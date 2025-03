15 modèles gratuits de plans de reprise après sinistre pour aider votre entreprise à rebondir plus rapidement

Combien de temps d'arrêt votre entreprise peut-elle se permettre ? Une panne de serveur ou une catastrophe naturelle peut faire plus que ralentir les choses ; elle peut causer des dommages irréversibles à la réputation et aux finances de votre entreprise.

Mais avec un solide forfait de reprise après sinistre (DRP), vous pouvez atténuer le chaos et reprendre rapidement vos activités.

Vous avez besoin d'un plan de reprise après sinistre, mais vous n'avez pas le temps de tout reprendre à zéro ?

Les modèles de plans de reprise après sinistre peuvent vous aider. Nous avons dressé une liste des meilleurs modèles de plan de reprise d'activité pour vous assister dans votre projet de reprise d'activité forfait organisationnel . Consultez-les.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de reprise après sinistre ?

Les modèles de plan de reprise après sinistre (PRS) sont des documents pré-structurés conçus pour vous aider à élaborer des stratégies et des protocoles de réponse à des évènements inattendus, tels que des cyber-attaques, des catastrophes naturelles ou des pannes de système

Ces modèles fournissent une feuille de route pour la maintenance des activités de l'entreprise, la protection des données et la réduction des temps d'arrêt pendant une crise.

Ils sont particulièrement utiles pour les professionnels de l'informatique, les planificateurs de la continuité des activités et les dirigeants d'entreprise, car ils proposent des étapes et des processus clairs adaptés aux besoins spécifiques des différents secteurs ou départements.

Grâce à ces modèles, vous gagnerez du temps tout en réduisant la probabilité d'omettre des détails essentiels dans votre plan de reprise après sinistre.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de reprise après sinistre ?

Un bon modèle de plan de reprise après sinistre doit couvrir plusieurs aspects clés. Il doit être :

complet , il doit prendre en compte tous les désastres physiques et numériques potentiels

, il doit prendre en compte tous les désastres physiques et numériques potentiels personnalisable , afin qu'il puisse s'adapter aux exigences spécifiques de votre entreprise ou de votre secteur d'activité

, afin qu'il puisse s'adapter aux exigences spécifiques de votre entreprise ou de votre secteur d'activité Convivial , il décompose les actions complexes en étapes claires et gérables que les différentes équipes ou départements peuvent exécuter en temps de crise

, il décompose les actions complexes en étapes claires et gérables que les différentes équipes ou départements peuvent exécuter en temps de crise Évolutif, il grandit avec votre entreprise et peut être ajusté en fonction de l'apparition de nouveaux risques ou de l'expansion de vos activités

N'oubliez pas : Une approche unique ne fonctionne pas pour la gestion des risques . Vous devrez adapter votre forfait de reprise après sinistre à vos besoins spécifiques. Toutefois, les modèles fournis ci-dessous vous donneront une longueur d'avance. Adaptez-les à vos besoins et vous serez prêt à rebondir en cas d'urgence.

15 modèles de plans de reprise d'activité gratuits

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de plan de reprise après sinistre pour vous aider à vous préparer à l'inattendu :

1. Le modèle d'analyse d'impact sur l'entreprise de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-789.png Le modèle d'analyse d'impact sur les entreprises ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6080728&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle d'analyse d'impact sur l'entreprise ClickUp vous aide à identifier les fonctions et processus critiques de votre organisation et à évaluer l'impact potentiel des perturbations

Les sections faciles à remplir concernant l'impact sur les temps d'arrêt, les objectifs de temps de récupération (RTO) et les objectifs de point de récupération (RPO) permettent de rationaliser le processus d'analyse.

Utilisez ce modèle pour :

Dresser la liste des fonctions et processus essentiels de l'entreprise, puis les classer en fonction de leur impact sur les opérations

Documenter le temps d'indisponibilité maximal acceptable et identifier où vous avez besoin de redondance ou de sauvegardes pour minimiser les perturbations

Utiliser les champs personnalisés intégrés pour calculer les ressources nécessaires à la maintenance de chaque fonction essentielle en cas d'évènement

✨Idéal pour: Les planificateurs de la continuité des activités et les gestionnaires de risques qui ont besoin d'évaluer les impacts potentiels des perturbations sur les fonctions de l'entreprise.

2. Le modèle de Business Forfait ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-790.png Le modèle de plan de continuité des affaires ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216264123&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de plan de continuité des activités de ClickUp peut vous aider à assurer le bon déroulement des opérations même en cas de catastrophe

Il vous permet de définir des procédures pour le maintien des fonctions essentielles de l'entreprise, la délégation des responsabilités et l'identification des ressources nécessaires en cas de crise.

Voici comment vous pouvez agir avec ce document modèle de plan de continuité :

Utilisez les champs personnalisés pour attribuer les rôles et les responsabilités en cas d'urgence, afin que chacun connaisse son rôle dans le maintien des activités

Ajoutez des procédures détaillées pour restaurer les systèmes critiques, en utilisant les sections du modèle pour les actions de récupération étape par étape

Utilisez les sections relatives aux canaux de communication pour vous assurer que les parties prenantes sont informées tout au long de la catastrophe

✨Ideal for: Les responsables informatiques et les cadres dirigeants chargés d'assurer le fonctionnement ininterrompu de l'entreprise.

3. Le modèle de plan d'urgence ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-791.png Le modèle de plan d'urgence ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216264282&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Un forfait d'urgence bien conçu est comme un filet de sécurité, fournissant un tampon contre les défis inattendus. Il garantit que votre entreprise peut s'adapter et poursuivre ses activités même dans l'adversité.

Le plan d'urgence Modèle de plan d'urgence ClickUp est essentiel pour créer des stratégies de sauvegarde si vos forfaits principaux échouent

Ce modèle vous permet de documenter des actions alternatives pour différents scénarios de catastrophe, afin que votre équipe puisse pivoter rapidement en cas d'évènements inattendus.

Il comprend également des d'évaluation des risques et des étapes d'atténuation pour vous aider à rester proactif plutôt que réactif.

💡Quick tips to make the most of this template:

Documentez les stratégies alternatives pour les scénarios à haut risque. Il peut s'agir de n'importe quoi, des centres de données de sauvegarde au stockage hors site

Utilisez les sections relatives à l'évaluation des risques pour identifier les menaces potentielles et documenter les mesures préventives susceptibles de minimiser leur impact

Utilisez la fonctionnalité de rappel ClickUp pour réviser et mettre à jour votre plan d'urgenceforfait d'urgence pour rester pertinent au fur et à mesure de l'évolution de vos entreprises

✨Ideal for: Les gestionnaires de projet qui préparent des stratégies alternatives pour les projets à haut risque.

4. Le modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-792.png Le modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110124&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Qu'il s'agisse d'une faille de sécurité ou d'une catastrophe naturelle, une action rapide et coordonnée est la clé pour en atténuer l'impact sur votre entreprise.

Les Modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp est conçu pour vous aider à définir des instructions étape par étape pour traiter les incidents indésirables en temps réel

Avec des sections prédéfinies pour les objectifs, les rôles et les ressources, ce modèle permet à votre équipe de savoir facilement qui est responsable de quoi lors d'un incident.

N'oubliez pas de.. :

Utiliser la section du plan d'action pour spécifier les premières choses à faire lorsqu'un incident se produit, comme l'arrêt des serveurs ou des systèmes affectés

De vous assurer que vous avez détaillé l'équipement ou les équipes nécessaires pour traiter l'incident de manière efficace

✨Idéal pour: Les équipes d'intervention d'urgence qui gèrent les incidents et les crises en temps réel, les services informatiques qui font face à des incidents critiques comme les pannes de système ou les violations de données, et les équipes RH qui gèrent les incidents liés à la sécurité sur le lieu de travail et les réponses urgentes.

5. Le modèle de plan d'urgence ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-793.png Le modèle de plan d'urgence ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-2475828&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Le plan d'urgence Modèle de plan d'urgence ClickUp vous aide à planifier les mesures d'intervention immédiates, à répartir les rôles en cas d'urgence et à dresser la liste des ressources vitales pour assurer la sécurité de tous.

Il est particulièrement utile pour coordonner la communication dans le chaos d'une situation d'urgence.

La structure du modèle permet de documenter rapidement les premières étapes pour faire face à différents types d'urgences, qu'il s'agisse d'un incendie, d'une inondation ou d'une défaillance du système.

💡Quick Tips:

Planifiez des forfaits de sortie d'urgence clairs et des lieux de réunion sûrs pour votre équipe

Établissez des listes de contacts avec les parties prenantes, les services d'urgence et les équipes d'urgence internes

✨Ideal for: Les responsables de la sécurité et les gestionnaires d'installations chargés de créer et de maintenir des protocoles de sécurité.

6. Le modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-794.png Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200542347&department=pmo Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp vous aide à prioriser les efforts de reprise après sinistre en fonction des risques qui représentent la plus grande menace pour vos opérations

Ce modèle permet d'identifier les problèmes qui requièrent une attention immédiate et ceux qui peuvent être traités ultérieurement.

Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce modèle :

Utilisez la matrice pour représenter les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact potentiel, ce qui permet de hiérarchiser les menaces les plus critiques

Attribuer des actions et des équipes responsables de l'atténuation des risques en utilisant le modèle Tâches ClickUp pour les risques à fort impact

Paramétrer des rappels pour mettre à jour régulièrement la matrice à mesure que de nouveaux risques apparaissent ou que les anciens diminuent

✨Ideal for: Les équipes d'évaluation des risques et les analystes d'entreprise effectuant des évaluations des risques pour la planification stratégique.

7. Le modèle de rapport d'incident informatique ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-795.png Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2z6mvjb&department=it Télécharger ce modèle /$cta/

Un rapport d'incident informatique est un outil vital pour les entreprises de toutes tailles. Les équipes informatiques peuvent améliorer de manière significative la qualité du service et identifier les problèmes récurrents en documentant, suivant et résolvant les incidents invite, instructions.

Les Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp est conçu pour aider les équipes informatiques à documenter et à traiter rapidement les pannes de système ou les atteintes à la cybersécurité. Ce modèle comprend des champs pour enregistrer les détails de l'incident, l'analyse des causes profondes et les étapes de récupération. Grâce à ce modèle, votre équipe peut garantir des temps de réponse rapides et réduire les risques futurs en analysant les incidents passés.

Quand rédiger un rapport d'incident :

Utilisez les champs personnalisables pour consigner les spécificités de chaque incident informatique, comme sa cause et la manière dont il a été résolu

S'assurer que chaquerapport d'incident comporte une analyse des causes profondes, ce qui permet d'éviter les problèmes futurs

Utiliser La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp pour surveiller le temps nécessaire à la résolution des incidents, ce qui permet d'améliorer les temps de réponse dans les scénarios futurs

💡Quick Tip: Documenter les défaillances, les violations et les perturbations du système dans le cadre d'un plan de reprise d'activité informatique complet, garantissant une identification et une résolution rapides des problèmes alignés sur votre plan de reprise d'activité informatique Politiques et procédures informatiques .

✨Ideal for: Les équipes de cybersécurité, les administrateurs système et les services informatiques qui documentent les défaillances du système, les violations de données et autres perturbations technologiques.

8. Le modèle de rapport d'incident sur le lieu de travail ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-796.png Le modèle de rapport d'incident sur le lieu de travail de ClickUp : Modèle(s) de plan de reprise après sinistre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6080600&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le plan de reprise d'activité en cas de catastrophe Modèle de rapport d'incident sur le lieu de travail ClickUp facilite la documentation des accidents ou des blessures et permet de prendre les étapes nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent

C'est un outil indispensable pour maintenir un environnement de travail sûr et rester en conformité avec les réglementations relatives à la sécurité sur le lieu de travail.

Comment utiliser le modèle pour la gestion des incidents :

Saisissez tous les détails pertinents concernant les incidents survenus sur le lieu de travail, y compris les comptes rendus des témoins et les photos, le cas échéant

Analyser les tendances des incidents rapportés afin d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer les protocoles de sécurité

Utiliser les champs du formulaire pour s'assurer que toutes les exigences légales et de sécurité nécessaires sont remplies lors du dépôt des rapports d'incidents

✨Idéal pour: Les responsables RH qui documentent les accidents ou incidents survenus sur le lieu de travail.

9. Le modèle ClickUp de plan d'action en cas d'urgence sur le lieu de travail

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-797.png Modèle de plan d'action d'urgence pour le lieu de travail ClickUp : Modèle(s) de plan de reprise après sinistre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110404&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le plan de reprise d'activité en cas de catastrophe ClickUp Modèle de plan d'action en cas d'urgence sur le lieu de travail vous permet de planifier les itinéraires d'évacuation, les zones de rassemblement et les rôles spécifiques pour guider le personnel vers la sécurité

Utilisez-le pour forfaiter et documenter des exercices de sécurité réguliers, afin de vous assurer que tout le monde est prêt à faire face à diverses situations d'urgence. En outre, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'attribution des rôles pour vous assurer que les responsables des urgences sont identifiés et formés à leurs tâches spécifiques.

Suivez ces étapes pour créer un forfait efficace :

Documentez les situations d'urgence et faites un brainstorming sur les réponses à apporter à l'aide d'un ClickUp Doc Attribuez des rôles et des responsabilités aux membres de l'équipe à l'aide des tâches ClickUp

Visualisez votre forfait d'évacuation avec un tableau de bord ClickUp pour une meilleure compréhension

Automatisez les notifications en cas d'urgence avec Automatisations ClickUp Suivez la progression de votre forfait d'intervention post-urgence avec ClickUp Objectifs

Marquez les dates importantes comme les sessions de formation ou les exercices d'urgence à l'aide des Jalons ClickUp

✨Idéal pour: Les coordinateurs des interventions d'urgence et les équipes de gestion des installations qui supervisent la sécurité des employés pendant les situations d'urgence sur le lieu de travail.

10. Le modèle de rapport d'incident de sécurité ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-798.png Modèle de rapport d'incident de sécurité ClickUp : Modèle(s) de plan de reprise après sinistre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3964244&department=operations Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le plan de reprise d'activité en cas de catastrophe Modèle de rapport d'incident de sécurité ClickUp vous permet de documenter chaque détail d'une violation, de l'incident initial au processus de récupération

Il permet de s'assurer que tous les problèmes de sécurité sont traités en temps opportun, ce qui réduit le risque de périodicité et améliore la posture de sécurité globale de votre organisation.

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle :

Enregistrez chaque incident de sécurité au fur et à mesure qu'il se produit, en prévoyant des champs pour le type de violation, les systèmes affectés et les données compromises

Utilisez les sections d'analyse des causes profondes pour identifier les lacunes de vos mesures de sécurité qui ont conduit à l'incident

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe pour qu'ils assurent le suivi des failles de sécurité et mettent en œuvre des mesures visant à éviter toute périodicité

✨Idéal pour: Les équipes de sécurité pour documenter les problèmes de sécurité physique ou des données, ainsi que les responsables de la conformité pour suivre les incidents afin de garantir le respect des réglementations.

11. Le modèle de rapport après action simple de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-799.png Le modèle simple de rapport après action de ClickUp : Modèle(s) de plan de reprise après sinistre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6093688&department=other Télécharger ce modèle /$$$cta/

Après une crise, utilisez le plan de reprise après sinistre de la ClickUp Modèle de rapport après action simple pour analyser la manière dont votre équipe a réagi et documenter les éventuelles lacunes ou améliorations.

Veillez à ce que chaque catastrophe soit l'occasion de vous améliorer en consignant les enseignements tirés et les étapes à suivre pour affiner les réponses futures. Mettez à jour vos forfaits de reprise après sinistre en fonction de l'évolution de la situation rapport après action et éviter de commettre deux fois les mêmes erreurs.

✨Ideal for: Les responsables des opérations qui ont besoin d'évaluer et de documenter les leçons tirées après un incident.

12. Le modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-800.png Le modèle de plan de communication en cas d'incident de ClickUp : Modèle(s) de plan de reprise après sinistre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6147684&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le plan de reprise d'activité en cas de catastrophe Modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp fournit une forme facile à mettre en forme pour réfléchir à l'incident et identifier les domaines à améliorer

Il est idéal pour l'analyse post-incident et vous aide à affiner vos forfaits de reprise après sinistre pour l'avenir.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Garantir que toutes les parties prenantes clés reçoivent des mises à jour opportunes et précises lors d'un incident

Spécifier les canaux à utiliser - tels que les e-mails, les SMS ou les plateformes de messagerie interne - pour garantir un partage rapide et fiable des informations

Utiliser Commentaires de ClickUp et les pièces jointes pour conserver un journal détaillé de toutes les communications à des fins de transparence

✨Ideal for: Les équipes de relations publiques et de communication qui gèrent les messages externes et internes pendant un incident.

13. Le modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-801.png Modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité : Modèle(s) de plan de reprise après sinistre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110524&department=it Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le plan de reprise d'activité en cas de catastrophe Modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité propose une approche étape par étape de la protection des actifs numériques

Il comprend des sections pour l'identification des risques, la mise en œuvre des mesures de sécurité et la réponse aux violations potentielles, ce qui vous aide à protéger les informations sensibles et à éviter les incidents coûteux.

Le modèle vous aide à :

Identifier etgérer les risques potentiels en matière de cybersécurité et attribuer la responsabilité de la surveillance de ces menaces

Prédéfinir les étapes à suivre en cas de détection d'une atteinte à la cybersécurité, afin de garantir une réaction rapide et coordonnée

Attribuer des tâches spécifiques pour le rétablissement, en veillant à ce que la restauration des données et la sécurité du système soient prises en compte dans les plus brefs délais en cas d'atteinte à la sécurité

Gérer les projets de cybersécurité de manière holistique et rationalisée

✨Ideal for: Les managers informatiques et les équipes de cybersécurité qui conçoivent des protocoles pour gérer les violations de données et les attaques numériques.

14. Le modèle de plan d'action d'urgence pour la construction de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-802.png Modèle de plan d'action d'urgence pour la construction ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6099388&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Le plan d'action d'urgence ClickUp Modèle de plan d'action d'urgence pour la construction vous aide à vous préparer à des incidents tels que des pannes d'équipement, des accidents de travail ou des risques environnementaux

Il décrit les mesures d'intervention d'urgence, attribue les rôles et inclut des protocoles de sécurité pour garantir des interventions rapides et efficaces.

Utilisez le modèle pour :

Définir des forfaits d'action pour les incidents liés à la construction, tels que les pannes d'équipement ou les risques environnementaux, ou la reconstruction de sites sinistrés après de graves dommages

Identifier les responsables de la sécurité et leur assigner des tâches d'urgence afin de garantir des réponses rapides aux incidents survenant sur le site

S'assurer que les protocoles de sécurité sont suivis et régulièrement mis à jour en utilisant les fonctionnalités de suivi intégrées

✨Idéal pour: Les responsables de chantiers de construction ayant besoin de forfaits d'action détaillés pour les urgences sur site.

15. Le modèle de plan d'action d'urgence pour les petites entreprises de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-803.png Le modèle de plan d'action d'urgence ClickUp pour les petites entreprises : Modèle(s) de plan de reprise après sinistre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110044&department=operations Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le plan de reprise d'activité en cas de catastrophe ClickUp Modèle de plan d'action d'urgence pour les petites entreprises est conçu pour aider les propriétaires de petites entreprises à se préparer aux situations d'urgence grâce à des étapes simples mais efficaces pour assurer la continuité de leurs activités

Ce modèle met l'accent sur des étapes pratiques, vous aidant à maintenir vos activités sans avoir besoin d'une armée de ressources.

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle :

Adaptez les procédures d'intervention d'urgence aux besoins spécifiques de votre petite entreprise, en vous concentrant sur des étapes pratiques et faciles à exécuter

Tirez parti de la fonctionnalité de liste de contacts pour tenir à jour un répertoire des personnes à contacter en cas d'urgence, y compris les autorités locales et le personnel clé

Utilisez les tâches ClickUp et les échéanciers pour programmer des exercices réguliers ou des révisions du plan d'action d'urgence, afin de vous assurer que votre entreprise est toujours prête

✨Ideal for: Entrepreneurs à la recherche de solutions abordables et évolutives pour la gestion de crise.

Sauvegardez vos opérations grâce à un forfait de réussite

Bien qu'aucune entreprise ne puisse éliminer le risque d'évènements imprévus, un forfait d'urgence bien préparé peut en atténuer considérablement l'impact. En anticipant les défis potentiels et en adoptant une approche structurée, vous pouvez minimiser les perturbations du centre de données et des services critiques et assurer la continuité de l'entreprise.

Grâce aux modèles complets et personnalisables de ClickUp, la planification de la reprise après sinistre devient plus simple, plus organisée et beaucoup moins intimidante.

Alors, pourquoi attendre que le ciel vous tombe sur la tête ? Commencez dès aujourd'hui à mettre en place vos procédures de reprise après sinistre. Essayez ClickUp dès maintenant !