Les meilleurs outils alternatifs à Miro pour la collaboration en équipe en 2025

Avez-vous remarqué que vos sessions de tableau blanc Miro devenaient un peu écrasantes ? Les notes s'accumulent, mais les idées et la collaboration semblent inaccessibles.

Miro a été un outil de référence pour de nombreuses personnes. Cependant, il n'est pas toujours parfaitement adapté à la collaboration visuelle des équipes et aux sessions de brainstorming multimédia.

Après des mois d'essais et d'erreurs, mon équipe chez ClickUp et moi-même avons finalement testé des alternatives à Miro qui offrent de meilleures capacités de personnalisation et un prix abordable. Ces dix principaux concurrents offrent la flexibilité nécessaire pour une collaboration et une gestion de projet plus efficaces.

Limites de Miro

Bien que j'apprécie les fonctionnalités collaboratives de Miro, il n'est pas exempt des freins à l'entente suivants :

Désordre dans les tableaux: Au fur et à mesure que les tableaux grandissent, ils peuvent devenir un peu trop encombrants, ce qui complique la concentration et la productivité des sessions

Au fur et à mesure que les tableaux grandissent, ils peuvent devenir un peu trop encombrants, ce qui complique la concentration et la productivité des sessions Complexité pour les grandes équipes: La gestion des rôles et des permissions des utilisateurs peut prendre beaucoup de temps pour les grandes équipes, et la plateforme peut ne pas s'adapter aussi bien que prévu aux besoins des entreprises

La gestion des rôles et des permissions des utilisateurs peut prendre beaucoup de temps pour les grandes équipes, et la plateforme peut ne pas s'adapter aussi bien que prévu aux besoins des entreprises **Les commandes de Miro ne sont pas intuitives, en particulier lorsqu'on utilise une souris ou un trackpad, ce qui entraîne une certaine frustration lors de la navigation ou de la modification en cours

Problèmes de performances sur les grands tableaux: Les performances de Miro diminuent à mesure que les tableaux se remplissent de contenus tels que des images, des vidéos et des notes autocollantes, ce qui ralentit la navigation sur les grands tableaux et rend leur utilisation frustrante, ce qui nuit à la productivité

Les performances de Miro diminuent à mesure que les tableaux se remplissent de contenus tels que des images, des vidéos et des notes autocollantes, ce qui ralentit la navigation sur les grands tableaux et rend leur utilisation frustrante, ce qui nuit à la productivité Restrictions du forfait Free: La version gratuite de Miro ne permet que trois tableaux modifiables, ce qui limite considérablement les possibilités d'utilisation pour les équipes qui ont besoin de plusieurs environnements de travail

Miro Alternatives en un coup d'œil

Voici un tableau résumant la façon dont les solutions de collaboration et d'organisation du travail de Miro sont utilisées gestion de projet visuelle les fonctionnalités des alternatives de Miro sont plus performantes :

Alternative Miro Cas d'utilisation Meilleur pour ClickUp* - Gestion de projet et collaboration tout-en-un - Équipes agiles ayant besoin d'une intégration des tâches et des projets Les équipes agiles ayant besoin d'une intégration des tâches et des projets Planification et création d'organigrammes et de diagrammes pour les équipes techniques ayant besoin d'une cartographie des processus Création de diagrammes avec des fonctionnalités de gestion de projet Équipes ayant des besoins de planification visuelle et de documentation Création de diagrammes avec des fonctionnalités de gestion de projet Teams : création de diagrammes avec des fonctionnalités de gestion de projet Teams FigJam Tableau blanc en temps réel avec intégration de Figma Équipes de conception collaborant à des projets visuels Microsoft Tableau blanc Tableau blanc numérique intégré à Microsoft 365 Organisations utilisant l'écosystème Microsoft Jamboard Tableau blanc simple et interactif Éducation et petites équipes pour des sessions rapides Klaxoon Ateliers interactifs et outils d'engagement des équipes Facilitateurs organisant des ateliers collaboratifs Sketch Logiciel de conception UI et UX Concepteurs créant des prototypes interactifs Sketch Logiciel de conception UI et UX

Les 10 meilleures alternatives à Miro à essayer

Voici mes meilleurs choix pour les meilleur logiciel de Tableau blanc pour la collaboration en temps réel, le brainstorming, les intégrations, et plus encore. 📋

Que vous recherchiez des flux de travail flexibles, des fonctionnalités de facilitation ou une collaboration d'équipe améliorée, ces concurrents de Miro offrent tout ce dont vous avez besoin pour stimuler la productivité et la créativité.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion de projet visuelle et la collaboration)

Essayez ClickUp Tableau blanc pour élaborer des stratégies de planification des tâches et des projets sur une interface visuelle

Mon alternative préférée à Miro est ClickUp en raison de ses fonctionnalités de collaboration étendues, qui aident les équipes à optimiser la gestion visuelle des projets.

ClickUp Tableaux blancs Tableaux blancs ClickUp a révolutionné mon utilisation d'outils visuels pour expliquer des concepts plus vastes. Je pouvais organiser chaque étape du projet à l'aide de diagrammes de flux à code couleur et de cartes personnalisées, ce qui m'a aidé à mapper les idées de l'idéation à l'exécution.

Cet outil est parfait pour synchroniser le flux de travail de votre équipe et suivre la progression des projets Agile.

Déléguez des tâches pendant le brainstorming dans les Tableaux blancs ClickUp pour une gestion transparente des tâches

Mieux encore, je peux rapidement transformer mes idées en éléments d'action et les assigner à mes collègues.

ClickUp Cartes Mentales

En plus, Cartes mentales ClickUp a aidé mon équipe à visualiser les concepts depuis le début jusqu'à l'aspect, la fonction et la sensation que nous attendons de notre produit final. Vous pouvez facilement décomposer des projets complexes et ajuster l'organisation et la disposition des idées en quelques clics.

Utilisez les cartes mentales ClickUp pour réfléchir aux parcours des utilisateurs et à d'autres flux de travail

Outre la personnalisation des couleurs des différents boutons, l'ajout de listes permet de passer en revue les conseils pertinents en un clin d'œil.

Réorganiser les nœuds dans les cartes mentales ClickUp pour une meilleure personnalisation et des flux de travail améliorés

Modèles ClickUp

Tenir compte en essayant le ClickUp Modèle de carte mentale simple pour afficher vos propositions et prendre rapidement des décisions sur place. J'ai été impressionné par la souplesse de ce modèle qui me permet de modifier dynamiquement ma carte mentale en fonction de l'implication des autres membres.

Un autre élément remarquable est le Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp le diagramme en arête de poisson (Fishbone Diagram Template /%%refref/) est un diagramme en arête de poisson qui vous permet d'identifier les causes profondes d'un défaut. En outre, il vous permet de développer et de regrouper des idées dans des catégories pertinentes.

ClickUp Docs

Créez une base de connaissances avec votre équipe dans un écosystème collaboratif comme ClickUp Docs ClickUp Docs est une autre fonctionnalité qui permet de créer une documentation supplémentaire pour vos fichiers de brainstorming visuel et de lignes directrices. Vous pouvez ajuster les paramètres de confidentialité et de partage en fonction de vos besoins et distribuer les permissions selon les exigences de votre projet.

Mieux encore, le mode focus, la colonne de statistiques détaillées sur les pages et les modèles intégrés font de cet outil un partenaire idéal pour vos projets.

Tirez profit du mode focus dans ClickUp Docs pour une meilleure expérience de frappe

Plus loin, Automatisations ClickUp offre des fonctions permettant d'éviter plus de 100 heures de travail manuel par mois. Après le brainstorming et l'organisation des idées, vous pouvez automatiser des tâches telles que l'attribution d'éléments d'action, la définition de paramètres ou la mise à jour de la progression.

Paramétrer des Automatisations ClickUp personnalisées pour gagner du temps sur les tâches administratives quotidiennes

Qu'il s'agisse d'automatiser des projets de codage, de marketing ou de gestion des clients, le constructeur d'automatisation IA intégré à l'outil et les nombreux raccourcis garantissent la productivité de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaboration créative: Les Teams peuvent faire du brainstorming et organiser des idées en temps réel, en les liant directement aux tâches et aux projets

Les Teams peuvent faire du brainstorming et organiser des idées en temps réel, en les liant directement aux tâches et aux projets Planification structurée des idées: Décompose les idées complexes en étapes claires et réalisables, faciles à suivre et à gérer

Décompose les idées complexes en étapes claires et réalisables, faciles à suivre et à gérer Documentation partagée: Créez et partagez des forfaits de projet ou des bases de connaissances d'équipe, permettant à chacun d'accéder aux mêmes documents et d'y collaborer

Créez et partagez des forfaits de projet ou des bases de connaissances d'équipe, permettant à chacun d'accéder aux mêmes documents et d'y collaborer Automatisation des tâches: Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution des tâches, la définition des paramètres et la mise à jour de la progression en fonction de déclencheurs spécifiques

Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution des tâches, la définition des paramètres et la mise à jour de la progression en fonction de déclencheurs spécifiques Mises à jour en temps réel: Collaborez instantanément avec votre équipe, en vous assurant que tout le monde reste sur la même page sans retard

Collaborez instantanément avec votre équipe, en vous assurant que tout le monde reste sur la même page sans retard Flux de travail personnalisables: Concevoir des flux de travail créatifs qui répondent aux besoins de votre projet et automatisez-les pour gagner du temps et réduire les efforts manuels

Concevoir des flux de travail créatifs qui répondent aux besoins de votre projet et automatisez-les pour gagner du temps et réduire les efforts manuels Capacités d'intégration: Connectez-vous à d'autres outils pour rationaliser la collaboration sur différentes plateformes

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent que l'interface de ClickUp, riche en fonctionnalités, les dépasse au début en raison d'une courbe d'apprentissage légèrement abrupte

Tarification de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,800+ reviews)

4.7/5 (9,800+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,200+ reviews)

**Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

_ClickUp est un outil de gestion de projet génial qui combine facilité d'utilisation et fonctionnalités puissantes. Il est super intuitif et permet aux équipes de toute taille de s'organiser facilement L'un de ses aspects les plus intéressants est la variété des vues qu'il offre, comme la Liste, le Tableau, le Calendrier et les diagrammes de Gantt, permettant aux utilisateurs d'aborder leurs tâches sous différents angles. Les options de personnalisation de la plateforme vous permettent de l'adapter parfaitement à vos besoins spécifiques Dans l'ensemble, ClickUp allie la simplicité à une multitude de fonctionnalités à un prix très avantageux, ce qui en fait un choix de premier ordre pour stimuler la productivité et la collaboration au sein d'une équipe, qu'il s'agisse d'une petite équipe ou d'une grande entreprise

G2

2. Murale (Meilleure pour la collaboration visuelle et les ateliers créatifs)

Via : Murale L'environnement de travail numérique de Mural s'adresse spécifiquement aux tâches de réflexion sur la conception et de planification stratégique qui s'appuient sur des éléments visuels. Vous pouvez créer des tableaux dynamiques et interactifs pour donner vie aux idées en temps réel.

Je dirais que cet outil convient mieux aux équipes créatives et aux animateurs qui organisent des ateliers ou élaborent des story-boards. Que votre équipe soit distante ou hybride, l'environnement collaboratif de Mural vous permet de mapper des parcours utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Mural

Tirez parti de la toile infinie sans contrainte d'espace, offrant une grande flexibilité pour les projets de grande envergure

Autoriser l'accès des visiteurs pour engager des collaborateurs externes sans disposer de toutes les permissions de l'espace de travail

Explorez les outils interactifs tels que les notes autocollantes, les votes et les chronomètres pour stimuler la collaboration

Accédez à la bibliothèque de modèles pour lancer des projets avec des dispositions prêtes à l'emploi

Limites de la peinture murale

Peu d'outils graphiques pour construire des présentations

Nécessité d'importer des formes de l'extérieur

Prix du mural

Free

Teams+: 12/mois par utilisateur

12/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (1,380 commentaires)

4.6/5 (1,380 commentaires) Capterra: 4.6/5 (130 commentaires)

💡 Pro Tip: Si vous travaillez avec une équipe internationale, utilisez le tableau blanc asynchrone. Des outils tels que les commentaires ou les annotations permettent aux membres de l'équipe de contribuer même après la fin de la session en direct, ce qui permet de maintenir la collaboration en continu.

3. Lucidchart (le meilleur pour la création de diagrammes et la visualisation de processus complexes)

Via : Carte lucide Cette puissante plateforme web est idéale pour créer des diagrammes techniques détaillés, des organigrammes et visualiser des flux de travail, ce qui la rend parfaite pour l'ingénierie, l'informatique et l'analyse d'entreprise. Réputé pour sa conception par glisser-déposer, Lucidchart vous permet de créer et de concevoir rapidement des architectures logicielles.

Je vous conseille d'utiliser cet outil pour créer des diagrammes organisationnels ou transformer des idées techniques et d'entreprise en étapes réalisables.

Lucidchart, les meilleures fonctionnalités

Connexion à des sources de données en direct pour des mises à jour en temps réel et une intégration transparente dans vos diagrammes

Collaborez avec plusieurs membres de l'équipe simultanément sur le même diagramme

Partagez les mises à jour et les aperçus directement via le mode de présentation, éliminant ainsi le besoin d'un logiciel tiers

Exportez vos projets vers des plateformes similaires pour faciliter le partage et la poursuite du travail sur différents outils

Les limites de Lucidchart

L'interface utilisateur semble dépassée par rapport à d'autres concurrents de Miro

Les performances peuvent se dégrader avec des documents plus volumineux ou de nombreux onglets

Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 9$/mois, facturé annuellement

9$/mois, facturé annuellement Teams: 10$/mois par utilisateur, facturé annuellement

10$/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: Tarification personnalisée

LucidChart ratings and reviews (évaluations et critiques de LucidChart)

G2: 4.5/6 (5,600+ reviews)

4.5/6 (5,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,100+ reviews)

4. Creately (Meilleur pour les diagrammes polyvalents et la planification de projet)

Via : Crétois La construction multifonctionnelle de Creately fusionne la création de diagrammes techniques, la gestion de projet et la construction de bases de données dans une plateforme unifiée. Il est donc parfait pour les équipes qui ont besoin de créer plusieurs diagrammes tout en gérant les tâches au sein des projets.

Vous pouvez également utiliser des cartes mentales, des diagrammes de Gantt et des diagrammes ER tout en passant rapidement des tâches de planification à celles d'exécution afin de maintenir l'attention des équipes.

Les meilleures fonctionnalités

Créez des bases de données personnalisées directement au sein de la plateforme pour organiser et gérer efficacement les informations

Faites des mises à jour en direct qui sont instantanément visibles par tous les participants, pour que tout le monde soit informé

Suivez la progression du projet, les échéanciers et les dépendances à l'aide d'outils intégrés pour ne pas perdre le contrôle de votre travail

Créez des diagrammes adaptés aux projets de petite ou de grande envergure, en garantissant des visualisations claires et détaillées

Certaines limites

Les utilisateurs signalent des vitesses de chargement lentes et un manque de réactivité avec les diagrammes très volumineux

Retards occasionnels de synchronisation

Grandement tarifaire

Free

Personnel: 8$/mois

8$/mois Teams: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Business: 149 $/mois

149 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,300 commentaires)

4.4/5 (1,300 commentaires) Capterra: 4.2/5 (170 commentaires)

💡 Conseil de pro: Si vous travaillez avec des diagrammes ou des flux de travail complexes, utilisez des ancres et des connecteurs pour montrer les relations entre les différents éléments. Cela permet de créer un plan visuel facile à suivre et à comprendre.

5. Whimsical (Meilleur pour un forfait léger et visuel avec une interface intuitive)

Via : Fantaisiste Whimsical est un choix fantastique pour les concepteurs UX/UI, les équipes à distance et les chefs de produit.

Sa simplicité et sa rapidité le rendent facile à utiliser. Vous pouvez créer rapidement des wireframes et des cadres visuels sans l'encombrement associé à des outils plus riches en fonctionnalités.

En outre, il peut être utilisé pour organiser et catégoriser efficacement les idées, ce qui le rend efficace pour la planification des sprints et les sessions de brainstorming rapides.

Les meilleures fonctionnalités fantaisistes

Utilisez le mode outline pour organiser les éléments dans une structure hiérarchique claire, ce qui permet de mapper des idées complexes

Accédez à des fonctionnalités de wireframe dédiées pour créer des maquettes et visualiser rapidement les conceptions avant le développementStructurer des cartes mentales Construit par Figma, FigJam est une plateforme collaborative de tableau blanc en ligne qui se distingue par son intégration harmonieuse avec la suite de conception de Figma.

Cet outil se distingue par sa transition transparente entre le brainstorming et le travail de conception détaillé. Il constitue un fournisseur prestataire efficace pour les équipes travaillant dans l'écosystème de Figma.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Ajoutez des widgets tels que des chronomètres, des boutons de réaction et des sondages pour améliorer l'interaction et l'engagement

Laissez des commentaires et des réactions directement sur le Tableau pour faciliter la communication et la contribution

Utilisez des outils de pointage et des curseurs utilisateurs pour guider les réunions et les ateliers afin de faciliter la navigation et la concentration

Lancez des appels vocaux directement dans l'application pour des discussions en temps réel, éliminant ainsi le besoin d'outils de communication externes

Limites de FigJam

Fonctionnalité autonome limitée sans Figma

Contraintes de personnalisation des modèles et des éléments du Tableau

Tarifs de FigJam

Free

Professionnel: 5$/mois par place complète

5$/mois par place complète Organisation: 5$/mois par place complète

5$/mois par place complète Enterprise: 5$/mois par place complète

Évaluations et critiques de FigJam

G2: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (30+ commentaires)

7. Tableau blanc Microsoft (Meilleur pour les équipes travaillant dans l'écosystème Microsoft)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Microsoft-Tableau blanc.png La plateforme de tableau blanc virtuel, Microsoft Tableau blanc /$$img/

Via : Tableau blanc de Microsoft Microsoft Tableau blanc est un outil de collaboration visuelle conçu pour fonctionner de manière intuitive avec Microsoft Teams, OneDrive et Outlook, permettant un flux de travail unifié et rationalisé.

Il assiste plusieurs éléments visuels, tels que le dessin et la reconnaissance des formes, tous accessibles par le toucher, le stylo ou la saisie à la souris. Les fonctionnalités interactives telles que l'encrage numérique permettent à votre équipe de capturer et d'organiser de manière transparente techniques de brainstorming transformer les idées en tâches réalisables.

Les meilleures fonctionnalités du Tableau blanc de Microsoft

Reconnaît les formes et les notes manuscrites pour améliorer la mémoire du projet et l'organisation

Automatisation de la conversion de contenus bruts en éléments propres et bien mis en forme pour une gestion de projet plus rapide et plus fluide

Accèsaux modèles de Tableau blanc pour des scénarios courants tels que le forfait et le suivi de projet, ce qui facilite la prise en main

Utiliser l'encrage numérique avec des stylos et le toucher pour une approche plus intuitive et pratique de la création et de la modification en cours du contenu

Limites de Microsoft Tableau blanc

Inaccessible pendant les pannes de réseau ou dans les environnements hors ligne

Peu pratique sur les appareils autres que ceux de Microsoft

Prix du Tableau blanc de Microsoft

Free

G2: 4.1/5 (45+ commentaires)

4.1/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (150+ avis)

🧠 Did You Know? Tony Buzan a popularisé le concept de carte mentale dans les années 1960, mais les gens utilisent des diagrammes visuels depuis des siècles comme moyen d'organiser leurs pensées et leurs idées.

8. Jamboard (le meilleur pour une collaboration simple et interactive)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Jamboard-1400x788.png Google Jamboard est un outil simple qui s'intègre à l'environnement de travail de Google.

/$$img/

Via : Jamboard Google Jamboard est un outil simple qui s'intègre à l'environnement de travail de Google. Il est parfait pour les équipes et les éducateurs qui ont besoin d'une plateforme simple et interactive pour collaboration sur le lieu de travail .

L'intégration harmonieuse de l'outil avec l'environnement de travail de Google permet aux utilisateurs de tirer des fichiers directement de Google Drive. Il est également possible d'ajouter sans effort du contenu à partir de Docs, Sheets ou Slides et de partager des tableaux via Google Meet.

Les meilleures fonctionnalités de Jamboard

Utilisez des outils de dessin pour annoter et marquer les tableaux, afin de rendre vos idées plus claires et plus visuelles

Collaborez sans effort sur toutes les plateformes et tous les appareils, pour garantir un travail d'équipe transparent, où que soit votre équipe

Intégrez le partage d'écran pour les réunions virtuelles via Google Meet, ce qui simplifie les présentations et les discussions

Bénéficier d'une fonction fluide sur les appareils à écran tactile pour une expérience plus interactive et réactive

Limites de Jamboard

Les fonctions d'automatisation des flux de travail ne sont pas proposées

Pas de contrôle de version

Tarifs de Jamboard

Free

Évaluations et critiques de Jamboard

G2: 4.3/5 (70+ commentaires)

4.3/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (100+ commentaires)

🧠 Did You Know? Le diagramme le plus célèbre au monde est probablement le diagramme de Venn, inventé par John Venn en 1880. Il était à l'origine utilisé pour montrer les relations logiques entre différents groupes.

9. Klaxoon (Meilleur pour les ateliers interactifs et gamifiés)

il s'agit d'un outil polyvalent de haute qualité, conçu pour les équipes qui s'épanouissent dans des ateliers stimulants

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://klaxoon.com/for-teams/klaxoon-for-project-management-teams Klaxoon /%href/

Klaxoon est un outil polyvalent de haute qualité conçu pour les équipes qui s'épanouissent dans des ateliers engageants. Son tableau blanc numérique interactif intègre des quiz, des sondages et des expériences gamifiées pour garantir l'immersion de chaque participant.

Les éléments gamifiés de la plateforme, comme les défis en direct et les nuages de mots, transforment les réunions ordinaires en sessions de brainstorming engageantes et efficaces. Klaxoon offre également une fonctionnalité 'Capsule' pour construire des présentations interactives qui combinent le multimédia, ce qui la rend parfaite pour le transfert de connaissances et les sessions de formation.

Les meilleures fonctionnalités de Klaxoon

Compilez les commentaires dans des nuages de mots pendant les sessions, donnant un aperçu clair et visuel des points clés

Accédez à une bibliothèque de modèles personnalisables adaptés à divers scénarios, tels que la gestion de projet et les flux de travail agiles

Créer des sondages et recueillir des avis instantanés pour obtenir des commentaires en temps réel de la part des participants

Enregistrer les sessions et réécouter les discussions pour revoir les moments clés et s'assurer que les points importants ne sont pas manqués

Limites de Klaxoon

Pas de mode hors ligne pour le Tableau blanc

Options d'exportation restrictives

Tarifs de Klaxoon

Free

Débutant: 27$/mois par utilisateur

27$/mois par utilisateur Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

🧠 Did You Know? Les organigrammes ont été utilisés pour la première fois dans les années 1920 par Frank Gilbreth, un pionnier des études sur le mouvement. Son idée était d'améliorer l'efficacité des tâches industrielles, mais aujourd'hui, les organigrammes sont utilisés pour tout, de la conception de logiciels à la résolution de problèmes.

10. Sketch (le meilleur pour les concepteurs UI/UX et le prototypage interactif)

Via : Esquisse Célèbre pour ses atouts en matière de conception vectorielle, Mon travail convient parfaitement aux concepteurs qui cherchent à construire, tester et itérer rapidement sur des conceptions. Il assiste les équipes grâce à ses puissants outils de disposition, ses guides intelligents et un vaste écosystème de plugins, élargissant ses fonctions de base pour inclure l'animation et le prototypage avancé.

Ce qui est intéressant, c'est sa vaste bibliothèque de composants et de symboles qui aide les équipes à maintenir la cohérence entre les conceptions et à mettre rapidement à jour les prototypes en fonction des besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Sketch

Ajustez automatiquement les composants et les éléments des conceptions pour qu'ils s'adaptent aux différentes tailles d'écran pour des dispositions réactives

Personnalisez les artboards pour créer des écrans et des flux d'utilisateurs en toute flexibilité, en fonction des besoins spécifiques de votre projet

Utilisez les fonctionnalités avancées de gestion des calques pour organiser et rationaliser les conceptions complexes

Appliquer des guides et des règles intelligents pour maintenir la précision de la disposition et assurer la cohérence

Limites de l'esquisse

Plate-forme Mac uniquement

Pas d'outils de gestion de projet avancés

Tarifs de Sketch

Standard: 10$/mois par éditeur

10$/mois par éditeur Licence Mac uniquement: 120 $ par place

120 $ par place Business: 22$/mois par éditeur

Évaluations et critiques de l'esquisse

G2: 4.5/5 (1,200+ reviews)

4.5/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (800+ commentaires)

Passez à ClickUp pour une gestion de projet visuelle plus forte

Trouver le bon outil de collaboration va bien au-delà du simple tableau blanc visuel - vous avez besoin d'une plateforme qui s'intègre au flux de travail de votre équipe et améliore la productivité sans complexité.

Bien que Miro reste une option puissante, les outils de collaboration comme ClickUp offrent un référentiel de fonctionnalités qui peuvent améliorer votre approche de la gestion de projet.

En fin de compte, le bon outil dépend de la taille de votre équipe, de vos exigences techniques et de votre budget. Envisagez d'utiliser ClickUp pour son architecture à réponse rapide, qui gère tout, des fichiers cloud aux tâches intégrées, en passant par les communications internes et les projets entiers.

