Les 10 meilleurs outils de résumation de réunion basés sur l'IA

Soyons réalistes : prendre des notes pendant les réunions peut s'avérer un véritable numéro de jonglage. Vous essayez de rester concentré sur une discussion importante tout en vous dépêchant de la noter pour ne pas l'oublier.

Mais que diriez-vous de ne plus avoir à choisir entre rester attentif et noter chaque détail important ?

Grâce aux outils de synthèse de réunion basés sur l'IA, ce n'est plus nécessaire. Avec ces outils, vous pouvez vous concentrer pleinement sur la discussion, sachant que l'IA capture et résume les notes de réunion à votre place. 🤖

De l'enregistrement des éléments d'action à la génération de résumés clairs, les outils de synthèse de réunion basés sur l'IA éliminent le besoin de prendre des notes manuellement, vous permettant ainsi d'être plus présent et plus productif lors de vos réunions.

Cela vous intéresse ? 🤔

Alors, poursuivez votre lecture pour découvrir les 10 meilleurs outils de résumé de réunion basés sur l'IA qui peuvent vous aider à transformer votre flux de travail.

Que faut-il rechercher dans un outil de résumation de notes basé sur l'IA ?

Choisir le bon outil de résumé de réunion basé sur l'IA ne se résume pas à trouver un outil qui « fonctionne ». Il doit être performant, facile à utiliser et réactif. Outre ces critères, voici quelques qualités essentielles à rechercher :

Précision : Choisissez un outil de résumé de réunion basé sur l'IA qui génère des transcriptions précises. Il facilite la prise de notes et garantit une fiabilité maximale.

Personnalisation : Optez pour un outil offrant des options de personnalisation. Par exemple, un outil de résumé de réunion basé sur l'IA de qualité devrait vous permettre de personnaliser vos notes de réunion en fonction de leur longueur, des détails, des points clés, etc.

Capacités d'intégration : Choisissez un outil de résumé qui s'intègre à des outils et logiciels tiers. Cela inclut les applications et outils de visioconférence populaires tels que Zoom et Google Meet, les plateformes de collaboration comme Microsoft Teams, et les outils de calendrier comme Calendly

Prise en charge linguistique : Trouvez un outil offrant une assistance pour différentes langues internationales et régionales. Cela facilite la transcription en temps réel et permet d'enregistrer les réunions plus efficacement.

Sécurité : Choisissez un outil de résumé des notes basé sur l'IA qui offre des mesures de sécurité robustes et respecte les réglementations en matière de protection des données, garantissant ainsi que les informations que vous partagez dans vos enregistrements de vidéo sont à l'abri de tout accès non autorisé.

En savoir plus : Les 10 meilleurs outils de résumation de vidéo basés sur l'IA qui vous feront gagner un temps précieux

Les 10 meilleurs outils de résumation de notes basés sur l'IA

Voici un comparatif rapide des meilleurs outils du marché pour vous aider à choisir le résumeur de réunion IA le mieux adapté à vos besoins spécifiques. Nous les avons classés en fonction de leurs meilleurs cas d'utilisation, de leurs fonctionnalités clés, de leurs tarifs et de la disponibilité d'un forfait Free. Vous pourrez ainsi facilement identifier l'outil qui correspond à votre flux de travail et à votre budget.

Outil Idéal pour forfait Free Forfait payant à partir de Principales fonctionnalités ClickUp Résumé des notes de réunion résumées grâce à l'IA Oui 7 $/mois Transcription en temps réel, conversion des tâches, stockage de documents Fireflies.ia Prise de notes automatique pendant les réunions Oui 18 $/mois Résume les réunions vidéo et propose une extension de navigateur pour une utilisation facile Otter.ia Résumer les réunions en ligne Oui 16,99 $/mois Génère des résumés de réunion, application mobile, met en évidence les points clés Avoma Obtenir des informations sur les réunions Oui 24 $/mois Fournit des informations sur les réunions, effectue des modifications en cours sur les transcriptions, intègre un CRM Fathom Résumer les vidéos de réunion Oui 19 $/mois Résume les réunions vidéo, extension de navigateur pour une utilisation facile Fellow Créer des agendas de réunion Oui 11 $/mois Prise de notes en direct, attribution des tâches, notifications en temps réel Sembly IA Enregistrement des réunions Oui 29 $/mois par place Étiquettes : moments clés, prend en charge 48 langues, recherche par mot-clé Laxis Extraction des notes de réunion Oui 13,33 $/mois Résume les réunions avec les clients, génère des informations exploitables Jamie IA Résumé des réunions (virtuelles et en présentiel) Oui 26,31 $/mois Traduit les transcriptions dans plus de 20 langues et applique des étiquettes aux moments importants Revoir Prise de notes sur des vidéos Oui 23,75 $/mois Organise les réunions par canal, fournit des analyses et partage des résumés

Maintenant que vous avez découvert un comparatif rapide des meilleurs outils de résumé de réunion basés sur l'IA, examinons plus en détail ce qui distingue chacun d'entre eux. De la transcription en temps réel aux intégrations transparentes en passant par les fonctionnalités d'automatisation, nous allons explorer les avantages et les limites propres à ces outils afin que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause celui qui répond le mieux aux besoins de votre équipe.

1. ClickUp (Idéal pour résumer les notes de réunion grâce à l'IA)

Vous recherchez un assistant IA professionnel robuste, polyvalent et performant ? Ne cherchez plus : ClickUp est la solution idéale pour vous. 🏆

Plateforme de gestion de projet tout-en-un, ClickUp offre tous les outils et fonctionnalités dont vous avez besoin pour simplifier chaque aspect de votre travail, et la prise de notes ne fait pas exception.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp le meilleur dans l'entreprise ? Le secret est bien connu : son exhaustivité ! Contrairement à d'autres outils, ClickUp propose des solutions pour optimiser la prise de notes lors de réunions synchrones et asynchrones.

Imaginez une solution tout-en-un pour créer des agendas, résumer le contenu des réunions et obtenir des notes automatisées. Découvrez ClickUp Meetings.

Une gestion complète des réunions qui vous aide à surmonter tous les obstacles rencontrés par votre équipe en temps réel.

Mais attendez, ce n'est même pas la moitié de ce que ClickUp a à offrir.

Générez instantanément des résumés et des notes en temps réel pour chaque réunion grâce à ClickUp Brain

Transcription améliorée des réunions vidéo avec ClickUp Brain et Clips

ClickUp Brain vous aide à générer des agendas pour les réunions, des transcriptions en temps réel, des résumés, des informations clés et des documents, le tout en quelques clics. Il vous aide également à analyser les discussions et à mettre automatiquement en évidence les éléments d'action. Il les convertit ensuite en tâches et les attribue aux parties prenantes concernées.

La fonctionnalité de résumé de l'outil résume également un bref aperçu des décisions clés, des éléments à réaliser et des points à retenir en quelques clics seulement.

Mais ce n'est pas tout ! Associez ClickUp Brain à ClickUp Clips pour transcrire parfaitement toutes vos réunions vidéo asynchrones !

Organisez vos notes de réunion, agendas, discussions, etc., en un seul endroit avec ClickUp Docs

Des comptes rendus bien organisés avec ClickUp Documents

L'un des principaux inconvénients des outils de résumé de réunion basés sur l'IA classiques est leur manque d'évolutivité. À mesure que votre équipe s'agrandit, il devient difficile de conserver une trace des points essentiels abordés lors de chaque réunion. Mais ce n'est pas le cas avec ClickUp Docs.

Cet outil vous permet de regrouper en un seul endroit toutes vos notes de réunion, transcriptions, résumés et vidéos précédents.

De plus, ClickUp propose également deux modèles prêts à l'emploi et personnalisables pour la gestion des réunions et des notes.

Modèles de réunion que vous pouvez utiliser

Grâce au modèle de notes de réunion ClickUp, établissez des directives et une structure claires pour votre réunion, son agenda, ses notes, ses discussions, ses actions à mener, etc. Il crée également automatiquement des tâches à partir des éléments à mener lors de la réunion, centralise les documents de réunion pour un accès facile et optimise la collaboration grâce à des mises à jour et des commentaires en temps réel.

De plus, le modèle de compte-rendu de réunion ClickUp fournit une structure de base pour consigner les comptes-rendus de réunion sous forme de document sur la plateforme ClickUp. Il vous aide à consigner les comptes-rendus, à organiser les discussions, les décisions et les suivis de manière structurée, ainsi qu'à partager et mettre à jour facilement les comptes-rendus avec votre équipe.

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les équipes qui gèrent plusieurs projets nécessitant des résumés détaillés des réunions, l'attribution des tâches et une intégration transparente avec d'autres outils de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Convertissez vos notes et vos éléments à mener directement en tâches, en attribuant les responsabilités en temps réel

Configurez des rappels automatiques pour les tâches de suivi, afin de vous assurer qu'aucun élément ne soit oublié après la réunion

Collaborez en direct sur les documents de réunion avec les membres de votre équipe, afin que chacun puisse contribuer simultanément

Utilisez des options de mise en forme telles que le gras, les titres et les puces pour mettre en forme et organiser clairement vos notes de réunion

Parcourez facilement les notes et les discussions des réunions passées, pour accéder rapidement aux informations importantes

Synchronisez-vous avec les principales plateformes de réunion et les calendriers tels que Google Meet et Outlook pour planifier des réunions et lier des notes à des évènements spécifiques

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs pourraient rencontrer une légère courbe d'apprentissage

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à tout forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Fireflies.ai (Idéal pour prendre des notes de réunion)

Fireflies.ai est un assistant de réunion intuitif basé sur l'IA qui génère automatiquement des notes de réunion.

Cet outil vous permet de filtrer et d'écouter les sujets clés, d'ajouter des commentaires, de mettre en avant des membres de l'équipe, de suivre le temps de parole de chaque intervenant, et bien plus encore. Il est idéal pour créer des résumés concis qui vous permettent de vous y retrouver dans le chaos des longues réunions.

✅ Idéal pour : les équipes à distance ou dispersées qui ont besoin de résumés rapides et concis de longues réunions et souhaitent partager facilement leurs notes sur des plateformes telles que Slack ou Asana.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Effectuez des recherches dans les réunions et les transcriptions passées à l'aide de mots-clés et d'expressions grâce à la recherche alimentée par l'IA

Capturez et résumez les éléments d'action issus des discussions grâce à l'intelligence conversationnelle

Partagez instantanément les comptes-rendus de réunion avec votre équipe via Slack, Notion, Asana, etc.

Intégrez-les à des applications de calendrier telles que Google Agenda pour planifier et synchroniser vos réunions

Limites de Fireflies.ai

Coûts élevés pour les fonctionnalités avancées

Nécessite une installation manuelle complexe pour les flux de travail personnalisés

Assistance hors ligne minimale

Tarifs de Fireflies.ia

Free Forever

Pro : 18 $/mois par place (facturé annuellement)

Entreprise : 29 $/mois par place (facturé annuellement)

Enterprise : 39 $/mois par place (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 490 avis)

Capterra : NA

3. Otter.ai (Idéal pour résumer les réunions en ligne)

Otter.ai est un outil de résumation de réunion basé sur l'IA très connu, conçu pour faciliter la collaboration entre les équipes à distance.

Cet outil effectue entièrement l’automatisation de toutes vos activités en salle de réunion. Il génère des résumés de réunion, attribue des éléments à vos collègues, fournit des sous-titres pour les réunions en présentiel et virtuelles, etc.

✅ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de générer des résumés de réunion clairs lors de leurs déplacements, grâce à une assistance optimale pour les applications mobiles et à l'intégration avec des outils de visioconférence.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Gagnez du temps en écoutant des résumés de 30 secondes des comptes-rendus de réunions d'une heure

Utilisez l'application mobile pour participer à vos réunions et générer des transcriptions où que vous soyez

Obtenez des informations directes sur les principaux sujets abordés lors d'une réunion grâce à la fonctionnalité Otter AI Chat

Limites d'Otter.ai

Options d'exportation limitées

Le forfait Free comporte des restrictions

Intégration limitée avec les outils tiers

Tarifs d'Otter.ai

Basique : Free Forever

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

4. Avoma (Idéal pour obtenir des informations sur les réunions)

via Avoma

Avoma est un assistant de réunion basé sur l'IA, réputé pour assurer l'automatisation de l'ensemble du cycle de vie d'une réunion, de la planification à la mise en œuvre.

Il vous aide à créer des agendas, à transcrire vos réunions, à obtenir des résumés et des notes précis, et bien plus encore. Avoma vise à améliorer les résultats commerciaux et marketing et fournit des informations clés exploitables issues des réunions avec les clients, qui s'avèrent précieuses pour conclure une vente.

✅ Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent tirer des enseignements exploitables de leurs réunions avec les clients, suivre les schémas de discussion et améliorer l'efficacité de leurs réunions afin de conclure des ventes plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Modifiez et personnalisez les transcriptions de réunion en temps réel pour peaufiner les résumés ou ajouter des notes supplémentaires

Suivez les données relatives aux discussions, telles que la répartition des temps de parole, le rythme des intervenants et les schémas d'interaction, afin d'améliorer l'efficacité de vos réunions

Intégrez-les à toute une gamme d'outils de CRM, de Calendrier, de conférence et de numérotation

Limites d'Avoma

Courbe d'apprentissage plus longue

Coûteux pour les petites équipes

Ne convient pas à la transcription de réunions en langues autres que l'anglais en raison de problèmes de précision

Tarifs d'Avoma

Basique : Free Forever

Formule Starter : 24 $/mois par utilisateur

En plus : 59 $/mois par utilisateur

Entreprise : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 109 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 320 avis)

Capterra : NA

5. Fathom (Idéal pour résumer les vidéos de réunion)

via Fathom

Si vous recherchez un outil pour résumer les réunions basées sur l'IA pour faciliter les réunions internes au sein de votre organisation, découvrez Fathom. Il est complet tout en restant assez simple d'utilisation.

Fathom s'occupe de tout, de l'enregistrement vidéo des réunions à leur transcription. Il vous aide à générer des résumés de réunion, à synchroniser les tâches avec votre CRM et à partager les notes de réunion avec vos collègues. De plus, Fathom propose des modèles de notes de réunion prédéfinis pour accélérer le processus.

✅ Idéal pour : les organisations qui organisent fréquemment des réunions en vidéoconférence et souhaitent disposer de résumés et de points d'action faciles à assimiler, sans avoir à passer au crible des heures de vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Recevez des résumés concis après chaque réunion pour éviter d'avoir à relire de longs comptes rendus

Appliquez des étiquettes à toutes les discussions importantes pour mettre en évidence les informations clés et les points d'action et les rendre facilement accessibles

Utilisez l'extension de navigateur Fathom pour enregistrer et transcrire vos réunions sans installer d'application de bureau

Comprendre les limites

Prend uniquement en charge les visioconférences

Fonctionnalités d'exportation et de partage limitées dans le forfait Free

Tarifs de Fathom

Free Forever

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Team : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 3 270 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 490 avis)

En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour la documentation

6. Fellow (Idéal pour créer des agendas de réunion)

via Fellow

En plus d'être un outil de résumation de réunion basé sur l'IA très apprécié, Fellow est surtout connu pour créer des agendas de réunion bien planifiés et optimisés par l'IA.

Cet outil est idéal pour prendre des notes de réunion et permet d'obtenir des transcriptions complètes, de mettre en évidence les moments clés, de parcourir les notes de réunion générées par l'IA et de consulter des résumés pour replacer les informations dans leur contexte.

Cela dit, son utilisation peut s'avérer complexe, surtout si vous n'avez jamais utilisé un outil similaire auparavant.

✅ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de réunions structurées et axées sur l'agenda, afin de s'assurer que tous les points clés de la discussion sont consignés et que les tâches de suivi sont clairement définies.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Prenez des notes pendant vos discussions en direct sur Zoom, Google Meet, etc., afin de vous assurer que tous les points clés sont consignés en temps réel.

Recevez des notifications en temps réel pour les éléments à mener issus des réunions

Attribuez des tâches et des éléments d'action à vos collègues directement depuis la plateforme, à partir des transcriptions de réunion.

Limites de Fellow

Fonctionnalités d'automatisation limitées

Coûteux pour les grandes équipes

Tarifs de Fellow

Free Forever

Pro : 11 $/mois par utilisateur

Entreprise : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

7. Sembly IA (Idéal pour l'enregistrement des réunions)

via Sembly IA

Sembly est un outil de réunion basé sur l'IA qui fournit des notes de réunion automatiques et des résumés concis et intelligents.

Cet outil vous permet de partager l'intégralité de la transcription d'une réunion enregistrée avec votre équipe. De plus, Sembly s'intègre à plusieurs outils pour optimiser la collaboration et le flux de travail, et prend en charge 48 langues.

✅ Idéal pour : les équipes internationales qui ont besoin d'un outil offrant une assistance multilingue et la transcription automatique des notes de réunion, facilitant ainsi la collaboration entre différentes langues.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Appliquez des étiquettes aux moments clés des discussions pendant les réunions afin de pouvoir retrouver facilement les points importants dans la transcription par la suite

Effectuez des recherches dans les résumés de réunion à l'aide de filtres par mots-clés pour trouver rapidement des discussions ou des points d'action spécifiques

Synchronisez automatiquement vos notes de réunion avec des outils tels qu'Asana, Trello et Slack pour une collaboration améliorée

Limites de Sembly IA

Pas de modifications en temps réel

Les transcriptions peuvent être inexactes

Courbe d'apprentissage abrupte pour utiliser l'outil

Tarifs de Sembly IA

Particuliers : Free Forever

Professionnel : 15 $/mois (facturé annuellement)

Équipe : 29 $/mois par place (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : NA

8. Laxis — Idéal pour extraire des notes

via Laxis

Vous recherchez des outils de résumé de réunion basés sur l'IA capables d'extraire des informations essentielles à partir de longues interactions avec les clients ? Découvrez Laxis.

Conçu selon la devise « des discussions aux conversions », cet outil de prise de notes basé sur l'IA crée des résumés concis des transcriptions de vos réunions avec les clients. Vous pouvez ainsi accéder aux éléments clés à travailler pour obtenir des résultats. De plus, Laxis s'intègre aux outils CRM pour vous aider à organiser vos notes de réunion et à les garder à portée de main.

✅ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client et de l'équipe commerciale qui ont besoin de transformer rapidement les discussions avec les clients en informations exploitables, en mettant l'accent sur l'obtention de résultats concrets à l'issue des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Laxis

Résumez vos réunions grâce à des analyses basées sur l'IA pour générer automatiquement des éléments à mener, des points clés et des étapes de suivi

Notez les points clés et les phrases importantes pendant les réunions pour pouvoir y accéder facilement plus tard

Limites de Laxis

Options de base pour l'extraction de notes

Assistance minimale pour les réunions en direct et la collaboration

Tarifs de Laxis

Basique : Free Forever

Premium : 13,33 $/mois

Entreprise : 24,99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Laxis

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : NA

9. Jamie IA (Idéal pour résumer les réunions)

via Jamie IA

Jamie est une application de prise de notes basée sur l'IA qui génère automatiquement des notes sur des plateformes telles que Google Meet. Mais ses fonctionnalités ne s'arrêtent pas là.

Même si vous participez à une réunion en présentiel, Jamie peut vous aider à extraire des résumés concis, des transcriptions et des éléments d'action. Il vous permet également de visionner des résumés de réunion ou des réunions passées pour obtenir des informations utiles et accéder à des données importantes.

✅ Idéal pour : les équipes qui travaillent à la fois en présentiel et à distance, car cet outil permet de saisir et de résumer efficacement les points clés des discussions, qu'il s'agisse de réunions en présentiel ou en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Jamie IA

Utilisez l'IA de Jamie pour identifier les points d'action et les prochaines étapes afin de passer rapidement à l'action

Marquez automatiquement les moments clés en temps réel pour revenir sur les points essentiels

Traduisez les transcriptions de vos réunions dans plus de 20 langues pour garantir une communication fluide

Limites de Jamie IA

Intégrations limitées avec les plateformes

Options de mise en forme minimales

Free Forever

Standard : 26,31 $/mois (conversion au 10/07/24)

Pro : 51,53 $/mois (conversion au 10/07/24)

Formule Executive : 108,54 $/mois (conversion au 10/07/24)

Évaluations et avis sur Jamie IA

G2 : NA

Capterra : NA

10. Rewatch (Idéal pour prendre des notes sur des vidéos)

via Rewatch

Rewatch, un autre outil de prise de notes basé sur l'IA assez populaire, fait également office d'enregistreur d'écran pour les équipes et les professionnels.

Obtenez des résumés de réunion, des transcriptions, les éléments à mener : tout cela grâce à Rewatch. Cet outil collaboratif et complet constitue une solution tout-en-un pour tous vos besoins en matière de réunions en ligne.

✅ Idéal pour : les équipes qui enregistrent et s'appuient sur du contenu vidéo, en fournissant des résumés détaillés, des analyses de l'engagement de l'équipe et des archives de réunions organisées pour une consultation facile.

Redécouvrez les meilleures fonctionnalités

Créez des canaux pour organiser vos réunions par équipe ou par projet,

Partagez avec votre équipe des résumés automatisés ou des clips spécifiques de la réunion

Recevez des analyses sur l'engagement de l'équipe, les visionnages de vidéos, les recherches, etc.

Limites de relecture

Coûteux pour une utilisation régulière

Nécessite une bande passante importante

Ne transcrit pas les appels téléphoniques

Tarifs de Rewatch

Gratuit : Free Forever

Équipe : 23,75 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Revoir les évaluations et les avis

G2 : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Capterra : NA

Prenez des notes sur toutes vos réunions grâce au meilleur outil de résumé de réunion basé sur l'IA : ClickUp !

Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, la prise de notes manuelle lors des réunions peut représenter une perte de temps considérable et une source de distraction. C'est là qu'un outil de résumé de réunion basé sur l'IA intervient pour rationaliser le processus.

Ces outils vous font gagner du temps en générant automatiquement des notes de réunion et garantissent que tous les points forts, les conclusions clés et les éléments à mener issus de vos réunions sont consignés avec précision. ✍️

Bon nombre de ces outils s'intègrent facilement aux logiciels de visioconférence courants tels que Google Meet, ce qui vous permet de vous concentrer entièrement sur la discussion pendant que l'IA se charge de la prise de notes. Cela en fait un outil indispensable pour améliorer la productivité, la précision et la collaboration.

Alors n'attendez plus : procurez-vous ClickUp dès aujourd'hui. Inscrivez-vous ici pour bénéficier d'un essai gratuit ! 🚀