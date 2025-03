Top Excel OKR Templates to Explore (+ Trusted Alternatives)

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises prospèrent alors que d'autres sont en difficulté ? Il ne s'agit pas seulement d'un marketing impressionnant ou d'une clientèle fidèle ; il s'agit d'avoir une vision claire et les bons outils pour donner vie à cette vision.

C'est là qu'interviennent les objectifs et les résultats clés (OKR). Ce cadre aide les organisations à aligner leurs équipes, à renforcer le compte rendu et à atteindre des objectifs ambitieux.

Les modèles Excel sont des solutions populaires pour personnaliser vos OKR en fonction des besoins de votre organisation. Ils optimisent le suivi des données, ce qui permet de visualiser facilement la progression et de repérer les points à améliorer.

Dans ce billet, nous allons explorer les sept meilleurs modèles d'OKR personnalisables dans Excel pour rationaliser votre processus de définition des objectifs. Nous partagerons également quelques alternatives qui pourraient mieux répondre à vos besoins. Lisez la suite !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle OKR Excel ?

Choisir le bon modèle OKR est essentiel pour gérer efficacement vos objectifs et assurer l'alignement au sein de votre organisation.

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection de modèles Excel OKR répondant à vos besoins spécifiques :

Clarté et simplicité: Optez pour un modèle dont la disposition est propre et intuitive et qui minimise la complexité. Des instructions et des directives effacées réduisent la confusion et permettent aux membres de l'équipe de comprendre facilement leurs rôles et leurs contributions à chaque OKR

Personnalisation: Sélectionnez des modèles qui vous permettent d'adapter les champs et les dispositions en fonction des objectifs de votre organisation et de la dynamique de votre équipe. Cette flexibilité vous permet d'ajuster vos objets en fonction de l'évolution des priorités de votre entreprise, afin que vos OKR restent pertinents et exploitables

Suivi des progrès: Choisissez des modèles avec des visualisations attrayantes, telles que des diagrammes et des graphiques, pour afficher clairement les jalons et les résultats. Les mises à jour en temps réel de ces éléments visuels aident les équipes à suivre leur progression, à se réjouir de leurs réalisations et à identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière

Formules préétablies: Recherchez des modèles dotés de fonctionnalités d'automatisation des calculs afin de rationaliser le processus de suivi des objectifs. Les formules préétablies réduisent le risque d'erreur humaine et font gagner du temps, permettant à votre équipe de se concentrer sur l'analyse des résultats plutôt que sur l'entrée manuelle des données

Intégration de données externes: Choisissez des modèles qui s'intègrent de manière transparente à vos systèmes de planification d'entreprise ou à vos sources de données existantes. Cette capacité garantit que vos OKR sont alignés sur les dernières informations et indicateurs, ce qui permet de prendre des décisions éclairées et d'améliorer l'analyse globale

7 modèles Excel d'OKR à explorer

Chaque élément essentiel d'un bon modèle joue un rôle important dans l'amélioration de la clarté, de la responsabilité et du suivi de la progression. C'est pourquoi la sélection du bon modèle OKR est cruciale pour aligner les efforts de votre équipe et obtenir des résultats mesurables.

Pour simplifier vos choix, nous avons sélectionné les sept meilleurs modèles Excel d'OKR. Explorez ces paramètres pour trouver celui qui convient le mieux à votre organisation et améliorer votre processus de définition des objectifs et de planification :

1. Le modèle Excel OKR de Weekdone

via En semaine Weekdone's Modèle Excel OKR est idéal pour le suivi des OKR à plusieurs niveaux. Le cadre est fourni avec des sous-fiches sur les OKR de l'entreprise, de l'équipe et de l'individu. Chaque cellule a un thème simple mais attrayant, ce qui facilite la lecture.

Sa disposition directe facilite également la personnalisation. Pour suivre davantage d'équipes, il suffit de dupliquer une sous-feuille.

Un autre avantage est que presque toutes les cellules sont basées sur des formules. Cela signifie qu'une mise à jour des résultats clés modifie instantanément la réalisation de l'objectif global.

Pourquoi vous l'aimerez :

Calculer automatiquement les résultats clés à l'aide de formules intégrées

La gestion des OKR reste simple grâce aux catégories d'objectifs prédéfinies

Améliorez l'alignement de l'équipe avec des indicateurs de progression codés en couleur pour une évaluation rapide du statut

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est parfait pour les startups et les petites entreprises. Il est bien adapté à la gestion des OKR en mettant l'accent sur les objectifs à long terme.

2. Le modèle Excel de suivi des OKR par Mooncamp

via Champ de lune Vous souhaitez une approche approfondie du suivi des OKR ? Le site de Mooncamp Modèle Excel de suivi des OKR est un choix idéal. Il est doté de fonctionnalités permettant de suivre chaque OKR pour l'entreprise et l'équipe.

De plus, chaque résultat clé (KR) est mappé avec des détails sur le propriétaire, la date limite, le niveau de confiance, et plus encore. Le modèle dispose également d'une section Tableau de bord OKR qui permet de faire la connexion et de visualiser la progression globale.

Mooncamp fournit même un guide, une feuille de contrôle et une feuille de Exemples d'OKR pour favoriser la discipline et la compréhension des nouveaux utilisateurs.

Pourquoi vous l'aimerez :

Visualiser la progression avec des graphiques à barres attrayants qui se mettent à jour en temps réel

Présenter facilement les OKR lors des révisions grâce à un tableau de bord dédié aux résumés

Renforcez la responsabilisation en définissant clairement les responsabilités des propriétaires et les échéances pour chaque résultat clé

Cas d'utilisation idéal: C'est un modèle idéal pour les entreprises qui veulent tous leurs éléments de tableau de bord OKR sur une seule page. Il est également idéal pour les révisions régulières de la progression des OKR et les ajustements basés sur les données.

💡Pro Tip: Are you on the lookout for effective modèles efficaces de définition d'objectifs ?

Voici quelques conseils pour sélectionner le bon :

Évaluez vos besoins pour identifier les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre

Explorez les options de personnalisation qui vous permettent d'adapter le modèle à vos processus spécifiques

Recherchez des capacités d'intégration avec vos outils existants pour une gestion transparente du flux de travail

Évaluez l'assistance et les ressources disponibles, telles que les guides et les tutoriels, pour vous aider à démarrer

3. Le modèle Excel d'OKR pondéré par coefficient

via Coefficient Le Modèle Excel d'OKR pondéré permet d'aligner les objectifs de l'entreprise sur les cibles des départements. Il comporte une colonne permettant de spécifier le poids de chaque résultat clé afin de communiquer l'impact de votre équipe sur l'ensemble de l'organisation.

Le modèle décompose la progression en deux aspects clés. En cours, la progression des résultats clés permet de visualiser le chemin parcouru par l'équipe et le score pondéré permet de visualiser la pondération des résultats clés.

Cette approche aide le manager d'équipe et les équipes à se concentrer sur les domaines clés qui nécessitent une attention particulière. Coefficient inclut également une palette de couleurs distinctes et des dates d'échéance claires pour s'assurer que toutes les parties prenantes restent sur la bonne voie.

Pourquoi vous l'aimerez :

Prioriser et analyser les OKRs efficacement avec une notation pondérée

Assurez des mises à jour en temps réel grâce à des formules prédéfinies pour chaque cellule

Structurez vos OKR avec des sous-tableaux et des résumés pour chaque objet

Cas d'utilisation idéal: Le modèle est conçu pour les équipes et les petites entreprises qui souhaitent hiérarchiser les objectifs à fort impact.

Télécharger ce modèle

4. Le modèle Excel de révision des OKR par Coefficient

via Coefficient Coefficient Modèle Excel d'examen des OKR est une solution populaire pour mener des révisions de manière efficace. Il est conçu pour les réunions de leadership ou d'escalade afin de s'assurer que les OKR sont atteints.

Le modèle comprend un tableau qui planifie le dernier statut de chaque OKR - achevé avec le délai dans lequel il doit être achevé. Il comporte également une section de commentaires pour faire part des préoccupations ou des mises à jour clés.

Outre le tableau d'examen, le cadre se ferme par un résumé qui met en évidence les points positifs et les forfaits d'action. Dans l'ensemble, il est parfait pour faciliter une réunion d'examen des OKR claire et exploitable.

Pourquoi vous l'aimerez :

Mener des revues OKR simples mais approfondies en laissant de la place à l'enregistrement pour les détails et les résumés

Fournir des mises à jour de statut claires avec chaque résultat clé mappé par rapport à l'objet respectif

Promouvoir un retour d'information collaboratif avec des zones désignées pour la contribution de l'équipe et les prochaines étapes suggérées

Ideal use case: Il s'agit d'un modèle idéal pour les équipes de RH et de direction. Il est idéal pour les évaluations trimestrielles des performances et les boucles de retour d'information.

5. Le modèle Excel d'OKR pour l'équipe par Coefficient

via Coefficient Le Modèle Excel d'OKR d'équipe par coefficient est un modèle de définition d'objectifs OKR conçu pour les petites équipes ciblées. Il identifie chaque OKR, l'équipe qui en est responsable et le délai dans lequel il doit être atteint. La représentation des OKR par l'équipe favorise la propriété et le compte rendu au sein de la fonction concernée.

Grâce à des formules prédéfinies, le modèle vous permet également de suivre automatiquement et en temps réel la progression par rapport aux cibles. Cette approche rationalisée favorise l'efficacité et la transparence dans la réalisation des objectifs de l'équipe et de l'entreprise.

Pourquoi vous l'aimerez :

Encourager la responsabilité et la propriété grâce à des OKR axés sur l'équipe

Visualiser rapidement les résultats clés grâce aux délais impartis pour chaque objet

Stimulez la collaboration grâce à des missions claires, en veillant à ce que chacun connaisse son rôle et sa contribution aux objectifs de l'équipe

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est parfait pour les petites équipes interfonctionnelles qui travaillent sur des projets en collaboration. Il permet d'unifier les objectifs et les comptes entre les différentes fonctions, ce qui facilite l'harmonisation des efforts et la réalisation d'objets partagés.

6. Le modèle Excel OKR de Cascade

via Cascade Ce cadre à plusieurs feuilles de Cascade propose des sections distinctes pour les OKR de l'entreprise, de l'équipe et de l'individu. Il permet également de suivre la progression et de mettre en évidence les problèmes à chaque niveau.

Ce cadre Modèle Excel OKR est idéal pour renforcer la transparence et le compte rendu, grâce à des visualisations effacées et des calculs automatisés. Son glossaire et son guide de démarrage garantissent que tout le monde est équipé de la même manière pour contribuer aux objectifs stratégiques.

Pourquoi vous l'aimerez :

Aligner les Objectifs de l'équipe et de l'entreprise à l'aide d'un outil de suivi des objectifs d'une seule page

Suivez instantanément la progression grâce à un champ de progression prédéfini qui se met à jour en temps réel

Personnalisez les objectifs en fonction du département ou de l'équipe

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est idéal pour les organisations qui cherchent à aligner leurs équipes. Il permet de s'assurer que tout le monde travaille ensemble vers des objectifs communs.

7. OKR Spreadsheet Checklist hebdomadaire par WPS Template

via WPS WPS's Checklist hebdomadaire de la feuille de calcul OKR est conçu pour aider les entreprises à gérer l'évolution de leurs objectifs. Il est doté de fonctionnalités dédiées aux objectifs, aux résultats clés, aux cibles hebdomadaires et aux réalisations effectives. Cela garantit une approche structurée du suivi et de la gestion de la progression hebdomadaire des OKR.

Il fournit également un aperçu clair de la progression des OKR et un espace séparé pour ajouter des mises à jour spécifiques. En outre, le cadre comporte un tableau des niveaux de confiance pour chaque OKR. Cela aide la direction à comprendre la probabilité de réussite et les domaines qui nécessitent une assistance prioritaire.

Pourquoi vous l'aimerez :

Forfait de vérification hebdomadaire des OKR avec un suivi simple de type checklist

Ajustez les efforts et les priorités grâce au champ de niveau de confiance des tâches

Faites remonter les problèmes sans effort grâce aux sections de commentaires dédiées

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est parfait pour les chefs d'équipe et les entreprises ayant des cibles dynamiques. Il est également idéal pour suivre la progression des OKR hebdomadaires et se concentrer sur les OKR sensibles au temps.

Télécharger ce modèle

Limites de l'utilisation d'Excel pour les modèles d'OKR

Bien qu'Excel soit un outil puissant pour l'analyse des données et un outil populaire pour la création de modèles d'OKR, il n'est pas possible d'utiliser Excel pour les modèles d'OKR alternative à Google Sheets mais il présente des inconvénients notables lorsqu'il est utilisé pour la définition des objectifs de l'OKR.

Voici quelques limites clés à prendre en compte :

Collaboration: Excel ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel, ce qui complique le travail des équipes sur les OKR. Le partage manuel et le contrôle des versions peuvent entraîner des confusions et des conflits

Excel ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel, ce qui complique le travail des équipes sur les OKR. Le partage manuel et le contrôle des versions peuvent entraîner des confusions et des conflits À faire : Excel n'offre pas de fonctions intégrées de gestion des tâches, ce qui entrave la connexion entre les OKR et les tâches spécifiques nécessaires à leur réalisation. Cette limite affecte le suivi de la progression et le compte rendu

Rappels et alertes: En l'absence de rappels ou d'alertes pour les échéances et les mises à jour de la progression, il y a un risque accru de non-respect des échéances et de retard dans la réalisation des objectifs

En l'absence de rappels ou d'alertes pour les échéances et les mises à jour de la progression, il y a un risque accru de non-respect des échéances et de retard dans la réalisation des objectifs Intégrations complexes: Excel a des options d'intégration limitées avec des outils non Microsoft, nécessitant des transferts de données séparés qui peuvent conduire à des incohérences et à une diminution de l'efficacité

Excel a des options d'intégration limitées avec des outils non Microsoft, nécessitant des transferts de données séparés qui peuvent conduire à des incohérences et à une diminution de l'efficacité **Les visualisations d'Excel sont moins convaincantes que celles offertes par les outils de gestion d'objectifs dédiés, et ne disposent pas d'analyses intégrées permettant de suivre efficacement la progression des OKR

Modèles Excel alternatifs d'OKR

Les limites d'Excel le rendent incompatible avec les outils de gestion des objectifs les paramètres de définition des objectifs . C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une alternative. Avant d'essayer des outils de feuille de calcul comme Google Sheets, il est préférable d'envisager une approche de gestion de projet.

C'est là que ClickUp entre en jeu. En tant que plateforme de productivité tout-en-un, elle offre une gestion robuste des tâches, une automatisation et des intégrations transparentes, ce qui la rend idéale pour gérer efficacement les OKR.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des tableaux de bord OKR dédiés, définir des rappels et collaborer en temps réel, en veillant à ce que votre équipe reste alignée et responsable. Ses modèles personnalisables vous permettent en outre d'adapter le processus de définition des objectifs aux besoins uniques de votre organisation, offrant ainsi des avantages qui vont bien au-delà d'Excel.

Voici une comparaison concise qui met en évidence leurs différences :

Fonctionnalité | Excel | ClickUp |

| --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

| Bibliothèque de modèles OKR ✅Comprend des modèles de base ✅ 🏆Plus de variété et de cadres de productivité pré-construits ✅ 🏆Plus de variété et de cadres de productivité pré-construits ✅ 🏆Plus de variété et de cadres de productivité pré-construits ✅

| Personnalisation des modèles ➖Requires manual installation | ✅ 🏆Flexible and instant adjustments |

| Visualisations | ➖Diagrammes de base. Il est fastidieux de créer et de gérer. N'a pas d'analyse intégrée | ✅🏆🏆Compose d'une variété de visualisations, des diagrammes de progression aux matrices de planification de la capacité. Il dispose également de tableaux de bord intégrés que vous pouvez personnaliser pour obtenir des informations analytiques plus approfondies

| Suivi de la progression ➖Suivi de la progression basique et manuel. Complexe à paramétrer. | Le plan d'action pour la gestion des ressources humaines comprend des barres de progression visuelles, un suivi automatisé et des mises à jour plus granulaires

| Alignement des objectifs | ❌Aucune gestion des tâches ou fonctionnalité permettant de connecter les OKR aux plans d'action | ✅🏆Offre une gestion dédiée des objectifs et des tâches pour garantir l'alignement stratégique des OKR de l'entreprise et de l'individu |

| Collaboration ❌Limitation du partage et de l'édition en temps réel ✅🏆Modification en cours et outil de discussion dédié pour collaborer en temps réel, commentaires instantanés et étiquettes dans tous les modèles et documents

| Coût | Payant, soit un droit de licence unique ou des plans d'abonnement | ✅🏆🏆Des plans gratuits et payants sont disponibles pour s'adapter à vos besoins |

| Intégrations et automatisation | ➖Basique mais principalement au sein de l'écosystème Microsoft. Pas d'automatisations . | ✅🏆🏆1000+ intégrations et 30+ outils intégrés. Offre une automatisation avancée, notamment la génération de résumés, de rapports, de mises à jour du statut des tâches, etc

ClickUp a déjà transformé la gestion de projet pour les entreprises du monde entier.

Nous simplifions tous les processus de nos départements en intégrant des plateformes de business intelligence, des outils de mailing avec automatisation, et en stockant les KPI, les formulaires, les documents de processus et les dépendances dans une seule application (ClickUp).

Elle est parfaite pour gérer et suivre différents projets avec des tableaux de bord et travailler avec des clients en les invitant. Christian Gonzalez cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Dans l'ensemble, il est conçu pour atteindre les cibles et aligner les projets sur chaque OKR établi.

Voici quelques modèles ClickUp qui surpassent un fichier Excel :

1. Le modèle d'OKR et d'Objectifs de la société ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/company-okrs-and-goals-t.png entreprise-okrs-et-objectifs-t https://app.clickup.com/signup?template=t-38530470&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/

Vous avez besoin d'un aperçu d'une page de tous vos OKR ? Ne cherchez pas plus loin que le Modèle de OKR et d'Objectifs de l'entreprise ClickUp . C'est l'un des modèles OKR gratuits les plus efficaces qui offre 30 statuts personnalisés pour un suivi approfondi de la progression. Il dispose également de 14 champs personnalisés qui planifient chaque point de données essentiel lié à vos objectifs.

Ce modèle modèle de définition d'objectifs comporte huit affichages et plusieurs sous-dossiers d'OKR. Chaque espace organise les OKR au niveau de l'équipe, les cibles régionales et les tâches départementales. Ces affichages permettent également de conserver des idées et des informations spécifiques et structurées.

Ce cadre prêt à l'emploi est idéal pour tous les usages, qu'il s'agisse de les OKR de l'équipe commerciale à des projets interfonctionnels.

Pourquoi vous l'aimerez :

Optimiser et structurer le suivi des OKR en considérant les objectifs comme des tâches et les résultats clés comme des sous-tâches

Différencier les départements, le degré de dureté et les catégories d'OKR avec des libellés clairs à code couleur

Simplifier l'examen des OKR en affichant des vues basées sur la priorité, le statut et le département

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est parfait pour les petites et grandes équipes qui cherchent à gérer divers OKR avec une catégorisation détaillée.

2. Le modèle ClickUp d'objectifs SMART

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-SMART-Objectifs-Template.png Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle d'objectifs SMART de ClickUp propose un formulaire dédié avec des questions qui aident à créer des objectifs clairs, actionnables et mesurables. Cette fonctionnalité aide également les utilisateurs à comprendre et à créer consciemment une Objectif SMART . Les détails et les réponses sont alors instantanément visualisés dans des tableaux OKR clairs.

Outre un formulaire de création d'objectifs, le modèle affiche des vues approfondies sur les objectifs, les cibles clés et les efforts déployés pour atteindre les objectifs.

Pourquoi vous l'aimerez :

Créer facilement des objectifs SMART à l'aide d'un formulaire structuré intégré et d'invitations effacées

Documentez, analysez et comprenez les efforts requis pour atteindre chaque OKR grâce à des champs de données tels que les échéanciers, les dates d'échéance et les responsabilités attribuées

Automatisation des tâches en fonction de leurs changements de statut et amélioration de l'efficacité de vos flux de travail de gestion des OKR

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est parfait si vous avez besoin d'une forme structurée pour créer et gérer vos objectifs SMART. C'est également un excellent choix pour les entreprises qui cherchent à améliorer l'efficacité du suivi de l'OKR grâce à l'automatisation.

3. Le modèle ClickUp OKRs

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-OKRs-Template.png Le modèle ClickUp OKRs https://app.clickup.com/signup?template=t-90060473973 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de OKRs de ClickUp optimise la productivité pour les cibles de l'entreprise à court et à long terme. Le cadre enregistre les détails de l'objet, les équipes principales, les initiatives et les calendriers détaillés pour chaque OKR. Il vous permet également de planifier le type d'OKR et de connecter les résultats clés sous forme de sous-tâches, afin que chaque tuile d'OKR et sa dépendance restent claires et structurées.

Les vues personnalisées du modèle permettent de visualiser efficacement la progression des OKR et s'actualisent en fonction de la fermeture des tâches connectées. ClickUp comprend également des boutons de création de tâches instantanées pour mapper autant d'objectifs que possible à leurs éléments d'action respectifs.

Pourquoi vous l'aimerez :

Paramétrez des dates de début et d'échéance avec des échéanciers d'objectifs précis

Restez au courant des mises à jour de l'OKR grâce au champ de la barre d'achèvement en direct

Affichez des vues personnalisées spécifiques à l'équipe, au trimestre et à l'initiative pour faciliter l'analyse

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle convient parfaitement aux équipes qui mettent l'accent sur le suivi du temps dans leurs efforts d'OKR. Il est également idéal pour les équipes multifonctionnelles qui ont besoin de mises à jour dynamiques de la progression.

4. Le modèle ClickUp OKR Framework

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/OKR-Framework.jpg Cadre OKR https://app.clickup.com/signup?template=t-234154748&department=pmo Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous voulez un cadre OKR simple mais efficace ? Le cadre Modèle de cadre OKR ClickUp est une excellente solution pour unifier les opérations de l'entreprise.

Le modèle comprend des statuts de tâches personnalisables (par exemple, À faire, En cours, Achevé) et des champs pour le suivi des détails de l'OKR, comme le service et la progression. Les vues affichées comprennent un OKR global, un Guide de démarrage, un Tableau des progrès et un Échéancier qui permettent de suivre la progression de chaque objectif et d'identifier les éléments bloquants.

La vue OKR global affiche les tâches regroupées par équipes responsables, ce qui est idéal pour les revues de service. Le Tableau d'avancement de l'OKR visualise l'achèvement des tâches courantes en fonction de leur statut.

Enfin, l'affichage de l'échéancier permet de s'assurer que les tâches dépendantes respectent les feuilles de route des projets et les stratégies d'OKR.

Pourquoi vous l'aimerez :

Adopter une installation simple pour le suivi des OKR avec seulement les champs essentiels comme le département, le statut des OKR et la progression

Mettre en évidence les responsabilités d'équipe et individuelles pour favoriser la responsabilisation

Générer des rapports et des insights en direct avec l'IA et l'automatisation via ClickUp Brain qui est intégré dans ce modèle

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est idéal pour les équipes qui recherchent un équilibre entre une disposition simple et un processus OKR intégré à l'IA.

5. Le modèle de plan d'action pour les objectifs SMART de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/smart-goal-action-plan-t.png smart-goal-action-plan https://app.clickup.com/signup?template=t-205450087&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Le plan d'action ClickUp Modèle de plan d'action pour un objectif SMART est un cadre qui rationalise votre chemin vers la réussite de votre entreprise. Ce modèle propose des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour organiser et visualiser la progression des objectifs.

Il regroupe les tâches en fonction des objets, planifie les dates d'échéance et vous permet de mettre en évidence les obstacles. Il affiche également une vue de la "santé des objectifs" qui permet aux utilisateurs d'évaluer rapidement l'état de santé de chaque objectif. Cet affichage assiste la planification proactive en signalant rapidement les problèmes potentiels, ce qui permet aux dirigeants d'ajuster plus facilement leurs stratégies en fonction des besoins.

Pourquoi vous l'aimerez :

Gardez le pouls de la progression des OKR grâce à l'information sur l'état des objectifs intégrée au modèle

Lier l'initiative de l'objectif et le statut de l'OKR pour visualiser facilement la feuille de route et le développement de l'OKR

Informer la direction des problèmes potentiels grâce au champ dédié aux données sur les obstacles

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle convient parfaitement aux grandes équipes et aux entreprises. Il fournit un aperçu détaillé de l'état des objectifs et facilite une intervention opportune contre les risques potentiels pour la réalisation des OKR.

6. Modèle d'OKR pour le marketing stratégique de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/strategic-marketing-plan.png plan-de-marketing-stratégique https://app.clickup.com/signup?template=t-140158140&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous souhaitez associer les objectifs de votre entreprise à des votre OKR marketing de marketing ? Modèle d'OKR pour le marketing stratégique de ClickUp est votre solution tout-en-un. Ce cadre planifie instantanément les résultats clés, les niveaux de priorité, les catégories OKR et les champs de statut clairs pour toutes vos campagnes de marketing.

Vous pouvez également surveiller les canaux de communication, allouer et suivre les budgets spécifiques aux tâches et gérer les dépenses réelles. De nombreux flux de travail adaptables, tels que la planification automatisée des tâches et le suivi du budget, assistent les besoins dynamiques des campagnes, avec des intégrations et des affichages facilement personnalisés pour n'importe quelle tâche marketing.

Ce modèle OKR simple est parfait pour de nombreux secteurs et types d'entreprises, notamment les agences de publicité, les sociétés de production et les entreprises B2B et B2C avec des clients actifs et des clients.

Pourquoi vous l'aimerez :

Connecter les canaux de marketing avec les OKR pour planifier leur influence sur les stratégies de communication

Gérer les budgets et les dépenses réelles de chaque OKR pour un meilleur contrôle financier

Créer une dynamique marketing et maintenir un échéancier d'OKR clair grâce à l'échéancier et aux affichages de progression du modèle

Cas d'utilisation idéal: Le modèle est parfait pour les équipes de marketing. Il aligne tous les OKR des campagnes avec la performance des canaux et la gestion du budget.

💡Pro Tip : Utiliser Objectifs ClickUp permet de paramétrer, d'atteindre et de suivre les OKR de manière plus efficace. Ils vous affichent une vue claire de vos principaux objets avec des mises à jour de la progression en temps réel. Vous pouvez lier les tâches liées au projet qui contribuent à chaque objet pour un suivi transparent de la progression.

De plus, vous pouvez les associer à Modèles d'OKR (qui donnent accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme), ce qui garantit une expérience de gestion des OKR complète et adaptable.

Voici comment cela peut vous aider :

Rationaliser le suivi des résultats clés pour s'assurer que votre équipe reste dans la cible 📊

Favoriser la responsabilisation en attribuant des responsabilités spécifiques aux membres de l'équipe Visualiser la progression grâce à des diagrammes dynamiques mis à jour en temps réel 📈

Liez les tâches liées à vos Objectifs pour une gestion de projet cohérente 🔗

Personnalisez les modèles pour qu'ils correspondent au cadre OKR unique de votre organisation ✅

Crush Your Ambitious OKRs with ClickUp

Visualisez vos objets et connectez-les à vos efforts : c'est la clé d'une progression significative. Laissez tomber l'inefficacité manuelle d'Excel et concentrez votre temps là où cela compte le plus, c'est-à-dire sur la poursuite de ces Objectifs audacieux et ambitieux (BHAG). Grâce à un modèle d'OKR prêt à l'emploi, vous pouvez prendre une longueur d'avance et poursuivre sur votre lancée.

Chacun des six modèles d'objectifs et de résultats clés de ClickUp présentés ci-dessus est équipé d'un suivi de la progression en direct, de rappels intégrés, d'une collaboration et d'une automatisation - des fonctionnalités qui font cruellement défaut à Excel.

ClickUp offre également une gestion dédiée des objectifs, des analyses puissantes et des visualisations époustouflantes, ce qui en fait le meilleur choix. C'est presque trop puissant, mais c'est exactement ce que votre entreprise mérite !

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp et améliorez vos processus de gestion des OKR dès aujourd'hui !