12 modèles gratuits de découverte de produits

vous voulez transformer une idée prometteuse en un produit à succès ?

Ce parcours peut s'avérer à la fois passionnant et difficile. Les modèles de découverte de produits sont inestimables : ils vous guident à chaque étape, de la création du concept aux tests utilisateurs.

Le bon modèle apporte structure et cohérence à vos efforts, facilitant la capture et l'organisation de vos idées.

Ce guide présente les 12 meilleurs modèles de découverte de produits adaptés aux besoins de la recherche utilisateur, du mappage de problèmes et de la validation d'idées. Donnons à votre équipe les moyens de créer des produits qui trouvent un écho auprès des utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un modèle de découverte de produit ? Découverte de produits consiste à rechercher les besoins et les défis des utilisateurs afin d'élaborer une solution. Il s'agit de créer et de tester un prototype, ce qui conduit finalement à la sortie d'un nouveau produit sur le marché.

Le processus est fortement centré sur le client, impliquant des entretiens avec les utilisateurs pour recevoir un retour d'information régulier.

Un modèle de découverte de produit vous sert de feuille de route pour garantir le bon déroulement, la cohérence et la rapidité de ce processus. Il permet de les chefs de produit et les équipes à travers les étapes nécessaires, y compris :

La prise de décisions en connaissance de cause

Affectation efficace des ressources et accélération de la mise sur le marché

Obtenir des solutions centrées sur l'utilisateur

Identifier et réduire les risques en validant les idées plus tôt

Vous aligner sur les besoins des utilisateurs

Améliorer la collaboration en renforçant le travail d'équipe

Garantir une approche standardisée dans tous les projets

Les modèles de découverte de produits servent également à alternatives à des outils comme Pendo . Ils condensent en un seul document toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin lors de la découverte d'un produit, notamment la collecte et l'analyse des données utilisateur, la création d'un user persona, etc.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de découverte de produit ?

Un bon modèle de découverte de produit normalise la phase de découverte dans tous les projets et vous aide à suivre l'évolution de la technologie les tendances en matière de gestion des produits .

Voici ce que vous devez rechercher :

User-centric focus: Le modèle doit proposer des méthodes permettant de recueillir des informations directement auprès de la cible afin de hiérarchiser ses besoins. Cela permet de s'assurer que le développement du produit est fondé sur les commentaires des utilisateurs

Le modèle doit proposer des méthodes permettant de recueillir des informations directement auprès de la cible afin de hiérarchiser ses besoins. Cela permet de s'assurer que le développement du produit est fondé sur les commentaires des utilisateurs Flexibilité: Les meilleurs modèles s'adaptent facilement à divers projets et à la dynamique de l'équipe. Ils permettent aux utilisateurs de modifier les sections ou les étapes en fonction de leurs besoins spécifiques pour s'adapter à différents flux de travail

Les meilleurs modèles s'adaptent facilement à divers projets et à la dynamique de l'équipe. Ils permettent aux utilisateurs de modifier les sections ou les étapes en fonction de leurs besoins spécifiques pour s'adapter à différents flux de travail Structure Effacée: Un bon modèle fournit un cadre étape par étape bien défini qui organise les tâches de manière logique. Cela aide les équipes à comprendre ce sur quoi elles doivent se concentrer à chaque étape, réduisant ainsi la confusion et l'incertitude les défis de la gestion de produits Alignement sur les objectifs: Les modèles de découverte de produits doivent rester axés sur les objets stratégiques, en veillant à ce que chaque activité soit liée aux objectifs globaux de l'entreprise

Un bon modèle fournit un cadre étape par étape bien défini qui organise les tâches de manière logique. Cela aide les équipes à comprendre ce sur quoi elles doivent se concentrer à chaque étape, réduisant ainsi la confusion et l'incertitude les défis de la gestion de produits Efficacité: Le modèle doit simplifier les tâches complexes, ce qui permet aux équipes de recueillir plus facilement des informations et de prendre des décisions rapidement pour assurer la croissance de l'entreprise

12 meilleurs modèles de découverte de produits

Prêt à booster votre processus de découverte de produits ? Voici les 12 meilleurs modèles de découverte de produits gratuits à utiliser :

1. Modèle de phase de découverte de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/discovery-phase.png modèle de phase de découverte d'un produit https://app.clickup.com/signup?template=t-3147bz6&department=professional-services Télécharger ce modèle /$$$cta/

Lorsque vous avez terminé la phase de découverte de votre projet, vous devez soumettre une proposition écrite solide à vos parties prenantes. C'est à ce moment-là que le Modèle de phase de découverte de projet de ClickUp est disponible.

Il s'agit d'un modèle facile à utiliser pour les débutants, qui permet de définir les objectifs, de fixer des paramètres clairs et d'assurer le suivi de toutes les tâches tout en veillant à ce que l'ensemble de l'équipe soit sur la même longueur d'onde. Il permet de présenter une proposition cohérente tout en gérant tous les aspects de la phase.

Ce modèle couvre tout, qu'il s'agisse d'organiser les échéanciers, d'évaluer les risques ou de valider les idées. De plus, grâce aux champs personnalisés tels que la progression du document de découverte, le nom du projet, la qualité du document et l'équipe du projet, la gestion des détails est un jeu d'enfant.

Son format structuré facilite la révision et l'ajustement des forfaits. Grâce à ce modèle, les équipes disposent des outils nécessaires pour mener des recherches approfondies sur le problème, la dynamique du marché et les besoins des utilisateurs.

Conseil de pro : Utilisez ce modèle de découverte de produit comme une ressource permanente, en le mettant à jour avec de nouvelles idées au fur et à mesure que le projet évolue. Votre proposition sera soignée et prête à l'emploi lorsque vous serez prêt à la présenter.

2. Modèle de développement de produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-New-Product-Development-Template.png Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205449476 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous cherchez un modèle qui vous aide à parcourir le cycle de vie de votre produit ? Essayez Le modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp .

Ce modèle est une feuille de route qui vous permet d'être parfaitement préparé à chaque étape, de la conception au lancement.

Il intègre des phases clés telles que l'analyse de marché, le prototypage et les tests de pré-lancement et guide les managers d'équipe de produit et les équipes de développement. Vous disposez ainsi d'une liste préétablie pour chaque grande étape de la phase de découverte du produit.

Prenons l'exemple de la phase de tests bêta/de marché. Elle contient des tâches telles que l'étude de marché, la réalisation de séries de production internes, la détermination des ajustements nécessaires, etc. Le modèle, avec quatre statuts personnalisés, six champs personnalisés et cinq vues de flux de travail, vous aide à gérer les jalons, les tâches de l'équipe et les produits à livrer.

La disposition encourage également les équipes interfonctionnelles à collaborer, en veillant à ce que le marketing, le développement et l'assistance soient synchronisés.

💡 Pro Tip: Utilisez les affichages de flux de travail pour obtenir des mises à jour rapides sur la progression de tous les départements. Ainsi, vous êtes toujours dans la boucle sans avoir à courir après les informations.

3. Modèle de document de découverte des services ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/services-discovery-document.png services-discovery-document modèle de découverte de produits https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5385730 Télécharger ce modèle /$cta/

Parfait pour les projets basés sur les services, Modèle de document de découverte des services de ClickUp vous aide à saisir les besoins du client, ses objets et les exigences du projet, le tout en un seul endroit.

Le modèle permet de réunir facilement les détails essentiels du client tels que les objets, les défis clés, la portée, la durée, le forfait financier et les recommandations.

Organisez des sessions de découverte avec questions de découverte du client et recueillez des informations clés sur la vision du client, les points problématiques existants et la cible visée. Ajoutez les exigences spécifiques au service, telles que le champ d'application, les échéanciers, les produits livrables et les indicateurs clés de performance.

En outre, affichez clairement les objectifs, les processus et les ressources nécessaires pour assurer la cohérence au sein de l'équipe. Vous devez également fournir une description claire et détaillée de vos services afin de garantir un processus de livraison sans problème

Le modèle offre une approche collaborative et centrée sur le client, permettant aux fournisseurs prestataires de services de fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins des clients.

Conseil de pro : Utilisez ce modèle lors des réunions de lancement pour recueillir rapidement les besoins du client et planifier des étapes claires et réalisables. Ainsi, vous démarrez le projet du bon pied, sans aucune approximation.

4. Modèle de découverte du client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Agency-Client-Discovery-Doc-Template.png Modèle de document de découverte du client de l'agence ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6127764 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de découverte du client de ClickUp est l'outil idéal pour les agences qui travaillent directement avec leurs clients. Il vous aide à comprendre en profondeur la marque, le public et les objectifs de votre client.

Tout ce dont vous avez besoin est organisé dans un seul et même document, qu'il s'agisse de définir la portée d'un projet, d'établir des paramètres clairs ou de gérer des échéanciers, ce modèle permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

Vous obtiendrez ainsi un aperçu complet du projet, améliorerez la collaboration entre les clients et vos équipes, et préciserez tous les termes du contrat.

Avec plusieurs vues, comme Gantt, Calendrier et Liste, choisissez comment vous voulez gérer et visualiser le projet. La vue Gantt, par exemple, vous aide à cartographier les tâches avec des échéances pour que vous restiez au courant de tout.

Considérez ce modèle comme votre outil de référence pour simplifier la collaboration avec les clients. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour recueillir des informations, définir des paramètres et transformer les commentaires des clients en stratégies exploitables.

5. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour le Persona de l'utilisateur d'un produit

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-User-Persona-Tableau blanc-Template.png ClickUp Modèle de tableau blanc de la personnalité de l'utilisateur https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319510 Télécharger ce modèle /$cta/

La création de personas utilisateurs détaillés est essentielle pour comprendre le public principal d'un produit. Modèle de Tableau blanc des profils d'utilisateurs de produits de ClickUp vous aide à faire cela !

Il fournit un espace de travail numérique collaboratif adapté à la visualisation rapide des profils des clients.

Recueillez des informations démographiques telles que l'âge, l'emplacement et la profession, ainsi que leurs intérêts, leurs valeurs et leur mode de vie, en menant des entretiens, des recherches ou des sondages.

Explorez les points douloureux, les motivations et les objectifs des utilisateurs pour afficher une vision globale de la cible.

En outre, visualisez les scénarios des utilisateurs sur un tableau blanc, recueillez les commentaires de l'équipe, finalisez les personas et ajoutez-les à vos processus de conception de produits et de stratégie.

💡 Conseil de pro: Une fois que vous avez finalisé vos personas d'utilisateur, utilisez la vue Tableau blanc de ClickUp pour mapper les parcours personnalisés en parallèle de chaque persona. Cette représentation visuelle aidera votre équipe à identifier comment les utilisateurs interagissent avec votre produit à différentes étapes.

6. Modèle d'étude de marché produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/market-research.jpg étude de marché https://app.clickup.com/signup?template=t-30u48tj Télécharger ce modèle /$$$cta/

Disposer des bons outils fait toute la différence lorsqu'on se plonge dans la recherche au cours de la phase de découverte du produit. Modèle d'étude de marché de ClickUp est conçu pour les équipes qui effectuent des analyses concurrentielles et des études sectorielles

Il simplifie la décomposition du marché en segments, y compris votre cible, vos concurrents clés et les tendances émergentes.

Ce modèle est équipé de champs personnalisés pour la catégorisation, tels que le lien de la présentation, le type d'étude de marché, le lien du document du rapport, la technique de collecte des données et l'étape de la recherche, ce qui permet de garder vos idées facilement accessibles.

Il vous aide également à rassembler les informations en un seul endroit, à les analyser rapidement et à élaborer des stratégies exploitables.

💡 Pro Tip: Vous voulez donner le coup d'envoi ? Commencez par documenter vos objets à l'aide de ClickUp Docs . Après avoir collecté des données par le biais de sondages, utilisez l'automatisation dans ClickUp pour organiser les réponses, ce qui permet de repérer encore plus facilement les tendances et les modèles qui informent votre stratégie.

7. Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-User-Research-Plan-Template.jpg Modèle de plan de recherche de l'utilisateur ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6290547 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de plan de recherche utilisateur de ClickUp est une excellente option pour structurer votre stratégie de recherche et recueillir des données sur les utilisateurs. Il commence par définir vos objectifs de recherche, les lacunes de connaissances que vous visez à combler et les mesures que vous prendrez.

Ensuite, il vous aide à présenter les questions spécifiques que vous souhaitez aborder. Avec des champs dédiés pour documenter chaque étape du processus de recherche, le modèle permet de s'assurer que tout est noté.

Ce modèle vous permet de formuler des questions de recherche pertinentes, de mener des recherches sur les utilisateurs de manière cohérente et d'identifier les problèmes de conception tout en réfléchissant à des solutions. Il est également parfait pour évaluer la facilité d'utilisation d'un produit et développer des stratégies basées sur des données afin d'améliorer votre offre.

💡 Pro Tip: Une fois la collecte des données achevée, utilisez le modèle pour résumer vos résultats et documenter les idées. Cela vous aide à organiser les observations et à déterminer vos prochaines étapes.

8. ClickUp Modèle de document sur les exigences du produit

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Product-Requirements-Doc-Template.png Résumez les exigences et l'objectif de votre produit en un seul modèle avec le modèle de document des exigences du produit de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6021108 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de document sur les exigences du produit de ClickUp simplifie la création de spécifications de produits claires et détaillées qui stimulent le développement. Il vous aide à définir exactement ce qu'un produit doit accomplir en notant tous les détails fonctionnels et techniques essentiels à sa croissance.

Utilisez la section "aperçu" pour résumer la raison d'être du produit et ses objectifs stratégiques. Ajoutez un calendrier de lancement, des jalons, des personas, des scénarios utilisateurs, des fonctionnalités et des critères de lancement dans les sections préétablies.

Grâce à ces sections dédiées, décrire les détails fonctionnels de manière claire et organisée devient un jeu d'enfant. Tous les membres de votre équipe, qu'ils soient techniques ou non, comprennent les attentes liées au produit et restent alignés tout au long du développement.

9. Modèle de feuille de route produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Product-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route pour les produits ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le développement d'un produit comporte de nombreux éléments mobiles, mais Modèle de feuille de route produit de ClickUp permet de tout organiser. Il est conçu pour planifier l'ensemble du parcours de votre produit, en visualisant les objectifs, les échéanciers et les tâches, afin d'offrir un guide stratégique pour le développement.

Visualisez le cycle de vie de votre produit, suivez la progression, définissez les paramètres et allouez les ressources avec succès grâce au modèle. Vous pourrez également fournir des mises à jour hebdomadaires aux fournisseurs prestataires, hiérarchiser les tâches et allouer efficacement les ressources.

Qu'il s'agisse de gérer le cycle de vie du produit ou de suivre les jalons clés, la feuille de route vous permet de rester sur la bonne voie.

Ce modèle se distingue par 10 statuts personnalisés (comme À faire, Fermé, En révision AQ, etc.), pour que vous sachiez toujours où en sont les choses.

Il comprend également 15 champs personnalisés (tels que la confiance, l'impact 1-5 et les demandes de leadership) et sept affichages personnalisés pour planifier et gérer le développement du produit.

Conçu pour des projets plus complexes, ce modèle avancé est parfait pour construire et communiquer des feuilles de route de produits, gérer plusieurs itérations de produits et suivre la progression vers la sortie.

Astuce de pro : Utilisez la vue Feuille de route trimestrielle pour prioriser le travail, la vue Feuille de route par initiatives pour comprendre les éléments de la feuille de route, la vue Gantt pour évaluer les dépendances et l'Échéancier par escouade pour suivre ou modifier les dates d'échéance.

10. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Product-Features-Matrix-Template.png Modèle de matrice des fonctionnalités des produits ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124214&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$cta/ Modèle de matrice des fonctionnalités des produits de ClickUp est un outil solide pour comparer les différentes fonctionnalités d'un produit et sélectionner la meilleure. Ce modèle de niveau intermédiaire vous permet d'évaluer, de comparer et de classer par ordre de priorité les fonctionnalités d'un produit en fonction de divers critères.

Cette matrice vous permet d'identifier les fonctionnalités présentant la plus grande valeur, d'affecter les ressources en priorité à cette fonctionnalité et d'aligner votre équipe sur un objectif commun.

Suivez la progression des produits et des fonctionnalités grâce à une liste facile à suivre. Le modèle vous aide également à mieux comprendre les besoins des clients.

💡 Pro Tip: Lorsque vous comparez des fonctionnalités, faites appel à des membres de l'équipe issus de différents services. Leurs points de vue uniques vous apporteront des informations précieuses qui amélioreront votre processus de hiérarchisation et garantiront un alignement sur l'ensemble du Tableau.

11. Modèle d'adéquation produit-marché par Business Model Analyst

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Business-Model-Analyst-1.png Business Model Analyst un modèle de découverte de produit /$$img/

il s'agit d'un modèle de découverte de produits Analyste du modèle d'entreprise Le Modèle de Canvas d'adéquation produit-marché par Business Model Analyst fournit un cadre permettant d'aligner les offres de produits sur les besoins du marché cible et d'évaluer si un produit a le potentiel de réussir. Il propose des sections pour documenter les facteurs de différenciation, les avantages pour les clients et les points de preuve.

Dressez la liste des problèmes et des besoins des clients, de leurs caractéristiques, des alternatives qu'ils utilisent éventuellement et de leur expérience globale du modèle. Utilisez ces informations pour déterminer les fonctionnalités clés que votre produit devrait posséder.

Ces détails sont également utiles lorsque les équipes souhaitent consolider le positionnement de leur produit sur le marché. En évaluant systématiquement l'adéquation, elles s'assurent que leur concept de produit a un réel potentiel.

12. Modèle de plan de recherche pour la découverte de produits par Ant Murphy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ant-Murphy.png Ant Murphy un modèle de plan de recherche pour la découverte d'un produit /$$$img/

il s'agit d'un modèle de découverte d'un produit /%img/ Fourmi Murphy Ceci Modèle de plan de recherche pour la découverte de produits par Ant Murphy se concentre sur la recherche structurée pour valider les idées de produits et comprendre les besoins des utilisateurs avant le développement.

Il propose différentes sections, notamment les hypothèses, le marché cible, le guide de sondage, le contexte, le guide du prototype et les hypothèses à tester.

Le modèle guide les équipes dans la sélection des méthodes de recherche appropriées, qu'il s'agisse d'entretiens avec les utilisateurs, de sondages ou de tests de convivialité, en fonction de ce qui permettra d'obtenir les informations les plus exploitables.

Grâce à ce cadre, les équipes valident les concepts et ajustent leur stratégie de produit en fonction des commentaires concrets des utilisateurs.

Améliorez votre processus de découverte de produits avec ClickUp

Un modèle de découverte de produit apporte efficacité et clarté à chaque étape du cycle de vie du produit - de l'étude de marché à la découverte des utilisateurs, en passant par le recueil des besoins et la définition de la feuille de route.

Ces modèles simplifient les flux de travail en organisant les tâches complexes, en hiérarchisant les fonctionnalités et en centralisant toutes les informations essentielles.

Chaque modèle permet aux équipes de production de créer des produits réussis qui répondent aux besoins des clients tout en garantissant la cohérence et la collaboration.

