou d'insatisfaction des clients. Par exemple, si les analyses montrent un taux élevé d'abandon des clients au niveau de la passerelle de paiement, vous pouvez utiliser ce modèle pour élaborer des stratégies d'amélioration, optimiser le processus de paiement et augmenter les taux de conversion. Vous pouvez également utiliser les données d'entrée pour trouver des idées de solutions ciblées Campagnes CRM ciblées .

4. Modèle ClickUp pour la réussite des clients

Suivez la progression et les performances de votre client sur le modèle de réussite du client ClickUp

Le modèle Modèle ClickUp pour la réussite des clients vous permet de fixer des objectifs clairs et de suivre l'activité des clients, ce qui favorise l'alignement et la satisfaction.

Qu'il s'agisse d'intégrer de nouveaux clients ou de gérer des clients existants, ce modèle permet à votre équipe d'assistance de rester concentrée et sur la bonne voie. Tout cela permet de créer une transparence durable avec vos clients et d'instaurer un climat de confiance avec les nouveaux clients.

Pour une équipe marketing, cela peut également signifier définir des KPI spécifiques pour une campagne et utiliser le modèle pour suivre la progression et adapter les stratégies afin d'atteindre ces objets.

Vous pouvez créer des statuts personnalisés (tels que Up For Renewal, Onboarding, Renewed, Nurturing et Churned) pour suivre la progression des clients.

Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez facilement visualiser les données relatives aux clients.

Enfin, grâce aux vues personnalisées (telles que Client Success Playbook, Getting Started Guide, Feedback Form, Renewal et Engagement), toutes les interactions avec vos clients sont correctement mappées.

5. Modèle de formulaire de rétroaction des clients ClickUp

Améliorez le suivi du feedback et plus encore avec le modèle de formulaire de feedback client de ClickUp

Le modèle Modèle de formulaire de rétroaction des clients ClickUp est un excellent moyen de solliciter et d'organiser les commentaires des clients.

Par exemple, vous pouvez demander à vos clients de remplir un formulaire personnalisé après avoir achevé un projet. Vous pourrez ainsi recueillir des informations sur vos performances et les utiliser pour affiner vos processus et améliorer votre programme de fidélisation des clients.

Ce modèle vous aide également à concevoir des e-mails et des sondages personnalisés pour vos clients. Il vous permet de recueillir des données précieuses pour orienter les décisions relatives aux produits et d'analyser rapidement les résultats des sondages pour identifier les idées et les tendances.

La création de statuts personnalisés (tels que Achevé et À faire) vous permet de surveiller sans difficulté les commentaires négatifs ou positifs. Les champs personnalisés (Fournisseur de services, Date d'achat, Niveau du client, Évaluation globale et Suggestions d'amélioration) vous aident à sauvegarder ces commentaires et à visualiser facilement les données des clients.

En outre, vous pouvez ouvrir six vues personnalisées différentes (telles que la vue Liste des recommandations globales, la vue Tableau des évaluations des fournisseurs, la vue Tableau des commentaires, etc.) pour que toutes vos informations soient correctement organisées et facilement accessibles.

6. Modèle ClickUp Voix du client

Comprendre les besoins et les préférences des clients avec le modèle ClickUp Voice of the Customer

Exploitez la puissance des commentaires des clients avec le modèle ClickUp Voice of Customer Modèle ClickUp Voix du client . Ce modèle regroupe et analyse les commentaires reçus par le biais des e-mails du service client, ce qui aide les équipes d'assistance à hiérarchiser les actions.

Si les clients souhaitent une nouvelle fonctionnalité, ce modèle permet de documenter le retour d'information et de quantifier les actions de suivi, afin d'aider l'équipe de développement à hiérarchiser sa feuille de route en fonction des attentes des clients.

Ici, vous pouvez utiliser des statuts personnalisés (tels que Achevé et À faire) pour suivre les commentaires des clients. Les champs personnalisés (Besoin du client, Source de la Voix du Client et Solution) vous permettent ensuite d'enregistrer et de visualiser ce retour d'information.

Enfin, grâce aux vues personnalisées, vous pouvez ouvrir trois vues différentes (telles que Liste, Tableau et Commencer ici) afin que toutes vos données soient facilement accessibles en un seul endroit.

7. Modèle d'accueil du client ClickUp

Créez une expérience client positive avec le modèle d'accueil du client ClickUp

L'étape suivante est le modèle d'accueil des clients ClickUp Modèle d'accueil du client ClickUp qui garantit que tous les nouveaux profils de clients bénéficient d'une introduction en douceur à vos services ou à vos produits.

Ce modèle fournit un guide étape par étape pour les clients, ce qui facilite le processus d'accueil.

Ce processus vous aide à jeter des bases solides pour un partenariat à long terme avec vos clients payants.

Dans le cas d'une entreprise de SaaS, il peut s'agir de guides d'installation de compte étape par étape, intégrés au modèle, afin que les clients se sentent pleinement assistés au cours de leur parcours d'intégration.

8. Modèle de demande de service ClickUp

Assurez la cohérence des demandes avec le modèle de demande de service de ClickUp

Le modèle de demande de service de ClickUp Modèle de demande de service ClickUp permet un suivi efficace des demandes de service.

Si un client demande le remplacement d'un produit, le modèle permet d'enregistrer la demande, de suivre sa progression et de communiquer les mises à jour au client tout en maintenant un dossier organisé.

Par exemple, si une demande de remboursement est enregistrée, attribuée et résolue dans les 48 heures, votre client sera impressionné par la rapidité et la facilité de la résolution !

La plupart des modèles d'e-mail de service client de ClickUp sont dotés de fonctionnalités personnalisées. Les statuts personnalisés (tels que Bloqué, Nouvelle demande, Résolu et En cours d'enquête) vous aident à suivre vos demandes de suivi et à hiérarchiser les tâches.

Les champs personnalisés (tels que Capture d'écran, Résolution fournie, Email de contact, etc.) vous aident à enregistrer des données cruciales sur l'expérience négative d'un client et à visualiser ses demandes plus efficacement.

Enfin, grâce aux affichages personnalisés (tels que Erreurs résolues, Par priorité, Résumé du service, etc.), vous pouvez facilement accéder à toutes vos informations organisées en un seul endroit.

Recueillez les données de vos clients pour des recherches, des sondages et plus encore avec le modèle de formulaire de contact client de ClickUp

Organisez les demandes de renseignements de vos clients avec le modèle de formulaire de contact client de ClickUp Modèle de formulaire de contact client ClickUp . Pour les entreprises qui reçoivent un volume important de demandes, ce modèle permet de s'assurer que chaque question est catégorisée et acheminée rapidement vers le membre approprié de l'équipe d'assistance.

Il est particulièrement utile pour les sites de commerce électronique où les réponses rapides aux demandes de renseignements sur les produits peuvent avoir un impact significatif sur les décisions d'achat. Avec ce modèle, vous pouvez utiliser des statuts personnalisés (Bloqué, Achevé, En cours d'examen et Nouvelle demande) pour hiérarchiser les demandes de suivi d'un client et des champs personnalisés pour les gérer.

Dans le cas d'une entreprise de vente au détail, cela pourrait signifier avoir un formulaire structuré sur votre site Web pour les questions liées à la commande. Ce formulaire permet de classer automatiquement les demandes par catégorie et par ordre de priorité afin d'y apporter des réponses rapides et personnalisées.

Avec des affichages personnalisés (tels que Guide de démarrage, Processus, Formulaire de contact client et Résumé du contact), vous pouvez rapidement passer à l'action !

10. Modèle d'escalade du service client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-399.png Organisez le partage des informations entre les équipes avec le modèle ClickUp Customer Service Escalation https://app.clickup.com/signup?template=t-127248368 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle d'escalade du service à la clientèle de ClickUp Modèle d'escalade du service client ClickUp est une feuille de route pour la gestion des problèmes complexes ou sensibles des clients.

Par exemple, si le cas d'un client passe au niveau supérieur, le modèle décrit les étapes à suivre pour s'assurer que le problème est transmis à un responsable ou à un spécialiste pour obtenir une aide supplémentaire et que des mesures de suivi cohérentes sont prises.

Il inclut des statuts personnalisés granulaires (tels que En cours, En attente, En attente du client, etc.) pour contrôler tous vos e-mails de service à la clientèle.

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 15 champs personnalisés (tels que l'e-mail, le nom du client, l'adresse de livraison, etc.) pour gérer les demandes de service client. Des vues personnalisées (telles que le formulaire de service client, la liste des tickets, les réponses conditionnelles, etc.) permettent de visualiser les interactions de bout en bout.

L'adoption d'une approche basée sur les données garantit que votre stratégie de service client reste dynamique, réactive et, en fin de compte, réussit à cultiver des relations durables avec les clients.

Rationaliser l'excellence du service avec les modèles ClickUp

Ces modèles d'e-mails de service client rationalisent vos processus internes et améliorent considérablement l'interaction entre votre marque et ses clients.

Il est judicieux d'intégrer un cadre d'analyse et de rapports à votre stratégie de service client pour la rendre plus efficace.

L'intégration de l'analyse avec des outils tels que ClickUp peut permettre à votre équipe d'assistance de surveiller l'efficacité de ses efforts en matière de service client en temps réel, d'identifier les tendances et de prendre des décisions éclairées pour améliorer la qualité du service.

Qu'il s'agisse de gérer des demandes simples ou de naviguer dans des affaires plus délicates, ClickUp donne à votre équipe d'assistance les moyens de traiter chaque client avec l'attention personnalisée qu'il mérite.

Cette combinaison peut transformer une réponse standard en une expérience mémorable qui attire des clients fidèles et renforce la confiance.

Ces modèles d'e-mails de service client ne sont qu'un début. Grâce à la plateforme polyvalente de ClickUp, vous pouvez trouver des capacités illimitées à ajouter à votre service exceptionnel. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment nos modèles peuvent améliorer votre service à la clientèle, laissant vos clients impressionnés et désireux de revenir.