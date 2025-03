Comment créer un forfait média qui donne des résultats ?

L'utilisateur moyen de l'internet aux États-Unis voit 1707 bannières publicitaires chaque mois. Certaines sont oubliées presque aussitôt qu'elles ont été vues ; d'autres laissent une trace.

Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines marques parviennent à faire en sorte que leurs publicités soient parfaites : le contenu, le moment choisi, les canaux médiatiques ?

Réponse : elles utilisent un forfait média.

Un forfait média sert de feuille de route pour votre parcours marketing, vous guidant à travers les canaux médiatiques pour atteindre votre cible grâce à un mix média stratégique. Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise cherchant à faire parler de lui ou un planificateur média chevronné cherchant à affiner sa stratégie de marketing, la maîtrise de l'art du plan média peut considérablement augmenter le retour sur investissement de votre marketing.

Voyons en détail comment élaborer un forfait média. Nous verrons ensuite quelques outils de forfait média pour vous aider à créer une stratégie de planification média percutante qui donne des résultats.

Qu'est-ce qu'un forfait média ?

Un plan média est un plan stratégique utilisé par les spécialistes du marketing et les publicitaires pour déterminer comment, quand et où diffuser leurs messages publicitaires auprès de leur cible.

L'objectif d'un plan média est de maximiser l'efficacité de la campagne publicitaire en sélectionnant le mix média le plus approprié (tel que la télévision, la radio, les médias sociaux, les sites web, les médias forfaitaires, etc.), en établissant un paramètre et en optimisant le budget marketing pour atteindre l'audience souhaitée.

Planification média vs. achat média

Le forfait média et l'achat d'espace sont deux éléments cruciaux d'une campagne de marketing réussie stratégie de communication marketing . Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils ont des objectifs distincts.

Fonctionnalité Planification des médias Achat de médias Planification des médias Planification des médias Planification des médias Achat de médias **Planification des médias L'objectif est d'élaborer une feuille de route stratégique pour atteindre la cible par le biais de divers canaux médiatiques. L'exécution du forfait payant consiste à négocier et à acheter de l'espace ou du temps publicitaire sur des plateformes médiatiques forfaitaires sélectionnées L'exécution du plan média en négociant l'achat d'espace ou de temps publicitaire sur les plateformes de médias payants sélectionnées Négocier avec les vendeurs de médias, gérer les placements publicitaires, suivre les performances de la campagne et optimiser les dépenses médias Négocier avec les vendeurs de médias, gérer les placements publicitaires, suivre les performances de la campagne et optimiser les dépenses médias Les négociations avec les médias, la gestion des contrats, le trafic publicitaire, le suivi des campagnes et l'analyse des performances sont autant d'activités qui permettent d'atteindre les objectifs fixés

Par essence, la planification média consiste à créer le plan directeur de votre campagne média organique ou forfaitaire, tandis que l'achat média consiste à mettre en œuvre ce plan directeur.

Un meilleur retour sur investissement: En optimisant vos dépenses en médias payants, vous pouvez maximiser votre retour sur investissement (ROI)

En optimisant vos dépenses en médias payants, vous pouvez maximiser votre retour sur investissement (ROI) Des décisions fondées sur des données: Un plan média approfondi vous permet de suivre et de mesurer les performances de votre campagne, ce qui vous fournit des informations précieuses pour vos stratégies futures

Un plan média approfondi vous permet de suivre et de mesurer les performances de votre campagne, ce qui vous fournit des informations précieuses pour vos stratégies futures **Une stratégie de media planning bien exécutée peut vous aider à accroître la visibilité de votre marque et à atteindre un public plus large

Amélioration de l'engagement des clients: En utilisant les bons canaux pour entrer en contact avec votre cible, vous pouvez renforcer vos relations et fidéliser vos clients

Quels sont les types de forfaits médias ?

Les forfaits médias se présentent sous différents formulaires, chacun étant conçu pour répondre à des objectifs marketing spécifiques et atteindre efficacement les publics cibles. Voici un aperçu des principaux types de plans médias :

Les forfaits médias traditionnels

**L'objectif est d'atteindre un large public et de faire connaître la marque

Canaux: Journaux locaux, télévision, publicité à la radio

Journaux locaux, télévision, publicité à la radio Meilleur pour: Publics locaux ou spécifiques à une région

Publics locaux ou spécifiques à une région Outils: Outils pour l'achat et la négociation de médias, outils de recherche d'audience et mesure des performances par le biais de sondages et d'évaluations

Outils pour l'achat et la négociation de médias, outils de recherche d'audience et mesure des performances par le biais de sondages et d'évaluations **Exemple : un restaurant de quartier publie des annonces dans les journaux locaux pour attirer les clients

Les forfaits médias numériques

**Objectif : engagement ciblé et interaction en temps réel avec les consommateurs en ligne

Canaux: Médias sociaux, moteurs de recherche, plateformes en ligne

Médias sociaux, moteurs de recherche, plateformes en ligne Meilleur pour: Portée ciblée, expansion mondiale ou régionale

Portée ciblée, expansion mondiale ou régionale Outils: Outils d'analyse, plateformes de gestion des médias sociaux et outils de référencement

Outils d'analyse, plateformes de gestion des médias sociaux et outils de référencement **Exemple : une marque de commerce électronique qui utilise des publicités Facebook pour cibler des utilisateurs spécifiques en fonction de leur comportement de navigation

Forfaits axés sur la vidéo

**L'accent est mis sur la création d'un contenu vidéo attrayant

Canaux: Plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram Reels et services de streaming

Plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram Reels et services de streaming Meilleur pour: Construire des connexions émotionnelles et raconter des histoires

Construire des connexions émotionnelles et raconter des histoires Tools: Logiciel de marketing vidéo pour la création de contenu captivant

Logiciel de marketing vidéo pour la création de contenu captivant Exemple: Une entreprise de cosmétiques qui lance une campagne sur YouTube avec des fonctionnalités réalisées par des influenceurs

Forfaits médias mixtes

**Combinaison de stratégies traditionnelles et numériques pour obtenir le meilleur des deux mondes

Canaux: Tout ce qui précède !

Tout ce qui précède ! Le meilleur pour: Une couverture complète des audiences en ligne et hors ligne

Une couverture complète des audiences en ligne et hors ligne Outils: Combinaison d'outils d'achat d'espace traditionnels et de systèmes d'analyse numérique et de gestion du contenu

Combinaison d'outils d'achat d'espace traditionnels et de systèmes d'analyse numérique et de gestion du contenu Exemple: Campagne nationale comprenant des publicités télévisées associées à des publicités sur les médias sociaux faisant la promotion du même produit

Chaque type de forfait média offre des avantages uniques, et le choix dépend de vos objectifs spécifiques, de votre public cible et de vos ressources.

La création d'un forfait média efficace nécessite une réflexion stratégique et une organisation méticuleuse. Pour rationaliser ce processus, de nombreux professionnels du marketing, y compris les planificateurs médias, se tournent vers des outils de gestion de projet complets tels que ClickUp .

Le La solution ClickUp Media Management offre un ensemble de fonctionnalités permettant d'améliorer chaque étape du forfait média. C'est une solution sur mesure pour les professionnels des médias.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-844.png ClickUp Media Management : plan média /$$img/

Contrôlez tout, de la production de contenu à la charge de travail de votre équipe, en utilisant ClickUp pour les équipes médias

ClickUp pour les équipes médias offre :

Des tableaux de bord personnalisables pour un suivi du temps des performances

Génération de rapports automatisés pour gagner du temps

Analyse des campagnes multicanal pour un affichage holistique des performances

Des insights alimentés par l'IA pour identifier les tendances et les opportunités d'optimisation

Outils collaboratifs pour partager les résultats et les recommandations avec les parties prenantes

Le bon outil peut faire une différence significative, comme l'explique Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous adorons que ClickUp nous permette de rester connectés avec les autres départements. Nous l'utilisons quotidiennement pour tout, et elle a considérablement amélioré le flux de travail de notre équipe créative, la rendant plus efficace et rationalisée, ce qui est crucial pour nos efforts de marketing."

Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press

Passons en revue les dix étapes de la création d'un forfait média et voyons comment ClickUp assiste votre flux de travail à chaque étape.

Étape 1 : Définir les objectifs et les paramètres de la campagne

Lors de l'élaboration d'un plan média réussi, il est primordial de paramétrer des objectifs clairs et mesurables. Ces objectifs doivent correspondre à vos objectifs à long terme, qu'il s'agisse d'accroître la notoriété de la marque, de susciter la discussion ou d'obtenir des conversions. Le cadre SMART fournit une structure éprouvée pour la définition d'objectifs efficaces.

Suivez la portée, les impressions et l'engagement de vos livrables médias avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp offrent un outil puissant de visualisation et d'analyse de vos indicateurs médias. Suivez régulièrement les performances de votre forfait média par rapport à vos objectifs prédéfinis. Utilisez des outils d'analyse pour recueillir des données sur des indicateurs clés tels que la portée, l'engagement, les conversions et le retour sur investissement.

Configurez des widgets pour les tendances du trafic sur le site web, les taux d'engagement sur les médias sociaux, les nombres de génération de leads et les taux de conversion par canal. Cet affichage en temps réel de vos indicateurs de performance permet de prendre rapidement des décisions et d'ajuster la stratégie.

Conseil bonus : utilisez des modèles de plans médias

Pour vous aider à démarrer votre processus de planification média, ClickUp propose plusieurs modèles préconstruits que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de vos besoins. Ces modèles peuvent vous faire gagner du temps et vous assurer que vous suivez les bonnes pratiques dans vos efforts de planification média.

Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux

Le modèle de plan de contenu pour les médias sociaux Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux ClickUp est conçu pour rationaliser votre stratégie en matière de médias sociaux.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-854.png Modèle de forfait de contenu pour les médias sociaux ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-3338w8f&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Planifiez et organisez votre contenu pour les médias sociaux à l'avance, ce qui simplifie le processus d'idéation et de création. Le modèle vous permet de :

Suivre la progression des posts, de l'idéation à la publication

Catégoriser le contenu par plateforme, progression, membres de l'équipe et échéancier

Gérer le flux de travail et les échéanciers de création de contenu pour les médias sociaux grâce aux vues Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier

Améliorer le suivi des tâches avec des sous-tâches, des assignés multiples, des priorités et des commentaires

Modèle de liste des médias

Le Modèle de liste des médias ClickUp est conçu pour vous aider à gérer efficacement vos efforts de sensibilisation des médias et de production. Il vous permet de créer une liste de contacts bien organisée afin que vos communiqués de presse, interviews et autres activités liées aux médias reçoivent le coup de projecteur qu'ils méritent.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-855.png Modèle de liste de médias ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-206565124&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre le statut de chaque contact, qu'il ait été contacté, qu'il soit en cours de réalisation ou qu'il ait été achevé, ce qui garantit une communication fluide avec les médias. Voici comment procéder :

Suivez l'évolution des projets grâce à des statuts personnalisés (Achevé, Idée, Approuvé, etc.)

Classer les projets par modèle, par type de média, par accès utilisateur, par détails et par département

Organiser les informations grâce aux vues Processus média, Liste média, Guide et Tableau

Améliorez l'efficacité de la productivité grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux alertes et à l'intégration des e-mails

Enfin, consultez la page Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux de ClickUp . C'est un autre outil formidable pour les entreprises qui cherchent à construire et à exécuter une stratégie de médias sociaux efficace.

En tirant parti de ces ressources préétablies, vous pouvez lancer votre processus de planification des médias et vous assurer que vous tenez compte de tous les éléments essentiels d'une stratégie médiatique réussie.

Quels sont les éléments clés d'un forfait média réussi ?

Un forfait média bien conçu est l'épine dorsale de toute campagne de marketing efficace. Il nécessite une approche stratégique qui combine différents éléments pour obtenir des résultats optimaux.

Voici les éléments clés d'un forfait média réussi :

📌 Boucles de rétroaction pour une amélioration continue

📌 Des objectifs clairs

📌 Une cible bien définie

📌 Élaboration d'un message convaincant

📌 Des canaux médiatiques bien choisis

📌 Des forfaits bien planifiés

📌 Suivi continu des indicateurs de performance pour des ajustements en temps réel

La compréhension et la mise en œuvre de ces éléments garantissent un forfait média qui atteint la cible et produit des résultats mesurables.

L'impact d'un forfait média efficace sur le retour sur investissement marketing

Un forfait média efficace peut considérablement augmenter le retour sur investissement (RSI) de votre marketing, et ce de plusieurs façons :

En réduisant les dépenses publicitaires inutiles

Assurer une présence cohérente de la marque sur plusieurs points de contact

Délivrer des messages ciblés et opportuns pour accroître l'engagement du public

En permettant une optimisation basée sur les données pour une meilleure efficacité

Créer des synergies entre les canaux pour amplifier l'impact de la campagne

Fournir un avantage concurrentiel sur les marchés encombrés

Lancer une campagne médiatique réussie avec ClickUp

Un forfait média qui génère des résultats découle d'une stratégie de planification média qui trouve un écho auprès de votre public et s'aligne sur vos objectifs. Commencez par comprendre votre public et par définir des objectifs clairs.

Ensuite, effectuez des recherches approfondies pour choisir les bons canaux, et n'oubliez pas le pouvoir d'un contenu médiatique engageant qui captive vos clients potentiels.

N'oubliez pas que la clé de la réussite en tant que planificateur média réside dans la flexibilité et l'amélioration continue. Continuez à analyser vos indicateurs de performance et ajustez votre stratégie de forfait média si nécessaire.

Avec les bons outils à votre disposition, comme le logiciel de gestion de projet média et marketing de ClickUp, vous pouvez rationaliser les éléments suivants processus marketing , d'améliorer la collaboration et de faire en sorte que chaque campagne soit une étape vers l'obtention de résultats remarquables.

En tirant parti de la suite complète de fonctionnalités de ClickUp, vous ne vous contentez pas de forfaiter des campagnes médiatiques, vous orchestrez une stratégie marketing complète pour établir une connexion avec votre public et obtenir des résultats tangibles.

