10 modèles gratuits de plans de continuité en Word et ClickUp

À votre entreprise, avez-vous un forfaita en cas de catastrophe ? Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou d'une crise de relations publiques, le fait d'avoir à portée de main un cahier des charges prêt à l'emploi vous aidera à sortir renforcé de toute situation d'urgence. 💪

Si peu d'entreprises peuvent prédire une grande catastrophe comme la pandémie, les entreprises qui ont mis en place une procédure de reprise peuvent être mieux positionnées pour agir plus rapidement à l'avenir. En investissant dans un plan de continuité des activités (PCA), vous pouvez assurer la sécurité de votre équipe, éviter les interruptions d'activité et protéger votre image de marque.

Un forfait Business couvre toutes les situations d'urgence susceptibles d'avoir un impact sur votre entreprise. Mais il faut du temps pour créer un plan de continuité solide - et vous devez concentrer votre énergie sur la substance du plan, et non sur sa mise en forme.

Heureusement, les modèles de PCA permettent d'élaborer rapidement et facilement un plan de continuité de créer rapidement des forfaits d'urgence qui ne laissent aucune place à l'improvisation. 🔍

Dans ce guide, nous expliquerons ce qu'est un modèle de plan de continuité, les éléments clés d'un modèle de Business, et nous partagerons nos 10 meilleurs modèles de plan de continuité d'entreprise gratuits.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de continuité ?

Un modèle de plan de continuité est un document structuré qui aide votre entreprise à poursuivre ses activités même en cas d'urgence.

À la base, un modèle de plan de continuité est une question de préparation. Que vous soyez confronté à une catastrophe naturelle comme une tornade ou à une panne d'origine humaine due à une cyberattaque, un modèle de PCA vous donne une feuille de route pour minimiser les interruptions d'activité et les temps d'arrêt.

Les grandes entreprises ne sont pas les seules concernées. Les petites entreprises sont plus vulnérables aux catastrophes car elles disposent de moins de ressources. Il est donc d'autant plus important pour elles de créer un forfait de continuité.

L'inconvénient est que la création d'un PCA demande du temps et des ressources, ce qui explique pourquoi tant d'entreprises n'en ont pas. Heureusement, l'utilisation d'un modèle prêt à l'emploi permet de gagner des heures sur le processus de création d'un PCA. Il vous permet également d'envisager plusieurs aspects de la préparation aux catastrophes, de sorte que vous ne risquez pas de négliger un élément important.

Quels sont les éléments clés d'un modèle de forfait Business ?

Chaque entreprise a une définition différente de ce qui constitue une "urgence" La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez toujours suivre la même formule de gestion des urgences avec le bon modèle. Un forfait Business solide doit comprendre au minimum les éléments suivants :

Table des matières : Liste de toutes les sections du modèle - avec des liens pour faciliter l'accès

Liste de toutes les sections du modèle - avec des liens pour faciliter l'accès Introduction: Présentez l'objectif et le champ d'application du PCA. Il est également important de faire la distinction entre le moment où vous devez utiliser ce forfait et celui où vous devez contacter les services d'urgence

Présentez l'objectif et le champ d'application du PCA. Il est également important de faire la distinction entre le moment où vous devez utiliser ce forfait et celui où vous devez contacter les services d'urgence Évaluation des risques : Cette section doit permettre d'identifier les menaces potentielles qui pourraient affecter votre entreprise. Elle doit comprendre une analyse de l'impact sur l'entreprise afin de mesurer les dommages que ce risque particulier pourrait causer à votre entreprise

Cette section doit permettre d'identifier les menaces potentielles qui pourraient affecter votre entreprise. Elle doit comprendre une analyse de l'impact sur l'entreprise afin de mesurer les dommages que ce risque particulier pourrait causer à votre entreprise Stratégies de récupération: Une fois que vous avez compris les risques potentiels, vous pouvezcréer un forfait stratégique pour la reprise. Vérifiez auprès de votre équipe juridique s'il existe des exigences réglementaires pour cette étape

Une fois que vous avez compris les risques potentiels, vous pouvezcréer un forfait stratégique pour la reprise. Vérifiez auprès de votre équipe juridique s'il existe des exigences réglementaires pour cette étape **Liste de tous les membres de l'équipe et de leurs numéros de téléphone en cas d'urgence. Incluez les contacts pertinents dans les ressources humaines (RH), les technologies de l'information (TI) et l'équipe de direction. Le plan doit également préciser quelles sont les parties prenantes chargées de chaque partie du forfait

Plan de communication : Indiquez comment vous partagerez les informations avec les membres du personnel, la direction, les partenaires de l'entreprise et le public

10 modèles de plans de continuité gratuits

Un forfait Business permet à votre entreprise de continuer à fonctionner même en cas de difficultés. La création d'un forfait prend du temps, mais avec le bon modèle, vous pouvez rationaliser la mise en forme et passer directement aux choses sérieuses. Consultez ces 10 modèles de plan de continuité gratuits pour accélérer le processus de création du plan de continuité. ⚡

1. Modèle de plan de continuité des activités de ClickUp

Assurez le bon fonctionnement de votre entreprise en mettant en place un forfait Business proactif à l'aide de ce modèle détaillé

Les pannes d'équipement, les pandémies et les catastrophes naturelles font des ravages dans toutes les entreprises. Vous avez besoin d'un un forfait Business flexible qui fonctionne même dans le pire des cas. Cela peut signifier que vous n'exécutez que les fonctions essentielles de l'entreprise, mais c'est mieux que rien, n'est-ce pas ?

Il est impossible de prévoir toutes les catastrophes potentielles, mais la Modèle de Business Forfait ClickUp est ce qui se rapproche le plus d'une boule de cristal magique. 🔮

Il comprend plusieurs sections utiles pour :

L'évaluation des risques

Stratégies de récupération

Tests et examens des processus

Ce modèle comprend même de jolies visualisations et des couleurs pour attirer votre attention aux bons endroits. Créez des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour vous approprier le modèle.

Le modèle ClickUp Business Forfait s'intègre également à votre système ClickUp outils de gestion de projet ClickUp afin que vous puissiez générer des tâches, suivre le temps, créer des dépendances, et plus encore, sans quitter votre modèle de PCA. 🤩

2. Modèle de plan d'urgence ClickUp

Utilisez les vues Liste et Tableau de ce modèle de plan d'urgence ClickUp pour mieux suivre les risques et les mesures que vous comptez prendre

Un plan d'urgence est différent d'un plan de continuité. Ce type de modèle de PCA identifie les risques potentiels, dresse la liste des solutions possibles et donne à votre équipe les moyens d'y faire face un forfait stratégique pour répondre aux perturbations les plus probables.

Les Modèle de plan d'urgence ClickUp permet à votre équipe de disposer d'un cadre expert pour :

Analyser les risques

Paramétrer les objectifs et les résultats souhaités

Trouver les ressources et le personnel nécessaires à l'exécution d'un forfait d'urgence

Tester tous les scénarios possibles

L'avantage de ce modèle est qu'il fournit un processus de création d'un forfait unique adapté aux risques qui vous préoccupent le plus. Il identifie également les responsabilités et les tâches des membres de l'équipe pour chaque scénario, afin que les prochaines étapes soient parfaitement claires.

3. Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp

Que vous travailliez sur le lancement d'un produit ou sur un processus interne, ce modèle ClickUp vous aidera à prendre des décisions en toute confiance

Nous avons vu de nos propres yeux avec quelle facilité une pandémie peut provoquer des perturbations massives dans les entreprises. Mais certaines catastrophes sont plus (et moins) susceptibles d'avoir un impact sur votre entreprise.

Par exemple, si vous habitez dans le Midwest, les ouragans ne font probablement pas partie de vos préoccupations. En revanche, si votre chaîne d'approvisionnement repose sur des matériaux acheminés depuis la côte, vous vous soucierez probablement beaucoup des ouragans. 🌀

Les Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp vous aidera à déterminer les risques les plus susceptibles de perturber votre entreprise. Il classe même ces risques en fonction des dommages potentiels afin de vous aider à hiérarchiser votre temps et vos ressources. Ainsi, vous vous préparez d'abord aux situations d'urgence les plus dommageables (et les plus probables).

Ce modèle est indispensable si votre équipe a du mal à prendre des décisions éclairées ou à hiérarchiser les tâches. Ce modèle de plan de continuité des activités comprend même une visualisation simple que vous pouvez partager avec les autres membres de l'équipe pour prendre des décisions de groupe éclairées en moins de temps. 🙌

4. ClickUp Modèle d'analyse d'impact sur les entreprises

Liez vos systèmes et processus à leur impact sur l'entreprise avec le modèle d'analyse d'impact sur l'entreprise de ClickUp

Une analyse d'impact sur l'entreprise (BIA) permet d'identifier les risques potentiels pour votre entreprise. Une fois les risques identifiés, l'AIB consigne tous les forfaits d'action que vous pouvez activer en cas d'urgence.

Pour commencer, consignez toutes les urgences potentielles dans un modèle de suivi des problèmes . A partir de là, utilisez le modèle Modèle d'analyse d'impact sur l'entreprise ClickUp pour insérer rapidement des critères tels que l'impact financier, la réputation de la marque, l'expérience client, etc. ✨

Ce modèle de plan de continuité aide les équipes à sortir de cycles d'anxiété improductifs en se concentrant sur l'activation du forfait. Au lieu de suivre son instinct en cas de crise, cette modèle de type rubriques assiste à des décisions calmes et objectives en utilisant des données quantifiées.

5. ClickUp Matrice des priorités Tableau blanc modèle

Utilisez le Tableau blanc 2×2 de la matrice des priorités pour vous aider à organiser vos tâches en fonction de leur importance et de leur niveau de priorité

Une fois que vous connaissez les urgences de priorité élevée susceptibles d'affecter votre entreprise, vous avez peut-être encore besoin d'aide pour hiérarchiser celles auxquelles vous devez vous attaquer en premier. Utilisez le tableau blanc de la Modèle de Tableau blanc de la matrice des priorités ClickUp pour déterminer clairement les forfaits et les tâches à exécuter en priorité en cas de catastrophe.

Vous pouvez utiliser ce modèle pendant la phase de planification de l'élaboration d'un plan de continuité ou même lorsqu'une catastrophe survient. La matrice des priorités met votre équipe sur la même page, classe l'urgence des différentes tâches et visualise tout pour votre groupe dans un joli graphique. 📊

6. ClickUp Modèle de plan d'urgence

Suivez les itinéraires d'évacuation et autres détails importants relatifs à la sécurité grâce au modèle de plan d'urgence de ClickUp

Tout modèle de plan de continuité d'entreprise doit contenir un plan d'urgence. Le modèle de plan d'urgence de Modèle de plan d'urgence ClickUp est utile non seulement pour votre forfait de continuité, mais aussi pour la signalisation d'urgence dans l'ensemble de votre bâtiment.

Vous êtes libre de personnaliser le forfait à votre guise, mais le modèle comprend les éléments suivants :

Des forfaits d'évacuation

Itinéraires d'évacuation

Points de rassemblement

Rôles des personnes clés

Procédures étape par étape pour différentes situations d'urgence

Certaines entreprises élaborent un seul et unique forfait d'urgence, tandis que d'autres devront en créer plusieurs. Par exemple, vous pouvez créer un forfait d'urgence pour les incendies et un autre pour les tornades. 🌪️

N'oubliez pas que des lois locales, nationales ou fédérales s'appliquent aux panneaux d'urgence. Consultez votre équipe juridique pour vous assurer que vous affichez ces panneaux conformément à ces exigences.

7. ClickUp Modèle de plan d'action en cas d'urgence sur le lieu de travail

Répondez aux exigences de l'OSHA avec ce modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail de ClickUp

Certains modèles de plans de continuité des activités sont conçus pour protéger les activités de l'entreprise ou le public, mais il est important d'avoir un forfait pour protéger vos employés également. Le modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail de ClickUp Modèle de plan d'action d'urgence pour le lieu de travail ClickUp vous aide à le faire.

Il s'agit d'un forfait d'urgence plus approfondi qui vous aide :

Communiquer rapidement et clairement avec les employés pendant tous les types d'urgences

Définir qui est responsable de quoi en cas d'urgence - avant que l'urgence ne se produise réellement

Conserver tous les forfaits d'urgence dans un endroit sûr

Un forfait d'urgence est très utile car il permet à vos employés d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour surmonter une situation d'urgence. Certaines compagnies d'assurance exigent que les entreprises disposent d'un forfait d'urgence documenté, ce qui peut également vous aider à obtenir une couverture. 🌻

ClickUp est une solution de lieu de travail tout-en-un, donc le stockage de votre plan d'action d'urgence dans la même plateforme que vos tâches et vos discussions le rend plus accessible pour l'ensemble de l'équipe.

8. Word Business Continuity Plan Template by Disaster Recovery Plan Template

Modèle de plan de reprise après sinistre Via

Vous êtes une entreprise de Microsoft ? Alors vous allez adorer le Modèle Word de forfait Business Continuity (en anglais) par le modèle de plan de reprise après sinistre. Il s'agit d'une version publique du forfait Business du MIT. Vous pouvez donc être sûr qu'il couvre toutes les bases.

Ce modèle de plan de continuité gratuit comprend des sections pour :

Introduction

Conception du forfait

Organisation de l'intervention en cas de catastrophe et de la reprise des activités

Le forfait Business

Procédures de gestion des équipes

Procédures de reprise, y compris une liste de notifications

Des téléchargements sont disponibles pour Word et Adobe PDF, mais le texte du modèle est disponible sur le site web si vous ne souhaitez pas le télécharger.

9. Word Small Firm Business Continuity Plan Template by FINRA.org (en anglais seulement)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Word-Small-Firm-Business-Continuity-Plan-Template-by-Finra.org\_.jpg Word Small Firm Business Continuity Plan Template by FINRA.org (en anglais) /$$$img/

Via Finra.org

La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) réglemente le secteur de l'investissement. La gestion des risques est au cœur des investissements. Il n'est donc pas surprenant que la FINRA ait publié un guide gratuit sur la gestion des risques Modèle de forfait Business Continuity pour les petites entreprises .

Un forfait de continuité est nécessaire si vous êtes une petite société de courtage ou si vous êtes autrement tenu de suivre les directives de la FINRA. Au lieu de vous demander si vous êtes en conformité, suivez le modèle de plan de continuité de la FINRA pour plus de tranquillité d'esprit. 🧘

Il comprend des sections pour :

Les personnes à contacter en cas d'urgence

Emplacements des bureaux et sites alternatifs

Politiques de l'entreprise

Les évaluations financières et opérationnelles

Systèmes critiques

Rapports réglementaires

Mises à jour et révisions annuelles

Vous devez toujours adapter le modèle à vos besoins spécifiques, mais le modèle vous aidera à gagner beaucoup de temps.

10. Word Business Continuity Plan Modèle par LegalTemplates

Via LegalTemplates

LegalTemplate's Modèle de forfait Business Continuity en format Word est sans fioritures, mais il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour créer votre propre plan de continuité des activités.

Nous apprécions le fait que le site vous guide à travers un processus structuré pour créer un plan d'intervention en cas d'incident (IRP), un plan d'intervention d'urgence (ERP), un plan de continuité de la chaîne d'approvisionnement et d'autres types de plans de continuité dont vous pourriez avoir besoin.

LegalTemplates propose également quelques conseils utiles pour le suivi des objectifs de votre plan de continuité dans le temps . Ils indiquent qu'il faut revoir la checklist deux fois par an, s'entraîner à mettre tout en œuvre une fois par an et faire une révision formelle de son plan de continuité tous les deux ans.

Améliorer les processus Business avec ClickUp

La gestion de la continuité des activités est une nécessité pour les entreprises de toutes tailles. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou d'une autre situation d'urgence, vous avez besoin d'un forfait bien avant que le pire ne se produise.

Appuyez-vous sur cette liste de modèles de plans de continuité gratuits pour créer un plan de reprise après sinistre qui vous aidera à reprendre plus rapidement le cours normal de vos activités. 👔

Les modèles sont utiles, mais ne serait-il pas préférable que vous puissiez stocker vos modèles aux côtés de vos tâches, projets, documents, tableaux blancs, etc

ClickUp combine tout votre travail en une seule plateforme pour gagner du temps et éliminez les problèmes liés au changement de plateforme. Constatez par vous-même la différence ClickUp : Créez dès maintenant votre environnement de travail ClickUp gratuit.