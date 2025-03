Modèles gratuits de listes de fournisseurs en Excel pour une gestion efficace

Quelle que soit la nature de votre entreprise, la gestion des fournisseurs vous oblige à gérer des relations, des contrats et des exigences de conformité complexes.

Le pire ? Le processus d'achat peut se compliquer sans les bons outils, ce qui entraîne une augmentation des coûts et des opportunités manquées.

C'est là que l'utilisation de modèles de liste de fournisseurs dans Excel fait toute la différence. Ces modèles constituent un moyen structuré d'organiser, de contrôler et d'analyser les informations relatives aux fournisseurs, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées et à dynamiser vos processus d'achat.

Dans ce blog, nous allons explorer les éléments clés d'un bon modèle de liste de fournisseurs et les meilleurs modèles gratuits qui aident à optimiser la gestion des fournisseurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de liste des fournisseurs?

Lorsqu'il couvre toutes les bases, un modèle de liste de fournisseurs privilégiés peut optimiser vos processus d'achat et améliorer votre capacité à gérer les relations avec les fournisseurs.

Un modèle de liste de fournisseurs efficace (basé sur Excel ou Google Sheets) est structuré, personnalisable et facile à utiliser :

Mise en page structurée: Sélectionnez unemodèle de liste de fournisseurs dont les lignes et les colonnes sont clairement définies afin de faciliter la navigation et la saisie des données

Sélectionnez unemodèle de liste de fournisseurs dont les lignes et les colonnes sont clairement définies afin de faciliter la navigation et la saisie des données Champs essentiels: Choisissez un modèle qui comporte les champs nécessaires tels que le nom du fournisseur, les informations de contact, les conditions de paiement, les évaluations de performance et d'autres informations importantes, ce qui vous permet de gérer et de stocker les informations clés en un seul endroit

Choisissez un modèle qui comporte les champs nécessaires tels que le nom du fournisseur, les informations de contact, les conditions de paiement, les évaluations de performance et d'autres informations importantes, ce qui vous permet de gérer et de stocker les informations clés en un seul endroit Options de personnalisation: Donnez la priorité à un modèle de liste de fournisseurs qui vous permet de personnaliser les sections du modèle en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise

Donnez la priorité à un modèle de liste de fournisseurs qui vous permet de personnaliser les sections du modèle en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise Fonctionnalités d'analyse des données: Le modèle que vous préférez doit disposer d'outils permettant de trier et d'analyser les données relatives aux fournisseurs en fonction de vos besoins, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées concernant le renouvellement des contrats

Le modèle que vous préférez doit disposer d'outils permettant de trier et d'analyser les données relatives aux fournisseurs en fonction de vos besoins, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées concernant le renouvellement des contrats Capacité d'intégration: Optez pour un modèle de liste de fournisseurs gratuit que vous pouvez intégrer de manière transparente dans votre système de travail actuel, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts

Les 7 meilleurs modèles Excel de liste de fournisseurs

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de liste de fournisseurs gratuits qui rationalisent et améliorent votre processus de travail gestion des fournisseurs l'efficacité :

1. Modèle de liste de fournisseurs par Vencru

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission la vie de l'homme est une affaire de vie Le modèle de liste des fournisseurs de Vencru offre une solution simple, personnalisable et conviviale pour la gestion des fournisseurs. Créez un aperçu complet de la liste principale des fournisseurs avec ce modèle de liste des fournisseurs pour gérer plus efficacement le suivi des fournisseurs et les relations avec eux.

Ce que vous aimerez à propos de ce modèle ✨

Toutes les informations relatives aux fournisseurs sont regroupées en un seul endroit

Neuf champs personnalisables pour répondre aux besoins particuliers de votre entreprise

Partageable avec votre équipe pour une communication et une collaboration transparentes sur les tâches liées aux fournisseurs et les dates des contrats

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est idéal pour les équipes d'approvisionnement et les business managers qui souhaitent optimiser le suivi des fournisseurs et consolider leurs informations pour une gestion efficace.

2. Modèle de liste de fournisseurs par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Vendor-List-Template-by-hubspot-1400x1096.png Modèle de liste de fournisseurs excel par HubSpot /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise le site web de l'association est en cours de développement Le Modèle de liste de fournisseurs par HubSpot est un outil utile pour organiser les informations sur les fournisseurs auprès desquels vous achetez régulièrement des produits ou des services, et pour en assurer le suivi.

En tant que modèle de liste de contacts de fournisseurs, il met en forme de manière claire et concise les détails des fournisseurs et toutes les informations de contact disponibles.

Ce que vous aimerez à son sujet ✨

Des identifiants uniques pour tous les fournisseurs de votre liste de fournisseurs agréés

Permet d'ajouter le nom et les détails du POC du fournisseur en même temps que le nom du fournisseur

Simplifie la communication et vous aide àà passer des commandes nouvelles ou renouvelées en toute simplicité

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est idéal pour les gestionnaires de fournisseurs et les organisations qui souhaitent organiser et maintenir une liste complète de fournisseurs approuvés afin de simplifier les processus d'achat.

3. Modèle Excel de diagramme de comparaison de prix simple pour les équipes commerciales par WPS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Simple-Price-Comparison-Sales-Chart-Excel-Template-1400x1050.png Modèle de diagramme de comparaison des prix de vente simple par WPS /$$$img/

il s'agit d'un modèle de tableau de comparaison des prix par WPS /%img/ WPS Décider quel vendeur est le mieux adapté à votre budget est un processus qui prend du temps. Cependant, le Modèle Excel de diagramme commercial de comparaison de prix simple de WPS rend le processus très facile.

Ce modèle de liste de prix des fournisseurs comprend des colonnes individuelles de prix et de quantité pour chaque fournisseur de votre liste approuvée. Utilisez-les pour comprendre les coûts associés à chacun de vos fournisseurs actuels.

Ce que vous aimerez à propos de ce modèle ✨

Calcule le coût total partiel de tous les éléments d'un fournisseur, ainsi que les taxes et les frais d'expédition

Comparaison des fournisseurs en fonction des prix et des quantités pour les services fournis

Vous aide à identifier et à présélectionner les fournisseurs avec lesquels votre organisation devrait faire entreprise

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle de liste de fournisseurs est idéal pour les équipes chargées des achats, les équipes financières et les propriétaires de petites entreprises. Il les aide à comparer les prix et les quantités des fournisseurs et à identifier les meilleures options pour leur budget.

4. Tableau de comparaison des fournisseurs par le SPW

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Supplier-Comparison-Table-1400x1050.png Tableau de comparaison des fournisseurs modèle de liste de fournisseurs excel par WPS /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un fournisseur WPS Comme son nom l'indique, le Tableau de comparaison des fournisseurs de WPS offre un moyen efficace et organisé d'évaluer les fournisseurs côte à côte.

Ce modèle personnalisable vous permet d'évaluer les fournisseurs sur la base de critères clés, notamment la description du produit/service, le marché de consommation, le nombre de bureaux et d'établissements de production, et le type de propriété !

Ce que vous allez aimer ✨

Permet de prendre des décisions conscientes en ce qui concerne la sélection des fournisseurs et de l'entrepriseprocessus d'approvisionnement Détails personnalisables tels que la tarification, la qualité des produits/services, etc.

Fonctionne bien sur différents appareils, notamment Windows, MAC et Android

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est utile pour les gestionnaires de fournisseurs, les responsables RH et les entreprises qui souhaitent évaluer et comparer les fournisseurs côte à côte sur la base de critères clés afin de prendre des décisions concernant la sélection des fournisseurs.

5. Modèle de base de données fournisseurs par Weproc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Supplier-Database-Template-1400x725.png Modèle de liste de fournisseurs pour la base de données des fournisseurs par Weproc /$$$img/

la liste des fournisseurs de Weproc est un modèle de liste de fournisseurs par Weproc Weproc Gérez vos fournisseurs en toute simplicité avec le Modèle de base de données fournisseurs de Weproc. Entièrement personnalisable et convivial, ce modèle vous permet de maintenir un registre centralisé de toutes les informations cruciales sur vos fournisseurs.

Ce que vous aimerez à propos de ce modèle ✨

Indicateurs statistiques pour suivre les performances des fournisseurs et limiter les risques liés à la chaîne d'approvisionnement

Colonne de rétroaction dédiée pour évaluer chaque fournisseur

Champs personnalisés pour un aperçu facile de la gestion des contrats pour les fournisseurs

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est une excellente option pour les responsables des achats et les chefs d'entreprise qui souhaitent maintenir un registre centralisé des informations sur les fournisseurs et des évaluations de leurs performances.

6. Modèle d'inventaire d'entrepôt par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Warehouse-Inventory-Template.png Inventaire d'entrepôt modèle de liste de fournisseurs excel par Microsoft /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'inventaire Microsoft Le Modèle d'inventaire d'entrepôt de Microsoft est un outil utile pour les entreprises qui ont besoin de gérer leurs stocks et leurs fournisseurs.

Identifiez et localisez les stocks en quelques secondes grâce à des champs tels que l'unité de gestion des stocks (UGS), le numéro d'emplacement, l'emplacement et la valeur des stocks.

Ce que vous aimerez à son sujet ✨

Récupération de données sur des emplacements particuliers au moment opportun

Rappels pour les réapprovisionnements

Personnalisable avec des photos, des polices de caractères, des animations, des vidéos et d'autres graphiques

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est parfait pour les responsables des stocks et de l'approvisionnement qui souhaitent gérer les stocks parallèlement aux relations avec les fournisseurs et optimiser les processus de suivi des stocks et de réapprovisionnement.

7. Modèle de gestion des vendeurs en gros par BlueCart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Wholesale-Vendor-Management-Template.png Modèle de gestion des vendeurs en gros par BlueCart /$$$img/

le site web de BlueCart a été conçu pour être accessible à tous les internautes BlueCart Le Modèle de gestion des vendeurs en gros de BlueCart offre une solution achevée pour les grossistes qui cherchent à améliorer l'efficacité de leur gestion des vendeurs.

Pour une gestion des vendeurs et des fournisseurs sans tracas, utilisez l'une des quatre pièces jointes à ce modèle basé sur Google Sheets - formulaire d'inscription du vendeur, modèle de contrat du vendeur, demande de proposition du vendeur ou formulaire de commande de modification du vendeur.

Ce que vous allez aimer ✨

Formulaire unique de commande de changement de fournisseur pour modifier les quantités commandées

Formulaire intégré pour l'enregistrement de nouveaux fournisseurs

Modèle inclus pour la création de contrats avec les fournisseurs

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est idéal pour les grossistes qui cherchent à optimiser leurs processus de gestion des fournisseurs, de l'enregistrement des fournisseurs à la gestion des contrats.

Télécharger ce modèle

Limites de l'utilisation de Microsoft Excel/Google Sheets pour la gestion des fournisseurs

Si les modèles de feuilles de calcul gratuits s'avèrent souvent pratiques pour gérer différents aspects de l'information sur les fournisseurs, ils présentent des limites. En voici quelques-unes :

Problèmes de performance avec les grands ensembles de données: Au fur et à mesure que votre liste de fournisseurs s'étoffe, la gestion des données dans Excel devient fastidieuse. Les feuilles de calcul volumineuses dans Excel ou Sheets ralentissent les temps de chargement, ce qui rend difficile la recherche rapide des informations dont vous avez besoin. Outre les retards de performance, les feuilles de calcul volumineuses augmentent le risque de corruption des données

Au fur et à mesure que votre liste de fournisseurs s'étoffe, la gestion des données dans Excel devient fastidieuse. Les feuilles de calcul volumineuses dans Excel ou Sheets ralentissent les temps de chargement, ce qui rend difficile la recherche rapide des informations dont vous avez besoin. Outre les retards de performance, les feuilles de calcul volumineuses augmentent le risque de corruption des données Absence de fonctionnalités de vérification des erreurs: Contrairement à premiumlogiciel de gestion des fournisseursla plupart des modèles de feuilles de calcul ont des capacités limitées de détection des erreurs. Si un membre de l'équipe commet une simple erreur dans une formule ou ajoute par erreur une valeur incorrecte pour le prix de revient total des produits ou des services, ces erreurs ne seront pas signalées. De tels oublis entraînent de graves conséquences financières et des décisions erronées

Contrairement à premiumlogiciel de gestion des fournisseursla plupart des modèles de feuilles de calcul ont des capacités limitées de détection des erreurs. Si un membre de l'équipe commet une simple erreur dans une formule ou ajoute par erreur une valeur incorrecte pour le prix de revient total des produits ou des services, ces erreurs ne seront pas signalées. De tels oublis entraînent de graves conséquences financières et des décisions erronées Manque de fonctionnalités d'automatisation: Un autre inconvénient important des modèles fournisseurs Excel/Sheets est leur incapacité à automatiser des tâches simples. Cela signifie que vous devrez mettre à jour manuellement le statut des commandes, les dates des contrats et d'autres données critiques, ce qui est fastidieux et chronophage, vous laissant peu de temps pour d'autres tâches importantes

Un autre inconvénient important des modèles fournisseurs Excel/Sheets est leur incapacité à automatiser des tâches simples. Cela signifie que vous devrez mettre à jour manuellement le statut des commandes, les dates des contrats et d'autres données critiques, ce qui est fastidieux et chronophage, vous laissant peu de temps pour d'autres tâches importantes Mesures de sécurité inadéquates: Un modèle de liste de fournisseurs basé sur Excel fournit des fonctionnalités de sécurité de base telles que le cryptage des fichiers et la protection par mot de passe. L'absence de fonctionnalités de sécurité avancées rend votre base de données fournisseurs vulnérable aux brèches, aux tentatives de piratage et autres cybermenaces, compromettant ainsi la confidentialité de vos données sensibles

Un modèle de liste de fournisseurs basé sur Excel fournit des fonctionnalités de sécurité de base telles que le cryptage des fichiers et la protection par mot de passe. L'absence de fonctionnalités de sécurité avancées rend votre base de données fournisseurs vulnérable aux brèches, aux tentatives de piratage et autres cybermenaces, compromettant ainsi la confidentialité de vos données sensibles Absence de fonctionnalités avancées: Excel et Sheets ne disposent pas des fonctions avancées essentielles à une gestion efficace des fournisseurs. À la différence des logiciels dédiés, Excel n'offre pas d'assistance pour les alertes automatisées decontrat d'approvisionnement les renouvellements, les tableaux de bord de suivi des performances ou l'analyse approfondie des données, ce qui affecte votre capacité à exploiter les processus et à prendre des décisions judicieuses

Modèles Excel alternatifs de liste de fournisseurs

Si vous souhaitez gérer les fournisseurs sans les limites des feuilles de calcul typiques, plusieurs meilleures alternatives sont disponibles. Les modèles fournis par la plateforme de gestion de projet en sont un exemple ClickUp .

L'intervalle de modèles hautement personnalisables de ClickUp, allant de l'inscription des vendeurs et des Modèles de demande d'information à la liste des fournisseurs et modèles de commande pour améliorer votre efficacité opérationnelle. En outre, ClickUp propose des outils évolutifs, de ClickUp Docs à ClickUp Brain et Automatisations, afin d'optimiser la gestion des fournisseurs.

Explorons quelques-uns des meilleurs modèles de fournisseurs proposés par ClickUp auxquels vous pourriez accéder gratuitement :

1. Modèle de checklist de gestion des fournisseurs ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Vendor-Management-Checklist-Template.png Modèle de checklist pour la gestion des fournisseurs ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200542923&department=operations&_gl=1*2h2qzy*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de checklist de gestion des fournisseurs ClickUp vous aide à évaluer plusieurs fournisseurs et à utiliser des indicateurs clés de performance pour identifier ceux avec lesquels vous devriez établir un partenariat.

Convivial et personnalisable, ce modèle de checklist sous forme de feuille de calcul vous permet de comparer les fournisseurs sur des champs uniques, tels que la viabilité de l'entreprise, le service logistique, la gestion et le respect des dates de livraison, la réponse au service et le respect des exigences.

Ce que vous allez aimer ✨

S'assurer que les fournisseurs respectent les réglementations en vigueur

Collecte d'informations en retour pour identifier les domaines d'amélioration

Simplification de l'intégration des fournisseurs

Des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les e-mails pour évaluer les risques

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est idéal pour les gestionnaires de fournisseurs, les responsables RH et les entreprises qui souhaitent évaluer et comparer plusieurs fournisseurs afin d'identifier les meilleurs partenariats et d'accélérer leur processus d'intégration.

2. Modèle d'accord de fournisseur ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Vendor-Agreement.png Contrat de fournisseur ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6170864&department=other&_gl=1*1gi85hz*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Définissez les termes d'un accord entre votre entreprise et vos fournisseurs sans effort avec le modèle Modèle de contrat de fournisseur ClickUp . Ce modèle, dont la fonction est évidente dès le nom, permet au vendeur et à l'organisation d'être sur la même page et d'éviter les malentendus.

Grâce à ce modèle gratuit, précisez les droits, les responsabilités et les obligations de chaque partie et définissez les conditions de prix, de livraison et les autres attentes de base.

💡 Conseil de pro: Tirez parti d'outils alimentés par l'IA, tels que les suivants ClickUp Brain pour simplifier le processus d'élaboration des contrats. Sur la base des invitations, ClickUp Brain génère un contenu détaillé et personnalisé pour vos contrats de vente, dans un ton et un langage adaptés aux exigences de votre entreprise.

vous allez l'adorer... ✨

Aide à rédiger un contrat de vente juridiquement contraignant qui protège les deux parties

Réduit le risque de désaccords et de litiges juridiques

Maintient la transparence entre les deux parties

Garantit la conformité avec les réglementations en vigueur

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est excellent pour les équipes juridiques des organisations et les propriétaires de petites entreprises pour établir des accords clairs et infaillibles qui décrivent les droits, les responsabilités et les conditions entre eux et les vendeurs.

3. Modèle de liste principale des fournisseurs de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-195.png Modèle de liste principale des fournisseurs qui permet de garder une trace de tous les vendeurs et fournisseurs actuels et potentiels liés à une entreprise https://app.clickup.com/signup ?template=t-182113780&department=pmo&_gl=1*1cyh4jd*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le suivi des informations clés relatives à chaque fournisseur peut facilement s'avérer fastidieux. C'est pourquoi il est judicieux de tirer parti d'outils tels que l'outil Modèle de liste principale des fournisseurs ClickUp . Ce modèle vous permet d'enregistrer, d'organiser et de stocker des informations importantes dans un endroit centralisé sans perdre de temps à parcourir différentes vieilles feuilles de calcul.

Recherchez un fournisseur particulier par son nom, ses coordonnées, son secteur d'activité, etc. En outre, vous avez la possibilité de collaborer avec les membres de votre équipe sur les activités de gestion des fournisseurs.

Ce que vous allez aimer ✨

Vous aide à construire une base de données centralisée de gestion des fournisseurs

Optimise votre processus de gestion des fournisseurs

Facilite la prise de décision intelligente concernant la sélection des fournisseurs potentiels

Fournit une visibilité sur les dépenses des fournisseurs

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est idéal pour les gestionnaires de fournisseurs, les entreprises unipersonnelles et les petites entreprises, ainsi que les grandes entreprises qui souhaitent créer une base de données structurée et centralisée sur les fournisseurs, afin d'améliorer la visibilité et de faciliter la sélection stratégique des fournisseurs.

4. ClickUp Vendor Retro Modèle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/vendor-retro.jpg ClickUp Vendor Rétrospective Modèle https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-2473288&department=pmo&_gl=1*4vdmug*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle ClickUp Vendor Retro Modèle vous permet d'élaborer des rétrospectives ou des études de cas sur chaque fournisseur et de déterminer les contrats à renouveler et ceux à résilier.

Ce modèle vous aide à évaluer les fournisseurs en fonction des coûts, de la qualité, de l'assistance client, etc. En outre, il vous permet d'identifier et de suivre les tendances des indicateurs clés tels que les délais de livraison, de mieux comprendre les performances des fournisseurs, d'identifier les domaines à améliorer et de fournir un retour d'information constructif aux fournisseurs.

💡 Pro Tip: Tableaux de bord ClickUp permet de visualiser en un coup d'œil les performances et les tendances des fournisseurs. Cet outil présente les données dans divers diagrammes et graphiques visuellement attrayants, permettant aux utilisateurs de saisir les informations clés et les tendances en quelques secondes.

Ce que vous allez aimer ✨

Connecte le cahier des charges et les livrables des fournisseurs afin que vous puissiez voir quelles relations avec les fournisseurs sont bénéfiques pour votre entreprise

Aide à concevoir des paramètres efficaces pour aborder les problèmes et définir les paramètres

Consolide les informations sur des facteurs tels que le coût, la qualité, le service à la clientèle, etc

Facilite la prise de décisions éclairées concernant le renouvellement des contrats

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est idéal pour les entreprises qui ont fait appel à plusieurs fournisseurs pour leur paie et qui ont besoin d'optimiser leurs opérations. Il permet d'évaluer les performances de chaque fournisseur de manière exhaustive et de promouvoir des renouvellements de contrats en toute connaissance de cause.

5. Modèle de tâche ClickUp pour l'audit des fournisseurs

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/supplier-audit-task.png Tableau de bord ClickUp des tâches d'audit des fournisseurs https://app.clickup.com/signup ?template=t-3148692&department=other&_gl=1*1bivfm7*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de tâche ClickUp pour l'audit des fournisseurs est un outil convivial qui permet de rationaliser les processus d'audit des fournisseurs. Il garantit la conformité avec les normes et réglementations sectorielles pertinentes et diminue la possibilité d'erreurs et de problèmes coûteux.

Utilisez ce modèle pour organiser les informations relatives à l'audit des fournisseurs, créer et attribuer rapidement les tâches d'audit aux bonnes personnes et suivre leur progression.

💡 Pro Tip: Simplifiez davantage le processus de gestion des tâches d'audit avec Tâches ClickUp . Cet outil vous aide à construire des tâches traçables, à les regrouper par étiquettes et statuts, à fixer des délais et des priorités, et à terminer tout votre travail à temps.

Ce que vous aimerez à son sujet ✨

Permet la création de critères d'audit des fournisseurs

Permet de s'assurer que les tâches d'audit sont exécutées correctement

Permet d'évaluer si les fournisseurs répondent à vos attentes

Fournit une piste d'audit claire et transparente pour des références ultérieures

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est utile pour les équipes de gestion des achats et de la qualité, car il les aide à rationaliser les audits et les inspections des fournisseurs et à garantir la conformité avec les normes et les réglementations du secteur.

6. Modèle ClickUp pour les marchés publics

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Procurement-Template.png Modèle de passation de marchés ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-49042081&department=sales-crm&_gl=1*17tnld5*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les processus d'approvisionnement nécessitent une planification minutieuse et s'étendent sur plusieurs étapes, commençant par l'étape de l'approvisionnement en matériaux et se terminant par l'étape de l'achat note de réception des marchandises étape. L'étape Modèle de passation de marchés ClickUp permet de gérer confortablement chaque étape.

Ce modèle vous permet de créer un processus d'approvisionnement normalisé, équitable et transparent. Il vous aide à surveiller et à suivre toutes les activités d'approvisionnement, à améliorer la communication avec vos fournisseurs et à réduire les risques d'erreur.

Ce que vous allez aimer ✨

Offre des options de personnalisation pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise

Assure le bon fonctionnement de l'ensemble de votre processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement

Facilite la collaboration avec les membres de l'équipe et les fournisseurs pour des livraisons optimisées

Organise tout dans une base de données sans code avec des visualisations

Cas d'utilisation idéal ☑️ Ce modèle est idéal pour les équipes d'approvisionnement, les managers d'achat et les organisations qui souhaitent gérer l'ensemble du cycle d'approvisionnement, de la recherche de fournisseurs à la livraison, afin d'obtenir les bons produits aux bons prix.

Gérer efficacement les processus d'approvisionnement et de gestion des fournisseurs avec ClickUp

Une gestion efficace des fournisseurs est essentielle pour maintenir de bonnes relations avec eux et obtenir les bons produits dans le cadre du budget alloué.

Bien que des outils tels que les modèles de liste de fournisseurs dans les listes et Excel facilitent la gestion des fournisseurs, ils présentent des limites. C'est pourquoi vous devez explorer des options alternatives telles que les outils fournis par ClickUp, qui répondent efficacement à ces limites et optimisent vos processus d'approvisionnement .

Les modèles dédiés, conviviaux et personnalisables de ClickUp pour la gestion des fournisseurs permettent de traiter gratuitement toutes les tâches, des listes de fournisseurs aux formulaires de commande. Ils vous permettent de gérer et de suivre facilement plusieurs fournisseurs, contrats et commandes. S'inscrire avec ClickUp et améliorez l'efficacité de votre gestion globale des fournisseurs dès aujourd'hui !