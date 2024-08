10 meilleures alternatives à Pendo pour les équipes produits en 2024

Auparavant, il était presque impossible de savoir comment les utilisateurs interagissaient avec votre produit, votre application ou votre service. Bien sûr, il existait des plateformes d'analyse comme Google Analytics, mais l'activité individuelle des utilisateurs était en quelque sorte un secret bien gardé.

C'est désormais chose faite. Les plateformes d'adoption numérique comme Pendo peuvent découvrir les données qui se cachent derrière l'expérience utilisateur et les mettre entre vos mains.

Des fonctionnalités telles que les rediffusions de sessions et l'analyse des utilisateurs permettent aux équipes produit d'avoir une meilleure vision du comportement et de l'activité, afin de concevoir des expériences encore meilleures pour les clients et les utilisateurs.

Pendo est bien connu, mais ce n'est pas le seul outil dans cet espace. Dans ce guide, nous découvrons les 10 meilleures alternatives à Pendo pour améliorer les expériences utilisateur - ainsi qu'un outil passionnant qui peut changer à jamais la façon dont votre équipe gère les produits. 👀

Qu'est-ce que Pendo ?

Pendo est une plateforme populaire d'expérience produit et d'adoption numérique qui donne aux équipes produit les moyens d'offrir de meilleures expériences utilisateur, soutenues par des données et des connaissances réelles.

Cette plateforme d'expérience produit comprend des fonctionnalités telles que l'analyse des utilisateurs, l'enregistrement et la rediffusion des sessions, les feuilles de route des produits, la découverte de produits et la validation, les commentaires des utilisateurs, ainsi que les guides et l'assistance dans l'application.

Le logiciel est une plateforme tout-en-un qui peut être adaptée aux expériences des utilisateurs et des employés, ce qui en fait un bon candidat pour les entreprises qui veulent se concentrer à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur. ✔️

Que devriez-vous rechercher dans une alternative à Pendo ?

Il existe des centaines de plateformes d'adoption numérique alternatives, ce qui ne rend pas leur comparaison une tâche facile. Heureusement, nous avons élaboré une checklist simple pour vous aider à trouver la bonne solution d'analyse ou l'alternative à Pendo.

Voici ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Pendo :

Fonctionnalités: Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes ? Vous intéressez-vous davantage à un large intervalle d'options de collecte de données ou à la manière dont le logiciel utilise ces données pour offrir des perspectives ?

Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes ? Vous intéressez-vous davantage à un large intervalle d'options de collecte de données ou à la manière dont le logiciel utilise ces données pour offrir des perspectives ? Tarification structure: Certains outils ont des forfaits qui changent en fonction du nombre d'utilisateurs, de sessions, d'évènements ou d'utilisateurs finaux. Quel est celui qui travaille le mieux pour vous ?

Certains outils ont des forfaits qui changent en fonction du nombre d'utilisateurs, de sessions, d'évènements ou d'utilisateurs finaux. Quel est celui qui travaille le mieux pour vous ? Facilité d'utilisation : Quelle est la facilité d'utilisation de la nouvelle application ? L'ensemble de votre équipe pourrait-elle l'utiliser avec succès pour recueillir les commentaires des utilisateurs ou pour les initier à l'utilisation ?

: Quelle est la facilité d'utilisation de la nouvelle application ? L'ensemble de votre équipe pourrait-elle l'utiliser avec succès pour recueillir les commentaires des utilisateurs ou pour les initier à l'utilisation ? Collaboration: Pouvez-vous facilement partager des données et des informations avec d'autres équipes ou parties prenantes ?

Pouvez-vous facilement partager des données et des informations avec d'autres équipes ou parties prenantes ? Intelligence artificielle (IA): L'outil fait-il appel à l'IA ? À fait-il en sorte de compléter vos flux de travail et vos processus ?

La meilleure alternative Pendo est celle qui correspond le plus à vos besoins. Considérez les points ci-dessus, classez l'importance qu'ils ont pour vous, et utilisez cela pour vous guider vers le meilleur outil pour votre entreprise.

Les 10 meilleures alternatives à Pendo à utiliser en 2024

Pendo est une option utile pour les équipes qui souhaitent avoir un meilleur aperçu de l'engagement des utilisateurs afin d'améliorer encore l'expérience. Ce n'est pas le seul outil existant à offrir des fonctionnalités similaires cependant, et il est toujours intéressant d'explorer les alternatives à Pendo pour voir si elles correspondent mieux.

Voici 10 des meilleures alternatives à Pendo qui, selon nous, valent la peine d'être prises en compte cette année.

1. Whatfix

via Correction d'erreur Whatfix est une plateforme d'adoption numérique conçue pour améliorer la productivité des utilisateurs, la conformité des processus et la découverte de fonctionnalités. Avec Whatfix, les équipes produits peuvent observer le comportement des utilisateurs, suivre l'utilisation des fonctionnalités, obtenir des commentaires et offrir une assistance et des conseils aux clients en temps réel. ⌚

Les meilleures fonctionnalités de Whatfix

Assurer une formation in-app et une assistance client aux utilisateurs finaux

Augmenter l'adoption par les utilisateurs grâce à des guides et des widgets

Personnaliser l'expérience avec une segmentation et une contextualisation intelligentes

Limites de Whatfix

Certains utilisateurs rapportent qu'il est difficile de déployer Whatfix aux côtés d'autres fournisseurs de produits SaaS

Le parcours d'apprentissage de Whatfix peut être quelque peu compliqué, selon certains utilisateurs

Prix de Whatfix

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (300+ commentaires)

4.6/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

2. Amplitude

via Amplitude Amplitude est une application logicielle d'analyse de produits et de suivi des évènements. Les équipes peuvent utiliser cette alternative à Pendo pour obtenir des informations très pertinentes sur les utilisateurs, puis appliquer ces données pour améliorer les produits. La plateforme comprend des fonctionnalités d'analyse, d'expérimentation et d'optimisation, ainsi que des données clients. ▶️

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude

Forfait et déploiement de tests A/B pour identifier la meilleure option

Créez des profils de clients et des listes d'audience avec la plateforme de données clients intégrée

Personnalisez le contenu futur avec des segments d'audience basés sur des données

Les limites de l'Amplitude

Certains utilisateurs auraient souhaité qu'il y ait des modèles à personnaliser lors de l'installation

Il n'est pas possible de créer un panel historique complet, les données ne remontant qu'aux 365 derniers jours

Prix d'Amplitude

Débutant: Gratuit

Gratuit **A partir de 49 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Croissance:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4.5/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

3. WalkMe

via WalkMe WalkMe est une plateforme d'adoption numérique conçue pour se débarrasser des frictions dans les produits numériques. Le logiciel superpose votre application web pour identifier les défis potentiels, puis propose des recommandations pratiques sur la façon d'améliorer les flux de travail et l'utilisation du produit. 🙌

WalkMe meilleures fonctionnalités

Comprendre si les flux utilisateurs fonctionnent comme prévu ou non

Proposer des expériences digitales personnalisées au bon moment, grâce à l'automatisation

Éliminer les frictions pour favoriser une plus grande productivité et une meilleure adoption des fonctionnalités

Limites de WalkMe

Certains utilisateurs signalent que la plateforme est lente à charger, ce qui peut avoir un impact sur l'expérience utilisateur du site web

Bien qu'il s'agisse d'une plateforme sans code, les utilisateurs suggèrent qu'il est utile d'avoir quelqu'un dans votre équipe qui soit techniquement compétent en HTML et CSS

Prix de WalkMe

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

4. Tas

via Tas Heap est une plateforme de digital insights qui permet aux équipes produits de comprendre les parcours utilisateurs, puis d'apporter des changements rapides pour améliorer la rétention, la conversion et l'expérience des utilisateurs. Les équipes produits peuvent utiliser le logiciel pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, avec des données clients réelles à l'appui. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Heap

Obtenez en un clic l'ensemble du contexte d'un flux de travail utilisateur

Identifiez les opportunités d'amélioration de votre produit grâce aux fonctionnalités intégrées de science des données

Suivez et comprenez l'engagement du produit sur plusieurs appareils

Limites de Heap

Certains utilisateurs passent à côté de fonctions présentes dans Pendo, comme les visites guidées de produits et les sondages NPS

Heap ne suit que les interactions avec le Front, vous aurez donc besoin d'un autre outil pour suivre les interactions avec le Backend

Prix de Heap

Free

Croissance : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Pro: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Primer: Contacter pour les tarifs

Heap évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (40+ avis)

5. Espace utilisateur

via Domaine de l'utilisateur Userlane est une plateforme d'adoption numérique conçue pour les équipes produits qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de l'expérience de leur application, afin de comprendre l'adoption par les utilisateurs et d'apporter des améliorations. Cette alternative à Pendo peut également être utilisée pour offrir une assistance client à la demande in-app, avec du contenu pertinent en fonction du contexte et des guides utilisateurs très engageants. 📑

Userlane meilleures fonctionnalités

Comprenez le comportement des utilisateurs en temps réel à travers différentes applications

Analysez vos données sur le comportement des clients afin d'éclairer les améliorations de l'expérience utilisateur

Créez et déployez du contenu automatique et pertinent avec des conseils in-app

Limites de Userlane

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait des modèles de téléchargement de rapports disponibles pour simplifier les rapports

Il peut être difficile à gérer si vous avez un grand nombre de guides, selon certains utilisateurs

Prix de Userlane

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (80+ commentaires)

4.7/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (40+ commentaires)

6. Regard intelligent

via Vue d'ensemble Smartlook est une plateforme numérique qui propose des analyses de produits et des aperçus visuels des utilisateurs. La plateforme combine des données qualitatives et quantitatives pour afficher aux équipes produits une vue complète de la façon dont les utilisateurs expérimentent leurs applications, afin qu'elles puissent faire de meilleurs choix dans le.. processus de prise de décision lorsqu'il s'agit de développer un produit. 📄

Smartlook meilleures fonctionnalités

Découvrez les actions des utilisateurs grâce aux outils d'enregistrement des sessions

Utilisez des cartes thermiques de sites web et d'applications mobiles pour suivre le comportement des utilisateurs

Utilisez l'analyse de l'application mobile et du site web pour comprendre le comportement de l'utilisateur

Limites de Smartlook

Certains utilisateurs signalent des problèmes d'enregistrement incomplet des sessions

L'outil pourrait bénéficier de plus d'options de personnalisation pour les rapports, selon certains utilisateurs

Prix de Smartlook

Free

Pro: À partir de 55 $/mois

À partir de 55 $/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

4.6/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

7. Appcues

via Appcues Appcues est une plateforme d'adoption de produits conçue pour les équipes produits qui souhaitent améliorer le parcours d'onboarding des utilisateurs. La plateforme permet aux équipes de créer des expériences in-app sur mesure pour les nouveaux utilisateurs grâce au design d'expérience, au ciblage intelligent et au suivi du comportement des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Appcues

Concevez des flux d'onboarding et des checklists personnalisés pour les nouveaux utilisateurs

Augmentez l'engagement avec des messages glissants, des infobulles et des points chauds

Recueillir les commentaires des utilisateurs à l'aide de sondages in-app

Limites d'Appcues

Certains utilisateurs trouvent l'enregistrement automatique frustrant, car il peut être plus difficile de tester des changements potentiels et de les annuler rapidement

Certains utilisateurs souhaiteraient que des analyses plus détaillées soient disponibles au sein d'Appcues

Prix d'Appcues

**A partir de 249$/mois pour trois utilisateurs

**A partir de 879$/mois pour 10 utilisateurs

Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (200+ avis)

4.6/5 (200+ avis) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

8. Boîte à verre

via Boîte à verre Glassbox est une plateforme d'analyse de l'expérience client numérique qui permet aux équipes de créer des expériences plus engageantes pour les utilisateurs d'applications et de produits numériques. Avec cette alternative à Pendo, les équipes de produits peuvent capturer chaque interaction utilisateur, analyser les parcours clients et surveiller les performances. 🤖

Glassbox meilleures fonctionnalités

Recueillir les données des utilisateurs et identifier les tendances des utilisateurs au fil du temps

Identifier les problèmes et déployer des correctifs pour améliorer le flux des utilisateurs

Collaborer avec d'autres équipes pour partager des informations et prioriser les bonnes améliorations

Les limites de Glassbox

Certains utilisateurs rapportent que l'expérience d'onboarding et l'ajout de code à leur site web ont été un défi

La gestion de l'accès des utilisateurs pour plusieurs équipes pourrait être améliorée, selon certains utilisateurs

Prix de Glassbox

Contact pour les prix

G2: 4.9/5 (500+ commentaires)

4.9/5 (500+ commentaires) Capterra: 5/5 (40+ avis)

9. Mixpanel

via MixpanelMixpanel est une société d'analyse de produits et d'études de marché outil de visualisation de données qui donne aux équipes chargées des produits les moyens de prendre des décisions plus intelligentes en matière d'améliorations. La plateforme permet à quiconque d'afficher les données sur le comportement des utilisateurs, de les partager entre les équipes et d'emprunter la bonne voie pour aller de l'avant. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Obtenez des mises à jour en direct sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre application

Analysez le parcours de l'utilisateur du début à la fin

Créez des tableaux qui transforment les données des utilisateurs en diagrammes et graphiques très visuels

Limites de Mixpanel

Certains utilisateurs expriment le souhait de disposer de meilleures options de personnalisation pour les tableaux de bord

Selon certains utilisateurs, il peut être difficile d'extraire des données brutes pour les utiliser dans d'autres applications

Prix de Mixpanel

Débutant: Gratuit

Gratuit Croissance: À partir de 20 $/mois

À partir de 20 $/mois Enterprise: A partir de $833/mois

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

10. Hotjar

via Hotjar Hotjar est un outil de cartographie thermique et d'analyse du comportement qui permet aux équipes de mieux comprendre ce qui se passe sur leur site web, au-delà des chiffres de base. L'ensemble des fonctionnalités de Hotjar comprend des heatmaps, des enregistrements, des sondages, des commentaires d'utilisateurs et des interviews. 📣

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Découvrez les zones de votre site Web que les visiteurs utilisent réellement grâce à des cartes thermiques

Affichez les sessions des utilisateurs pour identifier les frictions dans votre flux d'utilisateurs

Demandez des commentaires ou organisez des entretiens individuels avec de vrais utilisateurs de votre site web

Les limites de Hotjar

Certains utilisateurs aimeraient que la navigation et le tableau de bord soient plus simples

Certains utilisateurs ont constaté que l'ajout de Hotjar à leur site Web avait un impact négatif sur la vitesse de chargement des pages et les performances

Prix de Hotjar

Hotjar Observe Basic: Free

Free HotJar Observe Plus: 39$/mois

39$/mois Hotjar Observe Business: 99$/mois et plus

99$/mois et plus HotJar Observe Scale: 213$+/mois

213$+/mois HotJar Ask Basic: Free

Free HotJar Ask Plus: 59$/mois

59$/mois HotJar Ask Business: 79$+/mois

79$+/mois HotJar Ask Scale: $159+/mois

$159+/mois HotJar Engage Basic: Free

Free HotJar Engage Plus: 350$/mois

350$/mois HotJar Engage Business: $550/mois

$550/mois HotJar Engage Scale: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

Autres outils Business

Ces alternatives à Pendo sont excellentes si vous recherchez un outil différent pour vos analyses de comportement des utilisateurs et de produits. Que vous restiez fidèle à Pendo ou que vous choisissiez l'un de ses concurrents, vous aurez toujours besoin d'autres outils outils de gestion de produits pour vous aider à achever votre pile technologique.

Rédaction d'un PRD à l'aide de l'outil IA de ClickUp

Utilisez des invites avec ClickUp AI pour rédiger rapidement des documents d'exigences produit (PDR) en un clin d'œil

ClickUp est la meilleure plateforme numérique pour les équipes de produits qui veulent simplifier l'expérience et expédier des mises à jour plus rapidement. Vous pouvez planifier vos position du produit et votre vision, de rallier votre équipe à votre objectif et d'itérer plus rapidement grâce à notre outil tout-en-un plateforme de gestion de produits .

Utilisez ClickUp pour construire des feuilles de route de produits intelligentes et organiser le retour d'information, les épiques et les sprints en un seul endroit partagé. Affichez l'ensemble du cycle de vie de votre produit grâce à des vues Équipe, des flux de travail et des automatisations - plus besoin de transferts manuels.

Grâce à ClickUp AI avec ClickUp AI, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus de gestion des produits. Générez de la documentation sur le produit, organisez les commentaires des utilisateurs et demandez un résumé que vous pourrez faire figurer dans les mises à jour du produit, modèles de planification stratégique et modèles de prise de décision .

ClickUp est conçu pour la collaboration, de sorte que votre équipe produit peut travailler avec d'autres départements internes et parties prenantes pour réfléchir et partager des données au sein d'une base de données modèle de stratégie produit . Les données que vous collectez à partir de vos alternatives à Pendo peuvent maintenant vivre dans un endroit central, où tout le monde peut y accéder et les utiliser. 🌻

ClickUp meilleures fonctionnalités

Rassemblez toutes les données relatives au comportement de vos utilisateurs en un seul endroitlogiciel de gestion de projet visuel* Créez des feuilles de route organisées pour vos produits

Utiliser ClickUp en tant que application de suivi des objectifs pour motiver les membres de l'équipe à atteindre leurs cibles

Préparez, rédigez et partagez des informations sur les produits avecClickUp Documents Affichez une vue claire des feuilles de route et des cycles de vie de vos produits avecTableaux de bord ClickUp Collaborez avec vos équipes marketing et commerciales sur les mises à jour et les lancements de produits

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et de nombreuses options de personnalisation, certains utilisateurs peuvent trouver ClickUp accablant au début

Certaines fonctionnalités très attendues de ClickUp AI, comme les résumés de projet et de standup, ne sont pas encore disponibles dans l'application mais le seront bientôt

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Exploiter la puissance des données sur le comportement des utilisateurs

Si l'on considère tous les outils d'adoption numérique disponibles, il existe un riche paysage d'applications et de plateformes qui peuvent améliorer la façon dont votre équipe produit aborde le développement de l'expérience utilisateur. Utilisez ce guide pour vous aider à trouver la meilleure alternative à Pendo pour vos Objectifs - que votre objectif soit d'obtenir des données utilisateur plus détaillées ou de trouver un meilleur moyen de partager ce que vous avez avec votre équipe.

Alors que vous plongez plus profondément dans le monde des alternatives à Pendo, considérez les autres outils qui peuvent vous assister dans votre voyage vers la construction des meilleurs produits possibles. Transformez votre approche de la gestion de produits avec ClickUp. S'inscrire gratuitement maintenant . ✨