10 modèles gratuits de calendriers mensuels pour organiser votre temps

Vous avez un mois chargé en réunions, en échéances et en validations personnelles qui se disputent votre attention ? Il est facile de tomber dans le trou du lapin et de perdre de vue ce qui compte vraiment.

C'est là qu'interviennent les modèles de calendriers mensuels. 📅

Que vous soyez un professionnel équilibrant plusieurs projets, un étudiant jonglant avec ses cours ou simplement quelqu'un essayant d'organiser efficacement ses tâches quotidiennes, ces modèles vous couvrent. Ils vous aident à éviter les erreurs de forfait et prenez votre temps en main.

Avec divers modèles de planificateur disponibles, vous êtes sûr de trouver celui qui correspond à vos besoins (et à votre style). Explorez nos dix meilleurs modèles de calendriers gratuits ci-dessous pour commencer.

Mais d'abord, regardons de plus près ce que ces modèles ont à offrir.

Qu'est-ce qu'un modèle de calendrier mensuel ?

Les modèles de calendriers mensuels sont des outils pratiques pour organiser les tâches, les rendez-vous et les dates importantes de manière structurée. Ils offrent une vue d'ensemble du mois, ce qui vous aide (ainsi que votre équipe) à gérer efficacement votre temps et à éviter les bousculades de dernière minute. Tout étant planifié en un seul endroit, vous pouvez afficher toutes vos validations d'un seul coup d'œil.

Par exemple, les équipes marketing utiliseront un modèle de calendrier marketing mensuel pour présenter les initiatives et les responsabilités associées, dresser la liste des objectifs de l'équipe et des individus, ajouter le type de contenu, le calendrier et les plateformes de publication, etc.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier mensuel ?

Les modèles de calendriers efficaces ne sont pas des pages vierges attendant que vous les remplissiez à partir de rien. Ils présentent une disposition intuitive déjà adaptée à vos besoins (ou à ceux de votre équipe) que vous pouvez enrichir organiser pour stimuler votre productivité .

Pour trouver un modèle qui vous convient, recherchez les caractéristiques clés suivantes :

Clarité de la disposition: Choisissez un modèle qui présente clairement les tâches, les échéances et les objets, permettant une navigation rapide et une planification sans effort

Choisissez un modèle qui présente clairement les tâches, les échéances et les objets, permettant une navigation rapide et une planification sans effort Gestion organisée des tâches: Trouvez des fonctionnalités qui optimisent vos flux de travail en vous permettant de créer, d'attribuer et de suivre des tâches pour plusieurs projets sur une seule page

Trouvez des fonctionnalités qui optimisent vos flux de travail en vous permettant de créer, d'attribuer et de suivre des tâches pour plusieurs projets sur une seule page Options de visualisation flexibles: Optez pour un modèle qui vous permet d'afficher les données et les informations sous différentes formes, comme des tableaux de bord et des diagrammes de Gantt, pour une planification dynamique

Optez pour un modèle qui vous permet d'afficher les données et les informations sous différentes formes, comme des tableaux de bord et des diagrammes de Gantt, pour une planification dynamique Interface personnalisée: Recherchez des fonctionnalités personnalisées telles que des rappels intégrés, des catégories de tâches codées par couleur et des libellés de priorité pour vous adapter à votre style de planification unique

Recherchez des fonctionnalités personnalisées telles que des rappels intégrés, des catégories de tâches codées par couleur et des libellés de priorité pour vous adapter à votre style de planification unique Capacités de collaboration: Choisissez un modèle qui assiste la collaboration en temps réel avec des outils tels que les cartes mentales et les tableaux blancs pour un brainstorming visuel avec vos coéquipiers

Choisissez un modèle qui assiste la collaboration en temps réel avec des outils tels que les cartes mentales et les tableaux blancs pour un brainstorming visuel avec vos coéquipiers Synchronisation multiplateforme: Choisissez un modèle compatible avec les applications de calendrier natives les plus répandues, telles que Google Agenda, Outlook et iCloud

10 modèles gratuits de calendriers mensuels

Lorsque vous cherchez un planificateur mensuel, vous trouverez facilement un modèle Microsoft Word, Google Sheets ou Excel qui répond à vos besoins de base. Cependant, ceux-ci nécessitent des mises à jour manuelles et manquent d'automatisation avancée. De plus, un modèle de calendrier PDF peut être difficile à personnaliser sans perturber la disposition.

Pour les besoins complexes, vous avez besoin d'une solution avancée. ClickUp associe la gestion de projet à la collaboration en temps réel pour aligner les équipes de toutes tailles sur les tâches et les objectifs. Grâce à l'automatisation et aux intégrations, vous pouvez intégrer tout votre travail, de la gestion des tâches à la documentation, au sein d'un seul et unique ClickUp Workspace.

Sa bibliothèque de modèles de calendriers entièrement personnalisables ajoute structure et efficacité à vos efforts de gestion du temps. De la planification d'activités de consolidation d'équipe aux calendriers de livraison de projets, ces modèles peuvent être adaptés à divers besoins individuels, d'équipe et d'organisation.

Au lieu de calendriers vierges, vous obtenez un cadre préconçu qui centralise les informations sur les responsabilités et les échéanciers pour faciliter la planification et la coordination de l'équipe.

1. Modèle de calendrier ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Calendrier-Planner-Template-2.png Modèle de calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de calendrier ClickUp organise vos tâches, réunions et évènements dans une disposition visuelle unique, facilitant le suivi des échéances.

Utilisez ce modèle comme organisateur personnel ou pour gérer les tâches liées à un projet sur des calendriers mensuels et hebdomadaires.

La fonction de tri vous permet de filtrer les activités par statut, type, priorité et plus encore, ce qui est utile pour équilibrer les charges de travail dans les grandes équipes. Les fonctionnalités de modification en bloc et d'exportation de données simplifient encore la gestion de grands paramètres d'activités.

Grâce à l'intégration de Google Plan, le suivi de l'emplacement des évènements se fait également en toute transparence. De plus, le suivi budgétaire intégré simplifie la surveillance financière. Vous pouvez joindre des reçus et d'autres documents pour référence ultérieure.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet ou les organisateurs d'évènements qui souhaitent améliorer la collaboration au sein de l'équipe et suivre la progression.

💡Pro Tip : Vous vous occupez de grandes équipes et de grands projets ? Considérez la création d'un calendrier de gestion de projet afin de forfaiter, d'exécuter les tâches et d'aligner vos équipes de manière efficace.

2. Calendrier ClickUp Modèle de liste À faire

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Calendrier-To-Do-List-Template.png Modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous voulez un moyen simple de gérer vos heures de travail, le modèle de Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp est là pour vous aider.

Ce modèle vous donne un aperçu clair de vos éléments à faire hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels. Sa fonctionnalité de glisser-déposer facilite la hiérarchisation des tâches en fonction de vos besoins du moment et de votre budget gérer efficacement votre temps .

Une fonctionnalité intéressante de ce modèle est l'utilisation d'emojis pour évaluer les niveaux de productivité, ce qui ajoute un élément visuel amusant à la gestion des tâches.

Le modèle comprend également un formulaire de demande de réunion qui permet à d'autres personnes de demander une réunion avec vous, en précisant l'objectif, l'urgence et les créneaux horaires préférés. Une fois reçues, vous pouvez afficher ces demandes dans une liste organisée par statut.

Le meilleur pour : Les travailleurs indépendants qui concilient projets de travail et validations personnelles.

3. ClickUp Modèle de Calendrier Annuel

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Annual-Calendrier-Template.png Modèle de calendrier annuel ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200555453 Télécharger ce modèle /$$cta/

La gestion d'une entreprise comporte de nombreux éléments mobiles, mais un forfait annuel simplifie le processus. La Modèle de calendrier annuel ClickUp vous aide à planifier les objectifs et évènements annuels de tous les départements dans une seule fenêtre.

Vous pouvez diviser les jalons en tâches, les assigner aux membres de l'équipe et suivre la progression en fonction du statut, de la priorité, etc. Vous pouvez également étiqueter les tâches par trimestre pour une planification à long terme. Les barres de cours se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que les sous-tâches et les checklists sont achevées, vous donnant ainsi un aperçu en temps réel.

Ce modèle plurimensuel est également doté d'un affichage flexible du Calendrier, qui vous permet de filtrer les tâches et d'ajuster les délais pour vous concentrer sur ce qui compte le plus.

De plus, avec ClickUp Brain et ses connaissances basées sur l'IA , vous pouvez accéder rapidement à toutes les données de l'entreprise sur l'activité de l'équipe et mettre à jour ce planificateur annuel sans passer au crible les tâches ou les calendriers individuels.

Le meilleur pour: Les organisations qui cherchent à améliorer la coordination entre les départements.

4. Modèle de calendrier d'affichage ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Posting-Calendrier-Template.jpg Modèle de calendrier d'affichage ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148076&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de calendrier d'affichage ClickUp est conçu pour rationaliser votre stratégie de marketing des médias sociaux. Avec des champs dédiés aux types de contenu (vidéo, image, article de blog, etc.), aux canaux cibles et aux dates de publication, ce modèle permet à votre équipe d'être organisée et alignée sur ce qui se passe et quand.

Vous pouvez suivre le statut de chaque contenu à l'aide de carte de tâches à code couleur contenant des notes spécifiques à chaque poste. Il comprend également une barre latérale pratique qui met en évidence les posts non programmés et un livre de marque personnalisé qui vous aide à maintenir l'identité de votre marque sur toutes les plateformes.

Idéal pour: Les équipes de marketing des médias sociaux qui souhaitent coordonner et gérer leur stratégie de contenu.

5. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-315.png Calendrier éditorial ClickUp https://clickup.com/templates/editorial-calendar-t-182148223 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de calendrier éditorial ClickUp est votre feuille de route visuelle pour la planification et la programmation du contenu. Suivez les détails tels que les types de contenu, les dates de publication, les rédacteurs assignés, et plus encore. Vous pouvez gérer la charge de travail de votre équipe et repérer les dépendances en un coup d'œil.

Le modèle comporte un formulaire de demande de contenu qui facilite la collecte de tous les détails essentiels pour les nouvelles affectations - rédacteur, éditeur, mots clés, appels à l'action, etc. Il comporte également un tableau d'état du contenu qui regroupe les cartes de tâches par statut ("À faire", "En cours de révision" et "Prêt à publier").

Idéal pour: Les agences de marketing qui gèrent plusieurs campagnes clients et recherchent un moyen structuré de gérer les livrables et les échéances.

6. Modèle de Calendrier ClickUp PTO

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-PTO-Calendrier-Template.png Modèle de Calendrier PTO de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205352846&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Conçu pour la gestion des congés des employés, le modèle de calendrier des congés payés de ClickUp est un outil de gestion des congés Modèle de Calendrier ClickUp PTO est un outil permettant de suivre les jours de vacances, les congés, les congés de maladie et les évènements personnels de votre équipe.

Ce modèle indique quand les membres de l'équipe ne sont pas disponibles, ce qui vous aide à éviter les erreurs de planification et l'épuisement des employés pendant les périodes chargées.

Il se compose de quatre éléments clés : un formulaire de demande de PTO permettant aux employés de soumettre leurs demandes de congés ; une vue Tableau qui affiche toutes les demandes accumulées - vous permettant de cliquer pour obtenir des détails ou d'ajuster les durées par un simple glissement ; une liste de base de données de PTO pour une gestion facile des envois par type ; et une liste d'approbation de PTO où vous ou les gestionnaires assignés pouvez approuver ou refuser les demandes en fonction de leur statut actuel.

Idéal pour: Les managers ou les équipes RH des moyennes et grandes entreprises qui recherchent un moyen efficace de suivre les congés des employés et d'équilibrer les charges de travail.

7. Modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Editorial-Calendrier-List.png Modèle de liste du Calendrier éditorial https://app.clickup.com/signup?template=t-182377114&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$$cta/

Une version spécialisée du calendrier éditorial, le Modèle de liste du calendrier éditorial ClickUp rationalise l'ensemble de votre flux de travail de création de contenu en un seul échéancier.

Ce modèle comporte un formulaire de demande de contenu qui permet aux membres de l'équipe de soumettre des idées ou des brèves, qui sont automatiquement ajoutées à une liste centralisée.

Vous obtenez également un aperçu échéancier des campagnes programmées qui regroupent le contenu par type, rédacteur assigné et canal cible, en les alignant sur les dates de révision et de mise en ligne. Vous pouvez même spécifier le niveau de révision demandé pour chaque tâche afin de faciliter la hiérarchisation.

Grâce au suivi intégré de la progression, les éditeurs peuvent facilement garder un œil sur chaque étape du cycle de vie du contenu, des premières ébauches à l'approbation du client. Cette installation favorise la transparence et le compte rendu au sein de votre équipe.

Idéal pour: Les petites entreprises qui gèrent leur propre stratégie de contenu.

8. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-41.png Modèle de calendrier de contenu de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332587&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de calendrier de contenu ClickUp simplifie la planification et la publication de votre contenu grâce à un calendrier centralisé qui permet aux équipes d'afficher leur programme sur plusieurs semaines ou mois.

L'une des fonctionnalités uniques de ce modèle est sa capacité à séparer les flux de travail par canal (e-mail, blog et médias sociaux) tout en les suivant dans des dossiers dédiés pour une attention ciblée. La vue unifiée du flux de travail affiche également les tâches nécessitant une action immédiate.

Le modèle comprend des champs personnalisés permettant de suivre l'étape de commercialisation de chaque contenu et les dates de révision, ce qui aide les équipes à rester synchronisées avec les stratégies marketing globales.

Intégrez ce planificateur à votre plan de gestion du marketing de contenu pour organiser toutes vos données cross-canal et élever votre stratégie de contenu.

Best for: Les équipes de marketing de contenu qui suivent les échéanciers de diverses campagnes.

9. Modèle de calendrier mensuel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Monthly-Work-Schedule-Template.jpg ClickUp Modèle d'horaire de travail mensuel https://app.clickup.com/signup ?template=t-205387739&department=operations&_gl=1*ymhnrf*_gcl_aw*R0NMLjE3MjkxNDUxNTMuQ2owS0NRand5TDI0QmhDdEFSSXNBTG8wlNCY0ZlTFBIaXBUNVdHM1BkZjJibTlrQ0tMcDRIQ2VCN0hOdlFpbmdoY0tsNTREbkEyMjAza2FBaTAtRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODguMTEyMzAxOTk3Mi4xNzI4OTI2MTExLjE3Mjg5MjYxMTA Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de calendrier mensuel ClickUp est un outil polyvalent qui permet de gérer les tâches et les échéances de l'équipe sur un mois avec des visualisations claires de la progression et des dépendances. Il vous aide à voir les tâches à venir sur un diagramme de Gantt, ce qui facilite la planification du projet et la gestion des ressources.

Une fonctionnalité particulièrement utile est la Vue Équipe Box, qui donne un aperçu des tâches et de la charge de travail de chaque personne, assurant ainsi une une distribution équilibrée des responsabilités . En outre, la "Vue Liste Paiements " organise les tâches en fonction des horaires de l'équipe, des taux horaires et des dates d'échéance, ce qui permet aux managers de suivre facilement les paiements et les détails des tâches.

Le modèle comprend également des formules intégrées permettant de contrôler les budgets alloués et les coûts réels pour le suivi financier.

Idéal pour: Les équipes qui cherchent à rationaliser les processus d'embauche mensuels, les échéanciers d'intégration et les sessions de formation.

💡Pro Tip : Vous travaillez au niveau de la direction ? Utilisez des stratégies de gestion du calendrier des cadres pour minimiser les conflits d'horaires et tirer le meilleur parti de votre temps.

10. Modèle d'emploi du temps de l'équipe ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-559.png Modèle d'horaire d'équipe ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Contrôlez facilement la charge de travail de votre équipe grâce à Modèle de calendrier d'équipe ClickUp . Ce modèle de planning simplifie l'attribution et l'organisation des tâches par les membres de l'équipe, avec des vues interactives pour plus de clarté.

En tant que responsable, vous pouvez comparer les charges de travail avec les capacités de chacun. La "Vue Activité du projet " permet de mapper les tâches avec les équipes et les clients respectifs. Cette installation donne un aperçu de la portée et de la progression du travail et aide également à la définition d'objectifs mensuels pour votre équipe .

De son côté, la vue "Calendrier hebdomadaire" met en forme les tâches en fonction de leur date d'échéance, ce qui permet de visualiser instantanément les priorités et les échéances.

Enfin, la "Vue de la charge de travail " offre une répartition des tâches assignées à chaque équipe sur une semaine, deux semaines ou un mois. Le suivi de la durée des tâches vous permet de repérer rapidement les besoins d'assistance en période de forte activité.

Idéal pour: Les responsables de l'assistance client qui souhaitent suivre les horaires de leur personnel.

Gérez votre temps sans effort avec les modèles de calendriers mensuels de ClickUp

Si vous en avez assez de jongler avec plusieurs outils pour suivre différentes échéances, transformez votre Calendrier en un planificateur intuitif avec ClickUp.

Ces modèles de calendriers regroupent tout - vos tâches, réunions, évènements - en une seule plateforme. Grâce à leurs fonctionnalités avancées et à leur flexibilité, vous pouvez dire adieu aux mises à jour manuelles et profiter d'une visibilité et d'un contrôle total sur votre forfait.

Cerise sur le gâteau, ils sont entièrement gratuits. 💸 S'inscrire gratuitement sur ClickUp et découvrez une façon plus efficace d'organiser votre temps.