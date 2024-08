Comment réaliser un audit des médias sociaux (avec modèles)

Aujourd'hui, les entreprises publient sur les médias sociaux presque quotidiennement. Même sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube, où les efforts/coûts de production de contenu sont élevés, les entreprises publient plusieurs fois par semaine.

Cela en vaut-il la peine ? Est-ce trop ? Cela produit-il les bons résultats ? Un audit des médias sociaux vous aidera à le savoir.

**Qu'est-ce qu'un audit des médias sociaux ?

Un audit des médias sociaux est un examen périodique de vos activités sur diverses plateformes pour vous aider à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les points à améliorer.

À quoi fait penser un audit des médias sociaux ?

Généralement, un audit des médias sociaux prend en compte les éléments suivants.

Présence : Les plateformes sur lesquelles vous êtes présent et la nature de votre présence

: Les plateformes sur lesquelles vous êtes présent et la nature de votre présence Portée : Nombre d'abonnés, croissance, % de bots, portée totale du réseau, etc.

: Nombre d'abonnés, croissance, % de bots, portée totale du réseau, etc. Audience : Le type d'audience de chaque plateforme, ses données démographiques, son comportement et ses interactions

: Le type d'audience de chaque plateforme, ses données démographiques, son comportement et ses interactions Contenu : Le type et la fréquence du contenu que vous publiez sur chaque plateforme. Cela inclut souvent la quantité de contenu que vous réutilisez

: Le type et la fréquence du contenu que vous publiez sur chaque plateforme. Cela inclut souvent la quantité de contenu que vous réutilisez Performances : Résultats de tous les indicateurs que vous avez définis, tels que l'engagement, les achats, la défense des intérêts, la valeur à vie des clients, etc

Parfois, des approches d'audit des médias sociaux, comme une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces), aident à identifier les points sur lesquels il faut redoubler d'efforts et les lacunes à combler.

À quelle fréquence les entreprises devraient-elles procéder à des audits des médias sociaux ?

Il n'y a pas de règle concernant la fréquence des audits des médias sociaux. En fonction de l'ampleur et de la complexité de votre stratégie sociale, vous devrez peut-être en faire un tous les ans, tous les semestres ou tous les trimestres.

N'oubliez pas qu'un audit n'est qu'un moyen de comprendre l'état actuel de vos performances sur les médias sociaux. Si vous suivez régulièrement vos efforts et vos résultats et que vous corrigez le tir si nécessaire, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un trop grand nombre d'audits après tout.

Un bon audit des médias sociaux est personnalisé en fonction des besoins, de la stratégie et de la capacité de votre organisation. Cependant, il existe quelques bonnes pratiques à suivre pour s'assurer que toutes les bases sont couvertes.

Voici un cadre que vous pouvez utiliser pour vos audits des médias sociaux, des façons de tirer parti de l'audit des médias sociaux les meilleurs outils de gestion des médias sociaux pour les agences , et des modèles pour vous permettre de démarrer immédiatement.

1. Faites l'inventaire de vos comptes de médias sociaux

La prolifération des médias sociaux est courante. Un stagiaire enthousiaste peut avoir créé un compte TikTok, qui reste abandonné depuis la fin de son stage. Vous avez peut-être commencé à utiliser Pinterest, puis abandonné en raison de l'intérêt qu'il suscitait. Tous ces comptes restent des canaux de médias sociaux représentant votre marque.

Commencez votre audit des médias sociaux en compilant une liste de tous les comptes de médias sociaux associés à votre marque. Incluez les profils actifs et inactifs sur différentes plateformes.

Identifiez tout compte non officiel ou dupliqué. Bien que vous ne puissiez peut-être pas fermer les comptes parodiques, vous pouvez limiter les imposteurs.

2. Passez votre profil en revue

Évaluez l'achevé et la cohérence de chaque profil de média social. Vérifiez si les photos de profil, les biographies, les URL et les autres détails sont à jour.

Assurez-vous que chaque profil représente votre marque de manière professionnelle et cohérente. Optimisez les profils avec des mots-clés pertinents et des visuels de haute qualité pour améliorer la reconnaissance et la crédibilité de la marque.

3. Analyser les indicateurs de performance

Depuis votre dernier audit ou en début d'année, vous devez avoir fixé des objectifs en matière de taux d'engagement, de croissance du nombre de followers, de portée, d'impressions, de clics, d'achats, etc.

Ajoutez des nombres pertinents pour chaque indicateur. Chaque plateforme offre un certain niveau d'analyse que vous pouvez prendre en compte. Par instance, les affichages sur un post, les commentaires, les DM, etc. sont disponibles sur le tableau de bord de la plateforme de médias sociaux.

Pour une compréhension plus approfondie, essayez outils d'écoute sociale pour :

Voir ce que vos clients disent de vous

Connaître le contenu qui trouve un écho auprès de votre public

Mesurer l'efficacité de votre calendrier de publication

Identifier les tendances et les modèles qui indiquent des stratégies réussies

À cette étape, validez également que l'audience que vous avez sur vos profils sociaux correspond à votre persona de client idéal (ICP).

Par exemple, disons que vous êtes un pâtissier à domicile. En plus de vos gâteaux et pâtisseries, vous postez régulièrement sur votre cher Maine Coon, qui vous vaut un nombre important d'abonnés parmi les amoureux des chats. Vous êtes susceptible d'obtenir beaucoup d'engagement sur vos posts sans que cela ne se convertisse en équipes commerciales.

Pour éviter cela, examinez l'âge, le sexe, l'emplacement et le comportement en ligne de votre public pour confirmer qu'il correspond à votre PCI.

4. Évaluez votre contenu

Si vous publiez trop de vidéos de chats mignons, il est temps de l'évaluer sérieusement en collaboration avec votre gestion du marketing de contenu équipe. Voici quelques éléments à prendre en compte.

Types de contenu : Suivez les formes que vous mettez en œuvre, telles que le texte, les images, les vidéos et les histoires. Comprenez le mélange que vous avez actuellement et son degré de travail.

Qualité : Il s'agit de la nouveauté des idées, de la capacité à susciter l'intérêt de votre public, de l'alignement sur l'identité de la marque, etc. C'est à vous de décider ce qu'est une bonne qualité pour vous. Tout le monde n'a pas besoin de publier des vidéos dignes d'un Oscar !

Diversité : Dans quelle mesure vos posts sont-ils diversifiés et différents les uns des autres ? Cela vous permettra de savoir si votre public a souvent quelque chose de nouveau à voir ou à voir.

Performance : Évaluez les messages qui ont suscité le plus d'engagement et pourquoi. Le contenu des médias sociaux peut fonctionner parce qu'il est drôle, plein d'esprit, adapté au moment, innovant, à la pointe de la tendance, ou même simplement parce qu'il suit la tendance. Examinez en profondeur les raisons pour lesquelles certains contenus ont fonctionné.

Retour d'information : Pendant que vous examinez votre contenu, regardez également les commentaires. Les gens disent-ils des choses positives ? Certains articles ont-ils suscité des réactions négatives ? Tirez le maximum d'enseignements des interactions avec le public.

5. Poursuivre l'analyse comparative

Votre contenu sur les médias sociaux n'est pas une île. Il existe dans le même paysage que celui de vos concurrents. Ne manquez donc pas cette étape dans votre audit des médias sociaux.

Analysez les activités de vos concurrents sur les médias sociaux. Examinez leur contenu, leurs niveaux d'engagement, la fréquence de leurs publications et les interactions avec leurs abonnés pour identifier leurs forces, leurs faiblesses et leurs bonnes pratiques.

Dans la vie, il est sage de ne pas se comparer aux autres. Ce n'est pas le cas pour les entreprises !

L'analyse comparative avec les concurrents fournit des informations sur les normes du secteur et met en évidence les possibilités de différenciation. Cette étape est nécessaire pour comprendre le paysage concurrentiel et formuler votre forfait stratégique en conséquence.

6. Rédiger votre rapport d'audit

Supposons que le responsable des médias sociaux d'une entreprise surveille ses canaux, son contenu et ses performances tous les jours. Il est très probablement au courant des tendances, des activités et des informations quotidiennes.

Mais l'objectif premier d'un audit périodique des médias sociaux est de prendre du recul, de faire un zoom arrière et d'évaluer en profondeur toutes les activités sur une certaine période. À faire ainsi, on obtient des informations qui peuvent contribuer à l'apprentissage collectif. Pour obtenir ces informations, vous avez besoin d'une bonne documentation.

Vous pouvez écrire à la main à l'aide d'un outil comme ClickUp Documents ou ajoutez vos observations dans un fichier Vue Tableur ClickUp ce qui facilite la comparaison. Quoi qu'il en soit, faites vos recherches et notez vos observations.

Dans la plupart des cas, c'est là que l'auditeur termine l'audit. Cependant, l'intégration de ces informations dans la stratégie de médias sociaux est une partie cruciale de l'audit. Les deux étapes suivantes vous y aideront.

7. Formuler des recommandations stratégiques

Sur la base des résultats de votre audit, optimisez votre stratégie. Si vous constatez que TikTok prend trop de votre temps et de votre budget sans produire de résultats, vous pourriez vouloir mettre ce canal en veilleuse.

Ou, si vous constatez qu'Instagram est la plateforme qui suscite le plus d'engagement, vous pourriez envisager d'embaucher des gestionnaires de médias sociaux pour répondre plus rapidement aux commentaires/DM. Vous pourriez également envisager d'automatiser les réponses ou d'apprendre.. comment utiliser l'IA pour la rédaction publicitaire .

Avant de mettre en œuvre l'un de vos changements stratégiques, recalibrez vos objectifs. Définissez des objectifs clairs et mesurables, tels que l'amélioration de l'engagement, l'augmentation de votre base d'abonnés ou l'augmentation des équipes commerciales.

Rendez-les visibles pour tous les membres de l'équipe grâce à.. Objectifs ClickUp . Dans ClickUp, vous pouvez paramétrer les objectifs comme suit :

Des cibles en nombre : Par exemple, Obtenir 5M d'abonnés Instagram

Des cibles de tâches : Par exemple, publier 16 messages par semaine

Des cibles monétaires : Par exemple, gagner 100 000 dollars grâce aux équipes commerciales d'Instagram

Vrai/faux objectifs : Par exemple, augmenter de 50 % le nombre d'abonnés

Suivez vos objectifs en temps réel et contrôlez régulièrement votre progression.

planifiez votre contenu sur les médias sociaux sans effort avec la vue Calendrier de ClickUp

Suivi : La dernière étape, mais la plus importante, de votre audit des médias sociaux consiste à mettre en place un suivi et une progression. Le Tableau de bord ClickUp est un excellent moyen de consolider tous les rapports dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de la croissance des abonnés, de l'engagement ou des ventes, utilisez ClickUp pour suivre les graphiques de tendance et rester au fait des performances.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-256.png Tableau de bord personnalisé de ClickUp /$$img/

suivi des performances des médias sociaux avec le tableau de bord ClickUp_

Exemples d'audit des médias sociaux

Exemple 1 : Entreprise SaaS

Imaginons que nous réalisions un audit des médias sociaux pour une société imaginaire de produits SaaS. Le résumé du rapport pourrait ressembler à ceci .

Inventaire des médias sociaux : La marque possède des comptes sociaux sur X (anciennement Twitter), Pinterest et LinkedIn. Pinterest est le réseau social le moins performant, et il ne fait pas l'objet d'un contenu pertinent ou d'un engagement. (Ici, il peut être utile d'ajouter un aperçu des nombres de performances)

Examen du profil : Tous les profils sont à jour, les URL fonctionnent et les bios s'alignent sur la nouvelle position de la marque.

Indicateurs : LinkedIn a connu une augmentation de 20% du nombre d'abonnés et de 2% de l'engagement au cours du dernier trimestre. X contribue à 30% des clics sur le blog, dont la conversion en démos est élevée. LinkedIn reste le premier canal de distribution de contenu de réflexion.

Évaluation du contenu : Le contenu long format de thought-leadership fonctionne bien dans les formes écrites et vidéo. L'évaluation des citations et des extraits de ces articles sur Twitter améliore les taux de clics.

Analyse comparative : Nous sommes au même niveau que les concurrents que nous avons identifiés. À l'inverse, la marque A fait mieux sur Instagram, en convertissant les interviews vidéo en courtes bobines avec un engagement plus élevé.

Recommandations : Redoublez d'efforts sur LinkedIn et X Pensez à étiqueter les bonnes personnes pour une plus grande portée. Repost deux fois par jour pour couvrir tous les fuseaux horaires où nous sommes actifs.

Augmenter l'activité sur Instagram. Construire une stratégie basée sur la vidéo en incorporant des bobines de taille réduite dans le forfait de contenu. Envisager d'utiliser des outils d'IA pour les médias sociaux pour réorienter le contenu.

Exemple 2 : Création d'une entreprise de cosmétiques en vente directe au consommateur

Il n'est pas nécessaire de suivre la structure exacte du processus ci-dessus. Vous pouvez ne mettre en évidence que les points saillants de votre rapport pour en faciliter la lecture. Voyons comment procéder.

Instagram est la plateforme de médias sociaux la plus performante, générant des équipes commerciales de plus de 2M$ sur la plateforme

TikTok arrive juste derrière avec 1,8M$ d'équipes commerciales

Le marketing d'influence est la tactique la plus réussie ; les tutoriels de maquillage utilisant nos produits fonctionnent le mieux

LinkedIn suscite un certain intérêt de la part des investisseurs, bien que cela ne soit pas proportionnel à nos efforts dans ce domaine

La campagne de recommandation "pay it forward" a été une grande réussite

Nous avons fait face au risque d'une mauvaise représentation de la marque par un influenceur, ce qui a provoqué quelques réactions négatives ; nous avons besoin de contrats plus stricts avec nos partenaires

Si l'idée de rédiger un rapport d'audit des médias sociaux tout seul vous semble décourageante, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs modèles de médias sociaux pour vous donner une longueur d'avance.

Modèles d'audit des médias sociaux

Un modèle d'audit des médias sociaux vous permet de structurer, d'exécuter et de répéter vos audits de manière efficace. Avant de vous proposer quelques modèles de planification des médias à essayer, voici ce qui en fait un bon.

Achevé : Tout doit être couvert, y compris la stratégie, la cible, le contenu et les indicateurs de performance

: Tout doit être couvert, y compris la stratégie, la cible, le contenu et les indicateurs de performance Facilité d'utilisation : Simplification et automatisation de l'extraction des données à partir de diverses sources ; consolidation et analyse de ce qui est important pour vous

: Simplification et automatisation de l'extraction des données à partir de diverses sources ; consolidation et analyse de ce qui est important pour vous L'automatisation : Vous permet d'automatiser des processus répétés pour une meilleure planification des forfaits

: Vous permet d'automatiser des processus répétés pour une meilleure planification des forfaits Personnalisation : S'adapte parfaitement à vos besoins uniques

Dans cette optique, ClickUp propose des dizaines de modèles pour les utilisateurs débutants, intermédiaires et avancés. Pour vous aider à réussir vos audits de médias sociaux, nous avons sélectionné les trois meilleurs.

1. Modèle d'analyse des médias sociaux ClickUp

L'analyse joue un rôle crucial dans les audits de médias sociaux. Plus vos nombres sont précis, meilleure est votre capacité à glaner des informations et à procéder à des ajustements stratégiques.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image17.png Modèle de suivi des performances des médias sociaux par ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-234105541&department=marketing&_gl=1*d448y*_gcl_aw*R0NMLjE3MTY4OTYxNzQuQ2p3S0NBandnZGF5QmhCUUVpd0FYaE14dHV0Y19yZlZbHJVy1pOFJpbU9NVDF4NmtxTkxROUs1U2pSc2p2ckQyWHVZWHlhSUpaQTZob0NqbXdRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Utiliser Modèle d'analyse des médias sociaux de ClickUp pour suivre les indicateurs de performance clés qui s'appliquent à vous. Visualisez vos performances et examinez-les sous différents angles. Ajoutez des champs personnalisés, des statuts et des affichages pour personnaliser vos rapports.

2. Modèle d'analyse concurrentielle des médias sociaux

Maintenant que vous avez analysé vos suivis, vous pourriez avoir besoin d'analyser les performances de vos concurrents. Modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp vous facilite la tâche.

Modèle d'analyse concurrentielle dans ClickUp Tableaux blancs

Ce modèle de tableau blanc adapté aux débutants est idéal pour réaliser une analyse concurrentielle des efforts déployés sur les médias sociaux. Comparez les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour poser les paramètres de votre stratégie optimisée sur les médias sociaux.

3. Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux

Il est temps de passer de l'information à l'action avec le modèle de flux de travail de la stratégie des médias sociaux Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux . Utilisez ce modèle pour créer des flux de travail stratégiques pour vos équipes de marketing et de médias sociaux. Mettez tout le monde sur la même page et suivez la progression de chaque activité que vous avez planifiée.

Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux par ClickUp

Si vous préférez mettre en place vos paramètres vous-même, ne vous inquiétez pas. Voici une checklist qui vous permettra peut-être de rester sur la bonne voie.

Vérification des médias sociaux Checklist

Voici une liste exhaustive de tout ce qu'il faut prendre en compte lors d'un audit des médias sociaux. En fonction de vos besoins, vous pouvez inclure ou non l'un des éléments ci-dessous. N'hésitez pas à personnaliser cette liste et à l'utiliser comme bon vous semble.

Inventaire des comptes

Listez tous vos comptes sociaux, actifs et inactifs

Identifiez tout compte non officiel ou dupliqué

Examen et optimisation du profil

Assurez-vous que les photos de profil, les biographies et les URL sont à jour

Vérifier la cohérence de l'image de marque et des messages

Optimiser les profils avec des mots-clés pertinents

Analyse des indicateurs de performance

Suivre les indicateurs prédéfinis, tels que les taux d'engagement, la portée, la croissance des abonnés et les impressions

Identifier les tendances et les modèles de performance

Rechercher des informations quantitatives et qualitatives

Évaluation du contenu

Examiner les types de contenu publiés (texte, images, vidéos, sondages, etc.)

Évaluer la qualité et la pertinence du contenu

Identifier les posts qui reçoivent le plus d'engagement

Benchmarking des concurrents

Identifier les principaux concurrents sur les médias sociaux

Analyser leurs stratégies, leur contenu et leur engagement

Identifier les forces et les faiblesses

Mettre en évidence les domaines où les performances sont solides

Identifier les domaines nécessitant une amélioration

Effectuer une analyse SWOT

Paramétrage des objectifs et développement de la stratégie

Définir des objectifs clairs et mesurables en matière de médias sociaux

Élaborer une stratégie pour atteindre ces objectifs

Aligner la stratégie sur les objectifs marketing généraux

Création d'un forfait d'action

Définir des tâches et des échéanciers spécifiques

Attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe

S'assurer que les ressources sont allouées de manière efficace

Mettre en place un système de suivi régulier des performances

Maintenez le cap sur vos audits de médias sociaux avec ClickUp

Les médias sociaux sont une entreprise à haute intensité, créative et en temps réel. Une excellente campagne peut avoir un impact direct sur votre chiffre d'affaires et l'engagement de vos clients. Une seule mauvaise étape peut tout faire basculer.

Le plus grand risque, cependant, est de devenir hors sujet, en publiant dans le vide un contenu sans fin mais finalement dénué de sens.

Pour éviter cela, les entreprises doivent veiller à ce que leur contenu reste frais, engageant et opportun. Le meilleur moyen de vérifier si vous le faites est de procéder à des audits réguliers des médias sociaux.

Un bon audit des médias sociaux permettra d'identifier les forces, de découvrir les faiblesses et de capitaliser sur les opportunités. Un bon gestion de projet des médias sociaux un logiciel de gestion de projet pour les médias sociaux vous facilitera la tâche. ClickUp pour les équipes de marketing est conçu exactement pour cela. En tant que plateforme tout-en-un qui vous aide à gérer le processus d'audit du début à la fin, ClickUp permet également aux entreprises de créer et d'exécuter une stratégie dynamique et efficace en matière de médias sociaux. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

FAQs sur les audits de médias sociaux

1. Que doit comprendre un audit des médias sociaux ?

Un audit des médias sociaux doit comprendre un examen complet de tous les comptes et profils de médias sociaux, des données démographiques de l'audience, des indicateurs de performance, du contenu et de l'analyse de la concurrence.

Une bonne structure d'audit des médias sociaux doit être complète et personnalisée en fonction de vos besoins. Elle doit comprendre un examen approfondi de :

Les comptes à travers les plateformes de médias sociaux

Informations et URL des profils sociaux

Les indicateurs de performance concernant la portée, l'engagement et les ventes/profits

La stratégie et l'exécution du contenu

Performances et lacunes des concurrents

Forces, faiblesses, opportunités et menaces

Système de suivi des performances

3. À quelle fréquence devriez-vous effectuer un audit des médias sociaux ?

La fréquence des audits des médias sociaux dépend entièrement de l'échelle et de la complexité de vos opérations. Les bonnes pratiques consistent à en réaliser un tous les six mois.

Toutefois, des audits plus fréquents, par exemple une fois par trimestre, peuvent être bénéfiques pour les secteurs en mutation rapide ou si votre stratégie en matière de médias sociaux évolue rapidement. Des audits réguliers vous aident à rester à l'affût des tendances, à résoudre rapidement les problèmes et à améliorer votre présence sur les médias sociaux.