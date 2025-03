Monday vs. HubSpot : Quel est le meilleur CRM en 2025 ?

S'il est un outil non négociable pour vos équipes commerciales, c'est bien le logiciel de gestion de la relation client (CRM), et ce pour de bonnes raisons.

Sans système CRM, vos équipes commerciales géreront probablement la communication avec les clients, les informations sur les prospects et les activités de vente à l'aide de feuilles de calcul obsolètes et de multiples outils disparates.

Cela signifie que les équipes commerciales seront prises dans une boucle sans fin d'entrée manuelle de données, en plus du temps passé à naviguer dans les feuilles de calcul pour localiser les informations exactes nécessaires pour atteindre les prospects potentiels.

Heureusement, que vous soyez une équipe commerciale en pleine croissance ou une entreprise, une recherche rapide sur Google vous permettra de constater que les solutions CRM ne manquent pas sur le marché.

Dans ce blog, nous passons en revue deux concurrents populaires dans le domaine du CRM, Monday vs. HubSpot, pour vous aider à choisir celui qui pourrait potentiellement répondre aux besoins de votre entreprise. Nous partageons également un outil bonus qui permet de surmonter les limites de Monday CRM et de HubSpot. 🏆

Qu'est-ce que Monday CRM ?

Monday CRM est une équipe commerciale développée par Monday.com. Elle est utilisée par des entreprises de toutes tailles dans différents secteurs d'activité, tels que l'immobilier, les logiciels et les services informatiques, les biens de consommation et les soins de santé.

via Monday CRM

via Monday CRM L'un des avantages de Monday CRM est qu'il est hautement personnalisable. Son installation sans code vous permet d'adapter la plateforme à vos équipes commerciales et à vos flux de travail. Elle améliore la visibilité des processus commerciaux et offre des outils de collaboration intégrés pour permettre le travail d'équipe à travers les activités de vente et les interactions avec les clients.

Les fonctionnalités CRM du Monday

Voici un aperçu rapide des fonctionnalités de Monday CRM et de la manière dont elles peuvent vous aider à gérer votre pipeline de vente et à optimiser les performances de votre équipe.

Cette fonctionnalité permet de gérer de manière centralisée les informations relatives aux contacts, telles que les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et d'autres détails importants. Les équipes commerciales peuvent ainsi accéder facilement aux informations les plus récentes lors de la prise de contact.

via Monday CRM

via Monday CRM Monday CRM offre une interface visuelle simple avec des options de segmentation et de filtrage qui vous permettent de trouver des prospects et des contacts spécifiques pour un marketing très ciblé. En outre, vous pouvez personnaliser Monday CRM pour l'adapter à votre cycle commercial. Modifiez les différentes étapes de l'affaire en ajoutant ou en supprimant des colonnes pour les adapter au mieux à votre processus de gestion du pipeline.

💡Pro Tip: Use des outils de collaboration avec les clients pour gérer en un seul endroit les documents d'accueil, les demandes de projet, les produits livrables et les commentaires.

Fonctionnalité #2 : Capture de leads

Les formulaires de génération de leads de Monday CRM facilitent la capture et la gestion des informations relatives aux leads. Déployez ces formulaires sur votre site Web, vos pages de médias sociaux et vos webinaires pour enregistrer les informations de contact, et la base de données CRM les stockera automatiquement. Ajoutez le logo de votre entreprise, modifiez les couleurs et choisissez les champs à inclure dans vos formulaires pour capturer les informations qui comptent le plus pour vous.

via Monday CRM

Fonctionnalité #3 : Monday IA

La fonctionnalité IA de Monday vous permet de créer des formules pour simplifier les rapports sur le pipeline. Par exemple, créez des formules pour calculer le revenu total ou suivre les taux de conversion à différentes étapes.

via HubSpot

Fonctionnalité n° 4 : Tableaux de bord

Les tableaux de bord de Monday vous permettent de rationaliser les processus de vente et d'obtenir un aperçu de haut niveau des indicateurs de vente essentiels dans une disposition unique. Vous pouvez également suivre vos budgets, la progression des affaires et les performances de votre équipe à l'aide des tableaux de bord. Monday CRM propose plusieurs widgets pour personnaliser vos tableaux de bord et contrôler la façon dont vous souhaitez que les données soient affichées.

via Monday CRM

Prix de Monday CRM

Free Forever pour toujours

Basic : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Standard : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Pro : 33 $/mois par utilisateur

: 33 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot Sales Hub est un outil de gestion de la relation client conçu pour les petites et moyennes entreprises afin de gérer facilement leurs relations avec les clients. Il fournit une plateforme centralisée et facile à utiliser où vous pouvez stocker et gérer les informations de contact, suivre les interactions avec les clients et visualiser votre équipe commerciale.

via HubSpot

Fonctionnalités de HubSpot

HubSpot offre des fonctionnalités qui suppriment les frictions des processus de vente et aident vos agents commerciaux à travailler plus efficacement. Explorons-les en profondeur.

Fonctionnalité #1 : Gestion du pipeline

La plateforme CRM de HubSpot vous permet d'afficher une vue d'ensemble de votre cycle commercial. Voyez à quelle étape se trouve chaque affaire et quelles actions sont nécessaires pour la faire avancer.

via HubSpot

via HubSpot Vous pouvez personnaliser votre équipe commerciale en ajoutant, supprimant ou modifiant les étapes de l'affaire à l'aide de l'interface glisser-déposer de HubSpot. Cela signifie que vous pouvez adapter le pipeline de vente à la façon dont votre entreprise gère les prospects et conclut les affaires.

💡Pro Tip: Improve your communication avec les clients en définissant des objectifs mesurables, en paramétrant les attentes dès le début et en pratiquant l'écoute active.

Fonctionnalité n° 2 : connaissance de l'entreprise

Les informations sur les entreprises de HubSpot vous aident à trouver rapidement des informations sur les prospects. Le CRM dispose d'une base de données de plus de 20 millions d'entreprises. Ainsi, si vous disposez de l'adresse e-mail de l'entreprise d'un prospect, HubSpot renseigne automatiquement tous les autres détails pertinents, tels que la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, son chiffre d'affaires, etc.

via HubSpot

Pro Tip 💡: Use techniques de gestion de projet commercial comme la définition d'objectifs clairs, la fixation de paramètres et la mise en place de canaux de communication efficaces pour rationaliser votre processus de vente.

Fonctionnalité #3 : HubSpot IA

La solution IA de HubSpot, Breeze, gère des tâches telles que la prise de notes de réunion, la mise à jour des dossiers et la génération de messages de sensibilisation pour les équipes commerciales. La solution IA intégrée permet aux équipes commerciales d'analyser les interactions avec les clients et les affaires passées.

via HubSpot

Fonctionnalité n° 4 : tableau de bord et rapports

HubSpot fournit un emplacement centralisé où vous pouvez afficher toutes vos données importantes. Il permet la création de tableaux de bord personnalisés et de rapports complets pour aider les équipes commerciales à mieux comprendre les indicateurs clés.

Les équipes interfonctionnelles peuvent connecter les processus marketing et commerciaux pour afficher une vue d'ensemble des performances des campagnes. Les intégrations de HubSpot avec plus de 1 000 outils rendent le transfert de données entre les sources Business sans erreur et garantissent que vos équipes commerciales disposent de données opportunes pour conclure plus d'affaires.

via HubSpot

💡Pro Tip: Create Rapports CRM et les transformer en diagrammes visuels pour mieux représenter votre équipe commerciale et prévoir la probabilité de conclure des affaires.

Prix de HubSpot

Free forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) **Professionnel 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : 150$/mois par utilisateur

💡 Bonus: Voici ce que vous pouvez faire avec Intégration de HubSpot et ClickUp :

Apportez plus rapidement de la valeur à vos clients en connectant les flux de travail de HubSpot et ClickUp

Accélérer les livraisons de projets grâce à l'automatisation

Affichez plutôt les données clients (deals et statut des clients) au sein de votre plateforme de gestion de projet

Monday CRM vs. HubSpot : Comparaison des fonctionnalités

HubSpot et Monday CRM offrent tous deux des fonctionnalités personnalisées pour gérer les interactions avec les clients et les données des prospects. Cependant, si vous comparez Monday CRM vs. HubSpot, lequel devriez-vous choisir pour votre entreprise ?

Voici un tableau affichant les différences entre HubSpot et Monday CRM pour le suivi des efforts commerciaux et la gestion des flux de travail.

Fonctionnalités HubSpot Monday CRM Fonctionnalités HubSpot Monday CRM HubSpot **HubSpot Gestion des ventes Gestion avancée du pipeline avec 7 étapes par défaut La représentation visuelle des différentes étapes du cycle commercial est représentée sur un tableau Kanban. Automatisation - Automatisation avancée pour les flux de travail à plusieurs étapes comme l'envoi d'e-mails et la planification de réunions - Automatisation de base pour l'attribution de prospects et les mises à jour de statut - Automatisation de base pour l'attribution de prospects et les mises à jour de statut - Automatisation de base pour l'attribution de prospects et les mises à jour de statut - Automatisation de base pour l'attribution de prospects et les mises à jour de statut - Automatisation de base pour l'attribution de prospects et les mises à jour de statut Intelligence commerciale Accès à une base de données de plus de 20 millions d'entreprises, éliminant le besoin de recherches manuelles Nécessite la création de formulaires de capture de leads personnalisés pour enregistrer les informations de contact Intelligence artificielle IA intelligente pour les prévisions et l'évaluation des prospects IA pour automatiser la génération de tâches, la rédaction d'e-mails et la génération de contenu. Manque de fonctionnalités IA avancées Gestion des données - Tableaux de bord détaillés pour les rapports granulaires et les aperçus de haut niveau - Tableaux de bord personnalisables, mais limités aux aperçus de haut niveau - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données - Gestion des données Prix : En haut de gamme car il intègre les fonctions de vente et de marketing dans une seule suite Prix abordable avec des fonctionnalités CRM de base

Poursuivez votre lecture pour afficher un aperçu plus détaillé des différences entre ces plates-formes, qui présentent pourtant des fonctionnalités similaires.

Fonctionnalité #1 : Gestion des ventes

HubSpot Sales Hub offre des fonctionnalités avancées de gestion du pipeline pour visualiser votre équipe commerciale et identifier les blocages dans celle-ci. Par défaut, le CRM de HubSpot comporte sept étapes de transaction, représentant les phases clés de votre cycle commercial.

Le CRM de vente Monday propose également une fonctionnalité de gestion des ventes appelée Gestion des contacts. Les deals sont représentés visuellement sur un Tableau Kanban sous différentes colonnes pour marquer les différentes étapes. Des automatisations sont disponibles pour des activités telles que les affectations de prospects, les mises à jour de statut et les rappels.

Winner 🏆: Dépend de votre cas d'utilisation :

Pour une automatisation avancée, HubSpot combine les efforts des équipes commerciales et du marketing avec l'automatisation du marketing par e-mail et la gestion des pipelines

Pour une gestion visuelle du pipeline, Monday CRM avec les équipes commerciales représentées sur le tableau Kanban

Fonctionnalité #2 : Intelligence commerciale

La base de données de business insights de HubSpot, qui compte plus de 20 millions d'entreprises, élimine le besoin de recherches manuelles. Cette fonctionnalité est pratique pour les agents commerciaux qui souhaitent localiser rapidement des informations sur des prospects potentiels.

En revanche, avec le système de gestion de la relation client (CRM) de Monday, vous devrez passer du temps à créer des formulaires personnalisés pour saisir les détails des prospects.

Winner 🏆: HubSpot est gagnant ici en raison de son aspect gain de temps dans la recherche d'informations essentielles pour engager les prospects.

Fonctionnalité #3 : L'intelligence de l'automatisation du CRM

Breeze de HubSpot aide votre flux de travail commercial en fournissant des informations prestataires sur les projets de votre équipe. Vous pouvez utiliser ces informations à partir du cRM collaboratif pour prévoir les recettes et éliminer les goulets d'étranglement avant qu'ils ne s'aggravent.

Monday IA, quant à lui, automatise la génération de tâches et aide à la conception d'e-mails, à la génération de contenu et à la construction de formules.

Winner 🏆: Lorsque nous comparons ses capacités d'IA, HubSpot a un avantage sur Monday CRM. L'IA de Monday ne propose que des fonctions d'automatisation de base.

Fonctionnalité #4 : Tarification

Lorsque tout est dit et fait, une bonne partie de la décision de choisir un outil dépend de votre budget. À première vue, Monday CRM semble beaucoup plus abordable que HubSpot. Cependant, cela peut être subjectif.

Winner 🏆: Les équipes plus importantes disposant de fonctions CRM avancées peuvent bénéficier de la tarification de HubSpot. Vous noterez que HubSpot offre des fonctionnalités de marketing avancées et des outils de vente. Cependant, la tarification du CRM de vente Monday est plus abordable pour ceux qui ont besoin de personnalisation, de flexibilité, de rapports de base et de fonctions de sensibilisation aux ventes.

HubSpot CRM vs. Monday CRM sur Reddit

Nous avons recherché ce que les utilisateurs avaient à dire à propos de Monday CRM et HubSpot sur Reddit . A Utilisateur de Reddit déclare préférer HubSpot en raison de ses fonctions intégrées pour les équipes commerciales et marketing.

_Je suis un fan de HubSpot parce qu'il fournit une plateforme intégrée que peu d'autres CRM offrent. Le fait d'avoir intégré les ventes, le marketing, le service, les opérations et un CMS aide beaucoup à lutter contre la fragmentation technologique et évite d'avoir à intégrer de multiples outils

Un autre Redditor note que si Monday.com est le meilleur pour les petits cas d'utilisation comme la maintenance des listes de clients, HubSpot serait plus adapté en tant que CRM, en particulier pour les entreprises en croissance. L'utilisateur souligne également le fait que HubSpot peut mieux assister les fonctions commerciales et marketing grâce à des fonctionnalités avancées comme l'automatisation.

Pour commencer, il faut bien comprendre que Monday n'est PAS un CRM. C'est une jolie feuille excel, accessible et en ligne, mais pas, loin s'en faut, un CRM. Maintenant que tout cela est dit, le bon choix pour votre entreprise dépend de ce que vous essayez d'accomplir. S'il s'agit simplement de garder une trace des listes de clients, Monday peut faire l'affaire, mais si vous cherchez à développer votre entreprise, vous voudrez que les ventes, le marketing, l'assistance à la clientèle, etc. soient synchronisés, et Monday n'offre pas les fonctions de vente et de marketing que vous souhaiteriez, en particulier du côté de l'automatisation

Avec ses analyses complètes, sa qualification avancée des prospects et son automatisation, le consensus général est que HubSpot est un meilleur choix que Monday CRM. En effet, Monday CRM est davantage un système de gestion de flux de travail avec des fonctions de gestion des ventes limitées.

Maintenant, explorons la meilleure alternative à HubSpot vs Monday CRM.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à HubSpot vs. Monday CRM ClickUp est une solution unique qui regroupe toutes les réponses dont vous avez besoin de HubSpot et de Monday CRM.

ClickUp CRM

Essayez la solution CRM ClickUp ultime pour visualiser les pipelines, suivre et gérer les comptes, collaborer avec votre équipe et rationaliser les flux de travail des clients

Essayez la solution CRM ClickUp ultime pour visualiser les pipelines, suivre et gérer les comptes, collaborer avec votre équipe et rationaliser les flux de travail des clients

Avec ses fonctionnalités avancées conçues pour accélérer la croissance des clients et gérer votre pipeline, ClickUp CRM offre tout ce dont vous avez besoin pour développer vos équipes commerciales.

Des fonctionnalités telles que les affichages personnalisés vous permettent de visualiser les relations avec les clients, de surveiller la valeur à vie des clients et de suivre la taille moyenne des contrats dans un seul emplacement.

ClickUp facilite une collaboration transparente et dispose même d'une automatisation pré-intégrée pour vous aider à créer, attribuer et gérer des tâches pour chaque étape de votre équipe commerciale. Cela en fait l'un des meilleurs outils de gestion des ventes de HubSpot vs. Alternatives à Monday CRM à considérer.

Les esprits novateurs au sein de notre organisation s'efforcent toujours d'être meilleurs et cherchent constamment des moyens de gagner une minute ou une heure de plus, ou parfois même une journée entière. ClickUp a résolu pour nous de nombreux problèmes que, rétrospectivement, nous essayions de traiter à l'aide d'outils non évolutifs tels que des tableaux Excel et des documents Word

Dayana Mileva, Directrice de compte, Pontica Solutions

Voici un aperçu plus approfondi de ce qui fait de ClickUp la solution CRM ultime pour vos équipes commerciales.

Le plus de ClickUp #1 : Tableaux de bord de la performance

Débloquez des informations approfondies sur les interactions avec les clients et l'activité des prospects grâce aux tableaux de bord suivants Tableaux de bord ClickUp . Grâce à un tableau de bord personnalisé, vous pouvez visualiser des indicateurs clés tels que le produit brut des ventes, les revenus mensuels et les équipes commerciales par catégorie. C'est super utile lorsque vous souhaitez optimiser votre processus de vente et améliorer la croissance de vos revenus.

Créez des rapports CRM complets à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Créez des rapports CRM complets à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Vous pouvez également surveiller différents segments de clients dans votre base de données et prévoir le potentiel de revenus et les opportunités de vente incitative. Analysez les segments de clientèle pour comprendre les clients à risque et prendre des mesures proactives pour éviter le désabonnement.

ClickUp's One Up #2 : Gestion des projets commerciaux Le logiciel de gestion de projet commercial de ClickUp permet le suivi des prospects, l'entrée automatisée des données et la gestion des tâches en un seul endroit. Des modèles et des vues dédiés aux ventes aident les équipes à visualiser l'entonnoir des ventes et à gérer les comptes clients.

Utilisez le modèle de CRM ClickUp Analysts pour organiser et gérer les données des clients et visualiser le processus commercial

Utilisez le modèle de CRM ClickUp Analysts pour organiser et gérer les données des clients et visualiser le processus commercial

Modèle de CRM ClickUp

Par instance, Le modèle CRM de ClickUp est un cadre riche en fonctionnalités permettant de créer des pipelines personnalisables pour votre équipe commerciale. Utilisez des statuts personnalisés pour indiquer les étapes de l'affaire, comme Fermé Gagné, Fermé Perdu, Proposition, etc. De cette façon, vous pouvez facilement suivre la progression d'un prospect à travers les différentes étapes de l'équipe commerciale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png Modèle de CRM ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer et assigner des tâches pour diverses activités, telles que le suivi des e-mails, la planification de réunions ou la préparation de propositions

Suivre la progression des prospects à travers les différentes phases du cycle commercial et prédire la probabilité de conclure des affaires

Obtenir des informations en temps réel sur les indicateurs clés de l'équipe commerciale, tels que la valeur du cycle de vie du client, la taille moyenne de l'affaire et les performances de l'équipe

Définissez des objectifs commerciaux pour votre équipe et suivez sa progression

Bonus : Si votre équipe commerciale est confrontée à des défis, tels que le manque de visibilité sur le parcours commercial d'un prospect ou la structuration du pipeline de vente, envisagez d'utiliser des modèles d'équipes commerciales pour leur faciliter la tâche.

Vous pouvez également utiliser Automatisations ClickUp pour gagner du temps et automatiser les tâches répétitives de votre équipe commerciale. Choisissez parmi plus de 100 automatisations prédéfinies ou créez la vôtre à l'aide du générateur d'automatisation de ClickUp. Automatisez l'envoi d'e-mails à des phases spécifiques du cycle commercial, et déclenchez des mises à jour de statut à chaque fois qu'une tâche est initiée, approuvée ou achevée.

Utilisez ClickUp Automatisation pour vous occuper du travail de vos équipes

Utilisez ClickUp Automatisation pour vous occuper du travail de vos équipes

ClickUp's One Up #3 : l'IA intelligente

Le réseau neuronal IA de ClickUp.. ClickUp Brain est tout ce dont vous avez besoin pour aider vos équipes commerciales à devenir plus productives.

Vous pouvez poser n'importe quelle question liée au travail à ClickUp Brain, et il triera vos documents, projets et tâches pour faire ressortir les informations les plus pertinentes. Vous pouvez ainsi trouver plus facilement les informations commerciales dont vous avez besoin et vous n'avez plus besoin de passer d'innombrables heures à parcourir votre espace de travail.

Générez des réponses aux e-mails, créez des rapports et résumez les notes de réunion avec ClickUp Brain

Générez des réponses aux e-mails, créez des rapports et résumez les notes de réunion avec ClickUp Brain

ClickUp Brain peut également concevoir des modèles d'e-mails, des campagnes de marketing sortant et des rapports d'équipe commerciale. Ainsi, vos équipes commerciales n'ont plus à se soucier de créer de toutes pièces le contenu de leurs actions de sensibilisation.

Facteurs clés à prendre en compte lorsque le choix d'un CRM pour votre entreprise :

Identifiez les problèmes les plus urgents : S'agit-il de perdre le suivi des affaires ? Ou avez-vous du mal à conclure des affaires ? Ou y a-t-il trop d'informations désorganisées dans votre parcours commercial ?

Avis des utilisateurs finaux : Réalisez des sondages et prenez l'avis des principales équipes qui vont l'utiliser

Intégration : Veillez à ce qu'il s'intègre à votre pile technologique afin d'éviter les silos de données

Prix de ClickUp

free Forever : Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Unlimited : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour un supplément de 7 $ par espace de travail et par mois

Débloquez votre productivité commerciale avec ClickUp

Le CRM de HubSpot est une bonne option pour les équipes qui se concentrent sur l'intégration de leurs efforts de vente et de marketing. Cependant, il peut s'avérer trop cher pour les équipes qui ont principalement besoin de capacités de CRM.

Monday CRM est une bonne option à considérer si vous êtes préoccupé par le prix et que vous avez besoin de fonctions de gestion des ventes de base. Cependant, il a ses limites qui peuvent entraver le flux de travail de l'équipe à la fin de la journée.

ClickUp combine le meilleur des deux mondes dans la bataille entre HubSpot et Monday. ClickUp CRM offre diverses fonctionnalités pour gérer les prospects et les relations avec les clients. Des fonctionnalités telles que les tableaux de bord personnalisables, l'automatisation, l'attribution de tâches, un rédacteur IA intégré et des modèles préconstruits peuvent vous aider à gérer votre pipeline de vente et à voir les relations avec les clients en un coup d'œil. Inscrivez-vous pour un essai gratuit pour voir comment ClickUp amplifie votre productivité commerciale.