10 meilleures alternatives à Mixpanel pour l'analyse des produits en 2024

Il est impératif de prendre des décisions fondées sur des données pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Il en va de même pour trouver l'alternative Mixpanel la plus adaptée à votre entreprise.

Mixpanel est depuis longtemps un choix populaire, mais l'évolution du paysage des outils d'analyse est synonyme d'options nouvelles et innovantes.

Que vous souhaitiez des fonctionnalités améliorées, des plans tarifaires différents ou une nouvelle perspective sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre produit, des alternatives convaincantes à Mixpanel sont à portée de clic et de défilement.

Nous avons rassemblé les 10 meilleures alternatives à Mixpanel pour tout ce qui concerne l'analyse des produits. Rejoignez-nous pour découvrir des outils passionnants permettant de décoder le comportement des utilisateurs, d'améliorer l'expérience des clients et de favoriser la réussite des produits. ✨🌻

Que rechercher dans les alternatives à Mixpanel ?

Trouver la bonne alternative à Mixpanel peut amener l'exploration des données vers de nouveaux sommets.

Voici les qualités que nous avons recherchées pour trouver les meilleures alternatives à Mixpanel pour cette liste :

Flexibilité pour répondre à des besoins changeants

Rapidité pour rester à la pointe de la technologie

Interfaces conviviales accessibles à tous

Fonctionnalités de collaboration pour un travail d'équipe sans faille

Évolutivité pour faire croître votre empire

Options de personnalisation pour adapter les tableaux de bord et les rapports

Fonctionnalités de sécurité pour la confidentialité des données

Des plans abordables pour respecter votre budget

Vous aurez également besoin de fonctionnalités spécifiques pour aider votre entreprise à se développer. Nous parlons ici de fonctions d'entonnoir de vente, de tests A/B, d'analyse du parcours de l'utilisateur, etc.

Les 10 meilleures alternatives à Mixpanel à utiliser en 2024

Que vous soyez une organisation établie, une startup SaaS en plein essor ou un entrepreneur solo, vos outils d'analyse de données peuvent faire ou défaire vos stratégies de croissance.

Ces alternatives à Mixpanel vous aideront à transformer les données brutes en informations exploitables, permettant à votre entreprise de prendre des décisions éclairées.

Plongeons dans le vif du sujet.

1. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics est une plateforme populaire d'analyse numérique qui permet aux propriétaires de sites web de surveiller plusieurs aspects de l'analyse des utilisateurs, des performances en ligne, etc. Utilisez la formule payante ou gratuite pour optimiser votre site web à l'aide d'informations sur le comportement des utilisateurs afin d'obtenir des taux de conversion plus élevés.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Créez des tableaux de bord personnalisés avec les mesures et les rapports les plus pertinents pour un accès et une analyse plus rapides des données

Segmentez votre public en fonction des données démographiques, du comportement et des centres d'intérêt de vos clients afin de simplifier les campagnes de marketing personnalisées

Créez des objectifs et des entonnoirs pour suivre des actions spécifiques (par exemple, les soumissions de formulaires ou les achats de produits), mesurer les performances et identifier les domaines potentiels d'optimisation

Surveillez le trafic et les performances à l'aide de rapports en temps réel afin d'accélérer la mise en œuvre de votre stratégieprocessus de prise de décision limitations de Google Analytics

Certains commentaires signalent que les nouveaux utilisateurs ont une courbe d'apprentissage abrupte en raison de la grande quantité de données

Selon certains avis, il peut être difficile de contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide

Prix de Google Analytics

Google Analytics Standard: Gratuit

Gratuit Google Analytics 360: $12,500/mois

G2: 4.5/5 (6,200+ reviews)

4.5/5 (6,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (7,600+ reviews)

2. Amplitude

via Amplitude Amplitude Analytics est une plateforme d'intelligence produit qui aide les entreprises à améliorer l'engagement des clients en se basant sur leur comportement et leur analyse. Il s'agit d'une plateforme d'analyse complète avec tout ce dont vous avez besoin pour suivre les données comportementales à travers de multiples propriétés numériques et optimiser les expériences produit.

Les meilleures caractéristiques d'Amplitude

Utilisez le tableau de bord analytique pour obtenir des informations approfondies sur le comportement et l'engagement des utilisateurs

Améliorez l'expérience client et l'efficacité des tests A/B grâce à des outils de suivi et d'analyse robustesoutils de reporting 🙌

Exploiter la collecte de données et l'analyse comportementale en utilisant l'analyse prédictive pour identifier les opportunités de croissance

Rationaliser les entonnoirs de conversion avec des fonctionnalités telles que les événements personnalisés, la segmentation des utilisateurs, l'analyse de l'entonnoir, les données de rétention et l'analyse prédictive

Limitations de l'amplitude

Les commentaires de certains utilisateurs indiquent qu'il peut être difficile de naviguer, exprimant un désir d'options de personnalisation supplémentaires

Certains commentaires mentionnent le besoin d'une interface plus conviviale

Prix d'Amplitude

Débutant: Gratuit

Gratuit Plus: 61$/mois

61$/mois Croissance: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4.5/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

3. Kissmetrics

via Kissmetrics Kissmetrics est une solution complète d'analyse de données avec des outils pour optimiser les stratégies de marketing. La plateforme fournit des analyses du parcours client, permettant aux entreprises de comprendre ce qui motive l'acquisition, l'engagement et la fidélisation des utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de Kissmetrics

Tirez parti deoutils de visualisation de données pour suivre le parcours du client et analyser les interactions des utilisateurs

Analyser des groupes spécifiques de clients au fil du temps pour identifier les tendances à l'aide de la fonction d'analyse de cohorte

Utiliserun logiciel de suivi des clients pour analyser les étapes suivies par les utilisateurs pour réaliser diverses actions (par exemple, effectuer un achat ou télécharger des applications mobiles)

Effectuer des tests A/B pour identifier les meilleures conceptions, mises en page ou messages sur les produits pour des pages particulières

Limites de Kissmetrics

Certains commentaires de petites entreprises indiquent que les prix peuvent être élevés et difficiles à budgétiser

Selon certains avis, les options de reporting disponibles sont limitées par rapport à des outils d'analyse similaires

Prix de Kissmetrics

Argent: 199 $/mois

199 $/mois Or: 499 $/mois

499 $/mois Platinum:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (150+ commentaires)

4.1/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10+ commentaires)

4. Adobe Analytics

via Adobe Analytics Adobe Analytics fournit des outils de gestion des données et d'analyse web pour suivre, mesurer et analyser le comportement des utilisateurs sur les canaux numériques. La plateforme permet aux entreprises d'optimiser les stratégies de marketing numérique, de minimiser les abandons et d'augmenter les taux de rétention.

Les meilleures caractéristiques d'Adobe Analytics

Intégration transparente de votre plateforme d'analyse web avec d'autres produits Adobe (par exemple, Adobe Campaign ou Adobe Experience Cloud) pour une solution de marketing numérique complète

Adaptez les tableaux de bord à vos besoins spécifiques pour accéder rapidement aux données les plus pertinentes

Utilisez la fonctionnalité ActivityMap pour créer une carte thermique pour chaque page afin d'identifier les éléments qui attirent l'attention et ceux qui ne le font pas

Créez des objectifs SMART basés sur une analyse précise et suivez-les des objectifs mesurables en utilisant des informations en temps réel

Limites d'Adobe Analytics

Les avis signalent qu'Adobe Analytics peut être complexe et que la courbe d'apprentissage est très prononcée

Le prix peut être trop élevé pour les petites entreprises ou les startups

Prix d'Adobe Analytics

Contact pour les tarifs

G2: 4.1/5 (950+ avis)

4.1/5 (950+ avis) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

5. Hotjar

via Hotjar Hotjar est une suite logicielle tout-en-un de feedback et d'analyse pour optimiser votre site web et prendre des décisions basées sur des données. Hotjar Observe est l'alternative Mixpanel la plus populaire de la suite - associez-la à Hotjar Ask, Hotjar Engage et Hotjar Funnels pour obtenir tous les outils dont vous avez besoin pour réussir. 😎

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Identifiez les points de douleur et obtenez des vues détaillées de la façon dont les utilisateurs naviguent sur votre site Web ou votre application mobile avec la relecture de session et l'enregistrement in-app

Obtenez les quatre outils Hotjar pour créer des cartes thermiques, analyser les enregistrements, obtenir les commentaires des utilisateurs, afficher des sondages, vous connecter avec les utilisateurs en tête-à-tête et améliorer vos entonnoirs de vente

Utilisez les outils de suivi des événements pour analyser le comportement des clients, améliorer l'accueil des utilisateurs et optimiser les zones d'abandon

Découvrez comment vos clients se comportent dans l'application grâce à des données impartiales et utilisez-les pour créer des fonctionnalités de produit qu'ils adoreront

Limitations de Hotjar

Certains commentaires d'utilisateurs signalent que le support client a souvent des temps d'attente longs et des réponses limitées

Les commentaires de certains utilisateurs mentionnent des problèmes liés aux limites d'exportation de données (100 000 enregistrements de session ou moins)

Prix de Hotjar

HotJar Observe Basic: Gratuit

Gratuit HotJar Observe Plus: 39$/mois

39$/mois Hotjar Observe Business: $99+/mois

$99+/mois HotJar Observe Scale: 213$+/mois

G2: 4.3/5 (250+ commentaires)

4.3/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (450+ commentaires)

6. Boîte à verre

via Boîte à verre Glassbox est une plateforme d'analyse web et mobile complète. C'est une excellente alternative à Mixpanel pour les entreprises qui privilégient des fonctions de sécurité robustes et des outils d'analyse de produits approfondis.

Les meilleures caractéristiques de Glassbox

Améliorer les performances du commerce électronique grâce à une fonctionnalité de capture alimentée par l'IA pour une analyse avancée des données

Examinez les enregistrements de sessions d'utilisateurs pour identifier les cas d'utilisation, analyser les données et mettre en œuvre des changements pour une amélioration ciblée

Analyser avec précision l'acquisition, l'attribution, les taux de conversion et plus encore en utilisant une large gamme d'indicateurs clés de performance

Protéger les clients grâce à des fonctions de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout, les contrôles d'accès et les autorisations basées sur les rôles

Limitations de Glassbox

Les commentaires de certains utilisateurs font état de temps de chargement lents et de décalage

Certains avis font état de problèmes liés à la conservation des sessions, qui est limitée à 30 jours

Prix de la Glassbox

Contact pour les prix

G2: 4.9/5 (550+ commentaires)

4.9/5 (550+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

7. Histoire complète

via Histoire complète FullStory est une solution d'analyse de l'expérience numérique et une alternative fantastique à Mixpanel si vous recherchez des fonctionnalités et un support supplémentaires. La plateforme permet de capturer des sessions et des données afin de fournir des informations qui vous aideront à obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Les meilleures caractéristiques de FullStory

Obtenez des modules complémentaires conçus par FullStory pour combler les lacunes. Par exemple, Annotate React est un plugin Babel open-source qui ajoute des attributs stables pour React et React Native

Profitez des intégrations avec des outils populaires comme Pendo, Jira, HelpScout, et Salesforce pour rassembler vos données

Utilisez de puissantes capacités de recherche et de filtrage pour obtenir les données dont vous avez besoin quand vous en avez besoin

Suivez le comportement des utilisateurs sur plusieurs appareils et plateformes numériques pour des analyses complètes

Limitations de FullStory

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent que la plateforme peut être gourmande en ressources avec des temps de chargement lents lorsque l'on travaille avec des sites web à fort trafic

Les commentaires de certains clients expriment le souhait de disposer d'options de personnalisation supplémentaires pour les tableaux de bord et les rapports

Prix de FullStory

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (350+ commentaires)

4.5/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

8. Tas

via Tas Heap est une plateforme d'analyse de données web et mobiles qui capture chaque interaction de l'utilisateur via un enregistrement de session sécurisé. Utilisez-la pour obtenir des informations sur le comportement des clients et pour rationaliser vos expériences numériques. ⏩

Les meilleures caractéristiques de Heap

Obtenez une capture mobile multiplateforme, une gestion des données et des analyses sans SDK obsolètes

Essayez la version gratuite pour explorer les fonctionnalités de la plateforme, analyser jusqu'à 10 000 sessions par mois et décider s'il s'agit de l'alternative Mixpanel qui vous convient

Profitez d'une intégration facile avec des outils populaires comme Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory et des entrepôts de données comme BigQuery et Snowflake

Optimisez vos expériences numériques et obtenez des informations détaillées sur le comportement des utilisateurs sans suivi manuel ni marquage

Limitations de Heap

Certains commentaires signalent que l'interface utilisateur peut être déroutante ou écrasante pour les personnes ayant une expérience limitée de l'analyse de données

Les commentaires de certains utilisateurs font état d'un traitement lent des données et de problèmes liés à l'exactitude des données

Prix de Heap

**Gratuit

Croissance: $3,600+/an

$3,600+/an Pro: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Premier: Contacter pour les tarifs

Heap ratings and reviews

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

9. Contenu

via Sommaire Contentsquare est une plateforme d'analyse de l'expérience qui permet aux entreprises d'offrir des expériences humaines via des propriétés numériques basées sur des données détaillées. Obtenez des mesures comportementales des interactions et de l'intention des clients à chaque étape du parcours de l'utilisateur.

Les meilleures caractéristiques de Contentsquare

Configurez des notifications personnalisées pour obtenir des mises à jour en temps réel sur les informations et les événements critiques afin d'accroître l'engagement des utilisateurs

Analysez les clics, les défilements, les mouvements de souris, etc. pour améliorer l'engagement et les conversions

Exploitez la puissance de l'IA pour identifier les opportunités grâce à des rapports visuels et des informations faciles à comprendre

Obtenez des informations sur les points de douleur dans votre parcours client à un stade précoce afin que vous puissiez agir avant qu'ils n'aient un impact sur vos revenus

Limitations de Contentsquare

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent des problèmes occasionnels et des messages d'erreur qui peuvent avoir un impact sur la productivité

Les commentaires de certains utilisateurs font état de temps de chargement lents pour les grands ensembles de données

Prix de Contentsquare

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (plus de 400 commentaires)

4.7/5 (plus de 400 commentaires) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

10. Smartlook

via Vue d'ensemble Smartlook est un outil d'analyse avancé qui fournit des informations en temps réel sur les comportements et les expériences des utilisateurs. Comprenez comment les utilisateurs s'engagent avec vos produits et identifiez les domaines d'amélioration de votre expérience client.

Les meilleures caractéristiques de Smartlook

Optimisez votre expérience numérique grâce aux données recueillies à partir des enregistrements de sessions et des cartes thermiques

Suivez le comportement des utilisateurs tout au long de l'entonnoir de vente pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour améliorer les conversions

Exploitez les options de filtrage avancées telles que la segmentation par emplacement, appareil et comportement pour obtenir les données dont vous avez besoin pour améliorer vos résultats

Intégrez des outils tels que Slack et Google Analytics pour que votre équipe soit toujours sur la même longueur d'onde

Limitations de Smartlook

Certains utilisateurs signalent une certaine confusion concernant le "Free Plan", qui est un essai gratuit de 14 jours n'incluant pas l'accès aux fonctionnalités avancées

Les commentaires de certains utilisateurs font état de difficultés à naviguer dans l'interface utilisateur et d'un besoin d'options de personnalisation supplémentaires

Prix de Smartlook

Plan gratuit : Gratuit

Gratuit Plan Pro: $55/mois

$55/mois Plan Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

4.6/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

