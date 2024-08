TikTok vs. Reels : Une comparaison pour les spécialistes du marketing des médias sociaux

Les contenus vidéo de taille réduite font fureur de nos jours. Plus de 85% des spécialistes du marketing pensent qu'elles seront le format de contenu le plus impactant en 2024.

Quand on dit vidéos de format court, les deux applications qui nous traversent l'esprit sont TikTok et Instagram Reels.

Depuis le début de la pandémie en 2020, ces deux plateformes ont gagné une traction significative via des contenus vidéo de courte durée.

TikTok est devenue célèbre pour ses vidéos décontractées, axées sur le divertissement et centrées sur le public de la génération Z. Dans le même temps, Reels est devenu le go-to pour les promotions de marques et les vidéos professionnelles.

Mais le débat reste entier : _quelle plateforme votre stratégie de médias sociaux doit-elle privilégier pour la commercialisation de vos produits ?

Pour faire un choix, il faut explorer en profondeur leurs forces et leurs faiblesses et comprendre quelle est l'audience de chaque plateforme qui correspond aux besoins de votre entreprise.

Dans cet article, nous allons comparer TikTok et Reels en profondeur - leurs fonctionnalités, leurs capacités et les résultats clés dont les spécialistes du marketing des médias sociaux peuvent bénéficier.

Comprendre TikTok

via Variété TikTok est une plateforme de réseau social dédiée aux vidéos de format court. Elle se concentre sur la création et la distribution de contenus vidéo verticaux.

Lancée en août 2014 sous le nom de Musical.ly et rebaptisée en 2018, TikTok a créé le buzz sur le marché du partage de vidéos, déjà en pleine évolution, et se targue actuellement de.. plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels .

La popularité de TikTok remonte aux jours de quarantaine de 2020. À cette époque, TikTok a connu une augmentation massive du nombre d'utilisateurs et est devenu l'application la plus populaire sur Android et iOS.

Depuis, TikTok n'a cessé de progresser.

Au quatrième trimestre de 2023, TikTok a vu sa base d'utilisateurs augmenter de plus de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente 232 millions de téléchargements , ce qui en fait un choix de premier ordre pour le marketing vidéo de courte durée

Les vidéos TikTok ont des intervalles allant de 15 secondes à une minute sont d'une durée de 15 secondes à une minute et contiennent principalement un contenu occasionnel, comme des vidéos éducatives/informatives faciles à digérer, des astuces de vie, des mouvements de danse populaires, du karaoké, etc.

La dernière mise à jour de TikTok vous permet de télécharger des vidéos d'une durée maximale de 10 minutes. Vous pouvez non seulement partager des vidéos préenregistrées sur TikTok, mais aussi utiliser sa fonctionnalité LIVE pour interagir en temps réel avec vos abonnés.

👀Note: TikTok LIVE est disponible pour les individus âgés de plus de 16 ans, et les plus de 18 ans peuvent envoyer et recevoir des cadeaux lors d'une diffusion LIVE.

Pour résumer, voici les USP (Unique Selling Propositions) de TikTok qui lui ont permis de se démarquer de la concurrence :

La Page pour vous (FYP) de TikTok travaille sur un algorithme de pointe qui étudie l'intention et le comportement des utilisateurs pour leur présenter un contenu adapté et personnalisé

(FYP) de TikTok travaille sur un algorithme de pointe qui étudie l'intention et le comportement des utilisateurs pour leur présenter un contenu adapté et personnalisé L'application dispose d'une bibliothèque d' outils créatifs conçus spécifiquement pour améliorer vos vidéos de courte durée

conçus spécifiquement pour améliorer vos vidéos de courte durée TikTok s'enorgueillit de ses accords de licence musicale étendus avec les principaux libellés, ce qui vous permet d'intégrer facilement des chansons populaires dans vos vidéos sans craindre d'enfreindre les droits d'auteur

Comprendre les bobines Instagram

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Instagram\_Glyph\_Gradient-300x300.png

/$$img/

via Méta Instagram Reels permet aux utilisateurs d'enregistrer ou de télécharger des clips vidéo d'une durée maximale de 90 secondes. Il est possible d'effectuer des modifications, d'ajouter des sons en arrière-plan ou d'incorporer des effets spéciaux avant de les publier sur la plateforme.

Ce contenu vidéo de format court permet aux utilisateurs d'Instagram d'exprimer leur créativité, d'afficher leur personnalité, de promouvoir des marques ou de s'amuser.

Les bobines Instagram comptent pour 30 % de la fréquentation de la plateforme temps passé sur Instagram et a une audience publicitaire potentielle de 758,5 millions

Les bobines Instagram disposent d'une section dédiée sur les profils des utilisateurs. De plus, les créateurs bénéficient des promotions croisées au sein de l'application Instagram, ce qui les rend facilement découvrables lors de la navigation dans les fils d'actualité, les Stories ou les sections Explore.

En dehors de ces éléments, voici quelques USP clés des Reels :

Reels s'intègre de manière transparente dans l'écosystème existant de l'application Instagram, y compris Facebook (désormais Meta), permettant des promotions multiplateformes

Reels offre un intervalle d'options de modification en cours et de personnalisation avancées. Pour les créateurs qui cherchent à produire un contenu soigné et d'aspect professionnel, les capacités de modification en cours de Reels peuvent s'avérer avantageuses

avancées. Pour les créateurs qui cherchent à produire un contenu soigné et d'aspect professionnel, les capacités de modification en cours de Reels peuvent s'avérer avantageuses Instagram Reels offre des opportunités de monétisation intégrées pour les créateurs grâce à des fonctionnalités telles que Instagram Shopping et Branded Content

Maintenant que nous avons une compréhension de base de ces plateformes de vidéo marketing et leurs USP, voyons leurs fonctionnalités et leurs capacités.

La comparaison : TikTok vs. Instagram Reels

Si vous êtes ici, vous connaissez déjà le débat en cours entre TikTok et Reels. Bien que les deux plateformes de médias sociaux aient un style et une fenêtre d'exposition similaires, il y a des fonctionnalités sur les deux plateformes qui les séparent par une marge énorme.

Consultez ce tableau pour un récapitulatif rapide des principales différences entre les deux :

1. Durée de la vidéo

La longueur des vidéos détermine la taille maximale des vidéos que les utilisateurs peuvent créer ou télécharger sur une plateforme.

La longueur maximale autorisée des vidéos sur TikTok et Reel a été mise à jour depuis leur lancement initial.

TikTok

Initialement, TikTok permettait aux utilisateurs de télécharger des vidéos d'une durée maximale de 60 secondes. La durée a été augmentée à 10 minutes après une Mise à jour de février 2022 . Mais maintenant, il est à nouveau réduit à 3 minutes.

Revues Instagram

Les bobines permettent aux utilisateurs de télécharger ou de créer des vidéos d'une durée maximale de 90 secondes. Vous devrez utiliser TikTok pour télécharger des vidéos longues afin de commercialiser votre marque.

2. Capacité de modification en cours des vidéos

La modification en cours des vidéos permet aux utilisateurs de peaufiner, de découper et d'améliorer leurs vidéos enregistrées afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur et d'augmenter la durée de visionnage.

Aujourd'hui, TikTok et Reels proposent tous deux un ensemble unique de paramètres de modification en cours des vidéos. Les fonctionnalités de base telles que les filtres, le texte et les autocollants sont disponibles sur les deux plateformes. Toutes deux proposent des outils permettant de télécharger des vidéos préenregistrées et de les découper à votre convenance.

Cependant, en comparant TikTok et Reels côte à côte, nous avons découvert des capacités de modification en cours distinctes sur les deux plateformes.

TikTok

La fonctionnalité "Duet " de TikTok est extrêmement populaire ; elle permet de lire votre vidéo côte à côte avec celle d'un autre utilisateur.

Une autre fonctionnalité exclusive de TikTok, 'Stitch', fusionne une vidéo d'un créateur partenaire avec votre vidéo, ce qui donne lieu à des duos sympas et créatifs qui se situent un niveau au-dessus des vidéos ordinaires.

Les bobines d'Instagram

La fonctionnalité "Collab" d'Instagram Reels permet aux utilisateurs de collaborer sur une vidéo et de la télécharger simultanément à partir de votre compte et de celui du collaborateur. Cette fonctionnalité fonctionne comme les "Étiquettes"

Une fois que le compte étiqueté accepte la demande, votre publication sera visible par les abonnés des deux profils. C'est un moyen facile de collaborer et d'étendre votre portée !

Reels propose également une fonctionnalité "Remix " similaire au "Duo" de TikTok ; elle vous permet de recréer des vidéos contenant la photo ou la vidéo de quelqu'un d'autre.

3. Options musicales

Le fait de pouvoir ajouter de la bonne musique à vos vidéos courtes amplifie considérablement la portée et la durée de visionnage de vos vidéos de format court.

Dans TikTok vs. Reels, les deux plateformes apportent une abondance de sons et de musique, des mèmes viraux aux derniers titres des diagrammes.

Toutes deux disposent de fonctionnalités de synthèse vocale et d'effets vocaux.

Que vous souhaitiez ajouter une voix off originale ou pimenter vos légendes, les possibilités créatives ne manquent pas. Cependant, comme il s'agit de TikTok contre Reels, nous avons examiné cette fonctionnalité en profondeur.

TikTok

TikTok peut se targuer d'avoir une collection de musique plus étendue que celle d'Instagram Reels. La principale différence réside dans la façon dont vous ajoutez de l'audio à votre contenu.

Pour TikTok, une fois que vous avez terminé d'enregistrer votre vidéo, appuyez sur " Suivant " et cliquez sur l'icône Sons pour ajouter de la musique et d'autres effets. Découpez la musique selon vos préférences et utilisez-la dans vos vidéos.

Bobines Instagram

Reels dispose également d'une vaste sélection de sons. Cependant, elle n'a rien à voir avec la collection de musique de TikTok. Le processus d'intégration de la musique est également légèrement différent.

Lorsque vous créez votre bobine, appuyez sur le bouton Audio en haut de votre écran pour accéder à une vaste collection de musique. Vous pouvez également rechercher une piste spécifique. Une fois que vous avez choisi une piste, il vous suffit de faire glisser l'échéancier pour trouver la partie souhaitée.

👀Note: Les comptes d'entreprise Instagram ont souvent du mal à intégrer de la musique protégée par le droit d'auteur, ce qui fait de TikTok une solution clairement gagnante.

4. Analyse vidéo

Pour les spécialistes du marketing des médias sociaux et les comptes d'entreprise, les analyses vidéo in-app sont cruciales. Elles aident à surveiller vos efforts en matière de stratégie de marque et de publicité sur TikTok et Instagram.

Que vous optiez pour Reels ou TikTok, vous aurez accès à une suite d'outils d'analyse intégrés. Voyons cela de plus près :

#

TikTok AnalyticsPortail des créateurs TikTok partage les indicateurs d'engagement TikTok nécessaires, tels que le nombre total d'affichages, de likes, de partages et plus encore. Vous obtenez également une répartition des visionnages par âge, temps de visionnage, appareil utilisé pour accéder au contenu, et où les utilisateurs ont découvert votre contenu pour la première fois.

Tableau de bord analytique d'Instagram , tels que les comptes atteints, les lectures, la durée de visionnage, la durée moyenne de visionnage, et plus encore.

5. Publicité opportunités

Les deux plateformes offrent des opportunités publicitaires distinctes pour amplifier la portée et la visibilité de votre marque.

TikTok

Les entreprises peuvent se lancer à fond sur Le marketing TikTok avec des options de publicité payante. Vous pouvez choisir entre les annonces TopView et les annonces In-feed.

Les annonces TopView sont la première chose que les utilisateurs voient en ouvrant l'application. Les publicités dans le flux mettent en avant votre contenu dans les flux "Pour vous" des utilisateurs.

Les Défi du hashtag de marque et Effets de marque sont également des avantages publicitaires non négligeables. Ces fonctionnalités encouragent les utilisateurs à interagir avec votre marque par le biais de hashtags spécifiques.

Bobines Instagram

Pour les entreprises qui utilisent Reels, les projecteurs sont braqués sur les annonces shoppables mettant en avant des étiquettes de produits. Ces étiquettes permettent aux utilisateurs d'effectuer directement des actions sur les publicités, qu'il s'agisse d'acheter, de sauvegarder ou d'en savoir plus. C'est une voie directe pour entrer en connexion avec les clients et stimuler les équipes commerciales sur Instagram.

Le verdict : TikTok ou Instagram Reels?

Alors, qui est le vainqueur ? Ne tirons pas de conclusions hâtives. La meilleure façon est d'examiner les paramètres de définition et les indicateurs clés de performance du marketing des médias sociaux et de voir qui sort vainqueur.

TikTok vs. Reels : Taux d'engagement TikTok devance Reels de quelques centimètres avec un taux d'engagement de 5,53 %, contre 4,36 % pour Reels.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/short-form-video-content-performance.png Performances des contenus vidéo de format court /$$img/

Source : Social Insider Le facteur décisif ici est l'audience.

il n'y a pas d'autre choix que de s'adresser à un public plus large https://www.forrester.com/blogs/metas-short-form-video-strategy-isnt-reeling-in-market-share/?ref\_recherche=0\_1674166066201

/%href/

Only

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://www.forrester.com/blogs/metas-short-form-video-strategy-isnt-reeling-in-market-share/?ref\_recherche=0\_1674166066201 la génération Z aux États-Unis, c'est 21% de la génération Z /%href/

les adultes en ligne utilisent Reels chaque semaine, tandis que 53% utilisent TikTok régulièrement

Cela signifie que la jeune génération est plus investie dans TikTok que dans Reels. Le public adulte, plutôt d'origine professionnelle, constitue toujours un segment massif de la base d'audience de Reels.

Maintenant, vous devez décider à qui s'adresse votre produit et quel public vous devez atteindre.

Gagnant : Les vidéos de TikTok obtiennent un taux d'engagement plus élevé que celles de Reels. Cependant, l'écart se ferme rapidement et vous trouverez bientôt un public plus diversifié sur Reels.

TikTok affiche un taux de commentaires de 0,09 %, contre 0,05 % pour Reels. En moyenne, les vidéos de TikTok obtiennent 44% de commentaires de plus que celles d'Instagram Reels.

Gagnant : TikTok remporte la victoire ici une fois de plus avec un taux de commentaires plus élevé que Reels.

TikTok vs. Reels : L'heure de la montre

La durée de visionnage est le temps total que les internautes passent à regarder vos vidéos. En moyenne, 60 % des vidéos de format court sont regardées pendant.. 41% à 80% de leur longueur.

Dans TikTok vs. Reels, TikTok affiche un taux d'évaluation moyen de 9,06 %, tandis que Reels obtient une moyenne encore plus impressionnante de 13,08 %.

Vainqueur: Bien que TikTok attire efficacement l'engagement des utilisateurs, Reels domine avec le taux de visionnage moyen le plus élevé.

TikTok vs. Reels : ROAS (retour sur investissement publicitaire)

Analysons comment la publicité sur les deux plateformes pèse sur la poche et le ROI d'un spécialiste du marketing des médias sociaux.

_Les publicités sur TikTok sont moins utilisées que les publicités sur Instagram Reels, peut-être en raison des coûts associés plus élevés

Récemment, Wordstream a expérimenté l'analyse de l'efficacité des publicités sur TikTok par rapport aux Reels.

Dans le cadre de l'expérience, ils ont diffusé la même vidéo de 15 secondes sur les deux plateformes et ont ajouté un plafond de fréquence personnalisé pour éviter la fatigue publicitaire. Voici l'installation complète qu'ils ont utilisée :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/tiktok-vs-reels.png TikTok vs Reels /$$img/

Source : Expérience publicitaire de Wordstream À faire, avons-nous un gagnant ? Bien sûr, OUI! 👇

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/TikTok-and-Reels.png TikTok et Reels /$$img/

Source : Expérience publicitaire de Wordstream Gagnant: Dans cette expérience TikTok vs Reels, la publicité diffusée sur Instagram Reels a considérablement dépassé TikTok. Les annonces Reels ont reçu trois fois plus de portée et d'impressions que TikTok. Et ce, tout en maintenant le CPC et le CPM à un niveau bas. (Note : l'efficacité du support dépend de vos objectifs et de ce qui fonctionne pour votre entreprise _Utilisez ceci uniquement à titre indicatif)

Indépendamment du fait que vous décidiez de publier vos annonces sur TikTok ou Reels, vous avez besoin d'une stratégie de campagne sur les médias sociaux et d'une plateforme de marketing sur les médias sociaux fiable.

L'une des meilleures façons, et la plus organique, de mettre en œuvre ladite stratégie consiste à utiliser un outil de gestion de projet et de marketing des médias sociaux compétent, tel que Les fonctionnalités marketing de ClickUp pour les équipes. /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs simplifiés /$$img/

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Créer du contenu

Bien qu'il s'agisse d'un gestion de projet clickUp peut faire des merveilles en tant qu'outil de gestion de projet logiciel de gestion du marketing des médias sociaux .

Réunissez votre équipe pour réfléchir à des idées de contenu à l'aide de l'outil collaboratif Tableaux blancs ClickUp . Notez les idées finalisées, élaborez des forfaits de contenu, organisez des calendriers et créez une bibliothèque de contenu partagée au sein d'un espace de travail commun en utilisant les tableaux blancs ClickUp ClickUp Documents .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif Modèle d'assistance IA /$$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

Vous pouvez également utiliser le pouvoir génératif de l'IA pour vos campagnes sur les médias sociaux avec ClickUp Brain. Son AI Writer for Work vous aide à générer des légendes captivantes et à trouver des idées pour stimuler votre réussite marketing sur les médias sociaux. Il vous permet également de gérer vos calendrier de contenu pour forfaiter les dates de publication et d'annonce.

Construire et gérer les campagnes de médias sociaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-with-Calendrier-bundle.png ClickUp 3.0 Vue Tableur avec l'ensemble Calendrier /$$img/

Passez de la vue Tableur de ClickUp 3.0 à la vue Calendrier pour afficher au mieux votre travail

ClickUp vous permet de partager tout le contenu de vos campagnes, vos calendriers et vos forfaits avec les membres de votre équipe afin d'obtenir un retour d'information immédiat et d'avertir facilement les membres en cas de changement ou de progression dans vos campagnes de médias sociaux. Vous pouvez également utiliser plusieurs vues comme la vue Tableur ou Calendrier pour suivre la progression de toutes les activités.

Réputé pour ses modèles préconstruits, ClickUp offre des tonnes d'options et de fonctionnalités modèles pour la gestion des médias sociaux que vous pouvez choisir. Ceux-ci sont créés par des professionnels pour obtenir les taux d'engagement les plus élevés et vous aideront à stimuler votre visibilité tout en vous faisant gagner du temps.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Social-Posts-Template-by-ClickUp.png Le modèle de message pour les médias sociaux de ClickUp est livré avec cinq affichages personnalisés qui vous aident à rationaliser le processus de gestion du contenu du début à la fin https://app.clickup.com/signup?template=t-102457923&\_gl=1\*kx4a1k\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de message pour les médias sociaux de ClickUp facilite le développement d'un contenu de haute qualité de manière rapide et efficace. Utilisez-le pour créer et planifier des posts sur tous vos canaux de médias sociaux et organiser tout votre contenu en un seul endroit.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-482.png Le modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, planifier et gérer votre contenu pour les médias sociaux.

https://app.clickup.com/signup?template=t-3338w8f&\_gl=1\*mx45r4\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également utiliser Le modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp pour planifier et organiser votre contenu pour divers canaux de médias sociaux sans stress. Il vous aide à définir vos objectifs marketing, à créer un contenu de haute qualité, ainsi qu'à organiser et à planifier les posts sur les différents canaux.

Suivi des performances

Utiliser Suivi et analyse des campagnes de ClickUp des modèles pour organiser et gérer les différents aspects de vos campagnes marketing. Suivez les budgets, les performances et les actifs créatifs pour lancer en toute confiance votre prochaine campagne.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Campaign-Tracking-and-Analytics.png Gérez vos campagnes marketing, vos dépenses, vos performances, vos créations, etc Organisez vos campagnes en un seul emplacement grâce au modèle de suivi et d'analyse des campagnes de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451769&\_gl=1\*1jcrsqw\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également utiliser Tableaux de bord ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de tous les indicateurs que vous souhaitez mesurer au cours de vos campagnes.

Win the Social Media Game with ClickUp (Gagnez le jeu des médias sociaux avec ClickUp)

Nous espérons que notre analyse de TikTok vs. Instagram Reels vous a aidé à choisir l'outil le plus adapté à vos besoins marketing des médias sociaux le canal qui convient le mieux à vos besoins en marketing. Utilisez ClickUp pour que votre processus de gestion des médias sociaux soit rationalisé et efficace, quels que soient vos canaux.

Grâce à ses intégrations avec tous vos outils et applications habituels, tels que Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma et bien d'autres, c'est le seul logiciel de gestion de projet dont vous aurez jamais besoin. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQs

**1. Les Reels sont-ils meilleurs que TikTok ?

Le contexte est primordial ici. Instagram Reels peut être meilleur que TikTok si c'est le groupe démographique que vous visez comme cible. De plus, Reels propose des options publicitaires simples et abordables par rapport à TikTok.

**2. Qu'est-ce qui est mieux : TikTok ou FB Reels ?

Le choix entre TikTok et Facebook Reels dépend de votre cible et de vos objectifs marketing.

TikTok excelle dans l'engagement des jeunes démographies et offre des options publicitaires diversifiées, tandis que Reels sur Facebook offre des solutions publicitaires simples. Le marketing multicanal peut être la meilleure approche pour atteindre efficacement différents segments d'audience.

**3. Quel est l'inconvénient de Reels ?

L'inconvénient d'Instagram Reels réside dans sa longueur maximale de vidéo plus courte que celle de TikTok, ce qui limite la durée du contenu que les spécialistes du marketing peuvent partager.

L'engagement de l'audience et la base d'utilisateurs de Reels sont comparativement plus faibles, en particulier chez les jeunes, ce qui a un impact sur la portée potentielle et l'exposition de la marque.