20 meilleurs outils de test d'automatisation 2025 | ClickUp

Il fut un temps où les tests manuels étaient la norme. Il s'agissait d'un processus fastidieux et chronophage qui entraînait souvent des erreurs et des retards.

Cependant, le développement de logiciels et les processus d'exécution de tests parallèles ont constamment évolué au fil des ans.

L'une des transformations les plus importantes dont j'ai été témoin a été la montée en puissance des outils de test d'automatisation. Il est fascinant de voir comment un outil d'automatisation peut rationaliser le processus de test et améliorer la qualité globale de nos produits.

Dans ce blog, l'équipe de recherche de ClickUp et moi-même avons combiné les 20 meilleurs outils de test d'automatisation, sélectionnés en fonction de leurs performances, de leur convivialité et de leur adoption généralisée.📝

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de test d'automatisation?

Lorsqu'il s'agit de choisir les bons outils de test d'automatisation, il y a plusieurs facteurs clés à prendre en compte :

Facilité d'utilisation: Les bons outils de test d'automatisation doivent être intuitifs et faciles à apprendre. Si vous êtes novice en matière de tests d'automatisation, vous ne voulez pas passer des heures à comprendre comment utiliser l'outil. Recherchez des outils dotés d'une interface conviviale et d'une documentation claire

Les bons outils de test d'automatisation doivent être intuitifs et faciles à apprendre. Si vous êtes novice en matière de tests d'automatisation, vous ne voulez pas passer des heures à comprendre comment utiliser l'outil. Recherchez des outils dotés d'une interface conviviale et d'une documentation claire Compatibilité: Les outils de test d'automatisation doivent être compatibles avec votre environnement de développement et vos cadres de test. Cela vous permettra d'économiser du temps et des efforts lors du paramètre d'une infrastructure de test

Les outils de test d'automatisation doivent être compatibles avec votre environnement de développement et vos cadres de test. Cela vous permettra d'économiser du temps et des efforts lors du paramètre d'une infrastructure de test Richesse des fonctionnalités: Les outils de test d'automatisation offrent des fonctionnalités différentes, il est donc important d'en choisir un qui réponde à vos besoins spécifiques en matière de tests. Pour l'efficacité des tests, recherchez des fonctionnalités telles que les tests inter-navigateurs, les tests parallèles, les tests mobiles, les tests de performance, les tests de régression visuelle et les tests d'API

Les outils de test d'automatisation offrent des fonctionnalités différentes, il est donc important d'en choisir un qui réponde à vos besoins spécifiques en matière de tests. Pour l'efficacité des tests, recherchez des fonctionnalités telles que les tests inter-navigateurs, les tests parallèles, les tests mobiles, les tests de performance, les tests de régression visuelle et les tests d'API Évolutivité: Au fur et à mesure que votre logiciel se développe, vos besoins en matière de tests évoluent également. Recherchez des outils de test d'automatisation capables d'évoluer avec votre projet et de gérer des suites de tests à grande échelle

Au fur et à mesure que votre logiciel se développe, vos besoins en matière de tests évoluent également. Recherchez des outils de test d'automatisation capables d'évoluer avec votre projet et de gérer des suites de tests à grande échelle Capacités d'intégration: Les bons outils de tests automatisés doivent s'intégrer de manière transparente aux autres outils de votre écosystème de développement, tels que les serveurs d'intégration continue (CI) et les systèmes de suivi des défauts

Les bons outils de tests automatisés doivent s'intégrer de manière transparente aux autres outils de votre écosystème de développement, tels que les serveurs d'intégration continue (CI) et les systèmes de suivi des défauts Assistance et communauté: Une solide communauté d'assistance peut s'avérer inestimable lorsque vous rencontrez des problèmes ou avez besoin d'aide pour des cas d'utilisation spécifiques. Recherchez des outils de test d'automatisation avec des forums et une assistance client actifs

Une solide communauté d'assistance peut s'avérer inestimable lorsque vous rencontrez des problèmes ou avez besoin d'aide pour des cas d'utilisation spécifiques. Recherchez des outils de test d'automatisation avec des forums et une assistance client actifs Coût: Si le coût est un facteur important, il n'est pas le seul à prendre en compte. Examinez la valeur globale des outils de test d'automatisation par rapport à leur coût

📖 Lire aussi: ClickUp change la donne pour les équipes de développement de logiciels

Les 20 meilleurs outils de test d'automatisation

J'ai constaté que les outils de test d'automatisation sont la clé de l'amélioration de la qualité des logiciels et de l'accélération du développement.

Avec autant d'outils de test d'automatisation disponibles, il peut être écrasant de choisir le bon. Plongeons dans l'exploration de ce qui existe pour améliorer votre processus de test ! 👇

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet de test d'automatisation et le suivi des bugs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Agile-Project-Management-Software.jpg Une capture d'écran de ClickUp Agile montrant les tâches et les assignés à différentes étapes d'achevé : outils de test d'automatisation /$$img/

Obtenez une représentation visuelle de votre flux de travail de test pour suivre la progression et identifier les goulots d'étranglement avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Agile ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un pour tout ce qui concerne la planification des produits et le développement de logiciels. ClickUp, logiciel de gestion de projet agile fournit une structure et une organisation au développement de logiciels de bout en bout.

Il s'agit d'un outil de premier plan outil de test agile qui permet de créer des sprints, d'assigner des tâches et de suivre leur progression en temps réel. Explorons ensemble son ensemble de fonctionnalités.

ClickUp Vue Tableau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Tableau-View.gif Un GIF sur les Tableaux Kanban ClickUp montrant les tâches organisées en différentes colonnes : outils de tests d'automatisation /$$img/

Glisser-déposer des tâches entre les colonnes pour représenter leur statut en utilisant la vue Tableau de ClickUp

Les Vue Tableau ClickUp est un élément essentiel des méthodologies de gestion de projet agiles. Il vous permet de visualiser votre flux de travail en faisant glisser les tâches entre des étapes telles que "À tester", "En cours" et "Réussi/Échoué "

Cette installation fournit un aperçu clair du statut de chaque tâche, ce qui facilite l'identification des goulets d'étranglement et la hiérarchisation des charges de travail. En outre, la fonction de glisser-déposer de la vue Tableau améliore également l'expérience de l'utilisateur, en permettant aux membres de l'équipe de déplacer les tâches d'une étape à l'autre en toute transparence, au fur et à mesure de leur progression.

Et le meilleur ? Tableau Tableau permet d'intégrer les détails des tâches, y compris les assignés, les dates d'échéance et les commentaires.

Une approche centralisée de la gestion des tâches aide les équipes à maintenir des lignes de communication ouvertes, en tenant tout le monde informé de la progression et de tout défi pouvant survenir pendant les tests. Ce n'est pas tout. ClickUp pour les Teams de logiciels est le cerveau de votre processus de test continu. Il est idéal pour le suivi et la gestion des bugs. Vous pouvez facilement créer des rapports de bug détaillés, les assigner à des développeurs et suivre leur progression tout au long du cycle de développement.

De plus, les flux de travail personnalisables vous permettent d'adapter le processus de suivi des bugs aux besoins spécifiques de votre équipe. ClickUp offre également une variété de modèles qui peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de tests d'automatisation.

Modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-341.png Gérez les bugs et les problèmes dans un emplacement centralisé avec le modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product&\_gl=1\*qalwp5\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp fournit un cadre prêt à l'emploi pour stimuler la visibilité et la collaboration entre les équipes de test, en vous aidant à gérer efficacement les complexités de la résolution des bugs.

La prise personnalisée formulaires pour les équipes de logiciels permettent un envoi transparent des bugs, en s'assurant que tous les détails nécessaires sont saisis dès le départ.

Ce modèle améliore la collaboration interfonctionnelle en réunissant les équipes sur une plateforme centralisée, ce qui permet à chacun d'être informé du statut des bugs et des problèmes. En améliorant la communication entre les équipes, la livraison du produit devient plus rapide et plus efficace, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité globale.

Modèle de gestion des tests ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png Gérez l'ensemble de votre processus de test avec le modèle de gestion de test ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product&\_gl=1\*1pmf4nb\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de gestion des tests ClickUp rend votre processus de test fluide et organisé. Il vous offre un moyen simple de forfaiter, de suivre et d'évaluer chaque partie de votre parcours de test, avec des scénarios de test, des cas limites et des exécutions en un seul endroit.

Vous aurez une vision effacée de la progression, ce qui vous permettra de repérer facilement les problèmes et d'afficher les résultats d'un seul coup d'œil. La disposition visuelle vous aide à garder le contrôle sur tout et à prendre des décisions rapides en cas de besoin. De plus, le modèle facilite la collaboration entre les membres de votre équipe afin que chacun puisse rester informé des bugs, des problèmes et des demandes de fonctionnalités.

La gestion des calendriers de test et le suivi du temps des résultats se font sans effort. Grâce à ce modèle, vous restez au fait des commentaires des utilisateurs et des résultats des tests, ce qui est clé pour l'amélioration de vos processus.

En outre, le Modèle de rapport de test ClickUp permet de créer des rapports pour résumer les résultats des tests, identifier les bugs et fournir des indications pour les itérations futures. En outre, le modèle de cas de test ClickUp fournit un cadre structuré pour la description des cas de test individuels, y compris les étapes détaillées, les résultats attendus et les critères de réussite ou d'échec.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gestion complète des tâches: Les capacités robustes de gestion des tâches de ClickUp vous permettent d'organiser et de suivre tous les aspects de vos projets de tests d'automatisation, de la création des cas de test aux rapports de bug

Les capacités robustes de gestion des tâches de ClickUp vous permettent d'organiser et de suivre tous les aspects de vos projets de tests d'automatisation, de la création des cas de test aux rapports de bug Des règles d'automatisation puissantes: Automatisez les tâches répétitives, telles que l'assignation des bugs aux développeurs ou la mise à jour des statuts des tâches, afin de gagner du temps et de réduire les erreurs

Automatisez les tâches répétitives, telles que l'assignation des bugs aux développeurs ou la mise à jour des statuts des tâches, afin de gagner du temps et de réduire les erreurs Intégrations transparentes: Intégrez ClickUp aux outils de test populaires et aux pipelines CI/CD pour rationaliser votre flux de travail et assurer la cohérence des données

Intégrez ClickUp aux outils de test populaires et aux pipelines CI/CD pour rationaliser votre flux de travail et assurer la cohérence des données Flux de travail personnalisables: Créez des flux de travail personnalisés pour adapter ClickUp à vos processus de test spécifiques et aux exigences de votre équipe

Créez des flux de travail personnalisés pour adapter ClickUp à vos processus de test spécifiques et aux exigences de votre équipe Rapports et analyses robustes: Générer des rapports détaillés sur la progression des tests et les performances de l'équipe pour prendre des décisions basées sur les données

Générer des rapports détaillés sur la progression des tests et les performances de l'équipe pour prendre des décisions basées sur les données Fonctionnalités de collaboration: Collaborez efficacement avec les membres de votre équipe en utilisant des fonctionnalités telles que les commentaires, les mentions et les mises à jour en temps réel

Limites de ClickUp

Les options de personnalisation peuvent être un peu écrasantes pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils de gestion de projet

Tarification de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

📖 A lire aussi: [Nouvelle intégration] LambdaTest + ClickUp

2. Selenium (Meilleur pour la polyvalence et la large assistance aux navigateurs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Selenium-1400x1140.png Capture d'écran du tableau de bord de Selenium, un outil de test d'automatisation /$$img/

Via : Testmo Selenium est l'un des principaux outils modernes de test d'assurance qualité aujourd'hui. Il s'agit d'une puissante boîte à outils open-source qui est devenue essentielle pour l'automatisation des applications web sur différents navigateurs et plateformes.

La polyvalence de l'outil et l'assistance étendue de la communauté en ont fait un outil idéal pour les développeurs et les testeurs du monde entier. Il existe également une extension pour navigateur, "Selenium IDE", qui permet d'enregistrer et de lire les interactions avec le navigateur.

Les meilleures fonctionnalités de Selenium

Assurez la compatibilité entre les navigateurs grâce à l'assistance de l'outil pour un large intervalle de navigateurs

Choisissez votre langage de programmation préféré grâce aux bindings disponibles pour différents langages

Exécutez les cas de test en parallèle sur plusieurs machines et navigateurs afin de réduire le temps d'exécution des tests

Étendez vos capacités de test en intégrant des bibliothèques et des frameworks tiers pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires

Limites de Selenium

Des fonctionnalités limitées et un manque d'options de personnalisation

La courbe d'apprentissage est abrupte pour les débutants

Tarifs de Selenium

Gratuit à télécharger

Évaluations et critiques de Selenium

G2: 4.5/5 (90+ commentaires)

4.5/5 (90+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

3. Cypress (Le meilleur pour un framework de test rapide et fiable pour les applications web)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cypress-1400x788.png Une capture d'écran du tableau de bord de Cypress, un outil de test d'automatisation /$$img/

Via : Cyprès Cypress est un cadre de test moderne de bout en bout basé sur JavaScript qui a gagné une popularité significative en raison de sa simplicité, de sa vitesse et de son approche conviviale pour les développeurs. Contrairement aux frameworks de test traditionnels, Cypress s'exécute directement dans le navigateur, ce qui procure une expérience de test plus intuitive et plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Cypress

Rechargez les tests et mettez à jour le navigateur automatiquement lorsque vous apportez des modifications au code afin de créer une boucle de rétroaction rapide

Éliminez le besoin d'attentes explicites en laissant le système attendre automatiquement que les commandes et les assertions se terminent, réduisant ainsi l'instabilité des tests

Capturez des écrans et des vidéos des tests qui ont échoué afin d'identifier et de déboguer rapidement les problèmes

Inspecter le trafic réseau et intercepter les requêtes pour tester efficacement les API et les services web

Limites de Cypress

Certains utilisateurs ont constaté des bugs mineurs liés au framework

Manque d'assistance intégrée pour les tests d'applications mobiles

Prix de Cypress

Essai gratuit pendant 14 jours

Teams: 75$/mois

75$/mois Business: $300/mois

$300/mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (100+ reviews)

4.8/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

💡 Pro Tip: Vous pouvez automatiser les mises à jour de logiciels à l'aide de des outils de déploiement continu , qui déploient automatiquement les modifications du code vers la productivité. Cela permet de supprimer les étapes manuelles et de réduire les délais, garantissant ainsi un processus de mise en production plus rapide et plus efficace.

4. BrowserStack Automatisation (le meilleur pour les tests multi-navigateurs et multiplateformes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BrowserStack-1-1400x790.png Une capture d'écran du tableau de bord de BrowserStack Automatisation, un outil de test d'automatisation bien connu /$$img/

Via : Pile de navigateurs BrowserStack Automatisation est une plateforme de test basée sur le cloud. Elle donne accès à un large intervalle d'appareils et de navigateurs réels, ce qui vous permet de tester des applications web dans différentes configurations et différents environnements.

La plateforme assiste plusieurs cadres de test, ce qui facilite son intégration à votre flux de travail existant. En outre, ses fonctionnalités de débogage en temps réel vous permettent d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes, améliorant ainsi la qualité globale de vos applications web.

Les meilleures fonctionnalités de BrowserStack Automate

Testez sur des appareils réels, notamment des smartphones, des tablettes et des ordinateurs de bureau, pour garantir la compatibilité et les performances sur différentes plateformes

Validez vos applications web sur différents navigateurs pour garantir la compatibilité inter-navigateurs

Simulez des tests à partir de différents emplacements géographiques pour vérifier la bonne fonctionnalité et les performances dans toutes les régions

Exécuter les tests en parallèle sur plusieurs appareils et navigateurs pour réduire considérablement le temps d'exécution des tests

Limites de BrowserStack Automate

Les tests peuvent se comporter de manière imprévisible, en restant bloqués dans des boucles ou en étant incapables de localiser des éléments visibles

La vitesse peut varier, entraînant une exécution trop rapide ou trop lente des tests, ce qui affecte la fiabilité

Tarifs de BrowserStack Automatisation

Tests web

Bureau: $169/test parallèle/mois

$169/test parallèle/mois Bureau et mobile: 249 $/test parallèle/mois

249 $/test parallèle/mois Bureau et mobile Pro: 299 $/test parallèle/mois

299 $/test parallèle/mois Enterprise: Tarification personnalisée

App Automatisation

Device Cloud: 249 $/mois/test en parallèle

249 $/mois/test en parallèle Device Cloud Pro: $299/test parallèle/mois

$299/test parallèle/mois Device Cloud Observability Pro: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale Enterprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

📖 Lire aussi: La gestion de projet agile : Principes, structure et méthodes

5. Puppeteer (le meilleur pour les tests sans tête et les tâches d'automatisation)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Puppeteer-1400x697.png Une capture d'écran du tableau de bord de Puppeteer, un outil de test d'automatisation bien connu /$$img/

Via : YouTube Puppeteer est une bibliothèque Node.js qui fournit une API de haut niveau pour contrôler Chrome ou Chromium sans tête. C'est un outil puissant pour l'automatisation des tâches web et le test des applications web.

De plus, Puppeteer excelle dans le web scraping, permettant aux utilisateurs d'extraire efficacement les données des sites web. Grâce à sa capacité à rendre du contenu dynamique, Puppeteer peut récupérer des informations à partir d'applications à page unique (SPA) avec lesquelles les méthodes de scraping traditionnelles peuvent avoir du mal.

Les meilleures fonctionnalités de Puppeteer

Exécuter Chrome en mode headless pour automatiser des tâches sans interface de navigateur appropriée

Capture d'écran pleine page de pages web, y compris les éléments en dehors de la fenêtre de visualisation pour une visibilité complète

Générer des documents PDF à partir de pages web avec des options de mise en forme et de contenu personnalisables

Intercepter et modifier les requêtes réseau pour tester efficacement les API ou simuler différentes conditions réseau

Limites du marionnettiste

En tant que bibliothèque Node.js, Puppeteer nécessite des connaissances en JavaScript pour les tâches d'automatisation des scripts

Puppeteer est étroitement couplé à Chrome, ce qui peut limiter sa compatibilité avec d'autres navigateurs

Tarifs de Puppeteer

Utilisation gratuite

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. BugBug (le meilleur pour le suivi des bugs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BugBug-1400x770.png Une capture d'écran du tableau de bord de BugBug, un outil de suivi des bugs : outils de tests d'automatisation /$$$img/

Via : BugBug BugBug est un logiciel polyvalent de logiciel de suivi des bugs conçu pour rationaliser le processus de gestion des défauts pour les équipes agiles. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités personnalisables, BugBug aide les équipes à suivre, hiérarchiser et résoudre efficacement les problèmes tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de BugBug

Créez des flux de travail personnalisés pour adapter le processus de suivi des bugs aux besoins spécifiques de votre équipe, y compris les statuts, les priorités et les niveaux de gravité

Joindre des pièces jointes et des documents pertinents aux bugs et ajouter des commentaires pour faciliter la discussion et la collaboration

Générer des rapports détaillés sur les tendances des bugs, les délais de résolution et les performances de l'équipe afin d'identifier les domaines à améliorer

Recevoir des notifications lorsque des bugs sont attribués, mis à jour ou résolus afin de rester informé tout au long du processus

Limites de BugBug

Certains utilisateurs ont trouvé que les capacités d'enregistrement et d'intégration étaient limitées

L'exécution des tests dans le cloud pourrait introduire une latence par rapport à l'exécution locale, ce qui pourrait affecter la rapidité du retour d'information pendant les cycles de développement

Tarifs de BugBug

Free Forever pour toujours

Pro: 119 $/mois

119 $/mois Parallèle: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de BugBug

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

👀 Bonus: Explorer des modèles de rapports de bug gratuits pour simplifier la documentation des problèmes et améliorer la communication.

7. Robot (Le meilleur pour l'automatisation des tests basé sur le framework Python)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Robot.png Une capture d'écran du tableau de bord de Robot : outils de tests d'automatisation /$$$img/

Via : Robot Robot Framework est un cadre d'automatisation basé sur Python et piloté par mots-clés, largement utilisé pour les tests d'acceptation, le développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD) et l'automatisation des processus robotiques (RPA). Sa syntaxe simple et son extension le rendent accessible aux membres de l'équipe technique et non technique.

Les meilleures fonctionnalités du robot

Utiliser une approche axée sur les mots-clés pour définir des cas de test avec des mots-clés réutilisables, ce qui simplifie la création et la maintenance des tests

Exécutez les mêmes cas de test avec différents paramètres pour vérifier divers scénarios et assurer une couverture complète

Créer des bibliothèques et des mots-clés personnalisés pour répondre à des exigences de test spécifiques et étendre les fonctions

S'intégrer de manière transparente avec des outils et des frameworks tels que Selenium pour les tests web, Appium pour les tests mobiles et Jenkins pour les pipelines CI/CD

Limites du robot

Peut ne pas offrir le même niveau de flexibilité de programmation que certains autres frameworks d'automatisation

Prix du robot

Utilisation gratuite

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Playwright (Meilleur pour une API unifiée pour l'automatisation du web, du mobile et du bureau)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Playwright-1400x788.png Une capture d'écran du tableau de bord de Playwright : outils de test d'automatisation /$$img/

Via : Microsoft Playwright est un cadre de test moderne qui assiste l'automatisation web, mobile et de bureau, en fournissant une API unifiée pour les tests multiplateformes.

Il est conçu pour être rapide, fiable et facile à utiliser. En outre, son approche unifiée de l'automatisation et son paramètre complet de fonctionnalités en font un outil essentiel pour les flux de travail de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Playwright

Automatisation des applications web sur Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari et les navigateurs mobiles pour iOS et Android

Gérer efficacement les opérations simultanées et éviter les comportements de blocages à l'aide d'API asynchrones

Émulez différents appareils et tailles d'écran pour tester vos applications web sur diverses plateformes

Exécutez chaque test dans un contexte de navigateur isolé pour minimiser les interférences entre les tests et permettre une exécution parallèle

Limites de Playwright

Playwright nécessite l'installation des binaires du navigateur, ce qui peut compliquer le processus d'installation

Limites de l'assistance aux navigateurs plus anciens ou moins répandus

Prix de Playwright

Utilisation gratuite

G2: Pas assez de critiques

Pas assez de critiques Capterra: Pas assez de critiques

💡 Pro Tip: Bien que l'automatisation soit puissante, tous les cas de test ne devraient pas être automatisés. Concentrez-vous sur les tests répétitifs, chronophages et à fort impact, tout en laissant les tests exploratoires et les tests qui nécessitent un jugement humain aux tests manuels.

9. Appium (le meilleur pour l'automatisation des applications mobiles natives, hybrides et web)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Appium-1400x759.png Une capture d'écran du tableau de bord d'Appium, un outil de test d'automatisation /$img/

Via : Appium Appium est un framework d'automatisation mobile polyvalent qui vous donne les moyens d'automatiser les applications mobiles natives, hybrides et web sur les appareils iOS et Android. Vous pouvez créer des suites de tests robustes pour garantir la qualité et la fonction de vos applications mobiles.

Les meilleures fonctionnalités d'Appium

Automatisation des tests sur les appareils iOS et Android pour garantir une fonction multiplateforme

Configurez les capacités souhaitées pour spécifier les détails de l'appareil, de la plateforme et de l'application pour vos sessions de test

Rédigez des scripts d'automatisation en Java, Python, Ruby ou JavaScript pour interagir avec les éléments de l'application mobile

Utiliser divers emplacements d'éléments tels que l'identifiant, XPath, le nom et l'identifiant d'accessibilité pour identifier et interagir avec les éléments au sein de l'application mobile

Intégrer les pipelines CI/CD pour incorporer les tests automatisés dans le cadre de votre processus de développement

Limites d'Appium

Nécessite des appareils mobiles réels ou émulés pour exécuter les tests, ce qui peut ajouter de la complexité au processus d'installation

Certains utilisateurs ont trouvé que les journaux du serveur n'étaient pas suffisamment détaillés pour comprendre les défaillances

Tarification d'Appium

Utilisation gratuite

Évaluations et critiques d'Appium

G2: 4.4/5 (50+ commentaires)

4.4/5 (50+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Espresso (Le meilleur pour les tests automatisés des applications Automatisation)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Espresso.png Une capture d'écran du tableau de bord d'Espresso : outils de tests d'automatisation /$$img/

Via : pCloudy Espresso est un framework de test puissant et fiable, spécialement conçu pour les applications Android. Il fournit une API simple et intuitive pour créer des tests d'interface utilisateur robustes, garantissant la qualité et la fonction de vos applications Android.

L'outil s'intègre parfaitement aux outils de test d'Android, tels qu'AndroidJUnitRunner et Gradle, ce qui facilite son incorporation dans les flux de travail de développement existants. Son assistance intégrée pour les assertions et les matchers permet aux développeurs de valider efficacement les états et les transitions de l'interface utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités d'Espresso

Utilisez un système d'affichage pour localiser et interagir avec les éléments de votre application Android avec précision

Effectuer diverses actions sur les éléments de l'interface utilisateur, y compris cliquer, taper, faire défiler et appuyer longuement

Vérifier l'état de votre application en utilisant des assertions pour vérifier les propriétés des éléments, le contenu du texte et d'autres conditions

Enregistrez vos interactions avec l'application pour générer rapidement des cas de test en vue d'une utilisation ultérieure

Intégration transparente avec Android Studio pour rationaliser votre processus de développement

Limites d'Espresso

Conçu exclusivement pour les applications Android et ne peut pas être utilisé pour tester les applications iOS

Difficultés pour tester les affichages qui ne suivent pas les directives standard de l'interface utilisateur d'Android

Tarification d'Espresso

Utilisation gratuite

Évaluations et critiques d'Espresso

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

11. XCUITest (le meilleur pour les tests d'applications iOS)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/XCUITest-1400x710.png Une capture d'écran du tableau de bord de XCUITest, un outil de test d'automatisation /$img/

Via : Pile de navigateurs XCUITest est un framework de test puissant et fiable spécialement conçu pour les applications iOS. En tant que cadre de test natif fourni par Apple, XCUITest offre une intégration profonde avec le SDK iOS, garantissant que vos tests reflètent fidèlement le comportement de votre application sur des appareils réels.

Les meilleures fonctionnalités d'XCUITest

Intégration avec Xcode et le SDK iOS pour accéder aux mêmes API et frameworks que ceux utilisés par votre application

Appliquer le navigateur Xcode UI Testing pour inspecter et identifier les éléments de l'interface utilisateur au sein de votre application iOS

Interroger la hiérarchie des éléments de l'interface utilisateur pour localiser des éléments spécifiques en fonction de leurs propriétés et de leurs relations

Tester l'accessibilité de votre application iOS pour garantir la convivialité pour les utilisateurs handicapés

Limites de XCUITest

XCUITest est exclusivement conçu pour les applications iOS et ne peut pas être utilisé pour tester les applications Android

Tarifs de XCUITest

Utilisation gratuite

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

12. SoapUI (le meilleur pour les tests d'API)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SoapUI-1.png Une capture d'écran du tableau de bord de SoapUI : outils de tests d'automatisation /$$$img/

Via : SoapUI SoapUI est un outil puissant et polyvalent pour les tests d'API. Il facilite la création, l'exécution et la gestion des tests d'API gestion des cas de test pour les API RESTful et SOAP afin de garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité.

SoapUI assiste différents types de tests, notamment les tests fonctionnels, de performance et de sécurité. Cette polyvalence permet aux équipes d'évaluer leurs API dans différentes conditions.

Les meilleures fonctionnalités de SoapUI

Créer et envoyer des requêtes HTTP aux API, en spécifiant la méthode, l'URL, les en-têtes et le corps de la requête

Valider les réponses de l'API par rapport aux valeurs et aux schémas attendus pour s'assurer qu'elles sont correctes

Organiser les tests en suites et en cas pour une meilleure gestion et organisation

Mettre en œuvre des tests pilotés par les données pour exécuter le même scénario de test avec différents paramètres de données, en simulant divers scénarios

Effectuer des tests de sécurité, notamment des analyses de vulnérabilité et des tests de pénétration, afin d'identifier les risques potentiels pour la sécurité

Limites de SoapUI

Lenteur des performances lors de l'exécution des tests

Nécessite un effort de programmation important pour la création d'un test de charge efficace

Ne convient généralement qu'aux projets de petite envergure

Tarification SoapUI

Utilisation gratuite

Évaluations et critiques de SoapUI

G2: 4.5/5 (140+ commentaires)

4.5/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (165+ commentaires)

13. Cucumber (Meilleur pour le développement guidé par le comportement (BDD))

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cucumber.png Une capture d'écran du tableau de bord de Cucumber : outils de tests d'automatisation /$$img/

Via : Concombre Comme SoapUI, Cucumber fait partie de Smartbear. Il s'agit d'un cadre BDD qui aide à combler le fossé entre les parties prenantes techniques et non techniques. Il utilise des descriptions en langage clair des cas de test, écrites en syntaxe Gherkin, pour définir le comportement souhaité de l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Cucumber

Utiliser Gherkin, un langage lisible par l'homme, pour décrire des scénarios de test dans une forme de langage naturel

Écrire des définitions d'étapes dans votre langage de programmation préféré pour mettre en œuvre les actions décrites dans les fonctionnalités de Gherkin

Utiliser des tableaux de données pour fournir différentes données d'entrée pour le même scénario de test, permettant ainsi des tests pilotés par les données

Intégration d'automatisations de test pour automatiser l'exécution des cas de test

Limites de Cucumber

Pour les novices en matière de BDD, l'apprentissage de Cucumber et de la syntaxe Gherkin peut entraîner une courbe d'apprentissage plus abrupte

Prix de Cucumber

Utilisation gratuite

Évaluations et critiques de Concombre

G2: 4.1/5 (35+ commentaires)

4.1/5 (35+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

14. Postman (Le meilleur pour le développement et les tests d'API)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Postman-1400x875.png Une capture d'écran du tableau de bord de Postman, un outil de test d'automatisation /$img/

Via : Facteur Postman est un outil polyvalent qui vous permet de développer, de tester et de gérer efficacement les API. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités complètes, Postman simplifie le processus de création de requêtes HTTP, d'inspection des réponses et d'automatisation des tests d'API.

Les meilleures fonctionnalités de Postman

Créez et envoyez des requêtes HTTP en spécifiant la méthode, l'URL, les en-têtes et le corps de la requête

Inspection des réponses de l'API, y compris les en-têtes, le corps de la requête et les codes de statut

Organisez vos demandes d'API en collections pour une meilleure gestion et réutilisation

Gérer différents environnements (par exemple, développement, étape, production) et passer facilement de l'un à l'autre

Créez des serveurs fictifs pour simuler le comportement de l'API et tester les applications sans dépendre des API réelles

Limites de Postman

Une courbe d'apprentissage pour les novices en matière de développement et de test d'API

Certains utilisateurs ont ressenti une baisse de performance lorsqu'ils travaillaient avec des collections d'API étendues ou des requêtes complexes

Tarification de Postman

Free: 0 $

0 $ Basic: $19/utilisateur/mois

$19/utilisateur/mois Professionnel: 39$/utilisateur/mois

39$/utilisateur/mois Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Postman

G2: 4.6/5 (1200+ commentaires)

4.6/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (480+ commentaires)

📖 A lire aussi: Comment construire un processus de développement de produit (avec des exemples)

15. TestCafe (le meilleur pour les tests de bout en bout d'applications web basées sur JavaScript)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TestCafe-1400x860.png Une capture d'écran du tableau de bord de TestCafe, un outil de test d'automatisation /$$img/

Via : Testeur de développement TestCafe est un cadre de test puissant et efficace basé sur JavaScript, conçu pour automatiser les applications web sur un large intervalle de navigateurs.

Avec sa syntaxe simple, sa compatibilité inter-navigateurs et ses fonctionnalités robustes, TestCafe fournit un moyen fiable et efficace d'exécuter des tests automatisés pour assurer la qualité et la fonctionnalité de vos applications web.

Les meilleures fonctionnalités de TestCafe

Fonctionne sans WebDriver ni dépendances tierces, ce qui simplifie l'installation

Testez sur tous les principaux navigateurs, notamment Chrome, Firefox, Safari, Edge et Internet Explorer

Rédigez des tests rapidement et efficacement à l'aide d'une syntaxe intuitive, et utilisez le chaînage de commandes pour créer des scripts de test concis qui minimisent les lignes de code

Accédez à un mode de débogage intégré pour identifier les problèmes pendant l'exécution des tests, ce qui permet de localiser les erreurs et de résoudre les problèmes de manière efficace

Limites de TestCafe

Moins accessible aux utilisateurs non familiers avec JavaScript

Prix du TestCafe

Utilisation gratuite

TestCafe évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (25+ commentaires)

4.2/5 (25+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

16. Ranorex Studio (le meilleur pour l'assistance aux applications Web, de bureau et mobiles)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Ranorex-Studio.png Une capture d'écran du tableau de bord de Ranorex Studio /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site de Ranorex Studio

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information de Ranorex Studio https://www.ranorex.com/ la vie de l'homme est en danger /%href/

Ranorex Studio est un outil de test d'automatisation polyvalent qui donne aux équipes les moyens de tester efficacement les applications web, bureautiques et mobiles sur diverses plateformes. Avec ses fonctionnalités, son interface conviviale et son assistance pour d'autres frameworks de test, Ranorex Studio est un fournisseur prestataire pour assurer la qualité et la fiabilité de vos logiciels.

Les meilleures fonctionnalités de Ranorex Studio

Automatisation sur diverses plateformes, notamment Windows, macOS, Linux, iOS et Android, garantissant une large compatibilité pour vos besoins en matière de tests

Gérez et réutilisez des référentiels d'objets pour identifier et interagir efficacement avec les éléments de l'interface utilisateur, rationalisant ainsi le processus de test

Créer des mots-clés réutilisables pour simplifier le développement et la maintenance des scripts de test

Obtenir des rapports détaillés pour suivre les résultats des tests et mesurer la couverture des tests afin de les améliorer

Les limites de Ranorex Studio

Ranorex Studio est un outil commercial dont l'utilisation nécessite une licence

Tests en nuage limités

Tarifs de Ranorex Studio

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (245+ commentaires)

4.2/5 (245+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (120+ commentaires)

📖 Lire aussi: Types de tests en génie logiciel

17. NightwatchJS (le meilleur pour les tests de bout en bout des applications web basés sur Node.js)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/NightwatchJS.png Une capture d'écran du tableau de bord de NightwatchJS /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la protection de l'environnement

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la protection de l'environnement https://tudip.com/blog-post/configure-test-cases-according-to-the-different-environments-in-nightwatchjs/ la vie de l'homme est en danger /%href/

NightwatchJS est un framework de test de bout en bout basé sur Node.js et spécifiquement conçu pour les applications web. Parmi d'autres outils de test d'automatisation, NightwatchJS offre un moyen simple et efficace d'automatiser les interactions avec le navigateur et de tester les fonctions de vos applications web.

En cours, le framework offre des fonctionnalités de rapports intégrées qui génèrent des résultats de test détaillés, ce qui facilite l'identification des problèmes et le suivi de la progression des tests au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de NightwatchJS

Utilise Selenium WebDriver pour interagir avec les navigateurs web, assurant l'assistance pour un large intervalle d'options de navigateurs pour des tests complets

Exploite une bibliothèque d'assertions complète pour vérifier l'état des applications web, y compris la vérification des propriétés des éléments et du contenu du texte

Organisez le code de test à l'aide du modèle d'objet de page, ce qui améliore la maintenance et la réutilisation de votre cadre de test

Utiliser des crochets de test pour exécuter le code avant et après les tests, ce qui permet une installation et un démontage efficaces des environnements de test

Limites de NightwatchJS

NightwatchJS nécessite l'installation de Node.js sur votre système, ce qui rend l'installation plus complexe

Tarifs de NightwatchJS

Utilisation gratuite

NightwatchJS évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/LambdaTest.png Une capture d'écran du tableau de bord de LambdaTest /$$img/

Via : Test Lambda LambdaTest est une puissante plateforme basée sur le cloud qui fournit une solution complète pour les tests inter-navigateurs et les tests de plateforme. Elle vous permet de tester facilement vos applications web sur un large intervalle d'appareils et de navigateurs réels, en garantissant la compatibilité et les performances sur différents systèmes d'exploitation, configurations et environnements.

Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes, LambdaTest donne aux organisations les moyens de fournir des applications web de haute qualité qui fonctionnent parfaitement sur différentes plateformes. En fin de compte, cela améliore la satisfaction des utilisateurs et favorise la réussite de l'entreprise.

Tester les sites web et les applications sur plus de 2000 combinaisons navigateur-OS pour assurer la compatibilité et la performance sur différentes plateformes

Identifier les différences visuelles entre les versions de sites Web ou d'applications pour confirmer que les mises à jour ne font pas d'impact négatif sur l'interface utilisateur

Enregistrez automatiquement les sessions de test, en créant des journaux visuels qui facilitent le débogage efficace des problèmes

Enregistrer les bugs directement à partir de l'interface de test dans des outils de gestion de projet tels que ClickUp afin de rationaliser le processus de résolution des problèmes

Analyser les résultats détaillés des tests, les statistiques d'utilisation des navigateurs et les indicateurs de performance afin de prendre des décisions fondées sur des données concernant les stratégies de test

Certains utilisateurs estiment que les performances sont un peu plus lentes

Le coût peut être plus élevé pour les petites équipes ou les projets avec des budgets limités

Free: 0$

0$ Test d'automatisation du bureau - Linux: 39$/test parallèle/mois

39$/test parallèle/mois Automatisation du Web: 99$/test parallèle/mois

99$/test parallèle/mois Automatisation des navigateurs web et mobiles: 119$/test parallèle/mois

119$/test parallèle/mois Web & Mobile Browser on Real Device: $158/parallel test/mois

G2: 4.5/5 (1390+ commentaires)

4.5/5 (1390+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (270+ avis)

19. TestComplete (Meilleur pour les intégrations avec des outils populaires)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TestComplete-1-1400x721.png Une capture d'écran du tableau de bord de TestComplete /$$$img/

Via : Ours intelligent TestComplete est un outil d'automatisation des tests polyvalent qui donne aux équipes les moyens de tester efficacement les applications web, bureau et mobiles sur diverses plateformes. Il fournit une solution prestataire pour assurer la qualité et la fiabilité de vos logiciels.

Cet outil de test permet aux utilisateurs de générer des rapports détaillés sur les résultats des tests, les indicateurs de couverture et les tendances au fil du temps. Ces rapports peuvent également être facilement partagés avec les parties prenantes et les chefs de produit.

Les meilleures fonctionnalités de TestComplete

Gérer et réutiliser des référentiels d'objets pour identifier et interagir efficacement avec les éléments de l'interface utilisateur

Mettre en œuvre des tests pilotés par les données pour exécuter les mêmes cas de test avec divers paramètres, ce qui vous permet de simuler plusieurs scénarios pour une couverture complète

Rédiger des scripts dans le langage de programmation de votre choix, notamment JavaScript, Python, VBScript, C# et DelphiScript

Utiliser un moteur de reconnaissance d'objets hybride qui combine la reconnaissance basée sur les propriétés avec la reconnaissance visuelle alimentée par l'IA pour identifier avec précision les éléments dynamiques de l'interface utilisateur à travers diverses technologies et plateformes

Limites de TestComplete

Certains utilisateurs ont constaté une stabilité moindre et une exécution plus lente

**TestComplete : prix

**Licence de base de TestComplete

Fixe: $1,940

$1,940 Licence flottante: 3,875

**Licence Pro de TestComplete

Fixe: 3,015

3,015 flottante: 6,029

TestComplete Advanced License:Tarification personnalisée

TestComplete évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (95+ commentaires)

4.2/5 (95+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

💡 Rappel amical:Il est important de rester à jour sur les dernières tendances et les bonnes pratiques en matière de tests d'automatisation. Encouragez votre équipe à participer à des sessions de formation, des webinaires et des forums communautaires pour améliorer leurs compétences et partager leurs connaissances.

20. Teams (Idéal pour les équipes de toutes tailles, des débutants aux testeurs expérimentés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Katalon-1400x570.png Une capture d'écran du tableau de bord de Katalon /$$$img/

Via : Katalon Katalon est un outil commercial d'automatisation des tests qui assiste les tests web, API et mobiles. Il offre une interface conviviale et un ensemble complet de fonctionnalités, ce qui le rend adapté aux équipes de toutes tailles.

L'outil favorise également la collaboration entre les membres de l'équipe en assistant les systèmes de contrôle de version comme Git. Cela permet aux équipes de suivre les modifications, de partager des scripts de test et de travailler simultanément sur des projets de test, ce qui améliore la productivité globale.

Les meilleures fonctionnalités de Katalon

Effectuer des tests automatisés sur tous les principaux navigateurs, y compris Chrome, Firefox, Safari et Internet Explorer

Enregistrez vos actions et générez des scripts de test sans nécessiter de connaissances approfondies en matière de codage

Testez les applications iOS et Android, en assistant les applications natives, hybrides et web mobiles, afin de garantir une expérience cohérente sur toutes les plateformes

Utiliser l'espion d'objets de Katalon pour capturer des objets pendant les tests et afficher leurs propriétés en détail afin de créer des scripts de test plus précis en comprenant mieux les éléments de l'interface utilisateur

Limites de Katalon

Certains utilisateurs ont rencontré un décalage lors de l'utilisation de cette plateforme sur leur ordinateur portable

Des fonctionnalités essentielles comme l'exécution parallèle ne sont pas disponibles

Tarifs de Katalon

Free: 0$

0$ Premium: 218$/utilisateur/mois

218$/utilisateur/mois Ultimate: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Katalon

G2: 4.5/5 (105+ commentaires)

4.5/5 (105+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (705+ avis)

📖 A lire aussi: Les tests agiles : La clé d'un développement logiciel de haute qualité

Optimiser la gestion de projets logiciels et agiles avec ClickUp

Nous avons exploré les 20 meilleurs outils de test automatisé, chacun offrant des fonctionnalités et des capacités uniques pour répondre à différents besoins de test. De la polyvalence de Selenium à l'approche moderne de Cypress en passant par les capacités de test de BrowserStack Automatisation, il existe un outil pour répondre à vos besoins spécifiques.

Cependant, lorsqu'il s'agit de trouver une solution complète qui se distingue des autres, ClickUp apparaît comme la meilleure option pour les équipes qui recherchent à la fois des capacités de test et de gestion de projet.

ClickUp s'intègre de manière transparente aux outils de test d'automatisation les plus courants et améliore votre flux de travail grâce à la gestion des tâches, aux tableaux Kanban et aux modèles prédéfinis. Cela vous permet de gérer efficacement vos processus de test tout en gardant l'ensemble du cycle de développement organisé. S'inscrire à ClickUp et découvrez l'avenir des tests de logiciels.