Modèles de rubriques gratuits

L'évaluation objective, qu'il s'agisse d'étudiants, d'employés ou de projets, est impossible sans un minimum de normalisation. Mais il est difficile de savoir par où commencer, et c'est là qu'intervient le bon modèle de rubrique.

Un modèle de rubrique vous permet d'évaluer le travail d'un élève à l'aide d'une échelle d'évaluation adaptée à un travail spécifique ou à une question d'examen. Avec le bon modèle, vous pouvez même élargir vos critères de performance pour inclure un langage plus descriptif et des commentaires spécifiques.

Le modèle de grille d'évaluation gratuit qui vous convient le mieux dépend, bien entendu, de vos besoins précis. Par exemple, les modèles de rubriques de notation auront des critères différents de ceux d'une rubrique de projet conçue pour l'évaluation des performances.

Aucune rubrique ne peut inclure tous les critères nécessaires pour couvrir toutes ces nuances. Mais le meilleur modèle de rubrique vierge offre la flexibilité et la personnalisation nécessaires pour en tenir compte.

Qu'est-ce qu'un modèle de rubrique?

Un modèle de rubrique est un formulaire standardisé qui vous aide à évaluer et à noter un travailleur, un projet ou un étudiant. Il met en place des critères standard pour créer une note qui s'applique à toutes les personnes que vous évaluez, tout en étant suffisamment souple pour tenir compte d'une évaluation plus qualitative.

La plupart des modèles de rubriques comportent quelques éléments essentiels :

Une section d'aperçu qui présente les détails du projet ou de la tâche, les objectifs d'apprentissage et les attentes générales en matière de performance

Des éléments pour chaque critère sur lequel l'enseignant notera l'élève, avec des notes spécifiques pour chaque partie de la performance

Des lignes supplémentaires permettant de formuler des commentaires plus généraux sur chaque élément

Un résumé de la performance globale de l'élève basé sur toutes les informations pertinentes de la grille d'évaluation

Une section permettant aux enseignants ou aux évaluateurs de fournir un retour d'information et d'indiquer les étapes suivantes pour l'amélioration de la performance

Le résultat de ces aspects individuels est un modèle de rubrique holistique que l'évaluateur peut remplir chaque fois qu'un étudiant achève le travail, ce qui lui permet de gagner du temps.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de grille d'évaluation ?

Parce qu'ils doivent être flexibles, les modèles de rubriques modifiables ont tendance à différer considérablement à la fois en termes de forme et d'installation. Naturellement, un modèle destiné à évaluer les niveaux de performance d'un employé est différent d'un modèle qui se concentre sur les critères de notation d'un étudiant ou d'un projet de groupe.

À ceci près que les meilleurs modèles de rubriques font partager quelques caractéristiques importantes :

Facilité d'utilisation : Les modèles les plus utiles rendent la création de rubriques plus facile à chaque fois que vous le faites

Options d'exportation faciles : Par exemple, il doit être facile d'exporter votre grille d'évaluation dans Google Docs ou dans votre système de gestion de contenu (LMS)

Personnalisation : Plus vous pouvez personnaliser votre modèle de rubrique vierge pour qu'il corresponde à votre échelle d'évaluation et à d'autres critères, mieux c'est

Simplicité : Votre objectif est de minimiser les processus fastidieux de vos rubriques d'évaluation, il est donc préférable d'utiliser un modèle simple (peut-être même condensé sur une seule page)

Intégration dans un système plus large : Il y a de fortes chances que votre modèle de rubrique vierge ne soit qu'un des nombreux outils en ligne que vous utilisez pour évaluer les étudiants. Plus il s'intégrera à ces autres outils, tels que voslogiciel d'évaluation des performancesplus

10 modèles de grilles d'évaluation gratuits

Si vous voulez construire une rubrique vraiment holistique pour vos étudiants et vos évaluations de performance, ces modèles de rubriques vierges peuvent vous aider.

1. Modèle de rubrique

Modèle de carnet de notes ClickUp

Le Modèle de carnet de notes ClickUp est un moyen simple de suivre toutes les activités des élèves dans votre classe au cours d'un semestre. Il consiste en quatre affichages principaux :

Débutez ici : Une introduction au modèle de rubrique qui décrit exactement comment vous pouvez noter vos étudiants

: Une introduction au modèle de rubrique qui décrit exactement comment vous pouvez noter vos étudiants Tableau des rubriques : Des sections organisées par mois et des colonnes comprenant le nom de l'élève, la moyenne des interrogations, la moyenne des devoirs, la moyenne des tests longs, la note de participation et une section de commentaires pour décrire le travail de l'élève

: Des sections organisées par mois et des colonnes comprenant le nom de l'élève, la moyenne des interrogations, la moyenne des devoirs, la moyenne des tests longs, la note de participation et une section de commentaires pour décrire le travail de l'élève Liste des notes : Pour entrer les notes individuelles des étudiants pour les devoirs individuels

: Pour entrer les notes individuelles des étudiants pour les devoirs individuels Niveau de participation : pour classer les étudiants en fonction de leur participation à vos cours et à vos efforts d'enseignement

Le meilleur aspect de ce modèle de rubrique est son équilibre entre complexité et efficacité. Une fois que vous avez défini un devoir et saisi les notes de vos étudiants, il utilise automatiquement des calculs de backend pour achever les bonnes colonnes pour l'onglet d'aperçu. Vous gagnez ainsi du temps tout en conservant un feedback constructif.

2. Modèle d'évaluation de projet ClickUp

Modèle d'évaluation de projet ClickUp

Si vous cherchez à évaluer la réussite d'un projet après son achevé, Le modèle d'évaluation de projet de ClickUp est un excellent point de départ. Il vous permet d'évaluer les performances de votre projet par rapport à vos objectifs initiaux objectifs de la gestion de projet , d'identifier les points à améliorer et même de recueillir les commentaires des autres parties prenantes sur ce qu'il convient de mieux faire la prochaine fois.

Et le meilleur dans tout ça : Tout cela est disponible dans un simple récit au sein de ClickUp Docs, ce qui permet à tout lecteur de passer rapidement et facilement à la section la plus pertinente pour lui.

Par exemple, certaines parties prenantes peuvent avoir besoin de lire l'ensemble de l'évaluation. Mais d'autres peuvent ne vouloir voir que la rubrique holistique mettant en évidence la partie quantitative de votre aperçu. Avec le modèle d'évaluation de projet, vous pouvez satisfaire les deux besoins, vous aidant à évaluer vos projets tout en tirant des leçons importantes pour l'avenir.

3. Modèle de rapport d'évaluation de projet

Rapport d'évaluation de projet ClickUp

En particulier dans les processus plus standardisés, la création d'un modèle de rubrique sous forme de formulaire avec des critères préétablis à remplir peut s'avérer utile. C'est exactement ce que fait le Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp permet une évaluation objective tout en minimisant l'effort nécessaire pour achever chaque formulaire.

Les formulaires sur le terrain mettent l'accent sur la simplicité, en incluant des indicateurs quantitatifs, tels que le nombre de tâches achevées, aux côtés de champs ouverts pour l'évaluation des compétences et des réalisations. En fin de compte, tout cela se combine pour vous aider à juger tous vos employés (ou étudiants) sur des critères objectifs et de manière équitable, en éliminant tout jugement subjectif ou préjugé de l'équation.

Vous pouvez utiliser ce modèle de rubrique pour divers besoins, tels qu'un travail individuel ou une évaluation annuelle d'un employé. Surtout si vous faites la connexion entre son contenu et votre KPIs ou indicateurs de notation il peut devenir un outil pédagogique utile qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité.

7. Modèle de rapport d'évaluation

Modèle de rapport d'évaluation de ClickUp fonctionne si bien grâce à ses options de catégorisation. Il ne s'agit pas simplement d'un modèle de rubrique vierge sans contexte ; il offre aux enseignants et aux superviseurs un moyen facile d'évaluer les membres de leur équipe ou leurs étudiants.

Les sections existantes de ce modèle de rubrique comprennent :

Un résumé d'évaluation qui indique le nom de la personne que vous évaluez ainsi que son rôle, son département et la période d'évaluation. Pour les étudiants, ce résumé peut facilement être remplacé par le nom de l'étudiant, la classe et le semestre

Une option de sélection rapide du type d'évaluation (promotion, évaluation annuelle ou suspension)

L'évaluation des performances proprement dite, y compris une grille d'évaluation comprenant à la fois des sections individuelles et une note globale

Un espace supplémentaire permettant aux superviseurs ou aux enseignants d'inclure des commentaires sur les nouvelles compétences et tout ce qui n'entre pas dans le cadre de la grille d'évaluation

Parce que ce modèle de grille d'évaluation fonctionne très bien pour les évaluations régulières, c'est aussi une excellente option à intégrer dans votre système de gestion des ressources humaines Logiciel d'indicateurs clés de performance . Vous pouvez suivre les performances individuelles jusqu'à la rubrique de votre programme ou projet pour obtenir un aperçu clair.

8. Rubrique de présentation orale PDF par BrightHubEducation

Via l'Université du Nebraska

Une rubrique analytique est un type de modèle de rubrique qui aide les élèves à quantifier leur travail et, en fin de compte, à améliorer leur apprentissage. Le Word Analytic Rubric de l'Université du Nebraska est un excellent point de départ pour tout enseignant, car il lui permet d'élaborer rapidement une rubrique de tâche ou de projet que ses élèves peuvent utiliser pour évaluer leur travail.

Il s'agit d'un modèle de rubrique vierge qui met l'accent sur la personnalisation. Les enseignants peuvent également bénéficier d'une activité d'apprentissage au cours de laquelle les étudiants créent leur modèle de rubrique vierge, ce qui permet un apprentissage plus immersif et plus complet.

10. Rubrique de débat sur les mots par EducationWorld

Via EducationWorld

Les débats sont un élément essentiel de la vie moderne, qu'il s'agisse des débats politiques qui façonnent les élections présidentielles ou des débats judiciaires qui aident à persuader les auditoires et les jurys de la justice. Le Word Debate Rubric d'EducationWorld peut aider tout étudiant en droit ou en sciences politiques à créer son modèle de rubrique pour en savoir plus sur les critères qui aident tout participant à un débat à gagner son argument.

Contrairement à la plupart des modèles de rubriques vierges, il ne s'agit pas nécessairement d'un outil d'enseignement. Il s'agit plutôt d'un outil d'auto-apprentissage destiné aux étudiants et à toute personne intéressée par les nuances de la rhétorique. À cette fin, cependant, il peut devenir un outil essentiel pour aider à comprendre comment certaines des professions les plus nobles du monde présentent leurs arguments.

Améliorez vos modèles de rubriques de notation et d'évaluation

Si vous êtes à la recherche du bon modèle de rubrique de notation pour optimiser votre travail et vos évaluations, vous êtes au bon endroit. La vaste bibliothèque de modèles de ClickUp est un excellent point de départ, que vous recherchiez un simple modèle de rubrique vierge ou des options plus complètes avec différents critères.

Les modèles aideront vos étudiants à comprendre comment vous organisez vos commentaires. Que vous fournissiez un retour qualitatif sur des compétences telles que la communication ou des évaluations plus quantitatives, ils sauront toujours où ils se situent et où ils peuvent apporter des améliorations pertinentes.

Et ce n'est pas tout : Les modèles s'intègrent à ClickUp pour l'éducation un outil complet d'aide à l'éducation logiciel de gestion de projet qui va bien au-delà d'une simple rubrique de notation. Transformez les évaluations de performance en tâches et en flux de travail, rendant le processus d'apprentissage plus efficace et plus réussi.

ClickUp est le point de départ idéal non seulement pour votre modèle de rubrique vierge, mais aussi pour la création d'un système complet d'évaluation des performances conçu pour répondre à vos attentes (et à celles de vos étudiants) et les dépasser. Ce faisant, vous deviendrez plus cohérent dans vos efforts pour évaluer les performances et prendre les étapes suivantes pertinentes.

