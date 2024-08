Influenceurs de l'IA : Suivez les personnes qui parlent des dernières tendances en matière d'IA

L'IA est au cœur de l'actualité. Rester à jour sur les développements de l'IA devient crucial si vous ne voulez pas rester à la traîne.

Et quel meilleur moyen d'obtenir des mises à jour que de suivre les meilleurs esprits de l'entreprise ? Il devient beaucoup plus facile de suivre les tendances lorsque vous suivez ceux qui les paramètrent.

Nous avons donc dressé une liste des 10 principaux influenceurs de l'IA, des penseurs visionnaires qui façonnent la scène de l'IA et animent les discussions sur les dernières nouveautés en matière d'IA.

Si vous êtes un spécialiste du marketing ou des médias sociaux, ou si vous voulez apprendre des vrais acteurs du monde de l'IA, cette liste vous aidera à bien comprendre leurs contributions.

Que sont les influenceurs de l'IA ?

Les influenceurs de l'IA sont des experts en intelligence artificielle - chercheurs, technologues, entrepreneurs, éducateurs ou leaders d'opinion_-_qui partagent leurs connaissances et leurs points de vue avec d'autres. Ils expliquent les nuances, les cas d'utilisation et la pertinence de l'IA pour le monde en général.

Les influenceurs en IA contribuent activement à la compréhension des aspects technologiques liés à l'IA et au développement d'outils d'IA.

Ces influenceurs virtuels populaires s'engagent via différents canaux, tels que les plateformes de médias sociaux, les publications académiques, les conférences et les forums industriels, pour partager leur expertise et leurs perspectives sur les sujets liés à l'IA.

En bref, ils nous aident à mieux comprendre l'IA et à saisir comment elle pourrait changer nos vies à l'avenir.

10 influenceurs de l'IA que vous devez suivre

En passant au crible de multiples profils, nous avons soigneusement sélectionné 10 leaders d'opinion et pionniers de l'IA qui sont à l'origine d'évolutions significatives et vous offriront des perspectives et des enseignements précieux.

Suivez ces influenceurs pour rester au fait de l'IA :

via X Samuel Harris Altman est le fondateur et PDG d'OpenAI - l'une des organisations les plus célèbres à la tête du printemps de l'IA.

Open IA a développé divers grands modèles d'IA basés sur le langage (LLM), des modèles d'IA open-source et des modèles avancés de génération d'images (DALL-E 2, DALL-E 3). ChatGPT , une IA générative populaire & un assistant chatbot gratuit, est également fondé sur un système d'IA construit par OpenAI.

À l'âge de huit ans, Sam a commencé à coder, ce qui l'a amené à cofonder Tools for Humanity en 2019. Il s'agit d'une organisation qui construit des systèmes conçus pour scanner les yeux des gens afin de fournir une authentification et de vérifier la preuve des moyens de subsistance pour lutter contre la fraude. De 2014 à 2019, il a également été président de l'accélérateur de startups Y Combinator.

À l'heure actuelle, avec un nombre impressionnant de 2,5 millions d'abonnés sur X, Sam partage activement des mises à jour sur la progression d'Open IA et.. l'innovation dans les outils d'IA tout en contribuant à ses projets Apollo (Apollo est un fonds d'amorçage qui investit dans les moonshots). Il investit massivement dans la recherche sur la sécurité de l'IA pour s'assurer que les systèmes d'IA puissants sont contrôlés. Il est une voix importante qui façonne la politique autour de l'IA avancée.

via X Fei Fei Li est un influenceur de l'IA, le codirecteur de l'Institut de Stanford pour l'IA centrée sur l'humain et le premier professeur Sequoia du département d'informatique de l'université de Stanford.

Elle a été vice-présidente chez Google et a occupé le poste de scientifique en chef pour l'IA/ML chez Google Cloud.

Elle a été nommée au conseil d'administration de X en 2020 en tant qu'administratrice indépendante pour diriger la progression de l'IA sociale et évaluer l'utilisation de l'IA Outils d'IA pour les médias sociaux pour surveiller sa plateforme.

Avec plus de 445k abonnés sur X, Li a récemment partagé son prochain livre, The Worlds I See, basé sur la curiosité, l'exploration et la découverte à l'aube de l'IA.

Elle a récemment été nommée "Marraine" de l'IA en tant que voix nationale défendant l'éthique et la diversité dans les STEM et l'IA.

Li a également inventé le défi ImageNet et ImageNet Challenge, un ensemble de données à grande échelle et un effort d'évaluation comparative contribuant aux derniers développements de l'IA et de l'apprentissage profond.

via X Andrew Ng, avec 943k abonnés sur X, est le fondateur de DeepLearning.IA, le fondateur et PDG de Landing IA, et le président et fondateur de Coursera.

En 2011, Andrew a dirigé le développement de la principale plateforme MOOC (Massive Open Online Courses) de l'Université de Stanford, permettant un cours d'apprentissage machine (ML) proposé à plus de 100 000 étudiants en ligne sur Coursera. Ses cours sur Coursera ont été suivis par plus de 3 millions d'étudiants dans le monde entier.

Ancien chercheur scientifique de Baidu et de Google Brain, il fait autorité en matière d'apprentissage automatique et d'éducation à l'IA. Il est l'auteur et le coauteur de plus de 200 articles de recherche en robotique et en ML, tout en transformant d'innombrables vies grâce à son travail dans le domaine de l'IA.

En 2013, il a été nommé "personne la plus influente du monde" par le magazine Time 100.

En tant que professeur adjoint au département d'informatique de l'université de Stanford, il partage son expertise et sa vision de l'enseignement et des applications de l'IA. Il continue de publier des travaux de recherche qui font progresser l'apprentissage profond.

via X Kate Crawford, avec environ 83k abonnés sur X, est une experte notable qui étudie l'impact de l'intelligence artificielle sur la société.

Son travail couvre deux décennies d'évolution de l'IA et se concentre sur la compréhension de la façon dont le big data, l'apprentissage automatique et l'IA affectent l'histoire, la politique, le travail et l'environnement.

Elle est une chercheuse respectée à Microsoft Research New York et USC Annenberg et contribue à des revues de recherche largement reconnues comme Nature et Science.

Les projets uniques de Kate, tels que "Anatomy of an IA System" et "Excavating.ai", ont été récompensés par des prix prestigieux et ont trouvé leur place dans de grands musées. 'Anatomy of an IA System' dissèque la chaîne d'approvisionnement full stack et les flux de données derrière un appareil Amazon Echo. . Excavating.ai, quant à lui, est une étude ethnographique qui révèle les idéologies, les valeurs et les préjugés qui s'incrustent dans les systèmes d'IA en fonction des visions du monde des développeurs d'IA.

Ces deux projets ont eu une grande influence en démontrant les éléments humains et les dimensions éthiques souvent cachés au sein des systèmes d'IA. Les travaux de Monwford, y compris son livre Atlas of IA, appellent à plus de transparence et de compte-rendu sur la façon dont les valeurs de ceux qui la construisent façonnent l'IA.

Cofondatrice de l'IA Now Institute, l'accent mis par Crawford sur les implications sociétales de l'IA s'aligne sur les préoccupations soulevées par les spécialistes du marketing et les professionnels des médias sociaux qui tirent parti de l'IA.

via X Ian J. Goodfellow, informaticien et ingénieur, a eu un impact significatif dans le champ des réseaux de neurones artificiels et de l'apprentissage profond.

Bénéficiant d'un suivi important dans la communauté de l'IA, l'idée révolutionnaire de Goodfellow a émergé lors d'une rencontre décontractée en 2014. Au cours d'une discussion avec des amis, il a conceptualisé une méthode permettant aux ordinateurs de générer des images de manière autonome, sans intervention humaine. C'est ainsi qu'est née la création des GAN (Generative Adversarial Networks).

L'idée clé des GAN est d'opposer deux réseaux neuronaux pour générer de nouvelles données synthétiques ressemblant à un ensemble de données d'apprentissage. Les deux réseaux jouent un jeu continu, s'améliorant jusqu'à ce que les instances générées soient indiscernables des données réelles.

Actuellement chercheur scientifique chez DeepMind, Goodfellow réfléchit à sa célébrité inattendue, la trouvant quelque peu surréaliste. Malgré cela, il se consacre à la lutte contre l'utilisation abusive de ses découvertes. Sa vision implique la sauvegarde de l'utilisation éthique de l'IA, une cause qu'il défend avec passion.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

via LinkedIn Allie Miller est une entrepreneuse, conseillère et investisseuse dans le domaine de l'IA.

Avec plus d'un million d'abonnés sur LinkedIn, elle contribue activement à l'éducation à l'IA, s'exprime sur l'IA dans le monde entier, conseille les politiques publiques mondiales en matière d'IA et crée des ressources éducatives pour permettre aux entreprises d'exceller avec l'IA. C'est une influenceuse virtuelle populaire qui défend l'éducation à l'IA sur les plateformes de médias sociaux.

Auparavant, elle a dirigé le développement des entreprises d'apprentissage automatique pour les startups et le capital-risque chez Amazon (AWS).

À partir de la base, elle a développé l'entreprise au sein d'AWS, en conseillant et en assistant les meilleurs chercheurs, fondateurs et investisseurs en apprentissage automatique dans le monde entier.

Avant cela, Allie a franchi un jalon en tant que lauréate de concours nationaux d'innovation et est devenue la plus jeune femme à développer un produit IA chez IBM.

Elle a été largement reconnue comme " Innovateur IA de l'année " par IAconic en 2019 et LinkedIn Top Voice for Technology and IA depuis plusieurs années. Suivez-la pour des actualités sur l'intelligence artificielle et la technologie, des points de vue et des conseils sur l'emploi.

via X Tabitha Goldstaub est une entrepreneuse technologique qui se concentre sur l'impact de l'IA. Elle a cofondé CogX, une plateforme en ligne qui rassemble des chercheurs et des décideurs politiques pour discuter des avancées de l'IA, et a été présidente du Conseil de l'IA du gouvernement britannique.

Mme Goldstaub compte plus de 15 000 abonnés sur Linkedin et plus de 14 000 abonnés sur X. Elle est activement impliquée dans des organisations telles que TechUK et l'Alan Tiring Institute, où elle donne des conseils sur les questions liées à l'IA et à la technologie.

Partageant son expérience personnelle, Goldstaub est l'auteur de How to Talk to Robots : A Girls' Guide to a World Dominated by IA. Elle prévoit les tendances de l'IA et aide les entreprises à appliquer l'IA de manière éthique via des services de conseil.

Elle a été listée dans la liste des "30 under 30" de Media Week en 2012. En outre, elle a trouvé une place dans le "Silicon 60" du journal London Evening Standard en 2014. Elle a également reçu le "Amy Johnson Award" de la Society of Women's Engineering.

via X Yann LeCun, le scientifique en chef de l'IA chez Facebook et un professeur respecté à l'Université de New York a un nombre important d'abonnés, 625k sur LinkedIn et 641k sur Twitter. Il est bien connu pour son expertise en IA, apprentissage automatique, vision par ordinateur et robotique.

À la fin des années 80, il a proposé une architecture pour la construction de réseaux neuronaux afin d'aider les ordinateurs à reconnaître les images. Ce travail révolutionnaire a abouti à l'avancement des réseaux neuronaux convolutifs, aujourd'hui largement utilisés pour la reconnaissance d'images, de vidéos et de la parole.

Il est également l'un des principaux créateurs de la technologie de compression d'images DjVu, qui a permis de rendre les images numériques plus claires et de les compresser sans en perdre la qualité.

Il a à son actif de prestigieuses distinctions, dont le Turing Award (2019) et le Chevalier de la Légion d'honneur française (2023), entre autres.

Actuellement, il dirige la recherche sur l'IA chez Facebook, et défend ardemment la technologie de l'IA, affirmant que "le doomérisme de l'IA est condamné."

via X Avec 165 000 abonnés sur Twitter et 40 000 sur LinkedIn, Timnit Gebru, informaticienne originaire d'Érythrée et d'Éthiopie, mène des recherches sur l'intelligence artificielle, en particulier sur les préjugés dans les algorithmes et l'exploration des données. Elle est la fondatrice et la directrice exécutive du Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Elle a obtenu un doctorat à l'université de Stanford et a fait un postdoc à Microsoft Research dans le groupe FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in IA), où elle a étudié les biais algorithmiques dans des projets qui visaient à tirer des enseignements des données.

Les recherches qu'elle a menées chez Microsoft en 2017 ont mis au jour des failles dans la reconnaissance faciale par l'IA, révélant des biais à l'encontre des femmes et des personnes de couleur. Elle a souligné comment les paramètres de données utilisés pour former l'algorithme contenaient plusieurs images d'hommes blancs, mais très peu de femmes noires. Les résultats ont contraint IBM et Microsoft à mettre à jour leurs paramètres de données.

Elle a cofondé "Black in IA", qui fait progresser la diversité parmi les chercheurs en IA. Gebru a été reconnue pour son expertise en IA éthique, gagnant des places parmi les " 50 plus grands leaders du monde " de Fortune, les figures scientifiques influentes de Nature et les personnes les plus influentes de Time en 2022.

Elle a également dirigé une équipe IA diversifiée chez Google, remettant en question les normes de l'industrie et favorisant un travail critique qui a remodelé le secteur de l'IA Glossaire de l'IA .

Rachel Thomas est informaticienne et cofondatrice de fast.ai, qui rend accessible l'enseignement de l'IA. Elle donne des cours sur le développement responsable de l'IA afin que les praticiens atténuent les biais nuisibles. Ses cours gratuits lui ont valu les éloges de la critique dans des publications telles que The Economist, MIT Tech Review et _Forbes

Elle est également la directrice fondatrice du Center for Applied Data Ethics à l'université de San Francisco et compte 90k abonnés sur Twitter.

Elle est titulaire d'un doctorat en mathématiques de l'université Duke. À ses débuts, elle a travaillé comme data scientist et ingénieur logiciel chez Uber.

Thomas a obtenu la reconnaissance de Forbes comme l'une des 20 femmes incroyables dans l'IA et a été fonctionnalité dans le livre Women Tech Founders on the Rise. Son engagement en faveur de l'éthique des données, ses contributions étendues à l'éducation au deep learning et ses écrits influents soulignent son impact significatif sur l'IA.

Son influence s'étend loin, ses écrits atteignant plus d'un million de lecteurs et étant traduits en chinois, en espagnol, en coréen et en portugais, et lui valant de figurer neuf fois en première page de Hacker News.

