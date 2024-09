Comment collaborer avec les influenceurs pour développer sa marque : 10 moyens efficaces

En 2020, Dior, marque mondiale de beauté et de mode, a lancé le programme ' 67 nuances de Dior ' Campagne de marketing d'influence pour promouvoir les différentes teintes de son fond de teint Forever. Résultat ? Leur taux d'engagement a augmenté de 120 % et la portée de leur audience a progressé de 33 %.

Les grandes marques ne sont pas les seules à exploiter le pouvoir du marketing d'influence. Même les petites entreprises s'y essaient.

En fait, on s'attend à ce que le marketing d'influence ait un impact sur le chiffre d'affaires des entreprises retour sur investissement plus important que les méthodes publicitaires traditionnelles.

Curieux de savoir comment faire travailler le marketing d'influence pour votre marque ? Lisez la suite pour savoir comment collaborer avec les influenceurs pour la croissance de votre marque.

Qu'est-ce que la collaboration avec les influenceurs ?

La collaboration avec les influenceurs consiste en un partenariat stratégique où les marques font équipe avec des individus qui ont une forte présence en ligne dans des niches spécifiques. Les influenceurs aident les marques à atteindre des publics plus larges en tirant parti de leur crédibilité et de leur connexion avec les abonnés.

Il existe de nombreuses plateformes d'influence où ce type de marketing peut vraiment briller :

Instagram: Réputée pour son attrait visuel et sa portée massive, elle est idéale pour les influenceurs qui partagent des contenus et des histoires accrocheurs

TikTok: Parfait pour le contenu viral et les vidéos courtes et attrayantes qui attirent un public plus jeune

Parfait pour le contenu viral et les vidéos courtes et attrayantes qui attirent un public plus jeune LinkedIn: Idéal pour les influenceurs professionnels qui partagent leurs connaissances du secteur et établissent des connexions B2B

Types de collaborations avec les influenceurs

Peu importe ce que vous vendez, qu'il s'agisse d'un élément incontournable du quotidien ou d'un produit de luxe convoité, il est crucial pour votre marque de se faire remarquer. Et faire équipe avec des influenceurs est un excellent moyen de le faire. Qu'il s'agisse de célébrités très médiatisées ou de personnes du quotidien racontables, le bon influenceur peut aider votre marque à établir une connexion avec le public cible de différentes manières.

L'un des moyens les plus efficaces de collaborer avec les influenceurs est le contenu sponsorisé sur les médias sociaux. Dans cette installation, les influenceurs créent et partagent des posts concernant votre marque sur leurs profils de médias sociaux en échange d'une rémunération

Vous devrez fournir à l'influenceur vos directives en matière de contenu,

vous devrez fournir à l'influenceur vos lignes directrices en matière de contenu, à savoir : la politique en matière de médias sociaux et les objets de marketing pour s'assurer que le contenu s'aligne sur la vision de votre marque.

Toutefois, les influenceurs doivent divulguer le partenariat avec la marque dans leurs posts. Une collaboration sponsorisée pourrait ressembler à ceci :

Source d'information Bien que le contenu sponsorisé soit l'une des méthodes de collaboration avec les influenceurs les plus courantes, les marques ont souvent du mal à suivre les performances de la campagne, à calculer les revenus et à s'assurer que le message de la marque est cohérent. Solution de gestion marketing de ClickUp vous aide à gérer efficacement les campagnes d'influence dans différentes niches. Vous pouvez élaborer des forfaits marketing complets et exécuter des évènements promotionnels, que vous travailliez sur un projet à petite échelle ou sur une campagne de grande envergure.

utilisez la solution de gestion du marketing de ClickUp pour rationaliser vos campagnes de marketing_

Elle peut vous aider à rationaliser vos stratégies de marketing d'influence au sens large, y compris Le marketing TikTok, en décrivant un processus de gestion des posts sponsorisés des influenceurs.

Par exemple, le Modèle de forfait de contenu pour les médias sociaux ClickUp vous permet d'organiser et de programmer efficacement les posts, de forfaiter le contenu pertinent avec un calendrier clair et de coordonner avec les influenceurs en suivant leurs livrables et en gérant la communication, le tout en un seul endroit.

Le modèle permet également aux marques de suivre la progression des campagnes d'influence grâce à des champs personnalisés et des statuts, en veillant à ce que tout s'aligne sur les objectifs de votre campagne.

modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp

De plus, ClickUp Brain est l'un des incontournables outils d'IA pour les médias sociaux pour rendre votre campagne de marketing plus attrayante et plus efficace. Vous pouvez donner des invitations tailored pour générer des idées de campagne d'influence, rédiger des briefs de contenu et développer des études de cas marketing !

Heureusement, vous pouvez également stocker toutes vos ressources dans Documents ClickUp clickUp Docs est un outil qui permet d'organiser votre matériel de campagne et de le rendre facilement accessible. Utilisez-le pour créer des documents exploitables avec des fonctionnalités essentielles telles que des tableaux pour l'organisation des données, des pièces jointes pour des références rapides aux guides de style, et des fonctionnalités d'intégration pour les images et les médias, ce qui permet de créer des documents de campagne en toute transparence gestion des campagnes de marketing .

2. Cadeaux pour les produits

Le don de produits est un autre moyen populaire de créer des partenariats avec des marques d'influenceurs. Vous envoyez vos échantillons de produits aux influenceurs, en espérant qu'ils les mettront en valeur dans leurs stories ou posts sur les médias sociaux.

N'oubliez pas que si vous n'offrez que des produits sans aucune compensation financière, les influenceurs ne sont pas obligés de promouvoir votre marque. Ils pourraient décider de ne pas présenter vos fonctionnalités, ou ils pourraient même partager des commentaires négatifs s'ils ne sont pas impressionnés.

Voici comment vous pouvez offrir des produits pour une collaboration fluide avec les influenceurs :

Avant d'envoyer des produits, établissez une connexion avec les influenceurs concernés. Cela augmente la probabilité qu'ils soient réellement intéressés par votre produit

Proposez à l'influenceur de promouvoir son contenu sur vos canaux de médias sociaux ou votre site web, ce qui augmenterait également sa portée. Toutefois, cela pourrait ne fonctionner que pour les micro-influenceurs

Assurez-vous que votre produit est en rapport avec leur contenu. Vous ne feriez pas mieux d'approcher un blogueur beauté avec un gadget technologique, à moins qu'il ne s'agisse d'un téléphone doté d'un appareil photo haute définition, qui recoupe leurs intérêts

3. Reprise de compte

Au lieu de réfléchir constamment à un nouveau contenu pour votre marque sur les médias sociaux, vous pouvez également laisser un influenceur prendre les rênes de votre compte sur les médias sociaux

Il s'agit non seulement d'une approche fraîche et excitante, mais le contenu créé par un influenceur est souvent plus performant que les posts habituels de la marque car les gens suivent les recommandations des influenceurs populaires.

Source d'information Si vous n'avez pas de relation étroite avec un influenceur, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez toujours explorer les possibilités de collaboration. Tendez la main à un influenceur établi disposant d'un abonné important et proposez-lui de cocréer un produit ensemble.

En fin de compte, que vous donniez à un produit le nom d'un influenceur ou que vous collaboriez à un nouveau design, l'objectif est de tirer parti de la place de marché des créateurs pour susciter l'intérêt et les ventes, tout en leur donnant l'occasion d'augmenter leur taux d'intérêt.

7. Offres promotionnelles

Les cadeaux publicitaires sont une méthode populaire pour les influenceurs de s'engager avec leur public et de promouvoir les produits de diverses marques. Contrairement à l'influencer gifting, où l'influenceur reçoit directement des produits, les giveaways permettent à leurs abonnés de gagner des prix.

Source d'information Dans un giveaway, vous fournissez les prix, et l'influenceur crée des posts pour faire la publicité à la fois du concours et de votre produit. Ces concours sont souvent organisés sur Instagram et présentent des fonctionnalités simples de participation, comme l'étiquetage d'amis ou le partage de posts.

Pour plus d'engagement, les influenceurs peuvent demander aux participants d'effectuer des actions supplémentaires, comme obtenir plus d'abonnés ou participer à plusieurs concours.

Bien que de nombreuses personnes reconnaissent ces concours comme des stratégies de marketing, l'attrait de gagner des prix gratuits assure une forte participation.

8. Produits ou services co-marqués

Les produits ou services comarqués émergent d'un partenariat stratégique entre une marque et un influenceur. Cette collaboration combine les forces et les perspectives uniques des deux parties pour créer quelque chose de distinctif et d'attrayant.

Vous commencerez par développer conjointement le produit, l'influenceur apportant ses idées et ses commentaires tandis que la marque s'occupe de la productivité.

Par exemple, Hollister, une marque américaine de style de vie, a collaboré avec Dixie et Charli D'Amelio (célèbres influenceuses TikTok) pour lancer Social Tourist, une sous-marque axée sur les styles vestimentaires de rue.

Le résultat de la campagne de marketing d'influence cobrandée est un produit qui bénéficie du mélange innovant de l'expertise des deux partenaires. De telles campagnes stimulent la visibilité des produits grâce à des efforts de marketing collaboratif, en tirant parti de la puissance promotionnelle de la marque et de l'influenceur.

9. Concours

Les concours sont un moyen attrayant de tirer parti du marketing d'influence. Vous faites appel à des influenceurs pour créer du buzz et de l'enthousiasme autour de votre marque.

Dans un concours typique, un influenceur fait la promotion d'un cadeau ou d'un concours sur ses plateformes de médias sociaux afin d'encourager ses abonnés à participer pour avoir une chance de gagner des prix fournis par votre marque.

Source d'information La plupart des concours sont hébergés sur des plateformes en ligne comme Instagram, où les influenceurs peuvent demander à leurs followers de faire des actions spécifiques comme étiqueter des amis, partager des publications ou aimer des commentaires pour participer. Les règles du concours sont généralement simples, mais l'influenceur peut ajouter des étapes complémentaires pour stimuler l'engagement, en demandant aux participants de suivre à la fois les comptes de médias sociaux de l'influenceur et ceux de la marque.

Les concours suscitent l'enthousiasme et peuvent rapidement étendre la portée de votre marque en exploitant l'audience établie de l'influenceur.

10. Contenu généré par l'utilisateur

Le contenu généré par les utilisateurs (CGU) est un contenu créé par les clients ou les abonnés plutôt que par la marque elle-même. Il peut comprendre des photos, des avis, des vidéos et des témoignages partagés par des utilisateurs qui ont fait l'expérience de votre produit ou service.

En encourageant votre public à partager leur contenu, vous exploitez des approbations authentiques qui peuvent résonner plus profondément avec les clients potentiels.

GoPro est un excellent exemple de Marketing UGC . Elle prévoit diverses campagnes, telles que "Photo of the Day Challenge" et "Anything Awesome Challenge" La marque encourage ses abonnés à filmer des séquences brutes à l'aide de leur GoPro, à les télécharger et à obtenir des récompenses telles que de l'argent ou du matériel GoPro.

Les CGU renforcent la confiance et la crédibilité, et amplifient la portée de votre marque. Lorsque les utilisateurs partagent leurs expériences positives, ils deviennent les défenseurs de la marque, ce qui favorise le marketing de bouche-à-oreille. C'est un moyen rentable de générer du contenu attrayant et de favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté pour votre marque.

Rôle du marketing d'affiliation dans la collaboration avec les influenceurs

Le marketing d'affiliation est nécessaire lorsqu'il s'agit de travailler avec des influenceurs. Il s'agit de partenariats basés sur la performance où les influenceurs touchent une commission pour chaque lead qu'ils génèrent ou vendent par le biais de leurs liens uniques ou de leurs codes de réduction.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image12-1400x792.png Exemple de collaboration avec un influenceur par le biais du marketing d'affiliation /$$img/ Source d'information Pour les marques, le marketing d'affiliation est gagnant-gagnant. Vous avez la possibilité de voir exactement comment les promotions de votre influenceur fonctionnent et vous ne payez que pour les résultats. Cela signifie que votre budget marketing va plus loin et qu'il est directement lié aux équipes commerciales.

C'est également une bonne affaire pour les influenceurs. Ils touchent des commissions en fonction de leur réussite, ce qui peut rendre leurs promotions encore plus enthousiastes. De plus, cela leur donne une source de revenus supplémentaire pendant qu'ils utilisent leur influence pour obtenir des résultats réels pour la marque.

En substance, le marketing d'affiliation rend les collaborations avec les influenceurs plus gratifiantes et axées sur les résultats pour toutes les personnes impliquées.

Construire un partenariat solide avec les influenceurs peut être simple une fois que vous êtes familiarisé avec le processus. Consultez les étapes ci-dessous pour améliorer vos efforts de marketing d'influence et garantir des collaborations réussies.

1. Fixer des objectifs et une rémunération clairs

Les partenariats d'influenceurs réussis commencent par des objectifs de campagne bien définis. Lorsque vos objets sont clairs, les influenceurs peuvent créer du contenu pour atteindre ces cibles. Par instance, si l'accent est mis sur la notoriété de la marque, un influenceur pourrait s'orienter vers la création d'un contenu viral et partageable plutôt que de chercher à obtenir des discussions directes.

Il est tout aussi important de lier la rémunération à ces objectifs. Un modèle de paiement hybride, offrant à la fois une rémunération de base et des incitations à la performance, est un excellent facteur de motivation. Vous pouvez également négocier d'autres modèles de paiement avec les influenceurs, notamment une rémunération forfaitaire par message, un coût par clic et un coût par acquisition.

Commencez par évaluer votre budget et examinez les facteurs suivants lorsque vous décidez de la rémunération

Nombre d'abonnés: Assurez-vous que les influenceurs ont de véritables abonnés et non des bots

Assurez-vous que les influenceurs ont de véritables abonnés et non des bots Taux d'engagement: Un grand nombre d'abonnés avec un faible taux d'engagement n'apportera pas beaucoup de valeur ajoutée. Optez plutôt pour des influenceurs de niche qui ont construit une communauté loyale

Un grand nombre d'abonnés avec un faible taux d'engagement n'apportera pas beaucoup de valeur ajoutée. Optez plutôt pour des influenceurs de niche qui ont construit une communauté loyale Créativité: Faites vos recherches et évaluez le niveau de créativité de l'influenceur. Regardez leurs vidéos et leurs posts passés et voyez s'ils intègrent bien les produits sponsorisés dans leur contenu

Faites vos recherches et évaluez le niveau de créativité de l'influenceur. Regardez leurs vidéos et leurs posts passés et voyez s'ils intègrent bien les produits sponsorisés dans leur contenu Type de contenu: Les posts statiques ou en carrousel ont généralement des frais moins élevés. En revanche, vous devrez payer plus cher pour du contenu vidéo

Vous pouvez utiliser Le modèle KPI de ClickUp pour paramétrer les indicateurs clés de performance et les objectifs du marketing d'influence. Le modèle vous aide à suivre et à visualiser les indicateurs clés de performance. Vous pouvez obtenir une visibilité sur les performances de la campagne et identifier les points à améliorer.

modèle clickUp kpi

2. Construire des relations authentiques avec les influenceurs

Les partenariats solides vont au-delà des transactions. Ils s'épanouissent grâce à des relations authentiques. Lorsque vous investissez du temps pour comprendre vos influenceurs et leur style créatif, ils sont plus susceptibles de produire du contenu qui résonne véritablement avec votre public.

Par instance, lorsqu'une marque de beauté collabore avec un artiste maquilleur populaire, leur laisser la liberté de créer leurs propres tutoriels peut donner un engagement plus élevé parce que le contenu semble authentique.

De plus, fournir une liberté créative aux influenceurs favorise la confiance et conduit à des collaborations plus solides et à long terme. Comme ils apportent leur touche personnelle à la marque, votre public se connecte au contenu de manière plus significative.

💡Pro Tip: Use Les invitations, instructions de l'IA pour le marketing d'influence pour créer des stratégies de marketing d'influence et obtenir des idées de collaboration.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image8-2-1400x1263.png Utilisez ClickUp Brain pour la collaboration avec les influenceurs /$$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour créer des stratégies de marketing d'influence et obtenir des bonnes pratiques de collaboration

3. Concentrez-vous sur les besoins de votre public

La compréhension de votre public est cruciale pour toute campagne de marketing d'influence. Chaque plateforme attire différents types d'utilisateurs. Les plus jeunes peuvent être attirés par des contenus informels, en coulisses Hacks TikTok et du contenu, tandis qu'un public professionnel pourrait préférer des posts LinkedIn plus soignés ou des courts métrages YouTube sur la façon de procéder.

Le partenariat avec des influenceurs qui savent à quoi leur public réagit peut considérablement améliorer les performances de la campagne. Au fur et à mesure de la progression de la campagne, l'adaptation en fonction des commentaires du public et des niveaux d'engagement permet de maintenir le contenu frais et pertinent.

4. Utiliser des outils de gestion des médias sociaux pour rationaliser les campagnes

La gestion de plusieurs influenceurs peut s'avérer compliquée outils de gestion des médias sociaux facilitent grandement la tâche. Vous pouvez utiliser des modèles d'influenceurs tpour gérer l'approche des influenceurs, suivre les performances et rationaliser les paiements, ce qui vous permet de libérer du temps pour vous concentrer sur la mise en place de partenariats créatifs. Modèle de contrat d'influenceur ClickUp fournit une solution prestataire pour gérer de manière transparente vos collaborations avec les influenceurs. Il simplifie le processus de création et de traitement des accords avec les influenceurs, en offrant une plateforme centralisée pour gérer tous les aspects de vos contrats.

modèle de contrat d'influenceur ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définir les termes clés du contrat de partenariat

Prévoir le paiement et le remboursement, ainsi que tous les autres détails

Partager les droits d'utilisation et les permissions

5. Mesurer les indicateurs de performance

Le suivi des performances est essentiel pour s'assurer que les campagnes d'influenceurs donnent des résultats significatifs et obtiennent un meilleur retour sur investissement. Les indicateurs tels que les taux d'engagement, les données de conversion et l'interaction avec le public fournissent des informations plus approfondies que le simple suivi du nombre d'abonnés. Tableaux de bord ClickUp peuvent être particulièrement utiles à cet égard. Ils affichent de manière centralisée les résultats de votre campagne d'influence, ce qui vous permet de superviser les performances de vos influenceurs en temps réel. L'analyse constante des performances de la campagne vous aide également à prendre des décisions fondées sur des données et à améliorer les campagnes futures pour obtenir des résultats encore meilleurs.

Par exemple, si vous constatez qu'un influenceur génère un trafic important mais ne le convertit pas en équipes commerciales, cela peut indiquer qu'il est nécessaire d'ajuster le contenu ou la messagerie. Il se peut aussi que vous souhaitiez les utiliser davantage pour des campagnes de sensibilisation à la marque.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image9-2.png Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre le retour sur investissement de la collaboration avec les influenceurs /$$img/

utilisez le tableau de bord ClickUp Campaigns pour suivre et visualiser les progrès réalisés

6. Maintenir une communication ouverte

Une communication claire et continue est la clé pour maintenir les campagnes sur la bonne voie. Les influenceurs doivent comprendre vos attentes, mais leurs commentaires sont tout aussi précieux. Un suivi régulier des objectifs, des cours et des difficultés éventuelles permet de s'assurer que tout le monde est sur la bonne voie.

Cependant, vous devez d'abord mieux cerner votre cible. Vous pouvez utiliser Le modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp le modèle vous aide à identifier les bons canaux de promotion et à créer des étapes réalisables pour atteindre le public cible.

modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp

7. Diversifiez votre pool d'influenceurs

En établissant des partenariats avec un intervalle d'influenceurs, des micro aux macro et méga influenceurs, vous avez accès à différentes données démographiques et segments d'audience. La portée et l'impact des influenceurs varient considérablement. Les influenceurs célèbres apportent une large visibilité, tandis que les créateurs plus modestes, dans le même créneau, favorisent souvent des connexions plus fortes avec leur public

Combiner les deux types dans votre stratégie vous aide à atteindre une portée étendue tout en vous engageant profondément avec des segments spécifiques.

Par exemple, une entreprise technologique peut collaborer avec un éminent critique de gadgets pour attirer l'attention des passionnés de technologie et des consommateurs en général. L'inclusion d'un Influenceur IA pour apporter un point de vue unique sur les technologies émergentes peut également améliorer les efforts de marketing.

Choses à éviter lors de la collaboration avec des influenceurs

Collaborer avec des influenceurs peut être idéal pour votre campagne, mais il y a des pièges à éviter.

Privilégier le nombre d'abonnés à l'engagement

Les marques commettent souvent l'erreur de croire qu'un grand nombre d'abonnés équivaut à une campagne réussie. Mais les nombres à eux seuls ne disent pas tout.

Vous pouvez trouver des influenceurs avec des centaines de milliers d'abonnés, mais si leur public ne s'engage pas activement avec leur contenu, il est peu probable que cela profite à votre marque. L'engagement permet d'établir des connexions significatives avec des clients potentiels

Ne pas faire de recherches appropriées

Se lancer dans un partenariat sans avoir examiné à fond un influenceur peut entraîner un gaspillage de ressources. Il est crucial de faire des recherches sur les influenceurs potentiels pour s'assurer qu'ils s'alignent sur les valeurs de votre marque, qu'ils plaisent à votre public et qu'ils développent un contenu de haute qualité qui correspond à votre marque. Les collaborations fonctionnent mieux lorsqu'un créateur de contenu aime véritablement votre produit ou service.

Micro-gestion de l'influenceur

S'il est nécessaire de donner des directives aux influenceurs, la rigidité peut nuire à votre campagne. Les influenceurs connaissent leur public mieux que quiconque, et c'est pourquoi leurs abonnés leur font confiance.

Si vous étouffez leur créativité avec des instructions trop strictes, le contenu risque de paraître forcé, peu naturel ou trop promotionnel, ce qui pourrait rebuter leur public.

Au lieu de micro-gérer chaque détail, proposez des directives claires et des points clés, mais laissez le reste à leur créativité. Les influenceurs savent comment trouver un équilibre entre la promotion de votre marque et la maintenance de leur style personnel.

Mesurer la réussite des collaborations avec les influenceurs

Le travail ne s'arrête pas une fois que vous avez appuyé sur le post de votre campagne d'influence. Pour vraiment mesurer la réussite de votre collaboration, vous devez commencer par une analyse post-campagne.

Définir des paramètres réalistes

Établissez des objectifs réalisables dès le départ. Le marketing d'influence est une stratégie à long terme, les gains rapides ne sont donc pas toujours garantis. Alignez vos objectifs sur l'audience et la portée de l'influenceur pour garantir les meilleurs résultats.

Définir des objectifs et des indicateurs clés de performance clairs

Sachez exactement ce que vous visez. Cherchez-vous à accroître la notoriété de votre marque ou à augmenter le nombre de vos abonnés ? En définissant des objectifs clairs et en suivant des indicateurs clés de performance - comme les impressions, l'engagement, les conversions ou le trafic - il sera plus facile de mesurer la réussite.

Suivre les performances des influenceurs

Il est essentiel de garder un onglet sur les performances de votre influenceur tout au long de votre campagne. En utilisant des outils d'analyse et de outils de marketing d'influence , vous pouvez surveiller la portée, l'engagement et les discussions des équipes commerciales. Ces données donnent un aperçu de ce qui fonctionne bien et de ce qui a besoin d'être ajusté, ce qui vous aide à affiner les campagnes futures pour obtenir de meilleurs résultats.

Créez des campagnes de marketing d'influence réussies avec ClickUp !

Le marketing d'influence façonne indéniablement l'avenir de la publicité. Bien que la collaboration avec les influenceurs implique son propre ensemble de considérations, l'approche fondamentale de la mise en place d'une campagne reste cohérente : effectuer des recherches approfondies, établir un budget, fixer des objectifs clairs, choisir les bons influenceurs, et évaluer et ajuster continuellement votre stratégie.

Maîtrisez ces bases, et l'exécution de campagnes d'influence diversifiées deviendra une partie intégrante de vos efforts de marketing.

Toutefois, si vous avez besoin de ressources supplémentaires pour mettre votre stratégie à niveau, le logiciel de gestion marketing ClickUp offre une approche plus rationalisée de la gestion de vos campagnes d'influence. Il vous aide à organiser les forfaits, à suivre les performances et à atteindre facilement vos objectifs marketing. S'inscrire à ClickUp pour améliorer la gestion de vos campagnes et rehausser vos efforts de marketing !